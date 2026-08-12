Геополитическата обстановка по оста Вашингтон – Лондон – Букурещ – Москва претърпява ключови обрати през последните часове.

Докато Белият дом се опитва да балансира отношенията си с големите икономически партньори на фона на засилващия се натиск от Конгреса на САЩ, Великобритания изненадващо търси възстановяване на преките контакти с руското военно командване. В същото време напрежението в Черноморския регион ескалира в дипломатически скандал между Букурещ и Москва.

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Тръмп и санкциите срещу Русия: „Хипотетичен въпрос“

Висшият търговски съветник на Белия дом Питър Наваро определи въпроса за налагането на масивни американски мита срещу държави, купуващи руски петрол, като „чисто хипотетичен“, предаде etvbharat.com. Коментарът му идва броени дни след като Сенатът на САЩ одобри широкообхватния законопроект „Линдзи Греъм“ за санкции срещу Русия и Иран, който предвижда до 100% мита за петролните клиенти на Кремъл.

Наваро подчерта, че американският президент Доналд Тръмп поддържа отлични работни отношения с индийския премиер Нарендра Моди и евентуалните търговски търкания ще бъдат решени по дипломатически път, допълва deccanherald.com. По думите му администрацията във Вашингтон ще подходи гъвкаво, за да не подкопае световната стабилност и интересите на американските семейства, пише ura.news.

Обрат в Лондон: Великобритания настоява за военни контакти с Москва

Великобритания е изразила официална готовност да възобнови спешно прекия диалог на високо равнище с генералите на Руската федерация, съобщи The Times. Основната цел на Лондон е предотвратяването на случаен инцидент, който би могъл да провокира директен военен сблъсък между двете ядрени сили, подчертава ru.apa.az.

Британското военно командване се опасява от риск от „непредвидена ескалация“ поради пълната липса на комуникационни канали с Москва през последните години, информира life.ru. Нуждата от „гореща линия“ се е засилила драстично след инцидент от юни 2026 г. в пролива Ла Манш, когато руската фрегата „Адмирал Григорович“ произведе предупредителна стрелба в непосредствена близост до яхта под британски флаг, предава korrespondent.net. Официален говорител на правителството в Лондон потвърди пред медиите, че дипломатическото присъствие в Москва се използва за управление на рисковете.

Скандалът в Букурещ: Румъния обвинена, че показва „парчета стиропор“ вместо дронове

Напрежението в Черно море също достигна критична точка, след като Букурещ обяви, че е открил и унищожил два руски разузнавателни безпилотни апарата тип „Гербера“ в своята икономическа зона близо до стратегическата газова платформа Neptun Deep, съобщи 24tv.ua.

Реакцията на Москва обаче превърна случая в дипломатически фарс. Руското посолство в Румъния излезе с официална позиция, в която обвини румънското Министерство на външните работи, че не е предоставило никакви реални доказателства за произхода на машините. Според руските дипломати, по време на срещата с извикания посланик Владимир Липаев, румънската страна е демонстрирала единствено „парчета стиропор“, които по никакъв начин не доказват връзка с руските въоръжени сили, цитира life.ru.