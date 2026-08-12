Удар от над 2000 км: Газовият гигант на Сибир спря работа

Войната в Украйна достигна нова критична точка на ескалация през последните часове.

Серия от масирани атаки с дронове и ракети белязаха нощта срещу 12 август, като ударите засегнаха както критична инфраструктура дълбоко в тила на Руската федерация, така и жилищни райони в Украйна. Най-тежкият икономически удар за Москва е пълното спиране на най-големия руски нефтохимически комплекс в Сибир след успешна операция на украинските сили.

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Сибирският газов гигант „ЗапСибНефтехим“ спря работа за неопределено време

Руският нефтохимически комплекс „ЗапСибНефтехим“ в град Тоболск (Тюменска област, Западен Сибир) изцяло преустанови производствената си дейност. Решението за безсрочно затваряне на обекта бе взето с цел оценка на щетите след опустошителна атака с далекобойни безпилотни апарати, информира Reuters.

Според данни на Силите за специални операции на Украйна, атакуващите дронове са изминали рекордно разстояние от над 2000 километра, за да поразят централната газофракционираща инсталация на холдинга „Сибур“. Поразеният завод произвежда около 6 милиона тона втечнен нефтен газ (LPG) годишно, което представлява близо 40% от общото производство на Русия. Спирането на комплекса вече предизвика сътресения на Санктпетербургската международна стоково-суровинна борса, където доставките от Тоболск бяха напълно заличени от днешните графици, заплашвайки страната с вътрешна горивна криза.

Пожар в търговски център в Запорожие и хиляди домакинства без ток

В същия момент руските окупационни сили нанесоха тежки въздушни удари по град Запорожие. Шефът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров съобщи в канала си в Telegram, че вражеско попадение е предизвикало огромен пожар в известен търговски обект.

Поразен обект: Пожарът е избухнал в сградата на хипермаркет от веригата „Епицентър“ в един от спалните райони на града.

Пожарът е избухнал в сградата на хипермаркет от веригата в един от спалните райони на града. Енергиен колапс: В резултат на атаката са прекъснати ключови електропроводи, оставяйки над 1200 потребители без електрозахранване .

В резултат на атаката са прекъснати ключови електропроводи, оставяйки . Щети по цивилни сгради: Повреден е и частен дом в съседство с изпочупени прозорци и разрушена ограда.

Повреден е и частен дом в съседство с изпочупени прозорци и разрушена ограда. Жертви: По предварителни данни няма пострадали граждани, а екипите на „Запорожиеобленерго“ изчакват стабилизиране на сигурността, за да започнат ремонти.

Информационната агенция ТСН потвърди инцидента, публикувайки кадри от разразилата се огнена стихия.

Руски дрон атакува жилищен блок в Одеса

Южният украински пристанищен град Одеса също стана мишена на руския терор през нощта. Ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер и началникът на Градската военна администрация Сергей Лисък съобщиха за пряко попадание в гъсто населен район.

Вражески безпилотен апарат от типа „Шахед“ е връхлетял директно върху 5-ия етаж на многофамилна жилищна сграда. Според съобщение на „Украинская правда“, за щастие собствениците на апартамента не са се намирали в имота по време на взрива. На мястото веднага са изпратени аварийно-спасителни екипи и е разгърнат оперативен щаб за оказване на помощ на живеещите в блока.

Масиран рояк от дронове атакува Севастопол

Временно окупираният Кримски полуостров преживя една от най-интензивните нощи от началото на месеца. Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев обяви в социалните мрежи, че руската противовъздушна отбрана, флотът и мобилните огневи групи са отразявали „масирана атака“.

По официални руски изявления, над града са били свалени повече от 30 украински безпилотни апарата. Падащи отломки обаче са предизвикали щети в Балаклавския район, където са пострадали прозорците и покривите на три многоквартирни и пет частни къщи. Местни източници, цитирани от медията „Цензор.НЕТ“ и „Крим.Реалии“, съобщават и за избухнали локални пожари в горски масиви и тревни площи край града, както и за сериозни проблеми с дестабилизацията на енергийната мрежа на полуострова.

Благодарение на прецизното планиране на украинските сили, ударите по икономическото сърце на Русия в Сибир показват, че нито един стратегически обект на агресора вече не е защитен, независимо от разстоянието до фронтовата линия.