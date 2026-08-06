Новини
Свят »
Япония »
Хирошима почете жертвите на ядрения удар с критики към Русия

Хирошима почете жертвите на ядрения удар с критики към Русия

6 Август, 2026 05:29, обновена 6 Август, 2026 05:34 1 378 32

  • хирошима-
  • бомбардировка-
  • ядрен удар-
  • русия-
  • сащ-
  • оон-
  • критики

Кметът на града и ООН разкритикуваха Москва, но спестиха вината на САЩ за бомбардировката

Хирошима почете жертвите на ядрения удар с критики към Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 6 август 2026 г. Япония отбеляза 81-вата годишнина от разрушителната атомна бомбардировка над Хирошима.

Възпоменателната церемония в Парка на мира се проведе в обстановка на засилено геополитическо напрежение на международната сцена. Минута мълчание беше запазена в 8:15 часа местно време (2:15 часа българско време), точният момент, в който през 1945 г. американският бомбардировач B-29 „Енола Гей“ пуска урановата бомба „Малчугана“. Атаката отнема живота на над 140 000 души до края на същата година.

Официалните изказвания по време на събитието обаче отново затвърдиха дългогодишната тенденция за дипломатическо избягване на темата за историческата отговорност. Кметът на Хирошима Казуми Мацуи отправи остри критики към ядрената реторика на Русия, позовавайки се на ескалацията около войната в Украйна. Въпреки тежките си думи към Москва относно концепцията за „ядрено възпиране“, Мацуи напълно пропусна да спомене в изявлението си Съединените щати — държавата, извършила нападението. Информации за политическия контекст и реакциите бяха публикувани в репортаж на международната информационна агенция The Straits Times.

Паралелно с това, Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш направи официално обръщение по случай годишнината, прочетено от Изуми Накамицу — върховен представител по въпросите на разоръжаването. В официалното изявление на световната организация, Гутериш акцентира върху нарастващото недоверие между глобалните сили и необходимостта от диалог. В текста на ООН се отбелязва, че светът е изправен пред подновена опасност от „ядрен катаклизъм“, но вината и името на Съединените щати за трагедията през 1945 г. отново бяха съзнателно спестени.

Тази избирателна реторика продължава да предизвиква дебати в японското общество. Броят на оцелелите от атаката, известни като „хибакуша“, вече е спаднал под критичния праг от 100 000 души, което засилва опасенията, че историческата памет се подменя в полза на съвременните геополитически съюзи.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    75 2 Отговор
    Който забравя/пренаписва историята си е обречен да я преживее наново!Това се отнася не само до този конкретен случай.Ето ви и България като пример:опълчва се срещу Освободителя си и ляга в краката на поробителя си - и какво можем да очакваме за бъдещето си?

    Коментиран от #4

    05:43 06.08.2026

  • 2 тия хептен саИЗКУКУРИГАЛИ

    68 3 Отговор
    какви критики към русия? русия ли метна АТОМНИТЕ бомбите или краварника?

    Коментиран от #16

    05:44 06.08.2026

  • 3 И да знаете руснака е много търпелив !

    50 2 Отговор
    Но до кога?

    05:45 06.08.2026

  • 4 готов за бой

    16 18 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    Аз само ги чакам ТУРЦИТЕ и нас да атакуват. Никакви преговори няма да водя.
    Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад.
    И после се заемам с жълтопаветнитеОТРЕПКИ и евроатлантическите ГЬОНОВЕ ??


    Никакъв ЕС не ме интересува

    Коментиран от #6, #21, #27

    05:45 06.08.2026

  • 5 Някой

    54 2 Отговор
    Сервилничене! Не споменават кой е хвърлил бомбата над Хирошима, но започват да обвиняват Русия в ядрена реторика. Хайде бе!
    Явно доста са ско. пени япончетата. И дума не могат да кажат срещу окупатора им.

    Коментиран от #30

    05:57 06.08.2026

  • 6 Някой

    14 5 Отговор

    До коментар #4 от "готов за бой":

    Написаното е изключително плоско. Значи, няма да отидеш да защитаваш страната си на фронта, а ще отидеш в дълбокия тил, за да не пострадаш. И да се перчиш какъв патриот си. Подобно на ТЦК-ушниците в бивша Украйна. Голям си! Поклон пред такива "патриоти"!

    Коментиран от #14

    05:59 06.08.2026

  • 7 Джапанките

    37 2 Отговор
    се наведоха на краварите за кой ли път.

    06:02 06.08.2026

  • 8 Айляк

    25 2 Отговор
    Джапанките са работливи чиляци, съвестни и уважителни, но също така - и лицемерни.
    Това е препратка към ФАЩ, на които японците не само, че никога няма да простят за Хирошима и Нагасаки, но ще бъдат и най-щастливите на планетата, ако някой им метне атома на краварите.
    Намерете в нета интервюто-диалог между Акира Куросава и Габриел Гарсия Маркес и ще разберете мнението на японците за бомбите над Хирошима и Нагасаки.

    06:08 06.08.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 2 Отговор
    СРАМ МЕ Е ЗА ЯПОНЦИТЕ
    И ЖАЛКО ЗА ТЯХ :)
    ......
    АМА РЕАЛНОСТТА Е ЧЕ ЛЕЙДИ ЯКУДЗА ЯКО ЗАКОПА ЯПОНСКАТА ЙЕНА .. ВЕЧЕ 154 ЙЕНИ ЗА 1 ДОЛАР :) И СЕГА ЯПОНСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ФЕДЕРАЛНИЯ РЕЗЕРВ НА САЩ НАЛИВАТ СТОТИЦИ МИЛИАРДИ ДОЛАРИ И ИЗКУПУВАТ ЙЕНИ ЗА ДА
    НЕ ПОЧНЕ ЯПОНИЯ ДА РАЗПРОДАВА АМЕРИКАНСКИ ДЦК И ДА ДУМНЕ ВЪНШНИЯ ДЪЛГ НА САЩ :)

    06:14 06.08.2026

  • 10 веселяк

    34 2 Отговор
    Каубоите им думнаха две атомки отгоре, а джапанките скандират-льош рашън, льош рашън!

    06:16 06.08.2026

  • 11 БУЛГАР

    29 2 Отговор
    Абе какви самураи сте вие бе ,смешници !

    06:19 06.08.2026

  • 12 Изроди

    21 2 Отговор
    Тъпи и прости, и нагли.

    06:20 06.08.2026

  • 13 сузуки

    25 1 Отговор
    Е,то и при нас не е било робство,а присъствие. Идиотииииииии!

    06:21 06.08.2026

  • 14 Ще чакаме

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Вие да отидете на предната линия, понеже много си обичате родината.

    06:22 06.08.2026

  • 15 Докъде води пропагандата

    28 1 Отговор
    Половината от японците, ако ги питаш кой им е пуснал атомните бомби, ще кажат Русия. Така че, имайте едно на ум, ако четете Дойче веле и подобни.

    06:25 06.08.2026

  • 16 Боруна Лом

    27 1 Отговор

    До коментар #2 от "тия хептен саИЗКУКУРИГАЛИ":

    А И ТУК СЪЩОТО!АНГЛИЯ И САЩ НИ БОМБИХА,НО НИЕ ИМ ЦЕЛУВАМЕ ДИРНИЦИТЕ

    06:29 06.08.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    154 ЙЕНИ ЗА 1 ДОЛАР
    .....
    ТВА БЕТЕР РУБЛАТА :) ЯПОНСКА ОРИЗОВА ХАРТИЯ:)

    06:29 06.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ний ша Ва упрайм

    14 1 Отговор
    на джапанетата съвсем са им е мутирало онова в чуторите от американския уран

    06:31 06.08.2026

  • 20 Хаха

    16 1 Отговор
    Защо предупреждават Русия, САЩ са хвърлили бомбите.

    06:33 06.08.2026

  • 21 хитлер

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "готов за бой":

    Объка посоката не е Калотина а Кап.Андеево но ти от къде да знаеш географията ти е чужда материя май и с другите науки си така.

    06:34 06.08.2026

  • 22 Ааа

    5 1 Отговор
    Малко им е още дръпнати гадове е трябвало да избият другарчетата Им

    06:35 06.08.2026

  • 23 Луди ли са

    12 1 Отговор
    Тези и те не са в ред. Да не би Русия да им хвърли двете ядрени бомби, че се нахвърлят върху тях, а за САЩ и дума не обелват ?
    Който не се учи от историята рискува да я повтори. Май реват отново техните "партньори" да им думнат още две

    06:40 06.08.2026

  • 24 Ами да

    13 1 Отговор
    Лицемерие и страх!!

    Има ли ще някой който не е разбрал какви са истинските евроатлантически ценности?!

    06:42 06.08.2026

  • 25 Така Така

    11 1 Отговор
    Япония не е държава тя е окупирана територия като България Германия и Италия. Това са васали на сащ

    06:44 06.08.2026

  • 26 ПОЗОРНА РАБОТА

    8 1 Отговор
    Японците са РОБСКА нация.
    В момента пак са роби, но на фирмата в която работят.

    Българите също имат робски манталитет

    06:44 06.08.2026

  • 27 Има и друг сценарий

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "готов за бой":

    да ядеш рязания.

    06:44 06.08.2026

  • 28 Спестяват, да понеже

    5 0 Отговор
    Се гърчат от страх

    06:49 06.08.2026

  • 29 сузуки

    4 0 Отговор
    Време е филмът да се повтори с по-голяма сила за да си припомнят истината.

    06:57 06.08.2026

  • 30 камикадзе

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    няма вече самураи на острова, останаха само гейши..

    07:01 06.08.2026

  • 31 ВВП

    2 0 Отговор
    Японците са подлоги.Пеят кънтри,носят краварски шапки..Палячовци..

    07:07 06.08.2026

  • 32 Емил Стефанов

    0 0 Отговор
    Май на безочливите и лицемерни джапи им е харесало случилото се на 6 и 9 Август 1945

    07:18 06.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания