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Атака с дронове в Ярославъл, на прицел е ключова рафинерия
  Тема: Украйна

Атака с дронове в Ярославъл, на прицел е ключова рафинерия

6 Август, 2026 06:07, обновена 6 Август, 2026 06:12 1 096 12

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Руските власти блокираха ключова магистрала, местни източници съобщават за взривове край петролния обект на "Славнефт-ЯНОС"

Атака с дронове в Ярославъл, на прицел е ключова рафинерия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 6 август руският град Ярославъл беше подложен на масирана атака с дронове.

Нападението наложи спешни мерки за сигурност, включително временно спиране на движението по възловия изход от града в посока руската столица.

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Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев официално потвърди в своя Telegram канал, че регионът е атакуван от украински безпилотни летателни апарати (БПЛА). От съображения за сигурност властите незабавно затвориха пътния трафик от кръстовището на Московския проспект с Югозападната околовръстна пътна артерия. Сигналът за „опасност от безпилотни апарати“ остава в сила до пълното неутрализиране на заплахата.

Вероятна цел: Петролната рафинерия в Ярославъл

Официалните съобщения на руското Министерство на отбраната и местната администрация все още не разкриват детайли за щетите и конкретните обекти на удара. Местните жители обаче споделиха видеоклипове в социалните мрежи, на които се чуват поредица от експлозии и се вижда работата на противовъздушната отбрана.

Според информация на специализирания информационен канал Exilenova+, основна цел на атаката е била петролната рафинерия "Славнефт-ЯНОС". Това е един от най-големите заводи за преработка на петрол в Русия, разположен на около 700 километра от границата с Украйна. Централата има ключово логистично значение за снабдяването на руската армия. Тя вече бе обект на успешни въздушни удари в края на юли, което бе потвърдено в изявление на украинския президент Володимир Зеленски, цитиран от агенция Укринформ.

Хронология на дълбоките удари срещу руската енергетика

Настоящата атака с дронове в Ярославъл се явява продължение на засиления натиск на Украйна върху руската енергийна инфраструктура. Само за последните няколко дни бяха изведени от експлоатация мощности на рафинериите в Салават, Рязан и Волгоград. По данни на агенция Ройтерс, системните нападения с БПЛА са довели до исторически нива на застояване на преработвателните мощности в Руската федерация през настоящия месец.

Към 6:10 часа българско време руските спешни служби продължават работа на терен в Ярославска област. Все още няма окончателни данни от независими източници за евентуални жертви или възникнали пожари в индустриалната зона на града.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    7 9 Отговор
    Пак нещо на прицел и нищо унищожено. Снимката е от януари.

    Коментиран от #2, #4

    06:23 06.08.2026

  • 2 Мдаа

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    От януари 2029 е.
    😂😂😂😂😂😂😂

    06:25 06.08.2026

  • 3 Яков Симоненко

    6 4 Отговор
    Има опит за поражение, но нищо не са яспяли уктите. Нещо да пишете за зарята снощи в Кииф и Одеса? Как е Зеленски тази сутрин, какво е казал този мъдрец?

    Коментиран от #5, #6

    06:38 06.08.2026

  • 4 Да не си

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Трол случайно?

    06:40 06.08.2026

  • 5 Какво да каже изрод зомбиран

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Яков Симоненко":

    Урсуланци го помпят със ярост

    06:42 06.08.2026

  • 6 Зеленски е казал... :

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Яков Симоненко":

    От всички руски Балистически Ракети по Киев,не сме ударили нито една,защото нямаме ракети за ,,Пейтриът"...!
    Моля ЕС, САЩ и НАТО...- дайте ни ракети за ,,Пейтриът"...!
    Отговорът :
    Братко Зели,как да ти дадем,като Ти вече ни изпразни складовете...?!

    06:45 06.08.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 5 Отговор
    И КВО - ДОВЕЧЕРА ОЩЕ 10 % ОТ УКРАИНСКИЯ БИЗНЕС ЩЕ БЪДЕ ЗАКРИТ ЗАВИНАГИ :)
    ......
    ДАЖЕ КОЧОГЛАВИТЕ МАКЕДОНЦИ СА ПО ИНТЕЛИГЕНТНИ :)

    Коментиран от #11

    06:47 06.08.2026

  • 8 Някой

    3 2 Отговор
    Колкото и да се напъват украинците с помощта на НАТО, не успяха и няма да успеят да променят ситуацията за тях. Особено с такива импотентни опити за удари и дестабилизация на Русия. Гориво си имат, цената се нормализира, взеха мерки за защита от единичните успели да се промъкнат през ПВО дрончета. Няма да споменавам ударите по складове за гащи и цивилни плажуващи.
    Обаче, как хубаво горят цели в Киев и областта, а?

    06:54 06.08.2026

  • 9 Сичко е толкова тридневно

    1 0 Отговор
    Московия целата гори,пи здюхин денонощно у бункеро в Урал , Крим приключи а ВТОРАЯ у Украйна 13 г.. превзема Донбас и 3 села!
    Убавиня
    Хехехехехехе

    07:09 06.08.2026

  • 10 Любопитен

    1 0 Отговор
    Странно, никакви ... червени линии от Фашагите в кремля?!?
    Ни от 3 ДНЕВНАТА старуха, ни от Алкашорете кремльовски, нема го дори и медвежонката джибросана..
    ЗАКРИВАЙ

    07:13 06.08.2026

  • 11 Дааа...

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И така...13 годин!! Хихихихихи
    Вапросот е... 2 ДНЯ у Киев... когиш?!?
    Хихихихихи

    07:16 06.08.2026

  • 12 Наско

    0 0 Отговор
    Прекрасна новина!

    07:18 06.08.2026

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