Критичната нужда на Киев от противовъздушна отбрана остава водещ приоритет, особено след масираните руски удари по Киевска област през последното денонощие, пише ukranews.com.

Според дипломатически източници, Белият дом не е прекъснал преговорите с Украйна за съвместното производство на зенитни ракети за системите „Пейтриът“ (Patriot), въпреки колебливите сигнали от страна на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Въпреки че Тръмп наскоро изрази резерви относно споделянето на строго секретни военни технологии (източник: rbc.ua), посланикът на НАТО Матю Уитакър потвърди, че разговорите за копродукция с европейски и украински партньори продължават активно. Разглеждат се три основни сценария:

Производство на компоненти в Украйна и финално сглобяване в Германия.

Включване на Киев в съществуващата съвместна програма между САЩ и Европа.

Лицензиране на по-евтина модификация на ракетите прехващачи PAC-3 за украинските заводи.

Експертите обаче предупреждават, че технологичният цикъл за сертифициране отнема време и реално производство на украински ракети „Пейтриът“ няма да стартира преди следващата година. Това принуждава Киев да настоява за спешни директни доставки от наличните арсенали на западните държави за предстоящата зима.

Напрежение в небето: 250% ръст на прехващанията на НАТО

Сигурността по източния фланг на НАТО и военната архитектура на Европа преминават през критична повратна точка. През изминалия месец юли е регистриран безпрецедентен пик в авиационното напрежение. Бойните изтребители на Алианса са се изстрелвали в авариен режим за прехващане на руски военни самолети с над 250% по-често в сравнение със същия период на миналата година.

Информацията бе потвърдена официално от Съвместното командване на съюзническите сили на НАТО в Централна и Източна Европа, публикувано в Х. Според доклада, руските машини систематично нарушават правилата за безопасност в международното въздушно пространство, като летят без предварително подадени полетни планове и с изключени транспондери. Полските военновъздушни сили обявиха, че само в рамките на последните 48 часа техни изтребители са прехванали за втори пореден път руски разузнавателен самолет Ил-20М над Балтийско море (източник: aa.com.tr).