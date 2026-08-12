Митрофанова призова България да възстанови диалога с Русия

Русия призовава България да възстанови нормалния дипломатически диалог между двете страни.
Това заяви посланикът на Руската федерация в София Елеонора Митрофанова, като подчерта, че към момента липсват каквито и да е контакти с новото българско правителство. Според руския дипломат, София показва по-умерена реторика на вътрешнополитическата сцена, но реални стъпки за промяна в курса на взаимоотношенията все още няма.
В официални изявления, цитирани от ТАСС и руското външно ведомство, Митрофанова отбелязва, че политическият диалог в момента е практически замразен. „Новото българско правителство засега само на думи и устно е готово да подобри двустранните отношения, но де факто нищо не се е променило“, посочва тя пред информационните агенции. Руският представител допълва, че българските дипломати на международните платформи продължават да следват досегашната линия, наложена от ангажиментите на страната към Европейския съюз и НАТО.
Бизнесът и енергетиката са в пълна стагнация
Освен дипломатическия застой, Елеонора Митрофанова обърна внимание и на икономическите връзки, които по думите ѝ са „практически замразени“. Тя даде пример с липсата на всякакви разговори в сферата на енергетиката и неяснотата в кои области изобщо би могло да се преговаря занапред.
Дипломатът коментира и ситуацията около рафинерията на „Лукойл“ в Бургас, подчертавайки, че за нейното нормално функциониране е необходим руски петрол. По думите на Митрофанова, за да бъде съхранен заводът и да се избегнат икономически сътресения, България вероятно ще трябва да поиска нова дерогация от Брюксел.
Ограниченията от ЕС и НАТО остават бариера
Според руската страна, високата степен на политическа зависимост на София от решенията в Брюксел остава основна пречка за възстановяване на нормалното сътрудничество. Официална Москва отчита, че макар изказванията на българските държавници вътре в страната да са по-сдържани, реалният икономически и културен обмен между България и Русия продължава да се намира в състояние на сериозен застой.
От руското посолство в София изразяват скептицизъм относно бързото разширяване на сътрудничеството, тъй като ангажиментите на България към евроатлантическите партньори диктуват твърди рамки, които настоящият кабинет няма да престъпи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русофил
05:44 12.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Накратко
05:59 12.08.2026
8 оня с коня
Коментиран от #9
06:01 12.08.2026
9 Хорспауърс
До коментар #8 от "оня с коня":Ще ти боядисат коня зелен накрая.
06:03 12.08.2026
10 Мурзик
06:10 12.08.2026
11 Търновец
Коментиран от #54
06:17 12.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Вън от България натрапници!
06:21 12.08.2026
15 АТИЛА
06:22 12.08.2026
16 АТИЛА
06:22 12.08.2026
17 НАТОпорчен
06:23 12.08.2026
18 АТИЛА
06:23 12.08.2026
19 Млад стажант Комик
06:24 12.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
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25 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят
Руският посланик в София Елеонора Митрофанова призова България и Русия да възстановят нормалния дипломатически диалог, като заяви, че политическите и икономическите контакти между двете държави в момента са практически замразени.
Възстановяването на отношенията обаче не може да стане само с декларации. Необходим е практически подход „стъпка срещу стъпка“, при който всяка инициатива на България е придружена от конкретна насрещна стъпка от Русия, като същевременно България спазва задълженията си като член на Европейския съюз и НАТО.
Търговията България–Русия се срина
Официалните данни на българското Министерство на икономиката показват мащаба на промяната.
През 2022 г. двустранният стокообмен е бил около 6,85 млрд. евро, като българският внос от Русия е достигнал приблизително 6,34 млрд. евро.
През 2024 г. общият стокообмен вече е едва 1,08 млрд. евро, а през 2025 г. спада допълнително до около 821 млн. евро.
Само за три години това представлява спад на двустранната търговия с приблизително 88% спрямо 2022 г.
Интересен обрат има в търговското салдо: през 2022 г. България има дефицит от около 5,83 млрд. евро в търговията с Русия, докато през 2025 г. вече има положително салдо от приблизително 134 млн. евро.
Въпреки политическото охлаждане руските преки инвестиции в България не са изчезнали. По данн
06:29 12.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят
1. Възстановяване на дипломатическия диалог
Първата стъпка не изисква големи инвестиции – необходимо е възстановяване на редовните институционални контакти между външните министерства и икономическите ведомства на България и Русия.
Диалогът не означава автоматично съгласие по външнополитическите въпроси. Той създава канал, през който могат да се решават практически проблеми на граждани, предприятия, туристи, студенти и инвеститори.
2. Статутът на България в руския списък на „неприятелските държави“
Една от темите за бъдещи преговори трябва да бъде премахването на България от руските ограничителни списъци.
Това би трябвало да бъде насрещна руска стъпка, а не едностранна отстъпка от България.
3. Туризъм и визи
Възстановяването на туристическия поток може да бъде една от най-бързите икономически мерки.
България би могла да работи за максимално облекчаване на законните визови процедури за туристи, семейства, студенти, преподаватели и бизнес посетители в рамките на европейските и шенгенските правила.
Русия от своя страна би могла да предостави реципрочни облекчения за български граждани.
Особено значение има възстановяването на връзките с българските черноморски курорти, балнеоложките центрове и з
06:30 12.08.2026
28 Ппограма "Кантрол над времето"
времето е наше
Товорищ Митрофанова вьiй болшой татар
06:31 12.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ни ЛУКойл ял,ни ЛУКойл мирисал
за БГ Енергетика КЕЛЕПИР
Митрофанова в СИБИР
06:33 12.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят
Руски студенти в България
Българските университети могат отново активно да привличат руски студенти в медицина, инженерни специалности, информационни технологии, икономика и българистика.
Това не е само образователна политика. Чуждестранните студенти плащат такси за обучение, наеми, храна, транспорт и услуги, което носи приходи за университетите, бизнеса и местните общности.
Подобни програми могат да бъдат реципрочни и за български студенти, преподаватели и научни работници.
06:40 12.08.2026
37 тëтката
06:41 12.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят
Решенията за руския петрол не зависят единствено от България, тъй като страната е член на Европейския съюз и е обвързана с общата европейска санкционна политика.
Ако независим икономически анализ покаже, че определен режим на доставки би имал значителен положителен ефект за българската икономика, правителството може да постави въпроса пред европейските институции.
Всяко искане трябва да бъде аргументирано с конкретни икономически показатели: влияние върху цените на бензина и дизела, инфлацията, данъчните приходи, работните места, износа и бюджетния дефицит.
Целта трябва да бъде запазване на ра
06:41 12.08.2026
40 еvгиzuaтец
До коментар #2 от "Европеец":тебе групово те интегрират.всяка ношт
06:42 12.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят
България и Гърция могат да направят нова икономическа оценка на проекта за петролна връзка между Бургас и Александруполис.
Подобна инфраструктура може да бъде проектирана за доставки от различни източници, което би увеличило енергийната сигурност и би ограничило зависимостта от един доставчик.
За България проектът може да донесе транзитни приходи, инвестиции и нови работни места, както и да повиши стратегическото значение на българските черноморски пристанища.
06:43 12.08.2026
43 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят
Необходима е нова независима икономическа оценка на проекта. Тя трябва да покаже колко би струвало завършването му, какъв би бил срокът за строителство, каква би била прогнозната цена на произведената електроенергия и как проектът се сравнява с изграждането на нови мощности в АЕЦ Козлодуй.
Решението трябва да бъде икономическо и стратегическо, а не идеологическо.
06:45 12.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ганя със изкуств интеулект
06:46 12.08.2026
46 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят
1. Възстановяване на дипломатическия диалог
Първата стъпка не изисква големи инвестиции – необходимо е възстановяване на редовните институционални контакти между външните министерства и икономическите ведомства на България и Русия.
Диалогът не означава автоматично съгласие по външнополитическите въпроси. Той създава канал, през който могат да се решават практически проблеми на граждани, предприятия, туристи, студенти и инвеститори.
2. Статутът на България в руския списък на „неприятелските държави“
Една от темите за бъдещи преговори трябва да бъде премахването на България от руските ограничителни списъци.
Това би трябвало да бъде насрещна руска стъпка, а не едностранна отстъпка от България.
3. Туризъм и визи
Възстановяването на туристическия поток може да бъде една от най-бързите икономически мерки.
България би могла да работи за максимално облекчаване на законните визови процедури за туристи, семейства, студенти, преподаватели и бизнес посетители в рамките на европейските и шенгенските правила.
Русия от своя страна би могла да предостави реципрочни облекчения за български граждани.
06:47 12.08.2026
47 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят
4. Руски студенти в България
Българските университети могат отново активно да привличат руски студенти в медицина, инженерни специалности, информационни технологии, икономика и българистика.
Това не е само образователна политика. Чуждестранните студенти плащат такси за обучение, наеми, храна, транспорт и различни услуги, което носи приходи за университетите, бизнеса и местните общности.
Подобни програми могат да бъдат реципрочни и за български студенти, преподаватели и научни работници.
5. АЕЦ Белене необходима е нова икономическа оценка
Проектът за АЕЦ Белене предвижда два блока по 1000 MW, или общо 2000 MW инсталирана мощност. България вече разполага с площадка и закупено основно оборудване за проекта.
Вместо темата да остава заложник на политически спорове, държавата може да възложи нова независима международна технико-икономическа оценка.
Тя трябва ясно да покаже колко би струвало завършването на проекта, какъв би бил срокът за строителство, каква би била прогнозната цена на произведената електроенергия и как АЕЦ Белене се сравнява с изграждането на нови мощности в АЕЦ Козлодуй.
Решението трябва да бъде икономическо и стратегическо, а не идеологическо.
6. Петролна връзка между България и Гърция
България и Гърция могат отново да разгледат икономическата целесъобразност на Петролна връзка между Бъл
06:52 12.08.2026
48 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят
България и Гърция могат отново да разгледат икономическата целесъобразност на Петролна връзка между България и Гърция.
Проектът не трябва да бъде зависим само от един доставчик. По-добрият вариант е той да бъде разглеждан като международен енергиен коридор, който може да транспортира петрол от различни източници.
За България подобна инфраструктура би могла да носи транзитни такси, инвестиции, работни места и допълнително стратегическо значение на Черноморския регион.
7. Рафинерията в Бургас и доставките на суров петрол
Решенията за руския петрол не зависят единствено от България, тъй като страната е член на Европейския съюз и е обвързана с общата европейска санкционна политика.
Ако независим икономически анализ покаже, че определен режим на доставки би имал значителен положителен ефект за българската икономика, правителството може да постави въпроса пред европейските институции.
Всяко искане трябва да бъде аргументирано с конкретни икономически показатели: влияние върху цените на бензина и дизела, инфлацията, данъчните приходи, работните места, износа и бюджетния дефицит.
Целта трябва да бъде запазване на работеща рафинерия, конкурентен пазар на горива и защита на потребителите.
8. Българският износ трябва да бъде част от всеки нов икономически диалог
България не трябва да бъде само вносител на енергийни ресурси и суровини.
При евентуално подобряване на икономическите отношения тря
06:53 12.08.2026
49 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят
Решенията за руския петрол не зависят единствено от България, тъй като страната е член на Европейския съюз и е обвързана с общата европейска санкционна политика.
Ако независим икономически анализ покаже, че определен режим на доставки би имал значителен положителен ефект за българската икономика, правителството може да постави въпроса пред европейските институции.
Всяко искане трябва да бъде аргументирано с конкретни икономически показатели: влияние върху цените на бензина и дизела, инфлацията, данъчните приходи, работните места, износа и бюджетния дефицит.
Целта трябва да бъде запазване на работеща рафинерия, конкурентен пазар на горива и защита на потребителите.
8. Българският износ трябва да бъде част от всеки нов икономически диалог
България не трябва да бъде само вносител на енергийни ресурси и суровини.
При евентуално подобряване на икономическите отношения трябва да се търси и по-добър достъп за български предприятия до руския пазар в секторите, в които това е разрешено от действащото европейско законодателство.
Сред потенциалните области са фармацевтични продукти, козметика, определени храни и напитки, машиностроене, компоненти и услуги.
Всеки нов модел на икономическо сътрудничество трябва да бъде двустранен и да носи измерими ползи и за българския износ.
9. Торове, земеделски суровини и индустриални материали
Енергийната сигурност не се изчерпва с природния газ
06:55 12.08.2026
50 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят
Енергийната сигурност не се изчерпва с природния газ и петрола.
Цените на торовете, горивата, металите и редица промишлени суровини влияят директно върху себестойността на земеделската продукция, транспорта и индустриалното производство.
Където европейското законодателство позволява търговия, България може да търси дългосрочни договори с прозрачни ценови формули и гарантирани количества.
В същото време държавата трябва да избягва прекомерна зависимост само от един доставчик и да запази възможностите за алтернативни доставки.
10. Националният интерес трябва да се измерва с резултати
Целта на подобен диалог не трябва да бъде България да избира между Русия, Европейския съюз или Съединените щати.
Българският национален интерес трябва да бъде измерван с конкретни резултати:
по-ниски разходи за енергия, повече туристи, повече чуждестранни студенти, по-висок български износ, повече транзитни приходи, повече инвестиции, по-високи приходи за бюджета и по-нисък инфлационен натиск.
В същото време България трябва да запази диверсифицирана икономика и енергетика. Възстановяването на определени търговски отношения не трябва да води до нова критична зависимост.
Необходим е принципът стъпка срещу стъпка
Ако България предприеме действия за възстановяване на туризма, икономическите контакти и политическия диалог, трябва да има ясни и измерими насрещни действия.
Те могат да включват п
06:55 12.08.2026
51 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят
Ако България предприеме действия за възстановяване на туризма, икономическите контакти и политическия диалог, трябва да има ясни и измерими насрещни действия.
Те могат да включват по-добри условия за българския бизнес, премахване на ненужни административни ограничения, реципрочни условия за гражданите, студенти и туристи, както и по-добър достъп до пазари.
Диалогът сам по себе си не означава промяна на международните ангажименти на България.
Той е инструмент за защита на националния интерес.
Успешната външна политика трябва да се измерва не с лозунги, а с конкретните резултати за гражданите, бизнеса и държавния бюджет.
06:57 12.08.2026
52 Ганя с изкуствен интеуелект
България успешно трансформира липсата на руски туристи с посещия от Румъния до 2 400 000 посещения и 1 000000, както в последните две години на турски туристи до 2 000 000 посещения.В общата сума България осигури няд 13 500 000 туристически посещения, което неутрализира ефектите от спада от Немски, английския и руски пазар
07:05 12.08.2026
53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
07:05 12.08.2026
54 Дрън
До коментар #11 от "Търновец":Пак ще използваш руския газ и петрпл но на петорна цена!
07:09 12.08.2026