Как от руския „лов на педофили“ и крайните нацистки идеи се стигна до убийството на Младежкия хълм в Пловдив

Неонацизъм, руска антипедофилска пропаганда и неприсъща за деца жестокост. Редица видеа в социалните мрежи, факти, спекулации и хипотези. След бруталния случай с убийството на 37-годишен мъж в Пловдив отзвукът от случилото се все още резонира сред обществото, а въпросите се роят един след друг, коментира "Нова телевизия".
Какво се случва, когато крайните идеи на „ловците на педофили“ попаднат в полезрението на деца?
Смъртта на Георги Кузев след жестокия побой при Младежкия хълм в Пловдив постави точно този въпрос. Случаят се превърна в една от най-обсъжданите теми през последните дни, а все по-активно се говори за евентуалното разрастване на младежко движение за „лов на педофили“ у нас.
Повдигнати са обвинения срещу петима от младежите, разследването продължава, а част от събраните доказателства са видеозаписи и снимков материал, на които се виждат лицата на децата и жертвата, знамена със свастики и повтарящ се знак със сгънат палец. Какво може да се крие зад подбудите на организираната младежка група?
Кой е Тесак - основателят на руското движение “Окупирай педофилията”?
Явлението „ловци на педофили“ не е ново. В интернет от години съществуват групи, които използват фалшиви профили, за да установяват контакт с хора, представяни като потенциални сексуални насилници. Проблемът започва там, където гражданската реакция не е сигнал до полицията, а се превръща в публично унижение, побой и наказание.
Един от най-известните примери идва от Русия. След 2010 година там се появява групата „Окупирай педофилията“ - мрежа от „ловци на педофили“, самоопределящи се за такива, основана от руския неонацист Максим Марцинкевич - Тесак. Human Rights Watch я определя като най-известната от редица руски групи, които извършват насилствени нападения и публикуват записите онлайн.
Групата твърди, че преследва педофили. На практика обаче основните ѝ мишени са хомосексуални мъже и други представители на ЛГБТИ общността. Жертвите са примамвани чрез интернет срещи, след което са нападани, унижавани и заснемани. Документирани са случаи на побои, счупени кости, заплахи и тежки психологически последствия като най-често на видеата се вижда как се бръснат главите на жертвите, след което на челата им биват изрисувани ЛГБТИ знамена.
Максим Марцинкевич не започва като „ловец на педофили“.
Преди това той е известен като неонацист и лидер на крайнодясната група Format 18. Марцинкевич неведнъж е осъждан за подбуждане към етническа омраза.
Движението „Окупирай педофилията“ използва добре познат модел: фалшив профил - примамка - среща - група хора - публично унижение и заснемане на деянието. Явлението е характерно с усещането за принадлежност. Участникът не е просто човек, който извършва побой, а е част от „мисия“. При него има враг и конкретни правила.
В пика си движението има структури в 22 града в Русия и Украйна, а негови имитатори действат в още десетки руски региони. Проучване, публикувано в Journal of Family Violence, посочва, че последователи и копиращи групи са достигали до около 40 региона на Русия. Според Wikipedia разпространените видеа онлайн са стотици.
В Русия „Окупирай педофилията“ не съществува изолирано. Около проекта се появяват други инициативи със сходната логика - „Окупирай наркофилията“, „Окупирай алкохолизма“ и „Окупирай геронтофилията“. Академично изследване описва тази система като част от по-широка идеологическа конструкция, изградена около идеята за „прочистване“ на обществото от определени групи и поведения.
Какво представлява жестът с ръка на “ловците на педофили”?
Сред най-разпознаваемите символи на „Окупирай педофилията“ е специфичният жест с ръка - свита ръка на юмрук с вдигнат палец, но не изцяло а сгънат.
Изследване на движението, публикувано от Централноевропейския университет, описва този жест като модификация на „палец нагоре“, използвана като знак на общността и свързвана с идеята за унищожаване на „педофилите“. На снимките с децата от Младежкия хълм се вижда как всяко от тях позира, правейки въпросния знак до окървавения Кузев след побоя.
Знамето на Третия райх
На някои изображения младежите държат червен флаг със сив орел. Знамето представлява нацистки държавен символ - орел, хванал венец със свастика в средата. Свастиката е централен символ на нацистката пропаганда. Тя е използвана върху знамето, плакати, униформи и емблеми на режима. След идването на нацистите на власт символът се превръща в един от най-разпознаваемите знаци на пропагандата на режима и започва да се свързва с расова йерархия и идеята за „арийска“ идентичност.
Нацистката пропаганда исторически е обръщала особено внимание на младите. Американският музей на Холокоста описва как режимът целенасочено е използвал младежки организации и училищата за идеологическо възпитание и подчиняване на младите хора.
Отвъд “Окупирай педофилията”
“Ловците на педофили” не са познати само в границите на Русия. Според Buzz feed news през 2013 г. в Испания се появява „Proyecto Pilla-Pilla“, вдъхновен от „Окупирай педофилията“. Групата използва сходен подход. Испанското издание El País по-късно описва групата като имитация на руското движение и съобщава за обвинения срещу членовете ѝ.
През 2014 г. Facebook и Instagram премахват акаунти, свързани с „Окупирай педофилията“, тъй като в тях се публикуват видеа на нападения, но голяма част от тях са копирани и препубликувани. В последствие се създават дори мемета и фейк групи.
Българското измерение: Ален Симеонов - българският „ловец на педофили“
В тази история неизбежно се появява и името на Ален Симеонов. Той е публично известен с акциите си срещу хора, които представя като педофили, и с използването на „примамки“ в интернет. Самият Симеонов обаче многократно е заявявал, че неговият подход не включва физическа саморазправа. Според представяния от него модел след установяване на предполагаемия извършител информацията трябва да бъде предадена на полицията и прокуратурата. Ален Симеонов, показващ характерния знак с палец, присъства в множество публикации на младежите от Пловдив. Според разследването те са му подражавали.
В България антипедофилското движение е силно разпространено. През 2025 г. се състоя протест във Велико Търново. Организаторите заявяват, че се занимават с граждански арести на предполагаеми педофили и че са се вдъхновили от Ален Симеонов. Един от участниците твърди, че за около две години са „заловили“ близо 50 души, пише БТА.
Какво общо има блек метъл жанрът?
На снимките виждаме, че част от младежите са с тениски на метъл групи. Те се появяват и с дет метъл лога на съдебното дело. От тук произтичат множество спекулации, че именно музикалните интереси на децата са ги подтикнали да проявят агресия. Сред символите по тениските им е това на групата Mayhem - норвежка блек метъл група. Тя е сред пионерите на т.нар. втора вълна на норвежкия метъл, превърнал се в една от най-влиятелните формации в жанра.
През началото на 90-те години има свидетелства за поредица от тежки престъпления, свързани с блек метъл идеологията. The Guardian описва палежи на църкви, самоубийството на вокалиста на Mayhem Пер Ингве „Дед“ Олин и убийството на китариста Евронимус от Варг Викернес.
Метаанализ от 2025 г., публикуван в Psychology of Violence, разглежда 35 независими изследвания и установява връзка между излагането на текстове с насилствено съдържание и агресивни мисли, чувства и поведение.
Източник: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... И ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ГО ЗНАЕ ДО ДНИ
......
ТРИЕНЕТО НЕ ПОМАГА :)
Коментиран от #129
08:01 11.08.2026
4 Спекулации !
Факта Е !
Налице !
Коментиран от #117
08:01 11.08.2026
5 тая танасова
08:02 11.08.2026
6 Трол
Коментиран от #46
08:02 11.08.2026
7 Берлин
Коментиран от #15
08:03 11.08.2026
8 Козу Наци
08:03 11.08.2026
9 И да се знае❗❗
Коментиран от #51
08:04 11.08.2026
10 Как ли?
Коментиран от #120
08:05 11.08.2026
11 Иска ти се
До коментар #2 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Рушията е фашизирана и си личи.
08:05 11.08.2026
12 Руският нацист е вкаран в затвора
Неговите руски последователи бягат в Украйна, където им дават всякакви условия да си развиват нацистките идеи.
Тези "деца" са възпитавани от такива русофобни фашизоиди като тия в този сайт,
които денононщо се заканват "как щели да убиват кoпeйки".
Коментиран от #92
08:06 11.08.2026
13 Гост
08:06 11.08.2026
14 Мдаа!🤥
Коментиран от #21, #35
08:07 11.08.2026
15 Виноовна е
До коментар #7 от "Берлин":От 100 години трови българските деца с какви ли не идеологии. Истинско чудо е, че все още имаме и качествени хора непокварени от "братушите"
Коментиран от #67, #75, #121
08:07 11.08.2026
16 Троян
08:08 11.08.2026
17 Биби
08:08 11.08.2026
18 Шорт
08:09 11.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пенчо
Коментиран от #212
08:10 11.08.2026
21 Кой
До коментар #14 от "Мдаа!🤥":ги изкара педофили? Путин и пропагандата му в полза на кРадеф. Иначе са си пречукани като агнета от ГРУ.
Коментиран от #27
08:10 11.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 колкото
Коментиран от #167
08:11 11.08.2026
25 Анонимен
08:12 11.08.2026
26 Как
08:13 11.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Как
08:15 11.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Фори
08:15 11.08.2026
32 ПУТИН
До коментар #28 от "в русия":НЕ СЛУЧАЙНО
Е ВПЕЧАТЛЕН
ОТ КАДИРОВ И ТРАДИЦИИТЕ
ЧЕЧЕНЦИТЕ ДА ЖЕНЯТ ДЕЦАТА СИ
НА 14 ГОДИНИ.
МНОГО ПОЛОЖИТЕЛНО
ГЛЕДА НА ТАЗИ ТРАДИЦИЯ
И ИСКА И В РУСИЯ
ДЕЦА ДА РАЖДАТ ДЕЦА
ПУШЕЧНО МЕСО
ТРЯБВА ДА ИМА С МИЛИОНИ
08:17 11.08.2026
33 Абе
08:17 11.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Бинч
До коментар #14 от "Мдаа!🤥":Първо никой не е доказал, че в Петрохан е имало педофили. Това вие руснаците го пуснахте като слух и я надувате тая пропаганда за педафили. И приичната е ясна - оклеветяване.
Да вие сте виновни. Месеци наред пропаганда и призиви за насилие.
Сега ако Дерменджиев не е лъжец, ще ви издирят и ще ви търсят сметка в съда.
Коментиран от #44, #49
08:17 11.08.2026
36 Шорт
08:17 11.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Добрият пример от преди 1989
Дядката дето си изхвърля кофата в реката докато правят репортаж за излязла река заради боклуци
Чичака шофьор на автобус от миналата седмица дето гледа тикток и кара с лакти
Дедката дето си запали къщата и още колко хиляди декари щото гонил врабчета с пиратки
Бабичката дето си мяташе върху детска площадка във Враца боклука
Все примери за качеството на възпитанието преди 1989! Същите тези възпитаваха първите чалга фенове дето народиха въпросните руско нацистки убиичета от Пловдив!!
08:19 11.08.2026
39 Вчера пак се
До коментар #30 от "А Путин що не го ловят в Русия":Снимаше с Малки момченца
Бункерния Педофил.
Докато Белгород Крим
И други места горят
Пуся Педофила обикаля
Далече от фронта и се забавлява
08:19 11.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 От страна на крепостни и боляри
08:20 11.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Да бе да!
До коментар #35 от "Бинч":Боричка се по цяла нощ с 12 годишни хлапета. После не бил педофил? Калушеф бил шеф на педофилите в България. Даже от правителството са го спонсорирали с милиони евра!
Коментиран от #102, #135
08:21 11.08.2026
45 Перо
08:21 11.08.2026
46 Банча
До коментар #6 от "Трол":По принцип русофилите не са известни с интелект.
Коментиран от #62, #157
08:21 11.08.2026
47 Нафталинка
08:21 11.08.2026
48 Грешиш жестоко
До коментар #40 от "Елементарно , бе Уотсън !":45 години руски колониализъм роди чалгата и кенефа в България
08:21 11.08.2026
49 В Петрохан педофили не е имало
До коментар #35 от "Бинч":А само зрели мъже, които живеят с малки момчета далеч от любопитни погледи.
08:23 11.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Банциг
До коментар #9 от "И да се знае❗❗":Ти виждал ли си Путин да целува мамченца? А знаеш ли че има деца от 3 пъти по млада от него?
Преди години американците казваха, че в Русия е пълно с педофилски мрежи.
Я кажи къде са педафилите?
08:24 11.08.2026
52 Родителите на тия убийци
Коментиран от #66, #91
08:24 11.08.2026
53 Атанасова
Пак Русия Ти виновна,че едни "бели и пушисти български"дечица демонстрират тази бруталност!
08:25 11.08.2026
54 Ха ха ха
Коментиран от #58
08:25 11.08.2026
55 Денис
До коментар #34 от "бебето":В интернет има видео, как вдига тениската на момченце и го целува. Това е много преди ИИ.
08:25 11.08.2026
56 РУСКИТЕ СЕМЕЙНИ ЦЕННОСТИ
Всички в Кремъл
По 3-4 ЖЕНИ
По няколко Любовници.
По няколко Извън брачни деца .
Повечето даже със Американско
Или Европейско Гражданство
Даже Лидерът
ЕПИЛИРАНИЯ ДЕДУШКА го прави.
Сега ги крие Изтърсаците
По бункерите
Или в Швейцария.
Хахаха хахаха хахаха
Коментиран от #84
08:26 11.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Русофил
До коментар #54 от "Ха ха ха":Нали 90% от българите са за Русия? Нали 90% от българите искат кръв и убийства?
08:27 11.08.2026
59 В Петрохан педофили не е имало
08:27 11.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Бащи русофили Деца Убийци
08:28 11.08.2026
62 Хората Харесват !
До коментар #46 от "Банча":Водката !
Това Не ги Прави Убийци !
Коментиран от #64
08:29 11.08.2026
63 КИРКОРОВ
Голите Вечеринки
Продължават с пълна сила.
08:30 11.08.2026
64 Но РР !
До коментар #62 от "Хората Харесват !":Тероризира !
Цял Народ !
08:30 11.08.2026
65 1488
08:31 11.08.2026
66 Не бих се учудил
До коментар #52 от "Родителите на тия убийци":Но как така го разбрахте за един ден? И след като в интернет можеш да лъжеш анонимно без последствия, дали и тези родители радевисти не са пъпъдъбъйска лъжа?
08:31 11.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Аде бегай
08:31 11.08.2026
69 Пак ли
08:31 11.08.2026
70 Руските фашисти
08:31 11.08.2026
71 Демократ
08:32 11.08.2026
72 излагате се
08:32 11.08.2026
73 Серафим
08:32 11.08.2026
74 НА ВЪПРОС
Защо СИНЪТ ви не е на фронта ?
СОЛОВЬОВ:
МЪЖЪТ Му от Лондон
Не го пуска .
Хахаха хахаха хахаха
08:33 11.08.2026
75 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
До коментар #15 от "Виноовна е":РУСИЯ Е ВЕЛИКА
08:33 11.08.2026
76 българина
08:34 11.08.2026
77 Ба бааааа
До коментар #19 от "бебето":Да не те е пробвал
08:34 11.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Розов пеньоар
08:35 11.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 az СВО Победа 81
Така и очаквах... Пак Путин да ви е виновен! 🤣🤣🤣
А истината е, че Марцинкевич е продукт на западните ценности - неонацист. Преследван е от закона в Рудия и е осъждан няколко пъти, а след началото на СВО много от неговите последователи очаквано отиват в бивша Украйна и се бият за режима в Киев, който официално взе за свое знаме неонацизма....
08:37 11.08.2026
82 Мухахаха
До коментар #34 от "бебето":Оди го пробвай
08:37 11.08.2026
83 с малко
08:37 11.08.2026
84 И вас ви
До коментар #56 от "РУСКИТЕ СЕМЕЙНИ ЦЕННОСТИ":Знаем всички сте участници в Берлин прайда
Коментиран от #88
08:38 11.08.2026
85 Васил
08:38 11.08.2026
86 Мисирки ООД
08:39 11.08.2026
87 Максим Марцинкевич
В ПУТИНОВА РУСИЯ
нема Педофили
Нема .
08:39 11.08.2026
88 КИРКОРОВ
До коментар #84 от "И вас ви":И аз
И аз
08:41 11.08.2026
89 Перо
Коментиран от #131
08:42 11.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Коста
До коментар #52 от "Родителите на тия убийци":КуКууу
08:42 11.08.2026
92 Руският нацист е вкаран в затвора
До коментар #12 от "Руският нацист е вкаран в затвора":Видяли са в него конкурент, или не се е подчинил, или ги е изложил с открития си фашизъм. Той и готвачът на Путин - Пригожин, беше приятел, бизнеспартньор на Путин, вършеше му мръсната работа в Сирия и Украйна, но накрая го гръмнаха в самолета му.
08:42 11.08.2026
93 Биби
Коментиран от #99
08:43 11.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 дядо дръмпир
08:45 11.08.2026
96 Реалност
08:45 11.08.2026
97 Леле - леле ! 🤔
08:46 11.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Обществото
До коментар #44 от "Да бе да!":вече е толкова болно ,че няма връщане НАЗАД......а самотните млади хора без семейства вече нямат никакъв шанс ,защото срещу тях има само зомбирани и седемнайсет годишни в интернет показващи срамотиите си , за които никой не го е еня......
08:48 11.08.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 ИВАН
08:50 11.08.2026
106 Да се чете:
Бандеровски Неонацизъм, Украинска античовешка пропаганда и неприсъща за деца жестокост.
Коментиран от #141
08:51 11.08.2026
107 ?????
"Кой е Тесак - основателят на руското движение “Окупирай педофилията”?"
Като сте почнали да пишете карайте я докрая - напишете че той три пъти е осъждан в Русия и в крайна сметка умря в затвора.
Коментиран от #116, #123, #199
08:52 11.08.2026
108 аз съм гринго
08:53 11.08.2026
109 Такива пропагандни анализи
Абсолютно грешен анализ.
С грешна диагноза не може да се лекува сериозна болест и организма е обречен на смърт.
08:54 11.08.2026
110 И мара тук доказва...
08:56 11.08.2026
111 Биби
До коментар #99 от "Лиз ач евроатлантик":Лижеш ти,савецко биде
Коментиран от #192
08:56 11.08.2026
112 Руските ценности и влияние
Коментиран от #136
08:56 11.08.2026
113 За пръв път чувам
Не набутвайте несвършената работа на родители и общество на музиката.
Искам да видя статия за родителите на тези младежи и юноши (сред тях деца няма)
08:57 11.08.2026
114 Димо
08:57 11.08.2026
115 Хайо
Коментиран от #122, #155
08:59 11.08.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Хайо
До коментар #4 от "Спекулации !":Има ли нещо за което Русия не е виновна в България ? За твоя интелект също Русия ли е виновна ?
09:00 11.08.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 ко каза
09:01 11.08.2026
120 Смотльо,
До коментар #10 от "Как ли?":Посочи ми един от българските политици който би съществувал в нормална държава ? Посочи ми един български политик или европейски с тежестта на Лавров ,Китайския министър на външните работи ,на Фидан ? Аз не виждам дори в любимата ви Сащ .Тала с това качество политика не се прави ,така се правят войни .
09:02 11.08.2026
121 Смотльо,
До коментар #15 от "Виноовна е":И за твоето качество като интелект ли е виновна Русия ?
09:03 11.08.2026
122 Не е истина това което пишеш робе руски
До коментар #115 от "Хайо":Селското стопансво го унищожиха комунистите, разбирай русия, 1945 година! Всички друго по този въпрос е лъжа и манипулация!
А ако имаш предвид че мързеливия ти и неук дядо се измъкнал да не работи на нивата и се е сдобил с нечии имот насилствено след 1945 година, то да за теб е ок.
Коментиран от #139, #148
09:04 11.08.2026
123 Ама тоя Тесак
До коментар #107 от "?????":По скоро е бил борец против жей.юроп.ската ЛГ-ТБ и пееpa-cтия...
09:04 11.08.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Будалата
09:05 11.08.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 ЕДГАР КЕЙСИ
09:06 11.08.2026
129 Както обикновенно
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ударът трябваше да е против Русия, а паднаха нашите деца.
09:07 11.08.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Бурлак
До коментар #89 от "Перо":То и Ленин е умрял преди век, но идеологията му все още ви замърсява главите.
Анти ЛГБТ и всякаквата там анти-пропагнда на омразата, която ни пробутват "русофилите" с грантове от Москва доведоха до това обществото ни да се напълни с безморални изроди.
09:09 11.08.2026
132 българин
09:09 11.08.2026
133 Ритайър
09:09 11.08.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Дъпч
До коментар #44 от "Да бе да!":Това можеш ли да го докажеш, клеветнико?
Коментиран от #166
09:10 11.08.2026
136 Ял си ти
До коментар #112 от "Руските ценности и влияние":истински плодове! Сега ядеш пластмаса и отрови от Украйна. Каде са ученическите лагери от онова време? Купени на безценица от предатели като тебе, съборени и застроени с хотели.. Пионерски и чавдарски организации сплотяваха младежите, сега ги сплотяват: неонацистки, антипедофилски групи, футболни агитки, наркомании и фейсбук групи.. Имало е лоши страни, но такива като теб затриха и доброто с лошото.. Заради 1 гнила ябълка, изсякахте ябълковата градина! И всичко това, за да крадете и разпродавате Родината си на безценица!
09:10 11.08.2026
137 Биби
09:10 11.08.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Смотльо,
До коментар #122 от "Не е истина това което пишеш робе руски":Дядо ми е убит от комунистите от 1952.Нвкъде да видя да защитавам комунисти или фашисти ? Погледни себе си и нивото и отговори ,Русия ли е виновна ? Обидата е признак ,че съм ударил болното място ,но от къде да знаеш ти с това ниво ....
09:10 11.08.2026
140 Абе ама
До коментар #125 от "да си":Ти НЕ СИ УМЕН... знаеш си, нали!!!
09:10 11.08.2026
141 Ррррр
До коментар #106 от "Да се чете:":Айде мола ви се допреди 20 години военните в България ходеха по къщите да ловят млади хора за армията. Тая система ни е натрапена от Русия.
Коментиран от #147
09:11 11.08.2026
142 Ален Симеонов
09:11 11.08.2026
143 селяк
09:12 11.08.2026
144 Абе ..
09:12 11.08.2026
145 Така е
Коментиран от #169
09:14 11.08.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Ловят ги
До коментар #141 от "Ррррр":След като не ходят да си отбият ЗАКОННАТА военна служба!! Като гледам, явно си бил от тея дето са се крили. В Израел, Ю.Корея и другите държави, не ги ли преследват бягащите от законните си задължения?
09:15 11.08.2026
148 Хайо
До коментар #122 от "Не е истина това което пишеш робе руски":Дядо ми е Павел Шатев .Прочети сам какво пише за него .
09:16 11.08.2026
149 !!!?
Жалко за младостта им...нищожества без бъдеще !
Коментиран от #154
09:17 11.08.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Никой
09:20 11.08.2026
152 35 000 независими изследвания
Коментиран от #161
09:20 11.08.2026
153 Тъ сфетна... началото
Коментиран от #158
09:21 11.08.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Едно питане
До коментар #115 от "Хайо":България е била и ще бъде в Европа, за разлика от руснаците!
А я ти кажи защо обичаш Русия повече от България?
Коментиран от #188
09:22 11.08.2026
156 Все тая
09:22 11.08.2026
157 ти пък
До коментар #46 от "Банча":един третополов капацитет..
09:23 11.08.2026
158 Тъ сфетна...
До коментар #153 от "Тъ сфетна... началото":2. Радикализация и насилие: Моделът „Тесак“ в Русия (2012 г.)През 2012 г. движението придобива брутален характер в Русия чрез руския неонацист Максим Марцинкевич (известен като „Тесак“).Проектът „Окупай педофилия“: Марцинкевич пренася модела в социалните мрежи, но заменя правоприлагането с крайно насилие, мъчения и унижения.Идеологическо маскиране: Под прикритието на „защита на децата“, неонацистки групи използват мрежата за заснемане на садистични видеоклипове с цел генериране на вирусна популярност и интернет трафик. Този алгоритъм вдъхновява радикални групи по целия свят.
Коментиран от #160
09:24 11.08.2026
159 Конекшън
09:25 11.08.2026
160 Тъ сфетна... продължение
До коментар #158 от "Тъ сфетна...":история на борците против педофили +10 Историята на движението, известно като „ловци на педофили“ (или борци против педофили), проследява неговата еволюция от телевизионни формати и граждански инициативи за интернет сигурност до радикализирани кибер-групи за саморазправа (вигилантизъм), които често използват каузата като морално оправдание за насилие.1. Началото: Медийният модел в САЩ (Средата на 2000-те)Феноменът се заражда в САЩ в средата на първото десетилетие на XXI век.Телевизионният формат: През 2004 г. американската телевизия NBC стартира изключително популярното предаване „To Catch a Predator“. Продуцентите си сътрудничат с гражданската организация Perverted-Justice.Методът: Доброволци създават фалшиви онлайн профили на деца (т.нар. „примамки“ или decoys), комуникират с потенциални насилници и им определят среща.Резултатът: На уговореното място вместо дете заподозреният е посрещан от скрити камери и журналисти. При този ранен модел физическото насилие липсва; целта е публично разобличаване, а доказателствата се предават директно на полицията за официален арест. Форматът е спрян след самоубийството на заподозрян прокурор през 2006 г.2. Радикализация и насилие: Моделът „Тесак“ в Русия (2012 г.)През 2012 г. движението придобива брутален характер в Русия чрез руския неонацист Максим Марцинкевич (известен като „Тесак“).Проектът „Окупай педофилия“: Марцинкевич пренася модела в социалните мрежи, но заменя правоприлагането с крайно наси
09:26 11.08.2026
161 Съвест
До коментар #152 от "35 000 независими изследвания":Не те ли е срам да лъжеш за сметка на паметта на зверски убитото момче от деца заразени от идиотщините на руските неоназисти.
Коментиран от #172
09:28 11.08.2026
162 Тъ сфетна...
09:29 11.08.2026
163 Съвестта
09:30 11.08.2026
164 интересно
Коментиран от #200
09:30 11.08.2026
165 Щом "Федерация на ционистите" се
09:31 11.08.2026
166 Пеперастите и
До коментар #135 от "Дъпч":Пепейците заедно с Деберастите са били на власт тогава и един от преводите е бил за 200 хиляди евро до калушеф и сие! Оправдали са спонсорирането че калушеф ще създава екологична организация. В медиите е информацията. Февруари Март!!!
09:32 11.08.2026
167 Мухахаха
До коментар #24 от "колкото":На запад ще папкаш дюнера
09:33 11.08.2026
168 Както винаги
09:34 11.08.2026
169 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #145 от "Така е":ТЕНИСКИ И "ЗАПАДНО ВЛИЯНИЕ", НО ....................... МЛАДЕЖИ РУСОФИЛИ ИZПОВЯДВАЩИ ...................... РУСКА НЕОФАШИСТКА ИДЕОЛОГИЯ НА МАКСИМ МАРЦИНКЕВИЧ СЪС ........................ СВИТ ЮМРУК И СЧУПЕН ПАЛЕЦ ..................... ФАКТ !
09:37 11.08.2026
170 Ален Симеонов
09:38 11.08.2026
171 накратко казано
1. Садизъм , агресия, жлание за контрол и властване.
2. расизъм, фашизъм пр.
3. станаизъм... да, тези хора са сатансти и това е прекалено очевидно.
4. Тривиалната ревност.
09:40 11.08.2026
172 Че 100% истина е
До коментар #161 от "Съвест":За какво да се срамува? Че е написал истината вероятно? А?
09:40 11.08.2026
173 ето ги партиите
ИТН, ГЕРБ, Израждане....
Като ще вземате нещо от Русия, гледайте да не е най-извратеното и садистинчо нещо.
09:41 11.08.2026
174 Хайнц Клинг
Коментиран от #181
09:43 11.08.2026
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 забележете
Жена, да, нима мислите , че е девойка?
Ако жертвата е бил педофил, то какви са убийците му, совен убийци и садисти, не са ли и те педофили?
Някой да им обясни че са тотално заблутени и де.билни. Нека обърнат агресията си към тези които са ги примамили в мрака. А белегът на Каин никога няма да бъде изтрит от челата ми - вовеки!
Коментиран от #193
09:48 11.08.2026
179 Недопустимо
Коментиран от #195
09:51 11.08.2026
180 Сандо
09:51 11.08.2026
181 виж сега
До коментар #174 от "Хайнц Клинг":Повече от ясно е, че мъжът е бил на почит, а не подметка. И няма как хитлеровата младеж да отиде и да смели от бой германец, затова че пгледнал 17 гофишна...
Но тези наистина си мислят че са фашаги.
Изкривили са всичко , недочели, простички и загубени. Другите им елементи са садизъм, наркотици, сатанизъм.... а моралните им оснвания са всъщнст само едно -че са млади. ВЪзрастта е единствената им опора.
Определено са доста по-противни от оригиналния нацизъм. Някакви тотално изпадналяци. Заблудени и психопатични.
09:52 11.08.2026
182 А пък в Израел
Коментиран от #186, #194
09:53 11.08.2026
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 Не е помирисвал
10:00 11.08.2026
185 Кво праим сега
10:01 11.08.2026
186 така ли било
До коментар #182 от "А пък в Израел":И ти ли криеш цялата си извратена долна същноост под маската на борец срещу педофили?
И ти ли си ревнив, алкохолизиран и грозен импотент, расист, садист и сатанист?
Коментиран от #190
10:02 11.08.2026
187 Ционистите калушковски педофили
Коментиран от #189
10:03 11.08.2026
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 А как в Израел се постига
До коментар #186 от "така ли било":средна възраст от под 32 години без педофилия ? Имаш ли обяснение? Бат мицва при девойките е на 12-годишна възраст. Секс след Бат мицва се приема за нормалност в тази побъркана общност . Само че тази тема е табу. Ами пък при мормоните в САЩ е още по зле. Там е на 9 години и 6 месеца .....ако си богат мормон може до 11 малолетни съпруги да имаш. Факт е нали? Или не знаеш?
10:06 11.08.2026
191 Искат бой,да бият.
10:07 11.08.2026
192 Боа
До коментар #111 от "Биби":Балкански фецес!
10:08 11.08.2026
193 Град Козлодуй
До коментар #178 от "забележете":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО! 17 годишна завършена жена! Макар да е прекалено млада за мен. Аз обичам опитните над 40 години. Всичко си знае и го прави професионално! Не трябва да я учиш! Всички народи имат различна вяра и култура! Лилавите и по тъмните се боцкат от 10 годишни! Мюсюлмани и евреи също оправдават сношението с деца! Булки се продават от 8 годишна възраст. Женитба по договореност! Тъка се размножават прекалено много и се отежнява бюджета на държавата!
10:09 11.08.2026
194 Шорт
До коментар #182 от "А пък в Израел":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!
10:09 11.08.2026
195 Монтгомъри
До коментар #179 от "Недопустимо":Бъркаш!Това Ти е твое гов....о!Демократично,точно с тези похвати за тези 40години!
Яш!!!!
10:11 11.08.2026
196 Този коментар е премахнат от модератор.
197 Статията трябваше да завърши с:
Коментиран от #205
10:13 11.08.2026
198 В тоя случай
10:14 11.08.2026
199 А у нас
До коментар #107 от "?????":А у нас Боян Расате се келеши от 36 години, вместо 3 пъти да е търкал наровете в пандиза.
10:14 11.08.2026
200 Този коментар е премахнат от модератор.
201 Да бе да, разбрахме
10:17 11.08.2026
202 точно така тениските им са с руски групи
10:18 11.08.2026
203 руския „лов на педофили“
10:22 11.08.2026
204 Само едно нещо стана ясно
10:23 11.08.2026
205 мдааа
До коментар #197 от "Статията трябваше да завърши с:":Типичните клишета на споменатата пропаганда - на всеки се лепи еткета поедофил или гей. Всяка втора асоциация е за Ъпщейн нещо си.
Само доказваш тезата на авторката.
А твоят коментар трябваше да завърши с оправдане на садистичното убийство и признание че си сатанист.
10:24 11.08.2026
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 Иван
10:29 11.08.2026
208 Другари милиционери
10:31 11.08.2026
209 Този коментар е премахнат от модератор.
210 Всеки ден сме свидетели на
10:41 11.08.2026
211 Бай Геньо
10:42 11.08.2026
212 Някой
До коментар #20 от "Пенчо":Ти пък. Ще чете, ама няма грантове.
10:42 11.08.2026
213 Този коментар е премахнат от модератор.
214 И Шиши е педофил
10:47 11.08.2026
215 Ясна работата
10:49 11.08.2026
216 БАЦЕ ЕООД
11:41 11.08.2026
217 първото изречение
11:43 11.08.2026
218 РасАте ми се жЪмби
11:47 11.08.2026
219 Снежанка Димитрова
Искам да попитам, кой позволява реакционна и фашизоифна литература,кой позволява да се провежда Луков марш.? Когато подценяваме тези факти, ще получим ужасни неща. В историята подценяването на фашизма доведе до идването на фашизма и ужаса още не е забравен от неговите изстъпления. Природата на фашизма е садиска и ненавистна.
11:55 11.08.2026