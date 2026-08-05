Двама убити и 34 ранени след нощна атака над Киев и областта

В ранните часове на днешния ден Русия предприе мащабна въздушна атака срещу Киев и околностите му, използвайки вълни от балистични ракети и реактивни безпилотни апарати.
По актуални данни от местните власти към 6:00 ч. българско време, нападението е довело до смъртта на най-малко двама души (един в столицата и един в Киевска област), а общият брой на ранените в региона достигна 34 души.
Поразени са най-малко седем локации в няколко градски района. Регистрирани са мащабни пожари в складови бази, промишлени зони, офис сгради и частни имоти.
Детайли за атаката по райони в Киев
Според официалните съобщения в Telegram на кмета на столицата Витали Кличко и Киевската градска военна администрация (КГВА), атаката е започнала около 00:20 ч. местно време с интензивен ракетен обстрел, последван от вълна от дронове:
- Голосеевски район: Частично е разрушена частна къща, като спасителните екипи извадиха двама оцелели под развалините. При друг удар в нежилищна зона бе повредена цистерна, съдържаща около 300 литра амоняк. Възникналият амонячен теч е бил локализиран своевременно от аварийните служби до 02:10 ч. и няма опасност за жителите.
- Оболонски район: Регистрирани са сериозни пожари в складови бази по два адреса, както и директно попадение в офис сграда. Първоначалните доклади за пожар в 20-етажен жилищен блок не се потвърдиха.
- Деснянски и Святошински райони: Избухнали са пожари в нежилищни постройки и логистични складове. На една от локациите в резултат на вторични експлозии е пострадал шофьор на линейка, а автомобилът му е унищожен.
В самия град Киев е потвърдена смъртта на една жена, а 12 души са ранени.
Тежка ситуация в Киевска област
Нападението нанесе огромни щети и извън границите на столицата. Ръководителят на Киевската областна военна администрация (КОВА) съобщи, че в Бучанския район е загинал един цивилен гражданин, а петима са ранени.
В Броварския район ранените са 13 души, а в Фастовския – трима. Вследствие на балистичните удари са пламнали огромни пожари на територията на логистични и производствени комплекси в селата Калиновка и района на Бровари. Общият брой на ранените за столицата и областта възлиза на 34 души, докато първоначалните данни сочеха общо 23 пострадали за целия регион.
Влошено качество на въздуха
Качеството на въздуха в Киев се влоши драстично и достигна критични нива в ранните часове на днешния ден заради мащабните пожари на територията на украинската столица. Ситуацията бе допълнително усложнена от възникнал инцидент с изтичане на амоняк, който за щастие вече е напълно овладян.
Огромни облаци от гъст черен дим обвиха небето над тримилионния град. Местните екологични служби отчитат опасни нива на фини прахови частици и токсични продукти от горенето. Властите призоваха жителите на Киев да държат прозорците си плътно затворени, да избягват излизането на открито без спешна нужда и да използват пречистватели на въздуха.
Изтичане на амоняк в Голосеевския район: Инцидентът е овладян
По време на масирания обстрел е засегната нежилищна сграда в Голосеевския район на столицата. Ударът е увредил специализиран резервоар, съдържащ около 300 литра амоняк, което е довело до дехерметизация и изтичане на опасния химикал в атмосферата.
Градската военна администрация на Киев незабавно изпрати аварийни екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС) към мястото на аварията. Благодарение на бързата и професионална намеса на спасителите, течът е бил напълно спрян и локализиран около 02:10 часа местно време. Към 06:30 часа сутринта официалните измервания показват, че няма превишаване на допустимите концентрации на амоняк в околните жилищни райони и пряка заплаха за здравето на гражданите не съществува.
Стратегически контекст и недостиг на ПВО
Според експертни анализи на международни организации, Русия драстично е увеличила използването на балистично оръжие през последното тримесечие. Настоящата атака се случва само четири дни след друг опустошителен балистичен удар по Киев на 1 август, който отне живота на деветима души.
Украинският президент Володимир Зеленски отново призова международните партньори за спешни доставки на зенитно-ракетни комплекси Patriot, които остават единственото ефективно средство за прехващане на руските свръхзвукови ракети "Искандер" и "Циркон".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Само питам
До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":A Тръмп знае ли го това?
Коментиран от #17
01:24 05.08.2026
3 зИленски
Коментиран от #55
01:24 05.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 az СВО Победа 81
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":Ударите продължават в момента....
Явно ще има няколко вълни на атака тази нощ.
Не се наблюдава опит за противодействие от страна на украинското ПВО.
Коментиран от #50
01:35 05.08.2026
6 Анонимен
01:43 05.08.2026
7 az СВО Победа 81
Особенно зрелищна и страшна глетка!
01:47 05.08.2026
8 Чочо
Коментиран от #15
01:47 05.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 az СВО Победа 81
Уверено, мощно и точно!
Не се наблюдава използване на БПЛА, поне засега.
Явно се целят бързи попадения в целите, без противникът да може да реагира. Това и става....
Украинското ПВО като такова отсъства напълно.
01:56 05.08.2026
11 az СВО Победа 81
01:59 05.08.2026
12 Анониме
02:02 05.08.2026
13 И никой не казва
Освен това се премълчава, че прихващачите Патриот не могат да прихващат така наречените тук- бързи руски ракети, защото са хиперзвукови. Оръжейния експерт Тед Постол се умори да го повтаря. Но това не пречи европейците да ги купуваме за Зеленски. Луд умора няма.
02:02 05.08.2026
14 Пак да питам
Коментиран от #19, #23
02:03 05.08.2026
15 И аз приветствам руската атака
До коментар #8 от "Чочо":Това е отговор на невинните жертви на плажа! Какъв по- голям цинизъм да удряш жени и деца!
Зеленски вече явно е на трета магистрала.
Жал ми е за децата, които умират на фронта- без значеие от коя страна. Войната е = на политиката!
02:04 05.08.2026
16 анони
02:05 05.08.2026
17 Само отговарям
До коментар #2 от "Само питам":Тръмп не стреля по жилищни сгради.
Коментиран от #21, #44, #76, #77, #80
02:05 05.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 То Това е като
До коментар #14 от "Пак да питам":Да купиш кеш самолети Ф и да не ги получиш.
Че ааакаме.
02:07 05.08.2026
20 Много ти знае шикалката
До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":колко натюфци са били таргетирани.
А Киев го тероризират социалните работници с бусовете.
02:08 05.08.2026
21 Прав си
До коментар #17 от "Само отговарям":Той направо унищожава анклави.
Газа е пример!
Коментиран от #34, #35
02:09 05.08.2026
22 Кина
До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":Кой , къде , кога защо ..? Това няма никакво значение силните владеят хаоса , това е..!
02:09 05.08.2026
23 Зеленски
До коментар #14 от "Пак да питам":Бомби може да няма, но по-важното е че пари има. Вашите пари.
Когато и те свършат свършат, вдигам байряка и се оправяйте
02:12 05.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
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26 Кийййф за 3 дня
02:19 05.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Благодарим ви, господин Ганев
Коментиран от #32
02:20 05.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Оня
02:25 05.08.2026
31 Дай Боже
02:25 05.08.2026
32 Да! По-честничко е
До коментар #28 от "Благодарим ви, господин Ганев":но пак поусукано.
Кръвта, вода не става.
02:26 05.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
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42 Удри ги с атома бе
Коментиран от #43
03:55 05.08.2026
43 ИЗГЛЕЖДА ТИ НЕ СИ
До коментар #42 от "Удри ги с атома бе":ЧОВЕК, ДРАГИ!
03:59 05.08.2026
44 Ами..
До коментар #17 от "Само отговарям":Само по момичета ...
04:02 05.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Фен
04:38 05.08.2026
47 Змей Горянин
До коментар #38 от "Михаил":Решителната битка в тази война, третата битка за шипченския проход през август 1877-а, онази битка с хвърлянето на камъни и трупове, благодарение на която се отрязва пътя на турците към северна България и руснаците по-късно стигат чак до вратите на Константинопол, се води от 5000 български опълченци и 2500 руски войници, които възпират тълпа от 30,000 османски главорези, като руският генерал-майор Николай Столетов заявява, че "Що се отнася до българите, те не ще се уплашат дори ако ги изразходваме до последния човек" и настоява те да бъдат наградени наравно с руските войници, а командирът на турския корпус генерал Сюлейман Паша отбелязва в писмо до османсия главен щаб, че "Никога не се е виждало такова жестоко и кърваво сражение". 5000 българи и 2500 руснаци.
04:56 05.08.2026
48 1234
05:06 05.08.2026
49 хихи
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":а ВСУ бавно напедват към Киев, постояно оплаквайки се от все още недостатъчната подкрепа от Руската армия...
05:09 05.08.2026
50 хихи
До коментар #5 от "az СВО Победа 81":ами Русия свърши ракетите преди 4 години, за какво им е противоракетна отбрана на Украинците...
05:10 05.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Морски
До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":Не се притеснявай,след няколко години Русия ще възстанови щетите в Киев и всичко ще е наред.Ти гледай само "тероризираните"градове да не прескочат границата на Украйна че на там вървят нещата заради ония лишпери в Брюксел и Вашингтон
05:41 05.08.2026
53 Хи их хи
06:05 05.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хахахахаха
До коментар #3 от "зИленски":Хахахаха да, много се смях 40 дневната операция имаше за цел Путин да иска мир, а то стана обратното, зеления наркоман се спука да реве и да се моли за мир че на тръмпчо хахха, а руснаците все още си играят с укрите лекичко, време е за орешника
06:10 05.08.2026
56 Абе аз не знам
Ами представяте ли си АКО в CB0 вместо руснаци бяха американци, (а рycнаците имат средства, но не искат) тогава Оkрайна щеше за три дни да е лyнeн пейзаж както до сега тея миротворци нашите нови братя янkи, в Япония, Виетнам, Ирак. Либия, Сърбия, Сирия и т.н. където употребяваха... aT0Mни б0мби , Б0В , 0бeднeн ypан и колко ли други хуманитарни 0MП и способи по целият свят, където са плъзнали!!!!
На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!
06:24 05.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ъъъ
До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":"...удари по цивилни посред нощите си е държавен тероризъм.:
Ми то и използването на цивилни за жив щит е военно престъпление, но какво от това? Зеления построи/премести всички производствени халета в цивилни квартали.... И после имало цивилни жертви ... А какви да са? 🤔
Коментиран от #59
06:41 05.08.2026
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64 Интересно става в тоя сайт
Коментиран от #66
06:49 05.08.2026
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66 допълнение
До коментар #64 от "Интересно става в тоя сайт":.... 20 минуса....
06:50 05.08.2026
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69 Каквото
До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":Правят едните, с такова отвръщат и другите. Дълго време руснаците пазеха цивилната инфраструктура, ама ония почнаха да не се траят вече, а пък сега било държавен тероризъм.
06:58 05.08.2026
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72 Е щом една дръглива копейка го казва
До коментар #70 от "Ъъъ":Ще ще ще ще стане.Нема начин.
07:02 05.08.2026
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75 Руснак без крак
07:08 05.08.2026
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77 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #17 от "Само отговарям":....АБЕ...ВЕРНО ЛИ.....БРЕЕ
07:10 05.08.2026
78 Оня
До коментар #74 от "Де да знам":Не се напъвай ще си докараш инсулт! Опа грешка инсулт получават само хората с мозък!
07:11 05.08.2026
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80 Простият
До коментар #17 от "Само отговарям":Тръмпи стреля само по инфраструктура, така че жилищните сгради да не могат да се ползват. Той и така се хвали че ще ги върне (иранците) сто години назад, което е далеч по хуманно. Плюс това неговите бомби са демократични и полезни за всички, включително и за околната среда, ама това само аз го вдявам щото съм прозд.
07:20 05.08.2026
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82 Топчията
07:53 05.08.2026
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