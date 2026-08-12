Тръмп отхвърли исканията на Иран, реалист е за трети мандат

Американският президент Доналд Тръмп отново разтърси глобалната и вътрешната политическа сцена с поредица от ключови изявления и ключови решения за Световния ред.

В рамките на часове Тръмп коментира възможността за трети президентски мандат, ескалира напрежението около Иран и въведе радикална национална забрана в здравеопазването за непълнолетни.

Междувременно в САЩ изтребители прехванаха цивилни самолети над Ню Джърси – зона, в която държавният глава прекара уикенда, засилвайки спекулациите за сигурността му на фона на подновената война с Техеран.

Тръмп за трети мандат: „Бих искал, но законът е категоричен“

По време на последните си медийни прояви Доналд Тръмп за пореден път коментира темата за евентуално негово явяване на изборите през 2028 г. „Бих искал да се кандидатирам, но законът е много категоричен“, заяви президентът пред журналисти, цитиран от Fox News. Макар че по време на официалната вечеря на Кореспондентите в Белия дом той се пошегува, слагайки шапка с надпис „Тръмп 2028“, Тръмп признава, че 22-рата поправка на Конституцията на САЩ изрично забранява повече от два президентски мандата. Въпреки това негови близки съратници продължават да проучват правни вратички.

Напрежение в Ормузкия проток: Тръмп срещу претенциите на Иран

Външнополитическата обстановка остава критична, след като Иран постави шест радикални искания, за да възстанови свободното корабоплаване в Ормузкия проток, включително вдигане на блокадата и репарации от САЩ. В отговор Доналд Тръмп категорично отхвърли претенциите на Техеран и обяви пълния контрол на Вашингтон над стратегическия плавателен път.

„Ще поискаме пари за щетите, които са нанесли в продължение на 50 години“, отсече Тръмп от Белия дом, настоявайки Иран да компенсира семействата на загиналите американски войници и цивилни в Близкия изток, предава Reuters. Държавният глава изрази абсолютното си недоверие към ислямската република, а Пентагонът вече активира Hellfire ракети срещу товарни кораби, нарушаващи американската блокада в Оманския залив.

Съмненията около сигурността на президента се засилиха и след разкрития на CNN, че през юли той е бил принуден да напусне Турция след дипломатическа среща не с личния си президентски самолет, а чрез сложна секретна схема и чужд борд поради директни разузнавателни заплахи от страна на Иран.

Изтребители на крак: Прехващане над Бедминстър

Докато Тръмп координираше отговорите към Иран от голф клуба си в Бедминстър, Ню Джърси, по време на турнира LIV Golf, изтребители F-16 на NORAD бяха вдигнати по тревога. Военните самолети прехванаха две цивилни летателни машини тип Cessna, които нарушиха временното ограничение за полети (TFR), наложено заради присъствието на президента. Трети инцидент с нарушаване на въздушното пространство пък забави излитането на самия Тръмп с 13 минути, информира авиационният портал MiGFlug.

Историческа забрана: Спират държавните пари за смяна на пола при деца

Във вътрешен план администрацията на Тръмп нанесе тежък удар върху либералните здравни политики. Центровете за Medicare и Medicaid услуги (CMS) официално финализираха наредба, която забранява използването на федерални средства по програмите Medicaid и CHIP за финансиране на процедури и хормонална терапия за смяна на пола при лица под 18 години.

„Няма да плащаме с парите на данъкоплатците нашите невинни деца да бъдат подлагани на тези варварски операции и практики, които водят до немислими и необратими вреди на младите им тела“, написа Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Според разпоредбите, цитирани от Bloomberg Law, забраната влиза в сила от 13 октомври 2026 г., като е предвиден 6-месечен преходен период за поетапно спиране на средствата за децата, които в момента преминават през такава терапия. Решението предизвика вълна от критики от страна на Демократическата партия и водещи медицински асоциации в САЩ, но бе приветствано от консервативните кръгове.