Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
12 август 1952 г. Сталин избива 24-ма видни евреи-интелектуалци

12 август 1952 г. Сталин избива 24-ма видни евреи-интелектуалци

12 Август, 2026 05:20 13 826 271

  • евреи-
  • поети-
  • кгб-
  • екзекуция-
  • сталин

Всички те са част от еврейския антифашистки комитет и са арестувани през 1948 г. с обвинения в държавна измяна

12 август 1952 г. Сталин избива 24-ма видни евреи-интелектуалци - 1
Част от екзекутираните евреи-интелектуалци през 1952 г./Фейсбук
Факти Факти

Този Шабат, 12-ти август, отбелязваме годишнина от “Нощта на убитите поети.” Това припомня във "Фейсбук" проф. Александър Оскар.

На този ден, през 1952 г., 24-ма видни евреи-интелектуалци (поети, писатели, артисти) биват екзекутирани в централата на КГБ в Москва, по нареждане на Сталин.

Всички те са част от еврейския антифашистки комитет и са арестувани през 1948 г. с обвинения в държавна измяна.

Сред убитите са писателите Давид Бергелсон, Лейб Квитко и Ицик Фефер, както и актьорът и режисьор Бенямин Зускин.

След този трагичен случай, Сталин продължава с преследванията на евреи и още на следващата година, по подобен начин, нарежда арестуването и екзекуцията на десетки лекари-евреи, отново с обвинения в държавна измяна. Тази антисемитска кампания остава в историята като “Заговорът на лекарите-евреи”.

“Нощта на убитите поети”, както и “Заговорът на лекарите” са пример за агресивния антисемитизъм на Сталин и СССР. За съжаление, тази политика продължава и след неговата смърт, а много от проявленията и виждаме и в днешна Русия.

И понеже ме питат какво ми е мнението за паметника на съветската армия, по-известен като монумент на окупационната червена армия (МОЧА), то няма как да е позитивно. Защото няма как да изпитвам позитивни чувства към паметник, възхваляващ една човеконенавистна идеология.

Ние помним!


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 182 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хитрото

    286 80 Отговор
    Защо не е посочен авторът на статията , явно някой отявлен Макартист пратил хиляди хора в затвора или променил техните съдби , или платен журнарист от ФАЩ .

    Коментиран от #57, #264

    06:29 12.08.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ние помним

    352 70 Отговор
    И бомбардировките над София от англо-американските въздушни сили и как бяха избити цивилни граждани на Република България.
    НИЕ ПОМНИМ!

    Коментиран от #10, #33, #61, #160

    06:35 12.08.2023

  • 5 САТЪРА НА ХАНА

    152 57 Отговор
    Георги Илиев Андрейчин, известен като Джордж Балканец -
    ДЯДОТО НА АНДРЕЙ РАЙЧЕВ Е РАЗСТЕЛЯН ОЩЕ НА 20 АПРИЛ 1950 ОТ СТАЛИН ,
    .....
    ЗАЩОТО ОТРАВЯ МИН.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПО НАРЕЖДАНЕ НА ЦРУ :))

    06:36 12.08.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сандо

    290 68 Отговор
    Помните,ама много избирателно.А едно "Благодаря" няма ли да кажете на Сталин,че ви е разрешил да имате държава?Вярно,че познавайки нрава на евреите,веднага е направил забележката,че сега там никога няма да има мир - и се оказа прав.А тия праведници,които явно са решили вечно да дерибействат върху холокостта,няма ли да обвинят "цивилизования" Запад за сегашните гонения и убийства на руснаци?

    06:42 12.08.2023

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сандо

    81 207 Отговор
    няма в мире по-продажно, подло и долно от ватника и бегераба му.

    Коментиран от #19

    06:47 12.08.2023

  • 10 Сър Пичук

    165 72 Отговор

    До коментар #4 от "Ние помним":

    Помним и бомбардировките над Балчик и Варна.
    Когато също бяха избити цивилни!

    Коментиран от #13, #17

    06:48 12.08.2023

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Р.К.И.

    73 42 Отговор
    Не трябва да делем жертвте на наши и ваши. Избиваните са от всички етноси. Навсякъде такива режими и носителите им трябва да бъдат поставяни извън зкона и извън търпимостта на обществата. И всеки индивид който оправдава такива режими трябва да бъде изолиран от обществото, като опасен.

    Коментиран от #85

    06:53 12.08.2023

  • 15 Мимчят

    165 33 Отговор
    Този паметник няма нищо общо с евреите.Къде го свързваш.

    Коментиран от #20

    06:54 12.08.2023

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бяха

    125 28 Отговор

    До коментар #10 от "Сър Пичук":

    Наистина 9 или 10 жертви от която 1 рускиня ,но флота е бил от украинци и литовци ,даже адмирала е литовец ,а ти можеш ли да кажеш колко са жертвите в София??

    Коментиран от #26

    06:58 12.08.2023

  • 18 Гошо

    165 21 Отговор
    И ние помним, че Ягода, Берия, Троцки, Ленин, Бухарин, и още мноооого бяха в ръководството на тази създадена от евреите държава...

    Коментиран от #142

    07:02 12.08.2023

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кочо

    74 29 Отговор
    Сталин е бил заобиколен от прекалено много народ с нечисти намерения! Преди и след войната! Накрая го ликвидираха! Главна заслуга за успеха на руснаците в Корейската война има Вадим Мацкевич, който изобретява антирадар срещу радиолокационните мерници на американските самолети! Устройство, колкото кутия от цигари! Опонентите му конкуренти създали 120 кг ,,устройство", с обсег 600 м, неговото - 10 км! Уволнили го, едва успял да го приложи в бойните действия! 17 годишен, през 1937 г. на международно изложение демонстрира първият съветски робот, който поради недостатъчна мощност на моторчето, вдигнал ръка само до рамото. Намиращите се наблизо германци, веднага се снимали с робота, заел поза с хитлеристки поздрав! Репресия, едва го отървали по будните и честни хора! Приятелят му, комсомолски секретар, в знак на протест, обстрелва сградата на НКВД с дистанционно движещо се устройство, изстрелващо мини - ракети! Не изключвам Мацкевич да е евреин!

    07:12 12.08.2023

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Голям зор

    57 15 Отговор
    През тоя период що народ са избили и там и тук.

    07:18 12.08.2023

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Напишете че Сталин

    193 50 Отговор
    създава Израел
    А ако не беше той, България щеше да бъде английска картофена нива.

    Коментиран от #39

    07:19 12.08.2023

  • 28 Механик

    131 33 Отговор
    Разбира се, че ще ги премахне. Това са вредители и за тях не може да има милост.
    И само да напомня на тия дето сега ще ме емнат : Пичове, СССР го създадоха ЕВРЕИ.
    А сега се чудете дали сте с мен или против мен.

    Коментиран от #144

    07:24 12.08.2023

  • 29 Кочо

    94 37 Отговор
    А българските фашисти колко хора са убили, но пак искате да сте българи!

    Коментиран от #126, #145

    07:26 12.08.2023

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кажи

    96 17 Отговор

    До коментар #26 от "Сър Пичук":

    За пореден път пишеш каквото ти е удобно на тебе.Питах те знаеш ли колко са жертвите след БОМБАРДИРОВКИТЕ над София???

    Коментиран от #38, #148

    07:30 12.08.2023

  • 33 да питам

    28 23 Отговор

    До коментар #4 от "Ние помним":

    А цистерната със спирта , помниш ли ?!

    07:31 12.08.2023

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кочо

    75 24 Отговор
    В същите години, тук евреите антифашисти са взели властта, направили са Народен съд и са се саморазправили с неудобните българи, както фашисти, така и земеделци и комунисти! На паметника Альоша е заобиколен от евреи - антифашисти и сегашната фашистка власт иска да ги премахне!

    07:36 12.08.2023

  • 37 Котката

    120 30 Отговор
    И понеже са евреи трябва да има статия за тях. Знаем, че евреите са злопаметни и отмъстителни. Знаем, че са страхливи като мишки като авторът на статията, страх го е да си напише името.

    07:39 12.08.2023

  • 38 Сър Пичук

    42 84 Отговор

    До коментар #32 от "Кажи":

    Да, зная броя на жертвите, но не това е важното!
    Важното е, че "братята освободители" също са ни бомбили и ако не са били изгонени от немска подводница, жертвите щяха да са много повече. Ако им беше позволено, щяха да сринат градовете. Което и са правили при други случаи, правят и сега.
    Много или малко жертви, просто помним.

    Коментиран от #239

    07:39 12.08.2023

  • 39 ДА БЕ...ВЕРВАЙ СИ

    40 73 Отговор

    До коментар #27 от "Напишете че Сталин":

    Колкото Гърция ли...???? Щото там влязоха съюзниците, а у нас, орките с ватенките.....Ама къде е Гърция.....къде сме ние...????

    Коментиран от #43, #88, #137

    07:40 12.08.2023

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ахаа

    89 15 Отговор
    Абе само питам. От къде идва тази любов към евреите. Цял свят ги обича много и ги пази.

    Коментиран от #146

    07:47 12.08.2023

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 руска подлога си ти

    18 58 Отговор

    До коментар #43 от "Ти си там,":

    и пълен нещастник.....оди са гръмни,да не хабиш кислорода на планетата.....

    07:54 12.08.2023

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Авторът е

    52 7 Отговор

    До коментар #1 от "Хитрото":

    Мойше Келенкопф

    08:09 12.08.2023

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Наблюдател

    35 60 Отговор
    Българските русофили винаги са били антисемити.

    Коментиран от #122

    08:10 12.08.2023

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 мер

    103 27 Отговор

    До коментар #14 от "Р.К.И.":

    Абе не знам кой и за какво е убивал Сталин , но войниците на фронта са тръгвали в атака с неговото име .... за Родину , за Сталину ! Сталин е трепал класовия враг на работниците и селяните ....богатите и “интелигенцията“ които са слуги на богатите и верни пазачи на техните привилегии , защото богатите им плащат за това . Същата интелигенция се зароди след 1989г. в България и са цяла банда от политолози , историци , всякакви професори и доценти , даже вече има и академик, които лъжат , фалшифицират и манипулират населението в полза на новите кулаци .

    Коментиран от #121, #163, #261

    08:27 12.08.2023

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ей момче заблудено!

    77 29 Отговор

    До коментар #39 от "ДА БЕ...ВЕРВАЙ СИ":

    Винаги сме били По от гърците! През 80те години идваха в България да си купуват бельо,че там нямаше!Така че,не ми ги хвали византийците!Сега сме зле,но преди 1944г.бяхме още по зле,и се оправихме!Пак ще се оправим!

    Коментиран от #162, #228

    08:32 12.08.2023

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Ксаниба

    81 16 Отговор
    Болшевишката революция, по точно преврата ,извършен от евреите интелектуалци , начело с троцки не само унищожила Империята, руския елит, но и избила милиони обикновени, невинни люде!!! Сталин е знаел много неща, все лак е бил ковчежника на партията.

    08:41 12.08.2023

  • 110 Иванко

    11 10 Отговор
    Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име

    08:42 12.08.2023

  • 111 Диоген

    18 3 Отговор
    "Всичко тече"-Василий Гросман. Четете,за да знаете!

    08:43 12.08.2023

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 По зле

    24 54 Отговор
    Е бил от Хитлер ,,Сталин .

    Накрая затова го оставят да се мъчи ,докато мре .
    Цял ден е лежал в собствените си фекалии и течности и никой не е помагал , за да изчезне от тоя свят .

    Усетил е поне малко от своят терор и репресии над целия СССР.
    Но и това е малко , при положение че под неговата диктатура , е избил 7 милиона души

    Коментиран от #170

    08:49 12.08.2023

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Да не забравяме

    27 30 Отговор

    До коментар #58 от "КОБА":

    И Шаломов е с Еврейски Корени .

    Оня Дъртия в Бункера , Шаломов.

    08:51 12.08.2023

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Ние помним

    32 51 Отговор
    И Руската Подла Атака през 1915 година .
    Докато ние воюваме със Сърбия , Братюшките ни нападат в Гръб.

    Как руските Кораби тогава обстрелват Варна .
    Добре че се появили немските подводници , иначе Варна щеше да заприлича на гробище .

    Коментиран от #119

    08:59 12.08.2023

  • 119 Това е до

    5 10 Отговор

    До коментар #118 от "Ние помним":

    Коментар 4

    09:00 12.08.2023

  • 120 Ха ха ха

    21 53 Отговор
    Фашизъм = комунизъм = путинизъм.....

    09:12 12.08.2023

  • 121 Истината

    30 50 Отговор

    До коментар #85 от "мер":

    ....... Сталин , но войниците на фронта са тръгвали в атака с неговото име .... за Родину , за Сталину !........
    Това е поредната руска фалшификация на историята. Този мит е измислен от политическите офицери и е повтарян многократно във филми и "спомени". Истината е, че никога не се е тръгвало в атака с тези думи. Според спомени на фронтоваци най-използван е бил "русский мат", или псувни.

    Коментиран от #132

    09:16 12.08.2023

  • 122 Браво

    5 1 Отговор

    До коментар #59 от "Наблюдател":

    ако е така

    09:16 12.08.2023

  • 123 Госあ

    34 43 Отговор
    А кой взриви църквата Света Неделя по нареждане от кремля.А другари ??

    Коментиран от #127, #139, #244, #247

    09:16 12.08.2023

  • 124 Мошето

    91 18 Отговор
    27 януари за Международен възпоменателен ден на Холокоста. А защо е тогава??
    Защото на 27 януари е датата, на която през 1945 войниците на Сталин/Червената армия/ освобождават оживелите от концлагера Аушвиц (или Освиенцим).

    Тук са спестили, че евреите-интелектуалци не са избити без причина. Прокарвали са американската и ционистката пропаганда, вършили с и подривна дейност и работили срещу системата и държавата.

    Коментиран от #125, #130

    09:18 12.08.2023

  • 125 Кочо

    43 10 Отговор

    До коментар #124 от "Мошето":

    Да беше паметник посочената от Вас дата, решението е лесно - няколко кила пироксилин, както казва един герой на Чудомир и - готово! Но, нищо чудно няма! Когато трябва да съсипят и ограбят една държава, Те, първо проповядват там колко светли са идеите на комунизма, натрапят революция, избият водачите на този народ и ги прогонят, национализират им имуществото и тогава започва нова пропаганда, как социализма е недоносче, пазарната икономика е водеща, вижте цъфтящия капиталистически Запад и хоп - приватизация в техни алчни ръце! Затова днес са антифашисти, утре антикомунисти, докато те опоскат до състояние, когато няма да има нужда ни да те лъжат, ни да ти се молят и дори не те забелязват, защото вече не им пречиш! Ако пречиш - Донбас!

    09:27 12.08.2023

  • 126 стоян

    26 38 Отговор

    До коментар #29 от "Кочо":

    До 29 ком - малко са избили щом толкова много кумунисти и ятаци се навъдили след девети със своята некадърност разсипаха и унищожиха България за 50 гд

    09:28 12.08.2023

  • 127 Кочо

    26 11 Отговор

    До коментар #123 от "Госあ":

    На Асен Агов дядо му и подобни! Капитан Асен Агов, земеделец, убит от фашистите 29 април 1925 г., казано без справка в търсачките!

    09:29 12.08.2023

  • 128 Даамм

    60 8 Отговор
    О, времена! О, нрави! По това време в САЩ също са избивали евреи интелектуалци. Правили са го демократично, след съдебни процеси. Някои от набедените са осъждани на смърт, а други са убивани социално и икономически. Лошото е, че никой не се учи от историята. А днешните човеци се обръщат към миналото, за да заемат човеконенавистни практики, само злото ги привлича. Гледайте и се радвайте как унищожават света ни...

    09:33 12.08.2023

  • 129 Павел пенев

    36 14 Отговор
    И Сталин кокто Хитлер има еврейско потекло и знае много добре какво представляват евреите.

    09:36 12.08.2023

  • 130 Авраам

    23 13 Отговор

    До коментар #124 от "Мошето":

    Ти бил ли си в Аушвиц? Не си! Ако беше нямаше да бъркаш Аушвиц с Освиенцим - иди кажи на местен поляк, че си в Аушвиц, когато си в Освиенцим. Ако си бил, щеше да знаеш кои точно части на Черв. армия са минали от там, даже кои по-точно са прочистили Биркенау 1 и Биркенау 2. Щеше да научиш и едни по-отдругаде погледнали гледни точки за ВСВ! Официални при това, които никой на оспорва по онези географски ширини. Но не си бил...

    Коментиран от #159

    09:36 12.08.2023

  • 131 ганю

    47 18 Отговор
    Национална сигурност КГБ не си поплюва-правилно няма лабаво
    руснаците са патриоти
    не са лигльовци като вас и фурнаджийски лопати
    молодцьi

    Коментиран от #150

    10:03 12.08.2023

  • 132 мер

    65 16 Отговор

    До коментар #121 от "Истината":

    Брей да му се не види , вие да не посещавате миналото с машина времето , знаете какво е говорил Левски , Ботев били сте на руската окупация 1878г. и доказвате , че Освобождението е лъжа , свидетели сте на героичната съпротива на Хитлеровата армия срещу руските фашисти . Този начин на манипулации може да е свършил работа в Окрайна , но тук , ако забелязваш , краварите нямат успех и не са обичани от голямата част на населението. .

    10:03 12.08.2023

  • 133 ганю

    84 17 Отговор
    Най много България построи по времето на комунизъма
    и с помощта на братска Русия(СССР)
    Работихме успешно и с Германия и Япония
    сега за 33 г кльопачка и разсипия от разни крадливо-мутренско-мафиотски тъпанари
    не сте създали нищо
    нищо родно не остана всичко окрадохте и продадохте
    темерути

    Коментиран от #156

    10:10 12.08.2023

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Сандо

    41 4 Отговор

    До коментар #39 от "ДА БЕ...ВЕРВАЙ СИ":

    Ами направи справка къде беше Гърция преди 89-та и къде беше Народна Република България тогава.Може да включиш и Турция в справката си.

    10:23 12.08.2023

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 ........

    37 14 Отговор
    Хитлеристите са избили много повече и са били направили специални лагери с газови камери за тях.Правили са си зловещи експерименти с тези,които не са били от арийската раса и са се пробвали да сменят цвета на очите им като са им слагали различни химикали,за да им станат сини очите.Искали са да затрият цели народи,не само евреите.
    Ние българите едно време сме били малко по-тъмни и сме осъзнавали,че не сме отговаряли на критериите за арийска раса.Затова сме и спасили евреите.И те душа носят.Човешки същества са.След тях са щели всички други да хвърлят в камерите.Важното е,че това безумие на хитлеритстите е било спряно и геноцида над цели народи е бил стопиран.

    10:31 12.08.2023

  • 141 КОКО Шантавия

    67 4 Отговор
    Никой не го интересува за платената ви, от евреите пропаганда, АМА ГРАМ !!!
    Вместо това, започнете да учите децата и необразования български народ на ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ !!!
    Пример - КОЙ ОТВОРИ НА СУЛТАНА ТЪРНОВСКИТЕ ПОРТИ ?
    п.с. Това няма да го напишете.,нали?

    Коментиран от #218

    10:39 12.08.2023

  • 142 Също и

    18 17 Отговор

    До коментар #18 от "Гошо":

    Не забравяй Сталин, чистокръвен 100 процентов евреин от Грузия.

    Коментиран от #219

    10:50 12.08.2023

  • 143 Памет оскарска

    25 6 Отговор
    Помни само смъртта, а не безсмъртието на творчеството, което организирано се унищожава на запад. И поеаията политизираха и пак - обратен резултат.

    10:51 12.08.2023

  • 144 Механик-водач

    31 3 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Абсолютно вярно. И с огромно количество еврейски пари.

    Коментиран от #154, #250

    10:54 12.08.2023

  • 145 Чистеменски

    24 39 Отговор

    До коментар #29 от "Кочо":

    Никой не е убивал повече българи от комунистите. А Сталин е избил най-много руснаци.

    Коментиран от #220

    10:56 12.08.2023

  • 146 Да ти кажа

    39 3 Отговор

    До коментар #44 от "Ахаа":

    Просто евреите държат всички базови банки в целия свят.

    10:59 12.08.2023

  • 147 стоян георгиев

    25 6 Отговор
    Евреите комунисти получават тва дето са си търсили,подобно на избитите от сталин руснаци комунисти или българи комунисти.именно въпросните са причината сталин да стане подобен сатрап.те му дадоха тази власт и избиваха или малтретираха от негово име докато на самите тях им дойде реда.

    11:04 12.08.2023

  • 148 Да питам...

    19 2 Отговор

    До коментар #32 от "Кажи":

    А ти кажи, къде е вървяла линията на фронта на 8 септември 1944

    11:10 12.08.2023

  • 149 факти само истински

    54 10 Отговор
    само 24 евреи след като Сталин им създава и признава държавата а какво са го дирили още до 52 година в СССР сигорно е имало сериозен преддтекст да ги трепе и кой е жив от периода та ги разказва тия , някои имат сега ползи от такова говорене ,а за милионите избити от Хитлер? А зверствата извършени от нацистка Германия в лагерите в периода 1939-45 защо не пишат или за това ,че Сталин 1945година ни дарява 358 бойни самолети ! А по късно само до 1989 ни даряват безплатно само 224 БРОЯ различни модификации НА МИГ И МИГ29 ПОСЛЕДНО 30 броя общо 460 бойни машини. После цялата ни армада от 400 самолети и крилати ракети с ядрени глави унижени с един замах по разпореждане на тия които сега ни продават 8 броя стар модел самолети платени напред но ще ги доставят друг път за милиарди долари какви партньори само каква грижа към партньор от НАТО

    Коментиран от #151

    11:11 12.08.2023

  • 150 Да ти кажа..

    5 14 Отговор

    До коментар #131 от "ганю":

    Някой казвал ли ти е,че чувал с вълна е по-умен от теб...не? Сега ти го казвам...да си знаеш..

    11:12 12.08.2023

  • 151 Да питам...

    4 17 Отговор

    До коментар #149 от "факти само истински":

    Я кА жи,тате колко овчиня даде , че да земеш диплома за начално обраувание...ммм

    11:14 12.08.2023

  • 152 Поп Андрей

    18 30 Отговор
    "И понеже ме питат какво ми е мнението за паметника на съветската армия, по-известен като монумент на окупационната червена армия (МОЧА), то няма как да е позитивно. Защото няма как да изпитвам позитивни чувства към паметник, възхваляващ една човеконенавистна идеология." - Добре, че беше хер Адолф да освободи евреите от концентрационните лагери и да им създаде държава. Сталин убил 24, а колко прати при св. Петър другият чичко с късият мустак? Даааа, някои не помнят.

    11:15 12.08.2023

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 АБСОЛЮТНО

    40 12 Отговор

    До коментар #133 от "ганю":

    ВСИЧКО ЗНАЧИМО Е ПОСТРОЕНО В ТОЗИ ПЕРИОД В ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ МОЖАХА И ДА ГО БОЯДИШАТ И ГО РАЗДАДОХА ЗА КОМПЕСАТОРНИ ХАРТИЙКИ НАЙ ЗНАЧИМИ В ИКОНОМИКАТА НИ ЗАВОДИ И ФАБРИКИ КАТО ЗАВОДА ЗА ПЛАСТМАСИ - КОМПЛАСТ В БЕРКОВИЦА НА ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА ЗА 250 КОМПЕСАТОРКИ И ВИЛА ЗА 3 МИЛИОНА ЛВ. ЕДИНСТВЕН НА БАЛКАНИТЕ ЗАИ ЗА АБРАЗИВНИ ИСТРУМЕНТИ ЕДИНСТВЕН НА БАЛКАНИТЕ. НАПРАВИХА ЗАВОДА КОМПЛАСТ КАТО ИЗГЛЕД ОТ ХЕРУШИМА ЗА ДА ПРОДАДАТ И АРМАТУРАТА ЗА СКРАП СТРАННОТО Е ЧЕ В ДЕМОКРАЦИЯТА С ТЕЗИ ОБЕКТИ СЕ СДОБИХА ЧЛЕНОВЕ ОТ В.С . НА БСП а НИЕ БАЧКАХМЕ В РУСИЯ ПО ТЕХНИТЕ ОБЕКТИ ПРЕДИМНО ГРАДЯШИ СЕ МЕТАЛОРГИЧНИ ЗАВОДИ НА МАГНИТНАТА АНОМАЛИЯ СЪВМЕСТНО С НЕМЦИ И ФИЛАНДЦИ ЗА ДА СЕ СДОБИЕМ С ВАЛУТА ДА СИ ЗАКУПИМ ЖИЛИЩА

    11:30 12.08.2023

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Урюрвкос

    21 7 Отговор
    дайте да видим подписа на Сталин под тази заповед.

    11:55 12.08.2023

  • 159 Мошето

    28 1 Отговор

    До коментар #130 от "Авраам":

    Ограмоти се:

    "Аушвиц или Освиенцим е комплекс от нацистки концентрационни лагери, построени и ръководени от Нацистка Германия в окупирана Полша по време на Втората световна война. Състои се от Аушвиц I (оригиналният концлагер), Аушвиц II Биркенау (комбинация от концентрационен и изтребващ лагер), Аушвиц III Моновиц (трудов лагер) и 45 сателитни лагера."

    12:02 12.08.2023

  • 160 И ние помним

    18 39 Отговор

    До коментар #4 от "Ние помним":

    Как без сме във война с Русия, червената орда нахлува у нас и избива 42 000 българи .

    Коментиран от #161

    13:26 12.08.2023

  • 161 Объркал си се

    11 7 Отговор

    До коментар #160 от "И ние помним":

    420 000 са, бе

    14:37 12.08.2023

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Р.К.И.

    16 31 Отговор

    До коментар #85 от "мер":

    На всеки войник навсякъде по света ,последната дума е зов към майка му! Не към някакъв който не е и виждал на живо през живота си. Руските лъжи са невероятни. Нямат срам нито от Бог нито от хора.

    16:15 12.08.2023

  • 164 Чекмеджета

    26 6 Отговор
    24 чекмеджета с двойно дъно - отгоре болшевик , от долу протоколите на сионските мъдреци.

    16:22 12.08.2023

  • 165 Чекмеджета

    16 4 Отговор
    24 чекмеджета с двойно дъно - отгоре болшевик , от долу протоколите на сионските мъдреци.

    16:23 12.08.2023

  • 166 Чекмеджета

    16 5 Отговор
    24 чекмеджета с двойно дъно - отгоре болшевик , от долу протоколите на сионските мъдреци.

    16:24 12.08.2023

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Браво

    9 2 Отговор
    Браво!

    18:17 12.08.2023

  • 170 Роза

    11 27 Отговор

    До коментар #113 от "По зле":

    Ами не са му помогнали,защото ги е било страх да влязат в спалнята му!Нали после може да ги обвинят,че са го убили!Кой ще рискува живота си?!В днешно време дори не можем да си представим размерите на страха,който е вдъхвала личността на Сталин в онези времена!А що се отнася до избитите евреи-като всеки необразован човек Сталин не е гледал дали са талантливи творци,гледал е само етническия им произход!По същия начин,по който хитлеристите избиваха евреите в концлагерите,само заради това,че са евреи!Благодарна съм ,че не живеем в онези мракобесни времена,и се моля те никога да не се повторят!

    18:49 12.08.2023

  • 171 Сталин обичаше евреите

    31 5 Отговор
    Сталин създаде Израел. И създаде автономната област Биробиджан за тях в Сибир

    Коментиран от #225, #266

    11:00 13.08.2023

  • 172 Хайл 14/88

    23 13 Отговор
    Слава на Сталин,Слава на Хитлер,пазителите на света от проказата "демокрация и комунизъм" измислени от евреите

    14:06 13.08.2023

  • 173 балкански

    17 7 Отговор
    "сталин изби...." лично ли бе, неграмотници....

    20:07 18.12.2023

  • 174 руски банан

    6 18 Отговор
    За държавна измяна е трябвало навреме да утрепят самия Сталин.

    05:27 12.08.2025

  • 175 Гориил

    36 4 Отговор
    Въпросът за тяхната вина трябва да бъде свързан с реалностите на епохата и не бива да се опитваме да изучаваме проблема изолирано от враждебността и неприязънта между Запада и СССР. Западът направи всичко (и дори повече), за да гарантира, че тези хора приемат мъченическа съдба. Когато беше създадена държавата Израел, някои високопоставени съветски евреи проявиха безгрижие и с ентусиазъм приеха това събитие. Те платиха за това след предателството и измяната на Израел в полза на Запада (всички лидери на Руската революция от 1917 г. бяха евреи и се заклеха във вярност на марксизма). Сталин не прости измамата.

    05:27 12.08.2025

  • 176 Мали

    24 7 Отговор
    Браво на него, всички трябвало да ги!!!

    05:31 12.08.2025

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Попето

    21 5 Отговор
    Оскар е роден 1978 г., така че няма как да помни каквото и да е. По-полека с историческите оценки.

    05:55 12.08.2025

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Попе

    6 0 Отговор
    Има коментари от 2023 година......

    Коментиран от #182

    06:05 12.08.2025

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Проучват

    7 0 Отговор

    До коментар #180 от "Попе":

    общественото мнение.

    06:10 12.08.2025

  • 183 Джоузеф

    8 1 Отговор
    Джугашвили !

    06:13 12.08.2025

  • 184 Ами той и Бандера

    29 4 Отговор
    Е изтрепал много евреи но него го хвалят и дори е издигнат в национален герой! Авторе, кажете нещо з а Бандера и неговите паметници, моля

    06:19 12.08.2025

  • 185 ... сър

    17 4 Отговор
    Ционисти сър , ционисти.

    06:39 12.08.2025

  • 186 осемосем

    18 3 Отговор
    Хитлер беше прав!

    06:40 12.08.2025

  • 187 Защо

    29 4 Отговор
    Защо фараона изгони евреите. Защо испанския крал изгони евреите? Защо германския канцлер изгони и уби евреите. Защо Сталин изгони и уби евреите. ?

    06:48 12.08.2025

  • 188 Гориил

    13 2 Отговор
    Оказва се, че някои от високопоставените съветски евреи не са били нито марксисти, нито дори ленинисти. Ако е така, защо са извършили Руската революция?Въпреки това, през 1917 г. Русия се нуждае от промени, защото царската монархия е прогнила и катастрофално закъснява с реформите (става неконкурентоспособна). В този случай обаче революцията е държавен преврат.

    Коментиран от #222

    06:52 12.08.2025

  • 189 Ционистко лицемерие

    13 2 Отговор
    Дискусията била "изтекла" и не можело да се коментира с истината...

    07:04 12.08.2025

  • 190 Израелско лицемерие

    25 6 Отговор
    Авторът се опитва да защитава тези изр0ди като ни баламосва, че напълно оправданият антиционизъм бил антисемитизъм. Изтъркани юдеолицемерни номерца, сър.

    07:05 12.08.2025

  • 191 Търновец

    14 7 Отговор
    Израел беше създаден от Берия и Сталин а и двамата са Евреи. Лео Троцки е също Еврей и през 1907 е бил в София - смятам че той е създател на Македонска нация. През 1920 Август Троцки със Сталин като заместник опитаха с помощта на Червената армия да създадат диктатура на пролетариата в Полша и Германия но бяха разбити на Висла от Маршал Пилсудски. Предполагам че Евреите убити от Сталин са поставяли под въпрос неговата лична диктатура.

    Коментиран от #207, #217

    07:20 12.08.2025

  • 192 Размишления

    26 2 Отговор
    Като гледам какво се случи(падането на комунизма даже и 100 години не можа да изкара) възможно ли е наистина да е имало предатели сред комунистите?Отговора е 100 процентово ДА.Възможно ли е целта на част от участниците в болшевишката революция да е било просто да се свали властта в царска Русия и да използват комунистическата идея за да увлекат масите?Преди време видях списък на 40 души от ръководния състав на болшевишката партия 37 от тях бяха евреи.И накрая след падането на комунизма тия комунисти аз им викам троцкисти много бързо станаха върли капиталисти и олигарси.

    Коментиран от #197

    07:25 12.08.2025

  • 193 Тореро

    15 4 Отговор
    Хубаво е направил..

    07:37 12.08.2025

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Перо

    20 5 Отговор
    Законът в СССР не е постановявал, че евреите не подлежат на съд и присъда! Мисирките на всякъде слагат клишето “антисемитизъм”, когато нещо касае евреите и те не са съгласни с него!

    07:46 12.08.2025

  • 197 Перо

    12 1 Отговор

    До коментар #192 от "Размишления":

    Ти виж ръководния състава на НКВД, през време на репресиите, през 30-те г. и същото /на МВР/ в БГ, през 1944 г.

    07:49 12.08.2025

  • 198 дядото

    17 4 Отговор
    като гледам днешните,явно са малко.и защо отбелязвате само русия,нима има държава на запад,където евреите да не са преследвани.явно основателно.

    07:49 12.08.2025

  • 199 Р Г В

    16 4 Отговор
    Прочетете книгата " Лекари на невъзможното " от Кристиан Бернадак за да разберете великия Адол... Хит.... колко е ликви... в концл... и ще разберете че това е кап... в море... Автора е бил лекар в конц.... лаг... Ако Фюре.... не беше нахлул в СССР сега тия нямаше да създават проблеми в Ази... и. Евро... Стал... трябва да го предложат за Нобе... нагр...за ми...

    07:59 12.08.2025

  • 200 БгТопИдиот🇧🇬

    25 4 Отговор
    Що не ги долюбват тез убави ора назад във времето ?!?!

    Коментиран от #201, #267

    08:06 12.08.2025

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Простокурин

    8 21 Отговор
    Още едно потвърждение за същността на фашисткия режим в кремъл. сталин=хитлер=путин - изверги и фашизоиди.

    08:15 12.08.2025

  • 203 Луд

    10 4 Отговор
    Той е има правото с убиства на еврей да се защитава.

    08:19 12.08.2025

  • 204 Седемте козякливи джуджета:

    12 4 Отговор
    Разбрахме, де!
    Думата "ч.. т" е неприемлива! :))

    08:23 12.08.2025

  • 205 Град Симитли

    18 9 Отговор
    "... Ние помним!.."
    ... Ако помните, няма да наричате паметника на съветскста армия - - МОЧА, "професоре"!

    08:31 12.08.2025

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Хмм

    15 4 Отговор

    До коментар #191 от "Търновец":

    Израел е английски проект

    Коментиран от #221

    09:09 12.08.2025

  • 208 сПраведлив

    11 4 Отговор
    колко са 24, на фона на сегашния геноцид. малко е....

    09:20 12.08.2025

  • 209 теню

    8 11 Отговор
    Защо авторът на статията не казал ,че повече от 6 Милиона еврреи бяха убити от Хитлер само в Полша са убити хиляди по разни източници и то над 100 хиляди преди Хитлер да е окупирал Полша и след ВСВ Послското правителство го е извършили . Хиляди са били прогонени от домовете си и и омуществото им е разграбено не само там в цяла цивилизована Европа е така . Сталин дали е убил или не не споря и не знам но знам хиляди евреи избягаха от Европа в Америка , Канада , в Латинска Америка и Съветският съюз за да се спасят от репресиите в Европа същата която в 1939 година , каквато беше е и сега , същата история когато на власт бяха Хитлер
    , Б. Мусолини , Франко цар Борис сега са на власт синовете , дъщерите , внуците и цари Либералният фашизъм .

    09:24 12.08.2025

  • 210 В В.П.

    18 6 Отговор
    Язък .Трябваше да ликвидира всички чафути..това са изверги..Виж Ивицата ..

    09:39 12.08.2025

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 бай Ставри

    23 6 Отговор
    А може Сталин да е бил прав и действително да е имало заговор.

    09:40 12.08.2025

  • 213 В В.П.

    19 5 Отговор
    Който е ял и пил с чафут ,не дай боже е работил с тия боклуци знае за какво става дума .

    09:41 12.08.2025

  • 214 ЗАЩОТО

    23 7 Отговор
    ДНЕС 2025г ВИЙДАМЕ ЧЕ СТАЛИН НЕ Е СБЪРКАЛ...!!!

    09:52 12.08.2025

  • 215 Сталин

    8 5 Отговор
    Вие помните ама ние действаме

    10:13 12.08.2025

  • 216 Аавраам каза

    14 6 Отговор
    А денят на убитите журналисти и българинът застрелян с танков снаряд, нямаме право да отбелязваме.Убийци яхуди.

    10:25 12.08.2025

  • 217 Ванс

    14 6 Отговор

    До коментар #191 от "Търновец":

    Грешиш,Сталин и Берия не са чиф.ти,а грузинци.

    10:30 12.08.2025

  • 218 Ха ха ха ха

    18 3 Отговор

    До коментар #141 от "КОКО Шантавия":

    "КОЙ ОТВОРИ НА СУЛТАНА ТЪРНОВСКИТЕ ПОРТИ ?
    п.с. Това няма да го напишете.,нали?"
    Аз ще ти отговоря: лазар коен се казва. По темата, патриархът на българската литература, Иван Вазов е написал стихотворение. И сега дати задам друг въпрос: КОЙ, КАК И ЗАЩО ПРЕВОЗВА С КОРАБИТЕ СИ ТУРСКИТЕ ВОЙСКИ ОТ МАЛОАЗИЙСКИЯ БРЯГ ПРЕДИ БИТКАТА ПРИ ВАРНА, ПОД КОМАНДВАНЕТО НА ВЛАДИСЛАВ ЯГЕЛО - ВАРНЕНЧИК И ПО ТОЗИ НАЧИН ПРЕДРЕШАВА ИЗХОДА Й?

    Коментиран от #238

    10:39 12.08.2025

  • 219 Това

    8 3 Отговор

    До коментар #142 от "Също и":

    може да го твърди само жид поганен.

    10:43 12.08.2025

  • 220 Хайде

    14 5 Отговор

    До коментар #145 от "Чистеменски":

    стига с тези жидовски номера.

    10:44 12.08.2025

  • 221 Ха ха ха ха

    16 4 Отговор

    До коментар #207 от "Хмм":

    "Израел е английски проект"
    Напълно си прав, но ханглетата са искали да бъде в Украйна, а Салин го отклонява и се налага да бъде където е сега. Дали незаконното отцепване на тази държава, създадена като съветска република, по идея на ленин и събитията в сегашно време не са в резултат на това? Май се е целяло и сега цели възраждането на хазарския каганат.

    11:11 12.08.2025

  • 222 Това е така

    19 5 Отговор

    До коментар #188 от "Гориил":

    Октомврийската революция е държавен преврат, НО финансиран с пари от федералният резерв на САЩ, Частна банка на "някои". Изпращат ги чрез лейба бронщайн - троцки. Канадците го спират и връщат в щатите. Тогава парите се изпращат чрез клон на банката във Франкфурт на Майн. Чичко ленин и лейба бронщайн ги откарват от там с влак, за да правят революция. Та туй е положението.

    11:22 12.08.2025

  • 223 владѝмир

    3 3 Отговор
    колегата малко е попрекалил , но успешно !

    11:55 12.08.2025

  • 224 Ахахах

    5 1 Отговор
    Защо ли?

    11:55 12.08.2025

  • 225 Ковача

    11 2 Отговор

    До коментар #171 от "Сталин обичаше евреите":

    Автономната област е "Еврейска авт.област",със столица (адм.център) Биробиджан.

    12:02 12.08.2025

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 ПЕНКО

    15 6 Отговор
    КОЛКО ЕВРЕИ -ЦИОНИСТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗБИТИ ДНЕС --ЗА ДА СПРАТ ДЖАНГЪЛИТЕ ДА ИЗБИВАТ ПАЛЕСТИНСКИТЕ ДЕЦА ДНЕС / И С ГЛАД И СЪС СТРЕЛБА / ????????

    12:59 12.08.2025

  • 228 И аз да кажа

    13 11 Отговор

    До коментар #88 от "Ей момче заблудено!":

    Пълни глупости! Работих като екскурзовод на гръцки групи 75-76 г. Гърците идваха от любопитство- да видят какво се е случило със соца, докато при тях беше военният режим. Бяха сто пъти по-добре облечени и обути, с хубави автобуси, поддържани, имаха колкото си поискат долари, без ограничения като у нас, сменяха им ги за левове по безумен курс- по-малко от левче за долар и веднага предприемчиви нашенци взеха да им сменят на черно, за което милицията ги гонеше. Нашите стоки бяха невъобразимо тромави и грозни, най-много по някой сервиз да си купуваха по-скромните. Отначало бяха по-скоро анти-американски настроени, ама като видяха каква скръб е под съветския ботуш, взеха да са повече от благодарни на янките! Това съм видял и изпитал в лично качество- днес съм на 70 и побеснявам като чета да превъзнасят соца и да лъжат колко бил зле Западът. Гърците са били зле до края на ВСВ, защото туризмът е бил слабо активен, а после след Хунтата направо изригна. През 90- те в сезона , само от Париж излитаха по 5-6-7 самолета за Атина

    Коментиран от #235

    13:49 12.08.2025

  • 229 Сивата котка

    4 2 Отговор
    И се пак, кои евреи спасихме?

    13:52 12.08.2025

  • 230 САС

    8 5 Отговор
    така, така, това е извадено от контекста на историческите събития. Тъй като, самия Джугашвили ( в превод от руски, който може ще си го преведе, jude) е бил от тази семка! Така че, когато семити убиват семити, не е антисемитизъм!
    Виж това, което става в ивицата и палестина е ИСТИНСКА САТРАПЩИНА, БЕЗЧОВЕЧНОСТ И ДЕРИБЕЙСТВО!!!

    14:17 12.08.2025

  • 231 Юдео-ционистка кукувича прежда

    11 3 Отговор
    Този юдео-ционист Оскар лекар ли е или е юдео-ционистки пропагандатор в България, за окончателното решение на палестинския въпрос и за съмнителното "щастие" светът да е донор на юдео-сатанинстите?

    И как точно Сталин е избил юдео-ционистите за незавидната съдба на които се оплаква юдео-ционистът Оскар?

    Заповед ли е издал Сталин и къде е тази заповед или лично е застрелял бившите юдео-комунисти, превърнали се в юдео-ционисти след като с помощта на Сталин и на СССР в ООН е създадена държавата Израел през 1948 г.?

    Но ООН е взело решение за създаването на две държави на територията на британския протекторат Палестина - държавите Израел и Палестина.

    14:20 12.08.2025

  • 232 Коко

    7 4 Отговор
    Лошо няма, ама защо толкова малко?

    14:26 12.08.2025

  • 233 Юдео-ционистка кукувича прежда

    14 5 Отговор
    Защо държавата Израел унищожава палестинския народ? Защо отказва да създаде условия за създаването на жизнеспособна държава Палестина?

    Защото в Израел са надъхани от юдео-талмудисти/сатанисти и юдео-ционисти, че само те са хора, а палестинците и другите народи са длъжни да им слугуват, защото така пише в техните сатанински писания.

    Не случайно Иисус Христос, единосъщ със Своя Отец – Бог създател на всичко видимо и невидимо – е казал на юдеите книжници и фарисеи е предверието на Храма на Неговия Отец:
    „40 А сега искате да убиете Мене, Човека, Който ви казах истината, която чух от Бога. Това Авраам не е сторил.
    41 Вие вършите делата на баща си. Те му рекоха: Ние не сме родени от блудство; един Отец имаме, Бога.
    42 Исус им рече: Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да Ме любите, защото Аз от Бога съм излязъл и дошъл; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, но Той Ме прати.
    43 Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате Моето учение.
    44 Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.
    45 А понеже Аз говоря истината, вие не Ме вярвате.”

    Изменниците на СССР са били съдени от съд и осъдени за държавната си измяна.

    Впрочем, Лаврентий Берия е бил също така от юдаистко потекло.

    Както и юдео-хазарът от Украйна - Хрушчов.

    Както и Андропов и Горбачев/Горбачов..

    14:30 12.08.2025

  • 234 9689

    5 5 Отговор
    Сбъркал,трябвало 24,000.......

    15:15 12.08.2025

  • 235 Боташ ко

    7 8 Отговор

    До коментар #228 от "И аз да кажа":

    Прав си, но тук повечето пишещи са путинофили и пропагандират сигурно за евро, не за рубли!

    15:40 12.08.2025

  • 236 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 237 Биби криминал

    13 4 Отговор
    Тези дни , държавата терорист исраел , уби десетки деца . В това число не влизат уморените с глад , бонбандирани , унижени , разселени и т.н. Оскар няма да го питаме за коментар , понеже няма смисъл

    16:17 12.08.2025

  • 238 бай Ставри

    6 1 Отговор

    До коментар #218 от "Ха ха ха ха":

    Твърди се, че се е казвал Лазар Коин.

    16:44 12.08.2025

  • 239 В Добрич

    9 3 Отговор

    До коментар #38 от "Сър Пичук":

    се е намирал германският щаб за Източния фронт. Затова са го бомбардирали руснаците, след 22.юни.

    16:53 12.08.2025

  • 240 да да

    8 5 Отговор
    хубаво са направили.....

    17:37 12.08.2025

  • 241 Програмист

    11 2 Отговор
    МАЛКО СА!

    18:03 12.08.2025

  • 242 Име

    15 4 Отговор
    станахте по-смешни от колкото някой би могъл да си представи. Не оправдавам убийството на 24, но според вас убийството на 240 000 е ок, така ли? За концлагерите и масовите убийства на евреи не пишете, от другата страна, за нацитата в една близка до нас страна не пишете, обаче за 24ма и за Йозо пишете!?!?!? Инак не сте пропаганда нали?

    18:40 12.08.2025

  • 243 Оскар

    8 0 Отговор
    Гадно е, когато някой използва лични трагедии за спекулации и интриги по сайтовете!

    19:09 12.08.2025

  • 244 Водач на групата е

    15 1 Отговор

    До коментар #123 от "Госあ":

    чифутът Марко Фридман.

    Справедливо обесен за юдео-сатанинското си дело.

    19:11 12.08.2025

  • 245 Автора е очен лекар

    9 4 Отговор
    И евреин!Може да си мисли каквото иска,но паметника е в прослава на Червената армия победила нацизма, и е много грозно и примитивно такива като него да го наричат Монумент..........!И да за съжаление Сталин има своите греховна,но са минали много години та сега да правим разболели!

    19:16 12.08.2025

  • 246 грУЙО

    16 3 Отговор
    Имало е причина. Нищо случайно няма на този свят . Сега евреите избиват по 500 Палестинци и всички си траят.

    20:09 12.08.2025

  • 247 А кой

    4 4 Отговор

    До коментар #123 от "Госあ":

    А кой изтрепа спечелилите изборите земедлци, когато им направиха преврат и не им дадоха да управляват, а когато се разбунтиваха им пратиха армията да ги избива? Ей тоя е отворил вратата за комунистите в България, дотогава никой не се е интересувал от тях. По негова вина е и взрива в "Света Неделя".

    20:25 12.08.2025

  • 248 Русия

    14 5 Отговор
    Велик човек е Сталин !!!

    20:31 12.08.2025

  • 249 Това

    13 2 Отговор
    е същия Сталин (антисемит) по чието лично разпореждане СССР е първата страна в ООН, която реализира плана за създаване на Държавата Израел? Хайде да се казва всичко когато се коментира един или друг факт. Това, че са евреи и интелигенция не им дава индулгенция ако "са ровили срещу страната си" в полза на чужди интереси все пак...

    23:20 12.08.2025

  • 250 Реалист

    5 0 Отговор

    До коментар #144 от "Механик-водач":

    Александър Парвус:)

    23:43 12.08.2025

  • 251 Точен

    14 1 Отговор
    Евреите отново спекулират с истината, защото част от цялото не е истина...

    23:54 12.08.2025

  • 252 И кои сме тия ния

    13 2 Отговор
    Които казваме този Шабат, м? Мммцта ви чфтска...малко ви е било

    00:56 13.08.2025

  • 253 Tова

    12 2 Отговор
    заслужава ционистката паплач

    10:29 13.08.2025

  • 254 Павел пенев

    13 2 Отговор
    Всички евреи ли са интелектуалци или гнусни измамници.

    18:18 13.08.2025

  • 255 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 256 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 257 казват

    10 0 Отговор
    че Сталин е избил милиони, но понеже сред тях имало 100-200 евреи и проблема е голям 🤣 А ако нямаше евреи? А днес евреите избиват десетки хиляди, но реакция няма... Няма такава наглост!! И питат защо нацизма се завръща!

    05:32 12.08.2026

  • 258 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 259 Малко са

    5 0 Отговор
    Винаги може й повече!

    05:43 12.08.2026

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 Ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #85 от "мер":

    Тая интелигенция, за която говориш и кулаците, откъде се появиха? От редиците на БКП. А БКП откъде се появи? От Сталинр

    05:50 12.08.2026

  • 262 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Явно малко са били .Трябвало е много повече .

    05:53 12.08.2026

  • 263 Емил Стефанов

    7 0 Отговор
    Така трябва със ционистката ИЗМЕТ.

    05:57 12.08.2026

  • 264 Kaлпазанин

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хитрото":

    Защото трябва да вярваме и да с е етълпява е главите само и само с тисемитозма ,че евреите за нас са като богове ,не са за мен са чи@@@@ нехора

    05:59 12.08.2026

  • 265 Защо ли така

    3 1 Отговор
    Естествено, без никаква причина, както обикновено.

    06:00 12.08.2026

  • 266 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 267 ккк

    1 0 Отговор

    До коментар #200 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Прочети Моята борба " - човека е обяснил !

    06:26 12.08.2026

  • 268 Браво на другаря Джугашвили

    3 0 Отговор
    Много добре е знаел кой трови съзнанието на хората.

    06:42 12.08.2026

  • 269 Софиянец

    1 0 Отговор
    Демек празнуваме този исторически момент! Кого е почерпката или всеки трябва да си носи, че тоя ционистки пес е доста стиснат 😅

    06:49 12.08.2026

  • 270 Алекс

    1 0 Отговор
    И ние помним как Евреите нахлуха в Палестина и Леван ...
    Това е в съвременен днешен свят ...
    Да кажете нещо по въпроса ?
    Очаквам отговор от скрития журналист!

    06:52 12.08.2026

  • 271 Хихихи

    1 0 Отговор
    Тоя некадърник, дето се самопредставя за доктор, явно няма друга работа освен да пропагандира в нета! 🤭 Боклук от класа!

    06:53 12.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания