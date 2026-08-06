На 6 август 2026 г. Япония отбеляза 81-вата годишнина от разрушителната атомна бомбардировка над Хирошима.

Възпоменателната церемония в Парка на мира се проведе в обстановка на засилено геополитическо напрежение на международната сцена. Минута мълчание беше запазена в 8:15 часа местно време (2:15 часа българско време), точният момент, в който през 1945 г. американският бомбардировач B-29 „Енола Гей“ пуска урановата бомба „Малчугана“. Атаката отнема живота на над 140 000 души до края на същата година.

Официалните изказвания по време на събитието обаче отново затвърдиха дългогодишната тенденция за дипломатическо избягване на темата за историческата отговорност. Кметът на Хирошима Казуми Мацуи отправи остри критики към ядрената реторика на Русия, позовавайки се на ескалацията около войната в Украйна. Въпреки тежките си думи към Москва относно концепцията за „ядрено възпиране“, Мацуи напълно пропусна да спомене в изявлението си Съединените щати — държавата, извършила нападението. Информации за политическия контекст и реакциите бяха публикувани в репортаж на международната информационна агенция The Straits Times.

Паралелно с това, Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш направи официално обръщение по случай годишнината, прочетено от Изуми Накамицу — върховен представител по въпросите на разоръжаването. В официалното изявление на световната организация, Гутериш акцентира върху нарастващото недоверие между глобалните сили и необходимостта от диалог. В текста на ООН се отбелязва, че светът е изправен пред подновена опасност от „ядрен катаклизъм“, но вината и името на Съединените щати за трагедията през 1945 г. отново бяха съзнателно спестени.

Тази избирателна реторика продължава да предизвиква дебати в японското общество. Броят на оцелелите от атаката, известни като „хибакуша“, вече е спаднал под критичния праг от 100 000 души, което засилва опасенията, че историческата памет се подменя в полза на съвременните геополитически съюзи.