При масирана въздушна атака руска балистична ракета напълно унищожи фабрика за военно производство в Киев, собственост на американска компания.

Това съобщиха световните информационни агенции в петък сутринта. Инцидентът е първият потвърден случай от началото на пълномащабната инвазия, при който Кремъл директно поразява производствена мощност на отбранителен бизнес от САЩ на украинска територия.

Изкуствен интелект и дълбоки удари: Какво е Terminal Autonomy?

Поразеният индустриален обект принадлежи на регистрираната в американския щат Делауеър технологична корпорация Terminal Autonomy, информира британско издание The Guardian . Фабриката е специализирана в сглобяването на високоточни безпилотни летателни апарати от моделите AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet.

Тези апарати са известни като боеприпаси тип „камикадзе“ за дълбоки удари в тила на врага. Те разполагат с усъвършенствани навигационни системи, задвижвани от изкуствен интелект (ИИ), които им позволяват да преодоляват масираното руско радиоелектронно заглушаване на фронтовата линия.

Според източници на украинската медия Kyiv Post, руското Министерство на отбраната е потвърдило удара чрез държавната агенция ТАСС. В официалното си съобщение обаче Москва спести детайла, че заводът е собственост на американски инвеститори, наричайки го просто „съвместно украинско-американско предприятие“.

Равносметката от удара: Има ли жертви?

Въпреки сериозните материални щети и пълното разрушаване на производствените халета, при атаката няма загинали или ранени служители. Информацията беше потвърдена от вътрешни източници на компанията пред медиите.

Бившият високопоставен служител на американското разузнаване Антъни Винчи коментира ситуацията пред международните наблюдатели, като подчерта, че за командването в Москва собствеността на обекта няма значение: „Руснаците не се интересуват чия е производствената база. Тя остава легитимна военна цел за тях, независимо дали е американска, или на някоя друга държава.“

Политически контекст и геополитически отзвук

Въздушният удар съвпада с критичен момент от дипломатическите отношения. Преди дни украинският президент Володимир Зеленски проведе ключови срещи във Вашингтон с американския президент Доналд Тръмп и представители на водещи отбранителни концерни от САЩ, предава Reuters. Основна тема на разговорите беше ускоряването на доставките на противоракетни системи Patriot и договарянето на лицензи за тяхното местно производство в Украйна.

В същото време в Конгреса на САЩ се придвижва нов двупартиен закон за налагане на още по-строги икономически санкции срещу руските енергийни приходи и финансови мрежи. Експертите тълкуват атаката срещу Terminal Autonomy в Киев като ясен сигнал от страна на Кремъл, че чуждестранните инвестиции във военно-промишления сектор на Украйна ще бъдат систематично унищожавани.