Украйна е предала на САЩ план за прекратяване на войната, съобщи Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес във вечерното си видео обръщение, че Украйна е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на продължаващата вече повече от четири години война с Русия, съобщиха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.
„Предадохме нашите предложения на американската страна“, заяви украинският лидер.
„А Съединените щати могат да помогнат за укрепването на нашата отбрана, преди всичко в областта на противовъздушната отбрана, и да окажат натиск върху Русия, така че плановете ѝ да се променят - да се подготви за прекратяване на войната, вместо да я удължава“, изтъкна Зеленски.
Руснаците подготвят мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента, каза още президентът на Украйна във вечерното си видео обръщение.
По данни на украинското военно разузнаване в плановете на Путин е да се създаде впечатлението, че руснаците сякаш подкрепят войната, тъй като всички допуснати до изборите партии се обявяват против мира.
Веднага след изборите в Русия е планирано провеждането на допълнителна бърза мобилизация на няколкостотин хиляди руснаци до края на годината, както и още толкова - през следващата година. Това е в допълнение към наборниците, които в Русия се опитват да изпълнят по договор, отбелязва Укринформ.
Зеленски съобщи, че в Украйна тече подготовка за максимално затрудняване на Русия да реализира тези планове. По думите му във връзка с това украинското разузнаване и специалните служби са получили съответните задачи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българите
Коментиран от #5, #94, #96
22:03 11.08.2026
2 находки оставени от фашисти
Коментиран от #60, #79, #88
22:04 11.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 факт
Коментиран от #11, #50
22:05 11.08.2026
5 ние сме смес
До коментар #1 от "Българите":от десетки народи от север и от юг
Коментиран от #95
22:07 11.08.2026
6 Москва
22:08 11.08.2026
7 Тодор Живков
22:09 11.08.2026
8 Дън Бай
Коментиран от #68
22:10 11.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тигър
Коментиран от #21, #66, #112, #121
22:10 11.08.2026
11 Соломон
До коментар #4 от "факт":Единствения факт са двете големи грешки на Русия. Първата голяма грешка е че нападнаха Украйна защото мислеха че тя ще се предаде. Втората голяма грешка е че продължават да вярват в това
Коментиран от #34, #90, #159
22:11 11.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 дрогирана зелка плямпаща брътвежи
кат ми пееш пенке ле кой те слуша
22:11 11.08.2026
14 жик так
Коментиран от #28
22:12 11.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Луганск
„Това е поражение не само за Украйна, но и решително поражение за НАТО, а следователно и за САЩ. В края на краищата НАТО е американско творение. Това ще нанесе удар по американската хегемония в НАТО и по цялата система от съюзи на САЩ, от който, струва ми се, те вече няма да се възстановят“, подчерта американският професор.
Припомняме, че в момента САЩ предпочитат да не оказват пряка военна помощ на Украйна, възлагайки тази мисия на европейските страни. Възможностите на последните в това отношение обаче са твърде ограничени.
По-конкретно, в момента киевският режим отчаяно се нуждае от средства за противовъздушна отбрана, които държавите от Европейския съюз отказват да споделят с него.
САЩ също не бързат да помагат на Украйна по този въпрос, подчертавайки, че скъпоструващите средства за въздушно прихващане са нужни на самите тях, тъй като запасите им са били изразходвани по време на конфликта с Иран, който все още не е приключил.
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #32, #36
22:12 11.08.2026
17 руската мечка
Коментиран от #23, #67
22:13 11.08.2026
18 Клоунът...
22:13 11.08.2026
19 Пълен провал на 40-дневната кампания на
40-дневната кампания на Киев за удари дълбоко в Русия не е успяла да принуди Москва към отстъпки, а руският отговор е оставил Украйна пред още по-тежка военна и енергийна криза.
22:13 11.08.2026
20 Бъдеще
Коментиран от #35
22:14 11.08.2026
21 0001
До коментар #10 от "Тигър":Баба Меца изобщо не е във форма 😂
22:14 11.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 жик так
До коментар #17 от "руската мечка":За сега американсата крава играе кючек на бай Ормуз .
22:14 11.08.2026
24 Щип
Коментиран от #31, #44, #77
22:16 11.08.2026
25 Дако
Колкото по-дълго Украйна се съпротивлява, толкова повече щети претърпява. Всеки опит за ескалация, който нанася осезаема болка на Русия, води до отговор с още по-голям мащаб. Точно това се случи с кампанията на зеленчука.
22:16 11.08.2026
26 нннн
22:16 11.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Иван
До коментар #14 от "жик так":Много скоро новите санкции ще сринат останалото от икономиката на Пиутлерстан.
22:17 11.08.2026
29 Раша капитулира
Коментиран от #38, #142
22:17 11.08.2026
30 БеГемот
22:17 11.08.2026
31 Соломон
До коментар #24 от "Щип":Че тя кога Украйна е искала в НАТО. Като през 2010г бе гласувано че Украйна ще бъде извън всякакви военни блокове
Коментиран от #109
22:18 11.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Азз
22:18 11.08.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Соломон":А защо украйна губи все повече територии, Това някакъв капан ли е, господине? Обяснете ни.
Коментиран от #41
22:19 11.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ....
До коментар #16 от "Луганск":Нато няма намерение да воюва с Русия. Няма и нужда от това. Путин много успешно са справя с унищожението на Русия. Хипотетично, ако Нато реши да нападне Русия, шансът й за оцеляване е 0.
Коментиран от #43, #65
22:19 11.08.2026
37 План Мъ.рсол
Коментиран от #47
22:19 11.08.2026
38 Щип
До коментар #29 от "Раша капитулира":Хахааха
22:20 11.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Гориил
22:20 11.08.2026
41 Соломон
До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Тази която губи територии. При това без нито един изстрел е Русия
Коментиран от #46, #51, #99, #101
22:21 11.08.2026
42 СЮЛЕЙМАН
22:21 11.08.2026
43 ха ха ха ...
До коментар #36 от "....":Руснаците всяка нощ дънят Киев кат маче у дувар , а нато , мато и Ес гледат на s ра ни ....ха ха ха ..
22:21 11.08.2026
44 Много е късно за капитулация.
До коментар #24 от "Щип":Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.
22:21 11.08.2026
45 Надежди говежди
До края на 2027г Украйна няма да съществува като държава, а МИ-6 ще ликвидира зеления наркоман.
Коментиран от #55
22:22 11.08.2026
46 Град Козлодуй
До коментар #41 от "Соломон":Така е приятел. Русия дори не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #89
22:22 11.08.2026
47 Ака...
До коментар #37 от "План Мъ.рсол":...до какви еднорози води наркотикът в гумената глава на един сорострол от фабриката за лъжи!
22:22 11.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Читател
Арменския поп го пратил при римския папа с белия байрак, но зеления запомнил само "белия" и директно отпрашил за Колумбия.
Обещал, че ще се върне с подаръци за тримата царе посещаващи го с влак в старата руска столица Киев.
Градът със златните туалетни, платени от заспалите уфце и гуведа на много държави.
22:23 11.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 здравей паун
До коментар #41 от "Соломон":Как върви перемогата ? Превзехте ли нещо днес ?
А вчера ? А миналата седмица ?
А миналия месец ? А миналата година ?
А бе въобще нещо превзехте ли ....
Коментиран от #71
22:23 11.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Финансовият министър на САЩ Скот Бесент е използвал изключително остър и пренебрежителен език по адрес на украинския президент Володимир Зеленски, пише The Guardian.
Скот Бесент за Зеленски:
1. "Мистър Бийн на кpeк",
2. "дeте със спeциални нyжди"
3. "мaлък мaлoyмник"
Източник на информация е статия на "Факти" от 20 Юни, 2026 20:29
22:24 11.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #148
22:25 11.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ама дайте да го чуем
Коментиран от #118
22:25 11.08.2026
59 Бригадир
22:25 11.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Росомаха
22:26 11.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 жик так
До коментар #55 от "Пaaaаццyууллee разработен AHAЛEH":Какво ще бе козляк ? От Донбас остана само Краматорск . Вие какво превзехте - Крим ли ?
Или оная област с три букви дето средната е най дълга !
Коментиран от #76
22:27 11.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Ами
не само за окраина, а и за всичките си така наречени партньори.
Последната новина от американски източници е, че Суровикин заменя Герасимов.
Дали е новина или слух ... Вероятно скоро ще разберем.
Коментиран от #74
22:28 11.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Соломон
До коментар #51 от "здравей паун":Здравей паун. Украйна никога не е има за цел да превзема нещо. Това го прави Русия в продължение на вече почти пет години. В момента се води позиционна война като за всеки руски идиот Освободител . Украйна е приготвила по 10 дрона и професионално селфи от изпращането му на оня свят
Коментиран от #144
22:28 11.08.2026
72 А Бункерния Педофил
В Улан Уде.
Колкото по далеч от Фронта
Толкова по добре
За Страхливия Плъхок Путкер
Скоро може и да остане да живее в Бурятия.
22:28 11.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Фантазьор
До коментар #69 от "Ами":Суровикин го скриха заради преврата на Пригожин. Ако още е жив... няма да излезе никога от дупката, в която са го навряли.
Продължавай да фантазираш!
Коментиран от #87
22:29 11.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Украйна е предала на САЩ план за...
До коментар #24 от "Щип":Украйна е предала на САЩ план за прекратяване на войната...
Защо го пращат на САЩ, а не на Путин въпросния план...
Коментиран от #93
22:30 11.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Аеееее
22:31 11.08.2026
81 хахахахха
22:31 11.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 3400 УЧИЛИЩА
В ПУТИНОВА РАЗЗИЯ.
Такъв Коптор
Само Един КГБ Кре.тен
Може да създаде
22:33 11.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 хахахахха
До коментар #70 от "Пукнииииии":може да си мечтаеш,но аз и колегите определено ще те клец@ме,пред родата ти и после в тик тока да радваш другите охлюви като тебе
22:33 11.08.2026
86 Росомаха
Коментиран от #91
22:34 11.08.2026
87 Ами
До коментар #74 от "Фантазьор":Повтарям!
Източника е американски с висок процент на достоверна информация.
Твърдят, че след атентата преди няколко дни в Москва, ситуацията рязко се е променила.
22:34 11.08.2026
88 Хаха ха
До коментар #2 от "находки оставени от фашисти":Не са били националисти, а са били русофили. Не лицата им са били обезобразени, а задниците. И не са били минирани, а са били... онодени.
Коментиран от #97
22:34 11.08.2026
89 На теб пък
До коментар #46 от "Град Козлодуй":Ти се празна в мръсната Муцка Ломска
22:35 11.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Реалист
До коментар #86 от "Росомаха":Путин го издигна на власт един дърт алкохолик - Елцин. Преди това Путин беше голямото нищо.
22:36 11.08.2026
92 Соломон
До коментар #90 от "Мухахаха":Да заповяда
22:36 11.08.2026
93 Ами
До коментар #77 от "Украйна е предала на САЩ план за...":Може би защото се твърди, че на практика окраина
е продадена на няколко американски компании.
Коментиран от #168
22:37 11.08.2026
94 Горд Българин 🇧🇬
До коментар #1 от "Българите":Ти не си българин, така че не говори от наше име. Ти си най обикновен индиец - сиганин.
22:37 11.08.2026
95 Така е
До коментар #5 от "ние сме смес":И по този начин са. се формирали нациите по цял свят. И за това са необходими векове за общи традиции и история.
Но нация покрайненци няма. етност такъв няма. За съжаление след измислянето на държавата украйна съдтавена от различни етноси, бандерите и съюзниците им бързо-бързо провалиха създаването на нация от тях.
Коментиран от #107, #122
22:37 11.08.2026
96 Това е добре
До коментар #1 от "Българите":Войната става все по-гореща...
22:38 11.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 хахахахха
До коментар #41 от "Соломон":само в мечтите на кухи лейки като тебе
22:40 11.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Соломон":И кои територии е загубила? Левия Брег на Днепър Одеска област. Да.
Коментиран от #116
22:41 11.08.2026
102 Росомаха
Коментиран от #108
22:41 11.08.2026
103 ГЛАСЪТ НА ИСТИНАТА
И Я ПРЕВЪРНА В КОЧИНА, КОЯТО ВСИЧКИ МРАЗЯТ
И КОЯТО ВСИЧКИ ИЗБЯГВАТ
Коментиран от #106
22:42 11.08.2026
104 ооооохххх
22:43 11.08.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Бъркаш се
До коментар #103 от "ГЛАСЪТ НА ИСТИНАТА":освен джендърята не знам някой друг да я избягва,то и те искат там ама ги бият...
Коментиран от #114
22:44 11.08.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 И кво
До коментар #102 от "Росомаха":Тъпакът Путин със 150 милона надъхана вата, газ, петрол и цялата съветска армия, не може да победи едни 15 милиона жени, деца и старци вече пета година и е дал 1.4 милиона жертви!
Коментиран от #113
22:44 11.08.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Кой печелеше
До коментар #100 от "Соломон":2 дня и все?!?
Или когиш узкоглазия Фюрер педофил избега по прашки от некаков готвач?!?
Еееееееехехе
23 ядрени монгольяк републики,13 год и ни една превзета Област и областен град?!?
Еееееееехехе
Коментиран от #127
22:45 11.08.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Тигър, ама наркоман
До коментар #10 от "Тигър":Я ми разкажи за великия СССР и Афганистан. Победи ли първата Ядрена сила СССР - изостаналия Афганистан?
Коментиран от #120
22:46 11.08.2026
113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #108 от "И кво":Хахахаах, какъв de Bil си, хахахах
Коментиран от #170
22:46 11.08.2026
114 Ха ха ха ха
До коментар #106 от "Бъркаш се":Русофилите избягват Русия като дявола тамяна!
Коментиран от #123
22:47 11.08.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Фют
До коментар #58 от "Ама дайте да го чуем":Нали?
Ама после Путин я се съгласи, я не, щото и той има условия.
Пък дали ще се срещнат някъде, къде ли е възможно?
Ама в последния момент, аха да подпишат мирен договор и някой ще забрави за срещата.
От 2 години поне се споразумяват за мир и се срещат, за да го обсъдят.
22:49 11.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #112 от "Тигър, ама наркоман":А Британия, победи ли Авганистан?.
А какво стана с Британската империя?
А Сащ победи ли Авганистан?
А Виетнам?
А знаеш ли, че наричат Авганистан " Гробището на империите"
Коментиран от #216
22:49 11.08.2026
121 Малко да те корегирам
До коментар #10 от "Тигър":Запада даде на Зелемсски всичко каквото можа, изпразни складовете си и дори остана по без гащи.
И искаше Русия да бъде победена и разкъсана на парчета. Но като видя че не става смени плочата с това за изтощението. Като с лисицата и киселото грозде.
Но всъщност Европа бе изтощена.
Коментиран от #124
22:49 11.08.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Aй майкуууу
До коментар #121 от "Малко да те корегирам":Не думай.
😂😂😂😂😂
22:52 11.08.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Росомаха
22:55 11.08.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 м даааа
До коментар #126 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":"сама" плюс въоръжаване и финансиране от 52 страни,доста сама да,колко сте кухи не е истина...
22:56 11.08.2026
131 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #126 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":Ем как без оръжие, бе жълтур, хахахах, а що тогава Сащ и ес свършиха ракетите, хахаах.
И копипейста Ти е гл Пав
Коментиран от #139
22:57 11.08.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Атина Палада
До коментар #122 от "Без име":...които се мразят едни други и са готови още утре да си прережат гърлата едни други.... ☝️🤟 Да се надяваме, че точно така ще стане!
22:58 11.08.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #122 от "Без име":Личи, колко Ти е багажа в глава та, хахаха
Коментиран от #141
22:58 11.08.2026
138 Да обясня на русофилите
Коментиран от #143, #147, #156
22:59 11.08.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Ба бааааа
До коментар #29 от "Раша капитулира":Вервай си
23:02 11.08.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги
Коментиран от #160
23:03 11.08.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 ....
До коментар #56 от "🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬":Русия отдавна се отказа от целта си. Шансът Украйна да има проруска власт е 0. Това можеше да стане единствено в началото на войната, когато Украйна нямаше никакви оръжия, сега е невъзможно.
Коментиран от #153
23:03 11.08.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Хохо Бохо
Коментиран от #154, #157
23:03 11.08.2026
151 Ъхъ...
До коментар #127 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":13 г пред селата Покровск, Малая Токмачка, Купянск и те така.
Хахахаха
След Киев тръгваме за Виена, Берлин и Лиса бон
Хахахаха
Коментиран от #155
23:04 11.08.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #148 от "....":На Русия не и трябва пропуска украйна. А само-НЕУТРАЛНА!!!
Коментиран от #171
23:04 11.08.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
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158 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #161
23:07 11.08.2026
159 Двете ти грешки
До коментар #11 от "Соломон":Първата е че руснаците в украйна първи се хванаха за оръжията за да се бранят от бандерите и прочистят земите си от тях.
И втората е, че не знаеш че СВО не бе за територии. Както и Истамбулското споразумение за мир което Зеленски бе готов да подпише. И всъщност него принудиха откаже и да се бие
23:08 11.08.2026
160 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #146 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":А Кой Ти даже право да пишешь с моя Ник?
Коментиран от #166
23:09 11.08.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Колко хора уби?
До коментар #156 от "хахахахха":Даваш ли си сметка, че това е Хитлер номер 2?
Коментиран от #167
23:13 11.08.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги
До коментар #160 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Койнти дава право да пишеш с моя ник!???
Коментиран от #176
23:14 11.08.2026
167 Бъркаш се
До коментар #164 от "Колко хора уби?":подражателите на хитлер са в брюксел😉
Коментиран от #172
23:15 11.08.2026
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Путин гол до кръста на пони
До коментар #161 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Хванете Блогър от Москва и му раз таковайте з@т ника!
23:17 11.08.2026
170 Крим е Украйна и ще бъде такъв за винаги
До коментар #113 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":как какъв....руски de bil
23:18 11.08.2026
171 ....
До коментар #153 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Това е невъзможно. На Русия и трябва проруска Украйна, демилитаризирана, да няма връзки със Запада. Беларус 2.0. Стана точно обратното. Силно милитаризирана Украйна, с подземни военни заводи и силни връзки със Запада. Русия категорично много се прецака с тази война. Тя е най-големият губещ.
23:18 11.08.2026
172 Не се бъркам
До коментар #167 от "Бъркаш се":Води война за завземане на територии.
Коментиран от #192
23:18 11.08.2026
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги
Коментиран от #177, #181, #184
23:20 11.08.2026
175 ....
До коментар #155 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Точно обратното. Дългата война е вредна единствено за Русия. За останалите продължаването на войната е изгодно. Дори и за България също. Натрупахме огромни печалби от продажба на военна продукция.
Коментиран от #180
23:22 11.08.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Този коментар е премахнат от модератор.
179 Любо
Кафето му се вкисна!!
Коментиран от #182
23:27 11.08.2026
180 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #175 от "....":Точно не разбираш целите на Русия, бе " Умник".Първата и единствена цел е безопасности на Русия. Това е възможно само при Неутрплна украйна.
Коментиран от #194
23:28 11.08.2026
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Кретен,
До коментар #179 от "Любо":Превзеха ли крепоста МАЛА ТОКМАЧКА?
23:30 11.08.2026
183 Хи хи
23:30 11.08.2026
184 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #174 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги":Айде, кажи -Вечна Слава на Русия
Кроме руски Завинаги .
Смърт на бандеровците
Коментиран от #186
23:30 11.08.2026
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Раша в колапс и шок...унизена
23:34 11.08.2026
188 Биби
23:35 11.08.2026
189 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #186 от "Лекар":Така ли му викаш на това от заде ти, ахахах
23:36 11.08.2026
190 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #186 от "Лекар":Ало, редакция та, какво толерирате, заплатить за убийство ли?
23:38 11.08.2026
191 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #181 от "ПсиХолог":Като Ти гледам професионслната диагноза и си ми ясен, бе жълтур, хазазаз
23:40 11.08.2026
192 Бъркаш се
До коментар #172 от "Не се бъркам":За освобождаване,има голяма разлика!
Коментиран от #217
23:40 11.08.2026
193 Чики-Рики
23:41 11.08.2026
194 ....
До коментар #180 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Хубаво. Но тази цел не може да бъде постигната. Русия преди войната беше в много по-голяма безопасност от сега и за в бъдеще. Украйна се очертава занапред като водещ военен производител на континента. При следващия президент на САЩ нещата ще станат още по-лоши за Русия. В крайна сметка Русия не получи безопасност, а даже напротив - бъдеща по-голяма опасност. Загубите, които регистрира Русия не стига, че са колосални, но и бяха дадени напразно.
Коментиран от #198
23:41 11.08.2026
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
23:44 11.08.2026
197 Този коментар е премахнат от модератор.
198 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #194 от "....":Е там Ти е проблема, че не разбираш как тази цел ще бъде постигната, хахахах. Бегай у левоооо
Коментиран от #208
23:46 11.08.2026
199 Този коментар е премахнат от модератор.
200 Този коментар е премахнат от модератор.
201 Този коментар е премахнат от модератор.
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Този коментар е премахнат от модератор.
204 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО
До коментар #203 от "Джжоoo пaaааaaацyyуyyyулaaaa👋😁💯👈":калната ти халка ще стане с размер ф100,десетки години няма да имаш запеек🤣
Коментиран от #206, #210, #211
23:56 11.08.2026
205 Аве мишкар
До коментар #199 от "Два кАпея мизерни и болни":калната ти халка бая ще понесе заради драсканиците ти
Коментиран от #207, #209, #213
23:59 11.08.2026
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 п.с.
До коментар #205 от "Аве мишкар":ако си на а1 доста скоро ще стане
00:01 12.08.2026
208 ....
До коментар #198 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Няма нищо за разбиране. Целта не може да бъде постигната. Имаше минимален шанс 2022 руснаците да направят преврат, но не се получи. Русия просто не разполага нито с финансов, нито с военен, нито с умствен капацитет за да направи нещо, което ще й е от полза. Цялата тази война беше с обратен и много вреден за Русия ефект.
00:02 12.08.2026
209 Хомосексуален ли си?
До коментар #205 от "Аве мишкар":Ще ти помогнем.
Коментиран от #214
00:02 12.08.2026
210 Джжжоo пaaааaaацyyуyyyулaaaa👋😁💯👈
До коментар #204 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":Ще ти гo вкaрaм цeлия както преди чaс на мaaйкaa ти на магистралата👺👹 след това ще го oближeeш целия както дъртaта ти вeщицaa след като й го извадиx от отзaaд и накрая ще те отървa от безмиcленото ти съществуване глaднo ,русоробcко и безпoлезно, ненyжно пceee😂🤣😅😅
Коментиран от #215
00:03 12.08.2026
211 Джжоoo пaaааaaацyyуyyулaaaa👋😁💯👈
До коментар #204 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":Ще ти гo вкaрaм цeлия както преди чaс на мaaйкaa ти на магистралата👺👹 след това ще го oближeeш целия както дъртaта ти вeщицaa след като й го извадиx от отзaaд и накрая ще те отървa от безмиcленото ти съществуване глaднo ,русоробcко и безпoлезно, ненyжно пceee😂🤣😅😅
00:04 12.08.2026
212 Я пък тоя
00:04 12.08.2026
213 Джжжоo пaaааaaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
До коментар #205 от "Аве мишкар":Ще ти гo вкaрaм цeлия както преди чaс на мaaйкaa ти на магистралата👺👹 след това ще го oближeeш целия както дъртaта ти вeщицa след като й го извадиx от отзaд и накрая ще те отървa от безмиcленото ти съществуване глaднo ,русоробcко и безпoлезно, ненyжно пceee😂🤣😅😅
00:05 12.08.2026
214 Аве мишкар
До коментар #209 от "Хомосексуален ли си?":не съм,но за да те унижа,бих ти го сложил пред жена ти,а после и на нея,макар че имам съмнения че и тя е мъж,само кух джедъряк може да се продава за няколко цента
Коментиран от #218
00:06 12.08.2026
215 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО
До коментар #210 от "Джжжоo пaaааaaацyyуyyyулaaaa👋😁💯👈":Доста си се размечтал, разликата е там че аз наистина ще те навестя,и с колегите ще те въртим на чеверме, колкото и да не ти се вярва
Коментиран от #219
00:08 12.08.2026
216 Напомняне
До коментар #120 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Във филма "Девета рота" (за войната на СССР в Афганистан) един от командирите каза на войниците в ротата: "И запомнете - никой и никога не е победил Афганистан!"
00:08 12.08.2026
217 Те ще се освободят
До коментар #192 от "Бъркаш се":Ще са в Европа и в НАТО.
00:15 12.08.2026
218 Джoо пaаaаaaацyyyуулaaa👋💯👈
До коментар #214 от "Аве мишкар":Ще ти гo вкaрaм цeлия както преди чaс на мaaйкaa ти на магистралата👺👹 след това ще го oближeeш целия както дъртaта ти вeщицa след като й го извадиx от отзaд и накрая ще те отървa от безмиcленото ти съществуване глaднo ,русоробcко и безпoлезно, ненyжно пceee😂🤣😅😅
Коментиран от #220
00:16 12.08.2026
219 Джoо пaаaаaaацyyyyуулaaa👋💯👈
До коментар #215 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":Е аз всяка нощ навестявам маййкaa ти😂🤣
Ще ти гo вкaрaм цeлия както преди чaс на мaaйкaa ти на магистралата👺👹 след това ще го oближeeш целия както дъртaта ти вeщицa след като й го извадиx от отзaд и накрая ще те отървa от безмиcленото ти съществуване глaднo ,русоробcко и безпoлезно, ненyжно пceee😂🤣😅😅
Коментиран от #221
00:17 12.08.2026
220 Аве мишкар
До коментар #218 от "Джoо пaаaаaaацyyyуулaaa👋💯👈":да не плачкаш после, защото ще те записване с цел подобряване на обслужването
00:29 12.08.2026
221 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО
До коментар #219 от "Джoо пaаaаaaацyyyyуулaaa👋💯👈":отивам да ти правя братче,да не страда майка ти като те погребе
00:31 12.08.2026
222 Ъъъ
01:05 12.08.2026