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Володимир Зеленски: Ще покажем на Русия, че им е необходим мир! Сибир е вече в обсега на украинските удари
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Ще покажем на Русия, че им е необходим мир! Сибир е вече в обсега на украинските удари

11 Август, 2026 09:16 3 317 220

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

По думите му данните от вътрешни социологически проучвания в Русия показват, че броят на хората там, които искат войната да приключи, вече се увеличава

Володимир Зеленски: Ще покажем на Русия, че им е необходим мир! Сибир е вече в обсега на украинските удари - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна ще продължи да нанася удари на далечни разстояния по руски цели, за да покаже на Русия и нейните граждани необходимостта от прекратяване на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.

„Отбелязваме поредно постижение на нашите украински сили за отбрана: беше поразен още един обект от руската нефтопреработвателна промишленост, при това на значително разстояние - над 2500 километра. Той се намира в Тоболск, в Сибир. Сега и този регион е в обсега на нашите прецизни удари. Това е много значимо постижение на нашите украински войници. Благодаря на всички за точността. Ще има още украински прецизни удари, за да покажем на Русия и на руския народ, че е необходим мир“, заяви Зеленски.

По думите му данните от вътрешни социологически проучвания в Русия показват, че броят на хората там, които искат войната да приключи, вече се увеличава.

Зеленски подчерта, че това трябва да стане още по-осезаемо, така че „Путин и неговата администрация, агентите на ФСБ и всички останали в държавата агресор недвусмислено да разберат, че няма алтернатива на мира“.

Както беше съобщено, на 10 август подразделения на украинските сили за отбрана са поразили нефтохимическия комплекс „Тоболскнефтехим“ в Тоболск, Тюменска област, Руската федерация.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    156 176 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има

    Коментиран от #17, #53, #54, #74, #88, #123, #131, #163, #171, #175, #210

    09:18 11.08.2026

  • 2 Наркису

    121 168 Отговор
    Скоро ще си прави селфи със смъртта.

    Коментиран от #178

    09:18 11.08.2026

  • 3 ПУТИН ЩЯЛ ДА БЯГА

    96 38 Отговор
    Пак сънувал розовото Фламинго!

    Коментиран от #55

    09:19 11.08.2026

  • 4 Зъл пес

    123 14 Отговор
    Е то само като прочетеш заглавието и ти става ясно.След мир,следва удари.Смешника Зелю сее мъдрости.

    Коментиран от #39

    09:20 11.08.2026

  • 5 А правителството,

    94 10 Отговор
    Президентството, министерствата, командните пунктове и щабът на Покрайнината за Русия "не са ясни и лесни"?
    Не знам, този от къде е толкова смел? Може би, че е хазарин и хазарите с "мръсни договори" му защитават живота?

    09:20 11.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шорт

    99 9 Отговор
    Тоя е като високоговорител! Като националното радио!По примера на комунизма/ДЕЛА,ДЕЛА И САМО ДЕЛА/ Пък руснаците са казали. Поживем Увидем!

    09:21 11.08.2026

  • 8 Покажете, покажете!

    89 8 Отговор
    През това време нищо няма да остане от нацисткият райх!😁

    Коментиран от #57

    09:21 11.08.2026

  • 9 Наркоман

    88 8 Отговор
    в абстиненция.

    Коментиран от #68

    09:21 11.08.2026

  • 10 Госта

    107 9 Отговор
    След два часа пак ще реве наркоса, че много го удряли братята.

    09:21 11.08.2026

  • 11 Ти да видиш

    100 10 Отговор
    Покажи им , Зельо.
    А те ще ти покажат как изглежда Укрия срината със земята, Алчен ИД...И...ОТ.

    09:21 11.08.2026

  • 12 Без насочването

    80 6 Отговор
    от саксонците, ще уцелите квартал в Киев, както в началото на СВО!

    09:22 11.08.2026

  • 13 Някой си украинец

    56 6 Отговор
    СЛАБИЯ ИСКА МИР

    09:23 11.08.2026

  • 14 Питам

    84 7 Отговор
    А бе Зельо, не усещаш ли, че работата отива към"събуй гащи" та само кукуригаш като петел на плет?

    Коментиран от #207

    09:23 11.08.2026

  • 15 лийоки

    78 7 Отговор
    Сътрин като се събуди тоя удря една линия, и започва да "побеждава" до обяд го държи на победа, но вечер винаги го снимат как почва да хленчи че няма пари и няма ракети. Вече 5 г тая надрусана лъжлива маймуна ни го показвате надрусан та му научихме репертоара. Няма с какво да ни изненадате вече. Мога и утре сутрин да ви кажа какво е казал. Слава на Господ Иисус Христос бандера фашистите изядоха паричките на немските фашисти и на т.н Запад. Дори лъжците от америка си загубиха паричките от една надрусана укра маймуна.

    09:23 11.08.2026

  • 16 Зеленски

    53 6 Отговор
    Нали няколко години принуждавани чрез победа Русия към мир, а сега без победа.
    Какво ти стана ,

    09:24 11.08.2026

  • 17 оня с коня

    11 64 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Докато има живи Сталинисти и Путинисти,ще има и живи Бандеровци- така е отредил Мъдро Господ и решението му не подлежи на оспорване.

    Коментиран от #183

    09:24 11.08.2026

  • 18 Омръзна ни този

    73 7 Отговор
    Вярно е че хората искат мир, и руснаците, и украинците. Ама искат и теб да те няма гнидо, а това може да стане до пълен руски успех. Не искаш да си тръгнеш с добро и да дадеш шанс, тогава до дупка ще те бомбят.

    09:25 11.08.2026

  • 19 В това изказване не сте вписали:

    33 6 Отговор
    Западът ни предаде на Русия

    09:25 11.08.2026

  • 20 Мимч

    64 7 Отговор
    РУСИЯ може да си изтегли заводите още на +2500 км,ама вие няма на къде.Така,че за да има мир от теб зелений зависи. ИЗДИГАШ и показваш само един бял парцал от твоя риза,ако наистина е останал бял и край на войната ти.Това трябва да го разбереш.Иначе капут....

    Коментиран от #34

    09:25 11.08.2026

  • 21 ОТ БЕЛОТО

    50 6 Отговор
    ПОЛУЧАВА МЕГА ВЪОДУШЕВЛЕНИЕ.

    09:25 11.08.2026

  • 22 Тагарев

    9 46 Отговор
    Украйна контролира въздушното пространство на Русия.

    09:26 11.08.2026

  • 23 Зеления ненормален наркоман пак е предоз

    46 4 Отговор
    Предозирали колумбйското брашно! Урки ненормални сте

    09:26 11.08.2026

  • 24 az СВО Победа 81

    56 5 Отговор
    Е, нали 40 дневния план беше затова? Резултатът е че Киев загуби доставките по Черно море.

    Интересно какво ще загуби с новия план на наркофюрера? 🤣

    09:27 11.08.2026

  • 25 Чорбара

    45 5 Отговор
    Тъпаците от запада се кефят,но не разбират ли ,че скоро Русия ще изработи система за унищожение и на тези ниско летящи обекти.И тогава кво праим ,а?Руснаците ще са защитени ,а другите?

    Коментиран от #84

    09:27 11.08.2026

  • 26 Урка в метрото

    37 4 Отговор
    Нашия велик вожд каза че ни води към светло бъдеще, ама не съм виждал слънцето от три месеца!? Братовчеда в Одеса разправя че не идвали вече гемиики,нямало пътища и му оставало само да чака руснаците! Добри хора сигурно ще го нахранят! А дано и при нас да идват вече че не се издържа в туй метро вече!

    09:27 11.08.2026

  • 27 Отговорът

    42 3 Отговор
    Време е за тотално заличаване на индустрията в Укрия, нищо да не остане

    09:28 11.08.2026

  • 28 Пере

    44 2 Отговор
    От президент клоун става, но от клоун президент не става

    09:29 11.08.2026

  • 29 Ще покаже на Русия

    17 6 Отговор
    Голият си кожен израстък.
    Вече е магистрала №3

    09:30 11.08.2026

  • 30 уффф

    32 2 Отговор
    Някой ще реве накрая

    09:30 11.08.2026

  • 31 Той си мери работата

    43 4 Отговор
    Руснаците толкова време ти показват , че ти е нужен мир, а ти се фукаш с прецизните удари на далечни разстояния.
    Остави оръжията и спри войната и живота на останалите живи украйнци на фронта.

    09:30 11.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Украйна

    33 7 Отговор
    Е Руската Македония, а Македония е Българската Украйна

    Коментиран от #36

    09:32 11.08.2026

  • 34 Соломон

    6 45 Отговор

    До коментар #20 от "Мимч":

    Русия може да си изтегли заводите на още 2500 км . Разбира се ако има какво да мести. А между временно Украйна вече подготвя дронове и за разстояния над 5000 км. Така че успех с преместването

    Коментиран от #45, #101

    09:33 11.08.2026

  • 35 Зеления път

    36 3 Отговор
    Оф, какво да го коментираш тоя. Жалко за обикновените украинци и Украйна.

    09:33 11.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Артилерист

    39 4 Отговор
    Зеленски е професионален комедиен актьор и като президент продължава да заблуждава/ забавлява нацизираните украинци. Вчера един английски анализатор беше направил проста съпоставка, че украинците удрят една рафинерия с поразяване за стотици хиляди, а руснаците изключиха морския транспорт на Украйна за милиарди. Отделно се казва, че Русия е използвала за юли 200 Искандери. Като се има предвид, че Искандера преодолява безпроблемно ПВО това означава, че само с този вид ракети са поразени 200 укро обекта. Да издребняваме ли със сметки за пораженията от другите руски средства за далечно поразяване ...

    Коментиран от #41

    09:36 11.08.2026

  • 38 Хохо Бохо

    32 4 Отговор
    Брао, надрусаното кокаиново фюрерче стигна до дальном востоке. Довечера ще обсъди поредната победа с другите нацита в киифското метро

    09:37 11.08.2026

  • 39 Лупи

    5 35 Отговор

    До коментар #4 от "Зъл пес":

    Пет години "смешникът" ви прави за смях пред Цял Свят!

    Хора от всички континенти като чуят думата "руска армия" и се превиват от смях.

    Коментиран от #44

    09:38 11.08.2026

  • 40 Зорница Янкова

    35 4 Отговор
    Руснаците изглежда подготвят масиран удар с 200 до 300 балистични ракети в рамките на няколко часа. Ако стане това ще го питам тоя зелен хубавец какви ще ги говори. От Украйна каквато е днес нищо няма да остане!

    Коментиран от #43

    09:38 11.08.2026

  • 41 Ха ха ха ха

    4 32 Отговор

    До коментар #37 от "Артилерист":

    Само дето вчера гледах, как руски земеделци се оплакват, че не могат да си изнасят житото, защото няма транспорт и гние.
    Какъв си бил в артилерията? Политрук?

    Коментиран от #56

    09:39 11.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Реалист

    4 19 Отговор

    До коментар #40 от "Зорница Янкова":

    През февруари-март 2022 нанасяха удари с много повече ракети наведнъж. И какво стана?

    Коментиран от #49

    09:40 11.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Наблюдател

    28 3 Отговор

    До коментар #34 от "Соломон":

    Завършен идиот!

    09:41 11.08.2026

  • 46 стоян георгиев

    29 3 Отговор
    Много е тъп зелката 😅

    Както каза Путин, ще го държат жив докато в полезен за Русия 😅 полезен идиот

    09:41 11.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мухахаха

    23 2 Отговор
    Е ако оживееш със сигурност ще стигнеш до Сибир в затвора

    09:42 11.08.2026

  • 49 Софиянец

    25 4 Отговор

    До коментар #43 от "Реалист":

    А нищо не стана, само метрото в киif вече е със запазени места за нощувка 🤣

    Коментиран от #52

    09:43 11.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Лупи

    5 24 Отговор

    До коментар #44 от "Ха ХаХа":

    Аааа... значи потвърждаваш, че Русия е агресорът и иска война?

    Ето това исках да чуя - не Западът и Украйна са агресорът - Русия е е агресорът! Благодаря за потвърждението!

    Коментиран от #69

    09:44 11.08.2026

  • 52 Спомени от София

    5 12 Отговор

    До коментар #49 от "Софиянец":

    Ти гледай да не спиш в Софийското метро, че Софийското метро не става за бункер.

    Коментиран от #70

    09:45 11.08.2026

  • 53 Баламата

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    До последния украинец,тъй ще е.Пъкления план ,в действие

    09:45 11.08.2026

  • 54 Путин

    5 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сорос.ни нареди да станем "многоходови". Като вас копейките.

    Коментиран от #62

    09:46 11.08.2026

  • 55 Противник на войната

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "ПУТИН ЩЯЛ ДА БЯГА":

    Русия няма голям избор и ще се наложи да отвърне и на враговете си с "Кузкину мать"..

    09:46 11.08.2026

  • 56 Това,

    20 4 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ха ха ха":

    което си написал абсолютно не е вярно. Русия имаше временни проблеми с горивата в някои райони, но те са преодоляни.

    Коментиран от #63

    09:47 11.08.2026

  • 57 Антирашист 2390

    4 20 Отговор

    До коментар #8 от "Покажете, покажете!":

    Нацизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за нацистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #105, #107

    09:47 11.08.2026

  • 58 ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ВОЙНАТА

    4 25 Отговор
    С 0.5% от БВП Западът подкрепя Украйна, докато Русия харчи 40% от БВП-то си за война.

    Да познаем ли, кой ще се срине първи и какви ще са последиците?

    Да примомним, че СССР харчеше 15% за война и завърши с Горбачов, Перестройка, глад, преврати и разпад.

    Коментиран от #67, #172, #181

    09:48 11.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Млад русораст

    3 15 Отговор
    Другари русорасти ще се бием ли с дроня или ще бягаме?

    09:49 11.08.2026

  • 61 Е как

    3 20 Отговор
    Нали уж Путлер изграждаше буферни зони и целта на всичко беше да се гарантирала сигурноста на Русия.
    А каква стана тя при тази "СВО" развиваща се по плана.

    09:49 11.08.2026

  • 62 Щом казваш..

    4 4 Отговор

    До коментар #54 от "Путин":

    само, че си пиши своя ник..

    09:49 11.08.2026

  • 63 Преодолана мама

    3 19 Отговор

    До коментар #56 от "Това,":

    И защо реват тогава руснаците?

    09:49 11.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Факт

    14 4 Отговор
    Английски диверсанти

    09:49 11.08.2026

  • 66 Артист

    11 3 Отговор
    Мукчу плаши ГАРГИ...

    09:50 11.08.2026

  • 67 Имаш разсейки от рака.

    8 2 Отговор

    До коментар #58 от "ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ВОЙНАТА":

    Имаш разсейки от рака.

    09:50 11.08.2026

  • 68 Антирашист 2392

    4 28 Отговор

    До коментар #9 от "Наркоман":

    Зеленски е герой,защитава родината си ! Разните там копейки като не знаят какво е родина дали ще я защитават ?

    Коментиран от #72

    09:51 11.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ами

    5 18 Отговор
    ха ха ха правилно - взривете им всичките рафинерии за да усетят нужда от мир

    Коментиран от #78

    09:52 11.08.2026

  • 72 Хихихи

    22 4 Отговор

    До коментар #68 от "Антирашист 2392":

    Герой бил?! Понякога и медицината е безсилна за такива дбили като тебе, хахахахах
    Такъв герой е, че си е подарул янколко имения и яхти за награда от народа

    Коментиран от #76, #106, #118

    09:52 11.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ИСКАНДЕРА ЛЕТИ

    16 5 Отговор

    До коментар #47 от "Реалист":

    УКРО....ПА КВИЧИ
    НА ДЕБ.....ИЛА И ФАКТИТЕ МУ ПРЕЧАТ

    09:53 11.08.2026

  • 76 Го хо

    5 21 Отговор

    До коментар #72 от "Хихихи":

    Разбира се, че Зеленски е герой! Яко разковава руската кочина!

    09:55 11.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 АМИ НАПЪВАМЕ СЕ

    20 5 Отговор

    До коментар #71 от "ами":

    АМА МАЙ СА НАС.....РАХМЕ
    АБЕ В УКРАЙНА ИМА ЛИ РАБОТЕЩИ РАФИНЕРИИ
    И КО СТАНА С ПРИСТАНИШАТА
    А С КОРАБЧЕТАТА
    АМА НАПЪВАМЕ СЕ

    09:56 11.08.2026

  • 79 Само доказва че е подлога

    12 5 Отговор
    На двете баби луди фашистки

    09:56 11.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Ооооф

    12 3 Отговор
    а стига сте ни заливали с таа усръинскъ пи...к04

    09:56 11.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Антирашист 2394

    7 12 Отговор

    До коментар #25 от "Чорбара":

    Това рашистко ЩЕ е вече пета година !

    09:56 11.08.2026

  • 85 Петгодишна тридневна специална военна оп

    7 13 Отговор
    Най трудно е в петата година, хахахха

    09:57 11.08.2026

  • 86 Факти

    8 16 Отговор
    Сборище на лумпени пропутинскиФашаги

    09:57 11.08.2026

  • 87 Инна

    17 5 Отговор
    Руските войски нанесоха опустошителен удар на Киев и други региони в нощта на 11 август. Десетки експлозии разтърсиха Киев и Запорожие.

    Според сателитно наблюдение на НАСА, големи пожари избухнаха в Киевска област. Пожарите са били засечени близо до завода CAMOZZI, специализиран в производството на хидравлично и пневматично оборудване. Пожари избухнаха и в складовете на Raben Group и в логистичния център Nova Poshta.

    В Запорожие е засегната енергийната инфраструктура, оставяйки града частично без електричество.

    Пожар избухна и в стоманодобивния завод „Запорожстал“.

    Общо около 30-40 експлозии са регистрирани в градовете. Според предварителни данни, при атаките са използвани ракети „Циркон“, „Искандер“ и „Кинжал“. За първи път от няколко седмици от Киев бяха изстреляни прехващачи Patriot PAC-3, за да се опитат да свалят руски ракети.

    Регистрирани са най-малко четири изстрелвания. Нашите ракети са се приземили безопасно.

    Коментиран от #93, #96

    09:57 11.08.2026

  • 88 Напротив

    5 18 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Браво, Зеленски! Громи яко терористична Русия!

    Коментиран от #90

    09:58 11.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Цеко

    4 13 Отговор

    До коментар #88 от "Напротив":

    Много руска смрадт измре.

    10:00 11.08.2026

  • 91 Антирашист 2395

    3 14 Отговор

    До коментар #50 от "Ха ХаХа":

    През 2009г пусин отмени честванията на воср ! Още ли ги честваш ?

    10:00 11.08.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Факти

    6 13 Отговор

    До коментар #87 от "Инна":

    Това кефи ли теКомплексарю?
    Това е сигурна гаранция че Путлер си отива

    Коментиран от #100

    10:01 11.08.2026

  • 94 Да си знаеш

    8 3 Отговор

    До коментар #80 от "Ха ХаХа":

    Ако Зеленски не е наркоман, такъв ще се появи в къщата ти. Извикал си го!

    Коментиран от #98

    10:02 11.08.2026

  • 95 ами

    10 4 Отговор
    ха ха ха - дайте му още оръжие на този борец за мир и го номинирайте за нобеловата награда за мир, 5та година вече се бори за справедлив мир и репарации от русия

    10:02 11.08.2026

  • 96 Яна

    14 5 Отговор

    До коментар #87 от "Инна":

    Радвам се, супер новина - само така по укробандеронацистите. Свестен украинец от западната част на Икрайна просто няма. Човек може да стане украинец, но украинец човек никога!

    10:02 11.08.2026

  • 97 Атина Палада

    5 12 Отговор
    Путин каза, че ще премести бункера на Камчатка и пак няма да го хванат!

    10:03 11.08.2026

  • 98 Факти

    1 5 Отговор

    До коментар #94 от "Да си знаеш":

    По-хубавото е, че при теб никой няма да дойде вмерисняко

    10:03 11.08.2026

  • 99 Хи хи

    17 4 Отговор
    Щом зеленото жуже иска мир, да заминава за Москва и да го договори. Ако не може да го договори значи е некадърно и трябва да бъде сменено. И без тва мандата му е изтекъл !

    Коментиран от #112

    10:03 11.08.2026

  • 100 ами

    1 9 Отговор

    До коментар #93 от "Факти":

    ами да от 5 години си е заотивал от 15 вида рак

    10:05 11.08.2026

  • 101 ти можеш

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Соломон":

    лично да отидеш на фронта и да им ги преместиш. Айде, прав ти път.

    10:05 11.08.2026

  • 102 Доротрея

    5 12 Отговор
    Скоро ВСУ пуска балистиките по Москва!

    Руснаците ще усетят радостта от войната, те от това имат нужда.

    10:06 11.08.2026

  • 103 Зеленски е герой

    10 5 Отговор
    Обезоражи Нато ес и сащ и им фалира банките

    10:07 11.08.2026

  • 104 Той

    12 3 Отговор
    10милиона прогонени 2милиона убити и ранени срутени заводи и енергетика и тоя щял да принуждава руснаците. То като че ли зависи нещо от него

    10:07 11.08.2026

  • 105 Чуеаш ли се..

    4 6 Отговор

    До коментар #57 от "Антирашист 2390":

    Нацизъм в страна с повече от 100 народности и гастарбайтери от цял свят...и Шойгу министър на отбраната..

    10:07 11.08.2026

  • 106 Антирашист 2396

    4 10 Отговор

    До коментар #72 от "Хихихи":

    Като си вемаш путинофин и предозираш с митрофан ще виждаш тройно яхти бедета и дворци !

    Коментиран от #111, #113, #115

    10:08 11.08.2026

  • 107 Ба бааааа

    13 3 Отговор

    До коментар #57 от "Антирашист 2390":

    Русия пак ще спаси света от фашизма и бандерите

    10:09 11.08.2026

  • 108 Да де

    12 2 Отговор
    Но не мира на Украйна искат руснаците!!! Заради това войната ще продължи.просто руския народ се убеждава че войната е била наложителна виждайки ентусиазма на запада да поддържа Украйна. Просто ако Путин не бе започна след време щеше да се наложи пълномащабна война.

    10:09 11.08.2026

  • 109 Инна

    14 2 Отговор
    Врагът отбелязва значително увеличение на производството на ракети в Русия. Според тях производственият план се увеличава почти двойно. През целия юли по Украйна са изстреляни 198 балистични и хиперзвукови ракети – сега планът е този брой да се изстрелва не на месец, а на удар.

    Любопитното е, че тези твърдения напълно опровергават лъжите на Зеленски, с които той се опитва да убеди всички, че „без КНДР Русия не може да изстреля същия брой ракети, както преди“. Не само може, но и ясно ще демонстрира това в близко бъдеще. А информацията за предислоцирането на ракетната бригада на КНДР се обяснява от самото Главно разузнавателно управление като засилване на удара, а не като компенсация.

    Снощи руските въоръжени сили нанесоха масиран удар срещу Украйна. Мощни експлозии разтърсиха Киев и временно окупирания град Запорожие. Регистрирани са пожари в промишлени, военни и складови обекти.
    Според сателитни данни на НАСА, големи пожари са избухнали в индустриална зона в Киевска област. Предварителните доклади показват, че пожарът е локализиран близо до завода CAMOZZI, който произвежда хидравлично и пневматично оборудване, и складовете на Raben Group. Логистичен център на Нова Поща също е в пламъци.
    Видеозаписите от Киев са оскъдни, вероятно поради твърде чувствителната цел. Известно е само, че пожарът е в складове в Шевченковски район. Вероятно там са били доставени някои нови оръжия.
    Няколко големи пожара бяха открити в Запорожие след ракетни удари. Съобщава

    Коментиран от #143

    10:10 11.08.2026

  • 110 Ха ХаХа

    11 2 Отговор

    До коментар #81 от "Уникално":

    Господ те е убил още при раждането ти бе укрокьопеко

    10:10 11.08.2026

  • 111 Ба бааааа

    7 3 Отговор

    До коментар #106 от "Антирашист 2396":

    Бегай ве фентанилажия

    10:11 11.08.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Дръта чанта

    14 3 Отговор

    До коментар #106 от "Антирашист 2396":

    Аман от изпъздяли бандери

    10:12 11.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Аеееее

    11 2 Отговор

    До коментар #106 от "Антирашист 2396":

    Креслив хей марш на фронта

    10:14 11.08.2026

  • 116 Аз съм нещастна ушанка

    4 10 Отговор
    Искат да ме пращат на фронта като башибозук Не искам на фронта Искам на Слънчев бряг

    Коментиран от #119, #126

    10:14 11.08.2026

  • 117 Перо

    9 2 Отговор
    Това е резултат от данните на американското спътниково разузнаване, западните ракети и поддържащия чужд персонал, иначе УВС са примати, нямащи си понятие от тези военни възможности!

    10:14 11.08.2026

  • 118 погледни

    8 1 Отговор

    До коментар #72 от "Хихихи":

    нашите политици с нашия бюджет какво си подариха и тогава коментирай Путин и техният бюджет!

    10:15 11.08.2026

  • 119 Ха ХаХа

    13 2 Отговор

    До коментар #116 от "Аз съм нещастна ушанка":

    От Баба Алино ли квичиш бе вонящ зеленчук

    10:15 11.08.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Тоз пак

    7 2 Отговор
    е предозирал.

    10:16 11.08.2026

  • 122 Tова са безспорни

    1 4 Отговор

    До коментар #112 от "Э-аборотное":

    Факти.

    10:16 11.08.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Э-аборотное

    3 1 Отговор

    До коментар #114 от "Простак":

    Ами,значи чупливия ти мозък нищо, ама нищо не е разбрал! Роб си и оставаш такъв!

    Коментиран от #127, #132, #137

    10:16 11.08.2026

  • 125 Зелено човече се "бори" за мир

    12 2 Отговор
    Лъжльото зельо обеща на украинците мир, обаче те получиха война. Имаше просто решение за мира, просто Украйна се разделя на принципа ГДР и ГФР и така милиони украинци щяха да останат живи и в добро здраве. Но нито Украйна, нито САЩ, нито ЕС искаха мир.

    10:16 11.08.2026

  • 126 Аз съм нещастна укра

    13 2 Отговор

    До коментар #116 от "Аз съм нещастна ушанка":

    Тцк ни лови по улиците и на фронта

    Коментиран от #129

    10:18 11.08.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Тити на Кака

    9 2 Отговор
    Би било добре украинците да покажат тия чудеса преди руснаците да ги избият.

    10:19 11.08.2026

  • 129 Ти си един

    2 4 Отговор

    До коментар #126 от "Аз съм нещастна укра":

    бо клук

    Коментиран от #166

    10:20 11.08.2026

  • 130 Хари Потър

    6 1 Отговор
    Всички знаем как завърши живота на лорд Волдемор. Със Зеленски няма да е по-различно.

    10:20 11.08.2026

  • 131 бай Иван

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абсолютно ! Господин Путин , виж как Тръмп и Нетъняху си решават проблемите с терористите и ще разбереш как да действаш!

    10:21 11.08.2026

  • 132 Ха ХаХа

    9 3 Отговор

    До коментар #124 от "Э-аборотное":

    Предаде българите които Зеленски направи украинци и смени българските имена.Забрани бълг.език в училищата.
    Белене те чака предателче....

    Коментиран от #140, #151, #204

    10:21 11.08.2026

  • 133 идиоти вън

    2 2 Отговор
    Е сега ще видят някои кон боб яде ли!!!

    10:21 11.08.2026

  • 134 Това момче не се пречупва

    4 10 Отговор
    пред чугунените болшевишки чутури от Кремъл. Не случайно Бог е поставил евреин начело на Украйна за време като това. Божият човек ще надделее над монголоидната орда.

    Коментиран от #138, #161

    10:21 11.08.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 дяков

    4 10 Отговор
    Украйна развенча мита за непобедимата Червена армия.Оказа се розова и победима.

    Коментиран от #141

    10:22 11.08.2026

  • 137 РобРой

    9 2 Отговор

    До коментар #124 от "Э-аборотное":

    А ти си слуга на Сорос и евреите и даже не го осъзнаваш. Така е, след като се образовате от пренаписаната история в Гугъл и не знаете къде се намира реалната библиотека!

    10:23 11.08.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Зодиак

    2 1 Отговор
    Таурус.

    10:24 11.08.2026

  • 140 Хайде да не лъжем, че е противно

    4 6 Отговор

    До коментар #132 от "Ха ХаХа":

    Това го направиха руснаците. Официално в Украйна има българи. Официално в Русия няма българи.

    Коментиран от #145

    10:25 11.08.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Файър Пойнт

    1 2 Отговор
    Балистик.

    10:26 11.08.2026

  • 143 Нане

    5 2 Отговор

    До коментар #109 от "Инна":

    Cyка, нали украинците ви бяха братушки?

    Коментиран от #190

    10:27 11.08.2026

  • 144 Мурзик

    2 6 Отговор

    До коментар #135 от "Перо":

    А Пуси като застане до Вучич изглежда великан.

    10:27 11.08.2026

  • 145 Ха ХаХа

    9 5 Отговор

    До коментар #140 от "Хайде да не лъжем, че е противно":

    Има българи недоучен помако.
    Учат майчин език в училище и никой не го е забранил като в Украйна.
    Обади се на българската общност в Крим, Москва, Тула, Екатеринбург.
    След това се окачи на клон

    Коментиран от #152, #157

    10:28 11.08.2026

  • 146 Фори

    3 11 Отговор
    Чий е Сибир? Как чий е?Китайски е естествено!

    Коментиран от #187

    10:28 11.08.2026

  • 147 млад еврас

    12 2 Отговор
    А ве, теа от факти да не са демократичния вестник стършел, всеки ден само вицове да ни разсмиват.

    10:28 11.08.2026

  • 148 ВЕСЕЛЯК

    5 2 Отговор
    Пак съм язе.
    E па, гутен МОРГЕН, киефс мадафакас енд Лвовс коксукерс.
    Как слипинг ин дъ киефс метро? Хев а електричество енд вода? Do Russians ви бият a lot?
    хихи

    10:28 11.08.2026

  • 149 Орбан

    3 4 Отговор

    До коментар #141 от "Ха ХаХа":

    ВСУ не са тръгнали да завладяват блатата на москалите. ВСУ искат в Европа не в Сибир.

    Коментиран от #155

    10:28 11.08.2026

  • 150 последната укра

    11 2 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    10:29 11.08.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Тихо пико4!

    2 0 Отговор

    До коментар #145 от "Ха ХаХа":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #160

    10:30 11.08.2026

  • 153 Все по често започват да излизат статии

    13 1 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    10:30 11.08.2026

  • 154 Димо

    5 11 Отговор
    Браво на Украйна! Путин ще си плати за всичко! Неизбежно е!

    Коментиран от #156

    10:30 11.08.2026

  • 155 Ха ХаХа

    5 1 Отговор

    До коментар #149 от "Орбан":

    Янукович подписа договор за евроразвитие на Украйна при гаранти Полша,Германия и Франция.
    Същата нощ бандеровските нацисти чрез незаконен въоръжен преврат превзеха властта и избиха маса народ.
    Защо бе професоре?

    Коментиран от #167

    10:31 11.08.2026

  • 156 Дън ,сънувах

    0 1 Отговор

    До коментар #154 от "Димо":

    Мила майко льо...

    10:32 11.08.2026

  • 157 Хайде да не лъжем, че е противно

    3 5 Отговор

    До коментар #145 от "Ха ХаХа":

    Няма такова нещо като българска общност в Русия. Няма такава националност. Преди 100 години Крим е бил населен от българи. Къде са сега? В Запорожието затвориха българските училища, забраниха не само украинския, но и българския.
    А българите родени в Русия - не говорят български по правило. Колкото съм виждал, нито един от тях не знае български.

    Коментиран от #165, #170

    10:33 11.08.2026

  • 158 дискотека укрия

    6 2 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 6та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    10:33 11.08.2026

  • 159 дискотека укрия

    6 5 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    Коментиран от #173

    10:34 11.08.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Написа ти колегата

    7 1 Отговор

    До коментар #157 от "Хайде да не лъжем, че е противно":

    Обади се в Крим където има голяма българска общност.
    Няколко предавания имаше по БНТ .
    Учат втори език майчин в училище.
    В Москва има над 27000 българи.
    Недоучен укроглупак си

    Коментиран от #169, #182

    10:36 11.08.2026

  • 166 Ати си

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "Ти си един":

    Голем мусор

    10:37 11.08.2026

  • 167 Хайде да не лъжем, че е противно

    5 7 Отговор

    До коментар #155 от "Ха ХаХа":

    Ти циганин ли си? Много лъжеш! Първо никой не е вземал властта в Украйна чрез преврат. Имаше едни протести против Янукович. Путин прати на Янукович снайперисти, които започнаха да убиват протестиращите. Тогава нещата загрубяха и Янукович избяга при Путин.

    Ако Путин не беше пратил убийци в Киев Янукович можеше и да остане на власт, но кучето се уплаши и избяга. Напусна поста си доброволно без официално да подаде оставка. Другите ви интерпретации са лъжи.

    Янукович избяга, така както Радев заряза президентския пост. Сега да не кажеш, че в България е имало преврат срещу Радев, а?

    Коментиран от #216

    10:37 11.08.2026

  • 168 Инна

    4 1 Отговор
    Чета днешните новини:
    „В Запорожие са съобщени няколко големи пожара след ракетни удари. Съобщено е за прекъсване на електрозахранването, което е причинило частично прекъсване на електрозахранването в града. Има и информация за пожар в стоманодобивния завод „Запорожстал“.

    Запорожие е градът, където се е намирала улица „Заречная“.
    „Запорожстал“ е заводът, където са работили героите от филма „Пролет на улица „Заречная“.

    Паметници на героите от филма са издигнати в Запорожие много години след излизането на филма.

    Саша Савченко (стоманодобивач, изигран от Николай Рибников) е стоял на булевард „Шевченко“. Скулптурата изобразява героя, седнал на пейка. Когато минувач сяда до него, от високоговорител в стил 50-те години на миналия век започва да се чува песента „Кога ще дойде пролетта - не знам...“.
    През 2014 г. паметникът на Саша Савченко, главната героиня във филма „Пролет на улица Заречная“, беше разрушен.
    Металната скулптура беше разбита от неизвестни нападатели, викащи „Слава на Украйна“.

    Коментиран от #176, #180

    10:37 11.08.2026

  • 169 Хайде да не лъжем, че е противно

    2 4 Отговор

    До коментар #165 от "Написа ти колегата":

    Още при Сталин българите са премахнати от Крим, както и етническите немци и голяма част от татарите. Това е известен факт.

    10:38 11.08.2026

  • 170 Боклук

    4 2 Отговор

    До коментар #157 от "Хайде да не лъжем, че е противно":

    И в Запорожие и в Крим има български училища.
    Гръмни се

    Коментиран от #179

    10:38 11.08.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 140 процента

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ВОЙНАТА":

    Нещо ти куца математиката май?

    10:40 11.08.2026

  • 173 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #159 от "дискотека укрия":

    Освен, че си глупав, но ечивдо си и мнооогоТъп. Откъде толкова комплекси събра?

    10:41 11.08.2026

  • 174 БЪЛГАРИН

    4 2 Отговор
    Сичкото укро вън от България

    10:41 11.08.2026

  • 175 Моряка

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Така е,,ама са много милиони.Как да се реши проблема??Сталин до смърта си не е можал.Путин пък,със своето милосърдие,ептен не може да се справи.Имаш ли предложение?Нови технологии нещо по ново, с по голяма производителност?

    Коментиран от #177

    10:42 11.08.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 не може да бъде

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Наркису":

    Според Янис Варуфакис бившият м-р на финансите на Гърция/ много специална личност/ наскоро на едно тайно съвещания в Пентагона водещият съвещанието генерал показал някаква карта на присъстващите и казал -Г-да ние вече не управляваме война -управляваме погребение.../погребението на Украйна /..В Гласове има цялата статия на Варуфакис заслужава да се прочете!?

    10:44 11.08.2026

  • 179 Хайде да не лъжем, че е противно

    3 3 Отговор

    До коментар #170 от "Боклук":

    До руската окупация - имаше. След руската окупация - всичко неруско го забраниха.

    10:44 11.08.2026

  • 180 Э-аборотное

    3 4 Отговор

    До коментар #168 от "Инна":

    Статуята е отвратитилна, ясно е, а че не бива да се рушат е друг въпрос. Но, хайде да не копаем в историята по идеологически начин! Подобни примери в историята бол. Днес тече грозната война на Путин, помни!

    10:44 11.08.2026

  • 181 Борис Джонсън

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ВОЙНАТА":

    До последния окраинец

    Коментиран от #184

    10:45 11.08.2026

  • 182 Хайде да не лъжем, че е противно

    2 4 Отговор

    До коментар #165 от "Написа ти колегата":

    В Чикаго има 250 000 чисти българи и не знам, колко още от смесен произход. В Чикаго има и 1.5 милиона руснаци най-малко.

    Назови ми имената на български училища в Москва.

    Коментиран от #186, #189

    10:46 11.08.2026

  • 183 Другия, с магарето

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Нали знаеш, че Сталин е излязъл победител?

    Коментиран от #185, #188

    10:48 11.08.2026

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Нали знаеш

    3 3 Отговор

    До коментар #183 от "Другия, с магарето":

    Сталин е избил 30 милиона ватенки.

    Коментиран от #200

    10:51 11.08.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Натурален акт

    0 1 Отговор

    До коментар #146 от "Фори":

    да докажеш?

    10:55 11.08.2026

  • 188 Реалист

    1 4 Отговор

    До коментар #183 от "Другия, с магарето":

    Да, щото американците и англичаните му спасиха гащите. И едните и другите воюват с Хитлер, Мусолини и Японския император по цял свят на всички континенти, докато Сталин се плюнчи само на своя територия.
    После яко надута пропаганда, как СССР сам бил победил. И напълно игнорират англо-американските битки за Африка, Италия, Гърция, а войната в из океаните? А туй че без американски суровини, машини, гориво и храни СССР щеше да се гътне в рамките на година?

    Коментиран от #213

    10:57 11.08.2026

  • 189 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #182 от "Хайде да не лъжем, че е противно":

    Цензорът изтри училищата в Москва и Крим.
    Защото цензорът си ти

    Коментиран от #198

    11:00 11.08.2026

  • 190 Инна

    2 2 Отговор

    До коментар #143 от "Нане":

    Зададохте много деликатен въпрос.
    И така, братя ли са или не? Определено са братя по кръв. Съвременната ДНК генеалогия потвърждава, че значителна част от жителите на европейска Русия и Украйна споделят една и съща хаплогрупа R1a. 43% в Украйна и 46% в Русия, съответно.
    Имаме общ език. Всички в Украйна го разбират. Дори най-ревностните националисти говорят руски, когато не им се налага да се правят на тълпа.
    Споделяме обща вяра. Фактът, че православните християни съставляват мнозинството, е ясен без никакви цифри. Колкото и да се стараят сепаратистите, Украинската православна църква остава доминираща.
    Семейните връзки са толкова тясно преплетени, че всяко украинско семейство неизбежно има руски роднини. Отново, дори сред най-„съзнателните“.
    И така, откъде са дошли тези небратя? Споделяме една и съща кръв, вяра, език и история...

    И този конфликт не е нов.
    Тарас Булба и най-малкият му син, Андрей, са централните фигури в повестта на Н. В. Гогол „Тарас Булба“. Техните герои въплъщават различни ценности и се превръщат в център на остър морален конфликт.
    Тарас е казашки полковник, за когото лоялността към Родината, казашката другарска връзка и православната вяра са на първо място.
    Ключовият момент в романа е моралният избор на най-малкия син на Тарас, Андрей. Изправен пред дилема: лоялност към семейството, другарите си, дълг към Родината или любов към младата дама, той избира любовта. В разговор с любимата си той изрича известните думи: „Отечеството е

    Коментиран от #193

    11:01 11.08.2026

  • 191 Хайде да не лъжем, че е противно

    2 2 Отговор

    До коментар #186 от "Ха ХаХа":

    Българи в Чикаго има от времето на Алеко.

    Иван Иванович Абажер - Много български звучи това име! Супер пример даваш!

    И няма как на съветски език да са изписвали "Петър" като "Петър". Иписват го като Петр и го четат Пьотр. Бегай с лъжите си оттука!

    Коментиран от #194, #202

    11:02 11.08.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Нане

    1 3 Отговор

    До коментар #190 от "Инна":

    Хайде моля ви се, другарко, вашата вяра на е Православно християнство, а Болшевизмът. Болшевиките унищожиха Православното християнство.

    11:03 11.08.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 СВО - смяна на путин

    2 1 Отговор
    Украинското СВО в русия е обречено на Успех!

    11:06 11.08.2026

  • 198 Хайде да не лъжем, че е противно

    1 2 Отговор

    До коментар #189 от "Ха ХаХа":

    Нещо взе да изпушваш. Не можеш да докажеш лъжите си и задимя като руско НПЗ след укроинспеция с дрон.

    11:07 11.08.2026

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Сталин 30млн ,путин 3млн

    2 5 Отговор

    До коментар #185 от "Нали знаеш":

    путин по примера на Сталин ще спре при избити 3 милона! руски крепостни

    11:10 11.08.2026

  • 201 Фатални грешки на Путин

    3 2 Отговор
    Започна военна операция вместо тотална война. Това удължи конфликта с повече години, отколкото ВСВ.Времето работи за Украйна да си стъпи на краката и със западната помощ да отвръща все по-силно на агресора. В крайна сметка Путин няма да постигне целите на военната операция, а оттам губи властта и РФ ще последва съдбата на СССР.Само контра военен преврат в Украйна, като Майдана щеше да я върне в руския свят, но Русия нямаше подкрепата на украинския народ за такъв сценарий.Сега още по-малко.

    Коментиран от #206

    11:12 11.08.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Ти да видиш

    4 1 Отговор
    Този еврейски боклук опротивя вече на целия свят! Разкарайте го и не ни занимавайте с него!

    11:13 11.08.2026

  • 204 Хайде да не лъжем, че е противно

    0 3 Отговор

    До коментар #132 от "Ха ХаХа":

    Срещал съм такива съветски българи още едно време много преди Зеленски, много преди Путин, преди много десетилетия. Срам ги беше да си кажат, че са българи, една дума на български не казваха, само на руски плямпаха.

    Заедно с гагаузите тия са русифицирани и затова им нямам доверие от личен опит. Тогава на това не обръщах внимание, защото бяхме още братушки - нямаше Путин, нямаше нацисти.

    11:14 11.08.2026

  • 205 Маринов

    3 0 Отговор
    Нещо ни гъбаркат. Украинска ракета поразява на 2300 км? Няма такава. Има английска ракета, водена от Старлинк и английските спътници. Та вече е време хрисимият Путин да отправи нота до Лондон за съучастие на окраинския фронт. И понеже очаквано няма да има реакция, да срине центъра на Киев. Рано е още за Посейдон покрай английските брегове. Но както върви и това ще стане.

    11:15 11.08.2026

  • 206 Орбан

    0 4 Отговор

    До коментар #201 от "Фатални грешки на Путин":

    Фаталната грешка на Путин е, че не мобилизира русофилите да ги прати да превземат Украйна, защото русофилите голям мерак имат да има война. Путин да не се чуе, а да нареди на Радев да му праща 1.4 милиона избиратели на фронта, да ги въоръжи със старите съветски униформи и оръжие, които пазим още като военновременен резерв и което такива като Радев не са успяли да откраднат повреме на служба.

    11:15 11.08.2026

  • 207 Е как

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Питам":

    да не усеща. Усеща разбира се, щото работата отдавна е минала този етап и вече е наполовина вътре, ама пък явно му е кеф на човека.

    11:16 11.08.2026

  • 208 ха, ха, ха...

    0 2 Отговор
    Всички апелират за мир, освен Кремъл и Пхенян. Даже Китай стои настрана.

    11:18 11.08.2026

  • 209 Ами нема лабаво

    1 2 Отговор
    Всичко е в твоите ръце.... хващай вокзал за Москва подписвай капитулацията и света ще мирне и ще заживее в мир и сговор дълги години напред!!!

    11:18 11.08.2026

  • 210 Движухаров

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нищо друго освен голям пердах не може да вразуми фашистите на агресора .

    11:19 11.08.2026

  • 211 Мдаа

    3 1 Отговор
    Путин също е евреин по линия на баба си Шаломова, независимо дали го признава, името говори достатъчно.

    11:20 11.08.2026

  • 212 ПЕНКО

    1 2 Отговор
    ... НА СЕМИТЧЕТО НЕ МУ "ПУКА " ЗА УКРАЙНА И НАРОДА И !?!?!?!?!?!?! РУСИЯ АТАКУВА "БЛИЗКИ ТЕРИТОРИИ - МНООГО - БЛИЗКИ !?!?!?!?!?

    11:32 11.08.2026

  • 213 Според ...

    0 0 Отговор

    До коментар #188 от "Реалист":

    ...всички статистики , в това число и нАглосаксонските помощта на Запада да СССР е съставлявала 2 до 4 % от разходите на СССР за ВСВ ...или с други думи от всеки 100 танка на бойното поле 4 танка са били помощ от Запада. Останалите 96 танка са си произведени от СССР...не ми звучи , като пешаваща помощ за промяна на ситуацията на бойното поле ...тая мантра с ленд лийза е като мантрата, че при Москва и Ленинград на немците и другите участващи фашета , кано румънци, унгарци, финландци, словаци и даже поляци им е попречила много студената зима....ами тогава през юли 1943г., при Курск и Прохоровка кво им попречи ...сигурно много горещото лято .
    Сега фашета вероятно ще ви попречи наличето на атмосферно налягане.

    11:45 11.08.2026

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Японска минджa

    1 0 Отговор
    Няма някакво значение кво и трябва на Русия! Има значение това че на Путин му трябва война, за да спаси зaдника!

    11:56 11.08.2026

  • 216 Даже

    0 0 Отговор

    До коментар #167 от "Хайде да не лъжем, че е противно":

    и за манипулатор не ставаш,за това се иска акъл,явно при теб не е в достатъчни количества.
    Световно известен факт е,че снайперистите бяха грузинци,пратени он глупака Сакашвили,по нареждане на господарите му.

    11:57 11.08.2026

  • 217 Хи хи

    1 0 Отговор
    Расте процентът на руски граждани, които смятат че трябва да се използва ЯО срещу урките терористи !!

    12:02 11.08.2026

  • 218 Японска минджa

    1 0 Отговор
    Даже в дальны Сибир,
    путин не ще види мир!
    чака у бункера Бандерата Стьопа
    да му потропа!

    12:07 11.08.2026

  • 219 Същата поза

    0 0 Отговор
    Същата поза има и Улянов-Ленин. Ама нали са от едно племе и манталитет.

    12:19 11.08.2026

  • 220 предстои или ....

    0 0 Отговор
    Ако Русия ликвидира секретната украинска база в Азербайджан за насочване на украински дронове няма да има удари в дълбочина на Русия.Ракетите си ги прехващат както си трябва.

    12:25 11.08.2026

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