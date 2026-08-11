Новини
Авто »
Прецедент: Австрия намалява ограниченията за скорост на магистралите, но не и за електромобилите

Прецедент: Австрия намалява ограниченията за скорост на магистралите, но не и за електромобилите

11 Август, 2026 09:56 2 085 14

  • австрия-
  • магистрали-
  • пътвуане-
  • скорост-
  • ограничение

Нов закон позволява на колите на ток да се движат по-бързо при определени условия

Прецедент: Австрия намалява ограниченията за скорост на магистралите, но не и за електромобилите - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато европейските регулаторни органи често разчитат на общо намаляване на скоростта, за да ограничат сезонните емисии, Австрия възприема коренно различен подход към управлението на магистралите, който пряко насърчава задвижващите системи с нулеви емисии. Съгласно австрийския закон „Immissionsschutzgesetz-Luft“ – по-известен като рамката за опазване на околната среда IG-L – електронни портали с променлива настройка временно ограничават максималната скорост по магистралите от стандартните 130 км/ч до 100 км/ч, когато станциите за мониторинг на качеството на въздуха отчитат повишени нива на замърсяване. Въпреки това, изцяло електрическите автомобили са изрично изключени от тези екологични ограничения на скоростта, което позволява на шофьорите на електромобили да се движат с пълна скорост, докато автомобилите с двигатели с вътрешно горене са принудени да натискат спирачките.

Тази политика създава рязка динамика по ключовите алпийски транзитни коридори, простиращи се по стотици километри високоскоростна автомагистрална инфраструктура. В региони като Тирол ограничението от 100 км/ч по IG-L остава постоянно в сила по натоварени маршрути като автомагистрала A12 „Иннтал“, което служи като постоянен оперативен тест за трансграничния трафик. От решаващо значение е, че това законово изключение се отнася изключително за чисто електрически автомобили с батерии, носещи ясно разпознаваеми номера за нулеви емисии. Шофьорите на плъг-ин хибриди или традиционни хибриди не се ползват с такава свобода, независимо от текущото ниво на заряд на батерията или режима на електрическо задвижване, всяко превозно средство, което има двигател с вътрешно горене под капака, трябва стриктно да спазва намаленото ограничение.

Преминаването през тези екологични зони изисква внимателно наблюдение, тъй като привилегията за електромобилите отпада в момента, в който бъде въведено ограничение на скоростта по причини, несвързани с опазването на околната среда. Стандартните мерки за управление на трафика — като ремонти, предупреждения за неблагоприятни метеорологични условия или общи мерки при задръствания — се прилагат еднакво за всички видове задвижващи системи. Неспазването на активно ограничение на скоростта по IG-L с автомобил с двигател с вътрешно горене или хибриден автомобил води до тежки финансови последствия, тъй като австрийските власти класифицират тези нарушения като нарушения на законите за опазване на околната среда, а не като обикновени пътни нарушения, което води до значително по-високи административни глоби и потенциално изземване на превозното средство при тежки нарушения.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Супер!!!

    5 7 Отговор
    Идеално ме устройва за фабрично - новата ми Евро 6 бензин ФауВе ЪП!, модел 2023та година. 100 км/х са ми перфектни на магистралата!!! ПС: ако го направите и 90 км/х ще ми е суперско. Дерзайте! ПС2: жовот на колата имам още към 20 годинки!!! Тъкмо да разкарат умрялата електро технология и да вкарат истинските коли на водород!

    Коментиран от #3

    10:00 11.08.2026

  • 2 име

    18 1 Отговор
    Ако шофьора на микреса е от LGBTQ+ общността, ще може даже да кара с зо 30 км над ограниченията и да се самопредели като бавен.

    10:00 11.08.2026

  • 3 да бе

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Супер!!!":

    Ще има да си мечтаеш за 20г живот с това директно впръскване. Не че не може, но ремонтите ще ти излезнат като нови автомобили да купиш.

    10:02 11.08.2026

  • 4 Криви краставици

    12 1 Отговор
    Вместо да синхронизират и да уеднаквят правилата за движение по пътищата във всички страни от ЕС, евро регулаторите правят точно обратното.

    10:02 11.08.2026

  • 5 Това е един

    18 1 Отговор
    Дискриминационен закон. Правилата се определят от това какъв тип кола караш. Интересно, как гледат австрийците на това очевадно погазване на свободата им на избор.

    Коментиран от #13

    10:24 11.08.2026

  • 6 Фалко

    9 1 Отговор
    Австрия е нещо като Тайван и Китай, изолирали са немските психопати в миниатюрна квазидържавица. Всичките им нацита бяха оттам. Дори миграните минават през Остеррайх скрити в камиони и не слизат допи една вода да пуснат, камоли да живеят там.

    10:25 11.08.2026

  • 7 €райх

    9 1 Отговор
    дискриминация

    10:25 11.08.2026

  • 8 6135

    3 2 Отговор
    Аз карам през Австрия със 160км/ч с английската си кола и като ме спрат невинно казвам, че според моя скоростомер не съм превишавал 100.

    10:42 11.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор
    🚗🚗 Дават право на електрокарите да карат със 130, ама те що ли карат с 90 🤔🤔😀😀

    10:50 11.08.2026

  • 10 Само Минаващ

    4 1 Отговор
    Нека да напомня на всички, че влизането и пребиваването в Австрия в абсолютно опционално. Освен това представителите на лгбт общността никога не карат с такива скорости, защото имат затруднен и лимитиран контрол над физиологичните си нужди и вероятността да напълнят гащите при скорост над 90км/ч е значителна.

    11:17 11.08.2026

  • 11 тъй шъй

    6 0 Отговор
    Аз елкар който да кара над 100 на магистрала не съм видял. А емисиите при елкара се покачват значително при каране с по-висока скорост, само дето се изхвърлят на друго място и често са друг вид.

    11:20 11.08.2026

  • 12 Георги

    5 0 Отговор
    те шофьорите на електрички сами се ограничават на 100. Иначе ще спират през час и половина да зареждат.

    11:25 11.08.2026

  • 13 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Това е един":

    ти остави това, ами има и участъци където има ограничения според това дали е камион или кола. Някакъв Ъбсурд.

    Коментиран от #14

    11:27 11.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Георги":

    Това майтап ли е или не си ВЧАС ❗
    Навсякъде има различни ограничения за камиони и леки автомобили❗

    11:29 11.08.2026