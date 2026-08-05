На стотици семейства в украинския град Краматорск бе наредено да се евакуират

На стотици семейства с деца в град Краматорск, Източна Украйна, бе наредено да се евакуират заради засилване на интензитета на руските атаки, заявиха днес областните власти, цитирани от Франс прес, предаде БТА.
"Това е едно трудно, но необходимо решение. Ситуацията със сигурността се влошава, следователно е недопустимо да оставим деца да бъдат изложени на постоянната опасност от руски атаки", заяви украинският областен управител на Донецка област Вадим Филашкин.
Филашкин уточни, че 525 деца и техните настойници ще бъдат евакуирани от Краматорск и околността.
Краматорск е последният важен град в Донецка област, който се намира под контрола на Киев, като руските сили се намират на по-малко от 20 км от покрайнините му, сочат данни на украиниският уебсайт "ДийпСтейт" (DeepState), който картографира фронтовата линия и е близък до украинската армия.
Украински представител заяви миналия месец, че около 50 хиляди души все още живеят там, от които повече от две хиляди деца.
През 2014 г. Краматорск за кратко бе окупиран от проруските сепаратисти, след което Украйна си го върна. В продължаващата вече повече от четири години война градът се превърна в украински логистичен център на фронта в Донецк, отбелязва АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #13, #19, #28, #32
21:46 05.08.2026
2 ВВП
Коментиран от #7
21:46 05.08.2026
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
21:46 05.08.2026
4 Мерчо Варната
Коментиран от #21
21:46 05.08.2026
5 мечо иде
21:47 05.08.2026
6 От страни
Коментиран от #12
21:47 05.08.2026
7 Чиба
До коментар #2 от "ВВП":Интернет по серко.
Коментиран от #26
21:48 05.08.2026
8 Сарьожът
Коментиран от #36
21:48 05.08.2026
9 ВВП
21:49 05.08.2026
10 Пич
Коментиран от #30
21:49 05.08.2026
11 Помак
21:49 05.08.2026
12 Д.пръча
До коментар #6 от "От страни":Аре у багажнко баце!
Коментиран от #25
21:49 05.08.2026
13 Точен сте
До коментар #1 от "Варна 3":През 2014 г.преоблечени като сепарстисти руски орки агресори влязоха в Краматорск и го окупираха. Украинската армия ги обкръжи и повечето плени ,други ликвидира. Пленените признаха че са пратени от Путин за всяване на хаос и безредици -
През 2014 г. Краматорск бе окупиран от проруските сепаратисти, след което Украйна си го върна. В продължаващата вече повече от четири години война градът се превърна в украински логистичен център на фронта в Донецк, отбелязва АФП.
21:49 05.08.2026
14 голяма част от тия семейства
21:50 05.08.2026
15 От страни
21:50 05.08.2026
16 Варна 3
Коментиран от #23, #33, #35
21:50 05.08.2026
17 ВВП
21:51 05.08.2026
18 Чисто и просто...!
.... ,,Изгуби стратегическото си значение!"...!
21:51 05.08.2026
19 Жена ти
До коментар #1 от "Варна 3":Ако знаех че си варненски гхею немаше да те земем и заради парите!
Коментиран от #24
21:51 05.08.2026
20 В донбаско пукясаха 1 милион ушанки
21:52 05.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ВВП
21:52 05.08.2026
23 Назад си с материала!
До коментар #16 от "Варна 3":Та той Путин умре,до тук поне три пъти!
Даже Марчето го писа...
А сега е неговият двойник...!
Четете бре хора...?!
21:53 05.08.2026
24 Разберете това
До коментар #19 от "Жена ти":И дори да е руснак или звяр като Путин, пак няма да го вземете.
21:53 05.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ясновидец
21:55 05.08.2026
28 От страни
До коментар #1 от "Варна 3":Те много се пробваха - Карл, Наполеон, Хитлер...а де са сега а Русия си я има.
21:55 05.08.2026
29 ВВП
Коментиран от #52
21:55 05.08.2026
30 Касс
До коментар #10 от "Пич":Фасльо .заключи си ципата ...че изпуска ...прави фъссссс.. .фъсссс...
Коментиран от #37, #42
21:55 05.08.2026
31 Естествено бандерите да се изнасят
21:55 05.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 щом зарязаните сте тук
До коментар #16 от "Варна 3":значи пак е било нежно
21:56 05.08.2026
34 Краматорск
21:57 05.08.2026
35 От страни
До коментар #16 от "Варна 3":Кво стана та не ядохме...Нали е умрел вече пона три пъти? Я пак си виж опорките....
21:57 05.08.2026
36 От страни
До коментар #8 от "Сарьожът":Правилно казано "Славянс и Краматорск зе изгубят стратегичното си значение....
21:59 05.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ВВП
Коментиран от #53
21:59 05.08.2026
39 Наркомански
21:59 05.08.2026
40 ШЕФА
21:59 05.08.2026
41 ФАКТ
22:00 05.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ФАКТ
22:00 05.08.2026
44 Марш въшкарче
До коментар #26 от "Тизе":🤣🤣🤣🤣
Марш
22:03 05.08.2026
45 ха ха хаааа
Коментиран от #54
22:05 05.08.2026
46 Това са Руски градове
22:05 05.08.2026
47 Къде да се евакуират
22:07 05.08.2026
48 Той всъщност Краматорск и бездруго
Коментиран от #51
22:08 05.08.2026
49 Много се съмнявам
22:08 05.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 байлар
До коментар #48 от "Той всъщност Краматорск и бездруго":Пък и гроздето му високо...
22:09 05.08.2026
52 ЯСНО!
До коментар #29 от "ВВП":Зеленски си е правил селфи и пред Крематорск...!
Традицията да пада град,след негово селфи,пред табелата на града,явно и тук ще се спази...!
22:10 05.08.2026
53 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #38 от "ВВП":Безспорни факти. Само дето вие се ядосвате на себе си.
22:10 05.08.2026
54 ЩО БЕ...?!
До коментар #45 от "ха ха хаааа":Ти да не си умрял...?!
22:12 05.08.2026
55 ХиХи
22:12 05.08.2026
56 име
22:12 05.08.2026
57 Отвличат руски деца
Според Вадим Филашкин , на евакуация подлежат 525 деца от 424 семейства, живеещи в три населени места:
с. Красноторка — 59 деца от 46 семейства;
село Биленке — 140 деца от 104 семейства;
Краматорск — 326 деца от 274 семейства.
22:13 05.08.2026