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САЩ: Санкциите срещу Русия остават „хипотетичен“ въпрос
  Тема: Украйна

САЩ: Санкциите срещу Русия остават „хипотетичен“ въпрос

12 Август, 2026 04:59, обновена 12 Август, 2026 05:09 1 037 7

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Великобритания настоява за военни контакти с Москва; Румъния обвинена, че показва „парчета стиропор“ вместо дронове

САЩ: Санкциите срещу Русия остават „хипотетичен“ въпрос - 1
Питър Наваро, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическата обстановка по оста Вашингтон – Лондон – Букурещ – Москва претърпява ключови обрати през последните часове.

Докато Белият дом се опитва да балансира отношенията си с големите икономически партньори на фона на засилващия се натиск от Конгреса на САЩ, Великобритания изненадващо търси възстановяване на преките контакти с руското военно командване. В същото време напрежението в Черноморския регион ескалира в дипломатически скандал между Букурещ и Москва.

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Тръмп и санкциите срещу Русия: „Хипотетичен въпрос“

Висшият търговски съветник на Белия дом Питър Наваро определи въпроса за налагането на масивни американски мита срещу държави, купуващи руски петрол, като „чисто хипотетичен“, предаде etvbharat.com. Коментарът му идва броени дни след като Сенатът на САЩ одобри широкообхватния законопроект „Линдзи Греъм“ за санкции срещу Русия и Иран, който предвижда до 100% мита за петролните клиенти на Кремъл.

Наваро подчерта, че американският президент Доналд Тръмп поддържа отлични работни отношения с индийския премиер Нарендра Моди и евентуалните търговски търкания ще бъдат решени по дипломатически път, допълва deccanherald.com. По думите му администрацията във Вашингтон ще подходи гъвкаво, за да не подкопае световната стабилност и интересите на американските семейства, пише ura.news.

Обрат в Лондон: Великобритания настоява за военни контакти с Москва

Великобритания е изразила официална готовност да възобнови спешно прекия диалог на високо равнище с генералите на Руската федерация, съобщи The Times. Основната цел на Лондон е предотвратяването на случаен инцидент, който би могъл да провокира директен военен сблъсък между двете ядрени сили, подчертава ru.apa.az.

Британското военно командване се опасява от риск от „непредвидена ескалация“ поради пълната липса на комуникационни канали с Москва през последните години, информира life.ru. Нуждата от „гореща линия“ се е засилила драстично след инцидент от юни 2026 г. в пролива Ла Манш, когато руската фрегата „Адмирал Григорович“ произведе предупредителна стрелба в непосредствена близост до яхта под британски флаг, предава korrespondent.net. Официален говорител на правителството в Лондон потвърди пред медиите, че дипломатическото присъствие в Москва се използва за управление на рисковете.

Скандалът в Букурещ: Румъния обвинена, че показва „парчета стиропор“ вместо дронове

Напрежението в Черно море също достигна критична точка, след като Букурещ обяви, че е открил и унищожил два руски разузнавателни безпилотни апарата тип „Гербера“ в своята икономическа зона близо до стратегическата газова платформа Neptun Deep, съобщи 24tv.ua.

Реакцията на Москва обаче превърна случая в дипломатически фарс. Руското посолство в Румъния излезе с официална позиция, в която обвини румънското Министерство на външните работи, че не е предоставило никакви реални доказателства за произхода на машините. Според руските дипломати, по време на срещата с извикания посланик Владимир Липаев, румънската страна е демонстрирала единствено „парчета стиропор“, които по никакъв начин не доказват връзка с руските въоръжени сили, цитира life.ru.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Веска

    2 11 Отговор
    Келеменцата от Банско и Пловдив са руски неофашисти.

    Коментиран от #2

    05:17 12.08.2026

  • 2 Смяяях

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Веска":

    НАТО и Америка не издържат вече май, не съм русофил, даже напротив, но май станаха смешни , какви хора мислят , че имат насреща си - дебили ????, все още има достатъчно образовани

    Коментиран от #3

    05:32 12.08.2026

  • 3 Допълнение

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Смяяях":

    Еднолично господство на САЩ в момента не може да съществува, в по късен период може, но не сега и в близките 15-20 години

    05:36 12.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Англичаните

    8 1 Отговор
    отново търсят начин да приспят вниманието на Русия и да и забият нож в гърба! Или вече са им затворили каналите за доставка на оръжие за Украйна? Тези хиени, никога не воюват лице в лице, а само с диверсии и разпалване на междуособици!

    05:46 12.08.2026

  • 6 Потъналата Атлантида

    7 0 Отговор
    От гледна точка на международното право, санкциите не са съвсем законни. Като налагат ембарго на Куба или Венесуела, могат и да постигнат някакви резултати, но когато организират преврати и цветни революции в бивши съветски републики и ги подтикват към враждебни действия спрямо РФ и КНР, рискуват ответни действия, които могат да доведат до много лоши резултати.

    05:47 12.08.2026

  • 7 гниди саксофонски

    6 1 Отговор
    Плачат за Атом, много искат да го опитат. Руските военни могат да си говорят с английските само с преводача Калашников.

    06:06 12.08.2026