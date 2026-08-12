12 август 2000 г. Потъва руската подводница "Курск"

На 12 август 2000 г. става една от най-големите трагедии в историята на военния флот. Потъва руската подводница „Курск“.
Още в първите дни след инцидента се нароиха множество версии и слухове относно причините за гибелта на модерната подводница с един от най-добрите екипажи. Роднините на загиналите моряци обаче никога няма да се примирят със загубата на своите мъже, бащи и синове.
На 10 август 2000 г. атомният подводен ракетен крайцер „Курск” излиза на учения на Северния флот. Сутринта на 12 август той атакува условно с крилата ракета „Гранит” ескадрила, водена от самолетоносача „Адмирал Кузнецов” и флагмана на флота атомния крайцер „Петър Велики”. Няколко часа по-късно подводницата е трябвало да довърши условния противник с учебни торпеда.
В назначеното време, вместо движение на торпедото, хидроакустичната уредба на крайцера „Петър Велики” изненадващо регистрира силен звук....
Хронология на събитията
2000 година
13 август, 04:35 московско време > на дълбочина 108 метра с помощта на хидроакустичната апаратура на крайцера „Пьотър Велики” е открита подводницата „Курск”
13-14 август • спасителните апарати се опитват неуспешно да се прикачат към „Курск”
16-19 август • към операцията са привлечени чуждестранни специалисти
21 август • норвежките водолази установяват, че люкът на девети отсек е запълнен с вода. Целият екипаж на подводницата е загинал.
21 октомври - 7 ноември • извадени са телата на 12 подводничари
2001 година
8 октомври • част от подводницата е извадена на повърхността
2001-2002 г.
От подводницата са извадени телата на моряците. От 118 души са разпознати 115
2002 година
май • проведена е операция по изваждане на фрагменти от първи отсек на подводницата
26 юли • Генералната прокуратура на РФ обявява причината за инцидента: взрив в торпедния отсек при подготовка за стрелба
5 ноември • унищожена е последната от седемте крилати ракети „Гранит”, които са извадени от корпуса на подводницата
2003 година
август • блок с три отсека на „Курск” е доставен до база за временно съхраняване. Металът от лекия корпус на подводницата е продаден на западна фирма
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Резултат от безхаберието
Русия тогава се разпадаше.
Путин дойде, започна да ги стяга и Западът му спретна една война.
04:59 12.08.2025
3 Гориил
Коментиран от #9
05:02 12.08.2025
4 НАРОЧМО НЕ ИЗВАДИХА МОРЯЦИТЕ
Коментиран от #5, #14
06:09 12.08.2025
5 фентанил
До коментар #4 от "НАРОЧМО НЕ ИЗВАДИХА МОРЯЦИТЕ":айй?
06:44 12.08.2025
6 СубРок
06:46 12.08.2025
7 Анонимен
Коментиран от #10
06:51 12.08.2025
8 нормален
06:51 12.08.2025
9 Хахахаха
До коментар #3 от "Гориил":25 години след управлението на путлера, положението е много по-лошо! НАТО е вече много повече държави, а рашата е все такава ко....!
07:07 12.08.2025
10 уйко калеко
До коментар #7 от "Анонимен":Главната причина за гибелта на подводницата е липсата на пари за армията.Военният бюджет на РУСИЯ е бил нея година около 10 млрд долара ,а годишната издръжка на тези подводници излиза минимум 1 милиард на година.
07:35 12.08.2025
11 Нищо не ме изненадва
08:33 12.08.2025
12 подводница с чип от пералня
08:36 12.08.2025
13 Бомбата е заложена в края на войната
И така новото торпедо се оказва в бойния отсек на атомната подводница Курск, където заради своите технологични несъвършенства детонира, а след него и другите торпеда. За да се запази голямата тайна за отдавна известната в света турбина на Валтер руският флот отказва международната помощ за спасяването на екипажа. А лодката е била потънала само на 105 метра. Напълно по силите на съвременните западни фирми за подводно спасяване.
08:59 12.08.2025
14 Те така
До коментар #4 от "НАРОЧМО НЕ ИЗВАДИХА МОРЯЦИТЕ":си се удрят, тия подводници. И чат-пат, някоя руска, вземе, че гръмне.
09:21 12.08.2025
15 През
09:35 12.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
21:35 12.08.2025
19 СЛОНА
НА АНДОНОВ И КУРИТСКИ И ВСИЧКИ ЗАГИНАЛИ НА КУРСКПРЕДИ 26ГОДИНИ!
ЗАТОВА УКРАЙНА НЕ ТРЯБВА ДА Е ИМА ВЪОБЩЕ НА ЗЕМНИТЕ КАРТИ!!!
Коментиран от #21
05:11 12.08.2026
20 куууурск
06:44 12.08.2026
21 чифт очи останалото г.z
До коментар #19 от "СЛОНА":тежка ти пръст!
06:46 12.08.2026
22 Анонимен
07:04 12.08.2026