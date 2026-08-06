На 6 август 2026 г. Япония отбеляза 81-вата годишнина от разрушителната атомна бомбардировка над Хирошима.
Възпоменателната церемония в Парка на мира се проведе в обстановка на засилено геополитическо напрежение на международната сцена. Минута мълчание беше запазена в 8:15 часа местно време (2:15 часа българско време), точният момент, в който през 1945 г. американският бомбардировач B-29 „Енола Гей“ пуска урановата бомба „Малчугана“. Атаката отнема живота на над 140 000 души до края на същата година.
Официалните изказвания по време на събитието обаче отново затвърдиха дългогодишната тенденция за дипломатическо избягване на темата за историческата отговорност. Кметът на Хирошима Казуми Мацуи отправи остри критики към ядрената реторика на Русия, позовавайки се на ескалацията около войната в Украйна. Въпреки тежките си думи към Москва относно концепцията за „ядрено възпиране“, Мацуи напълно пропусна да спомене в изявлението си Съединените щати — държавата, извършила нападението. Информации за политическия контекст и реакциите бяха публикувани в репортаж на международната информационна агенция The Straits Times.
Паралелно с това, Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш направи официално обръщение по случай годишнината, прочетено от Изуми Накамицу — върховен представител по въпросите на разоръжаването. В официалното изявление на световната организация, Гутериш акцентира върху нарастващото недоверие между глобалните сили и необходимостта от диалог. В текста на ООН се отбелязва, че светът е изправен пред подновена опасност от „ядрен катаклизъм“, но вината и името на Съединените щати за трагедията през 1945 г. отново бяха съзнателно спестени.
Тази избирателна реторика продължава да предизвиква дебати в японското общество. Броят на оцелелите от атаката, известни като „хибакуша“, вече е спаднал под критичния праг от 100 000 души, което засилва опасенията, че историческата памет се подменя в полза на съвременните геополитически съюзи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
Коментиран от #4
05:43 06.08.2026
2 тия хептен саИЗКУКУРИГАЛИ
Коментиран от #16
05:44 06.08.2026
3 И да знаете руснака е много търпелив !
05:45 06.08.2026
4 готов за бой
До коментар #1 от "Сандо":Аз само ги чакам ТУРЦИТЕ и нас да атакуват. Никакви преговори няма да водя.
Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад.
И после се заемам с жълтопаветнитеОТРЕПКИ и евроатлантическите ГЬОНОВЕ ??
Никакъв ЕС не ме интересува
Коментиран от #6, #21, #27
05:45 06.08.2026
5 Някой
Явно доста са ско. пени япончетата. И дума не могат да кажат срещу окупатора им.
Коментиран от #30
05:57 06.08.2026
6 Някой
До коментар #4 от "готов за бой":Написаното е изключително плоско. Значи, няма да отидеш да защитаваш страната си на фронта, а ще отидеш в дълбокия тил, за да не пострадаш. И да се перчиш какъв патриот си. Подобно на ТЦК-ушниците в бивша Украйна. Голям си! Поклон пред такива "патриоти"!
Коментиран от #14
05:59 06.08.2026
7 Джапанките
06:02 06.08.2026
8 Айляк
Това е препратка към ФАЩ, на които японците не само, че никога няма да простят за Хирошима и Нагасаки, но ще бъдат и най-щастливите на планетата, ако някой им метне атома на краварите.
Намерете в нета интервюто-диалог между Акира Куросава и Габриел Гарсия Маркес и ще разберете мнението на японците за бомбите над Хирошима и Нагасаки.
06:08 06.08.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ЖАЛКО ЗА ТЯХ :)
......
АМА РЕАЛНОСТТА Е ЧЕ ЛЕЙДИ ЯКУДЗА ЯКО ЗАКОПА ЯПОНСКАТА ЙЕНА .. ВЕЧЕ 154 ЙЕНИ ЗА 1 ДОЛАР :) И СЕГА ЯПОНСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ФЕДЕРАЛНИЯ РЕЗЕРВ НА САЩ НАЛИВАТ СТОТИЦИ МИЛИАРДИ ДОЛАРИ И ИЗКУПУВАТ ЙЕНИ ЗА ДА
НЕ ПОЧНЕ ЯПОНИЯ ДА РАЗПРОДАВА АМЕРИКАНСКИ ДЦК И ДА ДУМНЕ ВЪНШНИЯ ДЪЛГ НА САЩ :)
06:14 06.08.2026
10 веселяк
06:16 06.08.2026
11 БУЛГАР
06:19 06.08.2026
12 Изроди
06:20 06.08.2026
13 сузуки
06:21 06.08.2026
14 Ще чакаме
До коментар #6 от "Някой":Вие да отидете на предната линия, понеже много си обичате родината.
06:22 06.08.2026
15 Докъде води пропагандата
06:25 06.08.2026
16 Боруна Лом
До коментар #2 от "тия хептен саИЗКУКУРИГАЛИ":А И ТУК СЪЩОТО!АНГЛИЯ И САЩ НИ БОМБИХА,НО НИЕ ИМ ЦЕЛУВАМЕ ДИРНИЦИТЕ
06:29 06.08.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ТВА БЕТЕР РУБЛАТА :) ЯПОНСКА ОРИЗОВА ХАРТИЯ:)
06:29 06.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ний ша Ва упрайм
06:31 06.08.2026
20 Хаха
06:33 06.08.2026
21 хитлер
До коментар #4 от "готов за бой":Объка посоката не е Калотина а Кап.Андеево но ти от къде да знаеш географията ти е чужда материя май и с другите науки си така.
06:34 06.08.2026
22 Ааа
06:35 06.08.2026
23 Луди ли са
Който не се учи от историята рискува да я повтори. Май реват отново техните "партньори" да им думнат още две
06:40 06.08.2026
24 Ами да
Има ли ще някой който не е разбрал какви са истинските евроатлантически ценности?!
06:42 06.08.2026
25 Така Така
06:44 06.08.2026
26 ПОЗОРНА РАБОТА
В момента пак са роби, но на фирмата в която работят.
Българите също имат робски манталитет
06:44 06.08.2026
27 Има и друг сценарий
До коментар #4 от "готов за бой":да ядеш рязания.
06:44 06.08.2026
28 Спестяват, да понеже
06:49 06.08.2026
29 сузуки
06:57 06.08.2026
30 камикадзе
До коментар #5 от "Някой":няма вече самураи на острова, останаха само гейши..
07:01 06.08.2026
31 ВВП
07:07 06.08.2026
32 Емил Стефанов
07:18 06.08.2026