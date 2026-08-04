Русия заяви, че е нанесла удари по кораби, пренасящи украинска военна техника

Руските сили нанесоха удари по три кораба в южното украинско пристанище Николаев и по четвърти близо до Одеса, действащи "в интерес на украинската армия", съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

На пристанището в Черноморск в Одеска област руските сили поразиха терминал за контейнери и склад, в който се съхраняват дронове и техни компоненти, допълни министерството.

Междувременно руската логистична компания FESCO (Far-Eastern Shipping Company, Далекоизточна корабна компания) заяви, че преустановява приемането на нови доставки през Черно море след украинска атака с дронове по неин плавателен съд.

Руската ядрена корпорация "Росатом", която притежава FESCO, съобщи по-рано, че корабът "Янина" е бил ударен от украински морски дронове и е потънал в Черно море през нощта в петък срещу събота.

Износът на зърно от Украйна по алтернативни маршрути ще достигне необходимия обем най-рано в края на август, заяви днес украинският министър на земеделието Тарас Висоцки пред Ройтерс. Той обаче предупреди, че тези коридори ще могат да поемат едва половината от обемите, обработвани от украинските черноморски пристанища, чиято дейност е нарушена заради руски атаки, предаде БТА.

Русия засили въздушните атаки срещу граждански кораби под чужд флаг в южния пристанищен център Одеса, през който преминава по-голямата част от украинския износ на зърно.

Ситуацията застрашава около половината от прогнозирания износ на зърнени и маслодайни култури тази година, посочи Висоцки.

„Значителна част от продукцията – по-точно малко повече от 30 милиона тона – няма да бъде изнесена на международните пазари, освен ако този проблем не бъде решен“, уточни аграрният министър.

През юли Украйна е регистрирала 35 атаки срещу кораби в пристанища и 22 срещу кораби в открито море, както и 67 удара по пристанищна инфраструктура, според украинското министерство на възстановяването, инфраструктурата и транспорта. За сравнение, през цялата 2025 г. са регистрирани 14 атаки срещу кораби.

В резултат корабособствениците преустановиха курсовете до пристанищата около Одеса, където в продължение на почти две седмици не е акостирал нито един кораб. На този фон летният жътвен сезон в Украйна навлиза в разгара си.

Москва твърди, че нанася удари по военни цели. Русия, най-големият износител на пшеница в света, също съобщи през последните седмици за атаки срещу руски съоръжения за износ на селскостопанска продукция и срещу търговски кораби в Черно море.

Украинските производители вече усещат последиците, тъй като цените на маслодайните и зърнените култури са спаднали средно с 30 процента, според Висоцки.