Украйна е предала на САЩ план за прекратяване на войната, съобщи Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес във вечерното си видео обръщение, че Украйна е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на продължаващата вече повече от четири години война с Русия, съобщиха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.

„Предадохме нашите предложения на американската страна“, заяви украинският лидер.

„А Съединените щати могат да помогнат за укрепването на нашата отбрана, преди всичко в областта на противовъздушната отбрана, и да окажат натиск върху Русия, така че плановете ѝ да се променят - да се подготви за прекратяване на войната, вместо да я удължава“, изтъкна Зеленски.

Руснаците подготвят мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента, каза още президентът на Украйна във вечерното си видео обръщение.

По данни на украинското военно разузнаване в плановете на Путин е да се създаде впечатлението, че руснаците сякаш подкрепят войната, тъй като всички допуснати до изборите партии се обявяват против мира.

Веднага след изборите в Русия е планирано провеждането на допълнителна бърза мобилизация на няколкостотин хиляди руснаци до края на годината, както и още толкова - през следващата година. Това е в допълнение към наборниците, които в Русия се опитват да изпълнят по договор, отбелязва Укринформ.

Зеленски съобщи, че в Украйна тече подготовка за максимално затрудняване на Русия да реализира тези планове. По думите му във връзка с това украинското разузнаване и специалните служби са получили съответните задачи.