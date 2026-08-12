Митрофанова призова България да възстанови диалога с Русия

Русия призовава България да възстанови нормалния дипломатически диалог между двете страни.

Това заяви посланикът на Руската федерация в София Елеонора Митрофанова, като подчерта, че към момента липсват каквито и да е контакти с новото българско правителство. Според руския дипломат, София показва по-умерена реторика на вътрешнополитическата сцена, но реални стъпки за промяна в курса на взаимоотношенията все още няма.

В официални изявления, цитирани от ТАСС и руското външно ведомство, Митрофанова отбелязва, че политическият диалог в момента е практически замразен. „Новото българско правителство засега само на думи и устно е готово да подобри двустранните отношения, но де факто нищо не се е променило“, посочва тя пред информационните агенции. Руският представител допълва, че българските дипломати на международните платформи продължават да следват досегашната линия, наложена от ангажиментите на страната към Европейския съюз и НАТО.

Бизнесът и енергетиката са в пълна стагнация

Освен дипломатическия застой, Елеонора Митрофанова обърна внимание и на икономическите връзки, които по думите ѝ са „практически замразени“. Тя даде пример с липсата на всякакви разговори в сферата на енергетиката и неяснотата в кои области изобщо би могло да се преговаря занапред.

Дипломатът коментира и ситуацията около рафинерията на „Лукойл“ в Бургас, подчертавайки, че за нейното нормално функциониране е необходим руски петрол. По думите на Митрофанова, за да бъде съхранен заводът и да се избегнат икономически сътресения, България вероятно ще трябва да поиска нова дерогация от Брюксел.

Ограниченията от ЕС и НАТО остават бариера

Според руската страна, високата степен на политическа зависимост на София от решенията в Брюксел остава основна пречка за възстановяване на нормалното сътрудничество. Официална Москва отчита, че макар изказванията на българските държавници вътре в страната да са по-сдържани, реалният икономически и културен обмен между България и Русия продължава да се намира в състояние на сериозен застой.

От руското посолство в София изразяват скептицизъм относно бързото разширяване на сътрудничеството, тъй като ангажиментите на България към евроатлантическите партньори диктуват твърди рамки, които настоящият кабинет няма да престъпи.