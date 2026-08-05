Разследват бившата украинска посланичка в САЩ Олга Стефанишина за корупция

Наскоро освободената от поста посланичка на Украйна във Вашингтон Олга Стефанишина е разследвана от украински служители по борба с корупцията, съобщиха днес ДПА и Укринформ, цитирани от БТА.

Прокурорите са поискали от Висшия антикорупционен съд да наложи гаранция от 15,312 млн. гривни (прибл. 300 хил. евро) на Стефанишина, която е и бивш вицепремиер и министър на правосъдието. Обвинението твърди, че има риск Стефанишина да укрие, като се отбелязва, че докато е заемала висши държавни длъжности и по време на мандата си като посланик във Вашингтон тя е установила контакти, които биха могли да и помогнат да избегне правосъдието.

Прокуратурата заяви също, че тя притежава няколко чуждестранни и дипломатически паспорта и има възможност свободно да преминава през държавната граница на Украйна.

Според Радио "Свободна Европа"/Радио "Свобода" прокурорът от Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) Виталий Рибалкин е заявил пред репортери, че Стефанишина е уведомена, че е заподозряна в незаконно обогатяване и подаване на неверни имуществени декларации. Според него обвинението за незаконно обогатяване носи присъда от до десет години затвор.

Стефанишина по-рано заяви, че няма какво да крие, подчертавайки, че подозренията не са доказателство за вина.

Президентът Володимир Зеленски освободи Стефанишина от посланическия ѝ пост на 3 август. Преди това тя беше специален представител на президента за сътрудничество със САЩ, а по-рано и вицепремиер по европейската и евроатлантическата интеграция.

Въпреки продължилите с години усилия за осъществяване на реформи, „Украйна продължава да бъде смятана от „Трансперънси Интернешънъл“ за една от най-корумпираните страни в Европа, отбелязва ДПА.