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Тръмп за Украйна: Вземаме всичко, което искаме
  Тема: Украйна

Тръмп за Украйна: Вземаме всичко, което искаме

1 Август, 2026 03:40, обновена 1 Август, 2026 03:46 809 8

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Президентът на САЩ обяви, че Вашингтон притежава пълно право на достъп до украинските залежи от критични суровини

Тръмп за Украйна: Вземаме всичко, което искаме - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон притежава пълно право на достъп до украинските залежи от критични суровини. Споразумението за инвестиционен фонд гарантира стратегическа възвръщаемост, която може да надхвърли размера на отпуснатата американска помощ.

Тръмп направи изявление в телевизионно интервю, излъчено в петък, относно двустранното споразумение с Киев за експлоатация на природните ресурси. В ефира на Real America’s Voice държавният глава подчерта, че сключеният договор дава право на Вашингтон да влезе в Украйна по всяко време и буквално „да вземем почти всичко, което поискаме“. Тръмп определил сделката като „изключително добра“ за американските национални интереси.

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Според лидера на Белия дом, геополитическата и икономическата стойност на минералните ресурси на Украйна е огромна и оценката на достъпа до тях може да надхвърли сумата от 300 милиарда долара. Това на практика ще компенсира разходите, направени от САЩ за подпомагане на Киев.

Двустранният документ, регламентиращ партньорството, беше подписан в Белия дом след продължителни преговори между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски. Клаузите предвиждат създаването на съвместен инвестиционен фонд, финансиран частично от приходите от добив на украински природни богатства. Украйна притежава сериозни находища на 22 от общо 50 суровини, класифицирани от САЩ като критични, включително литий, титан, уран и графит.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    22 4 Отговор
    Пирати ! Навсякъде по света
    Техни помощници - нашите политически айдуци

    Коментиран от #6

    03:50 01.08.2026

  • 2 Гориил

    7 14 Отговор
    Демек, когато Путин най-после докрета до украинските суровини, ще хване средния. Хитро!

    Коментиран от #3

    03:51 01.08.2026

  • 3 Тодор Живков

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Не бива така. Все пак Путин е половин евреин.

    Таз година половин евреин, догодина – цял.

    03:53 01.08.2026

  • 4 Овчар

    23 5 Отговор
    Пребита от руски бой и разграбена от нейните съюзници само и единствено заради един зелен клоун ,това е Украйна..!

    03:58 01.08.2026

  • 5 Гошо

    14 2 Отговор
    Е тогава отидете и си го вземете

    04:00 01.08.2026

  • 6 Сатана Z

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    Брадчед, ако не си ти да ме ограмотяваш, тъй щях да си ходя проЗд.
    Не съм и подозирал, че хусите и сомалийците са американски граждани.
    Имам ти доверие!

    04:02 01.08.2026

  • 7 Госあ

    6 1 Отговор
    Накрая ше се окаже, че Путин спасява Украйна 😅

    04:32 01.08.2026

  • 8 Обективен

    1 0 Отговор
    Тежък е руският дух: не можеш да дишаш, нито да летиш." - Александър Блок.
    "Московия е Русия на тайгата, монголска, дива, зверска." - Алексей Толстой."
    "Те (руснаците)⁴не са хора, а грубияни, дива орда, убийци и злодеи." - Михаил Булгаков.
    „Най-важният признак за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост". - Максим Горки.
    „Хора, които се скитат из Европа и търсят какво могат да унищожат. Унищожават за забавление.“ - Фьодор Достоевски.
    „Руснаците са готови да умрат за една кисела краставичка и за световната революция.“ – Исак Бабел.

    04:49 01.08.2026