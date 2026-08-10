Украйна: Русия създава своя мрежа в стил Starlink по-бързо от очакваното

Русия създава своя мрежа в стил "Старлинк" (Starlink) по-бързо от очакваното и планира да разполага с близо 300 сателита в орбита до следващата година, заяви днес заместник-ръководителят на Главното управление за разузнаване (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна Вадим Скибицки, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Агенцията отбелязва, че мрежата "Старлинк", която работи в Украйна, но не и в Русия, дава на Киев сериозно преимущество в операциите с дронове и комуникациите на бойното поле.
Руските въоръжени сили използваха купени на черно терминали на "Старлинк" в Украйна, докато Киев не лобира успешно за тяхното изключване от компанията "Спейс Екс" по-рано тази година.
В интервю за украинската медия РБК Украйна Скибицки каза, че понастоящем Русия разполага с 16 сателита в рамките на системата си "Рассвет".
"Те вече започнаха да я изграждат много по-бързо, отколкото се планираше изначално", изтъкна Скибицки.
Украинският представител поясни, че Русия планира да създаде система от 292 сателита до следващата година и от 924 до 2035 г.
"Щом Русия разположи всички тези сателити, системата ще действа като "Старлинк". Вече текат обсъждания какви действия да бъдат предприети срещу нея", каза още той.
Русия нанася удари по Украйна със свръхзвукови ракети. Скибицки каза, че Москва вече е изпълнила годишните си производствени цели за ракетите "Циркон" и "Оникс" през първите седем месеца на тази година и че е надхвърлила тези цели с от 10 до 20%.
Той каза също, че Русия разполага със запас от около 130 свръхзвукови ракети "Искандер-М", като миналия месец са били произведени 65.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #65, #90, #221
19:42 10.08.2026
2 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
19:42 10.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #69, #71
19:43 10.08.2026
6 Ти да видиш
Аз само на нея вярвам.
19:46 10.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
Свиквайте!
Коментиран от #19
19:48 10.08.2026
9 Е,,, как Русия е провела
Коментиран от #10, #27
19:49 10.08.2026
10 ......
До коментар #9 от "Е,,, как Русия е провела":Произвела
19:50 10.08.2026
11 Механик
Коментиран от #16, #24, #56
19:52 10.08.2026
12 ОБЪРКАН АБРАМС
Коментиран от #14
19:52 10.08.2026
13 Помак
19:53 10.08.2026
14 да питам
До коментар #12 от "ОБЪРКАН АБРАМС":А защо на парадите в Мацква вече го няма и картонения макет на Армата ?
19:53 10.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Чако
До коментар #11 от "Механик":Само у нас събираме стари, криви, употребявани пирони. Изправяме ги с чука и ги ковем пак!
19:54 10.08.2026
17 Смях в залата
😆
Коментиран от #126, #143
19:55 10.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Аа майкуууу
До коментар #8 от "Гост":Русия планира...
Аа майкуууу
😂😂😂😂
19:55 10.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ИЗПУШИЛ ЦЕНТАК
До коментар #15 от "УКРАИНЕ ма4кааААААААААААА":Прав си - мачка, мачка. Само се успокой докато дойдат санитарите.
19:55 10.08.2026
22 Стига сте се оплаквали!
Коментиран от #34
19:56 10.08.2026
23 ФАКТ
19:56 10.08.2026
24 Ба бааааа
До коментар #11 от "Механик":Мани те пирони важното е че Русия отпра прашките на бандерите
Коментиран от #40
19:56 10.08.2026
25 Аеееее
До коментар #15 от "УКРАИНЕ ма4кааААААААААААА":Кресливите олигофрени марш на фронта
19:57 10.08.2026
26 РУСКАТА АРМИЯ
Коментиран от #66
19:57 10.08.2026
27 1111
До коментар #9 от "Е,,, как Русия е провела":Ъм, то глей сеа - Русия не може да произведе два еднакви пирона, следователно не може да произведе и две еднакви ракети, три еднакви спътника. Ама щом не са еднакви, следователно едните са по-малки, а другите са мнооого по-големи.
19:58 10.08.2026
28 Мухахаха
До коментар #15 от "УКРАИНЕ ма4кааААААААААААА":А не се пълни толкова ша земиш да родиш
19:58 10.08.2026
29 Защо
19:59 10.08.2026
30 Опааа
До коментар #18 от "ЦЪРНИА ПАЛЩАД":Пий едно и си лягай
20:00 10.08.2026
31 Бай онзи
20:00 10.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Механик
20:00 10.08.2026
34 хихи
До коментар #22 от "Стига сте се оплаквали!":а русогеиовете какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅
20:00 10.08.2026
35 БЪЛГАРИН
До коментар #15 от "УКРАИНЕ ма4кааААААААААААА":Сичкото укро вън от България
Коментиран от #37
20:00 10.08.2026
36 Втори мощен удар днес
20:02 10.08.2026
37 Що квичиш?
До коментар #35 от "БЪЛГАРИН":За пари ли?
20:02 10.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Бай онзи
До коментар #3 от "Пиерлуиджи Колина":Браво!
20:03 10.08.2026
40 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #24 от "Ба бааааа":Ние и другаря Путин имаме такава практика😘
20:03 10.08.2026
41 Чако
До коментар #38 от "Соломон":Мога много, ама ти си страшен фантазьор!
Коментиран от #47
20:05 10.08.2026
42 до следващата година
20:05 10.08.2026
43 Иван 1
20:06 10.08.2026
44 Механик
Излъгаха ви, че можете да спечелите срещу Русия и сега ще си платите много горчива цена.
Коментиран от #51, #52
20:06 10.08.2026
45 1945
20:07 10.08.2026
46 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
- Русия се сражава срещу България в Първата световна война, изпращайки свои войски на Македонския и Добруджанския фронт; бомбардирана е Варна. (1915-1918)
- СССР финансира опит за гражданска война (1923)
- СССР финансира най-кървавия атентат в българската история (1925)
- СССР финансира комунистическия тероризъм в България 1925-1944 г.
- СССР предлага да анексира България по подобие на Литва, Латвия и Естония - 1940 г.нски
- СССР предлага да даде Бургаска област на Турция, за да включи Анкара във война с Германия. (1941)
- СССР обявява едностранно война на България, окупира я и спомага за провеждане на комунистически държавен преврат. (1944)
- СССР източва ресурси и средства от България на стойност 140 милиарда тогавашни лева. (1944-1946)
- СССР извършва геноцид срещу Таврийските българи (1945-1946)
- СССР де факто управлява България чрез своите “съветници”, прикачени към всички водещи административни и партийни структури у нас. (1944-1989)
- СССР насърчава признаването на отделна македонска нация (1947-1948)
- СССР забранява на България да участва в програмата за следвоенно възстановяване на Европа, организирана от САЩ. Страните в тази програма се завръщат към предвоенните си икономически нива за няколко години. (1947-48)
- СССР отказва да признае България за съвоюваща страна
Коментиран от #70
20:07 10.08.2026
47 Соломон
До коментар #41 от "Чако":Можеш дръжки.Ако можеше ама не можеш затова мълчиш като г.ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Коментиран от #49
20:07 10.08.2026
48 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
След 1991 г.:
- Русия поддържа със средства и пари запазването на комунистическия елит във властта у нас.
- Русия отпуска средства на българската организирана престъпност.
- Русия пряко финансира редица политически сили и политици, които да защитават интересите й у нас.
- Русия финансира тролски фабрики и пропаганда, които да контролират общественото мнение и да насаждат омраза към Европа, демокрацията и свободния пазар.
- Русия използва своите слуги в България, за да налижи контрол над енергетиката и горивата. С оборудването на Софийското метро с руска апаратура, се поставя под пряка зависимост и столицата.
- Русия слага ръка върху стратегически имоти в България, както по Черноморието, така и във вътрешността на страната.
- Русия обсебва Българската православна църква и я превръща в социодеструктивен слуга, действащ пряко против българските национални интереси.
- Русия финансира паравоенни формирования и рекрутира наемници от България със знанието и закрилата на българските служби, които са инфилтрирани от руски кадри.
Такива са фактите.
Коментиран от #53
20:08 10.08.2026
49 Чако
До коментар #47 от "Соломон":Г-н Ботушаров, бъдете учтив и любезен, въздържайте се от обиди!
20:09 10.08.2026
50 Слугата мрази свободния и смелия !
Нали така, копейки ?
20:10 10.08.2026
51 Аа майкуууу
До коментар #44 от "Механик":😂😂😂😂😅😅😅😅
20:10 10.08.2026
52 Соломон
До коментар #44 от "Механик":Пак ще ти го напиша.Дано вденеш нещо.Русия допусна две големи грешки.Нападна Украйна като си мислеше че тя ще се предаде.И втората голяма грешка е че вече пета догина продължава да вярва в това
Коментиран от #61
20:10 10.08.2026
53 Чако
До коментар #48 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":И всичко това не можеш да го докажеш!
20:11 10.08.2026
54 Браво
До коментар #3 от "Пиерлуиджи Колина":добре казано, но за съжаление повечето Българи не са Левски а точно обратното. Затова си загиваме като нация.
Русия ни даде държава. Англосаксоните за 35 години ни намалиха населението на половина и ни поставиха на бойното поле срещу същата тази Русия. Сега сме мишена и на Русия и на Иран точно заради продажническата политика. За два шекела си продадоха и народ и държава.
Коментиран от #55
20:13 10.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Кой
До коментар #11 от "Механик":е казал че пироните трябва да са еднакви?
20:15 10.08.2026
57 ПРЕДИ ЕВРЕИТЕ ДА УДАРЯТ ПАЛЕСТИНА
20:18 10.08.2026
58 Авропата
20:20 10.08.2026
59 Русия
До коментар #55 от "Соломон":ни даде АЕЦ, тежка промишленност, технологии и машини за селското стопанство, бензин без пари.
САЩ ни дадоха военни бази и самолети на хартийка за които всички плащаме.
Коментиран от #73
20:20 10.08.2026
60 Луганск
На среща между президента на Сърбия Вучич и Зеленски, германски кореспондент, внук на заклет фашист от СС, попита: „Какво може да направи Германия, за да бъдат убивани повече руснаци?“
Аз, като украинец, ще отговоря! Точно сега Русия е длъжна да изтрие тази изкуствена фашистка Германия с ракетно-ядрен удар! А заедно с нея да изтрие и останалата част от фашисткия концентрационен лагер, наречен Европейски съюз! Франция, Англия и останалите!
Сега също е благоприятно време да се унищожат с ядрен удар и САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!
Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!
ДА ЖИВЕЕ НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ, НАСЛЕДНИЦА НА ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!
Коментиран от #72
20:22 10.08.2026
61 Механик
До коментар #52 от "Соломон":Да де, ама тя, Русията, както била допуснала грешка, така си мълчи, не се оплаква и си върши работа както може.
В това време великото ВСУ с образа на неговите водачи по цял ден реват, че нямат пари, нямат ракети, нямат хора. И не стига това, ами над 50 държави наливат пара и оръжие в Украина вече 5 години, а файда няма.
Я ми кажи какво щеше да е с Украина ако не ви бяха дали стралинк, западно разузнаване и насочване на ЗАПАДНИ оръжия? Ако не ви пращаха всеки месец по 15000 наемници от цял свят?
И не, не на мен кажи. Кажи си го честно и пред себе си.
Хайде лека! Оставям те да си мислиш. А аз си сипвам 3-та водка и пия за твое здраве .
Коментиран от #75, #78
20:22 10.08.2026
62 Ами
20:24 10.08.2026
63 Ха-ха
Коментиран от #76
20:24 10.08.2026
64 Заради такива новини
Коментиран от #77
20:24 10.08.2026
65 Антирашист 2378
До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Рашистите копират нацистите,и те са били сила !
Коментиран от #88, #146
20:25 10.08.2026
66 Механик
До коментар #26 от "РУСКАТА АРМИЯ":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
20:25 10.08.2026
67 ГОСТ
20:26 10.08.2026
68 Вътю Т.Панчев
Коментиран от #86
20:26 10.08.2026
69 Антирашист 2378
До коментар #5 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Рашистите са толкова велики колкото фашистите!
Коментиран от #138
20:29 10.08.2026
70 Ами
До коментар #46 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Като изключим глупостите които си написал ... През 1989г.
България е била на 26 място в света по икономическо развитие.
Днес сме на 73-то.
Коментиран от #81, #84
20:33 10.08.2026
71 Толкова е велика, че се превърна
До коментар #5 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":в Северна Корея 2.0 :)
20:34 10.08.2026
72 Антирашист 2380
До коментар #60 от "Луганск":Не си чел за фашизма и ползваш думи без да ги рабираш !
Коментиран от #134, #141
20:35 10.08.2026
73 Соломон
До коментар #59 от "Русия":Ама колко си смешен само.Това което ти го е дала сме го платили скъпо и пре скъпо.Първо ни украдоха и изнесоха всичко .Включително и златния резерв .Таова което са ти го дали сме го платили скъпо и пре скъпо.Включително и горивото.Забравил си и за златната дървесина от Коми.На държавата щеше да и излезе много по евтино ако си я бе купила на свободния пазар
Коментиран от #85
20:37 10.08.2026
74 Артилерист
Коментиран от #79
20:40 10.08.2026
75 Аа майкуууу
До коментар #61 от "Механик":😂😂😂😂😂😂😂
20:40 10.08.2026
76 Ами
До коментар #63 от "Ха-ха":„Рассвет“ покрива стандартите на 5G комуникация с 296 сателита.
Те са планувани да бъдат в орбита до края на следваща година.
20:41 10.08.2026
77 Така предизвикваш съдбата
До коментар #64 от "Заради такива новини":и може да се разболееш от такова тежко и нелечимо заболяване. Едва ли си струва да се жертваш така за Русия.
20:41 10.08.2026
78 Соломон
До коментар #61 от "Механик":И каква работа е свършила Русия.Днес още 1000 или 1500 освоборителя заминаха в пакети.Около Лиман руска част е в обкръжение.Бензиноколките гърмят всеки ден а за изборите в Русия ще има гощавка с балистика.На Украйна и помагали.Ами нормално е да и помагат.Все пак на Украйна започна тазаи война
20:42 10.08.2026
79 Абе топчията
До коментар #74 от "Артилерист":Не се ли усещаш,че това е партенка?
Коментиран от #89
20:44 10.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Соломон
До коментар #70 от "Ами":Абе като сме били на 26 то място как тогава фалирахме и неможехме да си плащаме дори лихвите със един нищожен дълг
Коментиран от #102
20:46 10.08.2026
82 Дон Корлеоне
20:46 10.08.2026
83 Соломон
До коментар #80 от "Ха ха":АЛи Реза.Ще го папкаш
20:47 10.08.2026
84 Ол1го френ,
До коментар #70 от "Ами":Източникът е...?
Коментиран от #95
20:47 10.08.2026
85 Ами...
До коментар #73 от "Соломон":сега що не си купуваме евтино от "свободния" пазар и да богатеем, а теглим заеми за да закърпваме временно положението?
Коментиран от #87
20:48 10.08.2026
86 Ами
До коментар #68 от "Вътю Т.Панчев":Не са го купили. Прекараха го. И не го правят за първи път :)
Дадоха му идея и хора. Той наля парите спечели слава и направи кинти.
Руснаците видяха недостатъците и грешките и ги отстраниха.
20:48 10.08.2026
87 Соломон
До коментар #85 от "Ами...":Защото имаме пари и можем да си го пазволим
Коментиран от #93
20:49 10.08.2026
88 Фашизиран Запад
До коментар #65 от "Антирашист 2378":Фашизираният запад да се запита: А щеше ли да има война, ако Зеленски беше казал:
"Не искаме да влизаме в Нато".
Или ако беше спазил Минските споразумения, одобрени от Сювета за сигурност на ООН.
Последните предвиждаха 4-те области да останат в Украйна, като автономни, а доста преди тях РФ предлагаше да наеме Крим за 30 г. и да остане украински.
Единствената държава в Европа, на която бе отказна сигурност и безопасност е Русия, през пследните 35г. Нато се приближава до нея. А 800-те американски бази?
Това е причината за войната-изискаваният от РФ буфер да е Украйна, за отдалечаване на опасността и заплахата за РФ от НАТО.
Коментиран от #92
20:50 10.08.2026
89 Кое...
До коментар #79 от "Абе топчията":точно е партенка?
20:51 10.08.2026
90 Пешо
До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И правят всичко това с чипове от перални и с лопати. Мали ако имаха нормални доставки. Ужас....
20:52 10.08.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Кво, кво...
До коментар #87 от "Соломон":имаме пари, ама теглим заеми да задлъжняваме, щото ставаме богати със заемите? Това ли искаш да кажеш или нещо греша?
Коментиран от #96
20:55 10.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Ами
До коментар #84 от "Ол1го френ,":Програмата на ООН за развитие на държавите.
20:58 10.08.2026
96 Соломон
До коментар #93 от "Кво, кво...":Теглим защото можем да си го позволим.А фалирахме защото не можехме да плащаме 7 милиарда $ които бяха станали 9 милиарда с лихвите.Сега само спестяванията на хората бяха над 50 милиарда евро
Коментиран от #199
20:59 10.08.2026
97 az СВО Победа 81
Към ноември на 2027г. Москва ще разполага с досттатъчно спътници на "Рассвет" за целеуказване и комуникация чрез широколентов интернет, който ще покрива цялата територия на бивша Украйна 24 часа в денонощие.
Засега, чрез системата се осигурява прозорец за комуникация и целеуказване в рамките на около час и половина 3-4 пъти в денонощие.
Скоро Киев и кураторите му ще изгубят и преимуществото, което им осигуряваше "Starlink" на бойното поле ...
Коментиран от #98
21:01 10.08.2026
98 Соломон
До коментар #97 от "az СВО Победа 81":До ноември 2027г занеш ли колко вода ще изтече
Коментиран от #100
21:03 10.08.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 az СВО Победа 81
До коментар #98 от "Соломон":Малко....
Времето работи за руснаците!
Коментиран от #104
21:04 10.08.2026
101 СалоМан и проклятието на Герана обиец
Пилотът е бил на бойна мисия за унищожаване на въздушни цели Герани в Одеска област.
Според предварителни данни, по време на изстрелването на рИкета е възникнала необичайна ситуация, в резултат на което самолетът се е запалил и пилотът е загубил контрол, въпреки опита си да го спаси. Хахаха
Пилотът се е катапултирал успешно.
Причината за инцидента се разследва.
Хахахахаха!
21:05 10.08.2026
102 Ами
До коментар #81 от "Соломон":По онова време България дължеше под 5.8 милиарда долара
и имаше да взима доказани над 5.4 милиарда долара.
Най-големите ни длъжници бяха Ирак и Либия.
Да припомням ли какво се случи с тях и защо не вземахме почти нищо от тях.
А държавата си я фалираха умишлено. Няма да обяснявам защо.
Коментиран от #108
21:05 10.08.2026
103 Руспутлинк
21:08 10.08.2026
104 Ай майкуууу
До коментар #100 от "az СВО Победа 81":😅😅😅😅😅😅😅😅😅
Коментиран от #110
21:08 10.08.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Сарьожът
Украинците могат ...да копат кал ,пръст , канали ,морета ...и отходни продукти - с тях маркират и териториите на които са обитавали - справка хотела в Слънчев бряг и омазаните с л...а стени
21:10 10.08.2026
107 И айфон
21:12 10.08.2026
108 Соломон
До коментар #102 от "Ами":Защото няма какво да си вземеш нито от кого.И не са само Ирак или Сирия.Работил съм в завод който изпраше цели работилници за братския народ на Нигерия.Събирахме и изпращахме помощи за Виетнам,Куба.За братския полски народ след събитията със Солидарност.
Коментиран от #118, #123
21:12 10.08.2026
109 Ами
До коментар #92 от "Соломон":По думите ти излиза, че запада може да казва кой как да се развива
и от кого да се управлява, а Русия няма това право.
Коментиран от #116
21:12 10.08.2026
110 az СВО Победа 81
До коментар #104 от "Ай майкуууу":И без пълноценна система "Рассвет" руснаците напредват по бойната линия.
Основният проблем за Киев остава липсата на жива сила...
21:12 10.08.2026
111 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #92 от "Соломон":Та май се излагаш, като краставичар който ни предлага тиквички на сергията си❗
21:13 10.08.2026
112 А до 2050
Коментиран от #128
21:13 10.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Патрушев
21:15 10.08.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Соломон
До коментар #109 от "Ами":Нищо такво не излиза.Всяка страна има право сама да избира как да се развива
Коментиран от #121, #122
21:18 10.08.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Сарьожът
21:22 10.08.2026
120 Соломон
До коментар #115 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Юли 2010 г.: Парламентът приема закон за основните принципи на вътрешната и външната политика, с който официално е обявен извънблоковият статут на страната.Декември 2014 г.: Върховната рада отменя извънблоковия статут заради променената геополитическа обстановка и руската агресия
Коментиран от #139
21:24 10.08.2026
121 Анонимен
До коментар #116 от "Соломон":Куба има ли това право?
Коментиран от #127
21:24 10.08.2026
122 Ами
До коментар #116 от "Соломон":Кажи го на народа на Венецуела.
На Куба, на Иран, на Ирак, на Сирия, на Либия, на Сърбия.
И не са само те. Просто те го отнесоха най-много защото се опъваха.
Такива като нас дето им легнахме, даже и не ги споменавам.
21:26 10.08.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Цък
До коментар #17 от "Смях в залата":Кой Лама ти шепне тези велики мисли?
21:28 10.08.2026
127 Соломон
До коментар #121 от "Анонимен":ДА.Но проблема с Куба бе не къде да членува .А разполагането на руски ядрени ракети на острова
Коментиран от #130, #131, #140
21:28 10.08.2026
128 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #112 от "А до 2050":А Сега България какво произвнжда?
Щото преди правеше компютри.
21:29 10.08.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Анонимен
До коментар #127 от "Соломон":И защо САЩ налагат ембарго на Куба и тормозят тази суверенна държава десетилетия след кубинската криза?
21:30 10.08.2026
132 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #124 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":.....Още в онези години изводите сочат също, че симпатиите към нацистите и неприязънта към руснаците нарастват от изток на запад, като източните и южните райони на Украйна се считат за „загубени“ за целите на американците, а целият Кримски полуостров, Луганска и Донецка области се смятат за лоялни към СССР. Затова пък западните части на републиката биха могли да бъдат привлечени в подкрепа на американците – в случай, че щатските военни сили бъдат изпратени там.
Проучването разделя украинската република на 12 зони, като първите две обхващат индустриалния Донбас и по-голямата част от Луганска област, като не включват Мариупол и северната част на Луганска област. Изненадващо тази проектокарта от 1957 г., начертана от неназовани, но очевидно гениални американски анализатори, съвпада с днешните ДНР и ЛНР.
Зоните, в които Щатите се надяват да получат подкрепа, са 8-а, 9-а и 12-а....."❗
Нали сФанА, че това не е по данни на МаЦква,
а на самия Фашингтън❗
21:31 10.08.2026
133 ГОСТ
До коментар #129 от "ГОСТ":мисирки недни
21:31 10.08.2026
134 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #72 от "Антирашист 2380":Ти като си чел, нищо не си разбрал
21:32 10.08.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 И тоя сега ще го обявят за ,,копейка" !
21:35 10.08.2026
137 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Соломон":Тая демагогия си я заври. А сколько е украински, що укрите спряха ВОДАТА, ВО- ДА-ТАААА, И ТОКА 2014,а?
21:36 10.08.2026
138 спри се ве лука
До коментар #69 от "Антирашист 2378":ходи да лигавиш черни патки,стига се излага тука за няколко цента
21:36 10.08.2026
139 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #120 от "Соломон":Добрееее...! Добрееее...!
Сега виж къде тук личи, че Е ОТКАЗАНО на У...йна да влезе в блока🤔❗
Никъде , нали❗
Продължавай с четенето и може до края на месеца да разбереш как стоят нещата с У... йна
извън ЛЪ Ж ИТЕ ОТпосолствоТО‼️
21:37 10.08.2026
140 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #127 от "Соломон":В Куба няма ракети от 60 години
Коментиран от #145
21:37 10.08.2026
141 Бъркаш се
До коментар #72 от "Антирашист 2380":Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!
21:38 10.08.2026
142 Анонимен
До коментар #135 от "Соломон":Афганистан беше ли суверенна държава когато САЩ я окупираха?
Коментиран от #155
21:39 10.08.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 1111
До коментар #55 от "Соломон":Мдаааа, прав си - взела ти е Фесса.
21:40 10.08.2026
145 Соломон
До коментар #140 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да няма.Защото САЩ не позволи.И СССР тогава си ги върна обратно
Коментиран от #147, #151
21:41 10.08.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Анонимен
До коментар #145 от "Соломон":И защо продължава блокадата на Куба?
Коментиран от #149
21:43 10.08.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Соломон
До коментар #147 от "Анонимен":Питай рижавия пречем за това
Коментиран от #168
21:44 10.08.2026
150 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #135 от "Соломон":Явно дори не ПРОЧЕТЕ написаното, какво остава да го осмислиш❗
А това, че няма страна която да нападне СССР/Русия без да си понесе последствията го изпитаха лично Наполеон и Хитлер, а ЗАДОКЕАНЦИТЕ решиха да не пробват трети път и тръгнаха да късат части от
"бензиностанцията с ракети"❗
Неслучайно планът предвижда подривна дейност и вътрешна война, а не директно нападение над Москва и СССР ❗
Такъв план е искал да се разработи Чърчил ❗
И той също вече е разсекретен❗
21:44 10.08.2026
151 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #145 от "Соломон":А щом сега няма ракети в Куба, какво искат сега от Куба Сащ?Защо не оставят Куба на спокойствие?
И напомням, Ако не си чел достатъчно. СССР си изнесе ракетите, защото сащ си изнесоха ракетите от Турция.
Чети, учи, хазазахазахха
Коментиран от #154
21:46 10.08.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Соломон
До коментар #151 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нямам предства защо.Не мога да знам какво се върти в главата на един луд който е и президент на САЩ.Днес е Куба утре е Гренладия
Коментиран от #160
21:48 10.08.2026
155 Ами
До коментар #142 от "Анонимен":На мен лично не ми пука за Афганистан.
Франция окупира Беломорска Тракия и я подари на Гърция.
След края на ВСВ Чърчил иска да подари цяла Южна България на Гърция и Турция.
Пак заради същия Чърчил плащаме репарации за ВСВ.
Гърция пък иска да и плащаме репарациите за ВСВ в злато.
Ей тава са ни приятелите.
Враговете пък са ни, Югославия която се отказва от репарациите
и СССР за който просто няма смисъл да изреждам какво е направил за нас.
21:50 10.08.2026
156 хахахахха
До коментар #152 от "Соломон":и не съм анонимен,не съм като теб да си крия ip-то,но и това няма да спаси калната ти халка
Коментиран от #159
21:50 10.08.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Соломон
До коментар #156 от "хахахахха":Не си анонимен а си Ха Ха.Това нещо като хахо ли е.И как разбра че си крия IP то
Коментиран от #163
21:52 10.08.2026
160 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #154 от "Соломон":Не става въпрос само за тръмп. Щом няма ракети, защо Има 60 Години санкции и блокада на Куба?
21:53 10.08.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 хахахахха
До коментар #159 от "Соломон":подшушнаха ми от редакцията,но пак ще те издирим😉,индивиди като тебе трябва да се евтаназират заедно с поколението им,не трябва да съществува такава и3мет
Коментиран от #167
21:56 10.08.2026
164 Соломон
До коментар #161 от "хахахахха":Може да се позабававяш само с биберона
Коментиран от #169, #177
21:56 10.08.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Анонимен
До коментар #149 от "Соломон":Тебе питам.Нали според теб всяка държава може да решава сама съдбата си.Защо Куба не може?Защо Афганистан не може?Кажи де...
Коментиран от #173, #178
21:59 10.08.2026
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #135 от "Соломон":Що ли пропуснА да обясниш защо У...йна е останала без президент и се налагат предсрочни избори🤔❗
Дали защото НЕ искаш да се върнеш към
Преврата на който БайПън и Ню ланд раздаваха кифлички и чай, а снайперистите стреляха от покривите 🤔❗
Ако ти пишеш под диктовка и четеш за това от книгите, някой сме били СЪВРЕМЕННИЦИ на тези събития❗
Коментиран от #179
22:00 10.08.2026
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Соломон
До коментар #168 от "Анонимен":До колкото знам и Афганистан и Куба никой не ги е окупирал нито ги бомбандира в момента
Коментиран от #176, #180
22:02 10.08.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 хахахахха
До коментар #164 от "Соломон":ще се позабавляваме с каната ти халка,звезда на тик ток ще те направим 😉
Коментиран от #182
22:05 10.08.2026
178 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #168 от "Анонимен":Леле, какви трудни въпроси му задаваш🤔❗
Сега ще започне " ама вие що биете не грите?"
😀😀😀
22:06 10.08.2026
179 Соломон
До коментар #171 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Остана без президент защото той избяга в Русия заедно със онези които стреляха по протестиращите.За това че спря преговорите за присъединяване към ЕС за сметка на евразийски саюз по подобие на Беларус,Казакстан и другите уж независими републики на които Русия им е сложила цар.А това че е избягал не го казвам аз а депутатите от партията на президента.
Коментиран от #184, #185
22:09 10.08.2026
180 Лунатик
До коментар #173 от "Соломон":А Иран кой го бомбандира бе шмок льо?Дядо Коледа ли?
Коментиран от #186
22:10 10.08.2026
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 Баш майстора
До коментар #179 от "Соломон":Затапиха те яко ;)
22:15 10.08.2026
185 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #179 от "Соломон":Чети бе човече❗
Чети, че ти пробутват тиквички, които да ни предлагаш за краставици❗
Снайперистите нито са дошли от Русия,
нито са били въоръжени от Русия,
нито са стреляли от покриви на контролирани от властта сгради,
нито са се изтеглили в Русия❗
Вече има данни за тях и интервюта с тях❗
А защо мислиш, че първата работа на "Майданци" беше ДА ИЗРЕЖАТ дърветата на площада❓
Ако можеш да мислиш де❗
Коментиран от #188, #189
22:15 10.08.2026
186 Соломон
До коментар #180 от "Лунатик":Иран го гърмят и САЩ и особено Израел заради желанието да има ядерно оръжие.А това Израел няма да го позволи особенно на страна която иска да го унищожи
Коментиран от #192, #201
22:17 10.08.2026
187 Този коментар е премахнат от модератор.
188 Соломон
До коментар #185 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Никъде не съм казал че те са дошли или са от русия.Но всички избягаха във Русия.А тези които стреляха и организираха метежите бяха Беркут
Коментиран от #193, #197, #215
22:21 10.08.2026
189 Оня
До коментар #185 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не го напъвай Сюлейманчо че да не иде зян! Сигурно няма да липсва на никой ама и то душа носи!
22:22 10.08.2026
190 Този коментар е премахнат от модератор.
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Анонимен
До коментар #186 от "Соломон":И Ирак окупираха защото си измислиха че има ядрена програма.Нали според теб всяка държава може да решава суверенно?Нали?Или?Иран обогатява уран за мирни цели и няма доказателства за друго.Много си лицемерен в разсъжденията.
Коментиран от #196
22:37 10.08.2026
193 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #188 от "Соломон":Не позна, Грузинци са, Има свидетельства, интервюта с тях
22:37 10.08.2026
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 Този коментар е премахнат от модератор.
197 Този коментар е премахнат от модератор.
198 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #190 от "Соломон":Когато има документ , а имаше, за това колко са пари,стоки или услуги са дадени в парично изражение, винами можеше да се договорим да ни Ги върнат. Русия как си върна царските дългове, иначе който не връща - съд.
Но новия ни Голям брат, навреди да не си искаме парите, в "помощ" на нов Ирак. И България Ги опрости. А Сащ колко нефт откраднаха от Ирак, Никой не знае
Коментиран от #202
22:43 10.08.2026
199 Сега
До коментар #96 от "Соломон":милиардите заеми са 60, тоест 10 пъти повече. Ти на това ли викаш можене да си позволим? Ако в населението наистина има 50 млрд евро те са на новобогаташи, като Домусчиеви, например, които преди година се похвалиха, че са прехвърлили вече 4 млрд спестени. А Пеевски открадна от КТБ 4 млрд. Не отваряне дума колко са откраднали гербаджийската шайка. Тези и подобни може да са спестили 50млрд, но повечето българи карат със зор от месец на месец.
22:43 10.08.2026
200 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #196 от "Соломон":Значи едет държави са проблемно, а други - Добри.
Това е нацизъм. По точно - демокретинизъм
22:46 10.08.2026
201 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #186 от "Соломон":Само ти ли още НЕ си разбрал, че мантрата с Урана на Иран е като онази с епруветката срещу Ирак❓🤔❗
Междувременно ШАШт си признаха след години за измамата с епруветката,
но така и не се извиниха нито на Ирак, нито на Света, за тази измамата ❗
Коментиран от #203
22:47 10.08.2026
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Соломон
До коментар #201 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Обогатения уран на Иран не е мантра а реалност която дори Иран признават
Коментиран от #205, #210
22:50 10.08.2026
204 Този коментар е премахнат от модератор.
205 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #203 от "Соломон":Е и❗
Откраднал ли го е🤔❓
Направил ли е бомби🤔❓
Да ти припомня ли , че само една страна е ИЗПОЛЗВАЛА АТОМНИ БОМБИ, при това не една, при това срещу цивилни🤔❓
Да ти припомня ли коя е тя🤔❓
Коментиран от #209
22:54 10.08.2026
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #202 от "Соломон":Понятого стоката се дава на изплащане в търговията, когато имаш Добри отношения. Пари напред за стока дават само глупаците и България.
И запомни, за да влязат Руски войско в Крим, е имало не един референдум-2014, а и още един 1991 , който централната власт в Киев не признава. Ей такава ви е демокрацията. ..
Коментиран от #212, #214
22:57 10.08.2026
208 хахахахха
До коментар #206 от "Соломон":калната ти халка доста ще получи заради остроумието ти😉
22:57 10.08.2026
209 Соломон
До коментар #205 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Обаогатяването на уран до такава степен може да се използва само за едно.О то е бомба.А що се отнас до това кой е използвал атомна бомба и защо има изписано много
Коментиран от #213
22:58 10.08.2026
210 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #203 от "Соломон":Абе не бяха ли твои думи :
"Соломон
Отговор
До коментар....
....Всяка страна има право сама да избира как да се развива.🤔🤔🤔🤔
Бързо ли забравяш или май под всяка разбираш само няколко🤔❗
Коментиран от #217
23:00 10.08.2026
211 Ами
До коментар #202 от "Соломон":Те нещата вървяха много добре преди да ни забъркват с атентата срещу Папата.
Ние продавахме основно оръжия и храни, а получавахме главно петрол
който продавахме на Западна Европа за долари и всичко беше на шест.
А нали знаеш, че като търгуваш с долари всичко минава през банковата система на САЩ.
Другото няма да ти го обяснявам. Доста дълго е за обяснение.
23:01 10.08.2026
212 Оня
До коментар #207 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не му обръщайте внимание на това недоразумение Сюлейманчо ,оставете го да си живее с мизерните си фантазии!
23:03 10.08.2026
213 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #209 от "Соломон":И защо иSSраел да има право да притежава такива оръжие, но Иран да няма право 🤔❓
Нали сам твърдиш, че всяка държава има право сама да определя как да се развива❗
А нали знаеш, че Иран има обогатен уран отдавна❗
Коментиран от #220
23:03 10.08.2026
214 Този коментар е премахнат от модератор.
215 Този коментар е премахнат от модератор.
216 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #215 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ей това само ТИ можеш да го съчиниш ❗
Това и шестак с пети клас не може го съчини ❗
23:08 10.08.2026
217 Соломон
До коментар #210 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Казвам каквото мисля.Защо си мислиш че удобрявам всичко което САЩ прави.Аз не съм фен на САЩ и не съм за това България да се обвързва със САЩ.България е в Европа и нейното място е единствено и само във и с ЕС.Не със САЩ или Русия.Особено сега когато САЩ действа против ЕС
Коментиран от #219
23:08 10.08.2026
218 Соломон
До коментар #215 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Къде го видя тоя метеж.Протестираха хора несъгласни със действията на проруския президент .Срещу тях бяха изправени силите на реда заедно със руски неонацисти които бяха противници на протестиращите .Или анти евромайдан
23:14 10.08.2026
219 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #217 от "Соломон":Явно забравяш какво си мислил преди десет минути❗
Или не можеш да мислиш самостоятелно❗
Щом хем пишеш, че ВСЯКА страна МОЖЕ сама да решава как да се развива, хем пишеш , че НЕ МОЖЕ ❗
Ама пиши си, забавляваш ни❗
Ама сега отивам да си лягам,
а ти като решиш да си лягаш-
провери за Путин под леглото си❗
Лека нощ🛌
Коментиран от #224, #225
23:17 10.08.2026
220 Този коментар е премахнат от модератор.
221 Мусорчик
До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Доста хора се възпалиха от огромната руска сила, която планира да разположи 300 сателита до една година. Това ще направи руската сила втора в света след американската, защото САЩ имат 11 000 сателита на Старлинк и предвиждат изстрелването на още 34 000 до догодина, които са 10-30 пъти по-напреднали от руските. На финала ще имаме около 900 руски спътника със съмнително качество срещу около 50-60 000 американски спътника с най-добрите чипове в света. Не знам дали човешкият мозък възприема подобни разлики в технологиите.
23:28 10.08.2026
222 Не вярвам на нищо, дошло
23:49 10.08.2026
223 мдааааа
23:59 10.08.2026
224 Бай Х@ймане ,
До коментар #219 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Пак ти задрънчаха петолъчките на Партията ..
00:01 11.08.2026
225 Бай Х@ймане ,
До коментар #219 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Спакойная , вероятно , ако си още у землянката , климатик не ти е нужен .. 😁
00:13 11.08.2026
226 Аман от лъжи
Лъжа! Руснаците се снабдиха със Старлинк терминали от панически бягагащите укранци които ги изоставяха.
Имаше и наказани украински офицери за това. Писа го дори в западните медии.
01:56 11.08.2026