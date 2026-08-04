Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Русия заяви, че е нанесла удари по кораби, пренасящи украинска военна техника
  Тема: Украйна

Русия заяви, че е нанесла удари по кораби, пренасящи украинска военна техника

4 Август, 2026 22:51 414 13

  • украйна-
  • русия-
  • кораби-
  • война-
  • николаев-
  • одеса-
  • черно море

На пристанището в Черноморск в Одеска област руските сили поразиха терминал за контейнери и склад, в който се съхраняват дронове

Русия заяви, че е нанесла удари по кораби, пренасящи украинска военна техника - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили нанесоха удари по три кораба в южното украинско пристанище Николаев и по четвърти близо до Одеса, действащи "в интерес на украинската армия", съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

На пристанището в Черноморск в Одеска област руските сили поразиха терминал за контейнери и склад, в който се съхраняват дронове и техни компоненти, допълни министерството.

Междувременно руската логистична компания FESCO (Far-Eastern Shipping Company, Далекоизточна корабна компания) заяви, че преустановява приемането на нови доставки през Черно море след украинска атака с дронове по неин плавателен съд.

Руската ядрена корпорация "Росатом", която притежава FESCO, съобщи по-рано, че корабът "Янина" е бил ударен от украински морски дронове и е потънал в Черно море през нощта в петък срещу събота.

Износът на зърно от Украйна по алтернативни маршрути ще достигне необходимия обем най-рано в края на август, заяви днес украинският министър на земеделието Тарас Висоцки пред Ройтерс. Той обаче предупреди, че тези коридори ще могат да поемат едва половината от обемите, обработвани от украинските черноморски пристанища, чиято дейност е нарушена заради руски атаки, предаде БТА.

Русия засили въздушните атаки срещу граждански кораби под чужд флаг в южния пристанищен център Одеса, през който преминава по-голямата част от украинския износ на зърно.

Ситуацията застрашава около половината от прогнозирания износ на зърнени и маслодайни култури тази година, посочи Висоцки.

„Значителна част от продукцията – по-точно малко повече от 30 милиона тона – няма да бъде изнесена на международните пазари, освен ако този проблем не бъде решен“, уточни аграрният министър.

През юли Украйна е регистрирала 35 атаки срещу кораби в пристанища и 22 срещу кораби в открито море, както и 67 удара по пристанищна инфраструктура, според украинското министерство на възстановяването, инфраструктурата и транспорта. За сравнение, през цялата 2025 г. са регистрирани 14 атаки срещу кораби.

В резултат корабособствениците преустановиха курсовете до пристанищата около Одеса, където в продължение на почти две седмици не е акостирал нито един кораб. На този фон летният жътвен сезон в Украйна навлиза в разгара си.

Москва твърди, че нанася удари по военни цели. Русия, най-големият износител на пшеница в света, също съобщи през последните седмици за атаки срещу руски съоръжения за износ на селскостопанска продукция и срещу търговски кораби в Черно море.

Украинските производители вече усещат последиците, тъй като цените на маслодайните и зърнените култури са спаднали средно с 30 процента, според Висоцки.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Биби

    3 15 Отговор
    Обесненията немат нужда,требе да се трепе наред!

    22:54 04.08.2026

  • 2 Жица

    4 14 Отговор
    Удриииии бандерите. Закривайййй

    22:57 04.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Град Козлодуй

    6 15 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    22:57 04.08.2026

  • 5 Православие сър

    0 14 Отговор
    Православните xристияни хоxлите и алkашитe се избиват каква прекрасна гледка

    22:58 04.08.2026

  • 6 хаха

    9 2 Отговор
    Много важно какво бил казал Мордор.

    Те алкохолизираните писслямо-монголоидни орки казаха че и на фронта няма севернокорейци.

    ХАХАХА!

    22:58 04.08.2026

  • 7 Робот

    3 11 Отговор
    В момента медиите в Украйна могат да имат полезен ход и да предпазят населението от още ненужна смърт..! Просто трябва на кажат на народа истината , за Майдана , за НАТО , за ЕС.за интересите на оръжейната индустрия и прочие.! Ако това се случи народа сам ще ремонтира проблемите..!

    22:59 04.08.2026

  • 8 А той се оказа

    4 2 Отговор
    Туристически кораб пълен със деца!!!

    22:59 04.08.2026

  • 9 Слава Украйна

    8 2 Отговор
    Героем Слава

    Нокаутираха Путин

    Коментиран от #13

    23:00 04.08.2026

  • 10 Луганск

    1 6 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци – американската, англосаксонската и еврейската – подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дали са разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия – заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Същото искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    23:00 04.08.2026

  • 11 Пръднал Русофил

    4 0 Отговор
    5 години СВО

    Всьо по план

    И Путин не е Педофил

    23:01 04.08.2026

  • 12 ха, ха, ха...

    1 1 Отговор
    Е какво друго да кажат за свое оправдание? След като изгубиха възможността да доминират в Украйна, започнаха да обстрелват съвсем сватбарската всичко до което могат да достигнат оръжията им, същи като Иран. Без значение дали има някаква намеса в конфликта, важното е да се вдигне гюрултия без да има опасности от ответен отговор. Ако няма повод просто си го измислят, твърдят го с пълна категоричност и който не е съгласен нека да тръгне доказва, че лъжат. Докато го докажат вече всички ще сме минали в следващия век.

    23:02 04.08.2026

  • 13 Педофилизацията на русия е в застой

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Слава Украйна":

    Слава украйна

    23:03 04.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания