Ударът по фентанила в България: Какво знаем за случая ОБЗОР

Служителите на ГДБОП постигнаха безпрецедентен успех, след като неутрализираха организирана престъпна група и за първи път в историята на страната документираха и ликвидираха действаща лаборатория за производство на фентанил.
Базата, снабдявала целия наркопазар у нас с най-опасния синтетичен опиат, беше разбита при мащабна тактическа операция. Доказаното вътрешно производство обаче освети плашещи реалности и изкара на преден план огромни заплахи за националната сигурност и общественото здраве.
Ето пълната и обобщена информация по случая към 4:00 часа сутринта на 6 август.
Хронология на разследването и акцията
Оперативната работа по неутрализирането на мрежата е стартирала още през април 2026 г., съобщават разследващите, цитирани от БНР. Следите на престъпната група са засечени първоначално от антимафиоти в Русе, които прихващат данни за нелегалната дейност и докладват на прокуратурата.
В рамките на четиримесечното разследване органите на реда са извършили няколко контролирани сделки, включително за половин килограм от веществото, за да стигнат до върха на пирамидата. На 4 август е задействана финалната фаза на операцията в периферията на столичния квартал „Факултета“ (в посока кв. „Филиповци“). Трима от производителите са заловени на място, докато фабриката е работила на пълни обороти, а в колата им са открити 6 килограма готов за разпространение фентанил.
Кои са задържаните и какво е иззето?
До момента броят на арестуваните лица достигна 10 души. Сред тях са тримата „готвачи“ на дрогата и седем ключови дилъри по веригата. Основните участници са криминално проявени лица на възраст между 42 и 53 години, с досиета предимно за наркопрестъпления.
При последвалите обиски в домовете на задържаните антимафиотите са открили:
- Близо 350 000 евро в брой;
- Незаконно огнестрелно оръжие;
- Криптопортфейли със значителни дигитални средства, използвани за разплащания от клиенти.
По данни на разследването, цитирани от NOVA, един от майсторите на синтетичната дрога се е научил да я синтезира изцяло през мобилни и интернет приложения.
Капацитет на лабораторията и пазарен ефект
По първоначални оценки на МВР разбитото ядро е произвеждало шокиращите между 6 и 10 килограма фентанил на ден. За сравнение, това количество е еквивалентно на всичко заловено от полицията и митниците общо за последната година и половина. Чистата дрога е била разреждана от дилърите и оцветявана (например в червено, за да наподобява хероин), според изискванията на купувачите.
Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов заяви пред БТА, че оттук е произлизал буквално целият фентанил на българския пазар. Очаква се ликвидирането на базата да доведе до незабавен дефицит на пазара и масова абстиненция сред наркозависимите.
Скандалът със собствеността на имота
Първоначалната информация от МВР сочеше, че високотехнологичната нарколаборатория се е помещавала в сграда, собственост на Столична община. Това предизвика бърза реакция и категорично опровержение от администрацията на кмета.
В официална позиция, цитирана от bTV Новините, се изяснява, че теренът от близо 60 декара и старите постройки всъщност са собственост на Селскостопанската академия към Министерството на земеделието и храните. Имотът е бил отдаден законно под наем през юни 2024 г. със срок от 5 години за извършване на селскостопанска дейност. Наемателят е нарушил клаузите по договора, използвайки помещенията за престъпни цели.
Защо акцията беше изключително опасна?
Фентанилът е синтетичен опиат, който е между 50 и 100 пъти по-силен от морфина. Тъй като минимално количество от праха или неговите изпарения може да бъде моментално смъртоносно при вдишване или допир, операцията се проведе под най-строги мерки за безопасност.
Районът беше напълно отцепен, а служителите на ГДБОП атакуваха обекта със специални защитни облекла и противогази. На място бяха разположени и линейки на Спешна помощ. Медицинските експерти предупреждават, че предозирането блокира дихателния център в мозъка за броени минути. Поради това Софийската градска прокуратура отчете 15% ръст на делата, свързани с фентанил, отбелязвайки опасна тенденция за навлизане на наркотика като евтин заместител у нас.
Анализ на рисковете от фентанилова криза в България
Досега се смяташе, че фентанилът навлиза у нас предимно чрез нелегален внос или чрез кражби от медицински заведения. Доказаното мащабно вътрешно производство обаче променя изцяло правилата на играта и носи няколко критични риска за страната:
- Масова смъртност поради грешки в дозирането: Тъй като уличните дилъри смесват фентанила на око с други вещества (хероин, кокаин или амфетамини), потребителите често не знаят какво приемат. Смъртоносната доза е едва 2 милиграма – колкото няколко зрънца сол.
- Вълна от тежка абстиненция и дефицит: Ликвидирането на базата ще доведе до незабавно пресъхване на пазара. Поради изключително високата зависимост към опиата се очаква сериозна криза сред зависимите, което може да предизвика скок в битовата престъпност.
- Експлозия на „дигиталното готвене“: Фактът, че един от задържаните се е научил да синтезира дрогата изцяло чрез интернет приложения, показва технологична достъпност. Това крие риск от появата на нови, по-малки „гаражни“ лаборатории.
Спешни законодателни и превантивни мерки
Правоприлагащите органи и законодателите признават, че сегашната нормативна уредба изостава от динамиката на синтетичните наркотици. Ударът получи лични поздравления от премиера Румен Радев, който подчерта, че борбата с разпространението на наркотици остава основен приоритет за държавата. На дневен ред излизат няколко спешни стъпки:
- Индивидуално криминализиране на прекурсори и аналози: Трафикантите често променят една молекула от химичния състав, за да заобиколят списъка със забранени вещества. Настоява се за бърз законов механизъм за автоматично забраняване на аналозите на фентанила.
- Драстично затягане на наказанията за трафик: Обсъждат се законови промени в Наказателния кодекс, които да приравнят производството на фентанил към престъпленията против националната сигурност с максимални присъди.
- Засилен контрол върху субстанциите: Прекурсорите за фентанил често се маскират като легални химикали за индустрията или ветеринарната медицина, което изисква затягане на режимите за внос.
- Налоксон за спешните екипи и патрули: Необходимо е всеки полицейски патрул и линейка в страната да разполагат с назален спрей с Налоксон – антидот, който моментално блокира ефекта на опиатите и спасява живот при предозиране.
- Тест-ленти и училищна превенция: Експертите настояват за разпространение на тест-ленти за откриване на фентанил в уличната дрога и промяна на училищните кампании с модерни лекции, показващи реалния риск от фатален край още при първия опит.
Време за радикална промяна
Разбиването на лабораторията във „Факултета“ е историческа победа за ГДБОП, но и последен предупредителен сигнал за държавата. България вече не е просто транзитна точка, а производител на най-опасния наркотик в света. Дали този удар ще остане изолиран успех, или ще даде старт на мащабна национална стратегия за спасяването на едно поколение, зависи от бързината на институциите, защото в битката с фентанила всяка минута забавяне се измерва в човешки животи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
че БГ-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
04:21 06.08.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ТРЯБВА ДА СИ ГОТОВ И ДА ИЗЯДЕШ ПРОИЗВОДСТВО.. 4-5 ЗРЪНЦА СОЛ
......
НЕ ТРЯБВА ДА И МЪЧАТ ТАКИВА ПРЕЗ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
04:25 06.08.2026