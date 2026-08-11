Русия освободи американски военен ветеран, който прекара над 4 години в затвора при "нечовешки условия"

Русия освободи американски военен ветеран, който прекара повече от четири години в затвора при нечовешки условия по спорни обвинения и за когото се твърдеше, че е тежко болен и има риск да почине, съобщи днес организация, която го защитава, цитирана от Асошиейтед прес, предаде БТА.
Бившият морски пехотинец Робърт Гилман е на път към американска военна болница в Тексас, където ще бъде подложен на медицински и психологически преглед и ще получи лечение, заяви Ерик Лебсън, директор по стратегическото развитие на правозащитната организация "Глоубъл рич", която работи за освобождаването му и на други американски затворници в чужбина.
Семейството на Гилман е заминало за Тексас, за да бъде с него, включително майка му, която беше в Русия, опитвайки се да го види в болницата.
Гилман, 32-годишен учител, бе задържан през 2022 г. и първоначално осъден на 3 години и половина години затвор, след като беше признат за виновен за нападение над полицай след свалянето му от влак заради нарушаване на обществения ред. По-късно той беше осъден и за нападение над инспектор от затвора по време на проверка на килиите, за нападение над следовател и над надзирател, и през октомври 2024 г. получи присъда осем години и един месец затвор. Присъдата му беше удължена миналата година на 10 години, след като беше признат за виновен за нападение над затворнически надзиратели.
Преди да бъде изведен със самолет от Русия, той е бил в "дисоциативен ступор" в продължение на 47 дни поради малтретирането, на което е бил подложен в затвора, каза Лебсън. Гилман е бил преместен от затвора в гражданска болница, където е бил хранен през тръба и окован с белезници към леглото.
Болничните доклади описват състоянието на Гилман като „критично и животозастрашаващо“, което подтикна правителството на САЩ да предприеме действия и доведе до "едностранно хуманитарно освобождаване" от страна на руските власти, заяви Лебсън.
Американският сенатор Едуард Марки призова Русия и САЩ да работят заедно за освобождаването на американеца, който е жител на Масачузетс.
Гилман беше един от най-малко осем американски граждани, които все още се намират в руски арест след серията широко отразени размени на затворници между Москва и Вашингтон през последните години, посочва АП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гоче папеонката-Експерт и Критик
20:37 11.08.2026
2 Сандо
20:39 11.08.2026
3 Как
Коментиран от #9, #13
20:39 11.08.2026
4 Град Козлодуй
Коментиран от #29
20:41 11.08.2026
5 Умнокрасив
Коментиран от #32
20:42 11.08.2026
6 защо
20:43 11.08.2026
7 Нападение
20:47 11.08.2026
8 Русия праща в затвора американци
Коментиран от #12, #43
20:47 11.08.2026
9 Имал е глупостта
До коментар #3 от "Как":Да отиде в Русия.
20:48 11.08.2026
10 НКВД
20:48 11.08.2026
11 име
Коментиран от #19
20:49 11.08.2026
12 Нали Русия
До коментар #8 от "Русия праща в затвора американци":са много зле? Какво правят американци там? След като налагат санкции на руснаците и не ги допускат до ЕС и САЩ, да си носят последствията, като ходят там!
20:50 11.08.2026
13 Хе хе...
До коментар #3 от "Как":Ми то си пише в статията.
Напил се, нашмъркал се, правил се на мъж. После пак се правил на мъж щото си мислел, че номерата му ще минат и Русия е разграден двор (както България например). И сега майка му пита с насълзени от огорчение очички "а него заШто?".
Коментиран от #26
20:50 11.08.2026
14 Механик
20:52 11.08.2026
15 Да,бе
20:53 11.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Така Така
20:54 11.08.2026
18 Луганск
Това коППЕпеле, така нареченият „военен ветеран“, който е убивал хора в различни страни по света по заповед на американските фашистки управляващи кръгове!
В Русия извършва едно престъпление след друго, съдят го, държат го, хранят го, лекуват го! Да го разстрелят и това е! Русия е висококултурна и законопослушна страна!
В американските затвори, където има изтезания, робски труд, а затворниците са повече, отколкото в системата на ГУЛАГ на СССР! ЗАТВОРНИЦИТЕ в САЩ са над 3 милиона души!
Сега е подходящият момент да унищожим с ядрен удар САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!
Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
20:57 11.08.2026
19 Солдат Красной Армии
До коментар #11 от "име":Руснаци, независимо от пропаганда на Запада не са садисти, това не е тяхното. Руснаци не режат гърла и не се снимат над трупове. Куршум в мозъка, и до там. Със садизъм се занимават изключително представители на англосаксонците + немците + японците. Руски мечки не се занимават със садизъм.
Коментиран от #27
20:57 11.08.2026
20 Кондьо
20:57 11.08.2026
21 Ами
с разклатено здраве напада полицай в Русия за което е осъден.
След което в затвора напада надзирател и следовател. Същият е живял в
"нечовешки условия" защото малко са го понабили и са го пратили в стационара.
Ако беше направил това в САЩ, още полицая щеше да го избави от мъките :)
Коментиран от #28
20:59 11.08.2026
22 Кривоверен алкаш
21:00 11.08.2026
23 Ний ша Ва упрайм
21:02 11.08.2026
24 Демократ
Коментиран от #34, #35, #38
21:03 11.08.2026
25 Недоумяващ
21:04 11.08.2026
26 Много си прав
До коментар #13 от "Хе хе...":за съжаление. Идиоти винаги е имало и ще има. А майките им ще реват после.
Естествен подбор.
21:07 11.08.2026
27 име
До коментар #19 от "Солдат Красной Армии":Тук не става въпрос за садизъм. Тези наемници така или иначе са убити. Става въпрос за унижение, което управляващите педофили в САЩ и ЕССР заслужават. Заслужават най-малкото заради заплахите да избиват руснаци, да им разпарчетосат държавата, да убият Путин. И най-вече, за да покажат на обществата в тези държави какви са последствията от дейстивята на тяхните управляващи.
21:07 11.08.2026
28 Солдат Красной Армии
До коментар #21 от "Ами":Аз идвам от Русия, защо да го стреляме? Той не може да намери себе си, на последно своето издишване той напада, но вече не може. А знаеш защо напада? Защото е дълбоко разочарован от това, което му казват у Америка, и това, което вижда у Русия. Това се казва "Когнитивен дисонанс". Добре дошли у Русия)
Коментиран от #49
21:08 11.08.2026
29 Амин
До коментар #4 от "Град Козлодуй":..............
21:09 11.08.2026
30 Ами
21:09 11.08.2026
31 Не е американец,
21:10 11.08.2026
32 Ами
До коментар #5 от "Умнокрасив":не могат да са опандизвани при европодлогите ...
21:11 11.08.2026
33 Велчов
21:13 11.08.2026
34 Хихи
До коментар #24 от "Демократ":спри да ровиш в тавата с фалшивото брашно...
21:13 11.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Биби
21:15 11.08.2026
37 нннн
21:16 11.08.2026
38 Цък
До коментар #24 от "Демократ":Пиши на български да те разберем каква простотия искаш да кажеш. САЩ прибраха всички германски фашизоидни учени след ВСВ. В САЩ са само убийци и крадци, научната им мисъл е купена от цял свят.
Коментиран от #45, #55
21:18 11.08.2026
39 Рамбо
21:19 11.08.2026
40 И Киев е Руски
21:23 11.08.2026
41 Глутницата русофили тук
21:24 11.08.2026
42 Хи хи хи
с уотър боулинг
има един такъв в югоизточна Куба.......
21:26 11.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Иван
21:27 11.08.2026
45 Мък
До коментар #38 от "Цък":И СССР прибра доста нацистки учени. Кой мислиш им направи първите ракети, калашника, пусна всички заводи, които изнесоха от Германия?
21:28 11.08.2026
46 Георги
21:29 11.08.2026
47 не може да бъде
21:30 11.08.2026
48 Иван
21:31 11.08.2026
49 идваш ти
До коментар #28 от "Солдат Красной Армии":от дивана в хола на тъщата..
21:34 11.08.2026
50 Яко ни лъжат
Коментиран от #51
21:39 11.08.2026
51 бре
До коментар #50 от "Яко ни лъжат":Кога тва, кой умря, защо
21:45 11.08.2026
52 Лъжете бре
21:54 11.08.2026
53 Лумпен някакъв
21:55 11.08.2026
54 Добър и благороден е Путин
21:57 11.08.2026
55 Демократ
До коментар #38 от "Цък":Господ да убие всички немскимочилати ка вали майка им и нацията ши вана
22:21 11.08.2026
56 Гориил
22:25 11.08.2026
57 ВВП
23:11 11.08.2026