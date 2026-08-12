12 август 1952 г. Сталин избива 24-ма видни евреи-интелектуалци

Този Шабат, 12-ти август, отбелязваме годишнина от “Нощта на убитите поети.” Това припомня във "Фейсбук" проф. Александър Оскар.
На този ден, през 1952 г., 24-ма видни евреи-интелектуалци (поети, писатели, артисти) биват екзекутирани в централата на КГБ в Москва, по нареждане на Сталин.
Всички те са част от еврейския антифашистки комитет и са арестувани през 1948 г. с обвинения в държавна измяна.
Сред убитите са писателите Давид Бергелсон, Лейб Квитко и Ицик Фефер, както и актьорът и режисьор Бенямин Зускин.
След този трагичен случай, Сталин продължава с преследванията на евреи и още на следващата година, по подобен начин, нарежда арестуването и екзекуцията на десетки лекари-евреи, отново с обвинения в държавна измяна. Тази антисемитска кампания остава в историята като “Заговорът на лекарите-евреи”.
“Нощта на убитите поети”, както и “Заговорът на лекарите” са пример за агресивния антисемитизъм на Сталин и СССР. За съжаление, тази политика продължава и след неговата смърт, а много от проявленията и виждаме и в днешна Русия.
И понеже ме питат какво ми е мнението за паметника на съветската армия, по-известен като монумент на окупационната червена армия (МОЧА), то няма как да е позитивно. Защото няма как да изпитвам позитивни чувства към паметник, възхваляващ една човеконенавистна идеология.
Ние помним!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хитрото
Коментиран от #57, #264
06:29 12.08.2023
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4 Ние помним
НИЕ ПОМНИМ!
Коментиран от #10, #33, #61, #160
06:35 12.08.2023
5 САТЪРА НА ХАНА
ДЯДОТО НА АНДРЕЙ РАЙЧЕВ Е РАЗСТЕЛЯН ОЩЕ НА 20 АПРИЛ 1950 ОТ СТАЛИН ,
.....
ЗАЩОТО ОТРАВЯ МИН.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПО НАРЕЖДАНЕ НА ЦРУ :))
06:36 12.08.2023
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7 Сандо
06:42 12.08.2023
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9 Сандо
Коментиран от #19
06:47 12.08.2023
10 Сър Пичук
До коментар #4 от "Ние помним":Помним и бомбардировките над Балчик и Варна.
Когато също бяха избити цивилни!
Коментиран от #13, #17
06:48 12.08.2023
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Р.К.И.
Коментиран от #85
06:53 12.08.2023
15 Мимчят
Коментиран от #20
06:54 12.08.2023
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17 Бяха
До коментар #10 от "Сър Пичук":Наистина 9 или 10 жертви от която 1 рускиня ,но флота е бил от украинци и литовци ,даже адмирала е литовец ,а ти можеш ли да кажеш колко са жертвите в София??
Коментиран от #26
06:58 12.08.2023
18 Гошо
Коментиран от #142
07:02 12.08.2023
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21 Кочо
07:12 12.08.2023
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25 Голям зор
07:18 12.08.2023
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27 Напишете че Сталин
А ако не беше той, България щеше да бъде английска картофена нива.
Коментиран от #39
07:19 12.08.2023
28 Механик
И само да напомня на тия дето сега ще ме емнат : Пичове, СССР го създадоха ЕВРЕИ.
А сега се чудете дали сте с мен или против мен.
Коментиран от #144
07:24 12.08.2023
29 Кочо
Коментиран от #126, #145
07:26 12.08.2023
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32 Кажи
До коментар #26 от "Сър Пичук":За пореден път пишеш каквото ти е удобно на тебе.Питах те знаеш ли колко са жертвите след БОМБАРДИРОВКИТЕ над София???
Коментиран от #38, #148
07:30 12.08.2023
33 да питам
До коментар #4 от "Ние помним":А цистерната със спирта , помниш ли ?!
07:31 12.08.2023
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36 Кочо
07:36 12.08.2023
37 Котката
07:39 12.08.2023
38 Сър Пичук
До коментар #32 от "Кажи":Да, зная броя на жертвите, но не това е важното!
Важното е, че "братята освободители" също са ни бомбили и ако не са били изгонени от немска подводница, жертвите щяха да са много повече. Ако им беше позволено, щяха да сринат градовете. Което и са правили при други случаи, правят и сега.
Много или малко жертви, просто помним.
Коментиран от #239
07:39 12.08.2023
39 ДА БЕ...ВЕРВАЙ СИ
До коментар #27 от "Напишете че Сталин":Колкото Гърция ли...???? Щото там влязоха съюзниците, а у нас, орките с ватенките.....Ама къде е Гърция.....къде сме ние...????
Коментиран от #43, #88, #137
07:40 12.08.2023
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44 Ахаа
Коментиран от #146
07:47 12.08.2023
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53 руска подлога си ти
До коментар #43 от "Ти си там,":и пълен нещастник.....оди са гръмни,да не хабиш кислорода на планетата.....
07:54 12.08.2023
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57 Авторът е
До коментар #1 от "Хитрото":Мойше Келенкопф
08:09 12.08.2023
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59 Наблюдател
Коментиран от #122
08:10 12.08.2023
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85 мер
До коментар #14 от "Р.К.И.":Абе не знам кой и за какво е убивал Сталин , но войниците на фронта са тръгвали в атака с неговото име .... за Родину , за Сталину ! Сталин е трепал класовия враг на работниците и селяните ....богатите и “интелигенцията“ които са слуги на богатите и верни пазачи на техните привилегии , защото богатите им плащат за това . Същата интелигенция се зароди след 1989г. в България и са цяла банда от политолози , историци , всякакви професори и доценти , даже вече има и академик, които лъжат , фалшифицират и манипулират населението в полза на новите кулаци .
Коментиран от #121, #163, #261
08:27 12.08.2023
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88 Ей момче заблудено!
До коментар #39 от "ДА БЕ...ВЕРВАЙ СИ":Винаги сме били По от гърците! През 80те години идваха в България да си купуват бельо,че там нямаше!Така че,не ми ги хвали византийците!Сега сме зле,но преди 1944г.бяхме още по зле,и се оправихме!Пак ще се оправим!
Коментиран от #162, #228
08:32 12.08.2023
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109 Ксаниба
08:41 12.08.2023
110 Иванко
08:42 12.08.2023
111 Диоген
08:43 12.08.2023
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 По зле
Накрая затова го оставят да се мъчи ,докато мре .
Цял ден е лежал в собствените си фекалии и течности и никой не е помагал , за да изчезне от тоя свят .
Усетил е поне малко от своят терор и репресии над целия СССР.
Но и това е малко , при положение че под неговата диктатура , е избил 7 милиона души
Коментиран от #170
08:49 12.08.2023
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Да не забравяме
До коментар #58 от "КОБА":И Шаломов е с Еврейски Корени .
Оня Дъртия в Бункера , Шаломов.
08:51 12.08.2023
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Ние помним
Докато ние воюваме със Сърбия , Братюшките ни нападат в Гръб.
Как руските Кораби тогава обстрелват Варна .
Добре че се появили немските подводници , иначе Варна щеше да заприлича на гробище .
Коментиран от #119
08:59 12.08.2023
119 Това е до
До коментар #118 от "Ние помним":Коментар 4
09:00 12.08.2023
120 Ха ха ха
09:12 12.08.2023
121 Истината
До коментар #85 от "мер":....... Сталин , но войниците на фронта са тръгвали в атака с неговото име .... за Родину , за Сталину !........
Това е поредната руска фалшификация на историята. Този мит е измислен от политическите офицери и е повтарян многократно във филми и "спомени". Истината е, че никога не се е тръгвало в атака с тези думи. Според спомени на фронтоваци най-използван е бил "русский мат", или псувни.
Коментиран от #132
09:16 12.08.2023
122 Браво
До коментар #59 от "Наблюдател":ако е така
09:16 12.08.2023
123 Госあ
Коментиран от #127, #139, #244, #247
09:16 12.08.2023
124 Мошето
Защото на 27 януари е датата, на която през 1945 войниците на Сталин/Червената армия/ освобождават оживелите от концлагера Аушвиц (или Освиенцим).
Тук са спестили, че евреите-интелектуалци не са избити без причина. Прокарвали са американската и ционистката пропаганда, вършили с и подривна дейност и работили срещу системата и държавата.
Коментиран от #125, #130
09:18 12.08.2023
125 Кочо
До коментар #124 от "Мошето":Да беше паметник посочената от Вас дата, решението е лесно - няколко кила пироксилин, както казва един герой на Чудомир и - готово! Но, нищо чудно няма! Когато трябва да съсипят и ограбят една държава, Те, първо проповядват там колко светли са идеите на комунизма, натрапят революция, избият водачите на този народ и ги прогонят, национализират им имуществото и тогава започва нова пропаганда, как социализма е недоносче, пазарната икономика е водеща, вижте цъфтящия капиталистически Запад и хоп - приватизация в техни алчни ръце! Затова днес са антифашисти, утре антикомунисти, докато те опоскат до състояние, когато няма да има нужда ни да те лъжат, ни да ти се молят и дори не те забелязват, защото вече не им пречиш! Ако пречиш - Донбас!
09:27 12.08.2023
126 стоян
До коментар #29 от "Кочо":До 29 ком - малко са избили щом толкова много кумунисти и ятаци се навъдили след девети със своята некадърност разсипаха и унищожиха България за 50 гд
09:28 12.08.2023
127 Кочо
До коментар #123 от "Госあ":На Асен Агов дядо му и подобни! Капитан Асен Агов, земеделец, убит от фашистите 29 април 1925 г., казано без справка в търсачките!
09:29 12.08.2023
128 Даамм
09:33 12.08.2023
129 Павел пенев
09:36 12.08.2023
130 Авраам
До коментар #124 от "Мошето":Ти бил ли си в Аушвиц? Не си! Ако беше нямаше да бъркаш Аушвиц с Освиенцим - иди кажи на местен поляк, че си в Аушвиц, когато си в Освиенцим. Ако си бил, щеше да знаеш кои точно части на Черв. армия са минали от там, даже кои по-точно са прочистили Биркенау 1 и Биркенау 2. Щеше да научиш и едни по-отдругаде погледнали гледни точки за ВСВ! Официални при това, които никой на оспорва по онези географски ширини. Но не си бил...
Коментиран от #159
09:36 12.08.2023
131 ганю
руснаците са патриоти
не са лигльовци като вас и фурнаджийски лопати
молодцьi
Коментиран от #150
10:03 12.08.2023
132 мер
До коментар #121 от "Истината":Брей да му се не види , вие да не посещавате миналото с машина времето , знаете какво е говорил Левски , Ботев били сте на руската окупация 1878г. и доказвате , че Освобождението е лъжа , свидетели сте на героичната съпротива на Хитлеровата армия срещу руските фашисти . Този начин на манипулации може да е свършил работа в Окрайна , но тук , ако забелязваш , краварите нямат успех и не са обичани от голямата част на населението. .
10:03 12.08.2023
133 ганю
и с помощта на братска Русия(СССР)
Работихме успешно и с Германия и Япония
сега за 33 г кльопачка и разсипия от разни крадливо-мутренско-мафиотски тъпанари
не сте създали нищо
нищо родно не остана всичко окрадохте и продадохте
темерути
Коментиран от #156
10:10 12.08.2023
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135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Сандо
До коментар #39 от "ДА БЕ...ВЕРВАЙ СИ":Ами направи справка къде беше Гърция преди 89-та и къде беше Народна Република България тогава.Може да включиш и Турция в справката си.
10:23 12.08.2023
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 ........
Ние българите едно време сме били малко по-тъмни и сме осъзнавали,че не сме отговаряли на критериите за арийска раса.Затова сме и спасили евреите.И те душа носят.Човешки същества са.След тях са щели всички други да хвърлят в камерите.Важното е,че това безумие на хитлеритстите е било спряно и геноцида над цели народи е бил стопиран.
10:31 12.08.2023
141 КОКО Шантавия
Вместо това, започнете да учите децата и необразования български народ на ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ !!!
Пример - КОЙ ОТВОРИ НА СУЛТАНА ТЪРНОВСКИТЕ ПОРТИ ?
п.с. Това няма да го напишете.,нали?
Коментиран от #218
10:39 12.08.2023
142 Също и
До коментар #18 от "Гошо":Не забравяй Сталин, чистокръвен 100 процентов евреин от Грузия.
Коментиран от #219
10:50 12.08.2023
143 Памет оскарска
10:51 12.08.2023
144 Механик-водач
До коментар #28 от "Механик":Абсолютно вярно. И с огромно количество еврейски пари.
Коментиран от #154, #250
10:54 12.08.2023
145 Чистеменски
До коментар #29 от "Кочо":Никой не е убивал повече българи от комунистите. А Сталин е избил най-много руснаци.
Коментиран от #220
10:56 12.08.2023
146 Да ти кажа
До коментар #44 от "Ахаа":Просто евреите държат всички базови банки в целия свят.
10:59 12.08.2023
147 стоян георгиев
11:04 12.08.2023
148 Да питам...
До коментар #32 от "Кажи":А ти кажи, къде е вървяла линията на фронта на 8 септември 1944
11:10 12.08.2023
149 факти само истински
Коментиран от #151
11:11 12.08.2023
150 Да ти кажа..
До коментар #131 от "ганю":Някой казвал ли ти е,че чувал с вълна е по-умен от теб...не? Сега ти го казвам...да си знаеш..
11:12 12.08.2023
151 Да питам...
До коментар #149 от "факти само истински":Я кА жи,тате колко овчиня даде , че да земеш диплома за начално обраувание...ммм
11:14 12.08.2023
152 Поп Андрей
11:15 12.08.2023
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155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 АБСОЛЮТНО
До коментар #133 от "ганю":ВСИЧКО ЗНАЧИМО Е ПОСТРОЕНО В ТОЗИ ПЕРИОД В ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ МОЖАХА И ДА ГО БОЯДИШАТ И ГО РАЗДАДОХА ЗА КОМПЕСАТОРНИ ХАРТИЙКИ НАЙ ЗНАЧИМИ В ИКОНОМИКАТА НИ ЗАВОДИ И ФАБРИКИ КАТО ЗАВОДА ЗА ПЛАСТМАСИ - КОМПЛАСТ В БЕРКОВИЦА НА ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА ЗА 250 КОМПЕСАТОРКИ И ВИЛА ЗА 3 МИЛИОНА ЛВ. ЕДИНСТВЕН НА БАЛКАНИТЕ ЗАИ ЗА АБРАЗИВНИ ИСТРУМЕНТИ ЕДИНСТВЕН НА БАЛКАНИТЕ. НАПРАВИХА ЗАВОДА КОМПЛАСТ КАТО ИЗГЛЕД ОТ ХЕРУШИМА ЗА ДА ПРОДАДАТ И АРМАТУРАТА ЗА СКРАП СТРАННОТО Е ЧЕ В ДЕМОКРАЦИЯТА С ТЕЗИ ОБЕКТИ СЕ СДОБИХА ЧЛЕНОВЕ ОТ В.С . НА БСП а НИЕ БАЧКАХМЕ В РУСИЯ ПО ТЕХНИТЕ ОБЕКТИ ПРЕДИМНО ГРАДЯШИ СЕ МЕТАЛОРГИЧНИ ЗАВОДИ НА МАГНИТНАТА АНОМАЛИЯ СЪВМЕСТНО С НЕМЦИ И ФИЛАНДЦИ ЗА ДА СЕ СДОБИЕМ С ВАЛУТА ДА СИ ЗАКУПИМ ЖИЛИЩА
11:30 12.08.2023
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Урюрвкос
11:55 12.08.2023
159 Мошето
До коментар #130 от "Авраам":Ограмоти се:
"Аушвиц или Освиенцим е комплекс от нацистки концентрационни лагери, построени и ръководени от Нацистка Германия в окупирана Полша по време на Втората световна война. Състои се от Аушвиц I (оригиналният концлагер), Аушвиц II Биркенау (комбинация от концентрационен и изтребващ лагер), Аушвиц III Моновиц (трудов лагер) и 45 сателитни лагера."
12:02 12.08.2023
160 И ние помним
До коментар #4 от "Ние помним":Как без сме във война с Русия, червената орда нахлува у нас и избива 42 000 българи .
Коментиран от #161
13:26 12.08.2023
161 Объркал си се
До коментар #160 от "И ние помним":420 000 са, бе
14:37 12.08.2023
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Р.К.И.
До коментар #85 от "мер":На всеки войник навсякъде по света ,последната дума е зов към майка му! Не към някакъв който не е и виждал на живо през живота си. Руските лъжи са невероятни. Нямат срам нито от Бог нито от хора.
16:15 12.08.2023
164 Чекмеджета
16:22 12.08.2023
165 Чекмеджета
16:23 12.08.2023
166 Чекмеджета
16:24 12.08.2023
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Браво
18:17 12.08.2023
170 Роза
До коментар #113 от "По зле":Ами не са му помогнали,защото ги е било страх да влязат в спалнята му!Нали после може да ги обвинят,че са го убили!Кой ще рискува живота си?!В днешно време дори не можем да си представим размерите на страха,който е вдъхвала личността на Сталин в онези времена!А що се отнася до избитите евреи-като всеки необразован човек Сталин не е гледал дали са талантливи творци,гледал е само етническия им произход!По същия начин,по който хитлеристите избиваха евреите в концлагерите,само заради това,че са евреи!Благодарна съм ,че не живеем в онези мракобесни времена,и се моля те никога да не се повторят!
18:49 12.08.2023
171 Сталин обичаше евреите
Коментиран от #225, #266
11:00 13.08.2023
172 Хайл 14/88
14:06 13.08.2023
173 балкански
20:07 18.12.2023
174 руски банан
05:27 12.08.2025
175 Гориил
05:27 12.08.2025
176 Мали
05:31 12.08.2025
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Попето
05:55 12.08.2025
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Попе
Коментиран от #182
06:05 12.08.2025
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Проучват
До коментар #180 от "Попе":общественото мнение.
06:10 12.08.2025
183 Джоузеф
06:13 12.08.2025
184 Ами той и Бандера
06:19 12.08.2025
185 ... сър
06:39 12.08.2025
186 осемосем
06:40 12.08.2025
187 Защо
06:48 12.08.2025
188 Гориил
Коментиран от #222
06:52 12.08.2025
189 Ционистко лицемерие
07:04 12.08.2025
190 Израелско лицемерие
07:05 12.08.2025
191 Търновец
Коментиран от #207, #217
07:20 12.08.2025
192 Размишления
Коментиран от #197
07:25 12.08.2025
193 Тореро
07:37 12.08.2025
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 Перо
07:46 12.08.2025
197 Перо
До коментар #192 от "Размишления":Ти виж ръководния състава на НКВД, през време на репресиите, през 30-те г. и същото /на МВР/ в БГ, през 1944 г.
07:49 12.08.2025
198 дядото
07:49 12.08.2025
199 Р Г В
07:59 12.08.2025
200 БгТопИдиот🇧🇬
Коментиран от #201, #267
08:06 12.08.2025
201 Този коментар е премахнат от модератор.
202 Простокурин
08:15 12.08.2025
203 Луд
08:19 12.08.2025
204 Седемте козякливи джуджета:
Думата "ч.. т" е неприемлива! :))
08:23 12.08.2025
205 Град Симитли
... Ако помните, няма да наричате паметника на съветскста армия - - МОЧА, "професоре"!
08:31 12.08.2025
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 Хмм
До коментар #191 от "Търновец":Израел е английски проект
Коментиран от #221
09:09 12.08.2025
208 сПраведлив
09:20 12.08.2025
209 теню
, Б. Мусолини , Франко цар Борис сега са на власт синовете , дъщерите , внуците и цари Либералният фашизъм .
09:24 12.08.2025
210 В В.П.
09:39 12.08.2025
211 Този коментар е премахнат от модератор.
212 бай Ставри
09:40 12.08.2025
213 В В.П.
09:41 12.08.2025
214 ЗАЩОТО
09:52 12.08.2025
215 Сталин
10:13 12.08.2025
216 Аавраам каза
10:25 12.08.2025
217 Ванс
До коментар #191 от "Търновец":Грешиш,Сталин и Берия не са чиф.ти,а грузинци.
10:30 12.08.2025
218 Ха ха ха ха
До коментар #141 от "КОКО Шантавия":"КОЙ ОТВОРИ НА СУЛТАНА ТЪРНОВСКИТЕ ПОРТИ ?
п.с. Това няма да го напишете.,нали?"
Аз ще ти отговоря: лазар коен се казва. По темата, патриархът на българската литература, Иван Вазов е написал стихотворение. И сега дати задам друг въпрос: КОЙ, КАК И ЗАЩО ПРЕВОЗВА С КОРАБИТЕ СИ ТУРСКИТЕ ВОЙСКИ ОТ МАЛОАЗИЙСКИЯ БРЯГ ПРЕДИ БИТКАТА ПРИ ВАРНА, ПОД КОМАНДВАНЕТО НА ВЛАДИСЛАВ ЯГЕЛО - ВАРНЕНЧИК И ПО ТОЗИ НАЧИН ПРЕДРЕШАВА ИЗХОДА Й?
Коментиран от #238
10:39 12.08.2025
219 Това
До коментар #142 от "Също и":може да го твърди само жид поганен.
10:43 12.08.2025
220 Хайде
До коментар #145 от "Чистеменски":стига с тези жидовски номера.
10:44 12.08.2025
221 Ха ха ха ха
До коментар #207 от "Хмм":"Израел е английски проект"
Напълно си прав, но ханглетата са искали да бъде в Украйна, а Салин го отклонява и се налага да бъде където е сега. Дали незаконното отцепване на тази държава, създадена като съветска република, по идея на ленин и събитията в сегашно време не са в резултат на това? Май се е целяло и сега цели възраждането на хазарския каганат.
11:11 12.08.2025
222 Това е така
До коментар #188 от "Гориил":Октомврийската революция е държавен преврат, НО финансиран с пари от федералният резерв на САЩ, Частна банка на "някои". Изпращат ги чрез лейба бронщайн - троцки. Канадците го спират и връщат в щатите. Тогава парите се изпращат чрез клон на банката във Франкфурт на Майн. Чичко ленин и лейба бронщайн ги откарват от там с влак, за да правят революция. Та туй е положението.
11:22 12.08.2025
223 владѝмир
11:55 12.08.2025
224 Ахахах
11:55 12.08.2025
225 Ковача
До коментар #171 от "Сталин обичаше евреите":Автономната област е "Еврейска авт.област",със столица (адм.център) Биробиджан.
12:02 12.08.2025
226 Този коментар е премахнат от модератор.
227 ПЕНКО
12:59 12.08.2025
228 И аз да кажа
До коментар #88 от "Ей момче заблудено!":Пълни глупости! Работих като екскурзовод на гръцки групи 75-76 г. Гърците идваха от любопитство- да видят какво се е случило със соца, докато при тях беше военният режим. Бяха сто пъти по-добре облечени и обути, с хубави автобуси, поддържани, имаха колкото си поискат долари, без ограничения като у нас, сменяха им ги за левове по безумен курс- по-малко от левче за долар и веднага предприемчиви нашенци взеха да им сменят на черно, за което милицията ги гонеше. Нашите стоки бяха невъобразимо тромави и грозни, най-много по някой сервиз да си купуваха по-скромните. Отначало бяха по-скоро анти-американски настроени, ама като видяха каква скръб е под съветския ботуш, взеха да са повече от благодарни на янките! Това съм видял и изпитал в лично качество- днес съм на 70 и побеснявам като чета да превъзнасят соца и да лъжат колко бил зле Западът. Гърците са били зле до края на ВСВ, защото туризмът е бил слабо активен, а после след Хунтата направо изригна. През 90- те в сезона , само от Париж излитаха по 5-6-7 самолета за Атина
Коментиран от #235
13:49 12.08.2025
229 Сивата котка
13:52 12.08.2025
230 САС
Виж това, което става в ивицата и палестина е ИСТИНСКА САТРАПЩИНА, БЕЗЧОВЕЧНОСТ И ДЕРИБЕЙСТВО!!!
14:17 12.08.2025
231 Юдео-ционистка кукувича прежда
И как точно Сталин е избил юдео-ционистите за незавидната съдба на които се оплаква юдео-ционистът Оскар?
Заповед ли е издал Сталин и къде е тази заповед или лично е застрелял бившите юдео-комунисти, превърнали се в юдео-ционисти след като с помощта на Сталин и на СССР в ООН е създадена държавата Израел през 1948 г.?
Но ООН е взело решение за създаването на две държави на територията на британския протекторат Палестина - държавите Израел и Палестина.
14:20 12.08.2025
232 Коко
14:26 12.08.2025
233 Юдео-ционистка кукувича прежда
Защото в Израел са надъхани от юдео-талмудисти/сатанисти и юдео-ционисти, че само те са хора, а палестинците и другите народи са длъжни да им слугуват, защото така пише в техните сатанински писания.
Не случайно Иисус Христос, единосъщ със Своя Отец – Бог създател на всичко видимо и невидимо – е казал на юдеите книжници и фарисеи е предверието на Храма на Неговия Отец:
„40 А сега искате да убиете Мене, Човека, Който ви казах истината, която чух от Бога. Това Авраам не е сторил.
41 Вие вършите делата на баща си. Те му рекоха: Ние не сме родени от блудство; един Отец имаме, Бога.
42 Исус им рече: Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да Ме любите, защото Аз от Бога съм излязъл и дошъл; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, но Той Ме прати.
43 Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате Моето учение.
44 Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.
45 А понеже Аз говоря истината, вие не Ме вярвате.”
Изменниците на СССР са били съдени от съд и осъдени за държавната си измяна.
Впрочем, Лаврентий Берия е бил също така от юдаистко потекло.
Както и юдео-хазарът от Украйна - Хрушчов.
Както и Андропов и Горбачев/Горбачов..
14:30 12.08.2025
234 9689
15:15 12.08.2025
235 Боташ ко
До коментар #228 от "И аз да кажа":Прав си, но тук повечето пишещи са путинофили и пропагандират сигурно за евро, не за рубли!
15:40 12.08.2025
236 Този коментар е премахнат от модератор.
237 Биби криминал
16:17 12.08.2025
238 бай Ставри
До коментар #218 от "Ха ха ха ха":Твърди се, че се е казвал Лазар Коин.
16:44 12.08.2025
239 В Добрич
До коментар #38 от "Сър Пичук":се е намирал германският щаб за Източния фронт. Затова са го бомбардирали руснаците, след 22.юни.
16:53 12.08.2025
240 да да
17:37 12.08.2025
241 Програмист
18:03 12.08.2025
242 Име
18:40 12.08.2025
243 Оскар
19:09 12.08.2025
244 Водач на групата е
До коментар #123 от "Госあ":чифутът Марко Фридман.
Справедливо обесен за юдео-сатанинското си дело.
19:11 12.08.2025
245 Автора е очен лекар
19:16 12.08.2025
246 грУЙО
20:09 12.08.2025
247 А кой
До коментар #123 от "Госあ":А кой изтрепа спечелилите изборите земедлци, когато им направиха преврат и не им дадоха да управляват, а когато се разбунтиваха им пратиха армията да ги избива? Ей тоя е отворил вратата за комунистите в България, дотогава никой не се е интересувал от тях. По негова вина е и взрива в "Света Неделя".
20:25 12.08.2025
248 Русия
20:31 12.08.2025
249 Това
23:20 12.08.2025
250 Реалист
До коментар #144 от "Механик-водач":Александър Парвус:)
23:43 12.08.2025
251 Точен
23:54 12.08.2025
252 И кои сме тия ния
00:56 13.08.2025
253 Tова
10:29 13.08.2025
254 Павел пенев
18:18 13.08.2025
255 Този коментар е премахнат от модератор.
256 Този коментар е премахнат от модератор.
257 казват
05:32 12.08.2026
258 Този коментар е премахнат от модератор.
259 Малко са
05:43 12.08.2026
260 Този коментар е премахнат от модератор.
261 Ха ха
До коментар #85 от "мер":Тая интелигенция, за която говориш и кулаците, откъде се появиха? От редиците на БКП. А БКП откъде се появи? От Сталинр
05:50 12.08.2026
262 стоян георгиев
05:53 12.08.2026
263 Емил Стефанов
05:57 12.08.2026
264 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Хитрото":Защото трябва да вярваме и да с е етълпява е главите само и само с тисемитозма ,че евреите за нас са като богове ,не са за мен са чи@@@@ нехора
05:59 12.08.2026
265 Защо ли така
06:00 12.08.2026
266 Този коментар е премахнат от модератор.
267 ккк
До коментар #200 от "БгТопИдиот🇧🇬":Прочети Моята борба " - човека е обяснил !
06:26 12.08.2026
268 Браво на другаря Джугашвили
06:42 12.08.2026
269 Софиянец
06:49 12.08.2026
270 Алекс
Това е в съвременен днешен свят ...
Да кажете нещо по въпроса ?
Очаквам отговор от скрития журналист!
06:52 12.08.2026
271 Хихихи
06:53 12.08.2026