Пентагонът иска милиарди за ракети

Пентагонът иска 67 милиарда долара извънредно финансиране от Конгреса, от които 18,2 милиарда са за спешно попълване на ракети прехващачи Patriot и THAAD след изчерпване на запасите при конфликти в Близкия изток, предаде Bloomberg.

Паралелно с това, поради висок брой цивилни жертви, висшето ръководство възстановява експерти по гражданска защита, чиито позиции бяха съкратени, съобщава The Atlantic. Този двоен ход цели едновременно укрепване на боеспособността и ограничаване на репутационните щети от хуманитарната криза.

Министерството на отбраната на САЩ е изправено пред критичен недостиг на модерни боеприпаси и сериозен натиск по отношение на планирането на военните си операции.

Бъдещето на американската отбранителна стратегия остава под сериозен въпрос, докато Вашингтон балансира между мащабното превъоръжаване и хуманитарните си ангажименти.

Политически последици и следващи стъпки

Предстои спешното искане за милиарди долара да премине през тежки дебати в Конгреса на САЩ. Конгресмените ще изискат строга отчетност как се изразходват средствата за боеприпаси и доколко ефективно новите мерки ще намалят цивилните жертви на терен.

Успехът на тези реформи ще предопредели не само стабилността в Близкия изток, но и легитимността на американското военно присъствие в международен план.