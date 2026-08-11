Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Украйна е предала на САЩ план за прекратяване на войната, съобщи Зеленски
  Тема: Украйна

Украйна е предала на САЩ план за прекратяване на войната, съобщи Зеленски

11 Август, 2026 22:03 2 825 222

  • украйна-
  • сащ-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Руснаците подготвят мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента, каза още президентът на Украйна

Украйна е предала на САЩ план за прекратяване на войната, съобщи Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес във вечерното си видео обръщение, че Украйна е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на продължаващата вече повече от четири години война с Русия, съобщиха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.

„Предадохме нашите предложения на американската страна“, заяви украинският лидер.

„А Съединените щати могат да помогнат за укрепването на нашата отбрана, преди всичко в областта на противовъздушната отбрана, и да окажат натиск върху Русия, така че плановете ѝ да се променят - да се подготви за прекратяване на войната, вместо да я удължава“, изтъкна Зеленски.

Руснаците подготвят мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента, каза още президентът на Украйна във вечерното си видео обръщение.

По данни на украинското военно разузнаване в плановете на Путин е да се създаде впечатлението, че руснаците сякаш подкрепят войната, тъй като всички допуснати до изборите партии се обявяват против мира.

Веднага след изборите в Русия е планирано провеждането на допълнителна бърза мобилизация на няколкостотин хиляди руснаци до края на годината, както и още толкова - през следващата година. Това е в допълнение към наборниците, които в Русия се опитват да изпълнят по договор, отбелязва Укринформ.

Зеленски съобщи, че в Украйна тече подготовка за максимално затрудняване на Русия да реализира тези планове. По думите му във връзка с това украинското разузнаване и специалните служби са получили съответните задачи.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българите

    6 34 Отговор
    Ние, българите, сме най-старата нация, дошла на Балканите от Индия. Не се страхуваме от никаква топлина!

    Коментиран от #5, #94, #96

    22:03 11.08.2026

  • 2 находки оставени от фашисти

    52 8 Отговор
    На позициите на 475-ти отделен щурмови полк в района на Щербаковка, военнослужещи от Въоръжените сили на РФ откриха миниирани тела на украински националисти с обезобразени лица.

    Коментиран от #60, #79, #88

    22:04 11.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 факт

    45 8 Отговор
    безусловно капитулира

    Коментиран от #11, #50

    22:05 11.08.2026

  • 5 ние сме смес

    5 23 Отговор

    До коментар #1 от "Българите":

    от десетки народи от север и от юг

    Коментиран от #95

    22:07 11.08.2026

  • 6 Москва

    51 6 Отговор
    С този план си правете тоалетната хартия-Да сте внимавали В ЧАС.. ИМАХТЕ ДОСТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.... КОСОВО Е СЪРБИЯ (зеленото)

    22:08 11.08.2026

  • 7 Тодор Живков

    43 5 Отговор
    Нещо са зле в планирането, ха ха

    22:09 11.08.2026

  • 8 Дън Бай

    32 7 Отговор
    Путин: Местим.

    Коментиран от #68

    22:10 11.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тигър

    72 11 Отговор
    "Напразно са, брат. Няма друга дума. Русия не е с оглозгани кокали – тя е мечка, която само си потри лапите след дълъг зимен сън. Икономиката ѝ не само не рухна, а се пренастрои на военни релси и излезе по-укрепена от санкциите, отколкото Западът смееше да допусне. Фронтът не се пропука – напротив, руската армия вземаше по един метър на ден, но метър след метър, докато украинските бригади се топяха като восък. А Зеленски? Той знаеше от ден 1, че няма как да победи ядрена държава, която може да воюва 10 години без да трепне. Вместо да спре кръвта тогава, той продължи да играе ролята на герой пред камерите, докато Западът му ръкопляскаше и му пращаше оръжия колкото да не загуби, но не и колкото да спечели. Защото целта на САЩ и Европа не беше Украйна да победи – а Русия да се изтощи. Само че тя не се изтощи – тя се консолидира. И сега, когато Тръмп изважда химикалката, Зеленски ще подпише същия мир, който можеше да подпише преди 3 години – но с 500 000 мъртви украинци повече, с изгорени градове и с изгубени територии, които Русия никога няма да върне, защото не ѝ трябва разрешение от никого. Питаш защо умряха? Умряха, за да може политическият елит на Запада да си каже Изпълнихме дълга, докато руските танкове вече са окопали новите граници. Умряха, защото някой им каза, че каузата е справедлива – а справедливостта в международните отношения е само за силните. Русия е силна, Украйна – пешка, а пешките умират, за да спечелят царете време. Напразно? – Крайно

    Коментиран от #21, #66, #112, #121

    22:10 11.08.2026

  • 11 Соломон

    12 77 Отговор

    До коментар #4 от "факт":

    Единствения факт са двете големи грешки на Русия. Първата голяма грешка е че нападнаха Украйна защото мислеха че тя ще се предаде. Втората голяма грешка е че продължават да вярват в това

    Коментиран от #34, #90, #159

    22:11 11.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 дрогирана зелка плямпаща брътвежи

    46 6 Отговор
    бай дончо си вика

    кат ми пееш пенке ле кой те слуша

    22:11 11.08.2026

  • 14 жик так

    58 4 Отговор
    В украйна магазините празни . Вода нема . Ток нема . Какви условия ще предават .

    Коментиран от #28

    22:12 11.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Луганск

    57 10 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДИ ЦЯЛОТО НАТО!

    „Това е поражение не само за Украйна, но и решително поражение за НАТО, а следователно и за САЩ. В края на краищата НАТО е американско творение. Това ще нанесе удар по американската хегемония в НАТО и по цялата система от съюзи на САЩ, от който, струва ми се, те вече няма да се възстановят“, подчерта американският професор.

    Припомняме, че в момента САЩ предпочитат да не оказват пряка военна помощ на Украйна, възлагайки тази мисия на европейските страни. Възможностите на последните в това отношение обаче са твърде ограничени.

    По-конкретно, в момента киевският режим отчаяно се нуждае от средства за противовъздушна отбрана, които държавите от Европейския съюз отказват да споделят с него.

    САЩ също не бързат да помагат на Украйна по този въпрос, подчертавайки, че скъпоструващите средства за въздушно прихващане са нужни на самите тях, тъй като запасите им са били изразходвани по време на конфликта с Иран, който все още не е приключил.

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #32, #36

    22:12 11.08.2026

  • 17 руската мечка

    10 53 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #23, #67

    22:13 11.08.2026

  • 18 Клоунът...

    52 6 Отговор
    ...изтърве ли Одеса и приключва и той много добре знае това!

    22:13 11.08.2026

  • 19 Пълен провал на 40-дневната кампания на

    53 8 Отговор
    потника .
    40-дневната кампания на Киев за удари дълбоко в Русия не е успяла да принуди Москва към отстъпки, а руският отговор е оставил Украйна пред още по-тежка военна и енергийна криза.

    22:13 11.08.2026

  • 20 Бъдеще

    52 6 Отговор
    До последния украинец... Руснаците няма да спрат, това е ясно. Ясно е, че ще постигнат целите си, въпреки всичко. Така че упорството на наркоса е начин да умират още мнооооого хора...

    Коментиран от #35

    22:14 11.08.2026

  • 21 0001

    11 40 Отговор

    До коментар #10 от "Тигър":

    Баба Меца изобщо не е във форма 😂

    22:14 11.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 жик так

    40 6 Отговор

    До коментар #17 от "руската мечка":

    За сега американсата крава играе кючек на бай Ормуз .

    22:14 11.08.2026

  • 24 Щип

    34 6 Отговор
    Единствения план е пълна и безусловна капитулация, никакво НАТО само ЕС за остатъчна Украйна и смяна на управлението с демократично избрано, а не назначено от САЩ!

    Коментиран от #31, #44, #77

    22:16 11.08.2026

  • 25 Дако

    46 7 Отговор
    Руският президент демонстрира онази безмилостна последователност, която характеризира руския подход към този конфликт от самото му начало.

    Колкото по-дълго Украйна се съпротивлява, толкова повече щети претърпява. Всеки опит за ескалация, който нанася осезаема болка на Русия, води до отговор с още по-голям мащаб. Точно това се случи с кампанията на зеленчука.

    22:16 11.08.2026

  • 26 нннн

    33 4 Отговор
    Нищо ново. Украинският план го знаем. Искатпари, оръжие и Русия да капитулира в проксивойната с НАТО на територията на Украйна.

    22:16 11.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Иван

    10 43 Отговор

    До коментар #14 от "жик так":

    Много скоро новите санкции ще сринат останалото от икономиката на Пиутлерстан.

    22:17 11.08.2026

  • 29 Раша капитулира

    14 33 Отговор
    Разбита ,унизена,размазана и разкатана за 5 години се бият още за 5 села на 50 километра от границата си с цената на 2 милиона при кобзон

    Коментиран от #38, #142

    22:17 11.08.2026

  • 30 БеГемот

    20 9 Отговор
    А на бас ,че вътре има и сумата за репарации които трябва да плати Русия по години....

    22:17 11.08.2026

  • 31 Соломон

    13 14 Отговор

    До коментар #24 от "Щип":

    Че тя кога Украйна е искала в НАТО. Като през 2010г бе гласувано че Украйна ще бъде извън всякакви военни блокове

    Коментиран от #109

    22:18 11.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Азз

    31 10 Отговор
    Защо на САЩ? - планът трябва да се предаде на Русия,след капитулация

    22:18 11.08.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    29 6 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    А защо украйна губи все повече територии, Това някакъв капан ли е, господине? Обяснете ни.

    Коментиран от #41

    22:19 11.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ....

    10 33 Отговор

    До коментар #16 от "Луганск":

    Нато няма намерение да воюва с Русия. Няма и нужда от това. Путин много успешно са справя с унищожението на Русия. Хипотетично, ако Нато реши да нападне Русия, шансът й за оцеляване е 0.

    Коментиран от #43, #65

    22:19 11.08.2026

  • 37 План Мъ.рсол

    8 20 Отговор
    Планът: Наркото си връща Крим, взема Курск, който отдавна си е харесал, дава Москва на Тръмп (оня рижак в контейнера), оставя само Санкт Петербург на руснаците (на море е, трудно е да го овардиш), тундрата и арктическите пустини, Зависимия от прах става шеф на НАТО и определя политиката на Европейския съюз.

    Коментиран от #47

    22:19 11.08.2026

  • 38 Щип

    2 8 Отговор

    До коментар #29 от "Раша капитулира":

    Хахааха

    22:20 11.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гориил

    14 5 Отговор
    В Русия подобни планове се наричат ​​„Филкина грамота“.

    22:20 11.08.2026

  • 41 Соломон

    9 26 Отговор

    До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тази която губи територии. При това без нито един изстрел е Русия

    Коментиран от #46, #51, #99, #101

    22:21 11.08.2026

  • 42 СЮЛЕЙМАН

    24 8 Отговор
    Ха ха, зелю почна да усеща дебелия край

    22:21 11.08.2026

  • 43 ха ха ха ...

    27 7 Отговор

    До коментар #36 от "....":

    Руснаците всяка нощ дънят Киев кат маче у дувар , а нато , мато и Ес гледат на s ра ни ....ха ха ха ..

    22:21 11.08.2026

  • 44 Много е късно за капитулация.

    7 27 Отговор

    До коментар #24 от "Щип":

    Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.

    22:21 11.08.2026

  • 45 Надежди говежди

    26 8 Отговор
    на деградирали наркомани.
    До края на 2027г Украйна няма да съществува като държава, а МИ-6 ще ликвидира зеления наркоман.

    Коментиран от #55

    22:22 11.08.2026

  • 46 Град Козлодуй

    9 23 Отговор

    До коментар #41 от "Соломон":

    Така е приятел. Русия дори не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #89

    22:22 11.08.2026

  • 47 Ака...

    11 5 Отговор

    До коментар #37 от "План Мъ.рсол":

    ...до какви еднорози води наркотикът в гумената глава на един сорострол от фабриката за лъжи!

    22:22 11.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Читател

    23 6 Отговор
    Просроченият зелен клоун първо е ходил да се оплаква на арменския поп, че са го пратили за зелен хайвер от Англия.
    Арменския поп го пратил при римския папа с белия байрак, но зеления запомнил само "белия" и директно отпрашил за Колумбия.
    Обещал, че ще се върне с подаръци за тримата царе посещаващи го с влак в старата руска столица Киев.
    Градът със златните туалетни, платени от заспалите уфце и гуведа на много държави.

    22:23 11.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 здравей паун

    17 5 Отговор

    До коментар #41 от "Соломон":

    Как върви перемогата ? Превзехте ли нещо днес ?
    А вчера ? А миналата седмица ?
    А миналия месец ? А миналата година ?
    А бе въобще нещо превзехте ли ....

    Коментиран от #71

    22:23 11.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    22 5 Отговор
    Ето какво мислят хората на запад за Зеленски и какво си говорят за Зеленски когато са насаме.

    Финансовият министър на САЩ Скот Бесент е използвал изключително остър и пренебрежителен език по адрес на украинския президент Володимир Зеленски, пише The Guardian.
    Скот Бесент за Зеленски:
    1. "Мистър Бийн на кpeк",
    2. "дeте със спeциални нyжди"
    3. "мaлък мaлoyмник"

    Източник на информация е статия на "Факти" от 20 Юни, 2026 20:29

    22:24 11.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    20 8 Отговор
    Пълно заличаване на терористичната киевска хунта,Русия ще постигне целите си!!!🇷🇺👏

    Коментиран от #148

    22:25 11.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ама дайте да го чуем

    20 3 Отговор
    туй предложение за мир на Зеленски и ние читателите ви, ще ви кажем дали има шанс, вместо да се мъчите дни наред с разни мъгливи статии и лупинги.

    Коментиран от #118

    22:25 11.08.2026

  • 59 Бригадир

    5 10 Отговор
    Другарят Радев да възстановява бригадирското движение и да изпраща 290 000 електорат на бригада в Донбас.

    22:25 11.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Росомаха

    20 4 Отговор
    Украйна е най-бедната и пропаднала страна в света, която прогони своето население и се превърна в развалини и гробища.

    22:26 11.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 жик так

    10 4 Отговор

    До коментар #55 от "Пaaaаццyууллee разработен AHAЛEH":

    Какво ще бе козляк ? От Донбас остана само Краматорск . Вие какво превзехте - Крим ли ?
    Или оная област с три букви дето средната е най дълга !

    Коментиран от #76

    22:27 11.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ами

    10 3 Отговор
    САЩ официално прекратиха доставките на всички видове ракети
    не само за окраина, а и за всичките си така наречени партньори.
    Последната новина от американски източници е, че Суровикин заменя Герасимов.
    Дали е новина или слух ... Вероятно скоро ще разберем.

    Коментиран от #74

    22:28 11.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Соломон

    9 18 Отговор

    До коментар #51 от "здравей паун":

    Здравей паун. Украйна никога не е има за цел да превзема нещо. Това го прави Русия в продължение на вече почти пет години. В момента се води позиционна война като за всеки руски идиот Освободител . Украйна е приготвила по 10 дрона и професионално селфи от изпращането му на оня свят

    Коментиран от #144

    22:28 11.08.2026

  • 72 А Бункерния Педофил

    9 17 Отговор
    Ходи да се снима с Малки момченца

    В Улан Уде.

    Колкото по далеч от Фронта
    Толкова по добре
    За Страхливия Плъхок Путкер

    Скоро може и да остане да живее в Бурятия.

    22:28 11.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Фантазьор

    6 6 Отговор

    До коментар #69 от "Ами":

    Суровикин го скриха заради преврата на Пригожин. Ако още е жив... няма да излезе никога от дупката, в която са го навряли.

    Продължавай да фантазираш!

    Коментиран от #87

    22:29 11.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Украйна е предала на САЩ план за...

    14 3 Отговор

    До коментар #24 от "Щип":

    Украйна е предала на САЩ план за прекратяване на войната...
    Защо го пращат на САЩ, а не на Путин въпросния план...

    Коментиран от #93

    22:30 11.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Аеееее

    6 1 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    22:31 11.08.2026

  • 81 хахахахха

    2 0 Отговор
    може да си мечтаеш,но аз и колегите определено ще те клец@ме

    22:31 11.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 3400 УЧИЛИЩА

    6 16 Отговор
    Са с Външни КЕНЕФИ.

    В ПУТИНОВА РАЗЗИЯ.

    Такъв Коптор

    Само Един КГБ Кре.тен

    Може да създаде

    22:33 11.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Пукнииииии":

    може да си мечтаеш,но аз и колегите определено ще те клец@ме,пред родата ти и после в тик тока да радваш другите охлюви като тебе

    22:33 11.08.2026

  • 86 Росомаха

    13 5 Отговор
    Украинците са пр......ст народ. Изгониха си президента и си избраха манияк алкохолик, който започна гражданска война, "за да стоят децата на руснаците в мазетата". След него си избраха психопат наркоман, който прогони населението в чужбина и вкара в гроба ТРИ МИЛИОНА души.

    Коментиран от #91

    22:34 11.08.2026

  • 87 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Фантазьор":

    Повтарям!
    Източника е американски с висок процент на достоверна информация.
    Твърдят, че след атентата преди няколко дни в Москва, ситуацията рязко се е променила.

    22:34 11.08.2026

  • 88 Хаха ха

    3 15 Отговор

    До коментар #2 от "находки оставени от фашисти":

    Не са били националисти, а са били русофили. Не лицата им са били обезобразени, а задниците. И не са били минирани, а са били... онодени.

    Коментиран от #97

    22:34 11.08.2026

  • 89 На теб пък

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "Град Козлодуй":

    Ти се празна в мръсната Муцка Ломска

    22:35 11.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Реалист

    5 12 Отговор

    До коментар #86 от "Росомаха":

    Путин го издигна на власт един дърт алкохолик - Елцин. Преди това Путин беше голямото нищо.

    22:36 11.08.2026

  • 92 Соломон

    0 6 Отговор

    До коментар #90 от "Мухахаха":

    Да заповяда

    22:36 11.08.2026

  • 93 Ами

    8 2 Отговор

    До коментар #77 от "Украйна е предала на САЩ план за...":

    Може би защото се твърди, че на практика окраина
    е продадена на няколко американски компании.

    Коментиран от #168

    22:37 11.08.2026

  • 94 Горд Българин 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българите":

    Ти не си българин, така че не говори от наше име. Ти си най обикновен индиец - сиганин.

    22:37 11.08.2026

  • 95 Така е

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "ние сме смес":

    И по този начин са. се формирали нациите по цял свят. И за това са необходими векове за общи традиции и история.
    Но нация покрайненци няма. етност такъв няма. За съжаление след измислянето на държавата украйна съдтавена от различни етноси, бандерите и съюзниците им бързо-бързо провалиха създаването на нация от тях.

    Коментиран от #107, #122

    22:37 11.08.2026

  • 96 Това е добре

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българите":

    Войната става все по-гореща...

    22:38 11.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 хахахахха

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Соломон":

    само в мечтите на кухи лейки като тебе

    22:40 11.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 4 Отговор

    До коментар #41 от "Соломон":

    И кои територии е загубила? Левия Брег на Днепър Одеска област. Да.

    Коментиран от #116

    22:41 11.08.2026

  • 102 Росомаха

    9 5 Отговор
    Пиночет и Пол Пот в сравнение със Зеленски са майка Тереза. Зеленски чупи рекорди по унищожение на една страна. След него остава разруха и гробища. От 52 милиона население, Украйна се е стопила на 15 милиона побъркани украинки, сирачета, старци и старици.

    Коментиран от #108

    22:41 11.08.2026

  • 103 ГЛАСЪТ НА ИСТИНАТА

    5 13 Отговор
    ПУТИН СЪСИПА ЕДНА ВЕЛИКА ДЪРЖАВА
    И Я ПРЕВЪРНА В КОЧИНА, КОЯТО ВСИЧКИ МРАЗЯТ
    И КОЯТО ВСИЧКИ ИЗБЯГВАТ

    Коментиран от #106

    22:42 11.08.2026

  • 104 ооооохххх

    10 2 Отговор
    Дрогирача не разбра ли че неможе да се пазари а трябва да подпише пълна капитулация след което да бъде съден и обесен от украинците

    22:43 11.08.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Бъркаш се

    5 2 Отговор

    До коментар #103 от "ГЛАСЪТ НА ИСТИНАТА":

    освен джендърята не знам някой друг да я избягва,то и те искат там ама ги бият...

    Коментиран от #114

    22:44 11.08.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 И кво

    6 13 Отговор

    До коментар #102 от "Росомаха":

    Тъпакът Путин със 150 милона надъхана вата, газ, петрол и цялата съветска армия, не може да победи едни 15 милиона жени, деца и старци вече пета година и е дал 1.4 милиона жертви!

    Коментиран от #113

    22:44 11.08.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Кой печелеше

    6 8 Отговор

    До коментар #100 от "Соломон":

    2 дня и все?!?
    Или когиш узкоглазия Фюрер педофил избега по прашки от некаков готвач?!?
    Еееееееехехе
    23 ядрени монгольяк републики,13 год и ни една превзета Област и областен град?!?
    Еееееееехехе

    Коментиран от #127

    22:45 11.08.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Тигър, ама наркоман

    7 9 Отговор

    До коментар #10 от "Тигър":

    Я ми разкажи за великия СССР и Афганистан. Победи ли първата Ядрена сила СССР - изостаналия Афганистан?

    Коментиран от #120

    22:46 11.08.2026

  • 113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #108 от "И кво":

    Хахахаах, какъв de Bil си, хахахах

    Коментиран от #170

    22:46 11.08.2026

  • 114 Ха ха ха ха

    7 6 Отговор

    До коментар #106 от "Бъркаш се":

    Русофилите избягват Русия като дявола тамяна!

    Коментиран от #123

    22:47 11.08.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Фют

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ама дайте да го чуем":

    Нали?
    Ама после Путин я се съгласи, я не, щото и той има условия.
    Пък дали ще се срещнат някъде, къде ли е възможно?
    Ама в последния момент, аха да подпишат мирен договор и някой ще забрави за срещата.
    От 2 години поне се споразумяват за мир и се срещат, за да го обсъдят.

    22:49 11.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 6 Отговор

    До коментар #112 от "Тигър, ама наркоман":

    А Британия, победи ли Авганистан?.
    А какво стана с Британската империя?
    А Сащ победи ли Авганистан?
    А Виетнам?
    А знаеш ли, че наричат Авганистан " Гробището на империите"

    Коментиран от #216

    22:49 11.08.2026

  • 121 Малко да те корегирам

    8 6 Отговор

    До коментар #10 от "Тигър":

    Запада даде на Зелемсски всичко каквото можа, изпразни складовете си и дори остана по без гащи.
    И искаше Русия да бъде победена и разкъсана на парчета. Но като видя че не става смени плочата с това за изтощението. Като с лисицата и киселото грозде.
    Но всъщност Европа бе изтощена.

    Коментиран от #124

    22:49 11.08.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Aй майкуууу

    1 1 Отговор

    До коментар #121 от "Малко да те корегирам":

    Не думай.
    😂😂😂😂😂

    22:52 11.08.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Росомаха

    6 6 Отговор
    Руснаците подариха на крайненците страна слънце. Построиха им енергетика, транспорт, промишленост, селско стопанство... Урките не са способни на нищо. Само рушат. Сега спят в метрото, построено също от руснаците.

    22:55 11.08.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 м даааа

    6 6 Отговор

    До коментар #126 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    "сама" плюс въоръжаване и финансиране от 52 страни,доста сама да,колко сте кухи не е истина...

    22:56 11.08.2026

  • 131 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 4 Отговор

    До коментар #126 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    Ем как без оръжие, бе жълтур, хахахах, а що тогава Сащ и ес свършиха ракетите, хахаах.
    И копипейста Ти е гл Пав

    Коментиран от #139

    22:57 11.08.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Без име":

    ...които се мразят едни други и са готови още утре да си прережат гърлата едни други.... ☝️🤟 Да се надяваме, че точно така ще стане!

    22:58 11.08.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "Без име":

    Личи, колко Ти е багажа в глава та, хахаха

    Коментиран от #141

    22:58 11.08.2026

  • 138 Да обясня на русофилите

    6 8 Отговор
    Ние в НАТО ли сме, да. Ние в Шенген ли сме, да. Ние в еврозоната ли сме, да. Така ще стане и с Украйна.

    Коментиран от #143, #147, #156

    22:59 11.08.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Ба бааааа

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "Раша капитулира":

    Вервай си

    23:02 11.08.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги

    5 4 Отговор
    Кой има право да коментира ще прави ли мобилизация Путин или няма да прави?!!! Това си е негова работа в неговата държава. Аз мисля, че и много българи ще се запишат доброволци! Колкото и да не ви харесва.

    Коментиран от #160

    23:03 11.08.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 ....

    4 7 Отговор

    До коментар #56 от "🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬":

    Русия отдавна се отказа от целта си. Шансът Украйна да има проруска власт е 0. Това можеше да стане единствено в началото на войната, когато Украйна нямаше никакви оръжия, сега е невъзможно.

    Коментиран от #153

    23:03 11.08.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Хохо Бохо

    4 5 Отговор
    Януари или ще капитулираш безусловно или твоите жив ще те одерат и заместника ти ще капитулира безусловно. Чакай само цар студ и генерал глад да дойдат, х0х0лите сами референдум за трисъединяване към Русия ще направят

    Коментиран от #154, #157

    23:03 11.08.2026

  • 151 Ъхъ...

    6 6 Отговор

    До коментар #127 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    13 г пред селата Покровск, Малая Токмачка, Купянск и те така.
    Хахахаха
    След Киев тръгваме за Виена, Берлин и Лиса бон
    Хахахаха

    Коментиран от #155

    23:04 11.08.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 5 Отговор

    До коментар #148 от "....":

    На Русия не и трябва пропуска украйна. А само-НЕУТРАЛНА!!!

    Коментиран от #171

    23:04 11.08.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Путин гол до кръста на пони

    4 3 Отговор
    Блогър , мисля да не чакам да се записвате доброволци, щото вие задунайците много се скатавате! Мисля да ви спретна и на вас една мобилизацийка! Какво мислиш? Или ти си доброволец?

    Коментиран от #161

    23:07 11.08.2026

  • 159 Двете ти грешки

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Първата е че руснаците в украйна първи се хванаха за оръжията за да се бранят от бандерите и прочистят земите си от тях.
    И втората е, че не знаеш че СВО не бе за територии. Както и Истамбулското споразумение за мир което Зеленски бе готов да подпише. И всъщност него принудиха откаже и да се бие

    23:08 11.08.2026

  • 160 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #146 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":

    А Кой Ти даже право да пишешь с моя Ник?

    Коментиран от #166

    23:09 11.08.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Колко хора уби?

    2 1 Отговор

    До коментар #156 от "хахахахха":

    Даваш ли си сметка, че това е Хитлер номер 2?

    Коментиран от #167

    23:13 11.08.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги

    1 1 Отговор

    До коментар #160 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Койнти дава право да пишеш с моя ник!???

    Коментиран от #176

    23:14 11.08.2026

  • 167 Бъркаш се

    3 2 Отговор

    До коментар #164 от "Колко хора уби?":

    подражателите на хитлер са в брюксел😉

    Коментиран от #172

    23:15 11.08.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Путин гол до кръста на пони

    2 3 Отговор

    До коментар #161 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Хванете Блогър от Москва и му раз таковайте з@т ника!

    23:17 11.08.2026

  • 170 Крим е Украйна и ще бъде такъв за винаги

    5 3 Отговор

    До коментар #113 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    как какъв....руски de bil

    23:18 11.08.2026

  • 171 ....

    7 3 Отговор

    До коментар #153 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това е невъзможно. На Русия и трябва проруска Украйна, демилитаризирана, да няма връзки със Запада. Беларус 2.0. Стана точно обратното. Силно милитаризирана Украйна, с подземни военни заводи и силни връзки със Запада. Русия категорично много се прецака с тази война. Тя е най-големият губещ.

    23:18 11.08.2026

  • 172 Не се бъркам

    1 5 Отговор

    До коментар #167 от "Бъркаш се":

    Води война за завземане на територии.

    Коментиран от #192

    23:18 11.08.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги

    0 6 Отговор
    Фалшив Блогър от Москва ми ползва ника без позволение! Моля ви, спазвайте морал и етика!

    Коментиран от #177, #181, #184

    23:20 11.08.2026

  • 175 ....

    6 4 Отговор

    До коментар #155 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Точно обратното. Дългата война е вредна единствено за Русия. За останалите продължаването на войната е изгодно. Дори и за България също. Натрупахме огромни печалби от продажба на военна продукция.

    Коментиран от #180

    23:22 11.08.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Любо

    3 5 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско имаше също план да пие кафе в Крим преди няколко години, какво стана с този негов план!??
    Кафето му се вкисна!!

    Коментиран от #182

    23:27 11.08.2026

  • 180 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 6 Отговор

    До коментар #175 от "....":

    Точно не разбираш целите на Русия, бе " Умник".Първата и единствена цел е безопасности на Русия. Това е възможно само при Неутрплна украйна.

    Коментиран от #194

    23:28 11.08.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Кретен,

    5 3 Отговор

    До коментар #179 от "Любо":

    Превзеха ли крепоста МАЛА ТОКМАЧКА?

    23:30 11.08.2026

  • 183 Хи хи

    5 4 Отговор
    Плана за спиране на войната може да проработи само ако укрите предадат исканите от Русия територии. Ако не урките моат си наврат плана на едно място.....

    23:30 11.08.2026

  • 184 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 4 Отговор

    До коментар #174 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":

    Айде, кажи -Вечна Слава на Русия
    Кроме руски Завинаги .
    Смърт на бандеровците

    Коментиран от #186

    23:30 11.08.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Раша в колапс и шок...унизена

    7 3 Отговор
    Разбита ,унизена,размазана и разкатана за 5 години се бият още за 5 села на 50 километра от границата си с цената на 2 милиона при кобзон

    23:34 11.08.2026

  • 188 Биби

    5 3 Отговор
    Путилифона великио бат Пундю скимтейки огласи бункеро каде тоже има план за амереканците! Планът бил да нахрантутят Кошнер и Фитков с писюльченца и да им разкажат за печенегите и половците па да става квото ще!

    23:35 11.08.2026

  • 189 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #186 от "Лекар":

    Така ли му викаш на това от заде ти, ахахах

    23:36 11.08.2026

  • 190 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #186 от "Лекар":

    Ало, редакция та, какво толерирате, заплатить за убийство ли?

    23:38 11.08.2026

  • 191 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #181 от "ПсиХолог":

    Като Ти гледам професионслната диагноза и си ми ясен, бе жълтур, хазазаз

    23:40 11.08.2026

  • 192 Бъркаш се

    1 1 Отговор

    До коментар #172 от "Не се бъркам":

    За освобождаване,има голяма разлика!

    Коментиран от #217

    23:40 11.08.2026

  • 193 Чики-Рики

    2 4 Отговор
    Дано плановете на,,Зеления,, да включват и капитулация, защото все едно нищо не е написано там, иначе!Тръмп не ,,пада,, от Марс!Той повече от,, отлично,, знае как точно ще завърши тази война! Даже миналата година по това време чудесно обясни на този любител на ,,белия,, прах,че няма никакви карти,а и още по-лошо,че не може и да играе, дори и да има такива!

    23:41 11.08.2026

  • 194 ....

    5 1 Отговор

    До коментар #180 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Хубаво. Но тази цел не може да бъде постигната. Русия преди войната беше в много по-голяма безопасност от сега и за в бъдеще. Украйна се очертава занапред като водещ военен производител на континента. При следващия президент на САЩ нещата ще станат още по-лоши за Русия. В крайна сметка Русия не получи безопасност, а даже напротив - бъдеща по-голяма опасност. Загубите, които регистрира Русия не стига, че са колосални, но и бяха дадени напразно.

    Коментиран от #198

    23:41 11.08.2026

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 5 Отговор
    Пожелавам на мразещите Русия, да живечт в страна, която Русия не е освобождавала, не е помогала да се строи, не е давала и помогала с нищо. От все средства Ви го желая, да се приберете хххлите и заедно с тях ,в ЕС ,да мразите- Русия. Не ми Пука, как ще сте, хахахвах

    23:44 11.08.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 4 Отговор

    До коментар #194 от "....":

    Е там Ти е проблема, че не разбираш как тази цел ще бъде постигната, хахахах. Бегай у левоооо

    Коментиран от #208

    23:46 11.08.2026

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО

    2 4 Отговор

    До коментар #203 от "Джжоoo пaaааaaацyyуyyyулaaaa👋😁💯👈":

    калната ти халка ще стане с размер ф100,десетки години няма да имаш запеек🤣

    Коментиран от #206, #210, #211

    23:56 11.08.2026

  • 205 Аве мишкар

    1 3 Отговор

    До коментар #199 от "Два кАпея мизерни и болни":

    калната ти халка бая ще понесе заради драсканиците ти

    Коментиран от #207, #209, #213

    23:59 11.08.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 п.с.

    1 0 Отговор

    До коментар #205 от "Аве мишкар":

    ако си на а1 доста скоро ще стане

    00:01 12.08.2026

  • 208 ....

    7 2 Отговор

    До коментар #198 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Няма нищо за разбиране. Целта не може да бъде постигната. Имаше минимален шанс 2022 руснаците да направят преврат, но не се получи. Русия просто не разполага нито с финансов, нито с военен, нито с умствен капацитет за да направи нещо, което ще й е от полза. Цялата тази война беше с обратен и много вреден за Русия ефект.

    00:02 12.08.2026

  • 209 Хомосексуален ли си?

    4 1 Отговор

    До коментар #205 от "Аве мишкар":

    Ще ти помогнем.

    Коментиран от #214

    00:02 12.08.2026

  • 210 Джжжоo пaaааaaацyyуyyyулaaaa👋😁💯👈

    2 1 Отговор

    До коментар #204 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":

    Ще ти гo вкaрaм цeлия както преди чaс на мaaйкaa ти на магистралата👺👹 след това ще го oближeeш целия както дъртaта ти вeщицaa след като й го извадиx от отзaaд и накрая ще те отървa от безмиcленото ти съществуване глaднo ,русоробcко и безпoлезно, ненyжно пceee😂🤣😅😅

    Коментиран от #215

    00:03 12.08.2026

  • 211 Джжоoo пaaааaaацyyуyyулaaaa👋😁💯👈

    2 1 Отговор

    До коментар #204 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":

    Ще ти гo вкaрaм цeлия както преди чaс на мaaйкaa ти на магистралата👺👹 след това ще го oближeeш целия както дъртaта ти вeщицaa след като й го извадиx от отзaaд и накрая ще те отървa от безмиcленото ти съществуване глaднo ,русоробcко и безпoлезно, ненyжно пceee😂🤣😅😅

    00:04 12.08.2026

  • 212 Я пък тоя

    2 2 Отговор
    Украйна и САЩ от кога воюват, та Зеленски предава план да прекратят войната!?

    00:04 12.08.2026

  • 213 Джжжоo пaaааaaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    2 2 Отговор

    До коментар #205 от "Аве мишкар":

    Ще ти гo вкaрaм цeлия както преди чaс на мaaйкaa ти на магистралата👺👹 след това ще го oближeeш целия както дъртaта ти вeщицa след като й го извадиx от отзaд и накрая ще те отървa от безмиcленото ти съществуване глaднo ,русоробcко и безпoлезно, ненyжно пceee😂🤣😅😅

    00:05 12.08.2026

  • 214 Аве мишкар

    1 2 Отговор

    До коментар #209 от "Хомосексуален ли си?":

    не съм,но за да те унижа,бих ти го сложил пред жена ти,а после и на нея,макар че имам съмнения че и тя е мъж,само кух джедъряк може да се продава за няколко цента

    Коментиран от #218

    00:06 12.08.2026

  • 215 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО

    1 1 Отговор

    До коментар #210 от "Джжжоo пaaааaaацyyуyyyулaaaa👋😁💯👈":

    Доста си се размечтал, разликата е там че аз наистина ще те навестя,и с колегите ще те въртим на чеверме, колкото и да не ти се вярва

    Коментиран от #219

    00:08 12.08.2026

  • 216 Напомняне

    1 1 Отговор

    До коментар #120 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Във филма "Девета рота" (за войната на СССР в Афганистан) един от командирите каза на войниците в ротата: "И запомнете - никой и никога не е победил Афганистан!"

    00:08 12.08.2026

  • 217 Те ще се освободят

    0 1 Отговор

    До коментар #192 от "Бъркаш се":

    Ще са в Европа и в НАТО.

    00:15 12.08.2026

  • 218 Джoо пaаaаaaацyyyуулaaa👋💯👈

    1 1 Отговор

    До коментар #214 от "Аве мишкар":

    Ще ти гo вкaрaм цeлия както преди чaс на мaaйкaa ти на магистралата👺👹 след това ще го oближeeш целия както дъртaта ти вeщицa след като й го извадиx от отзaд и накрая ще те отървa от безмиcленото ти съществуване глaднo ,русоробcко и безпoлезно, ненyжно пceee😂🤣😅😅

    Коментиран от #220

    00:16 12.08.2026

  • 219 Джoо пaаaаaaацyyyyуулaaa👋💯👈

    2 1 Отговор

    До коментар #215 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":

    Е аз всяка нощ навестявам маййкaa ти😂🤣
    Ще ти гo вкaрaм цeлия както преди чaс на мaaйкaa ти на магистралата👺👹 след това ще го oближeeш целия както дъртaта ти вeщицa след като й го извадиx от отзaд и накрая ще те отървa от безмиcленото ти съществуване глaднo ,русоробcко и безпoлезно, ненyжно пceee😂🤣😅😅

    Коментиран от #221

    00:17 12.08.2026

  • 220 Аве мишкар

    1 1 Отговор

    До коментар #218 от "Джoо пaаaаaaацyyyуулaaa👋💯👈":

    да не плачкаш после, защото ще те записване с цел подобряване на обслужването

    00:29 12.08.2026

  • 221 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО

    1 1 Отговор

    До коментар #219 от "Джoо пaаaаaaацyyyyуулaaa👋💯👈":

    отивам да ти правя братче,да не страда майка ти като те погребе

    00:31 12.08.2026

  • 222 Ъъъ

    0 0 Отговор
    Редно ли е победителите да предлагат мирни планове? Само преди 3 седмици, Александър Сруб се пенявеше по медиите, че Украйна печели войната, а сега се оказва, че довчерашните "победители" предлагат мирен план... 🤔

    01:05 12.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания