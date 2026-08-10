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Украйна: Русия създава своя мрежа в стил Starlink по-бързо от очакваното
  Тема: Украйна

Украйна: Русия създава своя мрежа в стил Starlink по-бързо от очакваното

10 Август, 2026 19:40 3 314 226

  • старлинк-
  • starlink-
  • украйна-
  • русия-
  • вадим скибицки-
  • сателит

Украинският представител поясни, че Русия планира да създаде система от 292 сателита до следващата година

Украйна: Русия създава своя мрежа в стил Starlink по-бързо от очакваното - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия създава своя мрежа в стил "Старлинк" (Starlink) по-бързо от очакваното и планира да разполага с близо 300 сателита в орбита до следващата година, заяви днес заместник-ръководителят на Главното управление за разузнаване (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна Вадим Скибицки, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че мрежата "Старлинк", която работи в Украйна, но не и в Русия, дава на Киев сериозно преимущество в операциите с дронове и комуникациите на бойното поле.

Руските въоръжени сили използваха купени на черно терминали на "Старлинк" в Украйна, докато Киев не лобира успешно за тяхното изключване от компанията "Спейс Екс" по-рано тази година.

В интервю за украинската медия РБК Украйна Скибицки каза, че понастоящем Русия разполага с 16 сателита в рамките на системата си "Рассвет".

"Те вече започнаха да я изграждат много по-бързо, отколкото се планираше изначално", изтъкна Скибицки.

Украинският представител поясни, че Русия планира да създаде система от 292 сателита до следващата година и от 924 до 2035 г.

"Щом Русия разположи всички тези сателити, системата ще действа като "Старлинк". Вече текат обсъждания какви действия да бъдат предприети срещу нея", каза още той.

Русия нанася удари по Украйна със свръхзвукови ракети. Скибицки каза, че Москва вече е изпълнила годишните си производствени цели за ракетите "Циркон" и "Оникс" през първите седем месеца на тази година и че е надхвърлила тези цели с от 10 до 20%.

Той каза също, че Русия разполага със запас от около 130 свръхзвукови ракети "Искандер-М", като миналия месец са били произведени 65.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    86 15 Отговор
    Такоз е. Русия - сила!

    Коментиран от #65, #90, #221

    19:42 10.08.2026

  • 2 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    99 12 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    19:42 10.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    64 15 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #69, #71

    19:43 10.08.2026

  • 6 Ти да видиш

    111 7 Отговор
    Не може да бъде. В Русия няма яйца, няма масло, няма бензин....няма и перални....за интернет да не говорим. Как са посмяли да създават спътници!? От прахосмукачки ли ги правят!? Урсула какво мисли по въпроса!?
    Аз само на нея вярвам.

    19:46 10.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    67 8 Отговор
    Вече пета година Русия ви изненадва неочаквано.
    Свиквайте!

    Коментиран от #19

    19:48 10.08.2026

  • 9 Е,,, как Русия е провела

    69 8 Отговор
    свръхзвукови ракети, нали на Русия всичко и свърши. И пирон не може да произведе?

    Коментиран от #10, #27

    19:49 10.08.2026

  • 10 ......

    26 6 Отговор

    До коментар #9 от "Е,,, как Русия е провела":

    Произвела

    19:50 10.08.2026

  • 11 Механик

    20 47 Отговор
    Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, къв старлинк

    Коментиран от #16, #24, #56

    19:52 10.08.2026

  • 12 ОБЪРКАН АБРАМС

    41 8 Отговор
    Те това не го вервам. У наше село разправят, че не е вярно.

    Коментиран от #14

    19:52 10.08.2026

  • 13 Помак

    21 6 Отговор
    Дядя май с табой

    19:53 10.08.2026

  • 14 да питам

    9 43 Отговор

    До коментар #12 от "ОБЪРКАН АБРАМС":

    А защо на парадите в Мацква вече го няма и картонения макет на Армата ?

    19:53 10.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Чако

    34 3 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Само у нас събираме стари, криви, употребявани пирони. Изправяме ги с чука и ги ковем пак!

    19:54 10.08.2026

  • 17 Смях в залата

    10 60 Отговор
    "Руският Starlink" претърпя фиаско още при старта. Мащабната кампания на Русия за пускане на местен конкурент на сателитната мрежа Starlink на SpaceX се сблъска с незабавни оперативни и военни неуспехи. Първоначалното разгръщане на руската система „Рассвет“ претърпя отказ на оборудването. Провалът беше пълен, след новината, че въоръжените сили на Украйна са нанесли и удар срещу центъра за космически комуникации в района на Москва.

    😆

    Коментиран от #126, #143

    19:55 10.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Аа майкуууу

    13 14 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Русия планира...
    Аа майкуууу
    😂😂😂😂

    19:55 10.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ИЗПУШИЛ ЦЕНТАК

    34 8 Отговор

    До коментар #15 от "УКРАИНЕ ма4кааААААААААААА":

    Прав си - мачка, мачка. Само се успокой докато дойдат санитарите.

    19:55 10.08.2026

  • 22 Стига сте се оплаквали!

    37 8 Отговор
    Нали сте щитът, който пази европа от Русия! Загивайте мъжествено, докато си пием ракията, а гейовете се чекнат по гейпарадите. Много поздрави от НАТО и гейсъюз, ДРЪЖТЕ СЕ ЕЙ !😂😂😂

    Коментиран от #34

    19:56 10.08.2026

  • 23 ФАКТ

    10 8 Отговор
    МОСК ЛИНК аре бе гаите оттука сигурно е някъв кИтаиски БАКЛУК..

    19:56 10.08.2026

  • 24 Ба бааааа

    24 8 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Мани те пирони важното е че Русия отпра прашките на бандерите

    Коментиран от #40

    19:56 10.08.2026

  • 25 Аеееее

    13 7 Отговор

    До коментар #15 от "УКРАИНЕ ма4кааААААААААААА":

    Кресливите олигофрени марш на фронта

    19:57 10.08.2026

  • 26 РУСКАТА АРМИЯ

    27 7 Отговор
    Ние абрамсите и леопадите ги пердашим и без старлинк.

    Коментиран от #66

    19:57 10.08.2026

  • 27 1111

    8 8 Отговор

    До коментар #9 от "Е,,, как Русия е провела":

    Ъм, то глей сеа - Русия не може да произведе два еднакви пирона, следователно не може да произведе и две еднакви ракети, три еднакви спътника. Ама щом не са еднакви, следователно едните са по-малки, а другите са мнооого по-големи.

    19:58 10.08.2026

  • 28 Мухахаха

    16 5 Отговор

    До коментар #15 от "УКРАИНЕ ма4кааААААААААААА":

    А не се пълни толкова ша земиш да родиш

    19:58 10.08.2026

  • 29 Защо

    23 7 Отговор
    няма нито един известен осраински учен ? Що за народ е това?

    19:59 10.08.2026

  • 30 Опааа

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "ЦЪРНИА ПАЛЩАД":

    Пий едно и си лягай

    20:00 10.08.2026

  • 31 Бай онзи

    14 3 Отговор
    Лошо,много лошо е да си мазохист!!!!

    20:00 10.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Механик

    4 19 Отговор
    Може да ви е смешно,но аз съм с руски Йота-Фон.Китайско производство.Но тежи към 2 кг.Като гюле е.Няма начин да го загубиш.

    20:00 10.08.2026

  • 34 хихи

    10 9 Отговор

    До коментар #22 от "Стига сте се оплаквали!":

    а русогеиовете какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅

    20:00 10.08.2026

  • 35 БЪЛГАРИН

    21 6 Отговор

    До коментар #15 от "УКРАИНЕ ма4кааААААААААААА":

    Сичкото укро вън от България

    Коментиран от #37

    20:00 10.08.2026

  • 36 Втори мощен удар днес

    9 22 Отговор
    след ударите в Татарстан, днес е унищожен завод „ЗапСибНефтехим“ в Тоболск, руската област Тюмен. Поразен е и газофракциониращия комплекс до завода.

    20:02 10.08.2026

  • 37 Що квичиш?

    4 5 Отговор

    До коментар #35 от "БЪЛГАРИН":

    За пари ли?

    20:02 10.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бай онзи

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пиерлуиджи Колина":

    Браво!

    20:03 10.08.2026

  • 40 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    6 10 Отговор

    До коментар #24 от "Ба бааааа":

    Ние и другаря Путин имаме такава практика😘

    20:03 10.08.2026

  • 41 Чако

    8 5 Отговор

    До коментар #38 от "Соломон":

    Мога много, ама ти си страшен фантазьор!

    Коментиран от #47

    20:05 10.08.2026

  • 42 до следващата година

    6 7 Отговор
    Означава до края на тази година или за 4 и половина месеца....едва ли. Но дори и някакси да стане не разбирам какъв е проблема за укрите. И Путин не мога да разбера всеки ден с балистики по жилищни сгради в Киев еми да джасне парламента им президенството и тнт.

    20:05 10.08.2026

  • 43 Иван 1

    18 6 Отговор
    Много е зле под тази статия само укри ,а на фронта ги няма.

    20:06 10.08.2026

  • 44 Механик

    20 7 Отговор
    Русия ша ви цепне шушувадите много по-бързо от колкото очаквате.
    Излъгаха ви, че можете да спечелите срещу Русия и сега ще си платите много горчива цена.

    Коментиран от #51, #52

    20:06 10.08.2026

  • 45 1945

    7 13 Отговор
    севернокорейската балистика е много зле, Отклонение 15 км

    20:07 10.08.2026

  • 46 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    9 22 Отговор
    - Русия отказва да изпълни дипломатическите си ангажименти към България и я хвърля в Първа национална катастрофа (1913)
    - Русия се сражава срещу България в Първата световна война, изпращайки свои войски на Македонския и Добруджанския фронт; бомбардирана е Варна. (1915-1918)
    - СССР финансира опит за гражданска война (1923)
    - СССР финансира най-кървавия атентат в българската история (1925)
    - СССР финансира комунистическия тероризъм в България 1925-1944 г.
    - СССР предлага да анексира България по подобие на Литва, Латвия и Естония - 1940 г.нски
    - СССР предлага да даде Бургаска област на Турция, за да включи Анкара във война с Германия. (1941)
    - СССР обявява едностранно война на България, окупира я и спомага за провеждане на комунистически държавен преврат. (1944)
    - СССР източва ресурси и средства от България на стойност 140 милиарда тогавашни лева. (1944-1946)
    - СССР извършва геноцид срещу Таврийските българи (1945-1946)
    - СССР де факто управлява България чрез своите “съветници”, прикачени към всички водещи административни и партийни структури у нас. (1944-1989)
    - СССР насърчава признаването на отделна македонска нация (1947-1948)
    - СССР забранява на България да участва в програмата за следвоенно възстановяване на Европа, организирана от САЩ. Страните в тази програма се завръщат към предвоенните си икономически нива за няколко години. (1947-48)
    - СССР отказва да признае България за съвоюваща страна

    Коментиран от #70

    20:07 10.08.2026

  • 47 Соломон

    6 9 Отговор

    До коментар #41 от "Чако":

    Можеш дръжки.Ако можеше ама не можеш затова мълчиш като г.ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

    Коментиран от #49

    20:07 10.08.2026

  • 48 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    8 24 Отговор
    СССР превръща България в икономически васал чрез участието й в СИВ. (1949-1989)
    След 1991 г.:
    - Русия поддържа със средства и пари запазването на комунистическия елит във властта у нас.
    - Русия отпуска средства на българската организирана престъпност.
    - Русия пряко финансира редица политически сили и политици, които да защитават интересите й у нас.
    - Русия финансира тролски фабрики и пропаганда, които да контролират общественото мнение и да насаждат омраза към Европа, демокрацията и свободния пазар.
    - Русия използва своите слуги в България, за да налижи контрол над енергетиката и горивата. С оборудването на Софийското метро с руска апаратура, се поставя под пряка зависимост и столицата.
    - Русия слага ръка върху стратегически имоти в България, както по Черноморието, така и във вътрешността на страната.
    - Русия обсебва Българската православна църква и я превръща в социодеструктивен слуга, действащ пряко против българските национални интереси.
    - Русия финансира паравоенни формирования и рекрутира наемници от България със знанието и закрилата на българските служби, които са инфилтрирани от руски кадри.
    Такива са фактите.

    Коментиран от #53

    20:08 10.08.2026

  • 49 Чако

    6 2 Отговор

    До коментар #47 от "Соломон":

    Г-н Ботушаров, бъдете учтив и любезен, въздържайте се от обиди!

    20:09 10.08.2026

  • 50 Слугата мрази свободния и смелия !

    6 14 Отговор
    За да не станеш русоРоб трябва да обичаш Родината си!
    Нали така, копейки ?

    20:10 10.08.2026

  • 51 Аа майкуууу

    5 2 Отговор

    До коментар #44 от "Механик":

    😂😂😂😂😅😅😅😅

    20:10 10.08.2026

  • 52 Соломон

    8 17 Отговор

    До коментар #44 от "Механик":

    Пак ще ти го напиша.Дано вденеш нещо.Русия допусна две големи грешки.Нападна Украйна като си мислеше че тя ще се предаде.И втората голяма грешка е че вече пета догина продължава да вярва в това

    Коментиран от #61

    20:10 10.08.2026

  • 53 Чако

    14 5 Отговор

    До коментар #48 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    И всичко това не можеш да го докажеш!

    20:11 10.08.2026

  • 54 Браво

    19 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пиерлуиджи Колина":

    добре казано, но за съжаление повечето Българи не са Левски а точно обратното. Затова си загиваме като нация.
    Русия ни даде държава. Англосаксоните за 35 години ни намалиха населението на половина и ни поставиха на бойното поле срещу същата тази Русия. Сега сме мишена и на Русия и на Иран точно заради продажническата политика. За два шекела си продадоха и народ и държава.

    Коментиран от #55

    20:13 10.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Кой

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    е казал че пироните трябва да са еднакви?

    20:15 10.08.2026

  • 57 ПРЕДИ ЕВРЕИТЕ ДА УДАРЯТ ПАЛЕСТИНА

    3 6 Отговор
    НАД БЪЛГАРИЯ МИНАХА НА ИЛАН МЪСК ВСИЧКИ САТЕЛИТИ

    20:18 10.08.2026

  • 58 Авропата

    7 6 Отговор
    Колкото милиарди ви даде,да бяхте напривили и вий вашта м@М@,вместо само да плачете като вдовица за киресте

    20:20 10.08.2026

  • 59 Русия

    20 7 Отговор

    До коментар #55 от "Соломон":

    ни даде АЕЦ, тежка промишленност, технологии и машини за селското стопанство, бензин без пари.

    САЩ ни дадоха военни бази и самолети на хартийка за които всички плащаме.

    Коментиран от #73

    20:20 10.08.2026

  • 60 Луганск

    18 5 Отговор
    РУСИЯ ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИ ЗАПАДНИЯ ФАШИЗЪМ ОКОНЧАТЕЛНО

    На среща между президента на Сърбия Вучич и Зеленски, германски кореспондент, внук на заклет фашист от СС, попита: „Какво може да направи Германия, за да бъдат убивани повече руснаци?“

    Аз, като украинец, ще отговоря! Точно сега Русия е длъжна да изтрие тази изкуствена фашистка Германия с ракетно-ядрен удар! А заедно с нея да изтрие и останалата част от фашисткия концентрационен лагер, наречен Европейски съюз! Франция, Англия и останалите!

    Сега също е благоприятно време да се унищожат с ядрен удар и САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!

    Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!

    ДА ЖИВЕЕ НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ, НАСЛЕДНИЦА НА ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!

    Коментиран от #72

    20:22 10.08.2026

  • 61 Механик

    20 5 Отговор

    До коментар #52 от "Соломон":

    Да де, ама тя, Русията, както била допуснала грешка, така си мълчи, не се оплаква и си върши работа както може.
    В това време великото ВСУ с образа на неговите водачи по цял ден реват, че нямат пари, нямат ракети, нямат хора. И не стига това, ами над 50 държави наливат пара и оръжие в Украина вече 5 години, а файда няма.
    Я ми кажи какво щеше да е с Украина ако не ви бяха дали стралинк, западно разузнаване и насочване на ЗАПАДНИ оръжия? Ако не ви пращаха всеки месец по 15000 наемници от цял свят?
    И не, не на мен кажи. Кажи си го честно и пред себе си.
    Хайде лека! Оставям те да си мислиш. А аз си сипвам 3-та водка и пия за твое здраве .

    Коментиран от #75, #78

    20:22 10.08.2026

  • 62 Ами

    15 5 Отговор
    В момента „Рассвет“ разполага не с 16, а с 38 действащи сателита.

    20:24 10.08.2026

  • 63 Ха-ха

    8 12 Отговор
    " Рассвет " ще е готов през 2035.! Русийката ще съществува ли тогава.!?

    Коментиран от #76

    20:24 10.08.2026

  • 64 Заради такива новини

    11 4 Отговор
    Укротролюхата хвана скоротечен рак.

    Коментиран от #77

    20:24 10.08.2026

  • 65 Антирашист 2378

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Рашистите копират нацистите,и те са били сила !

    Коментиран от #88, #146

    20:25 10.08.2026

  • 66 Механик

    8 13 Отговор

    До коментар #26 от "РУСКАТА АРМИЯ":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    20:25 10.08.2026

  • 67 ГОСТ

    12 6 Отговор
    страх ли ви тресе бе укри лизачи на чужди интереси. само ще кажа за тия укри каквото почукало това се обадило и в по вече...............а що се отнася за тоя конфликт скапаните лисберали няма да им се получи над половината НАТО срещу русия и с живота на народ който им изпълнява техните намерения и замисли да унищожат разчленят Русия за по лесно завоюване на несметните и богатства. когато разкъсаш една държава и то по голяма от скапания ЕС е по лесно да завоюваш части от нея но тука няма да им се получи.

    20:26 10.08.2026

  • 68 Вътю Т.Панчев

    7 9 Отговор
    Мъск е продажник , купиха го

    Коментиран от #86

    20:26 10.08.2026

  • 69 Антирашист 2378

    5 13 Отговор

    До коментар #5 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Рашистите са толкова велики колкото фашистите!

    Коментиран от #138

    20:29 10.08.2026

  • 70 Ами

    12 6 Отговор

    До коментар #46 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Като изключим глупостите които си написал ... През 1989г.
    България е била на 26 място в света по икономическо развитие.
    Днес сме на 73-то.

    Коментиран от #81, #84

    20:33 10.08.2026

  • 71 Толкова е велика, че се превърна

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    в Северна Корея 2.0 :)

    20:34 10.08.2026

  • 72 Антирашист 2380

    8 10 Отговор

    До коментар #60 от "Луганск":

    Не си чел за фашизма и ползваш думи без да ги рабираш !

    Коментиран от #134, #141

    20:35 10.08.2026

  • 73 Соломон

    8 16 Отговор

    До коментар #59 от "Русия":

    Ама колко си смешен само.Това което ти го е дала сме го платили скъпо и пре скъпо.Първо ни украдоха и изнесоха всичко .Включително и златния резерв .Таова което са ти го дали сме го платили скъпо и пре скъпо.Включително и горивото.Забравил си и за златната дървесина от Коми.На държавата щеше да и излезе много по евтино ако си я бе купила на свободния пазар

    Коментиран от #85

    20:37 10.08.2026

  • 74 Артилерист

    13 6 Отговор
    Този Скибицки ще бъде низвергнат от хунтата. Той е признал една очевидна истина, че каквото и да е превъзходство на Украйна спрямо Русия Е НЕВЪЗМОЖНО. Пропагандата и пристрастните запалянковци се захластват, че един укро дрон е направил поразии на руска рафинерия или магазин за дрехи за няколко стотици хиляди пари, примерно. Но пропускат, че руските ракети, дронове и АРТИЛЕРИЯ смляха, например, укро пристанищата и като резултат милиарди загуби от блокирани хиляди тонове товари за морски транспорт. Същото се случва и на укрофронта. Зеленски може да парадира с наступи и контранаступи, но реалността е критично намаляла жива сила и невъзможност за удържане на отбранителните позиции пред мощното настъпление на руските войски. Защото укрите нямат ПВО, което да противодейства на руските средства за поразяване и огнева поддръжка. Западните и укро пропагандисти може да лъжат колкото си искат, но и в Украйна, а и на запад, сигурно има трезви хора, като този Скибицки, които не могат тъй лесно да си кривят душите...

    Коментиран от #79

    20:40 10.08.2026

  • 75 Аа майкуууу

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "Механик":

    😂😂😂😂😂😂😂

    20:40 10.08.2026

  • 76 Ами

    9 4 Отговор

    До коментар #63 от "Ха-ха":

    „Рассвет“ покрива стандартите на 5G комуникация с 296 сателита.
    Те са планувани да бъдат в орбита до края на следваща година.

    20:41 10.08.2026

  • 77 Така предизвикваш съдбата

    6 6 Отговор

    До коментар #64 от "Заради такива новини":

    и може да се разболееш от такова тежко и нелечимо заболяване. Едва ли си струва да се жертваш така за Русия.

    20:41 10.08.2026

  • 78 Соломон

    7 15 Отговор

    До коментар #61 от "Механик":

    И каква работа е свършила Русия.Днес още 1000 или 1500 освоборителя заминаха в пакети.Около Лиман руска част е в обкръжение.Бензиноколките гърмят всеки ден а за изборите в Русия ще има гощавка с балистика.На Украйна и помагали.Ами нормално е да и помагат.Все пак на Украйна започна тазаи война

    20:42 10.08.2026

  • 79 Абе топчията

    5 2 Отговор

    До коментар #74 от "Артилерист":

    Не се ли усещаш,че това е партенка?

    Коментиран от #89

    20:44 10.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Соломон

    4 9 Отговор

    До коментар #70 от "Ами":

    Абе като сме били на 26 то място как тогава фалирахме и неможехме да си плащаме дори лихвите със един нищожен дълг

    Коментиран от #102

    20:46 10.08.2026

  • 82 Дон Корлеоне

    4 7 Отговор
    Хаяско кога ще праща хора на луната?

    20:46 10.08.2026

  • 83 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #80 от "Ха ха":

    АЛи Реза.Ще го папкаш

    20:47 10.08.2026

  • 84 Ол1го френ,

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Ами":

    Източникът е...?

    Коментиран от #95

    20:47 10.08.2026

  • 85 Ами...

    7 2 Отговор

    До коментар #73 от "Соломон":

    сега що не си купуваме евтино от "свободния" пазар и да богатеем, а теглим заеми за да закърпваме временно положението?

    Коментиран от #87

    20:48 10.08.2026

  • 86 Ами

    7 3 Отговор

    До коментар #68 от "Вътю Т.Панчев":

    Не са го купили. Прекараха го. И не го правят за първи път :)
    Дадоха му идея и хора. Той наля парите спечели слава и направи кинти.
    Руснаците видяха недостатъците и грешките и ги отстраниха.

    20:48 10.08.2026

  • 87 Соломон

    3 7 Отговор

    До коментар #85 от "Ами...":

    Защото имаме пари и можем да си го пазволим

    Коментиран от #93

    20:49 10.08.2026

  • 88 Фашизиран Запад

    15 5 Отговор

    До коментар #65 от "Антирашист 2378":

    Фашизираният запад да се запита: А щеше ли да има война, ако Зеленски беше казал:
    "Не искаме да влизаме в Нато".
    Или ако беше спазил Минските споразумения, одобрени от Сювета за сигурност на ООН.
    Последните предвиждаха 4-те области да останат в Украйна, като автономни, а доста преди тях РФ предлагаше да наеме Крим за 30 г. и да остане украински.

    Единствената държава в Е­в­ропа, на която бе отказна сигурност и безопасност е Русия, през пследните 35г. Нато се приближава до нея. А 800-те американски бази?
    Това е причината за войната-изискаваният от РФ буфер да е Украйна, за отдалечаване на опасността и заплахата за РФ от НАТО.

    Коментиран от #92

    20:50 10.08.2026

  • 89 Кое...

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Абе топчията":

    точно е партенка?

    20:51 10.08.2026

  • 90 Пешо

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И правят всичко това с чипове от перални и с лопати. Мали ако имаха нормални доставки. Ужас....

    20:52 10.08.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Кво, кво...

    5 0 Отговор

    До коментар #87 от "Соломон":

    имаме пари, ама теглим заеми да задлъжняваме, щото ставаме богати със заемите? Това ли искаш да кажеш или нещо греша?

    Коментиран от #96

    20:55 10.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #84 от "Ол1го френ,":

    Програмата на ООН за развитие на държавите.

    20:58 10.08.2026

  • 96 Соломон

    3 6 Отговор

    До коментар #93 от "Кво, кво...":

    Теглим защото можем да си го позволим.А фалирахме защото не можехме да плащаме 7 милиарда $ които бяха станали 9 милиарда с лихвите.Сега само спестяванията на хората бяха над 50 милиарда евро

    Коментиран от #199

    20:59 10.08.2026

  • 97 az СВО Победа 81

    9 2 Отговор
    Чаках да видя кога по нашите медии ще се появи тази новина....

    Към ноември на 2027г. Москва ще разполага с досттатъчно спътници на "Рассвет" за целеуказване и комуникация чрез широколентов интернет, който ще покрива цялата територия на бивша Украйна 24 часа в денонощие.

    Засега, чрез системата се осигурява прозорец за комуникация и целеуказване в рамките на около час и половина 3-4 пъти в денонощие.

    Скоро Киев и кураторите му ще изгубят и преимуществото, което им осигуряваше "Starlink" на бойното поле ...

    Коментиран от #98

    21:01 10.08.2026

  • 98 Соломон

    3 5 Отговор

    До коментар #97 от "az СВО Победа 81":

    До ноември 2027г занеш ли колко вода ще изтече

    Коментиран от #100

    21:03 10.08.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 az СВО Победа 81

    4 3 Отговор

    До коментар #98 от "Соломон":

    Малко....

    Времето работи за руснаците!

    Коментиран от #104

    21:04 10.08.2026

  • 101 СалоМан и проклятието на Герана обиец

    5 1 Отговор
    Вечерта на 10 август 2026 г. изтребител МиГ-29 на украинските военновъздушни сили е бил загубен по време на бойна мисия.

    Пилотът е бил на бойна мисия за унищожаване на въздушни цели Герани в Одеска област.

    Според предварителни данни, по време на изстрелването на рИкета е възникнала необичайна ситуация, в резултат на което самолетът се е запалил и пилотът е загубил контрол, въпреки опита си да го спаси. Хахаха

    Пилотът се е катапултирал успешно.

    Причината за инцидента се разследва.


    Хахахахаха!

    21:05 10.08.2026

  • 102 Ами

    7 1 Отговор

    До коментар #81 от "Соломон":

    По онова време България дължеше под 5.8 милиарда долара
    и имаше да взима доказани над 5.4 милиарда долара.
    Най-големите ни длъжници бяха Ирак и Либия.
    Да припомням ли какво се случи с тях и защо не вземахме почти нищо от тях.
    А държавата си я фалираха умишлено. Няма да обяснявам защо.

    Коментиран от #108

    21:05 10.08.2026

  • 103 Руспутлинк

    2 1 Отговор
    ще е по-добър !

    21:08 10.08.2026

  • 104 Ай майкуууу

    1 2 Отговор

    До коментар #100 от "az СВО Победа 81":

    😅😅😅😅😅😅😅😅😅

    Коментиран от #110

    21:08 10.08.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Сарьожът

    4 3 Отговор
    Украина и срещу Русия да тича кат Карл Люис ,пак нема да я стигне и слад 100 години по отношение на технологии и прогрес .
    Украинците могат ...да копат кал ,пръст , канали ,морета ...и отходни продукти - с тях маркират и териториите на които са обитавали - справка хотела в Слънчев бряг и омазаните с л...а стени

    21:10 10.08.2026

  • 107 И айфон

    2 0 Отговор
    тоже !

    21:12 10.08.2026

  • 108 Соломон

    2 5 Отговор

    До коментар #102 от "Ами":

    Защото няма какво да си вземеш нито от кого.И не са само Ирак или Сирия.Работил съм в завод който изпраше цели работилници за братския народ на Нигерия.Събирахме и изпращахме помощи за Виетнам,Куба.За братския полски народ след събитията със Солидарност.

    Коментиран от #118, #123

    21:12 10.08.2026

  • 109 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #92 от "Соломон":

    По думите ти излиза, че запада може да казва кой как да се развива
    и от кого да се управлява, а Русия няма това право.

    Коментиран от #116

    21:12 10.08.2026

  • 110 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор

    До коментар #104 от "Ай майкуууу":

    И без пълноценна система "Рассвет" руснаците напредват по бойната линия.

    Основният проблем за Киев остава липсата на жива сила...

    21:12 10.08.2026

  • 111 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "Соломон":

    Та май се излагаш, като краставичар който ни предлага тиквички на сергията си❗

    21:13 10.08.2026

  • 112 А до 2050

    0 1 Отговор
    и хладилник с камера!

    Коментиран от #128

    21:13 10.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Патрушев

    2 0 Отговор
    Ние научихме китайците на всичко!

    21:15 10.08.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #109 от "Ами":

    Нищо такво не излиза.Всяка страна има право сама да избира как да се развива

    Коментиран от #121, #122

    21:18 10.08.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Сарьожът

    3 1 Отговор
    С тез пилоти ,на еднократните пилоти от ВеСеУ не им требе ВКС на РФ ,те сами си знаят : Курс- Земля буххаха

    21:22 10.08.2026

  • 120 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #115 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Юли 2010 г.: Парламентът приема закон за основните принципи на вътрешната и външната политика, с който официално е обявен извънблоковият статут на страната.Декември 2014 г.: Върховната рада отменя извънблоковия статут заради променената геополитическа обстановка и руската агресия

    Коментиран от #139

    21:24 10.08.2026

  • 121 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "Соломон":

    Куба има ли това право?

    Коментиран от #127

    21:24 10.08.2026

  • 122 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #116 от "Соломон":

    Кажи го на народа на Венецуела.
    На Куба, на Иран, на Ирак, на Сирия, на Либия, на Сърбия.
    И не са само те. Просто те го отнесоха най-много защото се опъваха.
    Такива като нас дето им легнахме, даже и не ги споменавам.

    21:26 10.08.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Цък

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Смях в залата":

    Кой Лама ти шепне тези велики мисли?

    21:28 10.08.2026

  • 127 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #121 от "Анонимен":

    ДА.Но проблема с Куба бе не къде да членува .А разполагането на руски ядрени ракети на острова

    Коментиран от #130, #131, #140

    21:28 10.08.2026

  • 128 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "А до 2050":

    А Сега България какво произвнжда?
    Щото преди правеше компютри.

    21:29 10.08.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Соломон":

    И защо САЩ налагат ембарго на Куба и тормозят тази суверенна държава десетилетия след кубинската криза?

    21:30 10.08.2026

  • 132 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #124 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    .....Още в онези години изводите сочат също, че симпатиите към нацистите и неприязънта към руснаците нарастват от изток на запад, като източните и южните райони на Украйна се считат за „загубени“ за целите на американците, а целият Кримски полуостров, Луганска и Донецка области се смятат за лоялни към СССР. Затова пък западните части на републиката биха могли да бъдат привлечени в подкрепа на американците – в случай, че щатските военни сили бъдат изпратени там.

    Проучването разделя украинската република на 12 зони, като първите две обхващат индустриалния Донбас и по-голямата част от Луганска област, като не включват Мариупол и северната част на Луганска област. Изненадващо тази проектокарта от 1957 г., начертана от неназовани, но очевидно гениални американски анализатори, съвпада с днешните ДНР и ЛНР.

    Зоните, в които Щатите се надяват да получат подкрепа, са 8-а, 9-а и 12-а....."❗

    Нали сФанА, че това не е по данни на МаЦква,
    а на самия Фашингтън❗

    21:31 10.08.2026

  • 133 ГОСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "ГОСТ":

    мисирки недни

    21:31 10.08.2026

  • 134 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Антирашист 2380":

    Ти като си чел, нищо не си разбрал

    21:32 10.08.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 И тоя сега ще го обявят за ,,копейка" !

    3 0 Отговор
    ,,...заяви днес заместник-ръководителят на Главното управление за разузнаване (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна Вадим Скибицки..."

    21:35 10.08.2026

  • 137 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    Тая демагогия си я заври. А сколько е украински, що укрите спряха ВОДАТА, ВО- ДА-ТАААА, И ТОКА 2014,а?

    21:36 10.08.2026

  • 138 спри се ве лука

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "Антирашист 2378":

    ходи да лигавиш черни патки,стига се излага тука за няколко цента

    21:36 10.08.2026

  • 139 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #120 от "Соломон":

    Добрееее...! Добрееее...!
    Сега виж къде тук личи, че Е ОТКАЗАНО на У...йна да влезе в блока🤔❗
    Никъде , нали❗
    Продължавай с четенето и може до края на месеца да разбереш как стоят нещата с У... йна
    извън ЛЪ Ж ИТЕ ОТпосолствоТО‼️

    21:37 10.08.2026

  • 140 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #127 от "Соломон":

    В Куба няма ракети от 60 години

    Коментиран от #145

    21:37 10.08.2026

  • 141 Бъркаш се

    4 2 Отговор

    До коментар #72 от "Антирашист 2380":

    Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!

    21:38 10.08.2026

  • 142 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #135 от "Соломон":

    Афганистан беше ли суверенна държава когато САЩ я окупираха?

    Коментиран от #155

    21:39 10.08.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 1111

    3 2 Отговор

    До коментар #55 от "Соломон":

    Мдаааа, прав си - взела ти е Фесса.

    21:40 10.08.2026

  • 145 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #140 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да няма.Защото САЩ не позволи.И СССР тогава си ги върна обратно

    Коментиран от #147, #151

    21:41 10.08.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #145 от "Соломон":

    И защо продължава блокадата на Куба?

    Коментиран от #149

    21:43 10.08.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #147 от "Анонимен":

    Питай рижавия пречем за това

    Коментиран от #168

    21:44 10.08.2026

  • 150 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #135 от "Соломон":

    Явно дори не ПРОЧЕТЕ написаното, какво остава да го осмислиш❗
    А това, че няма страна която да нападне СССР/Русия без да си понесе последствията го изпитаха лично Наполеон и Хитлер, а ЗАДОКЕАНЦИТЕ решиха да не пробват трети път и тръгнаха да късат части от
    "бензиностанцията с ракети"❗
    Неслучайно планът предвижда подривна дейност и вътрешна война, а не директно нападение над Москва и СССР ❗
    Такъв план е искал да се разработи Чърчил ❗
    И той също вече е разсекретен❗

    21:44 10.08.2026

  • 151 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #145 от "Соломон":

    А щом сега няма ракети в Куба, какво искат сега от Куба Сащ?Защо не оставят Куба на спокойствие?
    И напомням, Ако не си чел достатъчно. СССР си изнесе ракетите, защото сащ си изнесоха ракетите от Турция.
    Чети, учи, хазазахазахха

    Коментиран от #154

    21:46 10.08.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Соломон

    4 2 Отговор

    До коментар #151 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нямам предства защо.Не мога да знам какво се върти в главата на един луд който е и президент на САЩ.Днес е Куба утре е Гренладия

    Коментиран от #160

    21:48 10.08.2026

  • 155 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #142 от "Анонимен":

    На мен лично не ми пука за Афганистан.
    Франция окупира Беломорска Тракия и я подари на Гърция.
    След края на ВСВ Чърчил иска да подари цяла Южна България на Гърция и Турция.
    Пак заради същия Чърчил плащаме репарации за ВСВ.
    Гърция пък иска да и плащаме репарациите за ВСВ в злато.
    Ей тава са ни приятелите.
    Враговете пък са ни, Югославия която се отказва от репарациите
    и СССР за който просто няма смисъл да изреждам какво е направил за нас.

    21:50 10.08.2026

  • 156 хахахахха

    3 1 Отговор

    До коментар #152 от "Соломон":

    и не съм анонимен,не съм като теб да си крия ip-то,но и това няма да спаси калната ти халка

    Коментиран от #159

    21:50 10.08.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #156 от "хахахахха":

    Не си анонимен а си Ха Ха.Това нещо като хахо ли е.И как разбра че си крия IP то

    Коментиран от #163

    21:52 10.08.2026

  • 160 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор

    До коментар #154 от "Соломон":

    Не става въпрос само за тръмп. Щом няма ракети, защо Има 60 Години санкции и блокада на Куба?

    21:53 10.08.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 хахахахха

    4 1 Отговор

    До коментар #159 от "Соломон":

    подшушнаха ми от редакцията,но пак ще те издирим😉,индивиди като тебе трябва да се евтаназират заедно с поколението им,не трябва да съществува такава и3мет

    Коментиран от #167

    21:56 10.08.2026

  • 164 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #161 от "хахахахха":

    Може да се позабававяш само с биберона

    Коментиран от #169, #177

    21:56 10.08.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #149 от "Соломон":

    Тебе питам.Нали според теб всяка държава може да решава сама съдбата си.Защо Куба не може?Защо Афганистан не може?Кажи де...

    Коментиран от #173, #178

    21:59 10.08.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #135 от "Соломон":

    Що ли пропуснА да обясниш защо У...йна е останала без президент и се налагат предсрочни избори🤔❗
    Дали защото НЕ искаш да се върнеш към
    Преврата на който БайПън и Ню ланд раздаваха кифлички и чай, а снайперистите стреляха от покривите 🤔❗
    Ако ти пишеш под диктовка и четеш за това от книгите, някой сме били СЪВРЕМЕННИЦИ на тези събития❗

    Коментиран от #179

    22:00 10.08.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Соломон

    2 6 Отговор

    До коментар #168 от "Анонимен":

    До колкото знам и Афганистан и Куба никой не ги е окупирал нито ги бомбандира в момента

    Коментиран от #176, #180

    22:02 10.08.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 хахахахха

    4 1 Отговор

    До коментар #164 от "Соломон":

    ще се позабавляваме с каната ти халка,звезда на тик ток ще те направим 😉

    Коментиран от #182

    22:05 10.08.2026

  • 178 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #168 от "Анонимен":

    Леле, какви трудни въпроси му задаваш🤔❗
    Сега ще започне " ама вие що биете не грите?"
    😀😀😀

    22:06 10.08.2026

  • 179 Соломон

    2 5 Отговор

    До коментар #171 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Остана без президент защото той избяга в Русия заедно със онези които стреляха по протестиращите.За това че спря преговорите за присъединяване към ЕС за сметка на евразийски саюз по подобие на Беларус,Казакстан и другите уж независими републики на които Русия им е сложила цар.А това че е избягал не го казвам аз а депутатите от партията на президента.

    Коментиран от #184, #185

    22:09 10.08.2026

  • 180 Лунатик

    4 2 Отговор

    До коментар #173 от "Соломон":

    А Иран кой го бомбандира бе шмок льо?Дядо Коледа ли?

    Коментиран от #186

    22:10 10.08.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Баш майстора

    3 2 Отговор

    До коментар #179 от "Соломон":

    Затапиха те яко ;)

    22:15 10.08.2026

  • 185 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #179 от "Соломон":

    Чети бе човече❗
    Чети, че ти пробутват тиквички, които да ни предлагаш за краставици❗
    Снайперистите нито са дошли от Русия,
    нито са били въоръжени от Русия,
    нито са стреляли от покриви на контролирани от властта сгради,
    нито са се изтеглили в Русия❗
    Вече има данни за тях и интервюта с тях❗
    А защо мислиш, че първата работа на "Майданци" беше ДА ИЗРЕЖАТ дърветата на площада❓
    Ако можеш да мислиш де❗

    Коментиран от #188, #189

    22:15 10.08.2026

  • 186 Соломон

    2 6 Отговор

    До коментар #180 от "Лунатик":

    Иран го гърмят и САЩ и особено Израел заради желанието да има ядерно оръжие.А това Израел няма да го позволи особенно на страна която иска да го унищожи

    Коментиран от #192, #201

    22:17 10.08.2026

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Соломон

    1 6 Отговор

    До коментар #185 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Никъде не съм казал че те са дошли или са от русия.Но всички избягаха във Русия.А тези които стреляха и организираха метежите бяха Беркут

    Коментиран от #193, #197, #215

    22:21 10.08.2026

  • 189 Оня

    4 0 Отговор

    До коментар #185 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не го напъвай Сюлейманчо че да не иде зян! Сигурно няма да липсва на никой ама и то душа носи!

    22:22 10.08.2026

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #186 от "Соломон":

    И Ирак окупираха защото си измислиха че има ядрена програма.Нали според теб всяка държава може да решава суверенно?Нали?Или?Иран обогатява уран за мирни цели и няма доказателства за друго.Много си лицемерен в разсъжденията.

    Коментиран от #196

    22:37 10.08.2026

  • 193 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #188 от "Соломон":

    Не позна, Грузинци са, Има свидетельства, интервюта с тях

    22:37 10.08.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #190 от "Соломон":

    Когато има документ , а имаше, за това колко са пари,стоки или услуги са дадени в парично изражение, винами можеше да се договорим да ни Ги върнат. Русия как си върна царските дългове, иначе който не връща - съд.
    Но новия ни Голям брат, навреди да не си искаме парите, в "помощ" на нов Ирак. И България Ги опрости. А Сащ колко нефт откраднаха от Ирак, Никой не знае

    Коментиран от #202

    22:43 10.08.2026

  • 199 Сега

    3 0 Отговор

    До коментар #96 от "Соломон":

    милиардите заеми са 60, тоест 10 пъти повече. Ти на това ли викаш можене да си позволим? Ако в населението наистина има 50 млрд евро те са на новобогаташи, като Домусчиеви, например, които преди година се похвалиха, че са прехвърлили вече 4 млрд спестени. А Пеевски открадна от КТБ 4 млрд. Не отваряне дума колко са откраднали гербаджийската шайка. Тези и подобни може да са спестили 50млрд, но повечето българи карат със зор от месец на месец.

    22:43 10.08.2026

  • 200 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #196 от "Соломон":

    Значи едет държави са проблемно, а други - Добри.
    Това е нацизъм. По точно - демокретинизъм

    22:46 10.08.2026

  • 201 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #186 от "Соломон":

    Само ти ли още НЕ си разбрал, че мантрата с Урана на Иран е като онази с епруветката срещу Ирак❓🤔❗
    Междувременно ШАШт си признаха след години за измамата с епруветката,
    но така и не се извиниха нито на Ирак, нито на Света, за тази измамата ❗

    Коментиран от #203

    22:47 10.08.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #201 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Обогатения уран на Иран не е мантра а реалност която дори Иран признават

    Коментиран от #205, #210

    22:50 10.08.2026

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #203 от "Соломон":

    Е и❗
    Откраднал ли го е🤔❓
    Направил ли е бомби🤔❓
    Да ти припомня ли , че само една страна е ИЗПОЛЗВАЛА АТОМНИ БОМБИ, при това не една, при това срещу цивилни🤔❓
    Да ти припомня ли коя е тя🤔❓

    Коментиран от #209

    22:54 10.08.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #202 от "Соломон":

    Понятого стоката се дава на изплащане в търговията, когато имаш Добри отношения. Пари напред за стока дават само глупаците и България.
    И запомни, за да влязат Руски войско в Крим, е имало не един референдум-2014, а и още един 1991 , който централната власт в Киев не признава. Ей такава ви е демокрацията. ..

    Коментиран от #212, #214

    22:57 10.08.2026

  • 208 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #206 от "Соломон":

    калната ти халка доста ще получи заради остроумието ти😉

    22:57 10.08.2026

  • 209 Соломон

    0 3 Отговор

    До коментар #205 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Обаогатяването на уран до такава степен може да се използва само за едно.О то е бомба.А що се отнас до това кой е използвал атомна бомба и защо има изписано много

    Коментиран от #213

    22:58 10.08.2026

  • 210 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #203 от "Соломон":

    Абе не бяха ли твои думи :

    "Соломон
    Отговор
    До коментар....
    ....Всяка страна има право сама да избира как да се развива.🤔🤔🤔🤔

    Бързо ли забравяш или май под всяка разбираш само няколко🤔❗

    Коментиран от #217

    23:00 10.08.2026

  • 211 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #202 от "Соломон":

    Те нещата вървяха много добре преди да ни забъркват с атентата срещу Папата.
    Ние продавахме основно оръжия и храни, а получавахме главно петрол
    който продавахме на Западна Европа за долари и всичко беше на шест.
    А нали знаеш, че като търгуваш с долари всичко минава през банковата система на САЩ.
    Другото няма да ти го обяснявам. Доста дълго е за обяснение.

    23:01 10.08.2026

  • 212 Оня

    0 1 Отговор

    До коментар #207 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не му обръщайте внимание на това недоразумение Сюлейманчо ,оставете го да си живее с мизерните си фантазии!

    23:03 10.08.2026

  • 213 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #209 от "Соломон":

    И защо иSSраел да има право да притежава такива оръжие, но Иран да няма право 🤔❓
    Нали сам твърдиш, че всяка държава има право сама да определя как да се развива❗
    А нали знаеш, че Иран има обогатен уран отдавна❗

    Коментиран от #220

    23:03 10.08.2026

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #215 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ей това само ТИ можеш да го съчиниш ❗
    Това и шестак с пети клас не може го съчини ❗

    23:08 10.08.2026

  • 217 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #210 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Казвам каквото мисля.Защо си мислиш че удобрявам всичко което САЩ прави.Аз не съм фен на САЩ и не съм за това България да се обвързва със САЩ.България е в Европа и нейното място е единствено и само във и с ЕС.Не със САЩ или Русия.Особено сега когато САЩ действа против ЕС

    Коментиран от #219

    23:08 10.08.2026

  • 218 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #215 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Къде го видя тоя метеж.Протестираха хора несъгласни със действията на проруския президент .Срещу тях бяха изправени силите на реда заедно със руски неонацисти които бяха противници на протестиращите .Или анти евромайдан

    23:14 10.08.2026

  • 219 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #217 от "Соломон":

    Явно забравяш какво си мислил преди десет минути❗
    Или не можеш да мислиш самостоятелно❗
    Щом хем пишеш, че ВСЯКА страна МОЖЕ сама да решава как да се развива, хем пишеш , че НЕ МОЖЕ ❗

    Ама пиши си, забавляваш ни❗
    Ама сега отивам да си лягам,
    а ти като решиш да си лягаш-
    провери за Путин под леглото си❗
    Лека нощ🛌

    Коментиран от #224, #225

    23:17 10.08.2026

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 Мусорчик

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Доста хора се възпалиха от огромната руска сила, която планира да разположи 300 сателита до една година. Това ще направи руската сила втора в света след американската, защото САЩ имат 11 000 сателита на Старлинк и предвиждат изстрелването на още 34 000 до догодина, които са 10-30 пъти по-напреднали от руските. На финала ще имаме около 900 руски спътника със съмнително качество срещу около 50-60 000 американски спътника с най-добрите чипове в света. Не знам дали човешкият мозък възприема подобни разлики в технологиите.

    23:28 10.08.2026

  • 222 Не вярвам на нищо, дошло

    1 0 Отговор
    от устата на киевската хунта. Еленски обяви 40 дневна операция, с която да принуди Путин да преговаря. Те отминаха и да, Русия търпи съществени загуби, но Украйна - много по-съществени, които са невъзстановими при всички кражби и страшна корупция там. Въобще при Еленски много често се получава това, което в психологията наричат проекция. И явно там някои са любители на приказките, слушах го тези дни онзи Кулеба, дето им беше външен министър. Разсъждаваше как нямало да приключат войната с връщането на границите от 1991 г., щели да извоюват нови територии, подразбира се руски. Е, това си е вече чиста диагноза, да приемаш желаното за действителност.

    23:49 10.08.2026

  • 223 мдааааа

    0 2 Отговор
    Абв те и Лада направиха , в стил Фиат ...

    23:59 10.08.2026

  • 224 Бай Х@ймане ,

    0 2 Отговор

    До коментар #219 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пак ти задрънчаха петолъчките на Партията ..

    00:01 11.08.2026

  • 225 Бай Х@ймане ,

    0 2 Отговор

    До коментар #219 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Спакойная , вероятно , ако си още у землянката , климатик не ти е нужен .. 😁

    00:13 11.08.2026

  • 226 Аман от лъжи

    0 0 Отговор
    Руските въоръжени сили използваха купени на черно терминали на "Старлинк" в Украйна

    Лъжа! Руснаците се снабдиха със Старлинк терминали от панически бягагащите укранци които ги изоставяха.
    Имаше и наказани украински офицери за това. Писа го дори в западните медии.

    01:56 11.08.2026

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