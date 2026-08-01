Новини
Свят »
Германия »
Дигитално евро: портмонето ще е вече в нашия смартфон

Дигитално евро: портмонето ще е вече в нашия смартфон

1 Август, 2026 17:07 1 176 85

  • еврозона-
  • портфейл-
  • ес-
  • евро-
  • дигитално евро-
  • икономика

Основната цел е разплащанията на гражданите в ЕС да станат по-независими от американските финансови гиганти. Как ще функционира дигиталният портфейл?

Дигитално евро: портмонето ще е вече в нашия смартфон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Сигурно, анонимно и безплатно - дигиталното евро трябва да функционира точно както парите в брой, просто портфейлът ще се намира в смартфона на потребителя. Министърът на финансите на Германия Ларс Клингбайл апелира за въвеждането на този разплащателен метод, откакто е поел министерството, пише АРД. Основният му аргумент е свързан с европейския суверенитет от американските финансови системи, които според него вече не са достатъчно надеждни. "Искам повече патриотизъм и европейски суверенитет", заяви той в края на миналата година.

По онова време той и колегите му финансови министри от другите държави в ЕС вече бяха излезли с общо становище и препоръка за въвеждане на дигиталната валута. По-късно Европейският парламент също се присъедини. Наскоро започнаха преговорите между държавите членки на ЕС, Европейската комисия и Европейския парламент. Все още има някои детайли, по които има леки разногласия - например Европарламентът иска да се въведат допълнителни мерки за защита на личните данните на потребителите. Преговарящите обаче очакват бързо да постигнат консенсус и по този въпрос.

Сериозен скептицизъм сред привържениците на парите в брой

В държавите, в които парите в брой продължават да се използват много широко - като например Австрия, Италия и Германия, има сериозен скептицизъм по отношение на дигиталното евро. Евродепутатът от Германия Матиас Еке обаче отбелязва, че законът за пръв път ще задължи търговците да приемат пари в брой, разяснява АРД. Това означава, че никъде в търговската мрежа вече няма да имат право да казват, че приемат само плащания с карта.

Къде ще се намира дигиталният портфейл?

Друг повод за дискусии даде въпросът под каква форма да съществува бъдещият дигитален портфейл. Банките в страните от ЕС се противопоставиха на идеята Европейската централна банка (ЕЦБ) да си направи собствено компютърно приложение за дигиталното евро.

По-късно беше решено, че то просто ще се интегрира във вече съществуващите приложения за онлайн банкиране и така дигиталният портфейл ще бъде свързан със сметката на всеки потребител в неговата банка. Ако дигиталния портфейл е празен, потребителят ще може да си прехвърля в него средства от личната банкова сметка - също както при теглене от банкомат.

Банките държаха особено на едно свое централно изискване - потребителите да нямат право да държат неограничен брой средства в дигиталния си портфейл. Защото това би означавало, че въпросните средства няма да са на разположение на частните банки за инвестиции или заеми, уточнява АРД. Вероятно при предстоящите преговори това ще е един от въпросите, които ще доминират дискусиите.

По-малко зависими от САЩ

Дълго време търговските банки в Германия се противопоставяха на дигиталното евро. Те твърдяха, че политиците трябва да изчакат и да видят дали някои алтернативни методи на финансови разплащания - например чрез системата Wero - ще се наложат в страната, припомня АРД.

Евродепутатът Еке обаче отвръща с аргумента, че много други държави членки на ЕС, особено по-малките, са изцяло зависими от извъневропейските системи на финансови разплащания. "С една публична платежна система ние ще си осигурим дългосрочен достъп до тази европейска инфраструктура”, уточнява той. Най-важният политически аргумент в полза на дигиталното евро остава, че Европа трябва да стане по-независима, особено от САЩ. MasterCard, Visa и PayPal доминират пазара на разплащанията в момента.

Кога ще бъде въведено дигитално евро

Частните банки очевидно вече са приели факта, че политиците и ЕЦБ възнамеряват да въведат дигиталното евро – и то възможно най-бързо. Вместо да оказват съпротива, сега те апелират за поетапното му въвеждане. Онлайн и офлайн версиите на дигиталното евро трябва да бъдат въведени в различно време, пледира Коля Габриел, член на Управителния съвет на Германската банкова асоциация. Това би спестило време и средства при въвеждането на новите мерки за сигурност, свързани с дигиталния портфейл. Още повече, че според Габриел на потребителите няма да са им нужни всички възможности на системата още от първия ден, в който бъде пусната в употреба дигиталната валута.

Европейската централна банка смята да въведе цифровото евро през 2029 г. Предвидено е пилотният проект да стартира през 2027 година. Срокът е кратък, коментира представителят на банковата асоциация Габриел. Германският министър на финансите Ларс Клингбайл от своя страна би предпочел проектът да стартира още по-рано.

Автор: Жан-Мари Магро


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А пък

    34 5 Отговор
    После следва да ядем дигитален хляб.

    Коментиран от #7, #84

    17:09 01.08.2026

  • 2 копейка

    7 21 Отговор
    нена евото искаме си безаналоговата рубла

    Коментиран от #67

    17:09 01.08.2026

  • 3 Дупничанин

    33 3 Отговор
    Нали беха конспирации, бе? М?

    17:10 01.08.2026

  • 4 Клубът на богатите

    27 2 Отговор
    Какво дигитално евро, като пенсионерите се редят но опашка в Пощата да им изплащат пенсията на ръка.

    Коментиран от #6, #12

    17:10 01.08.2026

  • 5 не, мерси

    33 3 Отговор
    Само иидииoти ще влязат доброволно в дигиталния концлагер.

    Коментиран от #10, #25

    17:12 01.08.2026

  • 6 бедни мозъци

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "Клубът на богатите":

    едното защо да изключва другото

    Коментиран от #13, #66

    17:12 01.08.2026

  • 7 И като ходим до тоалетната

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "А пък":

    ще има дигитално ....

    17:12 01.08.2026

  • 8 хаха

    4 13 Отговор
    Функционално неграмотните байганьовски ориенталци пак са се раздрънкали за неща от които си нямат никакво понятие. ХАХАХА

    Дънин-Крюгър мъч бе питечета Тиквистки и в ЪЗраждани?

    17:12 01.08.2026

  • 9 1488

    13 2 Отговор
    обб ми взимат 6 лв месечна такса и 20 лв новогодишна

    17:12 01.08.2026

  • 10 Никой

    20 2 Отговор

    До коментар #5 от "не, мерси":

    няма да те пита.
    За еврото питаха ли те?

    Коментиран от #26, #47, #57

    17:13 01.08.2026

  • 11 Ааааа

    21 1 Отговор
    Почнаха да го пробутват вече - всеки ден статии за дигиталното евро и за изкуствения интелект. Непрекъснато ни облъчват "колко убаво" щяло да бъде. Затова повече от ясно е, че нищо хубаво не ни чака. Само до съвсем скоро ни обясняваха същото за еврозоната.

    17:13 01.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Щирлиц

    24 2 Отговор
    Ще се получи това което стана в Канада преди години, по време на стачката
    организирана от шофьорите на камиони. За всеки който ПРАВИТЕЛСТВОТО
    притежаваше данни че участвува в стачки, протести и митинги срещу властта,
    ще му бъде блокиран достъпа до банковата му сметка !

    Коментиран от #17, #50

    17:14 01.08.2026

  • 15 Как така

    16 2 Отговор
    Портфейла ще бъде в нашия смартфон? Смартфона вашия ли е, или нашия? Заглавието е доста подвеждащо.

    17:15 01.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 На май

    3 1 Отговор
    На тави !

    17:17 01.08.2026

  • 19 Да попитам

    11 2 Отговор
    А как ще зареждаме смартфоните след като няма да има ток? Кооой ще ми даде пари?

    17:18 01.08.2026

  • 20 РОШАВ

    10 3 Отговор
    Тонален контрол ще има.

    Коментиран от #73

    17:18 01.08.2026

  • 21 осраински

    15 2 Отговор
    Леле ако нямаш телефон иЛ ти падне батерията а не дай си боже да не споделяш европейските ценности

    Коментиран от #24

    17:18 01.08.2026

  • 22 Янко

    17 2 Отговор
    Еврото ще е в протмонето на урсула и ко.Подготовка за вечни роби

    17:18 01.08.2026

  • 23 шаа

    9 2 Отговор
    зелето пак пуска пропагандата, а тукашните мисирки препубликуват без угризения. дигиталното евро щяло да бъде сигурно, анонимно и безплатно. само че по дизай и цел не е нито едно от тези три неща.

    17:18 01.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Е да де

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "не, мерси":

    Нали за това е преведена на български език статията?

    17:19 01.08.2026

  • 26 Европеец

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Никой":

    За съжаление си прав.... Всички говорят че работят за благото на народа и никой от тях не се съобразява с желанията на народа.... Не си струва да давам примери.... Ако има някъде демокрация, то бих посочил Швейцария, ха-ха дето са референдум и на кантоните се вземат важните решения.... А при нас имаме конституция,на която се позовават управляващите боклуци, когато им е изгодно, А когато не им изнася, казват че водещо е европейското законодателство.... Въобще като че ли най-добре е....., Абе няма добре,....

    17:19 01.08.2026

  • 27 хаха

    5 2 Отговор
    Голям смях пада с необразованите форумни Тикви. ХАХАХА

    Даже не могат да направят разлика между "плащане в брой" и "цифрово евро"
    Леле леле ... Дънинг-Крюгер и Кройцфелд-Якоб в едни и същи сульовци.
    ХАХАХА

    Коментиран от #76

    17:21 01.08.2026

  • 28 Ей, това дв удари в

    5 1 Отговор
    Земята и Настрадин ходжа и хитър Петър взети заедно - то бива, бива дърти, опашати лъжи, ама тия направо се забравиха!

    17:22 01.08.2026

  • 29 Евгени от Алфапласт

    5 2 Отговор
    И нека реките от мед и масло започнат да текат от всяка чешма...СЕГА!🤣

    17:22 01.08.2026

  • 30 Предполагам че и нищожеството Радев

    8 1 Отговор
    възнамерява да въведе дигиталното евро възможно най-бързо.

    17:22 01.08.2026

  • 31 Умно и прогресивно

    7 2 Отговор
    Бързо и удобно може да ти блокират дигиталната сметка. По Магнитски, Висотски или по друг закон. Оставаш без нищо. Няма пари в буркани и дюшеци. От тоталщета си тоталконтрол. Арбайт махт фрай.

    Коментиран от #56

    17:22 01.08.2026

  • 32 Аааааа

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "хаха":

    Като ти спре токът като в Испания, ще има да ручаш паветата по улиците. Нещо на "умниците" и на тия с "хахаха" ви е много къса паметта, както и на тия "аз само с карта плащам". Като стане, да не виете после.

    Коментиран от #38

    17:23 01.08.2026

  • 33 защо

    6 1 Отговор
    Някой разбра ли нещо? Така въртят нещата, че не ми се мисли какъв ... ни очаква!

    Коментиран от #35

    17:23 01.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ЕВРО УРСУЛ ЛАГАРДЬО

    8 2 Отговор
    Основната цел е разплащанията на гражданите в ЕС да станат по-независими от американските финансови гиганти.
    ТОВА НЕ Е ОСНОВНАТА ЦЕЛ.

    17:25 01.08.2026

  • 37 срам

    9 1 Отговор
    Хората разполагат само с виртуално евро . Обедняхме на 100% благодарение на крадливите и лъжливите политици !!!!

    17:25 01.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Даже и в статията го пише:)) в държавите като Германия,Италия,Австрия ,където кешовото разплащане се използва много широко имало сериозен скептицизъм по отношение на дигиталното евро.Обаче евродепутат от Германия успокоява ,че ще има и закон ,който ще задължава търговците да приемат и пари в брой!

    Коментиран от #44

    17:26 01.08.2026

  • 40 Ся всички форуми икономисти

    3 1 Отговор
    и специалисри ще се изкажат!

    Като е съседната статия за Шенгенските граници!

    😁

    17:26 01.08.2026

  • 41 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "румбурак":

    Байганьовската мьека китка се нервира нещо. ХАХАХА

    На 80 процента в онази територия сте меки китки, ПДФили, измамници, крадци и.т.н бе сульо.

    Коментиран от #54

    17:27 01.08.2026

  • 42 смартфона на потребителя

    4 3 Отговор
    никакъв суверенитет не дава а е точно обратното. И всеки разплащателен метод който през посредници минава не може да е по сигурен. Може да е по удобен но не и по сигурен

    17:27 01.08.2026

  • 43 Цифровото евро убива две неща

    2 2 Отговор
    МИГНОВЕНО! ОЩЕ С ВЪВЕЖДАНЕТО!

    1. Сивата икономика.
    2. Американските банкови карти.

    Отиде ми златната Мастеркард! 😉

    Коментиран от #51

    17:28 01.08.2026

  • 44 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Ето я още една необразована и нечетяща Сглобена Тиква Новоначалска и в ЪЗраждана.

    Я дрънкай още бе пълен полуидиот. Закони си има навсякъде за кешовите разплащания.
    Даже в Швеция връщат разплащания с малки суми, защото е по-удобно.
    ХАХАХА
    Пасмина кухорога.

    Коментиран от #60

    17:29 01.08.2026

  • 45 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    6 3 Отговор
    Когато Урсула реши да ви мобилизира за да ви засили към руския фронт, а вие започнете да се криете като укрите по мазетата, вашите банкови сметки и банковите сметки на членовете на вашето семейство ще бъдат блокирани за броени секунди.

    Да живее цифровото евро!

    Коментиран от #49

    17:29 01.08.2026

  • 46 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор
    Банките против дигиталното евро.
    Ша си държа парите в МОЯ САЙТ.
    Нема да имам сметка в банката.
    Банките ша го закъсат.

    17:29 01.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Дори ЕЦБ го е написала

    3 2 Отговор
    Парите в брой имат важни функции и преимущества:
    Те осигуряват свобода и независимост. Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна. Не е нужен достъп до оборудване, интернет или електричество, за да платите в брой, което означава, че можете да го правите и когато токът е спрял или сте си загубили банковата карта.
    Те са законно платежно средство. Кредитори като магазини и ресторанти не могат да откажат да приемат пари в брой, освен ако не са се споразумели предварително с клиента за друг начин на плащане. За повече информация вижте Препоръка на Европейската комисия от 22 март 2010 г. относно обхвата и действието на евробанкнотите и евромонетите като законно платежно средство...
    Те осигуряват неприкосновеност на личния живот. Разплащанията в брой гарантират основното ни право на защита на личния живот, данните и самоличността във финансовите дела.
    Те имат приобщаваща роля. Парите в брой дават възможност за плащане и спестяване на хора с ограничен или никакъв достъп до цифрови пари. Така те имат решаващо значение за приобщаването на социално уязвими граждани като възрастните хора и групите с по-ниски доходи.... и т.н

    17:30 01.08.2026

  • 49 Що квичиш?

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    За евраци ли?

    17:31 01.08.2026

  • 50 хххх

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Щирлиц":

    Банковата ти сметка няма нищо общо с дигиталния портфейл, освен че можеш да си го зареждаш от нея. Банковата сметка могат да ти я блокират и сега.

    17:31 01.08.2026

  • 51 И най вече

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Цифровото евро убива две неща":

    Сивите ти клетки у кратуната

    17:31 01.08.2026

  • 52 Студопор

    0 0 Отговор
    Целта е да ни контролират повече. Ама не знам баба Гина къде ще си държи дигиталните евро, не знам. Тя е с нокийка още

    17:32 01.08.2026

  • 53 Атина Палада

    2 0 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    17:32 01.08.2026

  • 54 Аааа

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "хаха":

    Хайде двата трррролла, да се "благославяте" взаимно под някоя друга статия. Тук хората коментират и няма нужда вие да разводнявате цялата дискусия.

    Коментиран от #61

    17:32 01.08.2026

  • 55 Див божур е моят

    0 0 Отговор
    Очаквайте скоро хляб, яйца и месо на холограм, а плодовете и зеленчуците по автоматите в най-близките казина 😀

    17:32 01.08.2026

  • 56 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Умно и прогресивно":

    Как ша ми блокират сметката в МОЯ САЙТ
    Като само аз знам кодовете.

    17:33 01.08.2026

  • 57 мдаа

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Никой":

    Като теб мислят жалките душици. "Аз съм никой, нищо не зависи от мен, не ме питат, аз съм роб и трябва само да слушам и изпълнявам".....Точно затова никой ви за нищо не пита, щото нямате капкам самоуважение за да кажете НЕ! ТАЯ НЯМА ДА СТАНЕ!

    17:33 01.08.2026

  • 58 ЕССР урааааа

    4 0 Отговор
    Даааа така е, вече имаме сериозен опит с хубавите и безплатни неща в ЕС режима, първо бяха банковите карти- я колко хубаво и безплатно ще ви е, а после яко такси, забрана на плащания над определена сума в брой, задължително заплатата в карта, ми те направо си ги направиха задължителни, второ беше еврото- колко хубаво и лесно, няма да има никаква инфлация, едва ли не ще паднат цените, после яко двойна инфлация, трето е спасението- я да ви спасим от горива, цигари, алкохол, захар, месо, планета и дум всичко 3 пъти по скъпо, скъпо ни излиза ЕС спасяването, не щем вече ЕС режима да ни прави хубаво, добро и да ни спасява.

    17:34 01.08.2026

  • 59 Мушнете

    1 0 Отговор
    си го там дето слънце не огрява този смарт "кон"...

    17:34 01.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 аz СВО Победа 81

    2 0 Отговор
    Един детайл!

    Другарката Е.Митрофанова получава месечното си възнаграждение в евро.
    🤣🤣🤣

    17:36 01.08.2026

  • 63 Kaлпазанин

    0 3 Отговор
    Новия световен ред ,модерно робство .да каже честито на оФцете ,а това сме ние ,

    17:36 01.08.2026

  • 64 Само парите в брой

    1 3 Отговор
    осигуряват свобода и независимост. Парите в брой сте самите вие и не ви е нужно участието на трета страна посредник която единствено щета може да ви нанесе и да ви ограби

    17:37 01.08.2026

  • 65 Kaлпазанин

    0 2 Отговор
    Ротшилд потрива доволно ръце ,няма да му трябват и банкери да броят хартия

    17:37 01.08.2026

  • 66 Бих казал

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "бедни мозъци":

    че си с празен мозъчен череп...

    17:37 01.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    Продължавай да цвилиш бе пълен полуидиот. Между "кешово разплащане" и "дигитално евро" НЯМА НИЩО ОБЩО! Двете са си напълно независими системи.

    cretin

    17:37 01.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 А после и

    1 2 Отговор
    Дигитална храна и дигитални дрехи и копие и лък

    17:38 01.08.2026

  • 71 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор
    ДИГИТАЛНОТО ЕВРО няма да е по сметка в БАНКА
    А ПО СМЕТКА В МОЯ САЙТ.....
    Затова банките ПЛАЧАТ най много
    Губят парите на клиентите си.

    17:39 01.08.2026

  • 72 копейките сте

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "си пън":

    Кенеффаджии.

    17:40 01.08.2026

  • 73 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "РОШАВ":

    Какъв "тотален контрол" като никой не те задължава да ползваш дигитално евро? В момента ако ползваш Мастър карт или Виза от частната АМЕРИКАНСКА компания знаят точно какво , къде и кога си купил.Така че дигиталното евро е за предпочитане пред краварските кредитни или дебитни плащания.

    17:41 01.08.2026

  • 74 Пепи Волгата

    0 0 Отговор
    Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото.Независимо на какъв носител е

    17:42 01.08.2026

  • 75 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    Чети ако можеш бе неандертал!

    "Wed 27 May 2026
    Повече магазини в Швеция ще могат да приемат плащания в брой от 1 юли 2026 г.

    Риксдагът реши, че хранителните магазини, аптеките и банките ще могат да приемат пари в брой по-широко.

    Използването на пари в брой е намаляло бързо в Швеция, но сега всички партии гласуваха за нов закон за парите в брой.

    С някои изключения хранителните магазини и аптеките ще могат да приемат банкноти и монети. Банките също по-ясно ще следят за наличие на места за внасяне на пари в брой в цялата страна."

    17:43 01.08.2026

  • 76 От това

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "хаха":

    което до сега си написал си малко по умен от амеба...

    Коментиран от #85

    17:43 01.08.2026

  • 77 хххх

    0 0 Отговор
    Не искам да обиждам никого, но съм втрещен от критиците на дигиталните валути, колко са невежи по темата. До голяма степен обаче вината не е само тяхна, защото никой не се хвана да им обясни подробно, как работи системата и те откачат, че някой ще им открадне парите, или че държавата ще им ги блокира. Спокойно! Държавата, или който и да е, много по-трудно може да се докопа до дигиталните ви пари, отколкото до физическите. Както сте си закопали пачките на двора, по същия начин можете да си закопаете и флашките "студените портфейли", само че дори и да ги намери някой, ще му трябват и паролите. Дигиталният портфейл не е задължително да е онлайн и не е задължително да е само един. Съветът ми е, да си направите по един крипто портфейл, което е същото и да купите, размените и продадете криптовалути за някаква мижава стойност, вътре в семействата ви, колкото да видите как работи и че няма нищо трудно и страшно. Зорът е първия път.

    17:44 01.08.2026

  • 78 Тъмен субект

    0 0 Отговор
    Всеки капан заробство се представя "за нашата безопасност и сигурност". НИКОЙ не се грижи за вашата безопатност освен вие самите. Сиренцето в капана за мишки е с етикет "за спасението на мишките от гладна смърт". Всичко ви блъскат в телефона и не сте чипирани. Ама никак!

    Коментиран от #82

    17:44 01.08.2026

  • 79 дарк фючър

    0 1 Отговор
    Дигиталният концлагер на Урсулите!
    "Arbeit macht frei“

    17:45 01.08.2026

  • 80 Няма нищо общо

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    Между дигитално евро и кешово разплащане. Едното е свобода а другото зависимост.

    Коментиран от #83

    17:46 01.08.2026

  • 81 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Дигиталното евро срива банките
    Всеки държи парите си собствен "сайт"
    Получаваш и превеждаш пари без посредника БАНКА.

    17:47 01.08.2026

  • 82 аааа

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Тъмен субект":

    Вата , никой не ти е забранил и не те е ограничил да живееш като неандерталец от каменната ера. Робството е по избор.Ако искаш си правиш дигитален портфейл, ако не искаш, минаваш на разменна търговия.

    17:48 01.08.2026

  • 83 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Няма нищо общо":

    И как ша си зависим, че нещо не се разбра.

    17:48 01.08.2026

  • 84 дигиталната тиква съм

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "А пък":

    щом казват колегите
    вече сменяме старомодните чекмеджета
    с дигитални портмонета като ИИ ще щипва нашта комисионна
    и ще ги пълни дигитално в офшорки
    а на стадата ни ще им увеличи данъците да ги изплащат

    17:49 01.08.2026

  • 85 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "От това":

    Я лай още бе необразовано кухорого ориенталско същество.

    Типичната Сглобена Тиква Новоначалска и в ЪЗраждана.

    17:50 01.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания