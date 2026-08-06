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Залужни: НАТО разчита на доктрини от Втората световна война
  Тема: Украйна

Залужни: НАТО разчита на доктрини от Втората световна война

6 Август, 2026 04:36, обновена 6 Август, 2026 04:44 437 7

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Напрежение в небето: 250% ръст на прехващанията на НАТО; Преговорите за „Пейтриът“: САЩ и Украйна търсят компромис

Залужни: НАТО разчита на доктрини от Втората световна война - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на среща на украинските посланици бившият главнокомандващ на украинската армия и настоящ посланик на Киев в Лондон генерал Валерий Залужни изрази скептицизъм относно непосредственото присъединяване на страната към Алианса, предаде Ройтерс.

„За съжаление, в сегашния вид на организацията няма как да се присъединим. Невъзможно е с текущото ниво на развитие на въоръжените ни сили да влезем в структура, която все още се ръководи от доктрини от Втората световна война“, подчерта Залужни.

Той изрично декларира, че остава твърд поддръжник на НАТО, но призова за радикална трансформация и адаптиране към технологиите на 21-ви век. Външното министерство на Украйна побърза да уточни, че думите му са интерпретирани извън контекста и стратегическият курс на Киев към пълноправно членство остава непроменен, пише kyivindependent.com. Генералът обаче настоя, че Украйна спешно се нуждае от технологиите на съюзниците – включително противоракетна отбрана и космически капацитет, като паралелно трябва да обмисли участие и в нови отбранителни блокове, като Обединените експедиционни сили (JEF) под ръководството на Великобритания, допълва Украинска правда.

Напрежение в небето: 250% ръст на прехващанията на НАТО

Сигурността по източния фланг на НАТО и военната архитектура на Европа преминават през критична повратна точка. През изминалия месец юли е регистриран безпрецедентен пик в авиационното напрежение. Бойните изтребители на Алианса са се изстрелвали в авариен режим за прехващане на руски военни самолети с над 250% по-често в сравнение със същия период на миналата година.

Информацията бе потвърдена официално от Съвместното командване на съюзническите сили на НАТО в Централна и Източна Европа, публикувано в Х. Според доклада, руските машини систематично нарушават правилата за безопасност в международното въздушно пространство, като летят без предварително подадени полетни планове и с изключени транспондери. Полските военновъздушни сили обявиха, че само в рамките на последните 48 часа техни изтребители са прехванали за втори пореден път руски разузнавателен самолет Ил-20М над Балтийско море (източник: aa.com.tr).

Преговорите за „Пейтриът“: САЩ и Украйна търсят компромис

Критичната нужда на Киев от противовъздушна отбрана остава водещ приоритет, особено след масираните руски удари по Киевска област през последното денонощие (източник: ukranews.com). Според дипломатически източници, Белият дом не е прекъснал преговорите с Украйна за съвместното производство на зенитни ракети за системите „Пейтриът“ (Patriot), въпреки колебливите сигнали от страна на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Въпреки че Тръмп наскоро изрази резерви относно споделянето на строго секретни военни технологии (източник: rbc.ua), посланикът на НАТО Матю Уитакър потвърди, че разговорите за копродукция с европейски и украински партньори продължават активно. Разглеждат се три основни сценария:

Производство на компоненти в Украйна и финално сглобяване в Германия.

Включване на Киев в съществуващата съвместна програма между САЩ и Европа.

Лицензиране на по-евтина модификация на ракетите прехващачи PAC-3 за украинските заводи.

Експертите обаче предупреждават, че технологичният цикъл за сертифициране отнема време и реално производство на украински ракети „Пейтриът“ няма да стартира преди следващата година. Това принуждава Киев да настоява за спешни директни доставки от наличните арсенали на западните държави за предстоящата зима.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САло. Пасито

    2 1 Отговор
    ЕЕЕЕЕХ колко е хубаво да не си на ИЗТОЧНИЯ ФРООООНТ.....

    04:49 06.08.2026

  • 2 Един

    0 3 Отговор
    Един от най добрите украински генерали. Ако беше останал главнокомандващ, рашките щяха да са изгонени от много украински територии.

    Коментиран от #6

    04:51 06.08.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ЩЕ БЪДЕ ГОЛЯМА ЧЕСТ АКО СЕРГЕЙ ЕВГЕНИЕВИЧ МИ НАРЕДИ ДА ПРАТЯ ВОЕННОПРЕСТЪПНИКА ПРИ БАНДЕРАТА :)

    04:55 06.08.2026

  • 4 Много са

    3 0 Отговор
    Велики украйнците, по велики и от НАТО. Нищо че при една офанзива под негово ръководство умряха от 150 до 180 000 украинци. Защото не послуша натовското ръководство.

    04:58 06.08.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    БИЗНЕСА В УКРАЙНА ИЗГОРЯ ЯКО ПРЕДИШНАТА ВЕЧЕР И
    БИЗНЕСМЕНИТЕ ГОТВЕЛИ КОПРИНЕНО ВЪЖЕНЦЕ ЗА ШАЙКАТА НА ЗЕЛЯ :)

    05:01 06.08.2026

  • 6 Толкова е добър

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Че го махнаха, за да не го линчуват войниците. Ти май не следиш или си забравил жертвите след неговото нападение. Много бяха. Самия той имаше тарпанация на мозъка. Сега далеч от фронта се е охранил и може да е много умен

    05:04 06.08.2026

  • 7 Не посмяхте

    0 0 Отговор
    да публикувате най-интересното от изказването на Залужни.:)
    А дано утре ви разрешат!

    05:07 06.08.2026

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