САЩ и Украйна търсят компромис за ракетите "Patriot"

Критичната нужда на Киев от противовъздушна отбрана остава водещ приоритет, особено след масираните руски удари по Киевска област през последното денонощие, пише ukranews.com.
Според дипломатически източници, Белият дом не е прекъснал преговорите с Украйна за съвместното производство на зенитни ракети за системите „Пейтриът“ (Patriot), въпреки колебливите сигнали от страна на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
Въпреки че Тръмп наскоро изрази резерви относно споделянето на строго секретни военни технологии (източник: rbc.ua), посланикът на НАТО Матю Уитакър потвърди, че разговорите за копродукция с европейски и украински партньори продължават активно. Разглеждат се три основни сценария:
Производство на компоненти в Украйна и финално сглобяване в Германия.
Включване на Киев в съществуващата съвместна програма между САЩ и Европа.
Лицензиране на по-евтина модификация на ракетите прехващачи PAC-3 за украинските заводи.
Експертите обаче предупреждават, че технологичният цикъл за сертифициране отнема време и реално производство на украински ракети „Пейтриът“ няма да стартира преди следващата година. Това принуждава Киев да настоява за спешни директни доставки от наличните арсенали на западните държави за предстоящата зима.
Напрежение в небето: 250% ръст на прехващанията на НАТО
Сигурността по източния фланг на НАТО и военната архитектура на Европа преминават през критична повратна точка. През изминалия месец юли е регистриран безпрецедентен пик в авиационното напрежение. Бойните изтребители на Алианса са се изстрелвали в авариен режим за прехващане на руски военни самолети с над 250% по-често в сравнение със същия период на миналата година.
Информацията бе потвърдена официално от Съвместното командване на съюзническите сили на НАТО в Централна и Източна Европа, публикувано в Х. Според доклада, руските машини систематично нарушават правилата за безопасност в международното въздушно пространство, като летят без предварително подадени полетни планове и с изключени транспондери. Полските военновъздушни сили обявиха, че само в рамките на последните 48 часа техни изтребители са прехванали за втори пореден път руски разузнавателен самолет Ил-20М над Балтийско море (източник: aa.com.tr).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цената я плащаме ние
Коментиран от #7
06:03 06.08.2026
2 оня с коня
Коментиран от #8
06:09 06.08.2026
3 голям смях
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!
06:11 06.08.2026
4 Лина
06:12 06.08.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И С ДОГОВОР И БЕЗ ДОГОВОР ПРОСТО НЯМА В МАГАЗИНА :)
06:26 06.08.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е КАТО ЧАКАНЕТО ЗА ЛАДА
ПО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛИЗМА:)
06:35 06.08.2026
7 Антирашист 2120
До коментар #1 от "Цената я плащаме ние":По добре е такава цена от рашистки ботуш отново в България !
06:40 06.08.2026
8 Антирашист 2123
До коментар #2 от "оня с коня":Украинците са герои защитават родината си ! Какво търсят там рашисти ,вижда се че копират хитлер .
06:44 06.08.2026
9 Мишел
06:46 06.08.2026
10 Полша
06:52 06.08.2026
11 ИСТИНАТА!
Това е Цялата Истина!
06:54 06.08.2026
12 Мира ботокса мисирката от новаТВ
Коментиран от #13
07:01 06.08.2026
13 Цветанка ботокса мисирката от БТВ каза..
До коментар #12 от "Мира ботокса мисирката от новаТВ":Същото :
Компромисът е един-КАПИТУЛАЦИЯ!
07:09 06.08.2026