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Турция предупреди, че експанзионизмът на Израел може да предизвика глобална война

Турция предупреди, че експанзионизмът на Израел може да предизвика глобална война

5 Август, 2026 22:15 1 041 17

  • израел-
  • турция-
  • хакан фидан-
  • ивицата газа-
  • западен бряг

В изказването си Фидан подчерта, че вниманието на международната общност не бива да се отклонява от ивицата Газа

Турция предупреди, че експанзионизмът на Израел може да предизвика глобална война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан предупреди днес, че международната общност не бива да отклонява вниманието си от ивицата Газа заради напрежението в Персийския залив и че експанзионизмът на Израел може да има негативен ефект не само на регионално, но и на глобално ниво, предаде ТРТ Хабер, съобщи БТА.

„Ако не бъдат предприети дипломатически мерки срещу експанзионистичната политика на Израел, кризата, която тя предизвиква, ще стане глобална“, заяви Фидан днес по време на участието си в среща на водещите дипломати от Близкия изток в Йордания.

В срещата се включиха дипломати още от Йордания, Египет, Пакистан, Саудитска Арабия, Катар, Индонезия, Бахрейн, Ирак, Мароко, Тунис, Алжир, Сомалия и Малайзия, както и генералният секретар на Арабската лига. Основна тема на събитието бяха действията на Израел в Източен Йерусалим и Западния бряг, включващи въпроса за статута на джамията „Ал Акса“ и за опитите на израелските власти за промяна на демографската структура на определени райони чрез експулсиране на палестинци.

В изказването си Фидан подчерта, че вниманието на международната общност не бива да се отклонява от ивицата Газа въпреки глобалните кризи и напрежението в Персийския залив. Той отбеляза, че подобна стъпка би била в полза единствено на Израел и неговите политики в ивицата Газа, Източен Йерусалим и Западния бряг.

Подчертавайки усилията на САЩ и други страни за постигането на споразумение относно ивицата Газа, Фидан подчерта още, че „фактът, че Израел, във всяка точка на споразумението (за Газа), продължава да убива палестински деца, да бомбардира болници и да демонстрира, че няма връзка с мира, използвайки други въпроси като претекст, трябва да бъде ясно отбелязан и разгледан като основен приоритет за международната общност“.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Израел изкупува масово имоти в Кипър, България и Албания.

    22:17 05.08.2026

  • 2 ЕФ ПИ ВИ ПРО ТИФО ТРУСКи

    3 18 Отговор
    ТрУСКи си гани време ви е да из4езнете( изпарите) евапуреит от феиса на зе,ята.. СКОРО.. СЛАВА уКРАИНЕ

    Коментиран от #14

    22:17 05.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 СЮЛЕЙМАН

    9 2 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    22:18 05.08.2026

  • 5 СЮЛЕЙМАН

    5 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    22:18 05.08.2026

  • 6 СЮЛЕЙМАН

    5 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    22:19 05.08.2026

  • 7 Васил

    3 12 Отговор
    Що ме кажат Турците нещо и за рашистите те не действат ли по същият начин.

    Коментиран от #17

    22:19 05.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 гост

    2 4 Отговор
    Тези пък кой ги пита, дрънкат едни и същи клишета и до там.

    22:29 05.08.2026

  • 10 експанзионизмът на Израел

    8 2 Отговор
    Се нарича нацизъм! По точно ционизъм който е еманацията на нацизма като идеология

    22:34 05.08.2026

  • 11 ЗОРО

    11 2 Отговор
    България, Гърция и Кипър се превръщат в израелски ко ч и ни. Скоро ще ни третират като палестинците, опитайте си акъла!

    22:37 05.08.2026

  • 12 И днес разбрах че имало

    12 1 Отговор
    Някакви боклуци хотелиери които наглостта имали да приемат в Банско чфути, които пък трошали и вандалствали и обирали съседните къщи по навик от Палестина . Как може въобще подобна смет да допускаме в България се чудя

    Коментиран от #13

    22:39 05.08.2026

  • 13 смаян

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "И днес разбрах че имало":

    Стига де, ми деца играят си.

    22:45 05.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    1 0 Отговор
    Да се налудуват и да чупят каквото им е под ръка.Имат протекция от великите сили.

    23:26 05.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Стефан

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Васил":

    Ами не! Земите в също така измислената държава Украйна, са на местните хора наследили ги от дедите си, които бандерите избиваха и искаха да изгонят. Ето къде е приликата с Газа

    23:38 05.08.2026

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