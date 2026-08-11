Как от руския „лов на педофили“ и крайните нацистки идеи се стигна до убийството на Младежкия хълм в Пловдив

Неонацизъм, руска антипедофилска пропаганда и неприсъща за деца жестокост. Редица видеа в социалните мрежи, факти, спекулации и хипотези. След бруталния случай с убийството на 37-годишен мъж в Пловдив отзвукът от случилото се все още резонира сред обществото, а въпросите се роят един след друг, коментира "Нова телевизия".

Какво се случва, когато крайните идеи на „ловците на педофили“ попаднат в полезрението на деца?

Смъртта на Георги Кузев след жестокия побой при Младежкия хълм в Пловдив постави точно този въпрос. Случаят се превърна в една от най-обсъжданите теми през последните дни, а все по-активно се говори за евентуалното разрастване на младежко движение за „лов на педофили“ у нас.

Повдигнати са обвинения срещу петима от младежите, разследването продължава, а част от събраните доказателства са видеозаписи и снимков материал, на които се виждат лицата на децата и жертвата, знамена със свастики и повтарящ се знак със сгънат палец. Какво може да се крие зад подбудите на организираната младежка група?

Кой е Тесак - основателят на руското движение “Окупирай педофилията”?

Явлението „ловци на педофили“ не е ново. В интернет от години съществуват групи, които използват фалшиви профили, за да установяват контакт с хора, представяни като потенциални сексуални насилници. Проблемът започва там, където гражданската реакция не е сигнал до полицията, а се превръща в публично унижение, побой и наказание.

Един от най-известните примери идва от Русия. След 2010 година там се появява групата „Окупирай педофилията“ - мрежа от „ловци на педофили“, самоопределящи се за такива, основана от руския неонацист Максим Марцинкевич - Тесак. Human Rights Watch я определя като най-известната от редица руски групи, които извършват насилствени нападения и публикуват записите онлайн.

Групата твърди, че преследва педофили. На практика обаче основните ѝ мишени са хомосексуални мъже и други представители на ЛГБТИ общността. Жертвите са примамвани чрез интернет срещи, след което са нападани, унижавани и заснемани. Документирани са случаи на побои, счупени кости, заплахи и тежки психологически последствия като най-често на видеата се вижда как се бръснат главите на жертвите, след което на челата им биват изрисувани ЛГБТИ знамена.

Максим Марцинкевич не започва като „ловец на педофили“.

Преди това той е известен като неонацист и лидер на крайнодясната група Format 18. Марцинкевич неведнъж е осъждан за подбуждане към етническа омраза.

Движението „Окупирай педофилията“ използва добре познат модел: фалшив профил - примамка - среща - група хора - публично унижение и заснемане на деянието. Явлението е характерно с усещането за принадлежност. Участникът не е просто човек, който извършва побой, а е част от „мисия“. При него има враг и конкретни правила.

В пика си движението има структури в 22 града в Русия и Украйна, а негови имитатори действат в още десетки руски региони. Проучване, публикувано в Journal of Family Violence, посочва, че последователи и копиращи групи са достигали до около 40 региона на Русия. Според Wikipedia разпространените видеа онлайн са стотици.

В Русия „Окупирай педофилията“ не съществува изолирано. Около проекта се появяват други инициативи със сходната логика - „Окупирай наркофилията“, „Окупирай алкохолизма“ и „Окупирай геронтофилията“. Академично изследване описва тази система като част от по-широка идеологическа конструкция, изградена около идеята за „прочистване“ на обществото от определени групи и поведения.

Какво представлява жестът с ръка на “ловците на педофили”?

Сред най-разпознаваемите символи на „Окупирай педофилията“ е специфичният жест с ръка - свита ръка на юмрук с вдигнат палец, но не изцяло а сгънат.

Изследване на движението, публикувано от Централноевропейския университет, описва този жест като модификация на „палец нагоре“, използвана като знак на общността и свързвана с идеята за унищожаване на „педофилите“. На снимките с децата от Младежкия хълм се вижда как всяко от тях позира, правейки въпросния знак до окървавения Кузев след побоя.

Знамето на Третия райх

На някои изображения младежите държат червен флаг със сив орел. Знамето представлява нацистки държавен символ - орел, хванал венец със свастика в средата. Свастиката е централен символ на нацистката пропаганда. Тя е използвана върху знамето, плакати, униформи и емблеми на режима. След идването на нацистите на власт символът се превръща в един от най-разпознаваемите знаци на пропагандата на режима и започва да се свързва с расова йерархия и идеята за „арийска“ идентичност.

Нацистката пропаганда исторически е обръщала особено внимание на младите. Американският музей на Холокоста описва как режимът целенасочено е използвал младежки организации и училищата за идеологическо възпитание и подчиняване на младите хора.

Отвъд “Окупирай педофилията”

“Ловците на педофили” не са познати само в границите на Русия. Според Buzz feed news през 2013 г. в Испания се появява „Proyecto Pilla-Pilla“, вдъхновен от „Окупирай педофилията“. Групата използва сходен подход. Испанското издание El País по-късно описва групата като имитация на руското движение и съобщава за обвинения срещу членовете ѝ.

През 2014 г. Facebook и Instagram премахват акаунти, свързани с „Окупирай педофилията“, тъй като в тях се публикуват видеа на нападения, но голяма част от тях са копирани и препубликувани. В последствие се създават дори мемета и фейк групи.

Българското измерение: Ален Симеонов - българският „ловец на педофили“

В тази история неизбежно се появява и името на Ален Симеонов. Той е публично известен с акциите си срещу хора, които представя като педофили, и с използването на „примамки“ в интернет. Самият Симеонов обаче многократно е заявявал, че неговият подход не включва физическа саморазправа. Според представяния от него модел след установяване на предполагаемия извършител информацията трябва да бъде предадена на полицията и прокуратурата. Ален Симеонов, показващ характерния знак с палец, присъства в множество публикации на младежите от Пловдив. Според разследването те са му подражавали.

В България антипедофилското движение е силно разпространено. През 2025 г. се състоя протест във Велико Търново. Организаторите заявяват, че се занимават с граждански арести на предполагаеми педофили и че са се вдъхновили от Ален Симеонов. Един от участниците твърди, че за около две години са „заловили“ близо 50 души, пише БТА.

Какво общо има блек метъл жанрът?

На снимките виждаме, че част от младежите са с тениски на метъл групи. Те се появяват и с дет метъл лога на съдебното дело. От тук произтичат множество спекулации, че именно музикалните интереси на децата са ги подтикнали да проявят агресия. Сред символите по тениските им е това на групата Mayhem - норвежка блек метъл група. Тя е сред пионерите на т.нар. втора вълна на норвежкия метъл, превърнал се в една от най-влиятелните формации в жанра.

През началото на 90-те години има свидетелства за поредица от тежки престъпления, свързани с блек метъл идеологията. The Guardian описва палежи на църкви, самоубийството на вокалиста на Mayhem Пер Ингве „Дед“ Олин и убийството на китариста Евронимус от Варг Викернес.

Метаанализ от 2025 г., публикуван в Psychology of Violence, разглежда 35 независими изследвания и установява връзка между излагането на текстове с насилствено съдържание и агресивни мисли, чувства и поведение.

Източник: nova.bg