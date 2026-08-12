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САЩ удариха кораб, нарушил блокадата на Иран

САЩ удариха кораб, нарушил блокадата на Иран

12 Август, 2026 04:53, обновена 12 Август, 2026 04:57 992 6

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  • иран

Напрежението в Оманския залив ескалира на фона на блокираните преговори за Ормузкия проток

САЩ удариха кораб, нарушил блокадата на Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Централното командване на армията на САЩ (CENTCOM) официално обяви, че американски военен хеликоптер MH-60 е изстрелял две ракети „Хелфайър“ (Hellfire) по товарния кораб M/V Vela Nova, плаващ под панамски флаг.

Инцидентът е станал в Оманския залив, докато плавателният съд се е опитвал да пробие наложената от Вашингтон морска блокада и да достигне до иранско пристанище.

Хеликоптер на САЩ елиминира управлението на кораба

Според официалното съобщение на CENTCOM, разпространено в социалните мрежи и цитирано от световните агенции, цивилното ръководство на контейнеровоза е игнорирало многократни предупреждения от страна на американските военноморски сили. В резултат на това е открит огън, като ракетите са поразили машинното отделение и са извели от строя рулевата система на плавателния съд. Към момента не се съобщава за загинали или ранени членове на екипажа, а корабът е преустановил движението си към Иран.

Американската страна подчерта, че военноморската блокада остава в пълна сила. По данни на Пентагона, от подновяването на операцията през юли до 11 август 2026 г., американските сили са отклонили 55 търговски кораба, обезвредили са 3 и са извършили бордна проверка на други два плавателни съда.

Техеран отказва да отвори Ормузкия проток

Новата ескалация съвпада с критичен момент от дипломатическите усилия за разрешаване на петмесечния конфликт. Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви категорично пред държавните медии, че стратегическият Ормузки проток ще остане затворен за международно корабоплаване, докато САЩ не изпълнят изцяло иранските условия.

Техеран настоява за:

  • Пълно прекратяване на американската блокада и военните действия в региона.
  • Освобождаване на всички замразени ирански активи в чужбина.
  • Финансови компенсации за щетите от военния конфликт.

В същото време иранският външен министър Абас Арагчи потвърди, че се водят индиректни преговори чрез посредничеството на Оман за определяне на нови корабоплавателни маршрути, но подчерта, че евентуално споразумение с Маскат няма автоматично да отвори протока за американски активи.

Петролните пазари под натиск, дипломатите търсят изход

Затварянето на Ормузкия проток, през който преди войната преминаваше една пета от глобалния транзит на петрол и втечнен природен газ, продължава да свива световния търговски трафик. Търговските анализи сочат, че дневните преминавания през делтата са спаднали до едва няколко кораба. На този фон цените на петрола сорт „Брент“ отбелязаха нов скок, доближавайки нива от 88-90 долара за барел.

Въпреки стрелбата, международните посредници запазват умерен оптимизъм. Пакистанският министър на отбраната Хаважа Асиф коментира пред медиите, че сигналите от последните дни показват готовност за постигане на някакъв вид мирно споразумение или временно споразумение между Вашингтон и Техеран, което да успокои енергийните пазари.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    3 0 Отговор
    превозвал е фентанил

    05:05 12.08.2026

  • 2 сащ

    6 0 Отговор
    сапедали.
    Ще ядат иранския.

    05:20 12.08.2026

  • 3 на САЩ

    8 0 Отговор
    Им остана силата да стрелят по само по цивилни кораби... То и преди това можеха да воюват само с индианци

    05:26 12.08.2026

  • 4 оня с коня

    1 2 Отговор
    Режимите в Иран както и в Русия ще воюват до последния Иранец и Руснак,като след последващите закономерно Революции ще забегнат с Милиардите си по широкия Свят.И както е казано- "Такъв е Живота"...

    Коментиран от #6

    05:38 12.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    прав си, но това важи за всички, не само за руския и иранския режими. Нашите евро-атланто-демократи също говориха за острови. Изобщо всички са мъже докато не опре ножа до кокала.

    06:10 12.08.2026