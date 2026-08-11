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Русия освободи американски военен ветеран, който прекара над 4 години в затвора при "нечовешки условия"

Русия освободи американски военен ветеран, който прекара над 4 години в затвора при "нечовешки условия"

11 Август, 2026 20:34 2 340 57

  • русия-
  • робърт гилман-
  • сащ-
  • затвор

Болничните доклади описват състоянието на Гилман като „критично и животозастрашаващо“, което подтикна правителството на САЩ да предприеме действия

Русия освободи американски военен ветеран, който прекара над 4 години в затвора при "нечовешки условия" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия освободи американски военен ветеран, който прекара повече от четири години в затвора при нечовешки условия по спорни обвинения и за когото се твърдеше, че е тежко болен и има риск да почине, съобщи днес организация, която го защитава, цитирана от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Бившият морски пехотинец Робърт Гилман е на път към американска военна болница в Тексас, където ще бъде подложен на медицински и психологически преглед и ще получи лечение, заяви Ерик Лебсън, директор по стратегическото развитие на правозащитната организация "Глоубъл рич", която работи за освобождаването му и на други американски затворници в чужбина.

Семейството на Гилман е заминало за Тексас, за да бъде с него, включително майка му, която беше в Русия, опитвайки се да го види в болницата.

Гилман, 32-годишен учител, бе задържан през 2022 г. и първоначално осъден на 3 години и половина години затвор, след като беше признат за виновен за нападение над полицай след свалянето му от влак заради нарушаване на обществения ред. По-късно той беше осъден и за нападение над инспектор от затвора по време на проверка на килиите, за нападение над следовател и над надзирател, и през октомври 2024 г. получи присъда осем години и един месец затвор. Присъдата му беше удължена миналата година на 10 години, след като беше признат за виновен за нападение над затворнически надзиратели.

Преди да бъде изведен със самолет от Русия, той е бил в "дисоциативен ступор" в продължение на 47 дни поради малтретирането, на което е бил подложен в затвора, каза Лебсън. Гилман е бил преместен от затвора в гражданска болница, където е бил хранен през тръба и окован с белезници към леглото.

Болничните доклади описват състоянието на Гилман като „критично и животозастрашаващо“, което подтикна правителството на САЩ да предприеме действия и доведе до "едностранно хуманитарно освобождаване" от страна на руските власти, заяви Лебсън.

Американският сенатор Едуард Марки призова Русия и САЩ да работят заедно за освобождаването на американеца, който е жител на Масачузетс.

Гилман беше един от най-малко осем американски граждани, които все още се намират в руски арест след серията широко отразени размени на затворници между Москва и Вашингтон през последните години, посочва АП.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    41 1 Отговор
    Къде е новината?

    20:37 11.08.2026

  • 2 Сандо

    77 6 Отговор
    Стига сте циврили!Да не би в американските затвори условията да са човешки?Всеки престъпник по целия свят трябва да е наясно,че когато отиде в затвора не го чака престой в санаториум.

    20:39 11.08.2026

  • 3 Как

    69 1 Отговор
    се озова в Руски затвор? На 10 хиляди километра от родината му.

    Коментиран от #9, #13

    20:39 11.08.2026

  • 4 Град Козлодуй

    53 5 Отговор
    Дано се оправи човека, дано в Тексас го довършат че да му свършат мъките.

    Коментиран от #29

    20:41 11.08.2026

  • 5 Умнокрасив

    83 6 Отговор
    Не знаех , че великите американци могат да бъдат опандизвани , когато не спазват законите ?! Не са ли божествени и недосегаеми ? ?

    Коментиран от #32

    20:42 11.08.2026

  • 6 защо

    64 1 Отговор
    Сега да го пратят в Гуантанамо, да заглади косъм.

    20:43 11.08.2026

  • 7 Нападение

    75 1 Отговор
    над полицай? В САЩ даже не ги арестуват, а ги убиват на място! После нападение на надзиратели... И очаква да лежи в затвор, като хотел! Тая организация дето го е защитавала да провери какво е отношението към такива в другите държави...

    20:47 11.08.2026

  • 8 Русия праща в затвора американци

    8 50 Отговор
    за да ги разменя за задържани в Америка нейни агенти, търговци на оръжие и др.п.

    Коментиран от #12, #43

    20:47 11.08.2026

  • 9 Имал е глупостта

    16 37 Отговор

    До коментар #3 от "Как":

    Да отиде в Русия.

    20:48 11.08.2026

  • 10 НКВД

    36 3 Отговор
    Смел в боя, да го пратят у Чечения.

    20:48 11.08.2026

  • 11 име

    66 3 Отговор
    Руснаците трябва да започнат да подреждат труповете на чуждестранните наемници пред посолствата на съответните страни. 10 хиляди поляка са утилизирани от руснаците, следващите по по многочисленост са колумбийски пресъпници, водени не от русофобия, а от желание да убиват безнаказано.

    Коментиран от #19

    20:49 11.08.2026

  • 12 Нали Русия

    46 2 Отговор

    До коментар #8 от "Русия праща в затвора американци":

    са много зле? Какво правят американци там? След като налагат санкции на руснаците и не ги допускат до ЕС и САЩ, да си носят последствията, като ходят там!

    20:50 11.08.2026

  • 13 Хе хе...

    52 4 Отговор

    До коментар #3 от "Как":

    Ми то си пише в статията.
    Напил се, нашмъркал се, правил се на мъж. После пак се правил на мъж щото си мислел, че номерата му ще минат и Русия е разграден двор (както България например). И сега майка му пита с насълзени от огорчение очички "а него заШто?".

    Коментиран от #26

    20:50 11.08.2026

  • 14 Механик

    51 7 Отговор
    Ами така е в руските затвори. Да четат мераклиите за предатели, изменници и мераклиите да се бият на страната на ВСУ. Особено тия дето идат от цял свят с идеята, че ще си трепат руснаци като на сафари. Който за руски трофей е тръгнал, на трофей е станал.

    20:52 11.08.2026

  • 15 Да,бе

    37 3 Отговор
    Да го прехвърлят в Гуантанамо за възстановяване...Жалка новина от жалкари...

    20:53 11.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Така Така

    17 1 Отговор
    Жалко голяма грешка

    20:54 11.08.2026

  • 18 Луганск

    47 6 Отговор
    СМЪЪРРТ ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ ККОПЕЕЛЛЕТАА

    Това коППЕпеле, така нареченият „военен ветеран“, който е убивал хора в различни страни по света по заповед на американските фашистки управляващи кръгове!

    В Русия извършва едно престъпление след друго, съдят го, държат го, хранят го, лекуват го! Да го разстрелят и това е! Русия е висококултурна и законопослушна страна!

    В американските затвори, където има изтезания, робски труд, а затворниците са повече, отколкото в системата на ГУЛАГ на СССР! ЗАТВОРНИЦИТЕ в САЩ са над 3 милиона души!

    Сега е подходящият момент да унищожим с ядрен удар САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!

    Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    20:57 11.08.2026

  • 19 Солдат Красной Армии

    41 7 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Руснаци, независимо от пропаганда на Запада не са садисти, това не е тяхното. Руснаци не режат гърла и не се снимат над трупове. Куршум в мозъка, и до там. Със садизъм се занимават изключително представители на англосаксонците + немците + японците. Руски мечки не се занимават със садизъм.

    Коментиран от #27

    20:57 11.08.2026

  • 20 Кондьо

    24 4 Отговор
    Какво толкова, само са го сурвакали за добре дошъл.

    20:57 11.08.2026

  • 21 Ами

    44 4 Отговор
    Да обобщим ... 32 годишен учител бивш морски пехотинец
    с разклатено здраве напада полицай в Русия за което е осъден.
    След което в затвора напада надзирател и следовател. Същият е живял в
    "нечовешки условия" защото малко са го понабили и са го пратили в стационара.
    Ако беше направил това в САЩ, още полицая щеше да го избави от мъките :)

    Коментиран от #28

    20:59 11.08.2026

  • 22 Кривоверен алкаш

    6 38 Отговор
    Нищо не е наред в тази държава...нито затворите нити извън затворите....мизерно руско племе.

    21:00 11.08.2026

  • 23 Ний ша Ва упрайм

    10 1 Отговор
    хихихихи пак ли мушенгии

    21:02 11.08.2026

  • 24 Демократ

    9 36 Отговор
    Ако оня немски очилат пдрзт Фукст не им беше дал чертежите Русия отдавна щеше да бъде смазана като Либия. Конвенционално руските при мати са никои. Сащ щяха да ги прегазят за 12 часа

    Коментиран от #34, #35, #38

    21:03 11.08.2026

  • 25 Недоумяващ

    28 5 Отговор
    Такива нелепости само в Русия може да има. Тероризирал полицаи, следователи и надзиратели и останал жив! Че и го хранили със сламка, зашото е опасен и може да им прегризе гърлата. Дивите опасни животни обикновено ги отстрелват, а този го и лигавили с разни "гурмета". Явно им е дошъл в повече и го пратили обратно Пъкъла, там дето се е родил...

    21:04 11.08.2026

  • 26 Много си прав

    19 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хе хе...":

    за съжаление. Идиоти винаги е имало и ще има. А майките им ще реват после.
    Естествен подбор.

    21:07 11.08.2026

  • 27 име

    18 1 Отговор

    До коментар #19 от "Солдат Красной Армии":

    Тук не става въпрос за садизъм. Тези наемници така или иначе са убити. Става въпрос за унижение, което управляващите педофили в САЩ и ЕССР заслужават. Заслужават най-малкото заради заплахите да избиват руснаци, да им разпарчетосат държавата, да убият Путин. И най-вече, за да покажат на обществата в тези държави какви са последствията от дейстивята на тяхните управляващи.

    21:07 11.08.2026

  • 28 Солдат Красной Армии

    15 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    Аз идвам от Русия, защо да го стреляме? Той не може да намери себе си, на последно своето издишване той напада, но вече не може. А знаеш защо напада? Защото е дълбоко разочарован от това, което му казват у Америка, и това, което вижда у Русия. Това се казва "Когнитивен дисонанс". Добре дошли у Русия)

    Коментиран от #49

    21:08 11.08.2026

  • 29 Амин

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй":

    ..............

    21:09 11.08.2026

  • 30 Ами

    16 0 Отговор
    то щото затворите в укристан са в санаториуми...

    21:09 11.08.2026

  • 31 Не е американец,

    23 1 Отговор
    а поляк с американко гражданство, алкохолик и побойник

    21:10 11.08.2026

  • 32 Ами

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Умнокрасив":

    не могат да са опандизвани при европодлогите ...

    21:11 11.08.2026

  • 33 Велчов

    2 16 Отговор
    Според руските тролове в Русия е супер. Защо да са нечовешки?

    21:13 11.08.2026

  • 34 Хихи

    12 0 Отговор

    До коментар #24 от "Демократ":

    спри да ровиш в тавата с фалшивото брашно...

    21:13 11.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Биби

    4 5 Отговор
    Ветераните од войни откачат! Ромсiа тепърва я чакат неприятности с них,Окраина също.

    21:15 11.08.2026

  • 37 нннн

    13 0 Отговор
    Ако са верни провиненията, той е разбойник и мястото му е в пандиза.

    21:16 11.08.2026

  • 38 Цък

    22 1 Отговор

    До коментар #24 от "Демократ":

    Пиши на български да те разберем каква простотия искаш да кажеш. САЩ прибраха всички германски фашизоидни учени след ВСВ. В САЩ са само убийци и крадци, научната им мисъл е купена от цял свят.

    Коментиран от #45, #55

    21:18 11.08.2026

  • 39 Рамбо

    6 0 Отговор
    Виетнамски синдром

    21:19 11.08.2026

  • 40 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    Кравар или евро гЕ....й трепане

    21:23 11.08.2026

  • 41 Глутницата русофили тук

    3 12 Отговор
    е омирисала всичко. И сигурно си вярват на глупостите. Така е като всеки днес има достъп до интернет.

    21:24 11.08.2026

  • 42 Хи хи хи

    9 0 Отговор
    ами сега да го пратят на санаториум
    с уотър боулинг
    има един такъв в югоизточна Куба.......

    21:26 11.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Иван

    16 0 Отговор
    В САЩ за толкова много криминални прояви ще получи 40 години затвор.

    21:27 11.08.2026

  • 45 Мък

    1 19 Отговор

    До коментар #38 от "Цък":

    И СССР прибра доста нацистки учени. Кой мислиш им направи първите ракети, калашника, пусна всички заводи, които изнесоха от Германия?

    21:28 11.08.2026

  • 46 Георги

    15 0 Отговор
    ей го, ветеран и изкарал 4 години, а оня лиглйо навални не изкара и 3 и половина!

    21:29 11.08.2026

  • 47 не може да бъде

    10 0 Отговор
    Гледай ти какви работи ... болен държан при нечовешки условия...и защо руснаците не са му дали Новичок или Полоний или Уран 238 или какво беше там някакъв жабешки сок от жабите в Бразилската джунгла -просто за да оздравее бързо!?....Нещо не връзва с написаното!?

    21:30 11.08.2026

  • 48 Иван

    11 0 Отговор
    Еврейските хазарски нацистки сатанински изр..оди в Киев убиха Гонзало Лира.

    21:31 11.08.2026

  • 49 идваш ти

    0 7 Отговор

    До коментар #28 от "Солдат Красной Армии":

    от дивана в хола на тъщата..

    21:34 11.08.2026

  • 50 Яко ни лъжат

    16 0 Отговор
    Ей мисирки ви май забравихте че българин умря в щатски затвор при нечовешки условия, не му дали да си пие лекарствата. А тоя янки е жив и здрав. Я стига сте ни лъгали.

    Коментиран от #51

    21:39 11.08.2026

  • 51 бре

    2 4 Отговор

    До коментар #50 от "Яко ни лъжат":

    Кога тва, кой умря, защо

    21:45 11.08.2026

  • 52 Лъжете бре

    10 0 Отговор
    Тоя е наддал цели 18 килограма при тези "нечовешки условия"

    21:54 11.08.2026

  • 53 Лумпен някакъв

    9 0 Отговор
    Бил признат за виновен за нападение над полицай след свалянето му от влак заради нарушаване на обществения ред.

    21:55 11.08.2026

  • 54 Добър и благороден е Путин

    6 0 Отговор
    "едностранно хуманитарно освобождаване" ..

    21:57 11.08.2026

  • 55 Демократ

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Цък":

    Господ да убие всички немскимочилати ка вали майка им и нацията ши вана

    22:21 11.08.2026

  • 56 Гориил

    6 0 Отговор
    Той бил психически агресивен и дори нападал слугите, които му носели храна и лекарства.

    22:25 11.08.2026

  • 57 ВВП

    4 0 Отговор
    Един янки по малко..Голям праз .

    23:11 11.08.2026

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