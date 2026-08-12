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Тръмп отхвърли исканията на Иран, реалист е за трети мандат

Тръмп отхвърли исканията на Иран, реалист е за трети мандат

12 Август, 2026 05:38, обновена 12 Август, 2026 05:45 1 058 6

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Историческа забрана: Спират държавните пари за смяна на пола при деца

Тръмп отхвърли исканията на Иран, реалист е за трети мандат - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп отново разтърси глобалната и вътрешната политическа сцена с поредица от ключови изявления и ключови решения за Световния ред.

В рамките на часове Тръмп коментира възможността за трети президентски мандат, ескалира напрежението около Иран и въведе радикална национална забрана в здравеопазването за непълнолетни.

Междувременно в САЩ изтребители прехванаха цивилни самолети над Ню Джърси – зона, в която държавният глава прекара уикенда, засилвайки спекулациите за сигурността му на фона на подновената война с Техеран.

Тръмп за трети мандат: „Бих искал, но законът е категоричен“

По време на последните си медийни прояви Доналд Тръмп за пореден път коментира темата за евентуално негово явяване на изборите през 2028 г. „Бих искал да се кандидатирам, но законът е много категоричен“, заяви президентът пред журналисти, цитиран от Fox News. Макар че по време на официалната вечеря на Кореспондентите в Белия дом той се пошегува, слагайки шапка с надпис „Тръмп 2028“, Тръмп признава, че 22-рата поправка на Конституцията на САЩ изрично забранява повече от два президентски мандата. Въпреки това негови близки съратници продължават да проучват правни вратички.

Напрежение в Ормузкия проток: Тръмп срещу претенциите на Иран

Външнополитическата обстановка остава критична, след като Иран постави шест радикални искания, за да възстанови свободното корабоплаване в Ормузкия проток, включително вдигане на блокадата и репарации от САЩ. В отговор Доналд Тръмп категорично отхвърли претенциите на Техеран и обяви пълния контрол на Вашингтон над стратегическия плавателен път.

„Ще поискаме пари за щетите, които са нанесли в продължение на 50 години“, отсече Тръмп от Белия дом, настоявайки Иран да компенсира семействата на загиналите американски войници и цивилни в Близкия изток, предава Reuters. Държавният глава изрази абсолютното си недоверие към ислямската република, а Пентагонът вече активира Hellfire ракети срещу товарни кораби, нарушаващи американската блокада в Оманския залив.

Съмненията около сигурността на президента се засилиха и след разкрития на CNN, че през юли той е бил принуден да напусне Турция след дипломатическа среща не с личния си президентски самолет, а чрез сложна секретна схема и чужд борд поради директни разузнавателни заплахи от страна на Иран.

Изтребители на крак: Прехващане над Бедминстър

Докато Тръмп координираше отговорите към Иран от голф клуба си в Бедминстър, Ню Джърси, по време на турнира LIV Golf, изтребители F-16 на NORAD бяха вдигнати по тревога. Военните самолети прехванаха две цивилни летателни машини тип Cessna, които нарушиха временното ограничение за полети (TFR), наложено заради присъствието на президента. Трети инцидент с нарушаване на въздушното пространство пък забави излитането на самия Тръмп с 13 минути, информира авиационният портал MiGFlug.

Историческа забрана: Спират държавните пари за смяна на пола при деца

Във вътрешен план администрацията на Тръмп нанесе тежък удар върху либералните здравни политики. Центровете за Medicare и Medicaid услуги (CMS) официално финализираха наредба, която забранява използването на федерални средства по програмите Medicaid и CHIP за финансиране на процедури и хормонална терапия за смяна на пола при лица под 18 години.

„Няма да плащаме с парите на данъкоплатците нашите невинни деца да бъдат подлагани на тези варварски операции и практики, които водят до немислими и необратими вреди на младите им тела“, написа Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Според разпоредбите, цитирани от Bloomberg Law, забраната влиза в сила от 13 октомври 2026 г., като е предвиден 6-месечен преходен период за поетапно спиране на средствата за децата, които в момента преминават през такава терапия. Решението предизвика вълна от критики от страна на Демократическата партия и водещи медицински асоциации в САЩ, но бе приветствано от консервативните кръгове.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    11 0 Отговор
    Та бай Тръмп не знае на кой свят живее, но е реалист 🤣

    05:47 12.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Статията

    6 0 Отговор
    трябваше да започне с последната част, другото бе излишно.

    06:15 12.08.2026

  • 4 Българин

    0 4 Отговор
    Тръмп няма да има трети мандат, защото няма да има избори. Просто ще остане за следващите десетилетия. Просто в САЩ няма политик с такава силна подкрепа, който може да замени Тръмп. Нормалните американци няма да го допуснат!

    Коментиран от #5

    06:32 12.08.2026

  • 5 мдааа

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Той кат оня с мустачките

    06:45 12.08.2026

  • 6 Ъхъм... Почти да пузнай начи...

    1 0 Отговор
    То тая есен може да го изритат с импичкане....
    Пък той да си фантазира...

    07:05 12.08.2026