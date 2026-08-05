На стотици семейства в украинския град Краматорск бе наредено да се евакуират

На стотици семейства с деца в град Краматорск, Източна Украйна, бе наредено да се евакуират заради засилване на интензитета на руските атаки, заявиха днес областните власти, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

"Това е едно трудно, но необходимо решение. Ситуацията със сигурността се влошава, следователно е недопустимо да оставим деца да бъдат изложени на постоянната опасност от руски атаки", заяви украинският областен управител на Донецка област Вадим Филашкин.

Филашкин уточни, че 525 деца и техните настойници ще бъдат евакуирани от Краматорск и околността.

Краматорск е последният важен град в Донецка област, който се намира под контрола на Киев, като руските сили се намират на по-малко от 20 км от покрайнините му, сочат данни на украиниският уебсайт "ДийпСтейт" (DeepState), който картографира фронтовата линия и е близък до украинската армия.

Украински представител заяви миналия месец, че около 50 хиляди души все още живеят там, от които повече от две хиляди деца.

През 2014 г. Краматорск за кратко бе окупиран от проруските сепаратисти, след което Украйна си го върна. В продължаващата вече повече от четири години война градът се превърна в украински логистичен център на фронта в Донецк, отбелязва АФП.