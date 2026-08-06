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Властите в Мароко разследват нахлуването в Сеута

Властите в Мароко разследват нахлуването в Сеута

6 Август, 2026 04:21, обновена 6 Август, 2026 04:25 442 0

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Над 72 000 щурмуваха границата след фалшиви новини в TikTok. Вижте хронологията на събитията

Властите в Мароко разследват нахлуването в Сеута - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правораздавателните органи в Мароко започнаха мащабни разследвания срещу организаторите на безпрецедентната мигрантска криза, при която над 72 000 нелегални мигранти щурмуваха испанския полуексклав Сеута в края на юли.

До ранните часове на 6 август съдебната система в кралството вече е повдигнала официални обвинения срещу десетки замесени лица. Прокуратурата в град Тетуан води производства срещу 34 души, включително непълнолетни, за организиране на нелегално преминаване и атаки срещу полицията, съобщава БНР.

Хронология на кризата: Числата зад хаоса

  • Общ брой щурмували: Около 72 000 души пресякоха границата по море и суша за броени дни.
  • Масово завръщане: Над 70 000 мигранти вече са върнати обратно на мароканска територия.
  • Черна статистика: Официалният брой на загиналите достигна 72 души от испанска страна и 11 от мароканска.
  • Хуманитарен колапс: Между 2500 и 5000 бежанци остават блокирани в Сеута, а капацитетът на приемателните центрове е напълно изчерпан.

Ролята на социалните мрежи и фалшивите новини

Според официално изявление на говорителя на мароканското вътрешно министерство Рашид Ел Халфи, цитиран от медийната мрежа The National, основният катализатор на кризата е злонамерена кампания в дигиталните платформи. В групи във Facebook и TikTok масово е разпространявана дезинформация, че испанските гранични правила са временно отменени. Трафикантите са използвали фалшиви обещания за бързо намиране на работа в Европа, за да подтикнат хиляди млади хора към опасния преход.

Политически отзвук и реакцията на Европейския съюз

Кризата предизвика сериозни сътресения в Европа и доведе до извънредна среща на министрите на вътрешните работи на ЕС. Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер потвърди отпускането на спешна финансова помощ и допълнителни средства в размер на 25 милиона евро за справяне с хуманитарната криза и грижа за стотиците непридружени непълнолетни в Сеута, предава БТА. Натискът доведе до временно въвеждане на граничен контрол в Шенгенското пространство от страна на Италия и Франция за пристигащи от Испания, информира CNN.

Мадрид и Рабат продължават засиленото оперативно сътрудничество по сигурността на границата, като Испания започна изграждането на нова 500-метрова морска преграда край бреговете на Сеута, за да предотврати бъдещи масови преплувания, отбелязва агенция Reuters .


Мароко
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