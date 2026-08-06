Ситуацията в Украйна остава критична, след като през последните часове руските сили нанесоха серия от разрушителни удари с управляеми авиационни бомби и ракети по ключови региони, съобщават официални украински и международни източници.

Трагедия в Суми и балистична заплаха в столицата Киев

В северния украински град Суми руската авиация нанесе масирани удари с управляеми бомби, които причиниха смъртта на цивилни граждани и нанесоха огромни материални щети по жилищна и спортна инфраструктура. Ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Григоров съобщи, че при ударите са загинали две деца и една възрастна жена. Градският съвет обяви официален ден на траур в памет на убитите цивилни.

Почти едновременно с това сирените за въздушна тревога се задействаха в столицата Киев и още няколко централни области. Властите предупредиха за непосредствена заплаха от удари с балистични ракети, което принуди хиляди жители да потърсят спасение в подземните убежища. При атаката в района на Буча, Киевска област, е загинал един човек, а най-малко 21 души са ранени. Повече от седем места в столицата са засегнати от отломки и пожари. Президентът Володимир Зеленски отново призова международните съюзници за спешна доставка на противоракетни системи Patriot.

Кризата в Донбас: Напредък към Константиновка и хиляди в капан

На източния фронт ситуацията в Донецка област е критична, докато руските войски продължават масираното си настъпление в направление към град Константиновка и Покровск. Според официалния доклад на Департамента за гражданска защита на местната администрация, малко над 12 000 цивилни граждани продължават да се намират в зоните на активни бойни действия, въпреки призивите за спешна евакуация и спасителните мисии, предаде Укринформ). Властите се опитват да организират извеждането на хората под постоянен артилерийски и ракетен обстрел.

Секретност в Москва: Погребаха генерал-лейтенант Игор Йерусалимов

На този фронтови фон в руската столица Москва, при изключителни мерки за сигурност и пълна секретност на Троекуровското гробище, беше погребан 53-годишният генерал-лейтенант Игор Йерусалимов. Районът е бил изцяло отцепен от служители на Федералната служба за охрана (ФСО) и Росгвардия, пише Медиазона.

Официалното изявление на руското Министерство на отбраната не разкрива целта на събитието или подробности около смъртта му. Независими OSINT анализатори обаче предполагат, че генералът е сред петте жертви, загинали при мощния дистанционен взрив със самоделна бомба в италианския ресторант "Balzi Rossi" в центъра на Москва. Според разследващите, истинската мишена на атентата е бил главнокомандващият на руските Въздушно-космически сили (ВКС) генерал-полковник Александър Чайко, който е празнувал рождения си ден в заведението в същата вечер.