Пентагонът иска милиарди за ракети

Пентагонът иска 67 милиарда долара извънредно финансиране от Конгреса, от които 18,2 милиарда са за спешно попълване на ракети прехващачи Patriot и THAAD след изчерпване на запасите при конфликти в Близкия изток, предаде Bloomberg.
Паралелно с това, поради висок брой цивилни жертви, висшето ръководство възстановява експерти по гражданска защита, чиито позиции бяха съкратени, съобщава The Atlantic. Този двоен ход цели едновременно укрепване на боеспособността и ограничаване на репутационните щети от хуманитарната криза.
Министерството на отбраната на САЩ е изправено пред критичен недостиг на модерни боеприпаси и сериозен натиск по отношение на планирането на военните си операции.
Бъдещето на американската отбранителна стратегия остава под сериозен въпрос, докато Вашингтон балансира между мащабното превъоръжаване и хуманитарните си ангажименти.
Политически последици и следващи стъпки
Предстои спешното искане за милиарди долара да премине през тежки дебати в Конгреса на САЩ. Конгресмените ще изискат строга отчетност как се изразходват средствата за боеприпаси и доколко ефективно новите мерки ще намалят цивилните жертви на терен.
Успехът на тези реформи ще предопредели не само стабилността в Близкия изток, но и легитимността на американското военно присъствие в международен план.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айляк
Путин не дава:)
05:17 01.08.2026
2 Е кога
05:19 01.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хехе
05:35 01.08.2026
5 Хрониките на руския агресор
1968: Военна инвазия на войските на Варшавския договор в Чехословакия („Пражка пролет“).
1979 – 1989: Мащабна военна инвазия и окупация на Афганистан.Руска федерация (след 1991 г.)1992: Военна намеса в Приднестровието (Молдова).
1992 – 1993 Намеса в гражданската война в Грузия и подкрепа за сепаратистките региони (Абхазия)
1994 – 1996: Първа чеченска война (вътрешен конфликт с мащабна разрушителна кампания).
1999 – 2009: Втора чеченска война.
2008 (август): Руско-грузинска война (нападение срещу Грузия и признаване на Абхазия и Южна Осетия).
2014 (пролет): Военна операция и анексия на украинския полуостров Крим.
2015 (септември): Начало на активна военна интервенция в Сирия на страната на режима на Башар ал-Асад.
2022 (февруари – понастоящем): Пълномащабно мащабно въоръжено нападение и агресия срещу суверенна Украйна.
05:41 01.08.2026
6 Иначе казано
06:18 01.08.2026
7 Смелият хегемон
06:22 01.08.2026
8 Лелее
06:38 01.08.2026
9 Браво!
06:46 01.08.2026