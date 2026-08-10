Украйна: Русия създава своя мрежа в стил Starlink по-бързо от очакваното

Русия създава своя мрежа в стил "Старлинк" (Starlink) по-бързо от очакваното и планира да разполага с близо 300 сателита в орбита до следващата година, заяви днес заместник-ръководителят на Главното управление за разузнаване (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна Вадим Скибицки, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че мрежата "Старлинк", която работи в Украйна, но не и в Русия, дава на Киев сериозно преимущество в операциите с дронове и комуникациите на бойното поле.

Руските въоръжени сили използваха купени на черно терминали на "Старлинк" в Украйна, докато Киев не лобира успешно за тяхното изключване от компанията "Спейс Екс" по-рано тази година.

В интервю за украинската медия РБК Украйна Скибицки каза, че понастоящем Русия разполага с 16 сателита в рамките на системата си "Рассвет".

"Те вече започнаха да я изграждат много по-бързо, отколкото се планираше изначално", изтъкна Скибицки.

Украинският представител поясни, че Русия планира да създаде система от 292 сателита до следващата година и от 924 до 2035 г.

"Щом Русия разположи всички тези сателити, системата ще действа като "Старлинк". Вече текат обсъждания какви действия да бъдат предприети срещу нея", каза още той.

Русия нанася удари по Украйна със свръхзвукови ракети. Скибицки каза, че Москва вече е изпълнила годишните си производствени цели за ракетите "Циркон" и "Оникс" през първите седем месеца на тази година и че е надхвърлила тези цели с от 10 до 20%.

Той каза също, че Русия разполага със запас от около 130 свръхзвукови ракети "Искандер-М", като миналия месец са били произведени 65.