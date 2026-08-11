Украинският производител на стомана „Запорожстал“ преустанови всички дейности след руски удар по съоръженията му, съобщи компанията майка „Метинвест“, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
„Вражеската атака е повредила енергийни съоръжения и инфраструктура в предприятията на „Метинвест“ в Запорожие, както и основните и спомагателни съоръжения, използвани в производството на кокс и доменни пещи“, се казва в изявление на компанията.
„Запорожките заводи на „Метинвест“ са граждански промишлени съоръжения, които осигуряват заетост на десетки хиляди и произвеждат металургични и коксохимически продукти“, пише още в становището, цитирано от „Украинска правда“.
Дейностите в „Запорожстал“ са напълно спрени. Други производствени обекти работят с намален капацитет.
През декември 2025 г. руска атака срещу енергийна инфраструктура напълно прекъсна електрозахранването на „Запорожстал“ и причини аварийно спиране на производството. През януари заводът отново спря всички производствени процеси, след като спря външно електрозахранване след руска атака.
По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че най-малко шестима са били убити при руските атаки срещу югоизточния украински град Запорожиe.
Вчера след украински удари окупираните от Русия части в Запорожката област останаха без електричество. Според местните власти ударите са унищожили ключови енергийни съоръжения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укротролюхо, вече имаш разсейки
19:18 11.08.2026
2 Укротролейката рак хвана
Коментиран от #33, #79
19:19 11.08.2026
3 име
Коментиран от #10, #39
19:20 11.08.2026
4 бензинджиите с ракети
ну паГади
Коментиран от #44
19:23 11.08.2026
5 Орк на тротинетка 🧌🛴
Коментиран от #16, #19, #62
19:23 11.08.2026
6 стоян георгиев
Коментиран от #31, #74, #135
19:25 11.08.2026
7 ПААЦУЛ
Коментиран от #11
19:25 11.08.2026
8 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
19:26 11.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Европеец
До коментар #3 от "име":Това добре, ама късно почнаха...
19:27 11.08.2026
11 Карлуково
До коментар #7 от "ПААЦУЛ":Санитарите те търсят!
19:27 11.08.2026
12 Степан
19:28 11.08.2026
13 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
Коментиран от #24
19:29 11.08.2026
14 Ние
Коментиран от #48
19:29 11.08.2026
15 СЛОНА
МОГА ДА ВИ ПОМОГНА АКО ЖЕЛАЕТЕ...
19:30 11.08.2026
16 Улав Дончо на самолетоносач сзапуш3н кен
До коментар #5 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":Ще яърна Уран в каменната ера за 3 часа....
19:30 11.08.2026
17 свърши вече натю джепането и
19:31 11.08.2026
18 Пич
19:31 11.08.2026
19 удри евраста с лопатЕто
До коментар #5 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.
19:32 11.08.2026
20 сега И запорожие
Коментиран от #26
19:34 11.08.2026
21 Това няма никакво значение
19:34 11.08.2026
22 Дудов
19:35 11.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Соломон
До коментар #13 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":Не знам да ли ги боли глава бандерите. Но виж тази сутрин още едно складче изгоря. А с него изгоряха паричките на десетки хиляди руски търговци. Горят и две НПЗ та като едновременното е чак в Хабаровския край на 6000 км от Украйна. А в Тюмен и в четвъртия по големина град на Русия Екатеринбург вода продължава га не е годна защото мирише на тоалетна
Коментиран от #30, #32
19:35 11.08.2026
25 az СВО Победа 80
Коментиран от #77
19:36 11.08.2026
26 СССР
До коментар #20 от "сега И запорожие":Путит хази Орешниците за специални моменти.И на тях ще им дойде времет
19:37 11.08.2026
27 БЪЛГАРИТЕ И ОКРАИНЦИТЕ
Коментиран от #28, #29, #36
19:37 11.08.2026
28 Трябва да се отбележи
До коментар #27 от "БЪЛГАРИТЕ И ОКРАИНЦИТЕ":Че сте много умен.дамм.
19:41 11.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ми то...
До коментар #24 от "Соломон":И на Линкълн водата мирише на кенеф, а кенефа е запушен...
19:42 11.08.2026
31 Шъ праят
До коментар #6 от "стоян георгиев":на фламингото човката........
19:42 11.08.2026
32 последната укра
До коментар #24 от "Соломон":Ауууу складче изгоря, олееее рафинериика, малииии ти направо на шашардиса, лилииии изгоряха парите на търговцитеееее, направо ни хвърли в паника ве, как се бях разтревожил за складчето и парите на търгашите, ми в Екатеринбург им раздават минерална безплатно а в КииФ как е, без вода, ток, канализация, интернет и живеят в мазетата, и кво помогна това на фронта, а тоя завод за стомана работеше за европа и за оръжейната индустрия на укрите, не се тревожи за складчетата на търгашите, ще си докарат евтина стока от Китай хахахахаха, да нямаш някви тежки мозъчни увреждания ве.
Коментиран от #43
19:43 11.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами..
Доста време ги търпя...
19:44 11.08.2026
35 Азовстал
19:48 11.08.2026
36 НАТИСНАХ КЕНЕФБАНДЕРИТЕ
До коментар #27 от "БЪЛГАРИТЕ И ОКРАИНЦИТЕ":По болното.
19:48 11.08.2026
37 Да благодарим на руската армия
19:49 11.08.2026
38 къдеса "демократичните" медии
19:49 11.08.2026
39 Антирашист 2478
До коментар #3 от "име":Кой пише това,радващ се рашист или копейка подмазвач ? На рашиста ще кажа че през 1942г са били в подобна ситуация и не се знае знаели се !
Коментиран от #41
19:49 11.08.2026
40 АЗЛК
19:49 11.08.2026
41 НЕ СЕ ПРЕВЪЗБУЖДАЙ
До коментар #39 от "Антирашист 2478":Денацификацията иде. Ще те излекуват.
19:51 11.08.2026
42 млад еврас
19:52 11.08.2026
43 Соломон
До коментар #32 от "последната укра":Спокойно. Чебурашка ще спукаш някой хемороид. Недей да лъжеш така грозно. В Киев нямало интернет ама друг път. Интернет няма в любимата ти Русия. А това което го има то е всичко друго но не и интернет. В Киев били по мазетата. Спокойно и на Москва ще и дойде реда. А със всяко едно складче което изгаря изгарят и надеждите на обикновените хора. След всяко едно НПЗ ще се увеличават и опашките за гориво а зимата ще бъде незабравима за много руснаци
Коментиран от #47, #54, #64
19:52 11.08.2026
44 Антирашист 2479
До коментар #4 от "бензинджиите с ракети":И хитлер искаше нов ред ! Фашизмът е в просия . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #112
19:52 11.08.2026
45 млад еврас
19:53 11.08.2026
46 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
19:53 11.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Антирашист 2479
До коментар #14 от "Ние":Бъркаш вожда (и родината) или си пришелец рашист ?
19:57 11.08.2026
49 Соломон
До коментар #47 от "МОНЬО":Наясно ли си как северните народи в Русия наричат сифилиса. Наричат го русская болезень. Защото само това са донесли руснаците и се предава по полов път. И така като чета коментарите има доста болни от тая русская болезень
Коментиран от #53
19:58 11.08.2026
50 Ето
20:02 11.08.2026
51 Не знам вече на колко
20:03 11.08.2026
52 Антон
Ще наложим мир чрез сила! Ох ах ех
Ще нанесем стратегическо поражение на Русия! Ох ах вх.
Гинеколожката скоро не се е появявала да сипе заканк по Русия! Ох ах ех.
Коментиран от #61
20:03 11.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 последната укра
До коментар #43 от "Соломон":А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.
20:06 11.08.2026
55 Дзак
20:06 11.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 И днес нова
20:12 11.08.2026
58 МОНЬО
До коментар #56 от "Соломон":Сифилиса си е сифилис и ти си негова жертва.
Коментиран от #59
20:15 11.08.2026
59 Соломон
До коментар #58 от "МОНЬО":Казах вече. Болен си а диагнозата е една за всички почитатели на Путин и Русия. Русская болезень. При теб заболяването вече е хроночно
Коментиран от #63, #70, #130
20:18 11.08.2026
60 грУЙО
20:19 11.08.2026
61 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #52 от "Антон":Тя стана за резил В момента я разследват за корупция За последната седмица десетина милярда инвестиции в Украйна станаха дим Едрият бизнес си иска парите
20:21 11.08.2026
62 А виждаш ли пушек от...
До коментар #5 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":...доменните пещи на ,,Запорожстал"...?!
Не се хаби да отговаряш!
Той Твоят Зелко,вече ни осведоми по въпроса...!
20:23 11.08.2026
63 МОНЬО
До коментар #59 от "Соломон":По-добре замълчи. Ти си фалшив герой.
Коментиран от #65
20:24 11.08.2026
64 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #43 от "Соломон":В Държавният резерв на Русия има горива за десерт години хич да не произвеждат Море от гориво А запаси от петрол имат за хилядолетия Къде сте тръгнали да се мерите с Русия не знам
Коментиран от #69
20:26 11.08.2026
65 Соломон
До коментар #63 от "МОНЬО":Лекувай се
20:27 11.08.2026
66 не може да бъде
20:28 11.08.2026
67 Където
20:31 11.08.2026
68 ужас
20:32 11.08.2026
69 Соломон
До коментар #64 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Къде го тоя държавен резерв. И наясно ли си какво представлява държавния резерв. Отделно Русия няма нужда от такъв защото е производител на петрол който хем преработва за собствени нужди така и за износ на горива. Износа е намалял а горива не се изнасят защото има недостиг от 400000 т на месец. И това е заради ударите по НПЗ та които се явяват и като складове на ДР
Коментиран от #76, #80
20:33 11.08.2026
70 А ти си болен от...
До коментар #59 от "Соломон":...болестта на ,,избиващите комплекси"...!
Можеш до утре да се обясняваш,мислейки,че някой ти чете галошеските ти коментари...!
Но дерзай!
Слабо е,а още можеш...!
Коментиран от #75
20:34 11.08.2026
71 Боруна Лом
20:35 11.08.2026
72 Механик
Ток нема, стомана нема, завод нема... нищо нема. Само едни големи уста червиви, дето не спират да лаят.
20:35 11.08.2026
73 грУЙО
20:36 11.08.2026
74 ганю
До коментар #6 от "стоян георгиев":Всичко построено от Русия
ще стане на сол и неизползваемо
сега се почна до дупка всичко леш
така беше при наполеон и хитлер
и сега ще е така
Коментиран от #78
20:37 11.08.2026
75 Соломон
До коментар #70 от "А ти си болен от...":Ами както виждам ти си прочел нещо. Нищо че не си разбрал нищо от това . Не се притеснявай. Дори и тъп може да доживееш до дълбоки старини
Коментиран от #84
20:38 11.08.2026
76 Сюлеймане
До коментар #69 от "Соломон":Кой те гръмна в празната тиква.?
Дроновете не нанасят непоправимо вреди.
Такива нанасят ракети и авиационни планирани бомби.
Най голямото металургично предприятие в Европа..Запорожсталь никога повече няма да проработи, докато рафинериите работят.
Коментиран от #81
20:39 11.08.2026
77 ганю
До коментар #25 от "az СВО Победа 80":нищо няма да платят
няма украйна Киевска Рус се казва
суровини за запада йок
20:39 11.08.2026
78 Ха ХаХа
До коментар #74 от "ганю":С дрончета ли бе безказарменик розоф?
20:40 11.08.2026
79 Даскал
До коментар #2 от "Укротролейката рак хвана":Не си зовършил четвърти клас, учи повече !
20:42 11.08.2026
80 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #69 от "Соломон":Господине изобщо нямате представа за габаритите на Русия Какво пишат в новините мен не ме интересува Аз знам какво има Русия и за това говоря Настръхва ми косата като знам че тръгнат ли спиране няма
Коментиран от #85
20:45 11.08.2026
81 Соломон
До коментар #76 от "Сюлеймане":Али Реза. Кой те е излъгал че можеш да мислиш. Дроновете не нанасяли голяма вреда. Като не нанасят голяма вреда тогава защо на Русия не и достигат 400000 т гориво. И вместо да изнася купува и внася от Мароко,Индия , Беларус, Казахстан. Наясно ли си колко време трябва да се подмени една инсталация или един резервоар от50000 куб. м а в Русия има и с големина 150000 куб.м
Коментиран от #131, #133
20:46 11.08.2026
82 млад еврас
20:50 11.08.2026
83 Соломон
20:51 11.08.2026
84 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #75 от "Соломон":Русия увеличи производството на оръжие СЕДЕМ ПЪТИ ЗА ЕДНА ГОДИНА Строят чисто нови заводи Два милиона работна ръка от Китай и Индия Високо квалифицирана На Русия най малкият проблем е някаква си Украйна Целта е за пет години да натрупа толкова оръжие че на никой да не му хрумва да я напада
Коментиран от #87
20:51 11.08.2026
85 Соломон
До коментар #80 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Дяконе. То точно проблема на Русия е в габаритите. Русия е не просто голяма. Тя е огромна. И цялата тая логика на огромни разстояния и трябва гориво. Камиони тръгнали от Владивосток стигат до Чита и не мога да мръднат цяла седмица на опашка за гориво. А сега е още лято
Коментиран от #89
20:51 11.08.2026
86 Соломон
Коментиран от #90
20:52 11.08.2026
87 Соломон
До коментар #84 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ай колко глупости си написал само. Русия увеличила производство то на оръжие. Ама то ако ще и 100 пъти да го увеличи това са пари хвърлени на вятъра. Оръжието не носи никаква принадена стойност. Ракета за няколко милиона за да срутиш един блок в Киев. А целта била да натрупа толкова запас че никой да не и помислил да я напада. Че кой е този който си е мислил че може да нападне Русия. Като е искала да има още по голям резерв защо не си произведе а нападна Украйна
Коментиран от #91
20:57 11.08.2026
88 ФАКТ
20:59 11.08.2026
89 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #85 от "Соломон":Господине това което говорите са небивалици Горивата в Русия са НЕИЗЧЕРПАЕМИ запомнете НЕИЗЧЕРПАЕМИ В Сибир жителите не плащат нито ток нито газ Държавата плаща за това да се живее там Всичко е политика и пропаганда
Коментиран от #93
20:59 11.08.2026
90 Соломон
До коментар #86 от "Соломон":Менте. Тия ракети стават ли за ядене. Тя и 91г СССР произвеждаше ракети но се редяха за замразени пилешки бутчета от САЩ
Коментиран от #99, #107
21:00 11.08.2026
91 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #87 от "Соломон":Всяка копейки вложена в оръжие носи петстотин процента чиста печалба Икономиката се върти от оръжейно производство От домати и краставици се влиза вътре
21:02 11.08.2026
92 млад еврас
Коментиран от #97
21:04 11.08.2026
93 Соломон
До коментар #89 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Когато става въпрос за Русия неизчерпаема е тяхната глупост. Правиш ли разлика между гориво и петрол. Петрола е суровината от която НПЗ то произвежда крайния продукт гориво. Как точно горивото в Русия е неизчерпаемо след като заводите които го произвеждат не работят заради повреди. Отделно и суровината намалява а Татарстан запечатват кладенци защото няма къде да го дянат тоя нефт
21:06 11.08.2026
94 млад еврас
21:07 11.08.2026
95 млад еврас
21:08 11.08.2026
96 удри евраста с лопатЕто
21:10 11.08.2026
97 Соломон
До коментар #92 от "млад еврас":Прав си всички го произвеждат ама за това оръжие отделят само 2 или 3 процента от БВП. В Русия този процент е над 60. Всеки ден Русия харчи по 100 милиона за война вместо да се грижи за хората си
21:10 11.08.2026
98 гном зеля
21:11 11.08.2026
99 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #90 от "Соломон":От една ракета Юрий Сергей и Володя вземат една шапка пари че са създали електрониката Дзян Дън и Мин половин шапка че са произвели горивото и така нататък Ако тези шестимата копаеха лук нямаше да има нито за металурга нито за стругаря нито за заварчика нито за началника Нашият Гебрев що не копае лук Точка по въпроса
Коментиран от #102
21:14 11.08.2026
100 да живее БВПто
21:19 11.08.2026
101 толкова с БВПтата
Коментиран от #103, #104
21:20 11.08.2026
102 Соломон
До коментар #99 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Пада ти нивото друже. Вече да же не си оригинален. И не правиш разлика между суровини готов продукт. Отделно скачаш като великденски заек от тема на тема
21:21 11.08.2026
103 Соломон
До коментар #101 от "толкова с БВПтата":И със какво ще ги платиш бре
21:23 11.08.2026
104 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #101 от "толкова с БВПтата":С хартия и Евроатлантизъм икономика не се прави Трябва нефт газ чугун стомана молибден волфрам паладий стронций уран плутоний и други неЕвропейски ценности
Коментиран от #106
21:25 11.08.2026
105 хахахахаха
21:26 11.08.2026
106 Соломон
До коментар #104 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Знаеш ли че има една руска песничка. Русия есть и золата,елмазай. Изумрудъй и топазъй. А народ живеть в говне
21:29 11.08.2026
107 Тъ пичък си
До коментар #90 от "Соломон":91 краварският държавен дълг не беше още 130÷ от и без тва фейк БВП. Още толкова частен. И не бяха изнесли всички производства в КНР. А пластмасовите им бутчета фрашкани с хормони и антибиотици си ги заври на топло е шекел розав!!!
Коментиран от #111
21:30 11.08.2026
108 удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #109
21:31 11.08.2026
109 Соломон
До коментар #108 от "удри евраста с лопатЕто":Ами с нищо не умнико. Дълговете са за всеки който ги направил и колкото е напавил
Коментиран от #115
21:33 11.08.2026
110 Отново зашеметяваща победа
21:34 11.08.2026
111 Соломон
До коментар #107 от "Тъ пичък си":Абе бутчета фрашкани с хормони ама си ги хапнаха
21:35 11.08.2026
112 Бъркаш се
До коментар #44 от "Антирашист 2479":Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!
21:35 11.08.2026
113 Дякон Унуфрий Араллампиев
21:36 11.08.2026
114 удри евраста слопатЕто
21:36 11.08.2026
115 м даааа
До коментар #109 от "Соломон":така ли ви залъгват в ми3ерния ес,защото истината е друга,данъкоплатците в мижавия ес ще изплатят заемите на терористичния киевски режим
Коментиран от #116
21:40 11.08.2026
116 Соломон
До коментар #115 от "м даааа":Ами след като са ги отпуснали ще ги плащат
Коментиран от #118
21:41 11.08.2026
117 Соломонча пак си в грешка
21:42 11.08.2026
118 м даааа
До коментар #116 от "Соломон":по горе друго пишеш,определи се вече
21:42 11.08.2026
119 млад еврас
21:44 11.08.2026
120 Иван
21:44 11.08.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 хахахаха
21:45 11.08.2026
123 гном зеля
21:45 11.08.2026
124 хахахаха
21:46 11.08.2026
125 ,,,,,
21:46 11.08.2026
126 последната укра
21:47 11.08.2026
127 последната укра
21:47 11.08.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 последната укра
21:48 11.08.2026
130 1111
До коментар #59 от "Соломон":Аве, Първосигнален Арбалет - защо си въобразяваш, че който не подкрепя действията на Зеления Пъдпъдък, е за Путин? Има хладнокръвно мислене и трезва преценка каква е изгодата за България. Ама ниско прелитащи троолейбуси няма как да го вдянат и будят неподправен кокот.
22:05 11.08.2026
131 1111
До коментар #81 от "Соломон":Аве, гледам все за някъв Али Реза плещиш - да не би да си е играл на "Пролет" с тебе и сега цъфтиш и вържеш тука?
22:14 11.08.2026
132 Перо
22:46 11.08.2026
133 Перо
До коментар #81 от "Соломон":Ти от DW ли се информираш, че Русия е вносител на петрол или от “Джерусалим поуст”? Просто военните са с приоритет, както във всички воюващи страни!
22:51 11.08.2026
134 По добре
23:40 11.08.2026
135 Ха ха ха
До коментар #6 от "стоян георгиев":Кочина е русия
23:41 11.08.2026
136 Тодоров
23:55 11.08.2026