Русия освободи американски военен ветеран, който прекара над 4 години в затвора при "нечовешки условия"

Русия освободи американски военен ветеран, който прекара повече от четири години в затвора при нечовешки условия по спорни обвинения и за когото се твърдеше, че е тежко болен и има риск да почине, съобщи днес организация, която го защитава, цитирана от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Бившият морски пехотинец Робърт Гилман е на път към американска военна болница в Тексас, където ще бъде подложен на медицински и психологически преглед и ще получи лечение, заяви Ерик Лебсън, директор по стратегическото развитие на правозащитната организация "Глоубъл рич", която работи за освобождаването му и на други американски затворници в чужбина.

Семейството на Гилман е заминало за Тексас, за да бъде с него, включително майка му, която беше в Русия, опитвайки се да го види в болницата.

Гилман, 32-годишен учител, бе задържан през 2022 г. и първоначално осъден на 3 години и половина години затвор, след като беше признат за виновен за нападение над полицай след свалянето му от влак заради нарушаване на обществения ред. По-късно той беше осъден и за нападение над инспектор от затвора по време на проверка на килиите, за нападение над следовател и над надзирател, и през октомври 2024 г. получи присъда осем години и един месец затвор. Присъдата му беше удължена миналата година на 10 години, след като беше признат за виновен за нападение над затворнически надзиратели.

Преди да бъде изведен със самолет от Русия, той е бил в "дисоциативен ступор" в продължение на 47 дни поради малтретирането, на което е бил подложен в затвора, каза Лебсън. Гилман е бил преместен от затвора в гражданска болница, където е бил хранен през тръба и окован с белезници към леглото.

Болничните доклади описват състоянието на Гилман като „критично и животозастрашаващо“, което подтикна правителството на САЩ да предприеме действия и доведе до "едностранно хуманитарно освобождаване" от страна на руските власти, заяви Лебсън.

Американският сенатор Едуард Марки призова Русия и САЩ да работят заедно за освобождаването на американеца, който е жител на Масачузетс.

Гилман беше един от най-малко осем американски граждани, които все още се намират в руски арест след серията широко отразени размени на затворници между Москва и Вашингтон през последните години, посочва АП.