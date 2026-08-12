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Митрофанова призова България да възстанови диалога с Русия

Митрофанова призова България да възстанови диалога с Русия

12 Август, 2026 05:24, обновена 12 Август, 2026 05:31 1 054 54

  • митрофанова-
  • посланик-
  • русия-
  • българия-
  • диалог

Руският посланик обяви, че няма никакви контакти с новото българско правителство, а бизнесът и дипломацията са в застой

Митрофанова призова България да възстанови диалога с Русия - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия призовава България да възстанови нормалния дипломатически диалог между двете страни.

Това заяви посланикът на Руската федерация в София Елеонора Митрофанова, като подчерта, че към момента липсват каквито и да е контакти с новото българско правителство. Според руския дипломат, София показва по-умерена реторика на вътрешнополитическата сцена, но реални стъпки за промяна в курса на взаимоотношенията все още няма.

В официални изявления, цитирани от ТАСС и руското външно ведомство, Митрофанова отбелязва, че политическият диалог в момента е практически замразен. „Новото българско правителство засега само на думи и устно е готово да подобри двустранните отношения, но де факто нищо не се е променило“, посочва тя пред информационните агенции. Руският представител допълва, че българските дипломати на международните платформи продължават да следват досегашната линия, наложена от ангажиментите на страната към Европейския съюз и НАТО.

Бизнесът и енергетиката са в пълна стагнация

Освен дипломатическия застой, Елеонора Митрофанова обърна внимание и на икономическите връзки, които по думите ѝ са „практически замразени“. Тя даде пример с липсата на всякакви разговори в сферата на енергетиката и неяснотата в кои области изобщо би могло да се преговаря занапред.

Дипломатът коментира и ситуацията около рафинерията на „Лукойл“ в Бургас, подчертавайки, че за нейното нормално функциониране е необходим руски петрол. По думите на Митрофанова, за да бъде съхранен заводът и да се избегнат икономически сътресения, България вероятно ще трябва да поиска нова дерогация от Брюксел.

Ограниченията от ЕС и НАТО остават бариера

Според руската страна, високата степен на политическа зависимост на София от решенията в Брюксел остава основна пречка за възстановяване на нормалното сътрудничество. Официална Москва отчита, че макар изказванията на българските държавници вътре в страната да са по-сдържани, реалният икономически и културен обмен между България и Русия продължава да се намира в състояние на сериозен застой.

От руското посолство в София изразяват скептицизъм относно бързото разширяване на сътрудничеството, тъй като ангажиментите на България към евроатлантическите партньори диктуват твърди рамки, които настоящият кабинет няма да престъпи.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русофил

    14 14 Отговор
    Путин ни се подиграва с тая.

    05:44 12.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Накратко

    11 6 Отговор
    Румбата е фалшива копейка и тарикат на дребно. Прави финтове за да лъже болшинството от заблудените си избиратели ,че е пyлepacт,а всъщност е тръмпист . 😁

    05:59 12.08.2026

  • 8 оня с коня

    19 6 Отговор
    "Оплаква" Митрофанова състоянието на Българо-Руските отношения ,но и Зъб не обелва за МАСИВНАТА Руска Хибридна Война срещу БГ,достигнала "Завидни" Висини?А какво отношение очаква Дипломатката от БГ- че с помоща на платени Тролове и субсидиране на мижави Про-Руски партии Държавата ни ще престане да се съобразява със Задълженията си към ЕС и НАТО и ще приеме "Спонтанно" ролята на "Задунайска Губерния",в Която дядо Иван ще бъде Бог?Абс. наясно е Русия че това е невъзможно,но...що пък да не се опитва?:)

    Коментиран от #9

    06:01 12.08.2026

  • 9 Хорспауърс

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Ще ти боядисат коня зелен накрая.

    06:03 12.08.2026

  • 10 Мурзик

    6 6 Отговор
    Ето, възстановявам диалога: Защо взривихте ОТНОВО оръжейните складове?

    06:10 12.08.2026

  • 11 Търновец

    10 6 Отговор
    Не ни трябва Руско посолство е България а Лукойл вън от страната. Никога повече Руски енергийни фирми и проекти. А в Бургас Лукойл плати за Нефтохима колкото реално струваше тогава земята под Нефтохима - около 24000 декара. Чист грабеж

    Коментиран от #54

    06:17 12.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Вън от България натрапници!

    11 5 Отговор
    Тук не сте добре дошли, русия е злото на света!

    06:21 12.08.2026

  • 15 АТИЛА

    8 5 Отговор
    ЗАКРИВАЙТЕ Руското Посолство ! Нас не ни Трябва Посолство на Вече БИВШИ Държави !

    06:22 12.08.2026

  • 16 АТИЛА

    9 5 Отговор
    МИТРОФАНОВА Няма Място в Българския Храм „Св. Неделя“ Окървавен от Московски ВЗРИВ !

    06:22 12.08.2026

  • 17 НАТОпорчен

    5 4 Отговор
    Московията вижда шанса си да пробие изолацията в Европа, в която изпадна след агресията в Украйна, в сегашното правителство на Радев, и усилено го подлага на политически и дипломатически натиск, за да измени политиката си в угода на Москва! Москва отчаяно се нуждае от енергийни пазари и натиска България отново да стане зависима от нейните суровини, което автоматично ще върне страната десетилетия в развитието й! Бойте се от даровете на данайците, е казал.мъдрият философ! От Москва не щем нищо, само да ни остави на мира!

    06:23 12.08.2026

  • 18 АТИЛА

    7 5 Отговор
    МИТРОФАНОВА е Посланик на Бивша Държава с Бивш Народ, Тоест тя Също е Бивша и Трябва да си ХОДИ !

    06:23 12.08.2026

  • 19 Млад стажант Комик

    3 1 Отговор
    Бъдете милостиви. От сутринта започват вицовете

    06:24 12.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    1 2 Отговор
    България и Русия: какви реални стъпки могат да възстановят икономическия и дипломатическия диалог

    Руският посланик в София Елеонора Митрофанова призова България и Русия да възстановят нормалния дипломатически диалог, като заяви, че политическите и икономическите контакти между двете държави в момента са практически замразени.

    Възстановяването на отношенията обаче не може да стане само с декларации. Необходим е практически подход „стъпка срещу стъпка“, при който всяка инициатива на България е придружена от конкретна насрещна стъпка от Русия, като същевременно България спазва задълженията си като член на Европейския съюз и НАТО.

    Търговията България–Русия се срина

    Официалните данни на българското Министерство на икономиката показват мащаба на промяната.

    През 2022 г. двустранният стокообмен е бил около 6,85 млрд. евро, като българският внос от Русия е достигнал приблизително 6,34 млрд. евро.

    През 2024 г. общият стокообмен вече е едва 1,08 млрд. евро, а през 2025 г. спада допълнително до около 821 млн. евро.

    Само за три години това представлява спад на двустранната търговия с приблизително 88% спрямо 2022 г.

    Интересен обрат има в търговското салдо: през 2022 г. България има дефицит от около 5,83 млрд. евро в търговията с Русия, докато през 2025 г. вече има положително салдо от приблизително 134 млн. евро.

    Въпреки политическото охлаждане руските преки инвестиции в България не са изчезнали. По данн

    06:29 12.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    1 3 Отговор
    Въпреки политическото охлаждане руските преки инвестиции в България не са изчезнали. По данни на БНБ, цитирани от Министерството на икономиката, натрупаните руски преки инвестиции в България в края на 2025 г. са около 1,436 млрд. евро.

    1. Възстановяване на дипломатическия диалог

    Първата стъпка не изисква големи инвестиции – необходимо е възстановяване на редовните институционални контакти между външните министерства и икономическите ведомства на България и Русия.

    Диалогът не означава автоматично съгласие по външнополитическите въпроси. Той създава канал, през който могат да се решават практически проблеми на граждани, предприятия, туристи, студенти и инвеститори.

    2. Статутът на България в руския списък на „неприятелските държави“

    Една от темите за бъдещи преговори трябва да бъде премахването на България от руските ограничителни списъци.

    Това би трябвало да бъде насрещна руска стъпка, а не едностранна отстъпка от България.

    3. Туризъм и визи

    Възстановяването на туристическия поток може да бъде една от най-бързите икономически мерки.

    България би могла да работи за максимално облекчаване на законните визови процедури за туристи, семейства, студенти, преподаватели и бизнес посетители в рамките на европейските и шенгенските правила.

    Русия от своя страна би могла да предостави реципрочни облекчения за български граждани.

    Особено значение има възстановяването на връзките с българските черноморски курорти, балнеоложките центрове и з

    06:30 12.08.2026

  • 28 Ппограма "Кантрол над времето"

    2 0 Отговор
    45 години стигат
    времето е наше

    Товорищ Митрофанова вьiй болшой татар

    06:31 12.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ни ЛУКойл ял,ни ЛУКойл мирисал

    4 1 Отговор
    Za да има МИР
    за БГ Енергетика КЕЛЕПИР
    Митрофанова в СИБИР

    06:33 12.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    1 3 Отговор
    Особено значение има възстановяването на връзките с българските черноморски курорти, балнеоложките центрове и зимния туризъм.

    Руски студенти в България

    Българските университети могат отново активно да привличат руски студенти в медицина, инженерни специалности, информационни технологии, икономика и българистика.

    Това не е само образователна политика. Чуждестранните студенти плащат такси за обучение, наеми, храна, транспорт и услуги, което носи приходи за университетите, бизнеса и местните общности.

    Подобни програми могат да бъдат реципрочни и за български студенти, преподаватели и научни работници.

    06:40 12.08.2026

  • 37 тëтката

    3 0 Отговор
    га си оди в татаромонголската орда

    06:41 12.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    1 3 Отговор
    Рафинерията в Бургас и доставките на суров петрол

    Решенията за руския петрол не зависят единствено от България, тъй като страната е член на Европейския съюз и е обвързана с общата европейска санкционна политика.

    Ако независим икономически анализ покаже, че определен режим на доставки би имал значителен положителен ефект за българската икономика, правителството може да постави въпроса пред европейските институции.

    Всяко искане трябва да бъде аргументирано с конкретни икономически показатели: влияние върху цените на бензина и дизела, инфлацията, данъчните приходи, работните места, износа и бюджетния дефицит.

    Целта трябва да бъде запазване на ра

    06:41 12.08.2026

  • 40 еvгиzuaтец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    тебе групово те интегрират.всяка ношт

    06:42 12.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    1 2 Отговор
    6. Петролна връзка между България и Гърция

    България и Гърция могат да направят нова икономическа оценка на проекта за петролна връзка между Бургас и Александруполис.

    Подобна инфраструктура може да бъде проектирана за доставки от различни източници, което би увеличило енергийната сигурност и би ограничило зависимостта от един доставчик.

    За България проектът може да донесе транзитни приходи, инвестиции и нови работни места, както и да повиши стратегическото значение на българските черноморски пристанища.

    06:43 12.08.2026

  • 43 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    1 3 Отговор
    АЕЦ Белене

    Необходима е нова независима икономическа оценка на проекта. Тя трябва да покаже колко би струвало завършването му, какъв би бил срокът за строителство, каква би била прогнозната цена на произведената електроенергия и как проектът се сравнява с изграждането на нови мощности в АЕЦ Козлодуй.

    Решението трябва да бъде икономическо и стратегическо, а не идеологическо.

    06:45 12.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ганя със изкуств интеулект

    2 0 Отговор
    Приблизителна цена за 1 кубичен метър (на едро)Азербайджански газ: Цената му за България е скрита в търговска тайна, но на база на рамковите бюджети и споразумения на Азербайджан за Европа (около $440 за 1000 куб. м), цената за България е приблизително 0.75 – 0.85 лв. за 1 кубичен метър (без ДДС, такси и транзит). Благодарение на него крайната цена на Булгаргаз за страната се задържа на нива около 39.43 евро/MWh (около 77.11 лв./MWh), което ни прави една от страните с най-евтин газ в Европа.Руски газ (Газпром) / Спот пазар: България вече няма действащ договор с „Газпром“. Ако купуваме руски газ по пазарни цени на нидерландската борса TTF или чрез посредници под формата на Втечнен природен газ (LNG), цената се влияе изцяло от борсата. Тя се движи около 1.10 – 1.40 лв. за 1 кубичен метър (в зависимост от пазарните флуктуации).🔍 Защо азерският газ винаги излиза по-евтин?Нефтена обвързаност: Договорът ни за 1 милиард кубически метра азерски газ годишно е обвързан с цената на петрола (с 9-месечно закъснение). Когато борсовите цени на газа скачат рязко нагоре, азерският газ остава стабилен и евтин.Липса на борсов натиск: Руският газ (преди спирането му за България) премина изцяло към ценообразуване, обвързано със спот пазарите, което го направи изключително скъп по време на енергийните кризи.Доставките от Азербайджан преминават изцяло през интерконектора с Гърция (IGB) и покриват близо 40% от нуждите на България през зимата и почти 100% през летните месеци.

    06:46 12.08.2026

  • 46 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    1 3 Отговор
    Въпреки политическото охлаждане руските преки инвестиции в България не са изчезнали. По данни на БНБ, цитирани от Министерството на икономиката, натрупаните руски преки инвестиции в България в края на 2025 г. са около 1,436 млрд. евро.

    1. Възстановяване на дипломатическия диалог

    Първата стъпка не изисква големи инвестиции – необходимо е възстановяване на редовните институционални контакти между външните министерства и икономическите ведомства на България и Русия.

    Диалогът не означава автоматично съгласие по външнополитическите въпроси. Той създава канал, през който могат да се решават практически проблеми на граждани, предприятия, туристи, студенти и инвеститори.

    2. Статутът на България в руския списък на „неприятелските държави“

    Една от темите за бъдещи преговори трябва да бъде премахването на България от руските ограничителни списъци.

    Това би трябвало да бъде насрещна руска стъпка, а не едностранна отстъпка от България.

    3. Туризъм и визи

    Възстановяването на туристическия поток може да бъде една от най-бързите икономически мерки.

    България би могла да работи за максимално облекчаване на законните визови процедури за туристи, семейства, студенти, преподаватели и бизнес посетители в рамките на европейските и шенгенските правила.

    Русия от своя страна би могла да предостави реципрочни облекчения за български граждани.

    06:47 12.08.2026

  • 47 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    1 2 Отговор
    Особено значение има възстановяването на връзките с българските черноморски курорти, балнеоложките центрове и зимния туризъм.

    4. Руски студенти в България

    Българските университети могат отново активно да привличат руски студенти в медицина, инженерни специалности, информационни технологии, икономика и българистика.

    Това не е само образователна политика. Чуждестранните студенти плащат такси за обучение, наеми, храна, транспорт и различни услуги, което носи приходи за университетите, бизнеса и местните общности.

    Подобни програми могат да бъдат реципрочни и за български студенти, преподаватели и научни работници.

    5. АЕЦ Белене необходима е нова икономическа оценка

    Проектът за АЕЦ Белене предвижда два блока по 1000 MW, или общо 2000 MW инсталирана мощност. България вече разполага с площадка и закупено основно оборудване за проекта.

    Вместо темата да остава заложник на политически спорове, държавата може да възложи нова независима международна технико-икономическа оценка.

    Тя трябва ясно да покаже колко би струвало завършването на проекта, какъв би бил срокът за строителство, каква би била прогнозната цена на произведената електроенергия и как АЕЦ Белене се сравнява с изграждането на нови мощности в АЕЦ Козлодуй.

    Решението трябва да бъде икономическо и стратегическо, а не идеологическо.

    6. Петролна връзка между България и Гърция

    България и Гърция могат отново да разгледат икономическата целесъобразност на Петролна връзка между Бъл

    06:52 12.08.2026

  • 48 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    1 3 Отговор
    6. Петролна връзка между България и Гърция

    България и Гърция могат отново да разгледат икономическата целесъобразност на Петролна връзка между България и Гърция.

    Проектът не трябва да бъде зависим само от един доставчик. По-добрият вариант е той да бъде разглеждан като международен енергиен коридор, който може да транспортира петрол от различни източници.

    За България подобна инфраструктура би могла да носи транзитни такси, инвестиции, работни места и допълнително стратегическо значение на Черноморския регион.

    7. Рафинерията в Бургас и доставките на суров петрол

    Решенията за руския петрол не зависят единствено от България, тъй като страната е член на Европейския съюз и е обвързана с общата европейска санкционна политика.

    Ако независим икономически анализ покаже, че определен режим на доставки би имал значителен положителен ефект за българската икономика, правителството може да постави въпроса пред европейските институции.

    Всяко искане трябва да бъде аргументирано с конкретни икономически показатели: влияние върху цените на бензина и дизела, инфлацията, данъчните приходи, работните места, износа и бюджетния дефицит.

    Целта трябва да бъде запазване на работеща рафинерия, конкурентен пазар на горива и защита на потребителите.

    8. Българският износ трябва да бъде част от всеки нов икономически диалог

    България не трябва да бъде само вносител на енергийни ресурси и суровини.

    При евентуално подобряване на икономическите отношения тря

    06:53 12.08.2026

  • 49 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    1 3 Отговор
    7. Рафинерията в Бургас и доставките на суров петрол

    Решенията за руския петрол не зависят единствено от България, тъй като страната е член на Европейския съюз и е обвързана с общата европейска санкционна политика.

    Ако независим икономически анализ покаже, че определен режим на доставки би имал значителен положителен ефект за българската икономика, правителството може да постави въпроса пред европейските институции.

    Всяко искане трябва да бъде аргументирано с конкретни икономически показатели: влияние върху цените на бензина и дизела, инфлацията, данъчните приходи, работните места, износа и бюджетния дефицит.

    Целта трябва да бъде запазване на работеща рафинерия, конкурентен пазар на горива и защита на потребителите.

    8. Българският износ трябва да бъде част от всеки нов икономически диалог

    България не трябва да бъде само вносител на енергийни ресурси и суровини.

    При евентуално подобряване на икономическите отношения трябва да се търси и по-добър достъп за български предприятия до руския пазар в секторите, в които това е разрешено от действащото европейско законодателство.

    Сред потенциалните области са фармацевтични продукти, козметика, определени храни и напитки, машиностроене, компоненти и услуги.

    Всеки нов модел на икономическо сътрудничество трябва да бъде двустранен и да носи измерими ползи и за българския износ.

    9. Торове, земеделски суровини и индустриални материали

    Енергийната сигурност не се изчерпва с природния газ

    06:55 12.08.2026

  • 50 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    1 3 Отговор
    9. Торове, земеделски суровини и индустриални материали

    Енергийната сигурност не се изчерпва с природния газ и петрола.

    Цените на торовете, горивата, металите и редица промишлени суровини влияят директно върху себестойността на земеделската продукция, транспорта и индустриалното производство.

    Където европейското законодателство позволява търговия, България може да търси дългосрочни договори с прозрачни ценови формули и гарантирани количества.

    В същото време държавата трябва да избягва прекомерна зависимост само от един доставчик и да запази възможностите за алтернативни доставки.

    10. Националният интерес трябва да се измерва с резултати

    Целта на подобен диалог не трябва да бъде България да избира между Русия, Европейския съюз или Съединените щати.

    Българският национален интерес трябва да бъде измерван с конкретни резултати:

    по-ниски разходи за енергия, повече туристи, повече чуждестранни студенти, по-висок български износ, повече транзитни приходи, повече инвестиции, по-високи приходи за бюджета и по-нисък инфлационен натиск.

    В същото време България трябва да запази диверсифицирана икономика и енергетика. Възстановяването на определени търговски отношения не трябва да води до нова критична зависимост.

    Необходим е принципът стъпка срещу стъпка

    Ако България предприеме действия за възстановяване на туризма, икономическите контакти и политическия диалог, трябва да има ясни и измерими насрещни действия.

    Те могат да включват п

    06:55 12.08.2026

  • 51 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    1 3 Отговор
    Необходим е принципът стъпка срещу стъпка

    Ако България предприеме действия за възстановяване на туризма, икономическите контакти и политическия диалог, трябва да има ясни и измерими насрещни действия.

    Те могат да включват по-добри условия за българския бизнес, премахване на ненужни административни ограничения, реципрочни условия за гражданите, студенти и туристи, както и по-добър достъп до пазари.

    Диалогът сам по себе си не означава промяна на международните ангажименти на България.

    Той е инструмент за защита на националния интерес.

    Успешната външна политика трябва да се измерва не с лозунги, а с конкретните резултати за гражданите, бизнеса и държавния бюджет.

    06:57 12.08.2026

  • 52 Ганя с изкуствен интеуелект

    1 0 Отговор
    През годините руските туристи са носили около 8% от приходите в туризма.Пос3щенията са достигали около 500 000. След 2022г. посещенията са сведении до 30 000 -50 000.
    България успешно трансформира липсата на руски туристи с посещия от Румъния до 2 400 000 посещения и 1 000000, както в последните две години на турски туристи до 2 000 000 посещения.В общата сума България осигури няд 13 500 000 туристически посещения, което неутрализира ефектите от спада от Немски, английския и руски пазар

    07:05 12.08.2026

  • 53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 0 Отговор
    Гонете пияната мърла от задунайска‼️

    07:05 12.08.2026

  • 54 Дрън

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Търновец":

    Пак ще използваш руския газ и петрпл но на петорна цена!

    07:09 12.08.2026

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