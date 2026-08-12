Марко Рубио с разкрития за НЛО, Тръмп и Куба

Американският държавен секретар Марко Рубио направи поредица от ключови коментари, засягащи както тайните програми за Неидентифицирани аномални явления (НЛО / UAP), така и неочакваното му номиниране от президента Доналд Тръмп.

Дипломат №1 на САЩ сподели и прогнози за бъдещето на Куба, както и личните си опасения при пътувания зад граница. Паралелно с това нови разсекретени данни от Пентагона и разкрития за новия противоракетен щит „Златен купол“ (Golden Dome) привличат глобалното внимание.

Извънземни технологии и НЛО: Време е за сериозно отношение

Държавният секретар Марко Рубио призова международната общност и американските институции да се отнасят напълно сериозно към данните за НЛО. В свои изявления Рубио потвърди позицията си, че в американското въздушно пространство, особено над строго охранявани ядрени съоръжения, редовно се засичат обекти с неизвестен произход. По думите му тези апарати извършват маневри, непосилни за съвременната човешка технология. Информационните агенции припомнят негови думи от документалния проект „The Age of Disclosure“, според които правителството на САЩ вероятно е предало извънземни технологии на частни военни предприемачи (Източник: newsnationnow.com). Рубио подчерта, че политическата стигма по темата в Конгреса трябва да бъде изкоренена в името на националната сигурност.

Номинацията от Тръмп и бъдещето на Куба

Марко Рубио направи изненадващо признание, като заяви, че Доналд Тръмп го е издигнал на поста държавен секретар без предварително обсъждане или дълги политически консултации. Въпреки неочаквания подход, Рубио демонстрира пълна визия по отношение на външната политика и по-конкретно – Латинска Америка.

Като син на кубински емигранти, Рубио изрази категорично мнение, че до края на настоящия мандат на Тръмп Куба ще стъпи на пътя на мащабни исторически промени. Напрежението между Вашингтон и Хавана ескалира през последните месеци след наложени икономически санкции и засилено военно присъствие в Карибите. Държавният секретар определи кубинския режим като директна заплаха за сигурността на САЩ, но допълни, че целта остава постигането на „по-добро бъдеще за дълго страдащия кубински народ“.

Главният страх на дипломат №1 зад граница

В личен план Рубио разкри кой е най-големият му страх по време на чуждестранни визити в качеството му на държавен секретар. Поради строгите протоколи за сигурност, геополитическото напрежение и потенциалните кибератаки или физически заплахи от враждебни държави, най-голямото му опасение е свързано с непредвидени инциденти по сигурността на делегацията и логистични саботажи, които биха могли да компрометират класифицирана информация в движение или да застрашат американски служители (Източник: yahoo.com).

Разкрития на WP: Над 150 цивилни жертви при удари на САЩ в Йемен

Междувременно мащабно разследване на „Вашингтон Пост“, базирано на официален доклад на Пентагона до Конгреса, разкри тежката равносметка от американските военни операции. Според документите при въздушни и военноморски удари на САЩ в Йемен срещу бунтовниците хуси през изминалата година са загинали най-малко 153 цивилни граждани, а други 243 са били ранени. Операцията, известна под кодовото име „Груб ездач“ (Operation Rough Rider), предизвика вълна от критики от страна на правозащитни организации, които обвиняват администрацията в драстично съкращаване на екипите за оценка на цивилни щети, предава cbsnews.com.

Тестването на противоракетния щит „Златен купол“

На фона на глобалните конфликти агенция Блумбърг съобщи, че американските аерокосмически гиганти са завършили първите ключови изпитания на компоненти от бъдещата система за противоракетна отбрана „Златен купол“ (Golden Dome). Проектът, чиято стойност се оценява на над 185 милиарда долара, предвижда изграждането на мащабен наземен, въздушен и космически щит срещу балистични и крилати ракети. Космическите сили на САЩ потвърдиха, че компании като SpaceX и Northrop Grumman успешно са преминали първата фаза от разработката на сателитни прехващачи.