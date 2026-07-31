ISW: Русия нанесе една от най-мащабните въздушни атаки срещу Украйна, използвана е и севернокорейска ракета

Русия извърши масирана комбинирана атака срещу Украйна през нощта на 29 срещу 30 юли, използвайки стотици дронове и десетки ракети. Според Института за изследване на войната (ISW) ударът е бил насочен към изчерпване на украинската противовъздушна отбрана, а за първи път от близо година Москва е използвала и балистична ракета, доставена от Северна Корея, предава News.bg.

Стотици дронове и десетки ракети срещу Украйна

Според украинските Военновъздушни сили Русия е атакувала с 284 дрона от типовете Shahed, Gerbera, Italmas и дронове-примамки Parodiya, изстреляни от Брянска, Курска, Орловска и Смоленска област.

Освен това са били изстреляни 74 ракети, сред които:

61 крилати ракети Х-101 и „Калибър“ ;

9 балистични ракети „Искандер-М“ , S-400 и KN-23 ;

4 противокорабни ракети „Циркон“/„Оникс“.

Украинската ПВО е прехванала повечето цели

По данни на Киев противовъздушната отбрана е унищожила:

265 дрона ;

54 крилати ракети ;

една балистична ракета.

Въпреки това шест балистични, три противокорабни, две крилати ракети и 17 дрона са достигнали целите си, като са поразили 20 обекта. Отломки от свалени ракети и дронове са паднали на още 13 места.

Киев и Лвов са били сред основните цели

Президентът Володимир Зеленски още на 29 юли предупреди, че Русия подготвя мащабен удар.

По информация на украинските военновъздушни сили основните направления на атаката са били Киевска и Лвовска област.

По последни данни при ударите са загинали най-малко осем души, а десетки са ранени.

ISW: Русия отново използва севернокорейска ракета

Институтът за изследване на войната отбелязва, че Москва е използвала балистична ракета KN-23, доставена от Северна Корея – първият подобен случай от лятото на 2025 г.

Според Зеленски предварителната информация сочи, че именно такава ракета е ударила село Радушне в Днепропетровска област.

Източник на Ройтерс коментира, че използването на севернокорейски ракети подсказва, че Русия е успяла да натрупа нови запаси от този тип въоръжение.

Руски снаряд навлезе в Полша

По време на въздушната атака вероятно руска крилата ракета Х-101 е навлязла в полското въздушно пространство и е паднала край село Тарнава-Колония в Люблинското воеводство.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че няма данни Полша да е била умишлена цел на ракетата.

Полските военни съобщиха, че са проследили най-малко 12 руски ракети, летящи над Западна Украйна, които са представлявали потенциална заплаха за въздушното пространство на страната.

Нови кадрови промени в Украйна

Междувременно украинското правителство продължи с промените в държавната администрация и отбранителния сектор.

Правозащитничката Любов Галан беше назначена за заместник-министър на отбраната, а Серхий Боев, досегашен ръководител на държавния отбранителен концерн „Укроборонпром“, пое поста заместник-министър по европейската интеграция.

Президентът Зеленски назначи и бившия министър на икономиката Олексий Соболев за заместник-ръководител на президентската администрация с ресор икономиката. Промени бяха извършени и в ръководството на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).