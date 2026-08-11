Володимир Зеленски: Ще покажем на Русия, че им е необходим мир! Сибир е вече в обсега на украинските удари

Украйна ще продължи да нанася удари на далечни разстояния по руски цели, за да покаже на Русия и нейните граждани необходимостта от прекратяване на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.

„Отбелязваме поредно постижение на нашите украински сили за отбрана: беше поразен още един обект от руската нефтопреработвателна промишленост, при това на значително разстояние - над 2500 километра. Той се намира в Тоболск, в Сибир. Сега и този регион е в обсега на нашите прецизни удари. Това е много значимо постижение на нашите украински войници. Благодаря на всички за точността. Ще има още украински прецизни удари, за да покажем на Русия и на руския народ, че е необходим мир“, заяви Зеленски.

По думите му данните от вътрешни социологически проучвания в Русия показват, че броят на хората там, които искат войната да приключи, вече се увеличава.

Зеленски подчерта, че това трябва да стане още по-осезаемо, така че „Путин и неговата администрация, агентите на ФСБ и всички останали в държавата агресор недвусмислено да разберат, че няма алтернатива на мира“.

Както беше съобщено, на 10 август подразделения на украинските сили за отбрана са поразили нефтохимическия комплекс „Тоболскнефтехим“ в Тоболск, Тюменска област, Руската федерация.