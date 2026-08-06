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Загинали в Суми. Тревога в Киев. Хиляди в Донецк под обстрел
  Тема: Украйна

Загинали в Суми. Тревога в Киев. Хиляди в Донецк под обстрел

6 Август, 2026 04:58, обновена 6 Август, 2026 05:06 1 271 14

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В Москва бе погребан загинал при атентата в ресторанта висш военен

Загинали в Суми. Тревога в Киев. Хиляди в Донецк под обстрел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Украйна остава критична, след като през последните часове руските сили нанесоха серия от разрушителни удари с управляеми авиационни бомби и ракети по ключови региони, съобщават официални украински и международни източници.

Трагедия в Суми и балистична заплаха в столицата Киев

В северния украински град Суми руската авиация нанесе масирани удари с управляеми бомби, които причиниха смъртта на цивилни граждани и нанесоха огромни материални щети по жилищна и спортна инфраструктура. Ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Григоров съобщи, че при ударите са загинали две деца и една възрастна жена. Градският съвет обяви официален ден на траур в памет на убитите цивилни.

Почти едновременно с това сирените за въздушна тревога се задействаха в столицата Киев и още няколко централни области. Властите предупредиха за непосредствена заплаха от удари с балистични ракети, което принуди хиляди жители да потърсят спасение в подземните убежища. При атаката в района на Буча, Киевска област, е загинал един човек, а най-малко 21 души са ранени. Повече от седем места в столицата са засегнати от отломки и пожари. Президентът Володимир Зеленски отново призова международните съюзници за спешна доставка на противоракетни системи Patriot.

Кризата в Донбас: Напредък към Константиновка и хиляди в капан

На източния фронт ситуацията в Донецка област е критична, докато руските войски продължават масираното си настъпление в направление към град Константиновка и Покровск. Според официалния доклад на Департамента за гражданска защита на местната администрация, малко над 12 000 цивилни граждани продължават да се намират в зоните на активни бойни действия, въпреки призивите за спешна евакуация и спасителните мисии, предаде Укринформ). Властите се опитват да организират извеждането на хората под постоянен артилерийски и ракетен обстрел.

Секретност в Москва: Погребаха генерал-лейтенант Игор Йерусалимов

На този фронтови фон в руската столица Москва, при изключителни мерки за сигурност и пълна секретност на Троекуровското гробище, беше погребан 53-годишният генерал-лейтенант Игор Йерусалимов. Районът е бил изцяло отцепен от служители на Федералната служба за охрана (ФСО) и Росгвардия, пише Медиазона.

Официалното изявление на руското Министерство на отбраната не разкрива целта на събитието или подробности около смъртта му. Независими OSINT анализатори обаче предполагат, че генералът е сред петте жертви, загинали при мощния дистанционен взрив със самоделна бомба в италианския ресторант "Balzi Rossi" в центъра на Москва. Според разследващите, истинската мишена на атентата е бил главнокомандващият на руските Въздушно-космически сили (ВКС) генерал-полковник Александър Чайко, който е празнувал рождения си ден в заведението в същата вечер.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 0 Отговор
    ВСУ "ЩЕ СЕ БИЯТ" В КОНСТАНТИНОВКА И ПОКРИВСК ДАЖЕ БРАТУШКИТЕ ДА СА 50 КМ ОТ КИЕВ :)
    .....
    КАТО ЗЕЛЯ - ЯНУАРИ 57 000 УБИТИ УКРАИНЦИ ЗА ЦЯЛАТА ВОЙНА, ЮЛИ САМО 50 000
    .... 7000 ВЪЗКРЪСНАЛИ :)

    Коментиран от #6

    05:16 06.08.2026

  • 3 Аре бе:)

    18 1 Отговор
    Кога най-после ще разрешат медиите на руснаците, да превземат Констановка и Покровск?

    Изчака ни се чакането.

    05:20 06.08.2026

  • 4 има още генерали така че боя продължава

    15 1 Отговор
    ако чакате да свършат руските генерали, голямо чакане ще трябва

    05:23 06.08.2026

  • 5 оня с коня

    21 2 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    Коментиран от #14

    05:24 06.08.2026

  • 6 Който плаща

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Той поръчва музиката.

    Тъй че да не им се сърдим на медиите.
    Не тях трябва да попържаме.

    05:26 06.08.2026

  • 7 А във факти

    14 0 Отговор
    са яко под тревога че нема перемога,щото като нема перемога не и парички за малките панички

    Коментиран от #8

    05:29 06.08.2026

  • 8 оня с коня

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "А във факти":

    във факти като нямат парички мисирките да отиват на магистралата и даЛАПАТсиренясалиХУЙЩА

    Коментиран от #9

    05:47 06.08.2026

  • 9 видял съм

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    че във факти мисирките го лапатНА милен ганев редовно във офиса

    05:48 06.08.2026

  • 10 Сандо

    12 2 Отговор
    Колко добре и оптимистично звучи "ситуацията е критична".Значи още малко натиск и киевската хунта ще бъде победена,а укронацистката сган - укротена.А после следва трудното - умовете на отровените от запада умове на украинците да бъдат върнати към нормалността.

    05:48 06.08.2026

  • 11 Зеления път

    12 1 Отговор
    Ако на руснаците наистина им пука за обикновените украинци да приключат Зеленото. Макар и да е кукла на конци, То все пак е лицето на фашизма в Украйна - след него останалата част от Шайката му ще се самоунищожи и украинците ще видят света в тунела.

    05:48 06.08.2026

  • 12 Фен

    5 1 Отговор
    Зе и коалицията на желаещите искаха ескалация. Получиха си я. Но сега, явно искат още? Идиоти?🤔

    06:45 06.08.2026

  • 13 Замислен

    0 0 Отговор
    Как редактора е изпуснал забранената фраза,,масирано настъпление"?Отидоха премиите.

    07:10 06.08.2026

  • 14 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Щом Радев помага на Украйна с оръжие, Русия си отива. Българско оръжие трепе руски войници.

    07:17 06.08.2026

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