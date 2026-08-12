Новини
Свят »
Русия »
Удар от над 2000 км: Газовият гигант на Сибир спря работа
  Тема: Украйна

Удар от над 2000 км: Газовият гигант на Сибир спря работа

12 Август, 2026 04:22, обновена 12 Август, 2026 04:30 1 962 27

  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • удари-
  • щети-
  • дронове

Удари по Одеса, Запорожие и Севастопол

Удар от над 2000 км: Газовият гигант на Сибир спря работа - 1
Снимка: ASTRA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войната в Украйна достигна нова критична точка на ескалация през последните часове.

Серия от масирани атаки с дронове и ракети белязаха нощта срещу 12 август, като ударите засегнаха както критична инфраструктура дълбоко в тила на Руската федерация, така и жилищни райони в Украйна. Най-тежкият икономически удар за Москва е пълното спиране на най-големия руски нефтохимически комплекс в Сибир след успешна операция на украинските сили.

Още новини от Украйна

Сибирският газов гигант „ЗапСибНефтехим“ спря работа за неопределено време

Руският нефтохимически комплекс „ЗапСибНефтехим“ в град Тоболск (Тюменска област, Западен Сибир) изцяло преустанови производствената си дейност. Решението за безсрочно затваряне на обекта бе взето с цел оценка на щетите след опустошителна атака с далекобойни безпилотни апарати, информира Reuters.

Според данни на Силите за специални операции на Украйна, атакуващите дронове са изминали рекордно разстояние от над 2000 километра, за да поразят централната газофракционираща инсталация на холдинга „Сибур“. Поразеният завод произвежда около 6 милиона тона втечнен нефтен газ (LPG) годишно, което представлява близо 40% от общото производство на Русия. Спирането на комплекса вече предизвика сътресения на Санктпетербургската международна стоково-суровинна борса, където доставките от Тоболск бяха напълно заличени от днешните графици, заплашвайки страната с вътрешна горивна криза.

Пожар в търговски център в Запорожие и хиляди домакинства без ток

В същия момент руските окупационни сили нанесоха тежки въздушни удари по град Запорожие. Шефът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров съобщи в канала си в Telegram, че вражеско попадение е предизвикало огромен пожар в известен търговски обект.

  • Поразен обект: Пожарът е избухнал в сградата на хипермаркет от веригата „Епицентър“ в един от спалните райони на града.
  • Енергиен колапс: В резултат на атаката са прекъснати ключови електропроводи, оставяйки над 1200 потребители без електрозахранване.
  • Щети по цивилни сгради: Повреден е и частен дом в съседство с изпочупени прозорци и разрушена ограда.
  • Жертви: По предварителни данни няма пострадали граждани, а екипите на „Запорожиеобленерго“ изчакват стабилизиране на сигурността, за да започнат ремонти.

Информационната агенция ТСН потвърди инцидента, публикувайки кадри от разразилата се огнена стихия.

Руски дрон атакува жилищен блок в Одеса

Южният украински пристанищен град Одеса също стана мишена на руския терор през нощта. Ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер и началникът на Градската военна администрация Сергей Лисък съобщиха за пряко попадание в гъсто населен район.

Вражески безпилотен апарат от типа „Шахед“ е връхлетял директно върху 5-ия етаж на многофамилна жилищна сграда. Според съобщение на „Украинская правда“, за щастие собствениците на апартамента не са се намирали в имота по време на взрива. На мястото веднага са изпратени аварийно-спасителни екипи и е разгърнат оперативен щаб за оказване на помощ на живеещите в блока.

Масиран рояк от дронове атакува Севастопол

Временно окупираният Кримски полуостров преживя една от най-интензивните нощи от началото на месеца. Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев обяви в социалните мрежи, че руската противовъздушна отбрана, флотът и мобилните огневи групи са отразявали „масирана атака“.

По официални руски изявления, над града са били свалени повече от 30 украински безпилотни апарата. Падащи отломки обаче са предизвикали щети в Балаклавския район, където са пострадали прозорците и покривите на три многоквартирни и пет частни къщи. Местни източници, цитирани от медията „Цензор.НЕТ“ и „Крим.Реалии“, съобщават и за избухнали локални пожари в горски масиви и тревни площи край града, както и за сериозни проблеми с дестабилизацията на енергийната мрежа на полуострова.

Благодарение на прецизното планиране на украинските сили, ударите по икономическото сърце на Русия в Сибир показват, че нито един стратегически обект на агресора вече не е защитен, независимо от разстоянието до фронтовата линия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вразески Агресор Окупатор

    8 14 Отговор
    ударите засегнаха както критична инфраструктура дълбоко в тила на Руската федерация, така и жилищни райони в Украйна.

    Коментиран от #3, #22

    04:44 12.08.2026

  • 2 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    13 25 Отговор
    Накрая и цялото БЛАТО ще спре работа.😆😆😆😆😆 А верно те имаха БЕЗАНАЛОГОВО ПВО.

    Коментиран от #5

    04:45 12.08.2026

  • 3 включително

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вразески Агресор Окупатор":

    дете

    04:47 12.08.2026

  • 4 Верно

    25 9 Отговор
    Тези 2000 км. ще им излезнат през носа на укрите !

    04:52 12.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ВТАРАЯ В МИРЕ

    10 24 Отговор
    Както се вижда е много ДОБРА по обстрели на ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ,МОЛОВЕ ,ДЕТСКИ ГРАДИНИ ,УЧИЛИЩА. А за ПЕТ ГОДИНИ ВОЙНА на ФРОНТА една област не могат да превземат ПЪЛНА ПАРОДИЯ.

    04:57 12.08.2026

  • 7 оня с коня

    13 21 Отговор
    Нормално е Укр. Дронове да прелитат цели 2 хил.км необезпокоявани из Русия,след като цялото й ПВО е струпано около Путин за да го пази.И твърдяха разгорещено Русофилите че Европа отказвайки се от Руския Газ ще стои на тъмно, студено и неокъпана,а по Традиция се случва точно Обратното като се прибави и факта че в допълнение Русия ще бъде и Парализирана без необходимите й Горива за Транспорта си.

    05:01 12.08.2026

  • 8 СЛОНА

    9 10 Отговор
    ВРЕМЕТО Е НА АТОМА ДА СИ КАЖЕ ДУМАТА И НЯКОЙ ДЪРЖАВИ ,ДА ИЗЧЕЗНАТ ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА

    Коментиран от #9

    05:05 12.08.2026

  • 9 ДА ТАКА Е

    4 14 Отговор

    До коментар #8 от "СЛОНА":

    И след това твоето ЛЮБИМО БЛОТО ЩЕ Е В ИСТОРИЯТА.

    05:10 12.08.2026

  • 10 Слава Украйна

    6 19 Отговор
    Героем Слава

    05:17 12.08.2026

  • 11 Грузз-200

    6 11 Отговор
    Путин желае това за руският народ

    Коментиран от #13

    05:17 12.08.2026

  • 12 Смешник

    24 6 Отговор
    Мислиш ли, че с такива "новини" ще спечелиш войната?! Преди беше писал, че Украйна е поразила 40% от нефтопреработвателните мощности на Русия, което означава тежка криза. Фактите обаче говорят друго. През август 2025 г. средната цена на литър бензин А-95 е била 63.06 рубли, а вчера беше 61.71 рубли (задача за домашно: превърни рублите в евро и сравни полученото с цената на същия бензин у нас). На практика опашки по бензиностанциите няма, както твърдят западните СМИ и някои "анализатори". Нещо повече, опитът на Зеленски да удари руския енергиен сектор значително увеличи приходите от нефт и газ, които съставляват една пета от бюджета на страната, и към юли 2026 година те са се увеличили с 60% (!) спрямо същия месец на миналата година. А последната акция на Зеления фюрер – 40-дневното принуждаване на Русия да моли за мир, рязко приближиха режима му към неизбежния крах.

    Коментиран от #18

    05:18 12.08.2026

  • 13 байлар

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Грузз-200":

    Както Порошенко желаеше за донбаските дечица.

    05:20 12.08.2026

  • 14 Факти

    7 2 Отговор
    Са агресори и терориZират българите

    05:21 12.08.2026

  • 15 осраински

    11 3 Отговор
    Културната криза в ЕС е достигнала ниво, при което самото съществуване на западната цивилизация е застрашено, пише TEC. Тя произтича както от масовата миграция, така и от небрежността на елитите, които налагат вина на обществото за собствената си история.

    05:26 12.08.2026

  • 16 осраински

    8 3 Отговор
    Европейските елити не само споделят ценностите на нелегалните имигранти, но и презират своите собствени

    05:28 12.08.2026

  • 17 Гинкобилоба

    18 3 Отговор
    Щом факти казват че нещо в русия е спряло това означава че в украйна положението е базнадежно и ще трябва зеленски да подписва безусловната капитулация за радост на света и евромутантите фалирали

    05:28 12.08.2026

  • 18 ГОСПОДИНЕ

    2 12 Отговор

    До коментар #12 от "Смешник":

    Не четете РУЗЗКА ПРОПАГАНДА НЕ ВИ ВЛИЯЕ ДОБРЕ. А верно забравих КИЕВ ЗА ТРИ ДНИ.

    Коментиран от #20

    05:28 12.08.2026

  • 19 Сандо

    12 0 Отговор
    От статията става ясно,че ние сме рамо до рамо с нацисткия киевски режим и за нас,кой знае защо и по какви причини,Русия ни е враг.От една страна това е тъпо и тревожно за бъдещето ни,но пък от друга е радостно и оптимистично поради факта,че България има странното свойство да застава винаги на страната на губещия.

    05:41 12.08.2026

  • 20 Смешник

    11 3 Отговор

    До коментар #18 от "ГОСПОДИНЕ":

    Проверявам информацията си поне от три независими източника и пропаганда не чета. Фактите, които излагам, можете да проверите и сам. Що се отнася до 40-дневния ултиматум на Зеленски, който беше обявен на 25 юни, той самият призна, че не е постигнал целите си и може да се проточи "четири месеца, четири години, колкото трябва". В това време руската армия не е спряла да настъпва по всички фронтове и унищожава енергийната и логистична структура на Украйна. И последната новина: Перлата на Черноморието – Одеса, вече е отрязана и по суша.

    05:44 12.08.2026

  • 21 Коалицията на пуделите

    9 2 Отговор
    "Войната в Украйна" може да доведе дотам, че цяла Европа да заприлича на Киев и Харков. Стига сте писали глупости. Зелената хунта няма никакви шансове за успех във война срещу РФ и това беше ясно още преди десет и преди двайсет години. В момента положението им е още по-зле.

    05:54 12.08.2026

  • 22 Сутрешен трол

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вразески Агресор Окупатор":

    Като ти шибнат един удар в тъпата муцуна, няма да засегнат нищо, защото тролската ти кратуна е куха като лейка.

    05:56 12.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ВВП

    1 0 Отговор
    Само на 2000 км??.Ехаа.

    06:40 12.08.2026

  • 26 ВВП

    1 0 Отговор
    Окропитеците живееха толкоз гадно ,че Есср ,НАТО и сащ ,решиха да ги освободят ..От всичко...Сега си ходят из ЕСССР като бели хора .имат рента .Не работят щото са некадърници..взеха им Донбас ,Крим ,и още 100000 км .2,2 млн ликвидирани окропа 15млн офейкали първите дни на СВО..Който е жив да се радва .

    06:42 12.08.2026

  • 27 ВВП

    1 0 Отговор
    В Окропистан няма бензин от 35 години.Няма и храна .Живееха много кофти..Сега саьсвободни..Избягаха от Ада .

    06:44 12.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания