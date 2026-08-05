След 4-годишна пауза: България отново има посланик в Украйна

Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев връчи копия от акредитивните си писма на заместник-министъра на външните работи на Украйна Олександър Мишченко. Това се казва в съобщение, публикувано на сайта на Посолството на Република България в Украйна.
Церемонията се състоя по-малко от 24 часа след пристигането на посланик Кръстев в Киев на 31 юли, като свидетелство за значението, което украинската страна отдава на развитието на двустранните отношения с България, посочват от дипломатическото ни представителство. За провеждането на церемонията на 31 юли съобщи тогава самият посланик Кръстев в акаунта си във "Фейсбук".
Посланик Кръстев е първият български извънреден и пълномощен посланик в Украйна след близо четири и половина годишно прекъсване от началото на войната, уведомяват от посолството ни.
По време на срещата със заместник-министър Мишченко са били обсъдени възможностите за активизиране на политическия диалог, разширяване на икономическото сътрудничество, развитието на транспортната и енергийната свързаност, както и обменът на опит в областта на иновациите в отбраната, основан на прагматизъм и взаимноизгодно партньорство.
Акцент в разговорите е бил поставен върху сигурността в региона на Черно море, включително гарантирането на безопасността на търговското корабоплаване. Потвърдена е била и последователната подкрепа на България за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, включително и за усилията за бързо постигане на траен и справедлив мир.
"Сред темите в дискусията бяха споделянето на българския опит от преговорния процес за присъединяване към ЕС, както и ролята на българската общност в Украйна за развитието на двустранните отношения. Бяха обсъдени и възможностите за провеждане на консултации между министерствата на външните работи на България и Украйна в кратки срокове", допълниха от дипломатическото ни представителство в украинската столица.
Златин Кръстев беше назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна с указ на президента, издаден на 19 ноември 2025 г.
Кръстев е бивш заместник-министър на отбраната, както и дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на България в НАТО, пише БТА.
България нямаше извънреден и пълномощен посланик в Киев от края на 2022 г. На 14 септември 2022 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента да издаде указ за освобождаване на Костадин Коджабашев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна.
Правителственото предложение бе във връзка със заемането на поста заместник-министър на външните работи от Коджабашев. Със свой указ от 16 септември 2022 г., обнародван в "Държавен вестник", президентът освободи Костадин Коджабашев от длъжността посланик на Украйна. Той заемаше поста от 30 ноември 2018 г. След това временно управляващ посолството на страната ни в Украйна беше Герман Ванчев. В средата на 2024 г. служебното правителство с премиер Димитър Главчев назначи Николай Ненчев за временно управляващ посолството. Ненчев е временно управляващ до 2025 г. На сайта на посолството в Киев се посочва, че временно управляващ до избирането на Златин Кръстев е Елена Слатинска-Ованезова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Един
22:48 05.08.2026
3 СЮЛЕЙМАН
Коментиран от #19
22:49 05.08.2026
4 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #9, #24, #26
22:49 05.08.2026
5 СЮЛЕЙМАН
Коментиран от #29
22:49 05.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този човечец ще има много кратка служба
Украйна няма да съществува скоро, а има опасност от някоя ракета да думне посолството.
Вместо да си копа нивата, тоя заламтял за длъжност и пари, за златни тоалетни.
Човешката алчност няма край.
Коментиран от #31
22:50 05.08.2026
8 Уауу
22:51 05.08.2026
9 100
До коментар #4 от "СЮЛЕЙМАН":Не, бе, не 1.7 милиона, а 10 милиона са убити.
22:51 05.08.2026
10 Сатана Z
За да получат легален статут в ЕС, новите кандидати вече трябва да предоставят документи, доказващи, че са изпълнили военните си задължения към Украйна.
Това строго правило обаче е силно избирателно: то се прилага единствено за тези, които търсят закрила за първи път, докато украинците, които вече са в Европа със статут на бежанец, са освободени от тези ограничения.
България като член на ЕС е задължена да спазва разпоредбите ,нали Кръстев?
Коментиран от #15
22:52 05.08.2026
11 Радев луд ли е бре
Коментиран от #34
22:57 05.08.2026
12 Под прикритие
22:58 05.08.2026
13 интересно
22:59 05.08.2026
14 Пълен кретен ще се окаже Радев
22:59 05.08.2026
15 Сатанизирания
До коментар #10 от "Сатана Z":А дали твоите братушки , избягали от СВО- то са по-малко , ако сравним населението , по численост ?!
23:00 05.08.2026
16 Дано да го утепат
Коментиран от #21, #36
23:01 05.08.2026
17 пешо
23:01 05.08.2026
18 Малий
23:03 05.08.2026
19 Бла, бла
До коментар #3 от "СЮЛЕЙМАН":рузия плаща скъпо агресията си
23:03 05.08.2026
20 Софиянец
Коментиран от #39
23:03 05.08.2026
21 Един
До коментар #16 от "Дано да го утепат":Кои са ти братушките?
Коментиран от #32
23:04 05.08.2026
22 Вазовски Заводи
Ето как се кърпи бюджет .
23:04 05.08.2026
23 Ето на
23:04 05.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Сега въпроса е обаче
23:06 05.08.2026
26 Посмали
До коментар #4 от "СЮЛЕЙМАН":малко суле ман го
23:07 05.08.2026
27 Таваршчи
23:09 05.08.2026
28 Другарю Путин
23:11 05.08.2026
29 Продължава
До коментар #5 от "СЮЛЕЙМАН":и твоето “интелектуално” развитие
23:12 05.08.2026
30 Янко
Коментиран от #38
23:14 05.08.2026
31 Нямаш
До коментар #7 от "Този човечец ще има много кратка служба":и една десета от качествата на този “човечец”
Коментиран от #33
23:16 05.08.2026
32 Тези които празнуват 24 май
До коментар #21 от "Един":пишат на кирилица а не тези които решиха 24 май с деня на Св. Нестор Мики Маус да го сменят Те са ни братушките.
23:16 05.08.2026
33 И какви качествата
До коментар #31 от "Нямаш":има този “човечец” освен че е атлантическо мекере ?
Коментиран от #42
23:18 05.08.2026
34 Отврат!!!
До коментар #11 от "Радев луд ли е бре":Радев, Йотова , оная вънКАШната не я броя , жалки подлоги на един отиващ си нацистки режим!!
23:19 05.08.2026
35 НЯМА ТАКАВА. ДЪРЖАВА
23:20 05.08.2026
36 Не си
До коментар #16 от "Дано да го утепат":българин, а си ко пел дак
23:21 05.08.2026
37 Ще изпраща точни координати
23:22 05.08.2026
38 Нека
До коментар #30 от "Янко":памперсите да са теб, дето си на дивана
23:24 05.08.2026
39 Ти си
До коментар #20 от "Софиянец":капитулирал,Украйна не е и няма да капитулира
23:27 05.08.2026
40 Протеже на
23:31 05.08.2026
41 ?????
Тва за кандидат президента земеделеца Ненчев в посолството в Киев го бях позабравил.
Голяма излагация беше и побързаха да го отпратят обратно.
23:33 05.08.2026
42 Това
До коментар #33 от "И какви качествата":“въпросче” е много показателно
23:33 05.08.2026
43 Иван Бедров
23:40 05.08.2026
44 Давай Радев
23:41 05.08.2026
45 Сус бе копейки
23:41 05.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.