Руска ракета срина американска фабрика за дронове в Киев

При масирана въздушна атака руска балистична ракета напълно унищожи фабрика за военно производство в Киев, собственост на американска компания.
Това съобщиха световните информационни агенции в петък сутринта. Инцидентът е първият потвърден случай от началото на пълномащабната инвазия, при който Кремъл директно поразява производствена мощност на отбранителен бизнес от САЩ на украинска територия.
Изкуствен интелект и дълбоки удари: Какво е Terminal Autonomy?
Поразеният индустриален обект принадлежи на регистрираната в американския щат Делауеър технологична корпорация Terminal Autonomy, информира британско издание The Guardian . Фабриката е специализирана в сглобяването на високоточни безпилотни летателни апарати от моделите AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet.
Тези апарати са известни като боеприпаси тип „камикадзе“ за дълбоки удари в тила на врага. Те разполагат с усъвършенствани навигационни системи, задвижвани от изкуствен интелект (ИИ), които им позволяват да преодоляват масираното руско радиоелектронно заглушаване на фронтовата линия.
Според източници на украинската медия Kyiv Post, руското Министерство на отбраната е потвърдило удара чрез държавната агенция ТАСС. В официалното си съобщение обаче Москва спести детайла, че заводът е собственост на американски инвеститори, наричайки го просто „съвместно украинско-американско предприятие“.
Равносметката от удара: Има ли жертви?
Въпреки сериозните материални щети и пълното разрушаване на производствените халета, при атаката няма загинали или ранени служители. Информацията беше потвърдена от вътрешни източници на компанията пред медиите.
Бившият високопоставен служител на американското разузнаване Антъни Винчи коментира ситуацията пред международните наблюдатели, като подчерта, че за командването в Москва собствеността на обекта няма значение: „Руснаците не се интересуват чия е производствената база. Тя остава легитимна военна цел за тях, независимо дали е американска, или на някоя друга държава.“
Политически контекст и геополитически отзвук
Въздушният удар съвпада с критичен момент от дипломатическите отношения. Преди дни украинският президент Володимир Зеленски проведе ключови срещи във Вашингтон с американския президент Доналд Тръмп и представители на водещи отбранителни концерни от САЩ, предава Reuters. Основна тема на разговорите беше ускоряването на доставките на противоракетни системи Patriot и договарянето на лицензи за тяхното местно производство в Украйна.
В същото време в Конгреса на САЩ се придвижва нов двупартиен закон за налагане на още по-строги икономически санкции срещу руските енергийни приходи и финансови мрежи. Експертите тълкуват атаката срещу Terminal Autonomy в Киев като ясен сигнал от страна на Кремъл, че чуждестранните инвестиции във военно-промишления сектор на Украйна ще бъдат систематично унищожавани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Берг Укренщайн
06:05 31.07.2026
3 Първа
Коментиран от #6
06:05 31.07.2026
4 Ми да бе
Коментиран от #41
06:07 31.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Соломон
До коментар #3 от "Първа":Aма разбира се че е хубава новина.В Москва и Волгоград вече дими качествено.Остава да разберем къде още Русия е свалила украински дронове
Коментиран от #31, #44, #69
06:09 31.07.2026
7 Овчар
06:11 31.07.2026
8 Дудов
06:11 31.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ха ха ха
06:14 31.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хихи
До коментар #5 от "Оня":Няма загинали включително и краварчета. Подшушнато им е да ги няма...
06:14 31.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Наистина
06:16 31.07.2026
15 Нека
06:20 31.07.2026
16 Еми чудесно
Ама Русия ЗАГУБИ 4 години до сега! Трябваше да унищожи всичките възможности за внасяне на оръжия и ПАРИ от Запада в укрия. Трябваше да ЗАТВОРИ небето, ЖП, автомобилният транспорт към другите страни, всичките летища, всичките пристанища... И така укра щеше да падне до няколко месеца. А те се бявиха, бавиха, мотаха... НО вече разбраха, че "ножът опря до кокала"! Или Русия ще умре или фашизмът. Няма вече хъката, мъката!
06:21 31.07.2026
17 Kaлпазанин
06:22 31.07.2026
18 Хмм
Коментиран от #46
06:26 31.07.2026
19 камънчо
06:33 31.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ахааааа
06:36 31.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Потников
06:39 31.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Защо трябваше
Коментиран от #37
06:43 31.07.2026
27 ха ха ха ....
Явно някой украинец е пръцнал в кюнеца ...
06:44 31.07.2026
28 дърт вампир
До коментар #25 от "дядо дръмпир":Ще ти опоскам жалкото мозъче .
06:45 31.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мисля
06:46 31.07.2026
31 Зеления
До коментар #6 от "Соломон":Айде бе соломончо до кога да те чакам? Май ще пращам момчетата с бусовете да те доведат!
06:48 31.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ВЕСЕЛЯК
На демократичната преса и пречи демокрацията май?
06:49 31.07.2026
34 Лост
Коментиран от #74
06:50 31.07.2026
35 Бай
06:50 31.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хмм
До коментар #26 от "Защо трябваше":заводът е нов, току що построен
06:51 31.07.2026
38 Санитар от Карлуково
До коментар #29 от "Механик":Не му обръщай внимание, изпуснахме го за малко ей сега го прибираме!
Коментиран от #62
06:51 31.07.2026
39 Вова
06:55 31.07.2026
40 мдаа
06:58 31.07.2026
41 Може да нямат яйца...
До коментар #4 от "Ми да бе":...,но имат ракети...!
07:00 31.07.2026
42 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Казвам ти, дъще, сещай се, снахо. - Българска поговорка
Укрите ще произвеждат Пейтриът, ама на кукуво лято...
07:00 31.07.2026
43 ха ха ха....смота Няк ..
До коментар #36 от "Историк":Че те руснаците войни са водили за тая земя !
И сега едни полско говорящи които ги присъединиха към Украйна 1945 година , искат да прилапат това ей така !!!
Да не говорим даже руснаците нямаха такива права като украинците .
Ссср беше член на ООН , Украйна отделно и тя член на ООН от 1945 година !!!
07:01 31.07.2026
44 Паси
До коментар #6 от "Соломон":А в Kyef,не само дими...,ами и гори...!
Коментиран от #57
07:02 31.07.2026
45 с това руснаците поздравяват краварите
07:03 31.07.2026
46 В тази връзка!
До коментар #18 от "Хмм":Нещо Тръмпягата,взе да го увърта,дали да дава лиценза за производство на ,,Пейтриът",на Украйна,след като тържествено бе обещал пред Зеленски...!
07:05 31.07.2026
47 ВВП
07:08 31.07.2026
48 Гледката,ще да е много ,,Възпитателна"!
07:09 31.07.2026
49 Тити
07:12 31.07.2026
50 С две думи
07:16 31.07.2026
51 Защо така?
Коментиран от #68
07:17 31.07.2026
52 лопата брат....
07:19 31.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Зеленски да ми яде Члена
07:21 31.07.2026
56 Хасковски каунь
07:30 31.07.2026
57 Соломон
До коментар #44 от "Паси":Явно не знаеш че там дето дими има огън.А рафинериите и складовете и горят и димят
Коментиран от #63, #64
07:31 31.07.2026
58 Отец Нафърфорий.
07:33 31.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Тази нощ
07:35 31.07.2026
61 Каунь
07:36 31.07.2026
62 Аз като гледам
До коментар #38 от "Санитар от Карлуково":та вие цялата институция се изпуснали.
07:36 31.07.2026
63 Сулиманчо, ссъглаен съм с теб
До коментар #57 от "Соломон":Производствените халета унищожени, но няма жертви, пак Майка Тереза е ръководила ударите на ВКС России.
07:38 31.07.2026
64 Паси
До коментар #57 от "Соломон":Накефих се!
Вкарах те в ,,Режим на обяснение"!
Давай опять ,с начале...
🤣😂😆😝👍👏
Коментиран от #67
07:38 31.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 ганев
07:41 31.07.2026
67 Соломон
До коментар #64 от "Паси":Опрять с начале ще по късно като разберем къде още гори.Освен двата големи склада в Москва и Волгограрад и Рафинерията на Лукойл
Коментиран от #70, #72, #73
07:42 31.07.2026
68 Как го понася това Тръмп ли...?!
До коментар #51 от "Защо така?":Така,че нещо взе да се отказва да дава лиценз на Украйна,за производство на ,,Пейтриът"...!
А пък уж бе така категоричен по въпроса....😉🤣😆!
07:42 31.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Паси
До коментар #67 от "Соломон":И отново ме накефи!
Продължаваш с...,,Режима на обяснение!"...🤣😆😝👍👏!
07:46 31.07.2026
73 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #67 от "Соломон":ХА.....соломончо
07:47 31.07.2026
74 Де бил
До коментар #34 от "Лост":Коя е тази бъдеща фабрика??? Аааааа тази която американския военно промишлен комплекс с УДОВОЛСТВИЕ ще предостави на Украйна? Американците са известни с това ,че споделят производство на най -добрите си оръжия с трети страни.Скоро много скоро.
07:48 31.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ганю
чудесно по малко фашистки зелени боклуци
а сармат кога?
че нямаме вече търпение всичко
украинско да е на пепел
07:50 31.07.2026