Дигитално евро: портмонето ще е вече в нашия смартфон

Сигурно, анонимно и безплатно - дигиталното евро трябва да функционира точно както парите в брой, просто портфейлът ще се намира в смартфона на потребителя. Министърът на финансите на Германия Ларс Клингбайл апелира за въвеждането на този разплащателен метод, откакто е поел министерството, пише АРД. Основният му аргумент е свързан с европейския суверенитет от американските финансови системи, които според него вече не са достатъчно надеждни. "Искам повече патриотизъм и европейски суверенитет", заяви той в края на миналата година.
По онова време той и колегите му финансови министри от другите държави в ЕС вече бяха излезли с общо становище и препоръка за въвеждане на дигиталната валута. По-късно Европейският парламент също се присъедини. Наскоро започнаха преговорите между държавите членки на ЕС, Европейската комисия и Европейския парламент. Все още има някои детайли, по които има леки разногласия - например Европарламентът иска да се въведат допълнителни мерки за защита на личните данните на потребителите. Преговарящите обаче очакват бързо да постигнат консенсус и по този въпрос.
Сериозен скептицизъм сред привържениците на парите в брой
В държавите, в които парите в брой продължават да се използват много широко - като например Австрия, Италия и Германия, има сериозен скептицизъм по отношение на дигиталното евро. Евродепутатът от Германия Матиас Еке обаче отбелязва, че законът за пръв път ще задължи търговците да приемат пари в брой, разяснява АРД. Това означава, че никъде в търговската мрежа вече няма да имат право да казват, че приемат само плащания с карта.
Къде ще се намира дигиталният портфейл?
Друг повод за дискусии даде въпросът под каква форма да съществува бъдещият дигитален портфейл. Банките в страните от ЕС се противопоставиха на идеята Европейската централна банка (ЕЦБ) да си направи собствено компютърно приложение за дигиталното евро.
По-късно беше решено, че то просто ще се интегрира във вече съществуващите приложения за онлайн банкиране и така дигиталният портфейл ще бъде свързан със сметката на всеки потребител в неговата банка. Ако дигиталния портфейл е празен, потребителят ще може да си прехвърля в него средства от личната банкова сметка - също както при теглене от банкомат.
Банките държаха особено на едно свое централно изискване - потребителите да нямат право да държат неограничен брой средства в дигиталния си портфейл. Защото това би означавало, че въпросните средства няма да са на разположение на частните банки за инвестиции или заеми, уточнява АРД. Вероятно при предстоящите преговори това ще е един от въпросите, които ще доминират дискусиите.
По-малко зависими от САЩ
Дълго време търговските банки в Германия се противопоставяха на дигиталното евро. Те твърдяха, че политиците трябва да изчакат и да видят дали някои алтернативни методи на финансови разплащания - например чрез системата Wero - ще се наложат в страната, припомня АРД.
Евродепутатът Еке обаче отвръща с аргумента, че много други държави членки на ЕС, особено по-малките, са изцяло зависими от извъневропейските системи на финансови разплащания. "С една публична платежна система ние ще си осигурим дългосрочен достъп до тази европейска инфраструктура”, уточнява той. Най-важният политически аргумент в полза на дигиталното евро остава, че Европа трябва да стане по-независима, особено от САЩ. MasterCard, Visa и PayPal доминират пазара на разплащанията в момента.
Кога ще бъде въведено дигитално евро
Частните банки очевидно вече са приели факта, че политиците и ЕЦБ възнамеряват да въведат дигиталното евро – и то възможно най-бързо. Вместо да оказват съпротива, сега те апелират за поетапното му въвеждане. Онлайн и офлайн версиите на дигиталното евро трябва да бъдат въведени в различно време, пледира Коля Габриел, член на Управителния съвет на Германската банкова асоциация. Това би спестило време и средства при въвеждането на новите мерки за сигурност, свързани с дигиталния портфейл. Още повече, че според Габриел на потребителите няма да са им нужни всички възможности на системата още от първия ден, в който бъде пусната в употреба дигиталната валута.
Европейската централна банка смята да въведе цифровото евро през 2029 г. Предвидено е пилотният проект да стартира през 2027 година. Срокът е кратък, коментира представителят на банковата асоциация Габриел. Германският министър на финансите Ларс Клингбайл от своя страна би предпочел проектът да стартира още по-рано.
Автор: Жан-Мари Магро
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А пък
Коментиран от #7, #84
17:09 01.08.2026
2 копейка
Коментиран от #67
17:09 01.08.2026
3 Дупничанин
17:10 01.08.2026
4 Клубът на богатите
Коментиран от #6, #12
17:10 01.08.2026
5 не, мерси
Коментиран от #10, #25
17:12 01.08.2026
6 бедни мозъци
До коментар #4 от "Клубът на богатите":едното защо да изключва другото
Коментиран от #13, #66
17:12 01.08.2026
7 И като ходим до тоалетната
До коментар #1 от "А пък":ще има дигитално ....
17:12 01.08.2026
8 хаха
Дънин-Крюгър мъч бе питечета Тиквистки и в ЪЗраждани?
17:12 01.08.2026
9 1488
17:12 01.08.2026
10 Никой
До коментар #5 от "не, мерси":няма да те пита.
За еврото питаха ли те?
Коментиран от #26, #47, #57
17:13 01.08.2026
11 Ааааа
17:13 01.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Щирлиц
организирана от шофьорите на камиони. За всеки който ПРАВИТЕЛСТВОТО
притежаваше данни че участвува в стачки, протести и митинги срещу властта,
ще му бъде блокиран достъпа до банковата му сметка !
Коментиран от #17, #50
17:14 01.08.2026
15 Как така
17:15 01.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 На май
17:17 01.08.2026
19 Да попитам
17:18 01.08.2026
20 РОШАВ
Коментиран от #73
17:18 01.08.2026
21 осраински
Коментиран от #24
17:18 01.08.2026
22 Янко
17:18 01.08.2026
23 шаа
17:18 01.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Е да де
До коментар #5 от "не, мерси":Нали за това е преведена на български език статията?
17:19 01.08.2026
26 Европеец
До коментар #10 от "Никой":За съжаление си прав.... Всички говорят че работят за благото на народа и никой от тях не се съобразява с желанията на народа.... Не си струва да давам примери.... Ако има някъде демокрация, то бих посочил Швейцария, ха-ха дето са референдум и на кантоните се вземат важните решения.... А при нас имаме конституция,на която се позовават управляващите боклуци, когато им е изгодно, А когато не им изнася, казват че водещо е европейското законодателство.... Въобще като че ли най-добре е....., Абе няма добре,....
17:19 01.08.2026
27 хаха
Даже не могат да направят разлика между "плащане в брой" и "цифрово евро"
Леле леле ... Дънинг-Крюгер и Кройцфелд-Якоб в едни и същи сульовци.
ХАХАХА
Коментиран от #76
17:21 01.08.2026
28 Ей, това дв удари в
17:22 01.08.2026
29 Евгени от Алфапласт
17:22 01.08.2026
30 Предполагам че и нищожеството Радев
17:22 01.08.2026
31 Умно и прогресивно
Коментиран от #56
17:22 01.08.2026
32 Аааааа
До коментар #24 от "хаха":Като ти спре токът като в Испания, ще има да ручаш паветата по улиците. Нещо на "умниците" и на тия с "хахаха" ви е много къса паметта, както и на тия "аз само с карта плащам". Като стане, да не виете после.
Коментиран от #38
17:23 01.08.2026
33 защо
Коментиран от #35
17:23 01.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ЕВРО УРСУЛ ЛАГАРДЬО
ТОВА НЕ Е ОСНОВНАТА ЦЕЛ.
17:25 01.08.2026
37 срам
17:25 01.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Атина Палада
До коментар #12 от "хаха":Даже и в статията го пише:)) в държавите като Германия,Италия,Австрия ,където кешовото разплащане се използва много широко имало сериозен скептицизъм по отношение на дигиталното евро.Обаче евродепутат от Германия успокоява ,че ще има и закон ,който ще задължава търговците да приемат и пари в брой!
Коментиран от #44
17:26 01.08.2026
40 Ся всички форуми икономисти
Като е съседната статия за Шенгенските граници!
😁
17:26 01.08.2026
41 хаха
До коментар #34 от "румбурак":Байганьовската мьека китка се нервира нещо. ХАХАХА
На 80 процента в онази територия сте меки китки, ПДФили, измамници, крадци и.т.н бе сульо.
Коментиран от #54
17:27 01.08.2026
42 смартфона на потребителя
17:27 01.08.2026
43 Цифровото евро убива две неща
1. Сивата икономика.
2. Американските банкови карти.
Отиде ми златната Мастеркард! 😉
Коментиран от #51
17:28 01.08.2026
44 хаха
До коментар #39 от "Атина Палада":Ето я още една необразована и нечетяща Сглобена Тиква Новоначалска и в ЪЗраждана.
Я дрънкай още бе пълен полуидиот. Закони си има навсякъде за кешовите разплащания.
Даже в Швеция връщат разплащания с малки суми, защото е по-удобно.
ХАХАХА
Пасмина кухорога.
Коментиран от #60
17:29 01.08.2026
45 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Да живее цифровото евро!
Коментиран от #49
17:29 01.08.2026
46 ГОЛЕМ СМЕХ
Ша си държа парите в МОЯ САЙТ.
Нема да имам сметка в банката.
Банките ша го закъсат.
17:29 01.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Дори ЕЦБ го е написала
Те осигуряват свобода и независимост. Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна. Не е нужен достъп до оборудване, интернет или електричество, за да платите в брой, което означава, че можете да го правите и когато токът е спрял или сте си загубили банковата карта.
Те са законно платежно средство. Кредитори като магазини и ресторанти не могат да откажат да приемат пари в брой, освен ако не са се споразумели предварително с клиента за друг начин на плащане. За повече информация вижте Препоръка на Европейската комисия от 22 март 2010 г. относно обхвата и действието на евробанкнотите и евромонетите като законно платежно средство...
Те осигуряват неприкосновеност на личния живот. Разплащанията в брой гарантират основното ни право на защита на личния живот, данните и самоличността във финансовите дела.
Те имат приобщаваща роля. Парите в брой дават възможност за плащане и спестяване на хора с ограничен или никакъв достъп до цифрови пари. Така те имат решаващо значение за приобщаването на социално уязвими граждани като възрастните хора и групите с по-ниски доходи.... и т.н
17:30 01.08.2026
49 Що квичиш?
До коментар #45 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":За евраци ли?
17:31 01.08.2026
50 хххх
До коментар #14 от "Щирлиц":Банковата ти сметка няма нищо общо с дигиталния портфейл, освен че можеш да си го зареждаш от нея. Банковата сметка могат да ти я блокират и сега.
17:31 01.08.2026
51 И най вече
До коментар #43 от "Цифровото евро убива две неща":Сивите ти клетки у кратуната
17:31 01.08.2026
52 Студопор
17:32 01.08.2026
53 Атина Палада
17:32 01.08.2026
54 Аааа
До коментар #41 от "хаха":Хайде двата трррролла, да се "благославяте" взаимно под някоя друга статия. Тук хората коментират и няма нужда вие да разводнявате цялата дискусия.
Коментиран от #61
17:32 01.08.2026
55 Див божур е моят
17:32 01.08.2026
56 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #31 от "Умно и прогресивно":Как ша ми блокират сметката в МОЯ САЙТ
Като само аз знам кодовете.
17:33 01.08.2026
57 мдаа
До коментар #10 от "Никой":Като теб мислят жалките душици. "Аз съм никой, нищо не зависи от мен, не ме питат, аз съм роб и трябва само да слушам и изпълнявам".....Точно затова никой ви за нищо не пита, щото нямате капкам самоуважение за да кажете НЕ! ТАЯ НЯМА ДА СТАНЕ!
17:33 01.08.2026
58 ЕССР урааааа
17:34 01.08.2026
59 Мушнете
17:34 01.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 аz СВО Победа 81
Другарката Е.Митрофанова получава месечното си възнаграждение в евро.
🤣🤣🤣
17:36 01.08.2026
63 Kaлпазанин
17:36 01.08.2026
64 Само парите в брой
17:37 01.08.2026
65 Kaлпазанин
17:37 01.08.2026
66 Бих казал
До коментар #6 от "бедни мозъци":че си с празен мозъчен череп...
17:37 01.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 хаха
До коментар #60 от "Атина Палада":Продължавай да цвилиш бе пълен полуидиот. Между "кешово разплащане" и "дигитално евро" НЯМА НИЩО ОБЩО! Двете са си напълно независими системи.
cretin
17:37 01.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 А после и
17:38 01.08.2026
71 ГОЛЕМ СМЕХ
А ПО СМЕТКА В МОЯ САЙТ.....
Затова банките ПЛАЧАТ най много
Губят парите на клиентите си.
17:39 01.08.2026
72 копейките сте
До коментар #67 от "си пън":Кенеффаджии.
17:40 01.08.2026
73 Анонимен
До коментар #20 от "РОШАВ":Какъв "тотален контрол" като никой не те задължава да ползваш дигитално евро? В момента ако ползваш Мастър карт или Виза от частната АМЕРИКАНСКА компания знаят точно какво , къде и кога си купил.Така че дигиталното евро е за предпочитане пред краварските кредитни или дебитни плащания.
17:41 01.08.2026
74 Пепи Волгата
17:42 01.08.2026
75 хаха
До коментар #60 от "Атина Палада":Чети ако можеш бе неандертал!
"Wed 27 May 2026
Повече магазини в Швеция ще могат да приемат плащания в брой от 1 юли 2026 г.
Риксдагът реши, че хранителните магазини, аптеките и банките ще могат да приемат пари в брой по-широко.
Използването на пари в брой е намаляло бързо в Швеция, но сега всички партии гласуваха за нов закон за парите в брой.
С някои изключения хранителните магазини и аптеките ще могат да приемат банкноти и монети. Банките също по-ясно ще следят за наличие на места за внасяне на пари в брой в цялата страна."
17:43 01.08.2026
76 От това
До коментар #27 от "хаха":което до сега си написал си малко по умен от амеба...
Коментиран от #85
17:43 01.08.2026
77 хххх
17:44 01.08.2026
78 Тъмен субект
Коментиран от #82
17:44 01.08.2026
79 дарк фючър
"Arbeit macht frei“
17:45 01.08.2026
80 Няма нищо общо
До коментар #60 от "Атина Палада":Между дигитално евро и кешово разплащане. Едното е свобода а другото зависимост.
Коментиран от #83
17:46 01.08.2026
81 ГОЛЕМ СМЕХ
Всеки държи парите си собствен "сайт"
Получаваш и превеждаш пари без посредника БАНКА.
17:47 01.08.2026
82 аааа
До коментар #78 от "Тъмен субект":Вата , никой не ти е забранил и не те е ограничил да живееш като неандерталец от каменната ера. Робството е по избор.Ако искаш си правиш дигитален портфейл, ако не искаш, минаваш на разменна търговия.
17:48 01.08.2026
83 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #80 от "Няма нищо общо":И как ша си зависим, че нещо не се разбра.
17:48 01.08.2026
84 дигиталната тиква съм
До коментар #1 от "А пък":щом казват колегите
вече сменяме старомодните чекмеджета
с дигитални портмонета като ИИ ще щипва нашта комисионна
и ще ги пълни дигитално в офшорки
а на стадата ни ще им увеличи данъците да ги изплащат
17:49 01.08.2026
85 хаха
До коментар #76 от "От това":Я лай още бе необразовано кухорого ориенталско същество.
Типичната Сглобена Тиква Новоначалска и в ЪЗраждана.
17:50 01.08.2026