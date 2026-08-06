Ударът по фентанила в България: Какво знаем за случая ОБЗОР

Служителите на ГДБОП постигнаха безпрецедентен успех, след като неутрализираха организирана престъпна група и за първи път в историята на страната документираха и ликвидираха действаща лаборатория за производство на фентанил.

Базата, снабдявала целия наркопазар у нас с най-опасния синтетичен опиат, беше разбита при мащабна тактическа операция. Доказаното вътрешно производство обаче освети плашещи реалности и изкара на преден план огромни заплахи за националната сигурност и общественото здраве.

Ето пълната и обобщена информация по случая към 4:00 часа сутринта на 6 август.

Хронология на разследването и акцията

Оперативната работа по неутрализирането на мрежата е стартирала още през април 2026 г., съобщават разследващите, цитирани от БНР. Следите на престъпната група са засечени първоначално от антимафиоти в Русе, които прихващат данни за нелегалната дейност и докладват на прокуратурата.

В рамките на четиримесечното разследване органите на реда са извършили няколко контролирани сделки, включително за половин килограм от веществото, за да стигнат до върха на пирамидата. На 4 август е задействана финалната фаза на операцията в периферията на столичния квартал „Факултета“ (в посока кв. „Филиповци“). Трима от производителите са заловени на място, докато фабриката е работила на пълни обороти, а в колата им са открити 6 килограма готов за разпространение фентанил.

Кои са задържаните и какво е иззето?

До момента броят на арестуваните лица достигна 10 души. Сред тях са тримата „готвачи“ на дрогата и седем ключови дилъри по веригата. Основните участници са криминално проявени лица на възраст между 42 и 53 години, с досиета предимно за наркопрестъпления.

При последвалите обиски в домовете на задържаните антимафиотите са открили:

Близо 350 000 евро в брой;

Незаконно огнестрелно оръжие;

Криптопортфейли със значителни дигитални средства, използвани за разплащания от клиенти.

По данни на разследването, цитирани от NOVA, един от майсторите на синтетичната дрога се е научил да я синтезира изцяло през мобилни и интернет приложения.

Капацитет на лабораторията и пазарен ефект

По първоначални оценки на МВР разбитото ядро е произвеждало шокиращите между 6 и 10 килограма фентанил на ден. За сравнение, това количество е еквивалентно на всичко заловено от полицията и митниците общо за последната година и половина. Чистата дрога е била разреждана от дилърите и оцветявана (например в червено, за да наподобява хероин), според изискванията на купувачите.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов заяви пред БТА, че оттук е произлизал буквално целият фентанил на българския пазар. Очаква се ликвидирането на базата да доведе до незабавен дефицит на пазара и масова абстиненция сред наркозависимите.

Скандалът със собствеността на имота

Първоначалната информация от МВР сочеше, че високотехнологичната нарколаборатория се е помещавала в сграда, собственост на Столична община. Това предизвика бърза реакция и категорично опровержение от администрацията на кмета.

В официална позиция, цитирана от bTV Новините, се изяснява, че теренът от близо 60 декара и старите постройки всъщност са собственост на Селскостопанската академия към Министерството на земеделието и храните. Имотът е бил отдаден законно под наем през юни 2024 г. със срок от 5 години за извършване на селскостопанска дейност. Наемателят е нарушил клаузите по договора, използвайки помещенията за престъпни цели.

Защо акцията беше изключително опасна?

Фентанилът е синтетичен опиат, който е между 50 и 100 пъти по-силен от морфина. Тъй като минимално количество от праха или неговите изпарения може да бъде моментално смъртоносно при вдишване или допир, операцията се проведе под най-строги мерки за безопасност.

Районът беше напълно отцепен, а служителите на ГДБОП атакуваха обекта със специални защитни облекла и противогази. На място бяха разположени и линейки на Спешна помощ. Медицинските експерти предупреждават, че предозирането блокира дихателния център в мозъка за броени минути. Поради това Софийската градска прокуратура отчете 15% ръст на делата, свързани с фентанил, отбелязвайки опасна тенденция за навлизане на наркотика като евтин заместител у нас.

Анализ на рисковете от фентанилова криза в България

Досега се смяташе, че фентанилът навлиза у нас предимно чрез нелегален внос или чрез кражби от медицински заведения. Доказаното мащабно вътрешно производство обаче променя изцяло правилата на играта и носи няколко критични риска за страната:

Масова смъртност поради грешки в дозирането: Тъй като уличните дилъри смесват фентанила на око с други вещества (хероин, кокаин или амфетамини), потребителите често не знаят какво приемат. Смъртоносната доза е едва 2 милиграма – колкото няколко зрънца сол.

Тъй като уличните дилъри смесват фентанила на око с други вещества (хероин, кокаин или амфетамини), потребителите често не знаят какво приемат. Смъртоносната доза е едва 2 милиграма – колкото няколко зрънца сол. Вълна от тежка абстиненция и дефицит: Ликвидирането на базата ще доведе до незабавно пресъхване на пазара. Поради изключително високата зависимост към опиата се очаква сериозна криза сред зависимите, което може да предизвика скок в битовата престъпност.

Ликвидирането на базата ще доведе до незабавно пресъхване на пазара. Поради изключително високата зависимост към опиата се очаква сериозна криза сред зависимите, което може да предизвика скок в битовата престъпност. Експлозия на „дигиталното готвене“: Фактът, че един от задържаните се е научил да синтезира дрогата изцяло чрез интернет приложения, показва технологична достъпност. Това крие риск от появата на нови, по-малки „гаражни“ лаборатории.

Спешни законодателни и превантивни мерки

Правоприлагащите органи и законодателите признават, че сегашната нормативна уредба изостава от динамиката на синтетичните наркотици. Ударът получи лични поздравления от премиера Румен Радев, който подчерта, че борбата с разпространението на наркотици остава основен приоритет за държавата. На дневен ред излизат няколко спешни стъпки:

Индивидуално криминализиране на прекурсори и аналози: Трафикантите често променят една молекула от химичния състав, за да заобиколят списъка със забранени вещества. Настоява се за бърз законов механизъм за автоматично забраняване на аналозите на фентанила.

Трафикантите често променят една молекула от химичния състав, за да заобиколят списъка със забранени вещества. Настоява се за бърз законов механизъм за автоматично забраняване на аналозите на фентанила. Драстично затягане на наказанията за трафик: Обсъждат се законови промени в Наказателния кодекс, които да приравнят производството на фентанил към престъпленията против националната сигурност с максимални присъди.

Обсъждат се законови промени в Наказателния кодекс, които да приравнят производството на фентанил към престъпленията против националната сигурност с максимални присъди. Засилен контрол върху субстанциите: Прекурсорите за фентанил често се маскират като легални химикали за индустрията или ветеринарната медицина, което изисква затягане на режимите за внос.

Прекурсорите за фентанил често се маскират като легални химикали за индустрията или ветеринарната медицина, което изисква затягане на режимите за внос. Налоксон за спешните екипи и патрули: Необходимо е всеки полицейски патрул и линейка в страната да разполагат с назален спрей с Налоксон – антидот, който моментално блокира ефекта на опиатите и спасява живот при предозиране.

Необходимо е всеки полицейски патрул и линейка в страната да разполагат с назален спрей с Налоксон – антидот, който моментално блокира ефекта на опиатите и спасява живот при предозиране. Тест-ленти и училищна превенция: Експертите настояват за разпространение на тест-ленти за откриване на фентанил в уличната дрога и промяна на училищните кампании с модерни лекции, показващи реалния риск от фатален край още при първия опит.

Време за радикална промяна

Разбиването на лабораторията във „Факултета“ е историческа победа за ГДБОП, но и последен предупредителен сигнал за държавата. България вече не е просто транзитна точка, а производител на най-опасния наркотик в света. Дали този удар ще остане изолиран успех, или ще даде старт на мащабна национална стратегия за спасяването на едно поколение, зависи от бързината на институциите, защото в битката с фентанила всяка минута забавяне се измерва в човешки животи.