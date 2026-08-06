Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Ударът по фентанила в България: Какво знаем за случая ОБЗОР

Ударът по фентанила в България: Какво знаем за случая ОБЗОР

6 Август, 2026 04:07, обновена 6 Август, 2026 04:18 551 2

  • фентанил-
  • лаборатория-
  • разследване-
  • гдбоп-
  • акция

Пълна информация за разбитата от ГДБОП лаборатория. Кои са арестуваните, какви са рисковете от криза и какви мерки се предприемат

Ударът по фентанила в България: Какво знаем за случая ОБЗОР - 1
Снимка: МВР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служителите на ГДБОП постигнаха безпрецедентен успех, след като неутрализираха организирана престъпна група и за първи път в историята на страната документираха и ликвидираха действаща лаборатория за производство на фентанил.

Базата, снабдявала целия наркопазар у нас с най-опасния синтетичен опиат, беше разбита при мащабна тактическа операция. Доказаното вътрешно производство обаче освети плашещи реалности и изкара на преден план огромни заплахи за националната сигурност и общественото здраве.

Ето пълната и обобщена информация по случая към 4:00 часа сутринта на 6 август.

Хронология на разследването и акцията

Оперативната работа по неутрализирането на мрежата е стартирала още през април 2026 г., съобщават разследващите, цитирани от БНР. Следите на престъпната група са засечени първоначално от антимафиоти в Русе, които прихващат данни за нелегалната дейност и докладват на прокуратурата.

В рамките на четиримесечното разследване органите на реда са извършили няколко контролирани сделки, включително за половин килограм от веществото, за да стигнат до върха на пирамидата. На 4 август е задействана финалната фаза на операцията в периферията на столичния квартал „Факултета“ (в посока кв. „Филиповци“). Трима от производителите са заловени на място, докато фабриката е работила на пълни обороти, а в колата им са открити 6 килограма готов за разпространение фентанил.

Кои са задържаните и какво е иззето?

До момента броят на арестуваните лица достигна 10 души. Сред тях са тримата „готвачи“ на дрогата и седем ключови дилъри по веригата. Основните участници са криминално проявени лица на възраст между 42 и 53 години, с досиета предимно за наркопрестъпления.

При последвалите обиски в домовете на задържаните антимафиотите са открили:

  • Близо 350 000 евро в брой;
  • Незаконно огнестрелно оръжие;
  • Криптопортфейли със значителни дигитални средства, използвани за разплащания от клиенти.

По данни на разследването, цитирани от NOVA, един от майсторите на синтетичната дрога се е научил да я синтезира изцяло през мобилни и интернет приложения.

Капацитет на лабораторията и пазарен ефект

По първоначални оценки на МВР разбитото ядро е произвеждало шокиращите между 6 и 10 килограма фентанил на ден. За сравнение, това количество е еквивалентно на всичко заловено от полицията и митниците общо за последната година и половина. Чистата дрога е била разреждана от дилърите и оцветявана (например в червено, за да наподобява хероин), според изискванията на купувачите.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов заяви пред БТА, че оттук е произлизал буквално целият фентанил на българския пазар. Очаква се ликвидирането на базата да доведе до незабавен дефицит на пазара и масова абстиненция сред наркозависимите.

Скандалът със собствеността на имота

Първоначалната информация от МВР сочеше, че високотехнологичната нарколаборатория се е помещавала в сграда, собственост на Столична община. Това предизвика бърза реакция и категорично опровержение от администрацията на кмета.

В официална позиция, цитирана от bTV Новините, се изяснява, че теренът от близо 60 декара и старите постройки всъщност са собственост на Селскостопанската академия към Министерството на земеделието и храните. Имотът е бил отдаден законно под наем през юни 2024 г. със срок от 5 години за извършване на селскостопанска дейност. Наемателят е нарушил клаузите по договора, използвайки помещенията за престъпни цели.

Защо акцията беше изключително опасна?

Фентанилът е синтетичен опиат, който е между 50 и 100 пъти по-силен от морфина. Тъй като минимално количество от праха или неговите изпарения може да бъде моментално смъртоносно при вдишване или допир, операцията се проведе под най-строги мерки за безопасност.

Районът беше напълно отцепен, а служителите на ГДБОП атакуваха обекта със специални защитни облекла и противогази. На място бяха разположени и линейки на Спешна помощ. Медицинските експерти предупреждават, че предозирането блокира дихателния център в мозъка за броени минути. Поради това Софийската градска прокуратура отчете 15% ръст на делата, свързани с фентанил, отбелязвайки опасна тенденция за навлизане на наркотика като евтин заместител у нас.

Анализ на рисковете от фентанилова криза в България

Досега се смяташе, че фентанилът навлиза у нас предимно чрез нелегален внос или чрез кражби от медицински заведения. Доказаното мащабно вътрешно производство обаче променя изцяло правилата на играта и носи няколко критични риска за страната:

  • Масова смъртност поради грешки в дозирането: Тъй като уличните дилъри смесват фентанила на око с други вещества (хероин, кокаин или амфетамини), потребителите често не знаят какво приемат. Смъртоносната доза е едва 2 милиграма – колкото няколко зрънца сол.
  • Вълна от тежка абстиненция и дефицит: Ликвидирането на базата ще доведе до незабавно пресъхване на пазара. Поради изключително високата зависимост към опиата се очаква сериозна криза сред зависимите, което може да предизвика скок в битовата престъпност.
  • Експлозия на „дигиталното готвене“: Фактът, че един от задържаните се е научил да синтезира дрогата изцяло чрез интернет приложения, показва технологична достъпност. Това крие риск от появата на нови, по-малки „гаражни“ лаборатории.

Спешни законодателни и превантивни мерки

Правоприлагащите органи и законодателите признават, че сегашната нормативна уредба изостава от динамиката на синтетичните наркотици. Ударът получи лични поздравления от премиера Румен Радев, който подчерта, че борбата с разпространението на наркотици остава основен приоритет за държавата. На дневен ред излизат няколко спешни стъпки:

  • Индивидуално криминализиране на прекурсори и аналози: Трафикантите често променят една молекула от химичния състав, за да заобиколят списъка със забранени вещества. Настоява се за бърз законов механизъм за автоматично забраняване на аналозите на фентанила.
  • Драстично затягане на наказанията за трафик: Обсъждат се законови промени в Наказателния кодекс, които да приравнят производството на фентанил към престъпленията против националната сигурност с максимални присъди.
  • Засилен контрол върху субстанциите: Прекурсорите за фентанил често се маскират като легални химикали за индустрията или ветеринарната медицина, което изисква затягане на режимите за внос.
  • Налоксон за спешните екипи и патрули: Необходимо е всеки полицейски патрул и линейка в страната да разполагат с назален спрей с Налоксон – антидот, който моментално блокира ефекта на опиатите и спасява живот при предозиране.
  • Тест-ленти и училищна превенция: Експертите настояват за разпространение на тест-ленти за откриване на фентанил в уличната дрога и промяна на училищните кампании с модерни лекции, показващи реалния риск от фатален край още при първия опит.

Време за радикална промяна

Разбиването на лабораторията във „Факултета“ е историческа победа за ГДБОП, но и последен предупредителен сигнал за държавата. България вече не е просто транзитна точка, а производител на най-опасния наркотик в света. Дали този удар ще остане изолиран успех, или ще даде старт на мащабна национална стратегия за спасяването на едно поколение, зависи от бързината на институциите, защото в битката с фентанила всяка минута забавяне се измерва в човешки животи.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 0 Отговор
    не знам какво знаете , аз знам само едно:
    че БГ-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    04:21 06.08.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЩОМ ПРОИЗВЕЖДАШ И РАЗПРОСТРАНЯВАШ НАРКОТИЦИ И ОСОБЕНО ФЕНТАНИЛ
    ......
    ТРЯБВА ДА СИ ГОТОВ И ДА ИЗЯДЕШ ПРОИЗВОДСТВО.. 4-5 ЗРЪНЦА СОЛ
    ......
    НЕ ТРЯБВА ДА И МЪЧАТ ТАКИВА ПРЕЗ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

    04:25 06.08.2026