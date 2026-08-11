Прецедент: Австрия намалява ограниченията за скорост на магистралите, но не и за електромобилите

Докато европейските регулаторни органи често разчитат на общо намаляване на скоростта, за да ограничат сезонните емисии, Австрия възприема коренно различен подход към управлението на магистралите, който пряко насърчава задвижващите системи с нулеви емисии. Съгласно австрийския закон „Immissionsschutzgesetz-Luft“ – по-известен като рамката за опазване на околната среда IG-L – електронни портали с променлива настройка временно ограничават максималната скорост по магистралите от стандартните 130 км/ч до 100 км/ч, когато станциите за мониторинг на качеството на въздуха отчитат повишени нива на замърсяване. Въпреки това, изцяло електрическите автомобили са изрично изключени от тези екологични ограничения на скоростта, което позволява на шофьорите на електромобили да се движат с пълна скорост, докато автомобилите с двигатели с вътрешно горене са принудени да натискат спирачките.

Тази политика създава рязка динамика по ключовите алпийски транзитни коридори, простиращи се по стотици километри високоскоростна автомагистрална инфраструктура. В региони като Тирол ограничението от 100 км/ч по IG-L остава постоянно в сила по натоварени маршрути като автомагистрала A12 „Иннтал“, което служи като постоянен оперативен тест за трансграничния трафик. От решаващо значение е, че това законово изключение се отнася изключително за чисто електрически автомобили с батерии, носещи ясно разпознаваеми номера за нулеви емисии. Шофьорите на плъг-ин хибриди или традиционни хибриди не се ползват с такава свобода, независимо от текущото ниво на заряд на батерията или режима на електрическо задвижване, всяко превозно средство, което има двигател с вътрешно горене под капака, трябва стриктно да спазва намаленото ограничение.

Преминаването през тези екологични зони изисква внимателно наблюдение, тъй като привилегията за електромобилите отпада в момента, в който бъде въведено ограничение на скоростта по причини, несвързани с опазването на околната среда. Стандартните мерки за управление на трафика — като ремонти, предупреждения за неблагоприятни метеорологични условия или общи мерки при задръствания — се прилагат еднакво за всички видове задвижващи системи. Неспазването на активно ограничение на скоростта по IG-L с автомобил с двигател с вътрешно горене или хибриден автомобил води до тежки финансови последствия, тъй като австрийските власти класифицират тези нарушения като нарушения на законите за опазване на околната среда, а не като обикновени пътни нарушения, което води до значително по-високи административни глоби и потенциално изземване на превозното средство при тежки нарушения.