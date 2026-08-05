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Двама убити и 34 ранени след нощна атака над Киев и областта
  Тема: Украйна

Двама убити и 34 ранени след нощна атака над Киев и областта

5 Август, 2026 01:11, обновена 5 Август, 2026 06:28 5 025 83

  • киев-
  • пожари-
  • ракети-
  • атака-
  • русия

Критично замърсяване на въздуха и амонячен теч в Киев след руския обстрел

Двама убити и 34 ранени след нощна атака над Киев и областта - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на днешния ден Русия предприе мащабна въздушна атака срещу Киев и околностите му, използвайки вълни от балистични ракети и реактивни безпилотни апарати.

По актуални данни от местните власти към 6:00 ч. българско време, нападението е довело до смъртта на най-малко двама души (един в столицата и един в Киевска област), а общият брой на ранените в региона достигна 34 души.

Поразени са най-малко седем локации в няколко градски района. Регистрирани са мащабни пожари в складови бази, промишлени зони, офис сгради и частни имоти.

Детайли за атаката по райони в Киев

Според официалните съобщения в Telegram на кмета на столицата Витали Кличко и Киевската градска военна администрация (КГВА), атаката е започнала около 00:20 ч. местно време с интензивен ракетен обстрел, последван от вълна от дронове:

  • Голосеевски район: Частично е разрушена частна къща, като спасителните екипи извадиха двама оцелели под развалините. При друг удар в нежилищна зона бе повредена цистерна, съдържаща около 300 литра амоняк. Възникналият амонячен теч е бил локализиран своевременно от аварийните служби до 02:10 ч. и няма опасност за жителите.
  • Оболонски район: Регистрирани са сериозни пожари в складови бази по два адреса, както и директно попадение в офис сграда. Първоначалните доклади за пожар в 20-етажен жилищен блок не се потвърдиха.
  • Деснянски и Святошински райони: Избухнали са пожари в нежилищни постройки и логистични складове. На една от локациите в резултат на вторични експлозии е пострадал шофьор на линейка, а автомобилът му е унищожен.

В самия град Киев е потвърдена смъртта на една жена, а 12 души са ранени.

Тежка ситуация в Киевска област

Нападението нанесе огромни щети и извън границите на столицата. Ръководителят на Киевската областна военна администрация (КОВА) съобщи, че в Бучанския район е загинал един цивилен гражданин, а петима са ранени.

В Броварския район ранените са 13 души, а в Фастовския – трима. Вследствие на балистичните удари са пламнали огромни пожари на територията на логистични и производствени комплекси в селата Калиновка и района на Бровари. Общият брой на ранените за столицата и областта възлиза на 34 души, докато първоначалните данни сочеха общо 23 пострадали за целия регион.

Влошено качество на въздуха

Качеството на въздуха в Киев се влоши драстично и достигна критични нива в ранните часове на днешния ден заради мащабните пожари на територията на украинската столица. Ситуацията бе допълнително усложнена от възникнал инцидент с изтичане на амоняк, който за щастие вече е напълно овладян.

Огромни облаци от гъст черен дим обвиха небето над тримилионния град. Местните екологични служби отчитат опасни нива на фини прахови частици и токсични продукти от горенето. Властите призоваха жителите на Киев да държат прозорците си плътно затворени, да избягват излизането на открито без спешна нужда и да използват пречистватели на въздуха.

Изтичане на амоняк в Голосеевския район: Инцидентът е овладян

По време на масирания обстрел е засегната нежилищна сграда в Голосеевския район на столицата. Ударът е увредил специализиран резервоар, съдържащ около 300 литра амоняк, което е довело до дехерметизация и изтичане на опасния химикал в атмосферата.

Градската военна администрация на Киев незабавно изпрати аварийни екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС) към мястото на аварията. Благодарение на бързата и професионална намеса на спасителите, течът е бил напълно спрян и локализиран около 02:10 часа местно време. Към 06:30 часа сутринта официалните измервания показват, че няма превишаване на допустимите концентрации на амоняк в околните жилищни райони и пряка заплаха за здравето на гражданите не съществува.

Стратегически контекст и недостиг на ПВО

Според експертни анализи на международни организации, Русия драстично е увеличила използването на балистично оръжие през последното тримесечие. Настоящата атака се случва само четири дни след друг опустошителен балистичен удар по Киев на 1 август, който отне живота на деветима души.

Украинският президент Володимир Зеленски отново призова международните партньори за спешни доставки на зенитно-ракетни комплекси Patriot, които остават единственото ефективно средство за прехващане на руските свръхзвукови ракети "Искандер" и "Циркон".

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Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Само питам

    39 87 Отговор

    До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":

    A Тръмп знае ли го това?

    Коментиран от #17

    01:24 05.08.2026

  • 3 зИленски

    77 66 Отговор
    Иначе нашата 40 дневна наказателна операция е много успешна

    Коментиран от #55

    01:24 05.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 az СВО Победа 81

    72 63 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Ударите продължават в момента....

    Явно ще има няколко вълни на атака тази нощ.

    Не се наблюдава опит за противодействие от страна на украинското ПВО.

    Коментиран от #50

    01:35 05.08.2026

  • 6 Анонимен

    49 59 Отговор
    Кви са тия "складови" бази, бе?!

    01:43 05.08.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    59 52 Отговор
    "Кацат" и Искандер-и с касетъчни бойни глави.

    Особенно зрелищна и страшна глетка!

    01:47 05.08.2026

  • 8 Чочо

    67 27 Отговор
    Благодаря за прекрасните новини

    Коментиран от #15

    01:47 05.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 az СВО Победа 81

    73 20 Отговор
    Руснаците бият с Циркон-и.
    Уверено, мощно и точно!

    Не се наблюдава използване на БПЛА, поне засега.

    Явно се целят бързи попадения в целите, без противникът да може да реагира. Това и става....
    Украинското ПВО като такова отсъства напълно.

    01:56 05.08.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    64 8 Отговор
    Бие се не само по Киев, но и по цели в Киевска област.

    01:59 05.08.2026

  • 12 Анониме

    56 4 Отговор
    Кой беше Тръмп? Оня, дето си тръгва с краварската армия от Близкия изток на ак ан :))))))))))

    02:02 05.08.2026

  • 13 И никой не казва

    81 4 Отговор
    в какво са се целии руснаците. А дали са го уцелили знаем, че е грехота да се напише!

    Освен това се премълчава, че прихващачите Патриот не могат да прихващат така наречените тук- бързи руски ракети, защото са хиперзвукови. Оръжейния експерт Тед Постол се умори да го повтаря. Но това не пречи европейците да ги купуваме за Зеленски. Луд умора няма.

    02:02 05.08.2026

  • 14 Пак да питам

    61 5 Отговор
    Абе защо съюзниците на Украйна принудиха зеления да изтегли заеми , да купи бомби от тях а сега му казват че бомби НЯМА..??

    Коментиран от #19, #23

    02:03 05.08.2026

  • 15 И аз приветствам руската атака

    67 5 Отговор

    До коментар #8 от "Чочо":

    Това е отговор на невинните жертви на плажа! Какъв по- голям цинизъм да удряш жени и деца!
    Зеленски вече явно е на трета магистрала.
    Жал ми е за децата, които умират на фронта- без значеие от коя страна. Войната е = на политиката!

    02:04 05.08.2026

  • 16 анони

    57 5 Отговор
    Време е Fire Point и всички фабрики за оръжие, ракети или дронове да горят

    02:05 05.08.2026

  • 17 Само отговарям

    5 51 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Тръмп не стреля по жилищни сгради.

    Коментиран от #21, #44, #76, #77, #80

    02:05 05.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 То Това е като

    53 4 Отговор

    До коментар #14 от "Пак да питам":

    Да купиш кеш самолети Ф и да не ги получиш.
    Че ааакаме.

    02:07 05.08.2026

  • 20 Много ти знае шикалката

    48 4 Отговор

    До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":

    колко натюфци са били таргетирани.
    А Киев го тероризират социалните работници с бусовете.

    02:08 05.08.2026

  • 21 Прав си

    53 3 Отговор

    До коментар #17 от "Само отговарям":

    Той направо унищожава анклави.
    Газа е пример!

    Коментиран от #34, #35

    02:09 05.08.2026

  • 22 Кина

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":

    Кой , къде , кога защо ..? Това няма никакво значение силните владеят хаоса , това е..!

    02:09 05.08.2026

  • 23 Зеленски

    54 4 Отговор

    До коментар #14 от "Пак да питам":

    Бомби може да няма, но по-важното е че пари има. Вашите пари.
    Когато и те свършат свършат, вдигам байряка и се оправяйте

    02:12 05.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кийййф за 3 дня

    50 4 Отговор
    урките си мислеха, че Кийййф ще го бомбят 3 дня, обаче няма да е 3 дня, а доста повече. И няма да е през дня, а през нощта !

    02:19 05.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Благодарим ви, господин Ганев

    36 4 Отговор
    Честни новини без пропаганда.

    Коментиран от #32

    02:20 05.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Оня

    51 3 Отговор
    Дааааа много интересни видеа,за поредна нощ куиф е размазан! Ами честито на печелившите както се казва! Днес Дъглас Макгрегър каза че на уркия и остават два три месеца живот и май ще излезе прав човека!

    02:25 05.08.2026

  • 31 Дай Боже

    32 2 Отговор
    Дай Боже всяка нощ , колкото може повече и по дълго , поне още 2-3 години

    02:25 05.08.2026

  • 32 Да! По-честничко е

    26 2 Отговор

    До коментар #28 от "Благодарим ви, господин Ганев":

    но пак поусукано.
    Кръвта, вода не става.

    02:26 05.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 42 Удри ги с атома бе

    28 6 Отговор
    Кво ги жалиш тва не са човеци🤣🤣🤣

    Коментиран от #43

    03:55 05.08.2026

  • 43 ИЗГЛЕЖДА ТИ НЕ СИ

    6 21 Отговор

    До коментар #42 от "Удри ги с атома бе":

    ЧОВЕК, ДРАГИ!

    03:59 05.08.2026

  • 44 Ами..

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Само отговарям":

    Само по момичета ...

    04:02 05.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Фен

    40 1 Отговор
    Май СВО започна да си става пълноценна война. Мечтите на либералите се сбъдват. Последният украинец е близо. Кой ли ще е следващият!?🤔

    04:38 05.08.2026

  • 47 Змей Горянин

    28 1 Отговор

    До коментар #38 от "Михаил":

    Решителната битка в тази война, третата битка за шипченския проход през август 1877-а, онази битка с хвърлянето на камъни и трупове, благодарение на която се отрязва пътя на турците към северна България и руснаците по-късно стигат чак до вратите на Константинопол, се води от 5000 български опълченци и 2500 руски войници, които възпират тълпа от 30,000 османски главорези, като руският генерал-майор Николай Столетов заявява, че "Що се отнася до българите, те не ще се уплашат дори ако ги изразходваме до последния човек" и настоява те да бъдат наградени наравно с руските войници, а командирът на турския корпус генерал Сюлейман Паша отбелязва в писмо до османсия главен щаб, че "Никога не се е виждало такова жестоко и кърваво сражение". 5000 българи и 2500 руснаци.

    04:56 05.08.2026

  • 48 1234

    15 1 Отговор
    Добро Утро!

    05:06 05.08.2026

  • 49 хихи

    34 1 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    а ВСУ бавно напедват към Киев, постояно оплаквайки се от все още недостатъчната подкрепа от Руската армия...

    05:09 05.08.2026

  • 50 хихи

    29 12 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 81":

    ами Русия свърши ракетите преди 4 години, за какво им е противоракетна отбрана на Украинците...

    05:10 05.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Морски

    22 29 Отговор

    До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":

    Не се притеснявай,след няколко години Русия ще възстанови щетите в Киев и всичко ще е наред.Ти гледай само "тероризираните"градове да не прескочат границата на Украйна че на там вървят нещата заради ония лишпери в Брюксел и Вашингтон

    05:41 05.08.2026

  • 53 Хи их хи

    27 18 Отговор
    Добро утро бандерки! Как спахте, всички ли успяхте да се събудите тази сутрин?

    06:05 05.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хахахахаха

    32 17 Отговор

    До коментар #3 от "зИленски":

    Хахахаха да, много се смях 40 дневната операция имаше за цел Путин да иска мир, а то стана обратното, зеления наркоман се спука да реве и да се моли за мир че на тръмпчо хахха, а руснаците все още си играят с укрите лекичко, време е за орешника

    06:10 05.08.2026

  • 56 Абе аз не знам

    28 20 Отговор
    Тоя Путин какво толкова ги жали та не ги почва и свършва....
    Ами представяте ли си АКО в CB0 вместо руснаци бяха американци, (а рycнаците имат средства, но не искат) тогава Оkрайна щеше за три дни да е лyнeн пейзаж както до сега тея миротворци нашите нови братя янkи, в Япония, Виетнам, Ирак. Либия, Сърбия, Сирия и т.н. където употребяваха... aT0Mни б0мби , Б0В , 0бeднeн ypан и колко ли други хуманитарни 0MП и способи по целият свят, където са плъзнали!!!!
    На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!

    06:24 05.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ъъъ

    28 1 Отговор

    До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":

    "...удари по цивилни посред нощите си е държавен тероризъм.:

    Ми то и използването на цивилни за жив щит е военно престъпление, но какво от това? Зеления построи/премести всички производствени халета в цивилни квартали.... И после имало цивилни жертви ... А какви да са? 🤔

    Коментиран от #59

    06:41 05.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Интересно става в тоя сайт

    18 1 Отговор
    За 5 мин. "неправилното" мнение е прочетено и са поставени 20 минута... машинка ли има, бот ли е... а????

    Коментиран от #66

    06:49 05.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 допълнение

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Интересно става в тоя сайт":

    .... 20 минуса....

    06:50 05.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Каквото

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":

    Правят едните, с такова отвръщат и другите. Дълго време руснаците пазеха цивилната инфраструктура, ама ония почнаха да не се траят вече, а пък сега било държавен тероризъм.

    06:58 05.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Е щом една дръглива копейка го казва

    1 15 Отговор

    До коментар #70 от "Ъъъ":

    Ще ще ще ще стане.Нема начин.

    07:02 05.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Руснак без крак

    2 13 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️!

    07:08 05.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Само отговарям":

    ....АБЕ...ВЕРНО ЛИ.....БРЕЕ

    07:10 05.08.2026

  • 78 Оня

    4 1 Отговор

    До коментар #74 от "Де да знам":

    Не се напъвай ще си докараш инсулт! Опа грешка инсулт получават само хората с мозък!

    07:11 05.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Простият

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Само отговарям":

    Тръмпи стреля само по инфраструктура, така че жилищните сгради да не могат да се ползват. Той и така се хвали че ще ги върне (иранците) сто години назад, което е далеч по хуманно. Плюс това неговите бомби са демократични и полезни за всички, включително и за околната среда, ама това само аз го вдявам щото съм прозд.

    07:20 05.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Топчията

    2 1 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    07:53 05.08.2026

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