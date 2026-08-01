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Пентагонът иска милиарди за ракети

Пентагонът иска милиарди за ракети

1 Август, 2026 05:06, обновена 1 Август, 2026 05:15 751 9

  • сащ-
  • прентагон-
  • финансиране-
  • конгрес-
  • дебати-
  • ракети

САЩ спешно попълват военните си запаси, докато тихомълком възстановяват експерти по гражданска защита след тежките удари в Близкия изток.

Пентагонът иска милиарди за ракети - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът иска 67 милиарда долара извънредно финансиране от Конгреса, от които 18,2 милиарда са за спешно попълване на ракети прехващачи Patriot и THAAD след изчерпване на запасите при конфликти в Близкия изток, предаде Bloomberg.

Паралелно с това, поради висок брой цивилни жертви, висшето ръководство възстановява експерти по гражданска защита, чиито позиции бяха съкратени, съобщава The Atlantic. Този двоен ход цели едновременно укрепване на боеспособността и ограничаване на репутационните щети от хуманитарната криза.

Министерството на отбраната на САЩ е изправено пред критичен недостиг на модерни боеприпаси и сериозен натиск по отношение на планирането на военните си операции.

Бъдещето на американската отбранителна стратегия остава под сериозен въпрос, докато Вашингтон балансира между мащабното превъоръжаване и хуманитарните си ангажименти.

Политически последици и следващи стъпки

Предстои спешното искане за милиарди долара да премине през тежки дебати в Конгреса на САЩ. Конгресмените ще изискат строга отчетност как се изразходват средствата за боеприпаси и доколко ефективно новите мерки ще намалят цивилните жертви на терен.

Успехът на тези реформи ще предопредели не само стабилността в Близкия изток, но и легитимността на американското военно присъствие в международен план.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айляк

    7 2 Отговор
    Иска, ама нема.
    Путин не дава:)

    05:17 01.08.2026

  • 2 Е кога

    9 1 Отговор
    ги свършихте бе, то се оказа, че ако ви зачаткат за една седмица имате ракети и айде чао после... ами ако ви запука Путин кво правите... айде бегайте да печатате кинти, че си е обрало лайката

    05:19 01.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    4 1 Отговор
    Милиардите може и да им ги дадат но производството на ракети не става от вчера за днес.

    05:35 01.08.2026

  • 5 Хрониките на руския агресор

    1 7 Отговор
    1919 – 1921: Съветско-полска война (опит за съветизация на Полша).1939 (септември): Нападение срещу Полша (съгласно секретните протоколи на пакта Молотов-Рибентроп).1939 – 1940: Зимна война срещу Финландия.1940: Окупация и анексия на балтийските републики (Естония, Латвия, Литва) и Бесарабия (Румъния).1956: Военна интервенция и смазване на Унгарската революция
    1968: Военна инвазия на войските на Варшавския договор в Чехословакия („Пражка пролет“).
    1979 – 1989: Мащабна военна инвазия и окупация на Афганистан.Руска федерация (след 1991 г.)1992: Военна намеса в Приднестровието (Молдова).
    1992 – 1993 Намеса в гражданската война в Грузия и подкрепа за сепаратистките региони (Абхазия)
    1994 – 1996: Първа чеченска война (вътрешен конфликт с мащабна разрушителна кампания).
    1999 – 2009: Втора чеченска война.
    2008 (август): Руско-грузинска война (нападение срещу Грузия и признаване на Абхазия и Южна Осетия).
    2014 (пролет): Военна операция и анексия на украинския полуостров Крим.
    2015 (септември): Начало на активна военна интервенция в Сирия на страната на режима на Башар ал-Асад.
    2022 (февруари – понастоящем): Пълномащабно мащабно въоръжено нападение и агресия срещу суверенна Украйна.

    05:41 01.08.2026

  • 6 Иначе казано

    5 1 Отговор
    Краварите нямат модерни боеприпаси, а и пак ги свършиха! При тази мегакорупция един трилион военен бюджет не им стига нито в количествено, нитов качествено отношение.

    06:18 01.08.2026

  • 7 Смелият хегемон

    2 1 Отговор
    Се превърна в бостанско плашило. Пропагандна мъкааа, мъкааа.

    06:22 01.08.2026

  • 8 Лелее

    1 1 Отговор
    Ако това е истина и китайците решат да ги нападнат, янките ще ги спасят само ядрените им оръжия. Алчността на техните политици е безгранична и това е причината да нямат оръжия. Ако не бяха се забатачили с Украйна и Иран, всичко щеше да им е наред, но децата на Тръмп имаха нужда от пари да си купят острови с бункери.

    06:38 01.08.2026

  • 9 Браво!

    1 0 Отговор
    Примитивните феодали никога не могат да се сравняват с Пентагона, защото Пентагонът иска и може...

    06:46 01.08.2026