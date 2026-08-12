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12 август 2000 г. Потъва руската подводница "Курск"

12 август 2000 г. Потъва руската подводница "Курск"

12 Август, 2026 04:30 5 545 22

  • курск-
  • потъва-
  • подводница

Роднините на загиналите моряци обаче никога няма да се примирят със загубата на своите мъже, бащи и синове

12 август 2000 г. Потъва руската подводница "Курск" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 12 август 2000 г. става една от най-големите трагедии в историята на военния флот. Потъва руската подводница „Курск“.

Още в първите дни след инцидента се нароиха множество версии и слухове относно причините за гибелта на модерната подводница с един от най-добрите екипажи. Роднините на загиналите моряци обаче никога няма да се примирят със загубата на своите мъже, бащи и синове.

На 10 август 2000 г. атомният подводен ракетен крайцер „Курск” излиза на учения на Северния флот. Сутринта на 12 август той атакува условно с крилата ракета „Гранит” ескадрила, водена от самолетоносача „Адмирал Кузнецов” и флагмана на флота атомния крайцер „Петър Велики”. Няколко часа по-късно подводницата е трябвало да довърши условния противник с учебни торпеда.

В назначеното време, вместо движение на торпедото, хидроакустичната уредба на крайцера „Петър Велики” изненадващо регистрира силен звук....

Хронология на събитията

2000 година

13 август, 04:35 московско време > на дълбочина 108 метра с помощта на хидроакустичната апаратура на крайцера „Пьотър Велики” е открита подводницата „Курск”

13-14 август • спасителните апарати се опитват неуспешно да се прикачат към „Курск”

16-19 август • към операцията са привлечени чуждестранни специалисти

21 август • норвежките водолази установяват, че люкът на девети отсек е запълнен с вода. Целият екипаж на подводницата е загинал.

21 октомври - 7 ноември • извадени са телата на 12 подводничари

2001 година

8 октомври • част от подводницата е извадена на повърхността

2001-2002 г.

От подводницата са извадени телата на моряците. От 118 души са разпознати 115

2002 година

май • проведена е операция по изваждане на фрагменти от първи отсек на подводницата

26 юли • Генералната прокуратура на РФ обявява причината за инцидента: взрив в торпедния отсек при подготовка за стрелба

5 ноември • унищожена е последната от седемте крилати ракети „Гранит”, които са извадени от корпуса на подводницата

2003 година

август • блок с три отсека на „Курск” е доставен до база за временно съхраняване. Металът от лекия корпус на подводницата е продаден на западна фирма


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Резултат от безхаберието

    22 30 Отговор
    на Горбачов и Елцин.
    Русия тогава се разпадаше.
    Путин дойде, започна да ги стяга и Западът му спретна една война.

    04:59 12.08.2025

  • 3 Гориил

    18 25 Отговор
    През 2000 г., първата година от президентството на Владимир Путин. Русия е практически на прага на колапс и изчезване. Западът се е обявил за победител в Студената война, историческите врагове на Русия масово се присъединяват към ЕС, разширяването на НАТО е неизбежно, Закавказието и Централна Азия, Украйна и Молдова са покрити с кръв и мръсотия от граждански войни, бушува ислямистки терор, подстрекаван и провокиран от Англия, икономиката е в застой, а финансовата система се срива, сепаратистки настроения царуват навсякъде, всичко гори и пламти, правителството е слабохарактерно и неефективно, Русия се носят с пълна скорост към ръба на пропастта... Но се случи чудо.

    Коментиран от #9

    05:02 12.08.2025

  • 4 НАРОЧМО НЕ ИЗВАДИХА МОРЯЦИТЕ

    10 32 Отговор
    ЗА ДА НЕ КАЖАТ ЧЕ СА БИЛИ УДАРЕНИ СТРАНИЧНО ОТ УС ПОДВИДНИЦА НАРОЧНО......УСА ПОСЛЕ ПЛАЩА МИЛИАРДИ СКРИТО ЗА ЗАМАЗВАНЕ НА СКАНДАЛА....

    Коментиран от #5, #14

    06:09 12.08.2025

  • 5 фентанил

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "НАРОЧМО НЕ ИЗВАДИХА МОРЯЦИТЕ":

    айй?

    06:44 12.08.2025

  • 6 СубРок

    10 6 Отговор
    поздравява всичкото курск

    06:46 12.08.2025

  • 7 Анонимен

    18 4 Отговор
    Цялата носова част е отнесена от експлозията! Много неизвестни. Но най-вероятно слаб контрол за безопасност и слаба подготовка и липса на мотивация.

    Коментиран от #10

    06:51 12.08.2025

  • 8 нормален

    22 9 Отговор
    Руски ценности . Оставиха всички да се издавят .

    06:51 12.08.2025

  • 9 Хахахаха

    21 9 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    25 години след управлението на путлера, положението е много по-лошо! НАТО е вече много повече държави, а рашата е все такава ко....!

    07:07 12.08.2025

  • 10 уйко калеко

    10 7 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Главната причина за гибелта на подводницата е липсата на пари за армията.Военният бюджет на РУСИЯ е бил нея година около 10 млрд долара ,а годишната издръжка на тези подводници излиза минимум 1 милиард на година.

    07:35 12.08.2025

  • 11 Нищо не ме изненадва

    11 7 Отговор
    След 25 години това произшествие се оказа заело устойчиво положение в темелите на възраждащия се руски империализъм, който днес наричаме путинизъм. Причините са ясни, действията на всички длъжностни и политически лица са ясни. Путин каза: Она утонула. След това се извършиха други чудовищни злини. Плаща не само руския народ, а и съседните народи. Никой не иска да помни. Юрий Шевчук е от малцината наивници, които смятат, че със своето изкуство могат да събудят някого:

    08:33 12.08.2025

  • 12 подводница с чип от пералня

    15 5 Отговор
    велики са руските крепостни

    08:36 12.08.2025

  • 13 Бомбата е заложена в края на войната

    9 2 Отговор
    В германски завод се разработва подводницата с нова силова установка, наричана тогава турбината на Хелмут Валтер с гориво водороден прекис. Специалният отдел на КГБ пренася този завод заедно с повечето специалисти в СССР и там продължават работата. Достигат до работещ прототип на двигателя. В хода на изпитанията установяват, че производството и обслужването му е твърде сложно, за да се поставя на подводница, но на торпедо ще е по-лесно. През годините проектът сменя адреси и специалисти и в 90-те години вече има прототип, който трябва да бъде приет на въоръжение. Междувременно американците също работят по този проект, също го подготвят за торпедо, но през 50-те години го изоставят като безперспективен.

    И така новото торпедо се оказва в бойния отсек на атомната подводница Курск, където заради своите технологични несъвършенства детонира, а след него и другите торпеда. За да се запази голямата тайна за отдавна известната в света турбина на Валтер руският флот отказва международната помощ за спасяването на екипажа. А лодката е била потънала само на 105 метра. Напълно по силите на съвременните западни фирми за подводно спасяване.

    08:59 12.08.2025

  • 14 Те така

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "НАРОЧМО НЕ ИЗВАДИХА МОРЯЦИТЕ":

    си се удрят, тия подводници. И чат-пат, някоя руска, вземе, че гръмне.

    09:21 12.08.2025

  • 15 През

    10 1 Отговор
    1986 г. имат подобен инцидент, с к-219. Тогава, се наводява силоза на една от ракетите, и впоследствие, от разкъсването на корпуса на ракетата, и смесването на гориво с вода, става експлозия. Успяват да изплуват, но след евакуация на екипажа, и при опит да си я приберат на буксир, лодката потъва.

    09:35 12.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    2 3 Отговор
    Ъхъм..значи искаш да кажеш че руските мужици правят слаби подводници. Удрят се Москвич и Шевролет и Шевролета си тръгва а Москала остава на пътя. Може само в мултифилм от Росфилм. От КГБ казаха че на Иван Грозни сина му го убива американски каубой.

    21:35 12.08.2025

  • 19 СЛОНА

    2 4 Отговор
    СВЕТЛА ИМ ПАМЯТ!!!
    НА АНДОНОВ И КУРИТСКИ И ВСИЧКИ ЗАГИНАЛИ НА КУРСКПРЕДИ 26ГОДИНИ!
    ЗАТОВА УКРАЙНА НЕ ТРЯБВА ДА Е ИМА ВЪОБЩЕ НА ЗЕМНИТЕ КАРТИ!!!

    Коментиран от #21

    05:11 12.08.2026

  • 20 куууурск

    2 2 Отговор
    булк булк булк

    06:44 12.08.2026

  • 21 чифт очи останалото г.z

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "СЛОНА":

    тежка ти пръст!

    06:46 12.08.2026

  • 22 Анонимен

    1 0 Отговор
    Мир на душите на загиналите моряци!

    07:04 12.08.2026

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