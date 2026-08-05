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След 4-годишна пауза: България отново има посланик в Украйна
  Тема: Украйна

След 4-годишна пауза: България отново има посланик в Украйна

5 Август, 2026 22:46 1 000 46

  • украйна-
  • златин кръстев-
  • българия-
  • посланик

Церемонията се състоя по-малко от 24 часа след пристигането на посланик Кръстев в Киев

След 4-годишна пауза: България отново има посланик в Украйна - 1
Снимка: mfa.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев връчи копия от акредитивните си писма на заместник-министъра на външните работи на Украйна Олександър Мишченко. Това се казва в съобщение, публикувано на сайта на Посолството на Република България в Украйна.

Церемонията се състоя по-малко от 24 часа след пристигането на посланик Кръстев в Киев на 31 юли, като свидетелство за значението, което украинската страна отдава на развитието на двустранните отношения с България, посочват от дипломатическото ни представителство. За провеждането на церемонията на 31 юли съобщи тогава самият посланик Кръстев в акаунта си във "Фейсбук".

Посланик Кръстев е първият български извънреден и пълномощен посланик в Украйна след близо четири и половина годишно прекъсване от началото на войната, уведомяват от посолството ни.

По време на срещата със заместник-министър Мишченко са били обсъдени възможностите за активизиране на политическия диалог, разширяване на икономическото сътрудничество, развитието на транспортната и енергийната свързаност, както и обменът на опит в областта на иновациите в отбраната, основан на прагматизъм и взаимноизгодно партньорство.

Акцент в разговорите е бил поставен върху сигурността в региона на Черно море, включително гарантирането на безопасността на търговското корабоплаване. Потвърдена е била и последователната подкрепа на България за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, включително и за усилията за бързо постигане на траен и справедлив мир.

"Сред темите в дискусията бяха споделянето на българския опит от преговорния процес за присъединяване към ЕС, както и ролята на българската общност в Украйна за развитието на двустранните отношения. Бяха обсъдени и възможностите за провеждане на консултации между министерствата на външните работи на България и Украйна в кратки срокове", допълниха от дипломатическото ни представителство в украинската столица.

Златин Кръстев беше назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна с указ на президента, издаден на 19 ноември 2025 г.

Кръстев е бивш заместник-министър на отбраната, както и дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на България в НАТО, пише БТА.

България нямаше извънреден и пълномощен посланик в Киев от края на 2022 г. На 14 септември 2022 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента да издаде указ за освобождаване на Костадин Коджабашев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна.

Правителственото предложение бе във връзка със заемането на поста заместник-министър на външните работи от Коджабашев. Със свой указ от 16 септември 2022 г., обнародван в "Държавен вестник", президентът освободи Костадин Коджабашев от длъжността посланик на Украйна. Той заемаше поста от 30 ноември 2018 г. След това временно управляващ посолството на страната ни в Украйна беше Герман Ванчев. В средата на 2024 г. служебното правителство с премиер Димитър Главчев назначи Николай Ненчев за временно управляващ посолството. Ненчев е временно управляващ до 2025 г. На сайта на посолството в Киев се посочва, че временно управляващ до избирането на Златин Кръстев е Елена Слатинска-Ованезова.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Един

    3 16 Отговор
    Браво!

    22:48 05.08.2026

  • 3 СЮЛЕЙМАН

    13 9 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    Коментиран от #19

    22:49 05.08.2026

  • 4 СЮЛЕЙМАН

    8 17 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #9, #24, #26

    22:49 05.08.2026

  • 5 СЮЛЕЙМАН

    8 8 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #29

    22:49 05.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този човечец ще има много кратка служба

    16 7 Отговор
    Наградите Дарвин.
    Украйна няма да съществува скоро, а има опасност от някоя ракета да думне посолството.
    Вместо да си копа нивата, тоя заламтял за длъжност и пари, за златни тоалетни.
    Човешката алчност няма край.

    Коментиран от #31

    22:50 05.08.2026

  • 8 Уауу

    6 1 Отговор
    Румбата , Прецедент !!! ✌️

    22:51 05.08.2026

  • 9 100

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "СЮЛЕЙМАН":

    Не, бе, не 1.7 милиона, а 10 милиона са убити.

    22:51 05.08.2026

  • 10 Сатана Z

    5 5 Отговор
    Днес Европейският съюз спря предоставянето на временна закрила на нови бежанци – по-специално на украински мъже във военна възраст – позовавайки се на нуждите на Киев от отбрана.

    За да получат легален статут в ЕС, новите кандидати вече трябва да предоставят документи, доказващи, че са изпълнили военните си задължения към Украйна.

    Това строго правило обаче е силно избирателно: то се прилага единствено за тези, които търсят закрила за първи път, докато украинците, които вече са в Европа със статут на бежанец, са освободени от тези ограничения.
    България като член на ЕС е задължена да спазва разпоредбите ,нали Кръстев?

    Коментиран от #15

    22:52 05.08.2026

  • 11 Радев луд ли е бре

    10 2 Отговор
    Тоя човек съвсем ли се смахна

    Коментиран от #34

    22:57 05.08.2026

  • 12 Под прикритие

    11 3 Отговор
    Поредното доказателство ,че Радеф е фалшива копейка , а реално е американска марионетка и укрофил.😁

    22:58 05.08.2026

  • 13 интересно

    10 4 Отговор
    За какво ни е посолство в тази държава? Досега нямахме посланик и не сме го усетили?

    22:59 05.08.2026

  • 14 Пълен кретен ще се окаже Радев

    7 5 Отговор
    Кръстев е бивш заместник-министър на отбраната, както и дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на България в НАТО, пише БТА.

    22:59 05.08.2026

  • 15 Сатанизирания

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    А дали твоите братушки , избягали от СВО- то са по-малко , ако сравним населението , по численост ?!

    23:00 05.08.2026

  • 16 Дано да го утепат

    6 6 Отговор
    братушките

    Коментиран от #21, #36

    23:01 05.08.2026

  • 17 пешо

    3 1 Отговор
    днеска пращаме посланик утре войска

    23:01 05.08.2026

  • 18 Малий

    6 0 Отговор
    Румба , ше има минОси .. 😀😄

    23:03 05.08.2026

  • 19 Бла, бла

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "СЮЛЕЙМАН":

    рузия плаща скъпо агресията си

    23:03 05.08.2026

  • 20 Софиянец

    8 6 Отговор
    Да е жив и здрав, да се радва на руските ракети по бандеровците! И ние трябва да имаме представител на капитулация на о крайна 😅

    Коментиран от #39

    23:03 05.08.2026

  • 21 Един

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дано да го утепат":

    Кои са ти братушките?

    Коментиран от #32

    23:04 05.08.2026

  • 22 Вазовски Заводи

    4 2 Отговор
    Нека продажбите на оръжие и амунициЙ започнат....сега !
    Ето как се кърпи бюджет .

    23:04 05.08.2026

  • 23 Ето на

    3 4 Отговор
    Намери се един олигофрен който да се запише в "коалицията на желаещите" Може сега още атлантенца да пратим в посолството в Киев и да ги приключат на куп. Външно гледам че набира кандидати

    23:04 05.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сега въпроса е обаче

    5 1 Отговор
    В Иран защо нямаме

    23:06 05.08.2026

  • 26 Посмали

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "СЮЛЕЙМАН":

    малко суле ман го

    23:07 05.08.2026

  • 27 Таваршчи

    3 1 Отговор
    Омръзна ми от ВАЗ , ше си взема ФИАТ ..

    23:09 05.08.2026

  • 28 Другарю Путин

    3 0 Отговор
    Олександър Мишченко каза че не може да го улучите и за нищо не ставате

    23:11 05.08.2026

  • 29 Продължава

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "СЮЛЕЙМАН":

    и твоето “интелектуално” развитие

    23:12 05.08.2026

  • 30 Янко

    5 2 Отговор
    Посланик Кръстев зареди ли си памперси за по сигурно.

    Коментиран от #38

    23:14 05.08.2026

  • 31 Нямаш

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Този човечец ще има много кратка служба":

    и една десета от качествата на този “човечец”

    Коментиран от #33

    23:16 05.08.2026

  • 32 Тези които празнуват 24 май

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Един":

    пишат на кирилица а не тези които решиха 24 май с деня на Св. Нестор Мики Маус да го сменят Те са ни братушките.

    23:16 05.08.2026

  • 33 И какви качествата

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Нямаш":

    има този “човечец” освен че е атлантическо мекере ?

    Коментиран от #42

    23:18 05.08.2026

  • 34 Отврат!!!

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Радев луд ли е бре":

    Радев, Йотова , оная вънКАШната не я броя , жалки подлоги на един отиващ си нацистки режим!!

    23:19 05.08.2026

  • 35 НЯМА ТАКАВА. ДЪРЖАВА

    3 3 Отговор
    БЕ. ВАСАЛИ. АМЕРИКАНСКИ

    23:20 05.08.2026

  • 36 Не си

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дано да го утепат":

    българин, а си ко пел дак

    23:21 05.08.2026

  • 37 Ще изпраща точни координати

    2 1 Отговор
    за удари на руснаците. Псевдонима на Кръстев е Щирлиц

    23:22 05.08.2026

  • 38 Нека

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Янко":

    памперсите да са теб, дето си на дивана

    23:24 05.08.2026

  • 39 Ти си

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Софиянец":

    капитулирал,Украйна не е и няма да капитулира

    23:27 05.08.2026

  • 40 Протеже на

    2 1 Отговор
    Атанас Запрянов е този мухлю

    23:31 05.08.2026

  • 41 ?????

    0 0 Отговор
    Ха ха.
    Тва за кандидат президента земеделеца Ненчев в посолството в Киев го бях позабравил.
    Голяма излагация беше и побързаха да го отпратят обратно.

    23:33 05.08.2026

  • 42 Това

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "И какви качествата":

    “въпросче” е много показателно

    23:33 05.08.2026

  • 43 Иван Бедров

    2 1 Отговор
    Да не вземе да се срещне по невнимание с генерал Събин Събев?

    23:40 05.08.2026

  • 44 Давай Радев

    2 1 Отговор
    Назначавай атлантенца. Докажи че си боклук и на тези които още не са го разбрали

    23:41 05.08.2026

  • 45 Сус бе копейки

    3 2 Отговор
    Мърляви!

    23:41 05.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

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