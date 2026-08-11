Новини
Свят »
Украйна »
Украинският производител на стомана „Запорожстал“ преустанови всички дейности
  Тема: Украйна

Украинският производител на стомана „Запорожстал“ преустанови всички дейности

11 Август, 2026 19:17 5 083 136

  • украйна-
  • запорожстал-
  • стомана-
  • русия-
  • запорожие

Зеленски съобщи, че най-малко шестима са били убити при руските атаки срещу югоизточния украински град Запорожиe

Украинският производител на стомана „Запорожстал“ преустанови всички дейности - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският производител на стомана „Запорожстал“ преустанови всички дейности след руски удар по съоръженията му, съобщи компанията майка „Метинвест“, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

„Вражеската атака е повредила енергийни съоръжения и инфраструктура в предприятията на „Метинвест“ в Запорожие, както и основните и спомагателни съоръжения, използвани в производството на кокс и доменни пещи“, се казва в изявление на компанията.

„Запорожките заводи на „Метинвест“ са граждански промишлени съоръжения, които осигуряват заетост на десетки хиляди и произвеждат металургични и коксохимически продукти“, пише още в становището, цитирано от „Украинска правда“.

Дейностите в „Запорожстал“ са напълно спрени. Други производствени обекти работят с намален капацитет.

През декември 2025 г. руска атака срещу енергийна инфраструктура напълно прекъсна електрозахранването на „Запорожстал“ и причини аварийно спиране на производството. През януари заводът отново спря всички производствени процеси, след като спря външно електрозахранване след руска атака.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че най-малко шестима са били убити при руските атаки срещу югоизточния украински град Запорожиe.

Вчера след украински удари окупираните от Русия части в Запорожката област останаха без електричество. Според местните власти ударите са унищожили ключови енергийни съоръжения.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 62 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укротролюхо, вече имаш разсейки

    58 8 Отговор
    Укротролюхо, вече имаш разсейки от рака.

    19:18 11.08.2026

  • 2 Укротролейката рак хвана

    39 7 Отговор
    от такива лоши новини. Вече и радсейки има от рака.

    Коментиран от #33, #79

    19:19 11.08.2026

  • 3 име

    152 7 Отговор
    Няма ток, електрическите локомотиви не се движат с ВЕИ пожелания. Няма нафта. Няма и дизелови локомотиви, щото руснаците унищожават всичко движещо се. Няма пристанища. Маерск, един от най-големите операто, открито заяви че няма шанс да пращат кораби или тяхни контейнери към украинските пристанища, които биват систематично уникожавани от руснаците. Питахте къде са руските червени линии, съмнявахте се че русия е способна на ескалация. Ето ви началото на ескалацията.

    Коментиран от #10, #39

    19:20 11.08.2026

  • 4 бензинджиите с ракети

    72 9 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    Коментиран от #44

    19:23 11.08.2026

  • 5 Орк на тротинетка 🧌🛴

    7 80 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    Коментиран от #16, #19, #62

    19:23 11.08.2026

  • 6 стоян георгиев

    107 5 Отговор
    Ама иначе Пейтриът щели да правят в укро кочината 😅

    Коментиран от #31, #74, #135

    19:25 11.08.2026

  • 7 ПААЦУЛ

    5 53 Отговор
    ПА цуанеееее аххахахахахаа.. ПУШИЯ изпуши

    Коментиран от #11

    19:25 11.08.2026

  • 8 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    132 5 Отговор
    Можеха да имат една голяма и сравнително багата държава, но британците ги набутаха в тяхната прокси война и си загубиха държавата.

    19:26 11.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Европеец

    85 5 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Това добре, ама късно почнаха...

    19:27 11.08.2026

  • 11 Карлуково

    49 4 Отговор

    До коментар #7 от "ПААЦУЛ":

    Санитарите те търсят!

    19:27 11.08.2026

  • 12 Степан

    84 5 Отговор
    Добри новини от сутрин до вечер - само така! Скоро бандеро-нацистка Украйна ще престане да съществува.

    19:28 11.08.2026

  • 13 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    59 4 Отговор
    Запазихте си места, нали?? Иначе ще ви боли главата проста.

    Коментиран от #24

    19:29 11.08.2026

  • 14 Ние

    39 6 Отговор
    Води ни Путине! води ни вожде, води ни всички. Нищо че понякога грешим. Наказвай ни ако трябва. Бъди строг и справедлив!

    Коментиран от #48

    19:29 11.08.2026

  • 15 СЛОНА

    25 4 Отговор
    АЗ СЪМ ЧОВЕКА КОЙТО ДОПРИНАСЯ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ЗАВОДИ ГИГАНТИ...
    МОГА ДА ВИ ПОМОГНА АКО ЖЕЛАЕТЕ...

    19:30 11.08.2026

  • 16 Улав Дончо на самолетоносач сзапуш3н кен

    31 3 Отговор

    До коментар #5 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    Ще яърна Уран в каменната ера за 3 часа....

    19:30 11.08.2026

  • 17 свърши вече натю джепането и

    53 5 Отговор
    укра приключва до края на месеца

    19:31 11.08.2026

  • 18 Пич

    57 5 Отговор
    Специално поздрави по радиото за "Запорожстал" с песента - Бум бум, шака рака Бум!!!

    19:31 11.08.2026

  • 19 удри евраста с лопатЕто

    62 4 Отговор

    До коментар #5 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.

    19:32 11.08.2026

  • 20 сега И запорожие

    60 4 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 6та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    Коментиран от #26

    19:34 11.08.2026

  • 21 Това няма никакво значение

    59 4 Отговор
    Важното е че наркомана печели по всички фронтове към западната граница и розовите понита цвилят в захлас във всички западни медии че печелят и са удовлетворени дори след като им влиза и без лубрикант.

    19:34 11.08.2026

  • 22 Дудов

    39 5 Отговор
    Разбрах че почват да произвеждат вазелин за вътрешния пазар .

    19:35 11.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Соломон

    9 67 Отговор

    До коментар #13 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    Не знам да ли ги боли глава бандерите. Но виж тази сутрин още едно складче изгоря. А с него изгоряха паричките на десетки хиляди руски търговци. Горят и две НПЗ та като едновременното е чак в Хабаровския край на 6000 км от Украйна. А в Тюмен и в четвъртия по големина град на Русия Екатеринбург вода продължава га не е годна защото мирише на тоалетна

    Коментиран от #30, #32

    19:35 11.08.2026

  • 25 az СВО Победа 80

    8 57 Отговор
    Колко ли репарации трябва да плащат блатните диваци след края на войната.

    Коментиран от #77

    19:36 11.08.2026

  • 26 СССР

    51 6 Отговор

    До коментар #20 от "сега И запорожие":

    Путит хази Орешниците за специални моменти.И на тях ще им дойде времет

    19:37 11.08.2026

  • 27 БЪЛГАРИТЕ И ОКРАИНЦИТЕ

    63 7 Отговор
    Са единствените два народа саморазрушили собствената си държава.

    Коментиран от #28, #29, #36

    19:37 11.08.2026

  • 28 Трябва да се отбележи

    12 16 Отговор

    До коментар #27 от "БЪЛГАРИТЕ И ОКРАИНЦИТЕ":

    Че сте много умен.дамм.

    19:41 11.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ми то...

    35 4 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    И на Линкълн водата мирише на кенеф, а кенефа е запушен...

    19:42 11.08.2026

  • 31 Шъ праят

    29 5 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    на фламингото човката........

    19:42 11.08.2026

  • 32 последната укра

    54 7 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Ауууу складче изгоря, олееее рафинериика, малииии ти направо на шашардиса, лилииии изгоряха парите на търговцитеееее, направо ни хвърли в паника ве, как се бях разтревожил за складчето и парите на търгашите, ми в Екатеринбург им раздават минерална безплатно а в КииФ как е, без вода, ток, канализация, интернет и живеят в мазетата, и кво помогна това на фронта, а тоя завод за стомана работеше за европа и за оръжейната индустрия на укрите, не се тревожи за складчетата на търгашите, ще си докарат евтина стока от Китай хахахахаха, да нямаш някви тежки мозъчни увреждания ве.

    Коментиран от #43

    19:43 11.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ами..

    49 5 Отговор
    Май Путин се ядоса.
    Доста време ги търпя...

    19:44 11.08.2026

  • 35 Азовстал

    32 2 Отговор
    работи ли?

    19:48 11.08.2026

  • 36 НАТИСНАХ КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    26 4 Отговор

    До коментар #27 от "БЪЛГАРИТЕ И ОКРАИНЦИТЕ":

    По болното.

    19:48 11.08.2026

  • 37 Да благодарим на руската армия

    33 5 Отговор
    За точните попадения

    19:49 11.08.2026

  • 38 къдеса "демократичните" медии

    40 4 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    19:49 11.08.2026

  • 39 Антирашист 2478

    4 37 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Кой пише това,радващ се рашист или копейка подмазвач ? На рашиста ще кажа че през 1942г са били в подобна ситуация и не се знае знаели се !

    Коментиран от #41

    19:49 11.08.2026

  • 40 АЗЛК

    5 12 Отговор
    работи ли?

    19:49 11.08.2026

  • 41 НЕ СЕ ПРЕВЪЗБУЖДАЙ

    30 5 Отговор

    До коментар #39 от "Антирашист 2478":

    Денацификацията иде. Ще те излекуват.

    19:51 11.08.2026

  • 42 млад еврас

    35 2 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    19:52 11.08.2026

  • 43 Соломон

    4 46 Отговор

    До коментар #32 от "последната укра":

    Спокойно. Чебурашка ще спукаш някой хемороид. Недей да лъжеш така грозно. В Киев нямало интернет ама друг път. Интернет няма в любимата ти Русия. А това което го има то е всичко друго но не и интернет. В Киев били по мазетата. Спокойно и на Москва ще и дойде реда. А със всяко едно складче което изгаря изгарят и надеждите на обикновените хора. След всяко едно НПЗ ще се увеличават и опашките за гориво а зимата ще бъде незабравима за много руснаци

    Коментиран от #47, #54, #64

    19:52 11.08.2026

  • 44 Антирашист 2479

    6 33 Отговор

    До коментар #4 от "бензинджиите с ракети":

    И хитлер искаше нов ред ! Фашизмът е в просия . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #112

    19:52 11.08.2026

  • 45 млад еврас

    33 2 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    19:53 11.08.2026

  • 46 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    31 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    19:53 11.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Антирашист 2479

    5 27 Отговор

    До коментар #14 от "Ние":

    Бъркаш вожда (и родината) или си пришелец рашист ?

    19:57 11.08.2026

  • 49 Соломон

    5 31 Отговор

    До коментар #47 от "МОНЬО":

    Наясно ли си как северните народи в Русия наричат сифилиса. Наричат го русская болезень. Защото само това са донесли руснаците и се предава по полов път. И така като чета коментарите има доста болни от тая русская болезень

    Коментиран от #53

    19:58 11.08.2026

  • 50 Ето

    13 3 Отговор
    нови 10000 за фронта. Лека им пръст

    20:02 11.08.2026

  • 51 Не знам вече на колко

    6 37 Отговор
    трилиона възлизат репарациите, които ще трябва да изплаща Русия. А дебилните, които населяват тази монголоидно територия да продължават да спят, ако искат да им бъдат отнети и земите от чужди държави и децата , които джуджето от Кремъл.планира да хвърли като пушечно месо. Решението е просто. Нужна е само разярена тълпа от 1-2 млн..която да поеме на кръстоносен поход към Кремъл и да отвоюва свободата си.

    20:03 11.08.2026

  • 52 Антон

    33 1 Отговор
    Санкции санкции, 40-50-60 пакет. Ох сх ех.
    Ще наложим мир чрез сила! Ох ах ех
    Ще нанесем стратегическо поражение на Русия! Ох ах вх.
    Гинеколожката скоро не се е появявала да сипе заканк по Русия! Ох ах ех.

    Коментиран от #61

    20:03 11.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 последната укра

    24 3 Отговор

    До коментар #43 от "Соломон":

    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    20:06 11.08.2026

  • 55 Дзак

    6 3 Отговор
    Стан 700 и Стан 1500!

    20:06 11.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 И днес нова

    20 1 Отговор
    украинска победа!

    20:12 11.08.2026

  • 58 МОНЬО

    22 2 Отговор

    До коментар #56 от "Соломон":

    Сифилиса си е сифилис и ти си негова жертва.

    Коментиран от #59

    20:15 11.08.2026

  • 59 Соломон

    3 22 Отговор

    До коментар #58 от "МОНЬО":

    Казах вече. Болен си а диагнозата е една за всички почитатели на Путин и Русия. Русская болезень. При теб заболяването вече е хроночно

    Коментиран от #63, #70, #130

    20:18 11.08.2026

  • 60 грУЙО

    14 3 Отговор
    Така де .Бой до поакване да им даде акъла.

    20:19 11.08.2026

  • 61 Дякон Унуфрий Араллампиев

    20 1 Отговор

    До коментар #52 от "Антон":

    Тя стана за резил В момента я разследват за корупция За последната седмица десетина милярда инвестиции в Украйна станаха дим Едрият бизнес си иска парите

    20:21 11.08.2026

  • 62 А виждаш ли пушек от...

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    ...доменните пещи на ,,Запорожстал"...?!
    Не се хаби да отговаряш!
    Той Твоят Зелко,вече ни осведоми по въпроса...!

    20:23 11.08.2026

  • 63 МОНЬО

    11 6 Отговор

    До коментар #59 от "Соломон":

    По-добре замълчи. Ти си фалшив герой.

    Коментиран от #65

    20:24 11.08.2026

  • 64 Дякон Унуфрий Араллампиев

    19 3 Отговор

    До коментар #43 от "Соломон":

    В Държавният резерв на Русия има горива за десерт години хич да не произвеждат Море от гориво А запаси от петрол имат за хилядолетия Къде сте тръгнали да се мерите с Русия не знам

    Коментиран от #69

    20:26 11.08.2026

  • 65 Соломон

    4 14 Отговор

    До коментар #63 от "МОНЬО":

    Лекувай се

    20:27 11.08.2026

  • 66 не може да бъде

    16 1 Отговор
    Ами така се получава когато ударят два или три Искандера с експлозив по 470 кг!?А не като ударите с украински дронове носещи от 15 до 45 кг.експлозив -нанасят щета може щетата да бъде голяма но след 1-2-3 седмици всичко бива поправено !?Не бих допуснал да правя такива неуместни сравнения -но хвалбите и наглостта на Зеленски просто предизвикват да се изтъкне този факт!?

    20:28 11.08.2026

  • 67 Където

    4 19 Отговор
    видиш руснак, убий го, като хлебарка.

    20:31 11.08.2026

  • 68 ужас

    22 3 Отговор
    Тоя зеленски ще съсипе държавата си. Вече я направи НЕморска, сега ще я направи и изчезнала от географията. По тъп човек от него едва ли съществува. Изби 1 милион сънародници, прогони 10 милиона. И всичко това за да не могат руснаците да гледат руски филми и телевизия, да не могат да говорят на родния си език. Скъпо ще плати.

    20:32 11.08.2026

  • 69 Соломон

    3 19 Отговор

    До коментар #64 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Къде го тоя държавен резерв. И наясно ли си какво представлява държавния резерв. Отделно Русия няма нужда от такъв защото е производител на петрол който хем преработва за собствени нужди така и за износ на горива. Износа е намалял а горива не се изнасят защото има недостиг от 400000 т на месец. И това е заради ударите по НПЗ та които се явяват и като складове на ДР

    Коментиран от #76, #80

    20:33 11.08.2026

  • 70 А ти си болен от...

    12 5 Отговор

    До коментар #59 от "Соломон":

    ...болестта на ,,избиващите комплекси"...!
    Можеш до утре да се обясняваш,мислейки,че някой ти чете галошеските ти коментари...!
    Но дерзай!
    Слабо е,а още можеш...!

    Коментиран от #75

    20:34 11.08.2026

  • 71 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    ,,СЛАВА УКРИЯ,, АМА ПО НАТАМ

    20:35 11.08.2026

  • 72 Механик

    20 5 Отговор
    Май няма да можем да ги правим тия фалминго, фреи и патриоти, а?
    Ток нема, стомана нема, завод нема... нищо нема. Само едни големи уста червиви, дето не спират да лаят.

    20:35 11.08.2026

  • 73 грУЙО

    12 1 Отговор
    Така де .Бой до поакване да им доде акъла.

    20:36 11.08.2026

  • 74 ганю

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Всичко построено от Русия
    ще стане на сол и неизползваемо
    сега се почна до дупка всичко леш
    така беше при наполеон и хитлер
    и сега ще е така

    Коментиран от #78

    20:37 11.08.2026

  • 75 Соломон

    2 18 Отговор

    До коментар #70 от "А ти си болен от...":

    Ами както виждам ти си прочел нещо. Нищо че не си разбрал нищо от това . Не се притеснявай. Дори и тъп може да доживееш до дълбоки старини

    Коментиран от #84

    20:38 11.08.2026

  • 76 Сюлеймане

    19 1 Отговор

    До коментар #69 от "Соломон":

    Кой те гръмна в празната тиква.?
    Дроновете не нанасят непоправимо вреди.
    Такива нанасят ракети и авиационни планирани бомби.
    Най голямото металургично предприятие в Европа..Запорожсталь никога повече няма да проработи, докато рафинериите работят.

    Коментиран от #81

    20:39 11.08.2026

  • 77 ганю

    14 4 Отговор

    До коментар #25 от "az СВО Победа 80":

    нищо няма да платят
    няма украйна Киевска Рус се казва
    суровини за запада йок

    20:39 11.08.2026

  • 78 Ха ХаХа

    9 0 Отговор

    До коментар #74 от "ганю":

    С дрончета ли бе безказарменик розоф?

    20:40 11.08.2026

  • 79 Даскал

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Укротролейката рак хвана":

    Не си зовършил четвърти клас, учи повече !

    20:42 11.08.2026

  • 80 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 1 Отговор

    До коментар #69 от "Соломон":

    Господине изобщо нямате представа за габаритите на Русия Какво пишат в новините мен не ме интересува Аз знам какво има Русия и за това говоря Настръхва ми косата като знам че тръгнат ли спиране няма

    Коментиран от #85

    20:45 11.08.2026

  • 81 Соломон

    2 20 Отговор

    До коментар #76 от "Сюлеймане":

    Али Реза. Кой те е излъгал че можеш да мислиш. Дроновете не нанасяли голяма вреда. Като не нанасят голяма вреда тогава защо на Русия не и достигат 400000 т гориво. И вместо да изнася купува и внася от Мароко,Индия , Беларус, Казахстан. Наясно ли си колко време трябва да се подмени една инсталация или един резервоар от50000 куб. м а в Русия има и с големина 150000 куб.м

    Коментиран от #131, #133

    20:46 11.08.2026

  • 82 млад еврас

    13 1 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    20:50 11.08.2026

  • 83 Соломон

    7 6 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    20:51 11.08.2026

  • 84 Дякон Унуфрий Араллампиев

    15 1 Отговор

    До коментар #75 от "Соломон":

    Русия увеличи производството на оръжие СЕДЕМ ПЪТИ ЗА ЕДНА ГОДИНА Строят чисто нови заводи Два милиона работна ръка от Китай и Индия Високо квалифицирана На Русия най малкият проблем е някаква си Украйна Целта е за пет години да натрупа толкова оръжие че на никой да не му хрумва да я напада

    Коментиран от #87

    20:51 11.08.2026

  • 85 Соломон

    2 13 Отговор

    До коментар #80 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Дяконе. То точно проблема на Русия е в габаритите. Русия е не просто голяма. Тя е огромна. И цялата тая логика на огромни разстояния и трябва гориво. Камиони тръгнали от Владивосток стигат до Чита и не мога да мръднат цяла седмица на опашка за гориво. А сега е още лято

    Коментиран от #89

    20:51 11.08.2026

  • 86 Соломон

    11 2 Отговор
    Русия произвежда за месец ракети, колкото цялото нато за година.

    Коментиран от #90

    20:52 11.08.2026

  • 87 Соломон

    3 12 Отговор

    До коментар #84 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ай колко глупости си написал само. Русия увеличила производство то на оръжие. Ама то ако ще и 100 пъти да го увеличи това са пари хвърлени на вятъра. Оръжието не носи никаква принадена стойност. Ракета за няколко милиона за да срутиш един блок в Киев. А целта била да натрупа толкова запас че никой да не и помислил да я напада. Че кой е този който си е мислил че може да нападне Русия. Като е искала да има още по голям резерв защо не си произведе а нападна Украйна

    Коментиран от #91

    20:57 11.08.2026

  • 88 ФАКТ

    13 2 Отговор
    Днес заредих във Владивосток, нямаше никакви опашки и драми, кви ги говорите вие ве, я си гледайте вашето гориво, че в ЕС скоро ще е 2,50 евра, гледам и в нета пиша в тоя дето бил спрян в Русия, с Украйна есвършено, без никво значение на соломончото дали му харесва, па нека си пише на никого не пречи, ако иска може да напише, че вече са победили украинците и това какво ще промени на фронта, нека си живее в неговия си свят от фантазии.

    20:59 11.08.2026

  • 89 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 3 Отговор

    До коментар #85 от "Соломон":

    Господине това което говорите са небивалици Горивата в Русия са НЕИЗЧЕРПАЕМИ запомнете НЕИЗЧЕРПАЕМИ В Сибир жителите не плащат нито ток нито газ Държавата плаща за това да се живее там Всичко е политика и пропаганда

    Коментиран от #93

    20:59 11.08.2026

  • 90 Соломон

    3 14 Отговор

    До коментар #86 от "Соломон":

    Менте. Тия ракети стават ли за ядене. Тя и 91г СССР произвеждаше ракети но се редяха за замразени пилешки бутчета от САЩ

    Коментиран от #99, #107

    21:00 11.08.2026

  • 91 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 2 Отговор

    До коментар #87 от "Соломон":

    Всяка копейки вложена в оръжие носи петстотин процента чиста печалба Икономиката се върти от оръжейно производство От домати и краставици се влиза вътре

    21:02 11.08.2026

  • 92 млад еврас

    14 1 Отговор
    Соломанке моме, то оруъжието не знам кви принадени работи допринася ама всички силни държави го произвеждат, ве не допринася ама зеления гном все пищи да му дадели оръжие, еврастите и те щели нещо да се првъоръжава, що такя ве, то викаш нищо не допринася ама всички го искат, спирам да споря с теб, нямаш умствен капацитет за тая работа, живей си в твоя свят на победи и измислици, а най добре спи белото или поне смени дилъра.

    Коментиран от #97

    21:04 11.08.2026

  • 93 Соломон

    3 11 Отговор

    До коментар #89 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Когато става въпрос за Русия неизчерпаема е тяхната глупост. Правиш ли разлика между гориво и петрол. Петрола е суровината от която НПЗ то произвежда крайния продукт гориво. Как точно горивото в Русия е неизчерпаемо след като заводите които го произвеждат не работят заради повреди. Отделно и суровината намалява а Татарстан запечатват кладенци защото няма къде да го дянат тоя нефт

    21:06 11.08.2026

  • 94 млад еврас

    10 1 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    21:07 11.08.2026

  • 95 млад еврас

    9 1 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    21:08 11.08.2026

  • 96 удри евраста с лопатЕто

    10 1 Отговор
    А защо не пишете нищо за фронта, а за сринатите пристанища на Одеса, сринати са барабар с натовските кораби с оръжие, също няколко логистични центъра с натовци дадоха фира и напредъка на руснаците по целия фронт. А защо не пишете за бунтовете в цяла укрия, докЪ еврастите чакат бунтове в Русия, бунтовете почнаха в укрия, докЪ ЕС режима чака да фалира Русия то фалира самия ЕС, барабар с голямото си БВП.

    21:10 11.08.2026

  • 97 Соломон

    3 14 Отговор

    До коментар #92 от "млад еврас":

    Прав си всички го произвеждат ама за това оръжие отделят само 2 или 3 процента от БВП. В Русия този процент е над 60. Всеки ден Русия харчи по 100 милиона за война вместо да се грижи за хората си

    21:10 11.08.2026

  • 98 гном зеля

    11 1 Отговор
    Кво става в еврастия ве, зимъска нямат газ и студуват па лятоска нямат вода и ток и жадуват на тъмно, па в останалото време пари нямат и само заеми теглят, нещо от гат рипнаха на Русия все беди ги сполетяват, не че съм суеверен ама що така стана.

    21:11 11.08.2026

  • 99 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 3 Отговор

    До коментар #90 от "Соломон":

    От една ракета Юрий Сергей и Володя вземат една шапка пари че са създали електрониката Дзян Дън и Мин половин шапка че са произвели горивото и така нататък Ако тези шестимата копаеха лук нямаше да има нито за металурга нито за стругаря нито за заварчика нито за началника Нашият Гебрев що не копае лук Точка по въпроса

    Коментиран от #102

    21:14 11.08.2026

  • 100 да живее БВПто

    10 2 Отговор
    Оле мале, видяхме ги еврастите с голямото БВП, затънали в заеми, нямат оръжие, нямат пари, една клечка за зъби не могат да произведат без да струва 1 евро, 40 държави с над половината БВП не смеят да кажат копче на русия, ЕС не само не ги бръснат за слива по света ами даже не искат да говорят с тях, да позамярат малко Русия с БВПта хахахаха.

    21:19 11.08.2026

  • 101 толкова с БВПтата

    9 1 Отговор
    Най-големите длъжници в еврозоната (в милиарди евро) 1. Франция: 3 345 млрд. € - три трилиона и 345 милиарда. 2. Италия: 3 131 млрд. € - три трилиона и 131 милиарда. 3. Германия: 2 554 млрд. € - два трилиона и 554 милиарда. 4. Испания: 1 667 млрд. € - един трилион и 667 милиарда. 5. Белгия: 670 млрд. € 6. Нидерландия: 493 млрд. € 7. Гърция: 366 млрд. € 8. Австрия: 308 млрд. € 9. Португалия: 294 млрд. € 10. Финландия: 245 млрд. € Сега тези дългове ще ги плащаме и ние. Това е една от причините да ни набутат в еврозоната.

    Коментиран от #103, #104

    21:20 11.08.2026

  • 102 Соломон

    2 8 Отговор

    До коментар #99 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Пада ти нивото друже. Вече да же не си оригинален. И не правиш разлика между суровини готов продукт. Отделно скачаш като великденски заек от тема на тема

    21:21 11.08.2026

  • 103 Соломон

    1 6 Отговор

    До коментар #101 от "толкова с БВПтата":

    И със какво ще ги платиш бре

    21:23 11.08.2026

  • 104 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 0 Отговор

    До коментар #101 от "толкова с БВПтата":

    С хартия и Евроатлантизъм икономика не се прави Трябва нефт газ чугун стомана молибден волфрам паладий стронций уран плутоний и други неЕвропейски ценности

    Коментиран от #106

    21:25 11.08.2026

  • 105 хахахахаха

    9 1 Отговор
    Всеки ден Русия харчела по 100 милиона за оръжие, ми имат пари угаждат си ве, то с БВП оръжие не се купува или произвежда, пара си трябва, ЕС режима да си мери там БВПтата, ама кога му трябват за оръжие ходи да проси заеми, те еврастите взеха да стават като гном зеля ве, само обикалят банките за заеми, ама и банките скоро само БВП ще им дават хахахахаха.

    21:26 11.08.2026

  • 106 Соломон

    1 10 Отговор

    До коментар #104 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Знаеш ли че има една руска песничка. Русия есть и золата,елмазай. Изумрудъй и топазъй. А народ живеть в говне

    21:29 11.08.2026

  • 107 Тъ пичък си

    10 1 Отговор

    До коментар #90 от "Соломон":

    91 краварският държавен дълг не беше още 130÷ от и без тва фейк БВП. Още толкова частен. И не бяха изнесли всички производства в КНР. А пластмасовите им бутчета фрашкани с хормони и антибиотици си ги заври на топло е шекел розав!!!

    Коментиран от #111

    21:30 11.08.2026

  • 108 удри евраста с лопатЕто

    8 2 Отговор
    Ми кажи ти ве Соломонча, с кво ще ги платиш тея заеми на ЕС че гледам завъртяли са колелото и теглят да плащат старите хахахахаха, аз няма да плашам, не съм в европа, да не съм луд да стоя в тоя гаден режим, та откъде ще ги платиш ве, щото ти ще ги плащаш и децата ти и внуците и правнуците,,,,,,,,,,

    Коментиран от #109

    21:31 11.08.2026

  • 109 Соломон

    1 7 Отговор

    До коментар #108 от "удри евраста с лопатЕто":

    Ами с нищо не умнико. Дълговете са за всеки който ги направил и колкото е напавил

    Коментиран от #115

    21:33 11.08.2026

  • 110 Отново зашеметяваща победа

    1 3 Отговор
    на Украйна.

    21:34 11.08.2026

  • 111 Соломон

    1 7 Отговор

    До коментар #107 от "Тъ пичък си":

    Абе бутчета фрашкани с хормони ама си ги хапнаха

    21:35 11.08.2026

  • 112 Бъркаш се

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Антирашист 2479":

    Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!

    21:35 11.08.2026

  • 113 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 1 Отговор
    В книга ЕКЛЕСИАСТ е писано РЕКОХ СИ ЩЕ СТАНА МЪДЪР НО МЪДРОСТТА СЕ ОТДАЛЕЧИ ОТ МЕНЕ И те така те

    21:36 11.08.2026

  • 114 удри евраста слопатЕто

    7 0 Отговор
    На ЕС режима без пари да му дават ресурси пак ще бъде неконкурентоспособен, ЕС е наложил толкова данъци на горива, ел. енергия, пушаци, въздух, ДДС,акцизи, зелени прИститий и кво ли не, даже продължават да измислят нови и да вдигат стари та да си запълват празните хазни, така че Китай и Индия пак ще продават на поливин цена дори след транспорта. Еврасти крадливи, върнете ни парите от измислените крадливи данъци.

    21:36 11.08.2026

  • 115 м даааа

    7 1 Отговор

    До коментар #109 от "Соломон":

    така ли ви залъгват в ми3ерния ес,защото истината е друга,данъкоплатците в мижавия ес ще изплатят заемите на терористичния киевски режим

    Коментиран от #116

    21:40 11.08.2026

  • 116 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #115 от "м даааа":

    Ами след като са ги отпуснали ще ги плащат

    Коментиран от #118

    21:41 11.08.2026

  • 117 Соломонча пак си в грешка

    6 2 Отговор
    Държавните дългове ги плаща народа, ти си народа и ще плащаш до откат, соломонча ти така си се роди или с няква операция си си изрязал половината мозък, по принцип не споря с хора с по малко от 3 мозъчни клетки, но тук понякога го првя, че четат и други с малко мозъчни клетки и може да ти се вържат ако никой не ти отговаря.

    21:42 11.08.2026

  • 118 м даааа

    4 1 Отговор

    До коментар #116 от "Соломон":

    по горе друго пишеш,определи се вече

    21:42 11.08.2026

  • 119 млад еврас

    5 1 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    21:44 11.08.2026

  • 120 Иван

    5 0 Отговор
    Еврейските сатанински гнусни коварни нацистки хазарски плъхове в Тел Авив трябва да бъдат изпарени.

    21:44 11.08.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 хахахаха

    5 0 Отговор
    Мръсулка така оправи армията на Германия като министър, че сега се налага да се превъоръжават, изгониха я и я разследват за корупция, така оправи и ЕС режима та целия фалира и я разследват за корупция, така оправя сега и укрите та не останаха и държавата им е унищожена, дали ще я разследват за корупция. С мръсулка да те оправя врагове не ти трябват.

    21:45 11.08.2026

  • 123 гном зеля

    5 1 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    21:45 11.08.2026

  • 124 хахахаха

    5 1 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    21:46 11.08.2026

  • 125 ,,,,,

    6 1 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    21:46 11.08.2026

  • 126 последната укра

    4 1 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    21:47 11.08.2026

  • 127 последната укра

    4 1 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    21:47 11.08.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 последната укра

    4 1 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 6та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    21:48 11.08.2026

  • 130 1111

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "Соломон":

    Аве, Първосигнален Арбалет - защо си въобразяваш, че който не подкрепя действията на Зеления Пъдпъдък, е за Путин? Има хладнокръвно мислене и трезва преценка каква е изгодата за България. Ама ниско прелитащи троолейбуси няма как да го вдянат и будят неподправен кокот.

    22:05 11.08.2026

  • 131 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Соломон":

    Аве, гледам все за някъв Али Реза плещиш - да не би да си е играл на "Пролет" с тебе и сега цъфтиш и вържеш тука?

    22:14 11.08.2026

  • 132 Перо

    3 1 Отговор
    Постът на незаконния, наркоманизиран шут струва скъпо на Украйна и населението! До кога ще го търпят?

    22:46 11.08.2026

  • 133 Перо

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Соломон":

    Ти от DW ли се информираш, че Русия е вносител на петрол или от “Джерусалим поуст”? Просто военните са с приоритет, както във всички воюващи страни!

    22:51 11.08.2026

  • 134 По добре

    0 2 Отговор
    Напишете колко завода и колко рафинерии спряха дейност в русия.

    23:40 11.08.2026

  • 135 Ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Кочина е русия

    23:41 11.08.2026

  • 136 Тодоров

    2 0 Отговор
    Зеленски, идва есен и зима. Сядай на масата, подписвай мир по усровияга на Русия и върви на вайтага си.

    23:55 11.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания