12 август 1952 г. Сталин избива 24-ма видни евреи-интелектуалци

Този Шабат, 12-ти август, отбелязваме годишнина от “Нощта на убитите поети.” Това припомня във "Фейсбук" проф. Александър Оскар.

На този ден, през 1952 г., 24-ма видни евреи-интелектуалци (поети, писатели, артисти) биват екзекутирани в централата на КГБ в Москва, по нареждане на Сталин.

Всички те са част от еврейския антифашистки комитет и са арестувани през 1948 г. с обвинения в държавна измяна.

Сред убитите са писателите Давид Бергелсон, Лейб Квитко и Ицик Фефер, както и актьорът и режисьор Бенямин Зускин.

След този трагичен случай, Сталин продължава с преследванията на евреи и още на следващата година, по подобен начин, нарежда арестуването и екзекуцията на десетки лекари-евреи, отново с обвинения в държавна измяна. Тази антисемитска кампания остава в историята като “Заговорът на лекарите-евреи”.

“Нощта на убитите поети”, както и “Заговорът на лекарите” са пример за агресивния антисемитизъм на Сталин и СССР. За съжаление, тази политика продължава и след неговата смърт, а много от проявленията и виждаме и в днешна Русия.

И понеже ме питат какво ми е мнението за паметника на съветската армия, по-известен като монумент на окупационната червена армия (МОЧА), то няма как да е позитивно. Защото няма как да изпитвам позитивни чувства към паметник, възхваляващ една човеконенавистна идеология.

Ние помним!