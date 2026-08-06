Загинали в Суми. Тревога в Киев. Хиляди в Донецк под обстрел

Ситуацията в Украйна остава критична, след като през последните часове руските сили нанесоха серия от разрушителни удари с управляеми авиационни бомби и ракети по ключови региони, съобщават официални украински и международни източници.
Трагедия в Суми и балистична заплаха в столицата Киев
В северния украински град Суми руската авиация нанесе масирани удари с управляеми бомби, които причиниха смъртта на цивилни граждани и нанесоха огромни материални щети по жилищна и спортна инфраструктура. Ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Григоров съобщи, че при ударите са загинали две деца и една възрастна жена. Градският съвет обяви официален ден на траур в памет на убитите цивилни.
Почти едновременно с това сирените за въздушна тревога се задействаха в столицата Киев и още няколко централни области. Властите предупредиха за непосредствена заплаха от удари с балистични ракети, което принуди хиляди жители да потърсят спасение в подземните убежища. При атаката в района на Буча, Киевска област, е загинал един човек, а най-малко 21 души са ранени. Повече от седем места в столицата са засегнати от отломки и пожари. Президентът Володимир Зеленски отново призова международните съюзници за спешна доставка на противоракетни системи Patriot.
Кризата в Донбас: Напредък към Константиновка и хиляди в капан
На източния фронт ситуацията в Донецка област е критична, докато руските войски продължават масираното си настъпление в направление към град Константиновка и Покровск. Според официалния доклад на Департамента за гражданска защита на местната администрация, малко над 12 000 цивилни граждани продължават да се намират в зоните на активни бойни действия, въпреки призивите за спешна евакуация и спасителните мисии, предаде Укринформ). Властите се опитват да организират извеждането на хората под постоянен артилерийски и ракетен обстрел.
Секретност в Москва: Погребаха генерал-лейтенант Игор Йерусалимов
На този фронтови фон в руската столица Москва, при изключителни мерки за сигурност и пълна секретност на Троекуровското гробище, беше погребан 53-годишният генерал-лейтенант Игор Йерусалимов. Районът е бил изцяло отцепен от служители на Федералната служба за охрана (ФСО) и Росгвардия, пише Медиазона.
Официалното изявление на руското Министерство на отбраната не разкрива целта на събитието или подробности около смъртта му. Независими OSINT анализатори обаче предполагат, че генералът е сред петте жертви, загинали при мощния дистанционен взрив със самоделна бомба в италианския ресторант "Balzi Rossi" в центъра на Москва. Според разследващите, истинската мишена на атентата е бил главнокомандващият на руските Въздушно-космически сили (ВКС) генерал-полковник Александър Чайко, който е празнувал рождения си ден в заведението в същата вечер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
КАТО ЗЕЛЯ - ЯНУАРИ 57 000 УБИТИ УКРАИНЦИ ЗА ЦЯЛАТА ВОЙНА, ЮЛИ САМО 50 000
.... 7000 ВЪЗКРЪСНАЛИ :)
Коментиран от #6
05:16 06.08.2026
3 Аре бе:)
Изчака ни се чакането.
05:20 06.08.2026
4 има още генерали така че боя продължава
05:23 06.08.2026
5 оня с коня
Коментиран от #14
05:24 06.08.2026
6 Който плаща
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Той поръчва музиката.
Тъй че да не им се сърдим на медиите.
Не тях трябва да попържаме.
05:26 06.08.2026
7 А във факти
Коментиран от #8
05:29 06.08.2026
8 оня с коня
До коментар #7 от "А във факти":във факти като нямат парички мисирките да отиват на магистралата и даЛАПАТсиренясалиХУЙЩА
Коментиран от #9
05:47 06.08.2026
9 видял съм
До коментар #8 от "оня с коня":че във факти мисирките го лапатНА милен ганев редовно във офиса
05:48 06.08.2026
10 Сандо
05:48 06.08.2026
11 Зеления път
05:48 06.08.2026
12 Фен
06:45 06.08.2026
13 Замислен
07:10 06.08.2026
14 По точно
До коментар #5 от "оня с коня":Щом Радев помага на Украйна с оръжие, Русия си отива. Българско оръжие трепе руски войници.
07:17 06.08.2026