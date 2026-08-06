Атака с дронове в Ярославъл, на прицел е ключова рафинерия

В ранните часове на 6 август руският град Ярославъл беше подложен на масирана атака с дронове.
Нападението наложи спешни мерки за сигурност, включително временно спиране на движението по възловия изход от града в посока руската столица.
Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев официално потвърди в своя Telegram канал, че регионът е атакуван от украински безпилотни летателни апарати (БПЛА). От съображения за сигурност властите незабавно затвориха пътния трафик от кръстовището на Московския проспект с Югозападната околовръстна пътна артерия. Сигналът за „опасност от безпилотни апарати“ остава в сила до пълното неутрализиране на заплахата.
Вероятна цел: Петролната рафинерия в Ярославъл
Официалните съобщения на руското Министерство на отбраната и местната администрация все още не разкриват детайли за щетите и конкретните обекти на удара. Местните жители обаче споделиха видеоклипове в социалните мрежи, на които се чуват поредица от експлозии и се вижда работата на противовъздушната отбрана.
Според информация на специализирания информационен канал Exilenova+, основна цел на атаката е била петролната рафинерия "Славнефт-ЯНОС". Това е един от най-големите заводи за преработка на петрол в Русия, разположен на около 700 километра от границата с Украйна. Централата има ключово логистично значение за снабдяването на руската армия. Тя вече бе обект на успешни въздушни удари в края на юли, което бе потвърдено в изявление на украинския президент Володимир Зеленски, цитиран от агенция Укринформ.
Хронология на дълбоките удари срещу руската енергетика
Настоящата атака с дронове в Ярославъл се явява продължение на засиления натиск на Украйна върху руската енергийна инфраструктура. Само за последните няколко дни бяха изведени от експлоатация мощности на рафинериите в Салават, Рязан и Волгоград. По данни на агенция Ройтерс, системните нападения с БПЛА са довели до исторически нива на застояване на преработвателните мощности в Руската федерация през настоящия месец.
Към 6:10 часа българско време руските спешни служби продължават работа на терен в Ярославска област. Все още няма окончателни данни от независими източници за евентуални жертви или възникнали пожари в индустриалната зона на града.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишел
Коментиран от #2, #4
06:23 06.08.2026
2 Мдаа
До коментар #1 от "Мишел":От януари 2029 е.
😂😂😂😂😂😂😂
06:25 06.08.2026
3 Яков Симоненко
Коментиран от #5, #6
06:38 06.08.2026
4 Да не си
До коментар #1 от "Мишел":Трол случайно?
06:40 06.08.2026
5 Какво да каже изрод зомбиран
До коментар #3 от "Яков Симоненко":Урсуланци го помпят със ярост
06:42 06.08.2026
6 Зеленски е казал... :
До коментар #3 от "Яков Симоненко":От всички руски Балистически Ракети по Киев,не сме ударили нито една,защото нямаме ракети за ,,Пейтриът"...!
Моля ЕС, САЩ и НАТО...- дайте ни ракети за ,,Пейтриът"...!
Отговорът :
Братко Зели,как да ти дадем,като Ти вече ни изпразни складовете...?!
06:45 06.08.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ДАЖЕ КОЧОГЛАВИТЕ МАКЕДОНЦИ СА ПО ИНТЕЛИГЕНТНИ :)
Коментиран от #11
06:47 06.08.2026
8 Някой
Обаче, как хубаво горят цели в Киев и областта, а?
06:54 06.08.2026
9 Сичко е толкова тридневно
Убавиня
Хехехехехехе
07:09 06.08.2026
10 Любопитен
Ни от 3 ДНЕВНАТА старуха, ни от Алкашорете кремльовски, нема го дори и медвежонката джибросана..
ЗАКРИВАЙ
07:13 06.08.2026
11 Дааа...
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И така...13 годин!! Хихихихихи
Вапросот е... 2 ДНЯ у Киев... когиш?!?
Хихихихихи
07:16 06.08.2026
12 Наско
07:18 06.08.2026