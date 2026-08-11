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Как от руския „лов на педофили“ и крайните нацистки идеи се стигна до убийството на Младежкия хълм в Пловдив

Как от руския „лов на педофили“ и крайните нацистки идеи се стигна до убийството на Младежкия хълм в Пловдив

11 Август, 2026 07:57 2 430 219

  • пловдив-
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  • неонацисти-
  • крими

Българското измерение: Ален Симеонов - българският „ловец на педофили“

Как от руския „лов на педофили“ и крайните нацистки идеи се стигна до убийството на Младежкия хълм в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неонацизъм, руска антипедофилска пропаганда и неприсъща за деца жестокост. Редица видеа в социалните мрежи, факти, спекулации и хипотези. След бруталния случай с убийството на 37-годишен мъж в Пловдив отзвукът от случилото се все още резонира сред обществото, а въпросите се роят един след друг, коментира "Нова телевизия".

Какво се случва, когато крайните идеи на „ловците на педофили“ попаднат в полезрението на деца?

Смъртта на Георги Кузев след жестокия побой при Младежкия хълм в Пловдив постави точно този въпрос. Случаят се превърна в една от най-обсъжданите теми през последните дни, а все по-активно се говори за евентуалното разрастване на младежко движение за „лов на педофили“ у нас.

Повдигнати са обвинения срещу петима от младежите, разследването продължава, а част от събраните доказателства са видеозаписи и снимков материал, на които се виждат лицата на децата и жертвата, знамена със свастики и повтарящ се знак със сгънат палец. Какво може да се крие зад подбудите на организираната младежка група?

Кой е Тесак - основателят на руското движение “Окупирай педофилията”?

Явлението „ловци на педофили“ не е ново. В интернет от години съществуват групи, които използват фалшиви профили, за да установяват контакт с хора, представяни като потенциални сексуални насилници. Проблемът започва там, където гражданската реакция не е сигнал до полицията, а се превръща в публично унижение, побой и наказание.

Един от най-известните примери идва от Русия. След 2010 година там се появява групата „Окупирай педофилията“ - мрежа от „ловци на педофили“, самоопределящи се за такива, основана от руския неонацист Максим Марцинкевич - Тесак. Human Rights Watch я определя като най-известната от редица руски групи, които извършват насилствени нападения и публикуват записите онлайн.

Групата твърди, че преследва педофили. На практика обаче основните ѝ мишени са хомосексуални мъже и други представители на ЛГБТИ общността. Жертвите са примамвани чрез интернет срещи, след което са нападани, унижавани и заснемани. Документирани са случаи на побои, счупени кости, заплахи и тежки психологически последствия като най-често на видеата се вижда как се бръснат главите на жертвите, след което на челата им биват изрисувани ЛГБТИ знамена.

Максим Марцинкевич не започва като „ловец на педофили“.

Преди това той е известен като неонацист и лидер на крайнодясната група Format 18. Марцинкевич неведнъж е осъждан за подбуждане към етническа омраза.

Движението „Окупирай педофилията“ използва добре познат модел: фалшив профил - примамка - среща - група хора - публично унижение и заснемане на деянието. Явлението е характерно с усещането за принадлежност. Участникът не е просто човек, който извършва побой, а е част от „мисия“. При него има враг и конкретни правила.

В пика си движението има структури в 22 града в Русия и Украйна, а негови имитатори действат в още десетки руски региони. Проучване, публикувано в Journal of Family Violence, посочва, че последователи и копиращи групи са достигали до около 40 региона на Русия. Според Wikipedia разпространените видеа онлайн са стотици.

В Русия „Окупирай педофилията“ не съществува изолирано. Около проекта се появяват други инициативи със сходната логика - „Окупирай наркофилията“, „Окупирай алкохолизма“ и „Окупирай геронтофилията“. Академично изследване описва тази система като част от по-широка идеологическа конструкция, изградена около идеята за „прочистване“ на обществото от определени групи и поведения.

Какво представлява жестът с ръка на “ловците на педофили”?

Сред най-разпознаваемите символи на „Окупирай педофилията“ е специфичният жест с ръка - свита ръка на юмрук с вдигнат палец, но не изцяло а сгънат.

Изследване на движението, публикувано от Централноевропейския университет, описва този жест като модификация на „палец нагоре“, използвана като знак на общността и свързвана с идеята за унищожаване на „педофилите“. На снимките с децата от Младежкия хълм се вижда как всяко от тях позира, правейки въпросния знак до окървавения Кузев след побоя.

Знамето на Третия райх

На някои изображения младежите държат червен флаг със сив орел. Знамето представлява нацистки държавен символ - орел, хванал венец със свастика в средата. Свастиката е централен символ на нацистката пропаганда. Тя е използвана върху знамето, плакати, униформи и емблеми на режима. След идването на нацистите на власт символът се превръща в един от най-разпознаваемите знаци на пропагандата на режима и започва да се свързва с расова йерархия и идеята за „арийска“ идентичност.

Нацистката пропаганда исторически е обръщала особено внимание на младите. Американският музей на Холокоста описва как режимът целенасочено е използвал младежки организации и училищата за идеологическо възпитание и подчиняване на младите хора.

Отвъд “Окупирай педофилията”

“Ловците на педофили” не са познати само в границите на Русия. Според Buzz feed news през 2013 г. в Испания се появява „Proyecto Pilla-Pilla“, вдъхновен от „Окупирай педофилията“. Групата използва сходен подход. Испанското издание El País по-късно описва групата като имитация на руското движение и съобщава за обвинения срещу членовете ѝ.

През 2014 г. Facebook и Instagram премахват акаунти, свързани с „Окупирай педофилията“, тъй като в тях се публикуват видеа на нападения, но голяма част от тях са копирани и препубликувани. В последствие се създават дори мемета и фейк групи.

Българското измерение: Ален Симеонов - българският „ловец на педофили“

В тази история неизбежно се появява и името на Ален Симеонов. Той е публично известен с акциите си срещу хора, които представя като педофили, и с използването на „примамки“ в интернет. Самият Симеонов обаче многократно е заявявал, че неговият подход не включва физическа саморазправа. Според представяния от него модел след установяване на предполагаемия извършител информацията трябва да бъде предадена на полицията и прокуратурата. Ален Симеонов, показващ характерния знак с палец, присъства в множество публикации на младежите от Пловдив. Според разследването те са му подражавали.

В България антипедофилското движение е силно разпространено. През 2025 г. се състоя протест във Велико Търново. Организаторите заявяват, че се занимават с граждански арести на предполагаеми педофили и че са се вдъхновили от Ален Симеонов. Един от участниците твърди, че за около две години са „заловили“ близо 50 души, пише БТА.

Какво общо има блек метъл жанрът?

На снимките виждаме, че част от младежите са с тениски на метъл групи. Те се появяват и с дет метъл лога на съдебното дело. От тук произтичат множество спекулации, че именно музикалните интереси на децата са ги подтикнали да проявят агресия. Сред символите по тениските им е това на групата Mayhem - норвежка блек метъл група. Тя е сред пионерите на т.нар. втора вълна на норвежкия метъл, превърнал се в една от най-влиятелните формации в жанра.

През началото на 90-те години има свидетелства за поредица от тежки престъпления, свързани с блек метъл идеологията. The Guardian описва палежи на църкви, самоубийството на вокалиста на Mayhem Пер Ингве „Дед“ Олин и убийството на китариста Евронимус от Варг Викернес.

Метаанализ от 2025 г., публикуван в Psychology of Violence, разглежда 35 независими изследвания и установява връзка между излагането на текстове с насилствено съдържание и агресивни мисли, чувства и поведение.

Източник: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    64 9 Отговор
    ВСИЧКО ЗНАЯ ЗА ФАКТИ
    ... И ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ГО ЗНАЕ ДО ДНИ
    ......
    ТРИЕНЕТО НЕ ПОМАГА :)

    Коментиран от #129

    08:01 11.08.2026

  • 4 Спекулации !

    12 19 Отговор
    Или Не !

    Факта Е !

    Налице !

    Коментиран от #117

    08:01 11.08.2026

  • 5 тая танасова

    65 7 Отговор
    явно много я боли пачата

    08:02 11.08.2026

  • 6 Трол

    118 6 Отговор
    Тия ловци на педофили дали могат да посочат Русия на картата на света?

    Коментиран от #46

    08:02 11.08.2026

  • 7 Берлин

    141 16 Отговор
    Ясно,убийци български деца,виновна Русия,пушат, нямат елементарно възпитание,пак Русия.

    Коментиран от #15

    08:03 11.08.2026

  • 8 Козу Наци

    106 9 Отговор
    Опорката на побъркания тв психолог е абсурдна. Излагате се много.

    08:03 11.08.2026

  • 9 И да се знае❗❗

    96 10 Отговор
    Педофилите се пренесоха предимно в Белия дом, Вашингтон, след като им беше разтурена сбирката на остров литъл сейнт джеймс. В столците на ЕССР също се срещат, но по-рядко. И на Петрохан се бяха навъдили едни педофили, но ДАНС ги излекува.

    Коментиран от #51

    08:04 11.08.2026

  • 10 Как ли?

    22 93 Отговор
    Лесно. Рашистката пропаганда се вихри из България необезпокоявана от прескъпите ни служби. ПБ и Възраждане не биха съществували в нормална държава.

    Коментиран от #120

    08:05 11.08.2026

  • 11 Иска ти се

    16 81 Отговор

    До коментар #2 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Рушията е фашизирана и си личи.

    08:05 11.08.2026

  • 12 Руският нацист е вкаран в затвора

    88 17 Отговор
    където пyква.
    Неговите руски последователи бягат в Украйна, където им дават всякакви условия да си развиват нацистките идеи.
    Тези "деца" са възпитавани от такива русофобни фашизоиди като тия в този сайт,
    които денононщо се заканват "как щели да убиват кoпeйки".

    Коментиран от #92

    08:06 11.08.2026

  • 13 Гост

    71 5 Отговор
    Айде айде много хора са гледали видеа на Ален .. но убиват ли хора след това? Много хора има социални мрежи убиват ли хора след това ? Имам чувството , че се търси под вика теле . НЕ единствено и само родителите са си виновни за тези деца .. никакво възпитание .. За мен те лично вече не да деца а убийци ! И то садистични убийци !! Надявам се да получат максимално наказание ! Надявам се законите да бъдат променени …14 годишен е дете направи ли убийство вече не е ! Трябва да се съдят като възрастни ! Ако не в бъдеще нещата по зле ще стават !

    08:06 11.08.2026

  • 14 Мдаа!🤥

    73 12 Отговор
    Как се стигна до убийството на шест педофила от ппдб/ЛГБТ на Петрохан и защо правителството на ппдб/ЛГБТ отказа да го разследва??? Путин ли е виновен???

    Коментиран от #21, #35

    08:07 11.08.2026

  • 15 Виноовна е

    15 66 Отговор

    До коментар #7 от "Берлин":

    От 100 години трови българските деца с какви ли не идеологии. Истинско чудо е, че все още имаме и качествени хора непокварени от "братушите"

    Коментиран от #67, #75, #121

    08:07 11.08.2026

  • 16 Троян

    42 1 Отговор
    Тия ако ги набараме, някой които носим символа на черното слънце във душата си ще видя на какви нацисти се правят. Да биеш цяла банда сам човек. Боклуци.

    08:08 11.08.2026

  • 17 Биби

    6 30 Отговор
    У Ромсiа е фраш не само с неонацисти ма са сатанисти од секаков вид! По три иледи пиенци зачезват секоя година и некои нивга ги не намират! Най многома са непълнолетните и невръсните. Добре е фа се провери од кольегите дали тие пловдивските рослямисти не са имали възрасни инструктори- родители или некой други,кои са ги наставлявали. У савецките банди имат такиви "инструктори".

    08:08 11.08.2026

  • 18 Шорт

    41 3 Отговор
    В средновековието изцелението от такива изроди е да ги обявят за вещици силите на злото! И просто са ги обесвали докато се е появила гилотината! Сега ще ги разкарват 5 години по съдилищата да харчат народни пари! После ще обявят че са прекалено млади за затвора!

    08:09 11.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пенчо

    34 5 Отговор
    марче, бре чети, марчето не ще! Да преписва - по добре!

    Коментиран от #212

    08:10 11.08.2026

  • 21 Кой

    11 36 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаа!🤥":

    ги изкара педофили? Путин и пропагандата му в полза на кРадеф. Иначе са си пречукани като агнета от ГРУ.

    Коментиран от #27

    08:10 11.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 колкото

    13 51 Отговор
    Колкото и да лъжете, колкото и да мажете на всички им е ясно. Русия прави всичко възможно да разбие българското общество и хора като Радеф борисоф пеевски костофф първанофф станишефф костадинофф ни продават и предават. Ако искате спокоен живот на запад.

    Коментиран от #167

    08:11 11.08.2026

  • 25 Анонимен

    42 7 Отговор
    Разбрахме.Путин е виновен.

    08:12 11.08.2026

  • 26 Как

    46 8 Отговор
    Този " журналист" намери руска следа както говори Лозанов като платен грантаджия винаги Путин им виновен.Ганьо друг им виновен.Родители които " възпитават" своите деца в престъпници обществото в което живеем

    08:13 11.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Как

    29 7 Отговор
    Този " журналист" намери руска следа както говори Лозанов като платен грантаджия винаги Путин им виновен.Ганьо друг им виновен.Родители които " възпитават" своите деца в престъпници обществото в което живеем

    08:15 11.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Фори

    11 28 Отговор
    Възраждане са руска партия и те насаждат такива опасни идеи на децата. Само те похвалиха инициативата и не се разграничиха.

    08:15 11.08.2026

  • 32 ПУТИН

    13 27 Отговор

    До коментар #28 от "в русия":

    НЕ СЛУЧАЙНО
    Е ВПЕЧАТЛЕН
    ОТ КАДИРОВ И ТРАДИЦИИТЕ

    ЧЕЧЕНЦИТЕ ДА ЖЕНЯТ ДЕЦАТА СИ
    НА 14 ГОДИНИ.

    МНОГО ПОЛОЖИТЕЛНО
    ГЛЕДА НА ТАЗИ ТРАДИЦИЯ

    И ИСКА И В РУСИЯ

    ДЕЦА ДА РАЖДАТ ДЕЦА

    ПУШЕЧНО МЕСО
    ТРЯБВА ДА ИМА С МИЛИОНИ

    08:17 11.08.2026

  • 33 Абе

    50 13 Отговор
    Пълна простотия е написана....платена от НПО публикация да се очерни Русия отново! Това движение възниква в САЩ и Канада далеч преди да се появи в Русия. А този руснак два пъти е бил в затвора и накрая умира там, уж случайно. А движението е тотално смазано от държавните органи, за разлика от беззаконието в Канада.

    08:17 11.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Бинч

    8 27 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаа!🤥":

    Първо никой не е доказал, че в Петрохан е имало педофили. Това вие руснаците го пуснахте като слух и я надувате тая пропаганда за педафили. И приичната е ясна - оклеветяване.
    Да вие сте виновни. Месеци наред пропаганда и призиви за насилие.

    Сега ако Дерменджиев не е лъжец, ще ви издирят и ще ви търсят сметка в съда.

    Коментиран от #44, #49

    08:17 11.08.2026

  • 36 Шорт

    31 6 Отговор
    Болно общество! С болна младеж! Само ако чукат камъни в Белене ще се оправят. Социалните мрежи,антлантици, еврорасти отровиха обществото!

    08:17 11.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Добрият пример от преди 1989

    7 28 Отговор
    Чичака с Дачията дето гони детето за череши
    Дядката дето си изхвърля кофата в реката докато правят репортаж за излязла река заради боклуци
    Чичака шофьор на автобус от миналата седмица дето гледа тикток и кара с лакти
    Дедката дето си запали къщата и още колко хиляди декари щото гонил врабчета с пиратки
    Бабичката дето си мяташе върху детска площадка във Враца боклука

    Все примери за качеството на възпитанието преди 1989! Същите тези възпитаваха първите чалга фенове дето народиха въпросните руско нацистки убиичета от Пловдив!!

    08:19 11.08.2026

  • 39 Вчера пак се

    8 24 Отговор

    До коментар #30 от "А Путин що не го ловят в Русия":

    Снимаше с Малки момченца
    Бункерния Педофил.

    Докато Белгород Крим
    И други места горят

    Пуся Педофила обикаля
    Далече от фронта и се забавлява

    08:19 11.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 От страна на крепостни и боляри

    7 18 Отговор
    В която свободата е престъпление, какво очаквате.

    08:20 11.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Да бе да!

    20 9 Отговор

    До коментар #35 от "Бинч":

    Боричка се по цяла нощ с 12 годишни хлапета. После не бил педофил? Калушеф бил шеф на педофилите в България. Даже от правителството са го спонсорирали с милиони евра!

    Коментиран от #102, #135

    08:21 11.08.2026

  • 45 Перо

    35 6 Отговор
    ЛБГТИ медията DW и БГ екипа им, пуснаха поредната анти-руска, измислена пропаганда, характерна за джендърията и извадиха на яве един неизвестен в БГ човек, само защото е руснак, но той е починал преди 6 г., как ще влияе сега на събития в Пловдив? Факти включи статията в латерната си. Мутренската демокрация, финансирана от чичко Шорош и Ко финансират завладяването на образованието, културата, държавната администрация, начина на мислене с разложителната идеология и свободията, налагането на права, без отговорност и дисциплина, упадъчно възпитание! За това в САЩ съществува от 1936 г. закон за чуждестранните агенти, за опазване на обществото от външна разложителна дейност, чрез агенти за влияние!

    08:21 11.08.2026

  • 46 Банча

    11 31 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    По принцип русофилите не са известни с интелект.

    Коментиран от #62, #157

    08:21 11.08.2026

  • 47 Нафталинка

    30 9 Отговор
    На 68 години съм и до този момент не бях чувала за движението окупирай педофилията а още повече , че ръководителя е руснак , какъв руснак бе кретени , та то името му не е руско а по скоро полско , азлично от дете ходейки редовно по детски лагери по морето ,знаех за извратените поляци, чудите се как да плете по Русия но рано или късно ще бъдете ОПЛЮТИ ,

    08:21 11.08.2026

  • 48 Грешиш жестоко

    11 29 Отговор

    До коментар #40 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    45 години руски колониализъм роди чалгата и кенефа в България

    08:21 11.08.2026

  • 49 В Петрохан педофили не е имало

    23 6 Отговор

    До коментар #35 от "Бинч":

    А само зрели мъже, които живеят с малки момчета далеч от любопитни погледи.

    08:23 11.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Банциг

    6 16 Отговор

    До коментар #9 от "И да се знае❗❗":

    Ти виждал ли си Путин да целува мамченца? А знаеш ли че има деца от 3 пъти по млада от него?
    Преди години американците казваха, че в Русия е пълно с педофилски мрежи.
    Я кажи къде са педафилите?

    08:24 11.08.2026

  • 52 Родителите на тия убийци

    7 19 Отговор
    са отявлени фенове на Радев, има ги на видео от митинги на Радев, с проруски и антиевропейски символи и жестове.

    Коментиран от #66, #91

    08:24 11.08.2026

  • 53 Атанасова

    13 5 Отговор
    Твои интриги са уникални!
    Пак Русия Ти виновна,че едни "бели и пушисти български"дечица демонстрират тази бруталност!

    08:25 11.08.2026

  • 54 Ха ха ха

    15 7 Отговор
    Сега тази ли е опорната, скапаняци,? Руската връзка пробутвате демек пак Русия виновна. Нещастници !

    Коментиран от #58

    08:25 11.08.2026

  • 55 Денис

    6 10 Отговор

    До коментар #34 от "бебето":

    В интернет има видео, как вдига тениската на момченце и го целува. Това е много преди ИИ.

    08:25 11.08.2026

  • 56 РУСКИТЕ СЕМЕЙНИ ЦЕННОСТИ

    10 13 Отговор
    Ги знаем

    Всички в Кремъл

    По 3-4 ЖЕНИ

    По няколко Любовници.

    По няколко Извън брачни деца .

    Повечето даже със Американско
    Или Европейско Гражданство

    Даже Лидерът
    ЕПИЛИРАНИЯ ДЕДУШКА го прави.

    Сега ги крие Изтърсаците
    По бункерите
    Или в Швейцария.

    Хахаха хахаха хахаха

    Коментиран от #84

    08:26 11.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Русофил

    7 10 Отговор

    До коментар #54 от "Ха ха ха":

    Нали 90% от българите са за Русия? Нали 90% от българите искат кръв и убийства?

    08:27 11.08.2026

  • 59 В Петрохан педофили не е имало

    9 9 Отговор
    Ето защо всички намеци за причастност и съучастие на Пъпъдъбъ към заниманията на разните Там Лами пещерняци мексикански наркокартели са руска пропаганда.

    08:27 11.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Бащи русофили Деца Убийци

    9 21 Отговор
    Всичкото световно зло идва от Фашистка русия!

    08:28 11.08.2026

  • 62 Хората Харесват !

    9 2 Отговор

    До коментар #46 от "Банча":

    Водката !

    Това Не ги Прави Убийци !

    Коментиран от #64

    08:29 11.08.2026

  • 63 КИРКОРОВ

    8 5 Отговор
    В Русия сме си добре .

    Голите Вечеринки
    Продължават с пълна сила.

    08:30 11.08.2026

  • 64 Но РР !

    4 3 Отговор

    До коментар #62 от "Хората Харесват !":

    Тероризира !

    Цял Народ !

    08:30 11.08.2026

  • 65 1488

    7 5 Отговор
    у даскало дигахме рьце и крещяхме Зиг Хайл и никой нищо не ни казваше

    08:31 11.08.2026

  • 66 Не бих се учудил

    5 4 Отговор

    До коментар #52 от "Родителите на тия убийци":

    Но как така го разбрахте за един ден? И след като в интернет можеш да лъжеш анонимно без последствия, дали и тези родители радевисти не са пъпъдъбъйска лъжа?

    08:31 11.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Аде бегай

    13 5 Отговор
    Пак Русия намесвате това е всичко плод на скапаната ви демокрация

    08:31 11.08.2026

  • 69 Пак ли

    11 4 Отговор
    Русия е виновна? Интересно как при денонощно възхваляване на евроатлантическите ценности тези "деца" са повлияни от "руската антипедофилска пропаганда"? Нищо не се казва за ролята на комунистите и каква е тяхната вина.

    08:31 11.08.2026

  • 70 Руските фашисти

    7 13 Отговор
    раждат български фашисти.

    08:31 11.08.2026

  • 71 Демократ

    4 10 Отговор
    Друго е по важното как се стигна до това че 37 годишен путьомаринкин бе прежит от ученици

    08:32 11.08.2026

  • 72 излагате се

    13 3 Отговор
    Не са виновни родителите, не са виновни политиците, които покриват престъпници и всички виждат това, не е виновна държавата к нейните нищоправещи институции, виновна е Русия. Но и да я няма Русия, това няма да промени, че в България има твърде тежки проблеми.

    08:32 11.08.2026

  • 73 Серафим

    13 4 Отговор
    Стандартно бръщолевене и пропаганда - Русия виновна за всичко. Погледнете си пропадналите градове и села - западна европа не става за нормален живот. Добре, че е Полша да има нещо да показвате. В САЩ и Канада е същото. Либерални болни мозъци, дни ще дойдат ще ви гонят като плъхове и трепат като гниди.

    08:32 11.08.2026

  • 74 НА ВЪПРОС

    8 6 Отговор
    Към РУДОЛФОВИЧ СОЛОВЬОВ:

    Защо СИНЪТ ви не е на фронта ?

    СОЛОВЬОВ:

    МЪЖЪТ Му от Лондон

    Не го пуска .

    Хахаха хахаха хахаха

    08:33 11.08.2026

  • 75 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    9 4 Отговор

    До коментар #15 от "Виноовна е":

    РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    08:33 11.08.2026

  • 76 българина

    12 4 Отговор
    украинците са по схвастиките не руснаците, те са фашистите!

    08:34 11.08.2026

  • 77 Ба бааааа

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "бебето":

    Да не те е пробвал

    08:34 11.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Розов пеньоар

    9 4 Отговор
    Ясно е че Путин е виновен

    08:35 11.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 az СВО Победа 81

    13 3 Отговор
    Браво бе, НОВА!
    Така и очаквах... Пак Путин да ви е виновен! 🤣🤣🤣

    А истината е, че Марцинкевич е продукт на западните ценности - неонацист. Преследван е от закона в Рудия и е осъждан няколко пъти, а след началото на СВО много от неговите последователи очаквано отиват в бивша Украйна и се бият за режима в Киев, който официално взе за свое знаме неонацизма....

    08:37 11.08.2026

  • 82 Мухахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "бебето":

    Оди го пробвай

    08:37 11.08.2026

  • 83 с малко

    4 8 Отговор
    С една дума педофилия(раждат на 14), нацизъм всичко идва от матушка.

    08:37 11.08.2026

  • 84 И вас ви

    7 4 Отговор

    До коментар #56 от "РУСКИТЕ СЕМЕЙНИ ЦЕННОСТИ":

    Знаем всички сте участници в Берлин прайда

    Коментиран от #88

    08:38 11.08.2026

  • 85 Васил

    17 0 Отговор
    Стигна се до тук заради деградацията на нацията вместо учениците да са училище те са зад телефоните а това води само до едно изтъпяване.

    08:38 11.08.2026

  • 86 Мисирки ООД

    12 4 Отговор
    Освен, че се опитват да набедят Русия за жестокото убийство, някак покрай тази трагедия издигат на пиадестал педофили, содомити и всякакви изкълченяци, като ги представят за невинни жертви и преследвани от озверели русофили..

    08:39 11.08.2026

  • 87 Максим Марцинкевич

    3 2 Отговор
    Нема такова нещо в Русия .

    В ПУТИНОВА РУСИЯ

    нема Педофили

    Нема .

    08:39 11.08.2026

  • 88 КИРКОРОВ

    3 2 Отговор

    До коментар #84 от "И вас ви":

    И аз
    И аз

    08:41 11.08.2026

  • 89 Перо

    12 3 Отговор
    До там ни докара ЛГБТИ идеологията, заразила обществото, чрез разложителна държавна политика и възпитание на младите хора! Натрапват ни гей паради и джендърия непрекъснато /с външно финансиране/ и допускат шествия да се водят от чужди посланици и представители! Хората се принуждават за защита от бедствието, да взимат правосъдието в свой ръце. И сега DW и Факти извадиха от нафталина и развяват като плашило за оправдание, никому неизвестен в БГ умрял руснак, преди 6 г.!

    Коментиран от #131

    08:42 11.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Коста

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Родителите на тия убийци":

    КуКууу

    08:42 11.08.2026

  • 92 Руският нацист е вкаран в затвора

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "Руският нацист е вкаран в затвора":

    Видяли са в него конкурент, или не се е подчинил, или ги е изложил с открития си фашизъм. Той и готвачът на Путин - Пригожин, беше приятел, бизнеспартньор на Путин, вършеше му мръсната работа в Сирия и Украйна, но накрая го гръмнаха в самолета му.

    08:42 11.08.2026

  • 93 Биби

    4 7 Отговор
    Александър Дугин- автора на концепцията "Руский мир" е отявлен неонацист,който до неотдавна участваше в неонацистки походи по сокаците на Мацква. С нацистка униформа прокламираше православен фашизъм с попове од московската несториянска архиепископия,до ка бат Пунгю не забрани ежегодишните им истъпления на пъпа на московския улус!

    Коментиран от #99

    08:43 11.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 дядо дръмпир

    13 0 Отговор
    Защо ги защитавате с този лозунг"Ловци на педофили"???Това са гамени и гаменки не зачитащи правото на другата страна и крадци на хора ,разчитащи като цигойнърите в бг на броя си!Оставете ги един в килия и до седмица ще са забравили за ловците и ще научите колко деца са обрали и така нататък!Ако трябва сега да платят кръвнина родителите на тези .......тогава ще видите какво представляват и ...."почтенните" им родители.не виждате ли ,че се крият ,а не застават до изродите ,които са създали!

    08:45 11.08.2026

  • 96 Реалност

    10 4 Отговор
    Лошите руснаци осъждат Тесак на 20 години затвор където е и убит. Пак лошите руснаци обявяват за национално издирване заместника му, той успява да избяга и за ужас на родните евроатлантици се присъединява към украинската армия, където участва в клането в Донбас.

    08:45 11.08.2026

  • 97 Леле - леле ! 🤔

    10 4 Отговор
    Марчето е наджаскала толкова несвързана пропаганда срещу Русия , колкото и нискочелия Мирчо Свирчев не може да избълва ! Да не би Атанасова да се готви да изгрее като евроатлантичка-депутатка ? И мама ли да ни станат много депутати - "Атанасова" ?

    08:46 11.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Обществото

    10 0 Отговор

    До коментар #44 от "Да бе да!":

    вече е толкова болно ,че няма връщане НАЗАД......а самотните млади хора без семейства вече нямат никакъв шанс ,защото срещу тях има само зомбирани и седемнайсет годишни в интернет показващи срамотиите си , за които никой не го е еня......

    08:48 11.08.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 ИВАН

    12 2 Отговор
    Тоя истеричен пасквил, какво иска да каже, децата не са виновни, и като в американските филми, все руснаците са лошите, хахаха ......

    08:50 11.08.2026

  • 106 Да се чете:

    13 2 Отговор
    Как от Украинския „лов на хора по улиците като зайци за да ги пращат на фронта“ и крайните нацистки Бандеровски идеи се стигна до убийството на Младежкия хълм в Пловдив.
    Бандеровски Неонацизъм, Украинска античовешка пропаганда и неприсъща за деца жестокост.

    Коментиран от #141

    08:51 11.08.2026

  • 107 ?????

    14 2 Отговор
    Уф.
    "Кой е Тесак - основателят на руското движение “Окупирай педофилията”?"
    Като сте почнали да пишете карайте я докрая - напишете че той три пъти е осъждан в Русия и в крайна сметка умря в затвора.

    Коментиран от #116, #123, #199

    08:52 11.08.2026

  • 108 аз съм гринго

    4 6 Отговор
    ами ако НЯМА педофили,няма да има и ЛОВЦИ на педофили.Педофилията се вихри БЕЗНАКАЗАНО из територията-не мога да нарека държава нещо,дето не защищава народа си и децата си.Ако бяхте вкарали навреме тоя персонаж където му е мястото ПО ЗАКОН!!!Нямаше да го очистят.

    08:53 11.08.2026

  • 109 Такива пропагандни анализи

    7 3 Отговор
    Са вредни.
    Абсолютно грешен анализ.
    С грешна диагноза не може да се лекува сериозна болест и организма е обречен на смърт.

    08:54 11.08.2026

  • 110 И мара тук доказва...

    7 2 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната и специално на DW е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    08:56 11.08.2026

  • 111 Биби

    3 6 Отговор

    До коментар #99 от "Лиз ач евроатлантик":

    Лижеш ти,савецко биде

    Коментиран от #192

    08:56 11.08.2026

  • 112 Руските ценности и влияние

    3 7 Отговор
    изграждат едно здраво общество, с пълноценни, цялостни в интелектуално и емоционално отношение деца, които допринасят за благото на родината. Ето това би казал един русодебил, с мозък на питекантроп, който дори и сто гьостерици да отнесе по чутурата си ще са му малко, защото именно марксистко-ленинската чума ни докара дотук и вече 45+37 години ядем плодовете й.

    Коментиран от #136

    08:56 11.08.2026

  • 113 За пръв път чувам

    6 0 Отговор
    Че sepultura и Pantera са нацисти или пропагандират друго освен социални теми.
    Не набутвайте несвършената работа на родители и общество на музиката.
    Искам да видя статия за родителите на тези младежи и юноши (сред тях деца няма)

    08:57 11.08.2026

  • 114 Димо

    2 10 Отговор
    Колко години вече ще настъпваме една и съща мотика? Кога нашия народ ще разбере,че колкото по- далече от всичко руско,толкова по- добре!!! Руски съд е отстранил от изборите единствената опозиционна партия! И в Русия съответно се вихрят неонацистите на Путин!Та и у нас!

    08:57 11.08.2026

  • 115 Хайо

    13 2 Отговор
    Има ли нещо за което Русия не е виновна в България ? Наистина ли някой смята ,че за моралния ,икономически и политически упадък в България е виновна Русия ? Русия ли унищожи селското стопанство в България ? Русия ли унищожи и разпродаде всички заводи в България ? Русия ли вкара европейските ценности в България ? Русия ли разби здравеопазване и образователна система в България ? Кога политиците и народа ще се погледнат в огледалото и ще поемат своята отговорност ? Но политиците са отражение на народа в тази територия наречена България .До като Русия ви е виновна ,Тагарев и сие ,ще си правят и рушат България все повече .

    Коментиран от #122, #155

    08:59 11.08.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Хайо

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Спекулации !":

    Има ли нещо за което Русия не е виновна в България ? За твоя интелект също Русия ли е виновна ?

    09:00 11.08.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 ко каза

    3 4 Отговор
    Късия мъцна ли нещо по въпроса, че тези "деца" са негови кадри?

    09:01 11.08.2026

  • 120 Смотльо,

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Как ли?":

    Посочи ми един от българските политици който би съществувал в нормална държава ? Посочи ми един български политик или европейски с тежестта на Лавров ,Китайския министър на външните работи ,на Фидан ? Аз не виждам дори в любимата ви Сащ .Тала с това качество политика не се прави ,така се правят войни .

    09:02 11.08.2026

  • 121 Смотльо,

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Виноовна е":

    И за твоето качество като интелект ли е виновна Русия ?

    09:03 11.08.2026

  • 122 Не е истина това което пишеш робе руски

    5 12 Отговор

    До коментар #115 от "Хайо":

    Селското стопансво го унищожиха комунистите, разбирай русия, 1945 година! Всички друго по този въпрос е лъжа и манипулация!
    А ако имаш предвид че мързеливия ти и неук дядо се измъкнал да не работи на нивата и се е сдобил с нечии имот насилствено след 1945 година, то да за теб е ок.

    Коментиран от #139, #148

    09:04 11.08.2026

  • 123 Ама тоя Тесак

    5 3 Отговор

    До коментар #107 от "?????":

    По скоро е бил борец против жей.юроп.ската ЛГ-ТБ и пееpa-cтия...

    09:04 11.08.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Будалата

    4 0 Отговор
    Измислил това е насочил пропагандата си към към младите ниско интелигентни същества !

    09:05 11.08.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 4 Отговор
    ПРОФАШИСТКАТА ХУНТА НА ЧОРАПА И ......................... ИДЕОЛОГА НА НЕОФАШИСТИТЕ, ИВО ХРИСТОВ .......................... ЗАМИТАТ РАЗСЛЕДВАНЕТО (ЗА ДА СЕ "ЗАБРАВИ"), КАТО ..................... "БОТАШ" И "ПЕТРОХАН", "УБИЙСТВОТО В ПЛОВДИВ", ОЛИГАРСИТЕ ...................... ФАКТ !

    09:06 11.08.2026

  • 129 Както обикновенно

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ударът трябваше да е против Русия, а паднаха нашите деца.

    09:07 11.08.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Бурлак

    3 4 Отговор

    До коментар #89 от "Перо":

    То и Ленин е умрял преди век, но идеологията му все още ви замърсява главите.

    Анти ЛГБТ и всякаквата там анти-пропагнда на омразата, която ни пробутват "русофилите" с грантове от Москва доведоха до това обществото ни да се напълни с безморални изроди.

    09:09 11.08.2026

  • 132 българин

    9 2 Отговор
    пълни глупости пишете, що не гледахте и с кви чорапи са обути и да правите изводи, пак путин ви е виновен, а семействата на децата къде са, а образованието? учителските заплати нагоре възпитанието на децата обратно, ако тези деца имаха задължения като лагери, бригади, извънучилищни дейности, подпомагане на възрастни хора, почистване пред блока, почистване на паркове и улици, облагородяване на квартали, посещения на кино и театри, музикални вечери на открито, задължения в къщи, на село при баба и дядо да помагат и да се трудят, да вършат нещо, а не всичко осигурено, телефончета интернет, сайтчета, цигарки различни, "уф мн ми е тъпо" и хайде готови за простотии. няма ангажираност и всичко им е дадено, те не се стремят към нищо. не са виновни те.

    09:09 11.08.2026

  • 133 Ритайър

    4 2 Отговор
    Пак Путин ни е виновен

    09:09 11.08.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Дъпч

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Да бе да!":

    Това можеш ли да го докажеш, клеветнико?

    Коментиран от #166

    09:10 11.08.2026

  • 136 Ял си ти

    7 2 Отговор

    До коментар #112 от "Руските ценности и влияние":

    истински плодове! Сега ядеш пластмаса и отрови от Украйна. Каде са ученическите лагери от онова време? Купени на безценица от предатели като тебе, съборени и застроени с хотели.. Пионерски и чавдарски организации сплотяваха младежите, сега ги сплотяват: неонацистки, антипедофилски групи, футболни агитки, наркомании и фейсбук групи.. Имало е лоши страни, но такива като теб затриха и доброто с лошото.. Заради 1 гнила ябълка, изсякахте ябълковата градина! И всичко това, за да крадете и разпродавате Родината си на безценица!

    09:10 11.08.2026

  • 137 Биби

    1 5 Отговор
    Ромсiа няма вина,виновни са фатмашките гагамуги кои имитират савецката хомофобия и простотия!

    09:10 11.08.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Смотльо,

    5 2 Отговор

    До коментар #122 от "Не е истина това което пишеш робе руски":

    Дядо ми е убит от комунистите от 1952.Нвкъде да видя да защитавам комунисти или фашисти ? Погледни себе си и нивото и отговори ,Русия ли е виновна ? Обидата е признак ,че съм ударил болното място ,но от къде да знаеш ти с това ниво ....

    09:10 11.08.2026

  • 140 Абе ама

    1 2 Отговор

    До коментар #125 от "да си":

    Ти НЕ СИ УМЕН... знаеш си, нали!!!

    09:10 11.08.2026

  • 141 Ррррр

    3 2 Отговор

    До коментар #106 от "Да се чете:":

    Айде мола ви се допреди 20 години военните в България ходеха по къщите да ловят млади хора за армията. Тая система ни е натрапена от Русия.

    Коментиран от #147

    09:11 11.08.2026

  • 142 Ален Симеонов

    3 2 Отговор
    е евреин спонсориран от соросоидни НПО-та. Пишете глупоости ей

    09:11 11.08.2026

  • 143 селяк

    2 3 Отговор
    децата на демокрацията сега вече са с руски инфлуенс...не ме учудва, че дъгичките така ще мрънкят

    09:12 11.08.2026

  • 144 Абе ..

    3 2 Отговор
    Имен долна , защо не писа за петроханските извратеняци .

    09:12 11.08.2026

  • 145 Така е

    3 4 Отговор
    На снимките виждаме, че част от младежите са с тениски на метъл групи. И от всякъде си личи вредното западно влияние !

    Коментиран от #169

    09:14 11.08.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Ловят ги

    1 1 Отговор

    До коментар #141 от "Ррррр":

    След като не ходят да си отбият ЗАКОННАТА военна служба!! Като гледам, явно си бил от тея дето са се крили. В Израел, Ю.Корея и другите държави, не ги ли преследват бягащите от законните си задължения?

    09:15 11.08.2026

  • 148 Хайо

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Не е истина това което пишеш робе руски":

    Дядо ми е Павел Шатев .Прочети сам какво пише за него .

    09:16 11.08.2026

  • 149 !!!?

    6 4 Отговор
    Това са зомбирани садисти и мародери...Копейкинюгенд !
    Жалко за младостта им...нищожества без бъдеще !

    Коментиран от #154

    09:17 11.08.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Никой

    2 2 Отговор
    Когато се заговори за фашизъм пред огледалото изниква образа на българската копейка .

    09:20 11.08.2026

  • 152 35 000 независими изследвания

    5 3 Отговор
    Категорично установяват връзка между излагането на текстове с насилствено съдържание и агресивни мисли, чувства и поведение с НАТО, атлантическите терористични и разузнавателни структури както и със соросоидните НПО-та. Същите тези които осъществиха Майдана в Киев през 2014 г. и размириците в Грузия впрочем

    Коментиран от #161

    09:20 11.08.2026

  • 153 Тъ сфетна... началото

    5 1 Отговор
    1. Началото: Медийният модел в САЩ (Средата на 2000-те)Феноменът се заражда в САЩ в средата на първото десетилетие на XXI век.Телевизионният формат: През 2004 г. американската телевизия NBC стартира изключително популярното предаване „To Catch a Predator“. Продуцентите си сътрудничат с гражданската организация Perverted-Justice.Методът: Доброволци създават фалшиви онлайн профили на деца (т.нар. „примамки“ или decoys), комуникират с потенциални насилници и им определят среща.Резултатът: На уговореното място вместо дете заподозреният е посрещан от скрити камери и журналисти. При този ранен модел физическото насилие липсва; целта е публично разобличаване, а доказателствата се предават директно на полицията за официален арест. Форматът е спрян след самоубийството на заподозрян прокурор през 2006 г

    Коментиран от #158

    09:21 11.08.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Едно питане

    3 5 Отговор

    До коментар #115 от "Хайо":

    България е била и ще бъде в Европа, за разлика от руснаците!
    А я ти кажи защо обичаш Русия повече от България?

    Коментиран от #188

    09:22 11.08.2026

  • 156 Все тая

    3 3 Отговор
    За всичко са виновни чфутити

    09:22 11.08.2026

  • 157 ти пък

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Банча":

    един третополов капацитет..

    09:23 11.08.2026

  • 158 Тъ сфетна...

    3 1 Отговор

    До коментар #153 от "Тъ сфетна... началото":

    2. Радикализация и насилие: Моделът „Тесак“ в Русия (2012 г.)През 2012 г. движението придобива брутален характер в Русия чрез руския неонацист Максим Марцинкевич (известен като „Тесак“).Проектът „Окупай педофилия“: Марцинкевич пренася модела в социалните мрежи, но заменя правоприлагането с крайно насилие, мъчения и унижения.Идеологическо маскиране: Под прикритието на „защита на децата“, неонацистки групи използват мрежата за заснемане на садистични видеоклипове с цел генериране на вирусна популярност и интернет трафик. Този алгоритъм вдъхновява радикални групи по целия свят.

    Коментиран от #160

    09:24 11.08.2026

  • 159 Конекшън

    3 2 Отговор
    Много ясно личи връзката с т.н. наречените руски "правосравни" ценносги, руските блогъри и нашенските копейки. Това е резултатът, радвайте се хопа.

    09:25 11.08.2026

  • 160 Тъ сфетна... продължение

    3 1 Отговор

    До коментар #158 от "Тъ сфетна...":

    история на борците против педофили +10 Историята на движението, известно като „ловци на педофили“ (или борци против педофили), проследява неговата еволюция от телевизионни формати и граждански инициативи за интернет сигурност до радикализирани кибер-групи за саморазправа (вигилантизъм), които често използват каузата като морално оправдание за насилие.1. Началото: Медийният модел в САЩ (Средата на 2000-те)Феноменът се заражда в САЩ в средата на първото десетилетие на XXI век.Телевизионният формат: През 2004 г. американската телевизия NBC стартира изключително популярното предаване „To Catch a Predator“. Продуцентите си сътрудничат с гражданската организация Perverted-Justice.Методът: Доброволци създават фалшиви онлайн профили на деца (т.нар. „примамки“ или decoys), комуникират с потенциални насилници и им определят среща.Резултатът: На уговореното място вместо дете заподозреният е посрещан от скрити камери и журналисти. При този ранен модел физическото насилие липсва; целта е публично разобличаване, а доказателствата се предават директно на полицията за официален арест. Форматът е спрян след самоубийството на заподозрян прокурор през 2006 г.2. Радикализация и насилие: Моделът „Тесак“ в Русия (2012 г.)През 2012 г. движението придобива брутален характер в Русия чрез руския неонацист Максим Марцинкевич (известен като „Тесак“).Проектът „Окупай педофилия“: Марцинкевич пренася модела в социалните мрежи, но заменя правоприлагането с крайно наси

    09:26 11.08.2026

  • 161 Съвест

    2 3 Отговор

    До коментар #152 от "35 000 независими изследвания":

    Не те ли е срам да лъжеш за сметка на паметта на зверски убитото момче от деца заразени от идиотщините на руските неоназисти.

    Коментиран от #172

    09:28 11.08.2026

  • 162 Тъ сфетна...

    4 1 Отговор
    3. Разрастване в Западна Европа (2010 – 2020 г.)Във Великобритания и други европейски страни се появяват стотици локални групи (като Dark Justice, Predator Exposure, Letzgo Hunting).Причини за появата: Изследванията сочат, че тези групи се разрастват поради обществената липса на доверие в правосъдната система и усещането, че полицията не действа достатъчно бързо онлайн.Правен конфликт: В държави като Обединеното кралство част от събраните от тях чатове се използват в съда. Въпреки това полицията редовно предупреждава, че действията им често провалят официални разследвания, компрометират доказателства и нарушават човешки права (доксинг/публично линчуване на невинни хора).4. Еволюция на феномена в БългарияВ България моделът навлиза по-късно, като се координира предимно чрез социалните мрежи.Граждански акции: Популярност добиват лица като Ален Симеонов, който издава книгата „Училище за ловци на педофили“. Неговата организация твърди, че действа в памет на руския неонацист Тесак, но официално отрича да призовава към физическо насилие, уверявайки, че само предава данни на МВР.Прекрачване на границата: Въпреки твърденията за мирни акции, бивши членове споделят, че в групите често се инфилтрират футболни хулигани, скинари и неонацисти. Има разпространени кадри на унижения (бръснене на глави, заливане с течности).

    09:29 11.08.2026

  • 163 Съвестта

    2 2 Отговор
    Не те ли е срам да лъжеш за сметка на паметта на зверски убитото момче от деца заразени от идиотщините на руските неоназисти.

    09:30 11.08.2026

  • 164 интересно

    2 3 Отговор
    Как обаче всички копейки и русофили, скочиха на амбразурата да защитатват "назицатата", като разбра от къде идва идеологията и кой ги е зарибил.

    Коментиран от #200

    09:30 11.08.2026

  • 165 Щом "Федерация на ционистите" се

    4 2 Отговор
    Позволява да съществува в България и да си пропагандират наративите нацистки за правото на Израел да избива стотици хиляди деца, жени и старци и правото на геноцид и окупация. Щом и в националните ни медии като примерно във БТВ и Нова Нюз включително се канят не ви ли светва крушката къде ни тикат смахнатите атлантици и нацисти? Събудете се бре хора ! И впрочем и поглентато реално и тази статия дори е точно пример за проява на нацизъм !

    09:31 11.08.2026

  • 166 Пеперастите и

    3 2 Отговор

    До коментар #135 от "Дъпч":

    Пепейците заедно с Деберастите са били на власт тогава и един от преводите е бил за 200 хиляди евро до калушеф и сие! Оправдали са спонсорирането че калушеф ще създава екологична организация. В медиите е информацията. Февруари Март!!!

    09:32 11.08.2026

  • 167 Мухахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "колкото":

    На запад ще папкаш дюнера

    09:33 11.08.2026

  • 168 Както винаги

    3 4 Отговор
    Просия е в дъното на злото..

    09:34 11.08.2026

  • 169 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор

    До коментар #145 от "Така е":

    ТЕНИСКИ И "ЗАПАДНО ВЛИЯНИЕ", НО ....................... МЛАДЕЖИ РУСОФИЛИ ИZПОВЯДВАЩИ ...................... РУСКА НЕОФАШИСТКА ИДЕОЛОГИЯ НА МАКСИМ МАРЦИНКЕВИЧ СЪС ........................ СВИТ ЮМРУК И СЧУПЕН ПАЛЕЦ ..................... ФАКТ !

    09:37 11.08.2026

  • 170 Ален Симеонов

    3 0 Отговор
    Е член и ръководител на терористично атлантическо НПО ! Да бъде веднага арестуван! Както и всичките му спонсори и съмишленици включително и тези в МНО !

    09:38 11.08.2026

  • 171 накратко казано

    9 1 Отговор
    "Бирбата срещу педофилията" е псевдоморалната опаковка на дрги доста по-неприятни мотиви:

    1. Садизъм , агресия, жлание за контрол и властване.
    2. расизъм, фашизъм пр.
    3. станаизъм... да, тези хора са сатансти и това е прекалено очевидно.
    4. Тривиалната ревност.

    09:40 11.08.2026

  • 172 Че 100% истина е

    2 1 Отговор

    До коментар #161 от "Съвест":

    За какво да се срамува? Че е написал истината вероятно? А?

    09:40 11.08.2026

  • 173 ето ги партиите

    7 1 Отговор
    чиито културен и идеологически модел изцяло повтарят това руско извращение:
    ИТН, ГЕРБ, Израждане....
    Като ще вземате нещо от Русия, гледайте да не е най-извратеното и садистинчо нещо.

    09:41 11.08.2026

  • 174 Хайнц Клинг

    1 0 Отговор
    Няма да маскарите идеите на великия националсоциализъм свързвайки го с тия унтерчета!

    Коментиран от #181

    09:43 11.08.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 забележете

    11 0 Отговор
    Убили човека по най-жестокия начин, защото пожелал същата жена, която те лично порят ден и нощ.
    Жена, да, нима мислите , че е девойка?
    Ако жертвата е бил педофил, то какви са убийците му, совен убийци и садисти, не са ли и те педофили?

    Някой да им обясни че са тотално заблутени и де.билни. Нека обърнат агресията си към тези които са ги примамили в мрака. А белегът на Каин никога няма да бъде изтрит от челата ми - вовеки!

    Коментиран от #193

    09:48 11.08.2026

  • 179 Недопустимо

    3 2 Отговор
    Резултатът: зверски убито момче от деца заразени от идиотщините на руските неонацисти, идеолози и блогъри, разпрозтраняващи омраза.

    Коментиран от #195

    09:51 11.08.2026

  • 180 Сандо

    1 3 Отговор
    Пуснаха един грантаджия по медията и всички останали медии-грантаджии с радост подхванаха опорката.Но интересно защо съвсем свенливо поглеждат на Запад как стоят нещата и как точно оттам идва тоя заразителен пример.Впрочем дали някой експерт няма да се яви по някоя голяма медия и да ни обясни това нещо не се ли явява като защитна реакция на обществото?

    09:51 11.08.2026

  • 181 виж сега

    11 0 Отговор

    До коментар #174 от "Хайнц Клинг":

    Повече от ясно е, че мъжът е бил на почит, а не подметка. И няма как хитлеровата младеж да отиде и да смели от бой германец, затова че пгледнал 17 гофишна...
    Но тези наистина си мислят че са фашаги.
    Изкривили са всичко , недочели, простички и загубени. Другите им елементи са садизъм, наркотици, сатанизъм.... а моралните им оснвания са всъщнст само едно -че са млади. ВЪзрастта е единствената им опора.
    Определено са доста по-противни от оригиналния нацизъм. Някакви тотално изпадналяци. Заблудени и психопатични.

    09:52 11.08.2026

  • 182 А пък в Израел

    3 6 Отговор
    Педофилията е национална политика. В САЩ също но относно мормоните предимно. Даже и многоженствена педофилия в 6 щата на САЩ е полузаконна и толерирана.

    Коментиран от #186, #194

    09:53 11.08.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Не е помирисвал

    1 0 Отговор
    Като лапацалке , Боян Расате какОФ нацист е? Руски, германски или италиански фашист? Руският нацист пухкава в затвора ,но норвежките и испанските си мАат гащи. А у нас Расате има организация и не е помирисвал затвор.

    10:00 11.08.2026

  • 185 Кво праим сега

    2 1 Отговор
    С Бою педофила? Нещо забравихте ли там за младежкият ГЕРБ ?

    10:01 11.08.2026

  • 186 така ли било

    7 1 Отговор

    До коментар #182 от "А пък в Израел":

    И ти ли криеш цялата си извратена долна същноост под маската на борец срещу педофили?

    И ти ли си ревнив, алкохолизиран и грозен импотент, расист, садист и сатанист?

    Коментиран от #190

    10:02 11.08.2026

  • 187 Ционистите калушковски педофили

    1 4 Отговор
    Са героите на нашето време. Олееее

    Коментиран от #189

    10:03 11.08.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 А как в Израел се постига

    2 3 Отговор

    До коментар #186 от "така ли било":

    средна възраст от под 32 години без педофилия ? Имаш ли обяснение? Бат мицва при девойките е на 12-годишна възраст. Секс след Бат мицва се приема за нормалност в тази побъркана общност . Само че тази тема е табу. Ами пък при мормоните в САЩ е още по зле. Там е на 9 години и 6 месеца .....ако си богат мормон може до 11 малолетни съпруги да имаш. Факт е нали? Или не знаеш?

    10:06 11.08.2026

  • 191 Искат бой,да бият.

    1 0 Отговор
    Надушиха че са под закрила на закона и стават неконтролируеми.Смятат че дисциплина е да следваш идеология без да мислиш.Иначе са си деца,нашето бъдеще.

    10:07 11.08.2026

  • 192 Боа

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "Биби":

    Балкански фецес!

    10:08 11.08.2026

  • 193 Град Козлодуй

    7 1 Отговор

    До коментар #178 от "забележете":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО! 17 годишна завършена жена! Макар да е прекалено млада за мен. Аз обичам опитните над 40 години. Всичко си знае и го прави професионално! Не трябва да я учиш! Всички народи имат различна вяра и култура! Лилавите и по тъмните се боцкат от 10 годишни! Мюсюлмани и евреи също оправдават сношението с деца! Булки се продават от 8 годишна възраст. Женитба по договореност! Тъка се размножават прекалено много и се отежнява бюджета на държавата!

    10:09 11.08.2026

  • 194 Шорт

    2 1 Отговор

    До коментар #182 от "А пък в Израел":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!

    10:09 11.08.2026

  • 195 Монтгомъри

    0 0 Отговор

    До коментар #179 от "Недопустимо":

    Бъркаш!Това Ти е твое гов....о!Демократично,точно с тези похвати за тези 40години!
    Яш!!!!

    10:11 11.08.2026

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Статията трябваше да завърши с:

    4 5 Отговор
    И да знаете че Ъпщейн не е бил педофил !

    Коментиран от #205

    10:13 11.08.2026

  • 198 В тоя случай

    2 1 Отговор
    неонацизмът е с украинско влияние

    10:14 11.08.2026

  • 199 А у нас

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "?????":

    А у нас Боян Расате се келеши от 36 години, вместо 3 пъти да е търкал наровете в пандиза.

    10:14 11.08.2026

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Да бе да, разбрахме

    1 2 Отговор
    На червеният площад в Москва се веят хитлериски и нацистки знамена ... аре черта

    10:17 11.08.2026

  • 202 точно така тениските им са с руски групи

    1 2 Отговор
    на които се кефят като металика и свастиките които рисуват са типично руски символи а дали знаят и една дума на руски надали , само идиоти се изказват по проблема който е точно семейно възпитателен ,когато родителите не оказват никакво влияние на децата си те стават неконтрулируеми и понякога опасни за всички ,

    10:18 11.08.2026

  • 203 руския „лов на педофили“

    1 0 Отговор
    Е като филма "Особенности на руският лов и риболов"

    10:22 11.08.2026

  • 204 Само едно нещо стана ясно

    2 2 Отговор
    Какво долно и сбъркано нищожество е българският атлантик

    10:23 11.08.2026

  • 205 мдааа

    5 1 Отговор

    До коментар #197 от "Статията трябваше да завърши с:":

    Типичните клишета на споменатата пропаганда - на всеки се лепи еткета поедофил или гей. Всяка втора асоциация е за Ъпщейн нещо си.
    Само доказваш тезата на авторката.
    А твоят коментар трябваше да завърши с оправдане на садистичното убийство и признание че си сатанист.

    10:24 11.08.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Иван

    1 3 Отговор
    Руския фашизъм се пропагандира от най високо президентско ниво-докара държавата си до упадък-въпреки милионите тонове петрол и газ да има по ниски заплати от бедна европейска България!!!

    10:29 11.08.2026

  • 208 Другари милиционери

    2 1 Отговор
    да ви докладвам че и в СУ има един Светослав Малинов който ежедневно насажда омраза и призовава за лов на инакомислещи, както и организира кървави Майдани в България ! Търсете го във факултет Политология тоя престъпник!

    10:31 11.08.2026

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Всеки ден сме свидетели на

    1 0 Отговор
    текстове и реч на омразата, насилствено съдържание насаждащо агресивни мисли, чувства и поведение. НАТО, ЕК и атлантическите терористични и разузнавателни структури овладяли българските национални медии реално само това правят по цял ден. Нима не го виждате? Не осазнавате може би какви са гостите в ефир? Какви са водещите и какви са наративите които проповядват.... а?

    10:41 11.08.2026

  • 211 Бай Геньо

    1 0 Отговор
    А защо удобно забравяте за първите "ловци на педофили" , които се появиха в САЩ?За Perverted Justice - 2002 г. , To Catch a Predator, Predator Poachers, Dads Against Predators (DAP)? Но , не ! Винаги Русията е виновна , няма друг! И това , че от 37 години строим общество със сбъркани ценности по западен образец няма нищо общо.Хубаво, махнахме ценностите от социализма, но на тяхно място вкарахме какво? Липса на такива.Взехме най - лошото и го побългарихме. За пореден път.

    10:42 11.08.2026

  • 212 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пенчо":

    Ти пък. Ще чете, ама няма грантове.

    10:42 11.08.2026

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 И Шиши е педофил

    2 0 Отговор
    Слага малките пп-енца и дб-енца в скута си и сега Иво Мирчев вижте до къде го докара

    10:47 11.08.2026

  • 215 Ясна работата

    1 0 Отговор
    Калушковците са станали жерта на руски „лов на педофили“ Това някой иска да ви внуши подсъзнателно

    10:49 11.08.2026

  • 216 БАЦЕ ЕООД

    0 0 Отговор
    руска, антипедофилска пропаганда ли ?? вие тотално изплискахте легена уе .

    11:41 11.08.2026

  • 217 първото изречение

    1 0 Отговор
    Неонацизъм, руска антипедофилска пропаганда и неприсъща за деца жестокост.... Тва е такъв либерален бушприт. Лишено от смисъл и граматика ма най-безмилостно е лишено .

    11:43 11.08.2026

  • 218 РасАте ми се жЪмби

    1 0 Отговор
    Руският нацист накрая пукЯса в затвора. В Норвегия БрАйвик си живее в луксозен затвор, а нАцитата им палят църкви. У нас Боян Расате си мАаа гащи свободен и ми се жЪмби по телевизора

    11:47 11.08.2026

  • 219 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор
    Ако тези садистчета за първи път упражняват тези фашизоидни практики няма да могат да се справят така добре. Това не кара да мисля, че имат още извършени ,но неразкрити деяния.Нелепо е да се определят като деца. От толкова много либерализъм си затриваме младото поколение. Стига фалшиви сълзи за тези садисти. Тук трябва да се приложи цялата строгост на закона,за да се демонстрира, че имаме държава.
    Искам да попитам, кой позволява реакционна и фашизоифна литература,кой позволява да се провежда Луков марш.? Когато подценяваме тези факти, ще получим ужасни неща. В историята подценяването на фашизма доведе до идването на фашизма и ужаса още не е забравен от неговите изстъпления. Природата на фашизма е садиска и ненавистна.

    11:55 11.08.2026

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