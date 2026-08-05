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На стотици семейства в украинския град Краматорск бе наредено да се евакуират
  Тема: Украйна

На стотици семейства в украинския град Краматорск бе наредено да се евакуират

5 Август, 2026 21:45 929 57

  • украйна-
  • краматорск-
  • русия-
  • донбас

Украински представител заяви миналия месец, че около 50 хиляди души все още живеят там

На стотици семейства в украинския град Краматорск бе наредено да се евакуират - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На стотици семейства с деца в град Краматорск, Източна Украйна, бе наредено да се евакуират заради засилване на интензитета на руските атаки, заявиха днес областните власти, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

"Това е едно трудно, но необходимо решение. Ситуацията със сигурността се влошава, следователно е недопустимо да оставим деца да бъдат изложени на постоянната опасност от руски атаки", заяви украинският областен управител на Донецка област Вадим Филашкин.

Филашкин уточни, че 525 деца и техните настойници ще бъдат евакуирани от Краматорск и околността.

Краматорск е последният важен град в Донецка област, който се намира под контрола на Киев, като руските сили се намират на по-малко от 20 км от покрайнините му, сочат данни на украиниският уебсайт "ДийпСтейт" (DeepState), който картографира фронтовата линия и е близък до украинската армия.

Украински представител заяви миналия месец, че около 50 хиляди души все още живеят там, от които повече от две хиляди деца.

През 2014 г. Краматорск за кратко бе окупиран от проруските сепаратисти, след което Украйна си го върна. В продължаващата вече повече от четири години война градът се превърна в украински логистичен център на фронта в Донецк, отбелязва АФП.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    10 43 Отговор
    Руското зверство няма край. Трябва Русия да бъде разпарчетосана.

    Коментиран от #13, #19, #28, #32

    21:46 05.08.2026

  • 2 ВВП

    32 9 Отговор
    Млатене за окраинската паплач.24/7

    Коментиран от #7

    21:46 05.08.2026

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    9 3 Отговор
    Дано се оправят хората!

    21:46 05.08.2026

  • 4 Мерчо Варната

    8 26 Отговор
    Русия ке пукне, има вече и фалити в Русия. Скоро и Лукойл ще фалира. Лукойл няма място в България.

    Коментиран от #21

    21:46 05.08.2026

  • 5 мечо иде

    22 4 Отговор
    бегайте

    21:47 05.08.2026

  • 6 От страни

    31 2 Отговор
    Айдииии, и Славянско-Краматорската агломерация се подготвя да напусне чата....

    Коментиран от #12

    21:47 05.08.2026

  • 7 Чиба

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "ВВП":

    Интернет по серко.

    Коментиран от #26

    21:48 05.08.2026

  • 8 Сарьожът

    14 4 Отговор
    Славянск и Краматорск скоро на пощенска марка ,оле !

    Коментиран от #36

    21:48 05.08.2026

  • 9 ВВП

    17 7 Отговор
    2,2 млн ликвидирани окропа 15млн офейкали първите дни на СВО..160000 км анексирани..Целия свят се кефи на руската стратегия.Само лобут на окраинската измет.

    21:49 05.08.2026

  • 10 Пич

    17 5 Отговор
    Крематорск отиде!!! Слушайте батко си, и ще знаете всичко!!! Защото разните Дойче велета и институти за войната ви пързалят като бобслей!!! А като чуете Укроинформ - бягайте в мазето и се заключвайте!!!

    Коментиран от #30

    21:49 05.08.2026

  • 11 Помак

    4 3 Отговор
    Късно е безпокоите ме факти

    21:49 05.08.2026

  • 12 Д.пръча

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "От страни":

    Аре у багажнко баце!

    Коментиран от #25

    21:49 05.08.2026

  • 13 Точен сте

    6 18 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    През 2014 г.преоблечени като сепарстисти руски орки агресори влязоха в Краматорск и го окупираха. Украинската армия ги обкръжи и повечето плени ,други ликвидира. Пленените признаха че са пратени от Путин за всяване на хаос и безредици -
    През 2014 г. Краматорск бе окупиран от проруските сепаратисти, след което Украйна си го върна. В продължаващата вече повече от четири години война градът се превърна в украински логистичен център на фронта в Донецк, отбелязва АФП.

    21:49 05.08.2026

  • 14 голяма част от тия семейства

    8 4 Отговор
    ще останат да посрещнат освобождението от еврейско робство..... лошото е, че путин също играе за еврея...

    21:50 05.08.2026

  • 15 От страни

    17 4 Отговор
    Има хиляди начина да изкарате руския мечок от бърлогата и нито един да го вкарате обратно...

    21:50 05.08.2026

  • 16 Варна 3

    4 17 Отговор
    Путин кога ще си отиде от този свят? Звярът Путин и предишните зверства на Русия след Освобождението, особено през лятото на 1876, са били големи.

    Коментиран от #23, #33, #35

    21:50 05.08.2026

  • 17 ВВП

    12 4 Отговор
    Зелю фашиста ще първия псевдо президент загубил контрол върху Окрайната .Също и последния.Яко е.

    21:51 05.08.2026

  • 18 Чисто и просто...!

    14 1 Отговор
    Тече подготовка на Крематорск и той да...
    .... ,,Изгуби стратегическото си значение!"...!

    21:51 05.08.2026

  • 19 Жена ти

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Ако знаех че си варненски гхею немаше да те земем и заради парите!

    Коментиран от #24

    21:51 05.08.2026

  • 20 В донбаско пукясаха 1 милион ушанки

    5 8 Отговор
    Тук 100 000 не им мърдат.

    21:52 05.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ВВП

    9 1 Отговор
    Мечокът иде .Сложете му мед .Няма да ви изяде..Хихихи.

    21:52 05.08.2026

  • 23 Назад си с материала!

    14 2 Отговор

    До коментар #16 от "Варна 3":

    Та той Путин умре,до тук поне три пъти!
    Даже Марчето го писа...
    А сега е неговият двойник...!
    Четете бре хора...?!

    21:53 05.08.2026

  • 24 Разберете това

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Жена ти":

    И дори да е руснак или звяр като Путин, пак няма да го вземете.

    21:53 05.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ясновидец

    12 2 Отговор
    Усещам, че скоро ще четем новини, че Краматоркс не е превзет от Русия, а няколко дни по-късно, че Краматоркс всъщност няма чак такова стратегическо значение за укрорайха...

    21:55 05.08.2026

  • 28 От страни

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Те много се пробваха - Карл, Наполеон, Хитлер...а де са сега а Русия си я има.

    21:55 05.08.2026

  • 29 ВВП

    9 4 Отговор
    Великия Зеленский пълководеца президента лидер тактика артиста ще загуби поредния голям град в Донбас .Ликвидирането на окропитеците иска време..Уникално е .

    Коментиран от #52

    21:55 05.08.2026

  • 30 Касс

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Фасльо .заключи си ципата ...че изпуска ...прави фъссссс.. .фъсссс...

    Коментиран от #37, #42

    21:55 05.08.2026

  • 31 Естествено бандерите да се изнасят

    8 3 Отговор
    От Русия

    21:55 05.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 щом зарязаните сте тук

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Варна 3":

    значи пак е било нежно

    21:56 05.08.2026

  • 34 Краматорск

    7 1 Отговор
    и Славянск- последните крепости на бандерите в Донецк!След това-капитулация!!!

    21:57 05.08.2026

  • 35 От страни

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Варна 3":

    Кво стана та не ядохме...Нали е умрел вече пона три пъти? Я пак си виж опорките....

    21:57 05.08.2026

  • 36 От страни

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сарьожът":

    Правилно казано "Славянс и Краматорск зе изгубят стратегичното си значение....

    21:59 05.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ВВП

    7 2 Отговор
    Гнусния гагаузки град Варна е населе сега с окраински мишоци..Хихихи.Фуъфлят на руски ..

    Коментиран от #53

    21:59 05.08.2026

  • 39 Наркомански

    7 1 Отговор
    Краматорск загуби стратегическо значение. Напускайте!

    21:59 05.08.2026

  • 40 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Леле ужас,тия бедните,пияните,лудите с пералните от чипове идват !!!!! Абе какво стана с Коалицията на лаещите,лаят срещу мечка,а сега оцапали розовите прашки хахахааа

    21:59 05.08.2026

  • 41 ФАКТ

    2 1 Отговор
    ПАК Ли ПАНЕЛКИ у ру ДЛИВИ рУши СИ АГ Ни а бите РАКЕТРАМи з аПАНЕЛАМИ АХХАХАХАХХАХАХАХАХ хубави панекли.. БУ БУ Бу.. ХАХАХХАХАХАХ рутете таман ша спестите парите на ГЕРОИАМ УКРАИНЕ за машини з арУТЕНЕ... тЪПИ залихаво бавноеразвиващи с е рУШи

    22:00 05.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ФАКТ

    2 2 Отговор
    РУСНАЦИТЕ с абавноразвиваши се

    22:00 05.08.2026

  • 44 Марш въшкарче

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тизе":

    🤣🤣🤣🤣
    Марш

    22:03 05.08.2026

  • 45 ха ха хаааа

    3 1 Отговор
    Роzzнята опят се оживи ...

    Коментиран от #54

    22:05 05.08.2026

  • 46 Това са Руски градове

    1 1 Отговор
    Ако искат да останат да бяха подали навреме заявления за руски паспорти , затова сега да си заминават в бандерия

    22:05 05.08.2026

  • 47 Къде да се евакуират

    1 1 Отговор
    хората от Краматорск ? В Русия или в Украйна ?

    22:07 05.08.2026

  • 48 Той всъщност Краматорск и бездруго

    2 1 Отговор
    няма никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #51

    22:08 05.08.2026

  • 49 Много се съмнявам

    0 0 Отговор
    Че 50 хиляди души все още живеят там

    22:08 05.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 байлар

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Той всъщност Краматорск и бездруго":

    Пък и гроздето му високо...

    22:09 05.08.2026

  • 52 ЯСНО!

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "ВВП":

    Зеленски си е правил селфи и пред Крематорск...!
    Традицията да пада град,след негово селфи,пред табелата на града,явно и тук ще се спази...!

    22:10 05.08.2026

  • 53 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "ВВП":

    Безспорни факти. Само дето вие се ядосвате на себе си.

    22:10 05.08.2026

  • 54 ЩО БЕ...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "ха ха хаааа":

    Ти да не си умрял...?!

    22:12 05.08.2026

  • 55 ХиХи

    1 1 Отговор
    Коалицията на лаещите кога ще подкрепи изотзадзе най-силната в Юрогейска Юропа Посраинска армия да разбият слабите бедни Руски лопати?

    22:12 05.08.2026

  • 56 име

    1 0 Отговор
    Зеления потник още не си е събра труповете от Константиновка, в Краматорск ще има много повече от 35 хиляди. Ще се размирише чак до острова.

    22:12 05.08.2026

  • 57 Отвличат руски деца

    0 0 Отговор
    Ръководителят на Донецката областна държавна администрация подписа заповед за извършване на задължителна принудителна евакуация на деца от определени територии на община Краматорск.

    Според Вадим Филашкин , на евакуация подлежат 525 деца от 424 семейства, живеещи в три населени места:

    с. Красноторка — 59 деца от 46 семейства;
    село Биленке — 140 деца от 104 семейства;
    Краматорск — 326 деца от 274 семейства.

    22:13 05.08.2026

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