Украинският производител на стомана „Запорожстал“ преустанови всички дейности след руски удар по съоръженията му, съобщи компанията майка „Метинвест“, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

„Вражеската атака е повредила енергийни съоръжения и инфраструктура в предприятията на „Метинвест“ в Запорожие, както и основните и спомагателни съоръжения, използвани в производството на кокс и доменни пещи“, се казва в изявление на компанията.

„Запорожките заводи на „Метинвест“ са граждански промишлени съоръжения, които осигуряват заетост на десетки хиляди и произвеждат металургични и коксохимически продукти“, пише още в становището, цитирано от „Украинска правда“.

Дейностите в „Запорожстал“ са напълно спрени. Други производствени обекти работят с намален капацитет.

През декември 2025 г. руска атака срещу енергийна инфраструктура напълно прекъсна електрозахранването на „Запорожстал“ и причини аварийно спиране на производството. През януари заводът отново спря всички производствени процеси, след като спря външно електрозахранване след руска атака.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че най-малко шестима са били убити при руските атаки срещу югоизточния украински град Запорожиe.

Вчера след украински удари окупираните от Русия части в Запорожката област останаха без електричество. Според местните власти ударите са унищожили ключови енергийни съоръжения.