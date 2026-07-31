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Руска ракета срина американска фабрика за дронове в Киев
  Тема: Украйна

Руска ракета срина американска фабрика за дронове в Киев

31 Юли, 2026 05:53, обновена 31 Юли, 2026 05:59 3 013 76

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  • русия-
  • киев-
  • фабрика-
  • атака-
  • дронове-
  • сащ-
  • ракета

Първи известен удар срещу собственост на компания от САЩ в хода на войната в Украйна бе потвърден от международни източници.

Руска ракета срина американска фабрика за дронове в Киев - 1
Снимка: МО на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При масирана въздушна атака руска балистична ракета напълно унищожи фабрика за военно производство в Киев, собственост на американска компания.

Това съобщиха световните информационни агенции в петък сутринта. Инцидентът е първият потвърден случай от началото на пълномащабната инвазия, при който Кремъл директно поразява производствена мощност на отбранителен бизнес от САЩ на украинска територия.

Изкуствен интелект и дълбоки удари: Какво е Terminal Autonomy?

Поразеният индустриален обект принадлежи на регистрираната в американския щат Делауеър технологична корпорация Terminal Autonomy, информира британско издание The Guardian . Фабриката е специализирана в сглобяването на високоточни безпилотни летателни апарати от моделите AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet.

Тези апарати са известни като боеприпаси тип „камикадзе“ за дълбоки удари в тила на врага. Те разполагат с усъвършенствани навигационни системи, задвижвани от изкуствен интелект (ИИ), които им позволяват да преодоляват масираното руско радиоелектронно заглушаване на фронтовата линия.

Според източници на украинската медия Kyiv Post, руското Министерство на отбраната е потвърдило удара чрез държавната агенция ТАСС. В официалното си съобщение обаче Москва спести детайла, че заводът е собственост на американски инвеститори, наричайки го просто „съвместно украинско-американско предприятие“.

Равносметката от удара: Има ли жертви?

Въпреки сериозните материални щети и пълното разрушаване на производствените халета, при атаката няма загинали или ранени служители. Информацията беше потвърдена от вътрешни източници на компанията пред медиите.

Бившият високопоставен служител на американското разузнаване Антъни Винчи коментира ситуацията пред международните наблюдатели, като подчерта, че за командването в Москва собствеността на обекта няма значение: „Руснаците не се интересуват чия е производствената база. Тя остава легитимна военна цел за тях, независимо дали е американска, или на някоя друга държава.“

Политически контекст и геополитически отзвук

Въздушният удар съвпада с критичен момент от дипломатическите отношения. Преди дни украинският президент Володимир Зеленски проведе ключови срещи във Вашингтон с американския президент Доналд Тръмп и представители на водещи отбранителни концерни от САЩ, предава Reuters. Основна тема на разговорите беше ускоряването на доставките на противоракетни системи Patriot и договарянето на лицензи за тяхното местно производство в Украйна.

В същото време в Конгреса на САЩ се придвижва нов двупартиен закон за налагане на още по-строги икономически санкции срещу руските енергийни приходи и финансови мрежи. Експертите тълкуват атаката срещу Terminal Autonomy в Киев като ясен сигнал от страна на Кремъл, че чуждестранните инвестиции във военно-промишления сектор на Украйна ще бъдат систематично унищожавани.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Берг Укренщайн

    103 4 Отговор
    Отново добър старт на деня! Вече е всеки ден!

    06:05 31.07.2026

  • 3 Първа

    88 4 Отговор
    хубава новина за деня!Дано да продължи!

    Коментиран от #6

    06:05 31.07.2026

  • 4 Ми да бе

    84 4 Отговор
    А не бе...-яйца ще им белят на американо украинските нацики...

    Коментиран от #41

    06:07 31.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Соломон

    9 71 Отговор

    До коментар #3 от "Първа":

    Aма разбира се че е хубава новина.В Москва и Волгоград вече дими качествено.Остава да разберем къде още Русия е свалила украински дронове

    Коментиран от #31, #44, #69

    06:09 31.07.2026

  • 7 Овчар

    68 2 Отговор
    Няма ли да взривят и украйнския парламент ...? Кога.???

    06:11 31.07.2026

  • 8 Дудов

    26 2 Отговор
    Игра на Дронове

    06:11 31.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ха ха ха

    80 6 Отговор
    Смачкай ги Вова! Американци помагат на нацисти, защото за тях няма никакви морални скрупули от една страна да помагат на евреите, от друга на нацистите.. За тях са важни само парите.

    06:14 31.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хихи

    50 4 Отговор

    До коментар #5 от "Оня":

    Няма загинали включително и краварчета. Подшушнато им е да ги няма...

    06:14 31.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Наистина

    40 3 Отговор
    най - после !

    06:16 31.07.2026

  • 15 Нека

    40 3 Отговор
    да очистм манифактурата с Орешник !

    06:20 31.07.2026

  • 16 Еми чудесно

    71 6 Отговор
    Всичките военни предприятия, логистика, пътища, ЖП- линии и складове, пристанища, летища... Това всичкото е ВОЕННА цел и трябва да се срине, независимо "чия инвестиция " е. Щом участва във войната против Русия, няма никакво значение, чие предприятие било и ала бала.
    Ама Русия ЗАГУБИ 4 години до сега! Трябваше да унищожи всичките възможности за внасяне на оръжия и ПАРИ от Запада в укрия. Трябваше да ЗАТВОРИ небето, ЖП, автомобилният транспорт към другите страни, всичките летища, всичките пристанища... И така укра щеше да падне до няколко месеца. А те се бявиха, бавиха, мотаха... НО вече разбраха, че "ножът опря до кокала"! Или Русия ще умре или фашизмът. Няма вече хъката, мъката!

    06:21 31.07.2026

  • 17 Kaлпазанин

    35 3 Отговор
    Добро утро

    06:22 31.07.2026

  • 18 Хмм

    48 3 Отговор
    американците вече строят военни заводи за дронове в самата украйна, с откриването му и бам

    Коментиран от #46

    06:26 31.07.2026

  • 19 камънчо

    26 3 Отговор
    Руската Х101 опоредна украинска провокация или все още опознават оставените сърп и чук шрапнели ??

    06:33 31.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ахааааа

    35 2 Отговор
    От кога дрон е отбранително оръжие?

    06:36 31.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Потников

    37 3 Отговор
    Няма такова нещо бе , те руснаците нямат ракети ..

    06:39 31.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Защо трябваше

    33 2 Отговор
    Да чакаме толкова дълго. Нека рИването на жълтопаветните да започне..... Сега.

    Коментиран от #37

    06:43 31.07.2026

  • 27 ха ха ха ....

    29 2 Отговор
    Козляците викат кюнци било ...Та какво се оказва , един кюнец сринал американско предприятие скрито вероятно под земята ...
    Явно някой украинец е пръцнал в кюнеца ...

    06:44 31.07.2026

  • 28 дърт вампир

    14 2 Отговор

    До коментар #25 от "дядо дръмпир":

    Ще ти опоскам жалкото мозъче .

    06:45 31.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мисля

    22 2 Отговор
    Шефа на американската корпорация и главния инжинер да се молят да им пораснат криле.Скоро ще правят опит за летене от някоя тераса.

    06:46 31.07.2026

  • 31 Зеления

    21 1 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    Айде бе соломончо до кога да те чакам? Май ще пращам момчетата с бусовете да те доведат!

    06:48 31.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ВЕСЕЛЯК

    21 1 Отговор
    Голямо триене пада, еййй!
    На демократичната преса и пречи демокрацията май?

    06:49 31.07.2026

  • 34 Лост

    23 1 Отговор
    Предупреждение за бъдещата фабрика за Патриот.

    Коментиран от #74

    06:50 31.07.2026

  • 35 Бай

    16 1 Отговор
    Дончо ядосай се и кажи какво ще им направиш.

    06:50 31.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хмм

    19 1 Отговор

    До коментар #26 от "Защо трябваше":

    заводът е нов, току що построен

    06:51 31.07.2026

  • 38 Санитар от Карлуково

    8 1 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Не му обръщай внимание, изпуснахме го за малко ей сега го прибираме!

    Коментиран от #62

    06:51 31.07.2026

  • 39 Вова

    12 1 Отговор
    какво ги чакаш започвай да удряш заводи по натовски територии

    06:55 31.07.2026

  • 40 мдаа

    17 2 Отговор
    В интересни времена живеем - Иран освобождава Близкия Изток от агресивните навлеци, а Русия отново освобождава Европа от нацистите. Текат оздравителни процеси.

    06:58 31.07.2026

  • 41 Може да нямат яйца...

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ми да бе":

    ...,но имат ракети...!

    07:00 31.07.2026

  • 42 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 1 Отговор
    Бий самара, да се сеща магарето. - Българска поговорка
    Казвам ти, дъще, сещай се, снахо. - Българска поговорка
    Укрите ще произвеждат Пейтриът, ама на кукуво лято...

    07:00 31.07.2026

  • 43 ха ха ха....смота Няк ..

    9 2 Отговор

    До коментар #36 от "Историк":

    Че те руснаците войни са водили за тая земя !
    И сега едни полско говорящи които ги присъединиха към Украйна 1945 година , искат да прилапат това ей така !!!

    Да не говорим даже руснаците нямаха такива права като украинците .
    Ссср беше член на ООН , Украйна отделно и тя член на ООН от 1945 година !!!

    07:01 31.07.2026

  • 44 Паси

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    А в Kyef,не само дими...,ами и гори...!

    Коментиран от #57

    07:02 31.07.2026

  • 45 с това руснаците поздравяват краварите

    16 1 Отговор
    Една заря по повод откриването на завода .

    07:03 31.07.2026

  • 46 В тази връзка!

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хмм":

    Нещо Тръмпягата,взе да го увърта,дали да дава лиценза за производство на ,,Пейтриът",на Украйна,след като тържествено бе обещал пред Зеленски...!

    07:05 31.07.2026

  • 47 ВВП

    8 1 Отговор
    Чакаме да направите и заводчето за патриоти!

    07:08 31.07.2026

  • 48 Гледката,ще да е много ,,Възпитателна"!

    13 2 Отговор
    ,,При масирана въздушна атака руска балистична ракета НАПЪЛНО УНИЩОЖИ фабрика за военно производство в Киев...!"

    07:09 31.07.2026

  • 49 Тити

    1 8 Отговор
    Дроновете в Украйна не се произвеждат там а зад граница поредният фейк.

    07:12 31.07.2026

  • 50 С две думи

    5 1 Отговор
    Дронове тю тю....

    07:16 31.07.2026

  • 51 Защо така?

    6 0 Отговор
    Когато съобщават за украинско нападение по руски обекти, пишат, че са нанесли повреди по съоръженията, а когато Русия ги удря с ракети, целите украински обекти изчезват!? И Зеленски се радва от "победите", а как ли го понася Тръмп, едно американски заводче е дало фира!?

    Коментиран от #68

    07:17 31.07.2026

  • 52 лопата брат....

    2 0 Отговор
    ама яка.... ннн даааа...

    07:19 31.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Зеленски да ми яде Члена

    5 0 Отговор
    Украйна ще падне до октомври т.г.После и НАТО

    07:21 31.07.2026

  • 56 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Е как да не сръбна и днес една водка.

    07:30 31.07.2026

  • 57 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Паси":

    Явно не знаеш че там дето дими има огън.А рафинериите и складовете и горят и димят

    Коментиран от #63, #64

    07:31 31.07.2026

  • 58 Отец Нафърфорий.

    3 0 Отговор
    Оох кеффф,голям кеффф,в селската бааня голям кеффф....

    07:33 31.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Тази нощ

    3 0 Отговор
    Украйна е разбита.

    07:35 31.07.2026

  • 61 Каунь

    2 0 Отговор
    Американците превърнаха земята на урките в военен полигон

    07:36 31.07.2026

  • 62 Аз като гледам

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Санитар от Карлуково":

    та вие цялата институция се изпуснали.

    07:36 31.07.2026

  • 63 Сулиманчо, ссъглаен съм с теб

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Соломон":

    Производствените халета унищожени, но няма жертви, пак Майка Тереза е ръководила ударите на ВКС России.

    07:38 31.07.2026

  • 64 Паси

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Соломон":

    Накефих се!
    Вкарах те в ,,Режим на обяснение"!
    Давай опять ,с начале...
    🤣😂😆😝👍👏

    Коментиран от #67

    07:38 31.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ганев

    1 0 Отговор
    ПРАВЕНЕТО...НА ..СМЪРТ....ИНВЕСТИЦИЯ..ЛИ СЕ НАРИЧА

    07:41 31.07.2026

  • 67 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "Паси":

    Опрять с начале ще по късно като разберем къде още гори.Освен двата големи склада в Москва и Волгограрад и Рафинерията на Лукойл

    Коментиран от #70, #72, #73

    07:42 31.07.2026

  • 68 Как го понася това Тръмп ли...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Защо така?":

    Така,че нещо взе да се отказва да дава лиценз на Украйна,за производство на ,,Пейтриът"...!
    А пък уж бе така категоричен по въпроса....😉🤣😆!

    07:42 31.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Паси

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Соломон":

    И отново ме накефи!
    Продължаваш с...,,Режима на обяснение!"...🤣😆😝👍👏!

    07:46 31.07.2026

  • 73 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Соломон":

    ХА.....соломончо

    07:47 31.07.2026

  • 74 Де бил

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Лост":

    Коя е тази бъдеща фабрика??? Аааааа тази която американския военно промишлен комплекс с УДОВОЛСТВИЕ ще предостави на Украйна? Американците са известни с това ,че споделят производство на най -добрите си оръжия с трети страни.Скоро много скоро.

    07:48 31.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ганю

    0 0 Отговор
    Каква прекрасна новина
    чудесно по малко фашистки зелени боклуци
    а сармат кога?
    че нямаме вече търпение всичко
    украинско да е на пепел

    07:50 31.07.2026

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