Атака с дронове в Ярославъл, на прицел е ключова рафинерия

В ранните часове на 6 август руският град Ярославъл беше подложен на масирана атака с дронове.

Нападението наложи спешни мерки за сигурност, включително временно спиране на движението по възловия изход от града в посока руската столица.

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Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев официално потвърди в своя Telegram канал, че регионът е атакуван от украински безпилотни летателни апарати (БПЛА). От съображения за сигурност властите незабавно затвориха пътния трафик от кръстовището на Московския проспект с Югозападната околовръстна пътна артерия. Сигналът за „опасност от безпилотни апарати“ остава в сила до пълното неутрализиране на заплахата.

Вероятна цел: Петролната рафинерия в Ярославъл

Официалните съобщения на руското Министерство на отбраната и местната администрация все още не разкриват детайли за щетите и конкретните обекти на удара. Местните жители обаче споделиха видеоклипове в социалните мрежи, на които се чуват поредица от експлозии и се вижда работата на противовъздушната отбрана.

Според информация на специализирания информационен канал Exilenova+, основна цел на атаката е била петролната рафинерия "Славнефт-ЯНОС". Това е един от най-големите заводи за преработка на петрол в Русия, разположен на около 700 километра от границата с Украйна. Централата има ключово логистично значение за снабдяването на руската армия. Тя вече бе обект на успешни въздушни удари в края на юли, което бе потвърдено в изявление на украинския президент Володимир Зеленски, цитиран от агенция Укринформ.

Хронология на дълбоките удари срещу руската енергетика

Настоящата атака с дронове в Ярославъл се явява продължение на засиления натиск на Украйна върху руската енергийна инфраструктура. Само за последните няколко дни бяха изведени от експлоатация мощности на рафинериите в Салават, Рязан и Волгоград. По данни на агенция Ройтерс, системните нападения с БПЛА са довели до исторически нива на застояване на преработвателните мощности в Руската федерация през настоящия месец.

Към 6:10 часа българско време руските спешни служби продължават работа на терен в Ярославска област. Все още няма окончателни данни от независими източници за евентуални жертви или възникнали пожари в индустриалната зона на града.