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Разследват бившата украинска посланичка в САЩ Олга Стефанишина за корупция
  Тема: Украйна

Разследват бившата украинска посланичка в САЩ Олга Стефанишина за корупция

5 Август, 2026 22:32 1 110 19

  • олга стефанишина-
  • украйна-
  • корупция

Стефанишина по-рано заяви, че няма какво да крие, подчертавайки, че подозренията не са доказателство за вина

Разследват бившата украинска посланичка в САЩ Олга Стефанишина за корупция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наскоро освободената от поста посланичка на Украйна във Вашингтон Олга Стефанишина е разследвана от украински служители по борба с корупцията, съобщиха днес ДПА и Укринформ, цитирани от БТА.

Прокурорите са поискали от Висшия антикорупционен съд да наложи гаранция от 15,312 млн. гривни (прибл. 300 хил. евро) на Стефанишина, която е и бивш вицепремиер и министър на правосъдието. Обвинението твърди, че има риск Стефанишина да укрие, като се отбелязва, че докато е заемала висши държавни длъжности и по време на мандата си като посланик във Вашингтон тя е установила контакти, които биха могли да и помогнат да избегне правосъдието.

Прокуратурата заяви също, че тя притежава няколко чуждестранни и дипломатически паспорта и има възможност свободно да преминава през държавната граница на Украйна.

Според Радио "Свободна Европа"/Радио "Свобода" прокурорът от Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) Виталий Рибалкин е заявил пред репортери, че Стефанишина е уведомена, че е заподозряна в незаконно обогатяване и подаване на неверни имуществени декларации. Според него обвинението за незаконно обогатяване носи присъда от до десет години затвор.

Стефанишина по-рано заяви, че няма какво да крие, подчертавайки, че подозренията не са доказателство за вина.

Президентът Володимир Зеленски освободи Стефанишина от посланическия ѝ пост на 3 август. Преди това тя беше специален представител на президента за сътрудничество със САЩ, а по-рано и вицепремиер по европейската и евроатлантическата интеграция.

Въпреки продължилите с години усилия за осъществяване на реформи, „Украйна продължава да бъде смятана от „Трансперънси Интернешънъл“ за една от най-корумпираните страни в Европа, отбелязва ДПА.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    19 2 Отговор
    Крематорск отиде!!! Слушайте мен, и ще знаете всичко!!! Защото разните Дойче велета и институти за войната ви пързалят като бобслей!!! А като чуете Укроинформ - бягайте в мазето и се заключвайте!!!

    Питър Мъдяр дойде на власт в Унгария и спря водата по Дунава...

    Коментиран от #13, #18

    22:36 05.08.2026

  • 2 Квартал 95

    19 3 Отговор
    Украйна е най-корумпираната страна в света.

    Коментиран от #14

    22:37 05.08.2026

  • 3 А стига бе

    22 2 Отговор
    Украински политик и корупция ли, нали това им е основното задължение.

    22:38 05.08.2026

  • 4 крадла

    14 2 Отговор
    Не е отчитала всичко и е отклонявала средства, предназначени за фонд "Златни тоалетни"

    22:39 05.08.2026

  • 5 От страни

    10 3 Отговор
    В украйна не е корупция а начин на живот. Така го карат отдавна. Имат го на лаф: "Когда хо.хол родился ев.рей заплакал...."

    22:40 05.08.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    16 2 Отговор
    Има ли украинец дето да не е накиснат до шия в корупция?!
    Прави са хората, че най-добре да изчезнат от картата...

    22:40 05.08.2026

  • 7 смаян

    1 3 Отговор
    Наклеветили са я женичката.

    22:41 05.08.2026

  • 8 Можала крала

    3 4 Отговор
    Който не може подсмърча.

    22:42 05.08.2026

  • 9 1488

    3 3 Отговор
    нашта е чиста кат момина сьлза

    22:46 05.08.2026

  • 10 Росомаха

    4 6 Отговор
    Притежанието на замък със златни тоалетни не е доказателство за корупция и вина на Зеленски.

    22:50 05.08.2026

  • 11 Жорко

    3 2 Отговор
    Абе ,че и ние българите сме такива,няма какво да лъжа,но това племе е най-корумпираното ,че и му се връзват,,да мрат!

    22:55 05.08.2026

  • 12 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Струва си да се припомни, че през октомври 2022 г. майката на Стефанишина, Надежда Фьодоровна Кравец (родена на 28 октомври 1952 г.), закупи тристаен апартамент с площ от приблизително 100 м² в луксозния жилищен комплекс „Львовская площад“ за една четвърт от пазарната му стойност.
    В България това си е законна практика извършвана от партийни функционери на управляващия режим.

    22:56 05.08.2026

  • 13 Ние вярваме

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически факти":

    само на кремълските партенки!

    Например, че вече превзехме село Ню Йорк! Ира, другари!

    23:02 05.08.2026

  • 14 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Квартал 95":

    Може би в ограние кръг, но няма шанс ако се конкурира с България.

    23:03 05.08.2026

  • 15 Янко

    4 0 Отговор
    Стефанишева само може да диша прахта на най известния български политик в кражбите на пари и корупция бати Бойко тиквата

    23:11 05.08.2026

  • 16 Факт

    1 3 Отговор
    Геренбахче даже и формално се финансира от руски капитали.Gemcorp capital е "основана" през 2014 от 40годишния тогава Бостанджиев след като се налагат санкциите срещу Ръша.Дотогова(2014г) Бостанджиев е бил главен изпълнителен директор на VTB Capital PLC в Лондон.Зад инвестиционната банка VTB Capital (ВТБ Капитал) стои руската държава, която притежава и контролира огромното мнозинство от капитала на компанията майка. Тя функционира като корпоративно-инвестиционното звено на ВТБ Банк (втората по големина банка в Русия).Така ,че милиционерите се издуържат от руски денги

    23:14 05.08.2026

  • 17 ЕС ,САЩ и НАТО

    4 1 Отговор
    Ще приемем Украците в ЕС и НАТО когато и последния гушне букета .

    23:15 05.08.2026

  • 18 Руските лъжи обичат простите хора

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически факти":

    Простите хора обичат руските лъжи
    😅

    23:28 05.08.2026

  • 19 Овчар

    0 0 Отговор
    Всяко чудо за 3 дни..! Тази е недосегаема или ще я оневинят или ще я блъсне кола..!

    23:48 05.08.2026

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