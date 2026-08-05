Разследват бившата украинска посланичка в САЩ Олга Стефанишина за корупция

Наскоро освободената от поста посланичка на Украйна във Вашингтон Олга Стефанишина е разследвана от украински служители по борба с корупцията, съобщиха днес ДПА и Укринформ, цитирани от БТА.
Прокурорите са поискали от Висшия антикорупционен съд да наложи гаранция от 15,312 млн. гривни (прибл. 300 хил. евро) на Стефанишина, която е и бивш вицепремиер и министър на правосъдието. Обвинението твърди, че има риск Стефанишина да укрие, като се отбелязва, че докато е заемала висши държавни длъжности и по време на мандата си като посланик във Вашингтон тя е установила контакти, които биха могли да и помогнат да избегне правосъдието.
Прокуратурата заяви също, че тя притежава няколко чуждестранни и дипломатически паспорта и има възможност свободно да преминава през държавната граница на Украйна.
Според Радио "Свободна Европа"/Радио "Свобода" прокурорът от Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) Виталий Рибалкин е заявил пред репортери, че Стефанишина е уведомена, че е заподозряна в незаконно обогатяване и подаване на неверни имуществени декларации. Според него обвинението за незаконно обогатяване носи присъда от до десет години затвор.
Стефанишина по-рано заяви, че няма какво да крие, подчертавайки, че подозренията не са доказателство за вина.
Президентът Володимир Зеленски освободи Стефанишина от посланическия ѝ пост на 3 август. Преди това тя беше специален представител на президента за сътрудничество със САЩ, а по-рано и вицепремиер по европейската и евроатлантическата интеграция.
Въпреки продължилите с години усилия за осъществяване на реформи, „Украйна продължава да бъде смятана от „Трансперънси Интернешънъл“ за една от най-корумпираните страни в Европа, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически факти
Питър Мъдяр дойде на власт в Унгария и спря водата по Дунава...
Коментиран от #13, #18
22:36 05.08.2026
2 Квартал 95
Коментиран от #14
22:37 05.08.2026
3 А стига бе
22:38 05.08.2026
4 крадла
22:39 05.08.2026
5 От страни
22:40 05.08.2026
6 ДрайвингПлежър
Прави са хората, че най-добре да изчезнат от картата...
22:40 05.08.2026
7 смаян
22:41 05.08.2026
8 Можала крала
22:42 05.08.2026
9 1488
22:46 05.08.2026
10 Росомаха
22:50 05.08.2026
11 Жорко
22:55 05.08.2026
12 Сатана Z
В България това си е законна практика извършвана от партийни функционери на управляващия режим.
22:56 05.08.2026
13 Ние вярваме
До коментар #1 от "Исторически факти":само на кремълските партенки!
Например, че вече превзехме село Ню Йорк! Ира, другари!
23:02 05.08.2026
14 ха, ха, ха...
До коментар #2 от "Квартал 95":Може би в ограние кръг, но няма шанс ако се конкурира с България.
23:03 05.08.2026
15 Янко
23:11 05.08.2026
16 Факт
23:14 05.08.2026
17 ЕС ,САЩ и НАТО
23:15 05.08.2026
18 Руските лъжи обичат простите хора
До коментар #1 от "Исторически факти":Простите хора обичат руските лъжи
😅
23:28 05.08.2026
19 Овчар
23:48 05.08.2026