След 4-годишна пауза: България отново има посланик в Украйна

Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев връчи копия от акредитивните си писма на заместник-министъра на външните работи на Украйна Олександър Мишченко. Това се казва в съобщение, публикувано на сайта на Посолството на Република България в Украйна.

Церемонията се състоя по-малко от 24 часа след пристигането на посланик Кръстев в Киев на 31 юли, като свидетелство за значението, което украинската страна отдава на развитието на двустранните отношения с България, посочват от дипломатическото ни представителство. За провеждането на церемонията на 31 юли съобщи тогава самият посланик Кръстев в акаунта си във "Фейсбук".

Посланик Кръстев е първият български извънреден и пълномощен посланик в Украйна след близо четири и половина годишно прекъсване от началото на войната, уведомяват от посолството ни.

По време на срещата със заместник-министър Мишченко са били обсъдени възможностите за активизиране на политическия диалог, разширяване на икономическото сътрудничество, развитието на транспортната и енергийната свързаност, както и обменът на опит в областта на иновациите в отбраната, основан на прагматизъм и взаимноизгодно партньорство.

Акцент в разговорите е бил поставен върху сигурността в региона на Черно море, включително гарантирането на безопасността на търговското корабоплаване. Потвърдена е била и последователната подкрепа на България за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, включително и за усилията за бързо постигане на траен и справедлив мир.

"Сред темите в дискусията бяха споделянето на българския опит от преговорния процес за присъединяване към ЕС, както и ролята на българската общност в Украйна за развитието на двустранните отношения. Бяха обсъдени и възможностите за провеждане на консултации между министерствата на външните работи на България и Украйна в кратки срокове", допълниха от дипломатическото ни представителство в украинската столица.

Златин Кръстев беше назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна с указ на президента, издаден на 19 ноември 2025 г.

Кръстев е бивш заместник-министър на отбраната, както и дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на България в НАТО, пише БТА.

България нямаше извънреден и пълномощен посланик в Киев от края на 2022 г. На 14 септември 2022 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента да издаде указ за освобождаване на Костадин Коджабашев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна.

Правителственото предложение бе във връзка със заемането на поста заместник-министър на външните работи от Коджабашев. Със свой указ от 16 септември 2022 г., обнародван в "Държавен вестник", президентът освободи Костадин Коджабашев от длъжността посланик на Украйна. Той заемаше поста от 30 ноември 2018 г. След това временно управляващ посолството на страната ни в Украйна беше Герман Ванчев. В средата на 2024 г. служебното правителство с премиер Димитър Главчев назначи Николай Ненчев за временно управляващ посолството. Ненчев е временно управляващ до 2025 г. На сайта на посолството в Киев се посочва, че временно управляващ до избирането на Златин Кръстев е Елена Слатинска-Ованезова.