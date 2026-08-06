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САЩ и Украйна търсят компромис за ракетите "Patriot"
  Тема: Украйна

САЩ и Украйна търсят компромис за ракетите "Patriot"

6 Август, 2026 05:50, обновена 6 Август, 2026 05:54 833 13

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  • преговори

Напрежение в небето: 250% ръст на прехващанията на НАТО

САЩ и Украйна търсят компромис за ракетите "Patriot" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Критичната нужда на Киев от противовъздушна отбрана остава водещ приоритет, особено след масираните руски удари по Киевска област през последното денонощие, пише ukranews.com.

Според дипломатически източници, Белият дом не е прекъснал преговорите с Украйна за съвместното производство на зенитни ракети за системите „Пейтриът“ (Patriot), въпреки колебливите сигнали от страна на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Въпреки че Тръмп наскоро изрази резерви относно споделянето на строго секретни военни технологии (източник: rbc.ua), посланикът на НАТО Матю Уитакър потвърди, че разговорите за копродукция с европейски и украински партньори продължават активно. Разглеждат се три основни сценария:

Производство на компоненти в Украйна и финално сглобяване в Германия.

Включване на Киев в съществуващата съвместна програма между САЩ и Европа.

Лицензиране на по-евтина модификация на ракетите прехващачи PAC-3 за украинските заводи.

Експертите обаче предупреждават, че технологичният цикъл за сертифициране отнема време и реално производство на украински ракети „Пейтриът“ няма да стартира преди следващата година. Това принуждава Киев да настоява за спешни директни доставки от наличните арсенали на западните държави за предстоящата зима.

Напрежение в небето: 250% ръст на прехващанията на НАТО

Сигурността по източния фланг на НАТО и военната архитектура на Европа преминават през критична повратна точка. През изминалия месец юли е регистриран безпрецедентен пик в авиационното напрежение. Бойните изтребители на Алианса са се изстрелвали в авариен режим за прехващане на руски военни самолети с над 250% по-често в сравнение със същия период на миналата година.

Информацията бе потвърдена официално от Съвместното командване на съюзническите сили на НАТО в Централна и Източна Европа, публикувано в Х. Според доклада, руските машини систематично нарушават правилата за безопасност в международното въздушно пространство, като летят без предварително подадени полетни планове и с изключени транспондери. Полските военновъздушни сили обявиха, че само в рамките на последните 48 часа техни изтребители са прехванали за втори пореден път руски разузнавателен самолет Ил-20М над Балтийско море (източник: aa.com.tr).


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цената я плащаме ние

    7 1 Отговор
    Цената на една зенитна ракета „Пейтриът“ е между 1 и 4 милиона долара в зависимост от модификацията (например ракетите прехващачи PAC-3 струват около 4 млн. долара). Цяла пускова батарея с ракети и оборудване достига около 1 милиард долара.

    Коментиран от #7

    06:03 06.08.2026

  • 2 оня с коня

    5 1 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    Коментиран от #8

    06:09 06.08.2026

  • 3 голям смях

    3 1 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    06:11 06.08.2026

  • 4 Лина

    4 0 Отговор
    Ах, снощи попаднах на умен мъж. Търсехме компромис как да ме оправи, но той не слушаше и зе че ме оправи насекъде!

    06:12 06.08.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    НАЙ - ВАЖНОТО Е ЧЕ РАКЕТИ НЯМА
    .....
    И С ДОГОВОР И БЕЗ ДОГОВОР ПРОСТО НЯМА В МАГАЗИНА :)

    06:26 06.08.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ТВА С РАКЕТИТЕ
    Е КАТО ЧАКАНЕТО ЗА ЛАДА
    ПО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛИЗМА:)

    06:35 06.08.2026

  • 7 Антирашист 2120

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Цената я плащаме ние":

    По добре е такава цена от рашистки ботуш отново в България !

    06:40 06.08.2026

  • 8 Антирашист 2123

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Украинците са герои защитават родината си ! Какво търсят там рашисти ,вижда се че копират хитлер .

    06:44 06.08.2026

  • 9 Мишел

    0 0 Отговор
    Компромисът е, че САЩ осигуряват на украинците боб, за да свалят ракетите.

    06:46 06.08.2026

  • 10 Полша

    1 0 Отговор
    Лови 1 самолет 6 пъти за месец и все не може да го свали... 250% успеваемост 🤣

    06:52 06.08.2026

  • 11 ИСТИНАТА!

    1 0 Отговор
    Като ги знаят Укрите,колко са корумпирани,САЩ се опасяват,че ако им дадат лиценза,тайната за технологията на производство ще изтече,срещу солиден подкуп,в посока...Русия!
    Това е Цялата Истина!

    06:54 06.08.2026

  • 12 Мира ботокса мисирката от новаТВ

    2 0 Отговор
    Компронисът е един - КАПИТУЛАЦИЯ.

    Коментиран от #13

    07:01 06.08.2026

  • 13 Цветанка ботокса мисирката от БТВ каза..

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мира ботокса мисирката от новаТВ":

    Същото :
    Компромисът е един-КАПИТУЛАЦИЯ!

    07:09 06.08.2026

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