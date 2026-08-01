Тръмп за Украйна: Вземаме всичко, което искаме

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон притежава пълно право на достъп до украинските залежи от критични суровини. Споразумението за инвестиционен фонд гарантира стратегическа възвръщаемост, която може да надхвърли размера на отпуснатата американска помощ.

Тръмп направи изявление в телевизионно интервю, излъчено в петък, относно двустранното споразумение с Киев за експлоатация на природните ресурси. В ефира на Real America’s Voice държавният глава подчерта, че сключеният договор дава право на Вашингтон да влезе в Украйна по всяко време и буквално „да вземем почти всичко, което поискаме“. Тръмп определил сделката като „изключително добра“ за американските национални интереси.

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Според лидера на Белия дом, геополитическата и икономическата стойност на минералните ресурси на Украйна е огромна и оценката на достъпа до тях може да надхвърли сумата от 300 милиарда долара. Това на практика ще компенсира разходите, направени от САЩ за подпомагане на Киев.

Двустранният документ, регламентиращ партньорството, беше подписан в Белия дом след продължителни преговори между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски. Клаузите предвиждат създаването на съвместен инвестиционен фонд, финансиран частично от приходите от добив на украински природни богатства. Украйна притежава сериозни находища на 22 от общо 50 суровини, класифицирани от САЩ като критични, включително литий, титан, уран и графит.