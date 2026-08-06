Тръмп: Петролът на Венецуела е наш трофей!

В ранните часове на днешния ден глобалната сцена остава под знака на мащабни геополитически и търговски ходове от страна на американската администрация.

Президентът Доналд Тръмп продължава да прилага доктрината си за радикален икономически натиск и неочаквани дипломатически обрати, пренареждайки отношенията с преките врагове на САЩ и най-близките им съюзници.

Венецуелският петрол като „американски трофей“ и пазарният шок

В поредното си остро изказване президентът Доналд Тръмп официално нарече венецуелския петрол „американски трофей“. Това изявление идва след мащабен контрол на САЩ над петролните активи на Каракас. Администрацията обяви, че е събрала над 13 милиарда долара от продажби на венецуелски суров петрол, управлявани директно от Вашингтон. Разследване на CNBC посочва, че американските рафинерии в Мексиканския залив вече обработват по-голямата част от тежкия суров петрол на страната. В допълнение, АВС News съобщава, че Вашингтон оказва безпрецедентен натиск върху временното правителство на Делси Родригес да прекрати енергийните връзки с Китай и Русия.

Експертен икономически анализ: Енергийни анализатори от Уолстрийт отбелязват, че пълното пренасочване на венецуелския суров петрол към американските рафинерии е стабилизирало вътрешните цени на горивата в САЩ, но е лишило азиатските пазари от ключови обеми тежък петрол. Независими експерти предупреждават, че подобна агресивна конфискационна политика създава опасен прецедент на международните енергийни пазари, което може да принуди останалите страни от ОПЕК да търсят алтернативни разплащателни системи извън долара, за да защитят суверенните си активи.

Хронология на конфликта в Ормузкия пролив и сделката с Иран

На фона на продължаващия военен конфликт, Доналд Тръмп изненадващо сигнализира, че се надява да постигне временно споразумение с Иран за отварянето на стратегическия Ормузки пролив. Според публикации на Reuters и CNBC, преговорите се водят с посредничеството на Оман. Дотук се стигна след драматична хронология на събитията:

Февруари – Април 2026 г.: Избухване на открит конфликт след удари на съвместни американско-израелски сили в Иран. Пентагонът поразява над 13 000 цели, а Техеран отвръща с масирани атаки с дронове и ракети.

Избухване на открит конфликт след удари на съвместни американско-израелски сили в Иран. Пентагонът поразява над 13 000 цели, а Техеран отвръща с масирани атаки с дронове и ракети. Юни 2026 г.: Иран напада товарен кораб в Ормузкия пролив, което води до пълно блокиране на водния път от американския флот. Цените на суровия петрол сорт Брент скачат рязко.

Иран напада товарен кораб в Ормузкия пролив, което води до пълно блокиране на водния път от американския флот. Цените на суровия петрол сорт Брент скачат рязко. Юли – Август 2026 г.: Блокадата засяга не само петрола, но и глобалния технологичен сектор, спирайки доставките на хелий от Катар, необходим за производството на микрочипове в Южна Корея. Под икономическия натиск Тръмп обявява, че „сделката е неизбежна“ и залага на дипломацията. Цените на петрола сорт WTI започват леко да спадат до нива около 75 долара за барел.

Сблъсъкът Тръмп-Хегсет и официалните реакции

Тази внезапна дипломатическа гъвкавост изглежда е продиктувана от сериозен вътрешен проблем. The Washington Post разкри, че Тръмп е изразил остро недоволство и е влязъл в остър сблъсък с министъра на отбраната Пийт Хегсет по време на среща в Кемп Дейвид. Президентът е научил, че петмесечната война с Иран е довела до критично изчерпване на запасите от американски оръжия. САЩ са изразходвали близо 65% от своите прехващачи „Пейтриът“ и почти целия си арсенал от далекобойни ракети ATACMS.

Официални отговори: Белият дом реагира изключително остро на разкритията. Прессекретарят Каролайн Лийвит категорично отрече да е имало конфликт в Кемп Дейвид, наричайки публикацията „100% фалшива новина“ и уверявайки, че президентът има пълно доверие в Хегсет. Говорителят на Пентагона Шон Парнел също направи официално изявление, в което подчерта, че „министър Хегсет не е подвеждал никого относно състоянието на боеприпасите ни, а твърденията за изчерпани запаси и вътрешни разногласия са чиста измислица“. Самият Тръмп по-късно заяви чрез медиите, че САЩ разполагат с „много повече муниции, отколкото който и да е друг в света“.

Критика към Европа, Йемен и новите мита за полисилиций

Тръмп не пропусна да атакува и европейските партньори, заявявайки пред репортери, че на американските съюзници в Европа им липсват „силни войски“ и реална готовност за отбрана. Междувременно вицепрезидентът Джей Ди Ванс публично призна за наличието на тактически разногласия с израелския премиер Бенямин Нетаняху относно Близкия изток. На този фон телевизия NBC News съобщи, позовавайки се на източници от националната сигурност, за стотици цивилни жертви вследствие на интензивните американски въздушни удари в Йемен срещу бунтовниците хуси.

В икономически план администрацията възстанови около 100 милиарда долара на американски вносители от събрани преди това мита, целейки да облекчи вътрешния бизнес. Това обаче не означава край на търговските войни. Водещата икономическа агенция Bloomberg научи, че САЩ възнамеряват да наложат нови 15% тарифи и минимални цени върху вноса на полисилиций – ключова суровина за слънчеви панели и полупроводници, целящи да защитят американското производство от китайската експанзия в технологичната верига.