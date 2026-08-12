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Пхенян изстреля поредна балистична ракета към Източно море

Пхенян изстреля поредна балистична ракета към Източно море

12 Август, 2026 04:48, обновена 12 Август, 2026 04:52 633 2

  • северна корея-
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  • японско море

Съвместна декларация от 41 държави поиска предварително известяване за военни тестове

Пхенян изстреля поредна балистична ракета към Източно море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рано тази сутрин Северна Корея извърши поредно изстрелване на балистична ракета от източното си крайбрежие към Източно море (Японско море), предава южнокорейската информационна агенция Yonhap.

Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея (JCS) обяви, че снарядът е засечен около 06:00 часа местно време (21:00 ч. по Гринуич във вторник), като е бил изстрелян от района на крайбрежния град Вонсан.

Това е втората сериозна военна провокация от страна на Пхенян за последните шест дни, след като на 6 август режимът на Ким Чен-ун тества друга балистична ракета с малък обсег. Според първоначалните данни на военното министерство в Сеул, снарядът е прелетял разстояние от над 700 километра с максимална височина на траекторията около 90 км, преди да падне в морските води извън изключителната икономическа зона на Япония.

Предизвестие за мащабни военни учения

Настоящото изпитание се провежда само броени дни преди Южна Корея и САЩ да стартират своите ежегодни мащабни съвместни военни маневри „Ulchi Freedom Shield“, планирани за периода от 17 до 27 август. Пхенян традиционно разглежда тези учения като „репетиция за инвазия“ и редовно отговаря на тях с демонстрация на ядрена и ракетна мощ. Само ден по-рано севернокорейските държавни медии остро разкритикуваха и новата Бяла книга за отбраната на Япония, обвинявайки Токио в опит за „възраждане на милитаризма“ и оправдаване на собственото си превъоръжаване.

Военните сили на Южна Корея, САЩ и Япония активираха системите си за денонощен обмен на данни в реално време, уверявайки, че поддържат пълна бойна готовност за реакция при последващи изстрелвания, потвърждава в изявлението си Обединеният комитет на началник-щабовете пред азиатската мрежа Asia News Network.

Международна изолация: Над 40 държави с общ фронт

Ракетният пуск съвпадна по време с мащабен дипломатически натиск в ООН. Общо 41 държави, сред които САЩ, Южна Корея, Япония и редица европейски страни, излязоха с официално съвместно изявление, публикувано от мисията на САЩ в Женева. В него международната общност остро осъжда практиката да се провеждат тестове на балистични ракети с ядрен капацитет без предварително предупреждение.

Документът е насочен както към системните нарушения на Пхенян, така и към неотдавнашния изненадващ пуск на междуконтинентална балистична ракета от страна на Китай в Пасифика. Държавите настояват за въвеждането на задължително 24-часово предизвестие преди всякакви ракетни пускове (включително космически ракети-носители). Според съвместната позиция липсата на координация драстично повишава „риска от грешни изчисления“ и застрашава международния въздушен и морски трафик. Съюзниците припомниха, че 145 нации вече спазват сходни правила в рамките на Хагския кодекс за поведение срещу разпространението на балистични ракети (HCOC).

Експерти, цитирани от световните медии като Al Jazeera, отбелязват, че Ким Чен Ун умишлено втвърдява тона и демонстрира разширения си арсенал, за да търси геополитически отстъпки и смекчаване на икономическите санкции, разчитайки на засиленото си военно сътрудничество с Русия и Китай.


Северна Корея
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  • 1 Хайде де

    2 1 Отговор
    Фащ нали са голяма работа.
    Да приберат ЯО на Ким Чен
    Аааа сетих се.
    Той ще им го прати сам със голяма скорост и бууууууум

    05:08 12.08.2026

  • 2 40 гладни държави били казали нещо си ха

    0 0 Отговор
    абе пука му на кимчо за ваща издъхнала организация на бедняци

    07:10 12.08.2026

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