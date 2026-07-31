ISW: Русия нанесе една от най-мащабните въздушни атаки срещу Украйна, използвана е и севернокорейска ракета

Русия извърши масирана комбинирана атака срещу Украйна през нощта на 29 срещу 30 юли, използвайки стотици дронове и десетки ракети. Според Института за изследване на войната (ISW) ударът е бил насочен към изчерпване на украинската противовъздушна отбрана, а за първи път от близо година Москва е използвала и балистична ракета, доставена от Северна Корея, предава News.bg.
Стотици дронове и десетки ракети срещу Украйна
Според украинските Военновъздушни сили Русия е атакувала с 284 дрона от типовете Shahed, Gerbera, Italmas и дронове-примамки Parodiya, изстреляни от Брянска, Курска, Орловска и Смоленска област.
Освен това са били изстреляни 74 ракети, сред които:
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61 крилати ракети Х-101 и „Калибър“;
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9 балистични ракети „Искандер-М“, S-400 и KN-23;
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4 противокорабни ракети „Циркон“/„Оникс“.
Украинската ПВО е прехванала повечето цели
По данни на Киев противовъздушната отбрана е унищожила:
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265 дрона;
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54 крилати ракети;
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една балистична ракета.
Въпреки това шест балистични, три противокорабни, две крилати ракети и 17 дрона са достигнали целите си, като са поразили 20 обекта. Отломки от свалени ракети и дронове са паднали на още 13 места.
Киев и Лвов са били сред основните цели
Президентът Володимир Зеленски още на 29 юли предупреди, че Русия подготвя мащабен удар.
По информация на украинските военновъздушни сили основните направления на атаката са били Киевска и Лвовска област.
По последни данни при ударите са загинали най-малко осем души, а десетки са ранени.
ISW: Русия отново използва севернокорейска ракета
Институтът за изследване на войната отбелязва, че Москва е използвала балистична ракета KN-23, доставена от Северна Корея – първият подобен случай от лятото на 2025 г.
Според Зеленски предварителната информация сочи, че именно такава ракета е ударила село Радушне в Днепропетровска област.
Източник на Ройтерс коментира, че използването на севернокорейски ракети подсказва, че Русия е успяла да натрупа нови запаси от този тип въоръжение.
Руски снаряд навлезе в Полша
По време на въздушната атака вероятно руска крилата ракета Х-101 е навлязла в полското въздушно пространство и е паднала край село Тарнава-Колония в Люблинското воеводство.
Полският премиер Доналд Туск заяви, че няма данни Полша да е била умишлена цел на ракетата.
Полските военни съобщиха, че са проследили най-малко 12 руски ракети, летящи над Западна Украйна, които са представлявали потенциална заплаха за въздушното пространство на страната.
Нови кадрови промени в Украйна
Междувременно украинското правителство продължи с промените в държавната администрация и отбранителния сектор.
Правозащитничката Любов Галан беше назначена за заместник-министър на отбраната, а Серхий Боев, досегашен ръководител на държавния отбранителен концерн „Укроборонпром“, пое поста заместник-министър по европейската интеграция.
Президентът Зеленски назначи и бившия министър на икономиката Олексий Соболев за заместник-ръководител на президентската администрация с ресор икономиката. Промени бяха извършени и в ръководството на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
Коментиран от #3
07:27 31.07.2026
2 Българка 😺-Маца
07:29 31.07.2026
3 Госあ
До коментар #1 от "Госあ":Май в СК не ядат доматите с колците, както разни калинки се опитват да ни убеждават. Ще се окаже, че Ганчето го прави ! Удивително е, как за 35 г запада чрез продажните му местни марионетки ни превърна от обещаваща държава с космически разработки, електроника, биотехнологии и тежко машиностроене в клоака…
Коментиран от #10, #14
07:30 31.07.2026
4 Отговорът
07:30 31.07.2026
5 Овчар
07:31 31.07.2026
6 Ама разбира се...!
Както и Украйна не е спряла да ползва западни и щатски ракети....?!
Какво чудно има в това,не мога да разбера ...?!
07:31 31.07.2026
7 Мишел
07:33 31.07.2026
8 Русофилството
07:33 31.07.2026
9 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:34 31.07.2026
10 Западняк
До коментар #3 от "Госあ":Къде ги изнасяхте тия биотехнологии и електроника? В кои страни?
Коментиран от #18
07:35 31.07.2026
11 дядо дръмпир да ви мръдне...по чешки
Специалисти, насочени към високотехнологично вражеско оборудване, откриха и унищожиха масивна крайбрежна система за електронна война на полуострова.Нощната атака беше насочена към комплекс Мурманск-БН, разположен близо до нос Фиолент по югозападното крайбрежие на Крим. Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна потвърди атаката в Telegram и публикува видео, показващо мощното съоръжение в пламъци.
Според официални военни доклади операцията е извършена от елитни оператори на дронове между 26 и 27 юли. В продължение на месеци специалните части систематично изключват най-скъпите руски системи за наблюдение и радар.
Авторитетът описа успешния удар с удовлетворение. "Мурманск беше изгорен в Крим", заяви агенцията, като отбеляза, че експертите активно търсят ценната цел.
07:35 31.07.2026
12 Баце
А и какъв предводител имат само...., да живее Брендо.
07:36 31.07.2026
13 Ъъъ
вестник "Гардиън". Заводът е собственост на американската компания "Терминал Автономи", регистрирана в Делауеър.
07:36 31.07.2026
14 Бяй Тодор
До коментар #3 от "Госあ":Тъй де добре го казваш "обещаваща държава":
Ще построим метро
Ще направим АЕЦ Белене
Ще опънем магистрали
Ще дойде комунизъм на всички по равно
Ще ще ще
Всичко обещаваме.... само да не дойде Запада.
07:37 31.07.2026
15 НАМА ПОЛЗА
07:38 31.07.2026
16 Пич
Вчера съм теглил кредит да купя каса бира и райски газ. Загнилото не ми отпуска субсидии да черпя като хората.😩
07:39 31.07.2026
17 Kaлпазанин
07:39 31.07.2026
18 Госあ
До коментар #10 от "Западняк":Елка се продаваха в Швейцария, например, а българските ензимни препарати и БЦЖ ваксини - в цял свят - заедно с Япония и Франция. Що питаш, не знаеш ли ? Земи и провери колко български измервателни уреди имаше на единствената космическа станция МИР и що Митеран отиде в БАН да поздрави лично
07:40 31.07.2026
19 Пич
Ще черпиш двойно. Аз свърших помощите и съм на кредити.
Рот фронт!
07:42 31.07.2026
20 Госあ
07:46 31.07.2026
21 Българин
07:48 31.07.2026
22 А ПО ЛЕКО
07:50 31.07.2026