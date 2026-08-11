Володимир Зеленски: Ще покажем на Русия, че им е необходим мир! Сибир е вече в обсега на украинските удари

Украйна ще продължи да нанася удари на далечни разстояния по руски цели, за да покаже на Русия и нейните граждани необходимостта от прекратяване на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.
„Отбелязваме поредно постижение на нашите украински сили за отбрана: беше поразен още един обект от руската нефтопреработвателна промишленост, при това на значително разстояние - над 2500 километра. Той се намира в Тоболск, в Сибир. Сега и този регион е в обсега на нашите прецизни удари. Това е много значимо постижение на нашите украински войници. Благодаря на всички за точността. Ще има още украински прецизни удари, за да покажем на Русия и на руския народ, че е необходим мир“, заяви Зеленски.
По думите му данните от вътрешни социологически проучвания в Русия показват, че броят на хората там, които искат войната да приключи, вече се увеличава.
Зеленски подчерта, че това трябва да стане още по-осезаемо, така че „Путин и неговата администрация, агентите на ФСБ и всички останали в държавата агресор недвусмислено да разберат, че няма алтернатива на мира“.
Както беше съобщено, на 10 август подразделения на украинските сили за отбрана са поразили нефтохимическия комплекс „Тоболскнефтехим“ в Тоболск, Тюменска област, Руската федерация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #53, #54, #74, #88, #123, #131, #163, #171, #175, #210
09:18 11.08.2026
2 Наркису
Коментиран от #178
09:18 11.08.2026
3 ПУТИН ЩЯЛ ДА БЯГА
Коментиран от #55
09:19 11.08.2026
4 Зъл пес
Коментиран от #39
09:20 11.08.2026
5 А правителството,
Не знам, този от къде е толкова смел? Може би, че е хазарин и хазарите с "мръсни договори" му защитават живота?
09:20 11.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Шорт
09:21 11.08.2026
8 Покажете, покажете!
Коментиран от #57
09:21 11.08.2026
9 Наркоман
Коментиран от #68
09:21 11.08.2026
10 Госта
09:21 11.08.2026
11 Ти да видиш
А те ще ти покажат как изглежда Укрия срината със земята, Алчен ИД...И...ОТ.
09:21 11.08.2026
12 Без насочването
09:22 11.08.2026
13 Някой си украинец
09:23 11.08.2026
14 Питам
Коментиран от #207
09:23 11.08.2026
15 лийоки
09:23 11.08.2026
16 Зеленски
Какво ти стана ,
09:24 11.08.2026
17 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Докато има живи Сталинисти и Путинисти,ще има и живи Бандеровци- така е отредил Мъдро Господ и решението му не подлежи на оспорване.
Коментиран от #183
09:24 11.08.2026
18 Омръзна ни този
09:25 11.08.2026
19 В това изказване не сте вписали:
09:25 11.08.2026
20 Мимч
Коментиран от #34
09:25 11.08.2026
21 ОТ БЕЛОТО
09:25 11.08.2026
22 Тагарев
09:26 11.08.2026
23 Зеления ненормален наркоман пак е предоз
09:26 11.08.2026
24 az СВО Победа 81
Интересно какво ще загуби с новия план на наркофюрера? 🤣
09:27 11.08.2026
25 Чорбара
Коментиран от #84
09:27 11.08.2026
26 Урка в метрото
09:27 11.08.2026
27 Отговорът
09:28 11.08.2026
28 Пере
09:29 11.08.2026
29 Ще покаже на Русия
Вече е магистрала №3
09:30 11.08.2026
30 уффф
09:30 11.08.2026
31 Той си мери работата
Остави оръжията и спри войната и живота на останалите живи украйнци на фронта.
09:30 11.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Украйна
Коментиран от #36
09:32 11.08.2026
34 Соломон
До коментар #20 от "Мимч":Русия може да си изтегли заводите на още 2500 км . Разбира се ако има какво да мести. А между временно Украйна вече подготвя дронове и за разстояния над 5000 км. Така че успех с преместването
Коментиран от #45, #101
09:33 11.08.2026
35 Зеления път
09:33 11.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Артилерист
Коментиран от #41
09:36 11.08.2026
38 Хохо Бохо
09:37 11.08.2026
39 Лупи
До коментар #4 от "Зъл пес":Пет години "смешникът" ви прави за смях пред Цял Свят!
Хора от всички континенти като чуят думата "руска армия" и се превиват от смях.
Коментиран от #44
09:38 11.08.2026
40 Зорница Янкова
Коментиран от #43
09:38 11.08.2026
41 Ха ха ха ха
До коментар #37 от "Артилерист":Само дето вчера гледах, как руски земеделци се оплакват, че не могат да си изнасят житото, защото няма транспорт и гние.
Какъв си бил в артилерията? Политрук?
Коментиран от #56
09:39 11.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Реалист
До коментар #40 от "Зорница Янкова":През февруари-март 2022 нанасяха удари с много повече ракети наведнъж. И какво стана?
Коментиран от #49
09:40 11.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Наблюдател
До коментар #34 от "Соломон":Завършен идиот!
09:41 11.08.2026
46 стоян георгиев
Както каза Путин, ще го държат жив докато в полезен за Русия 😅 полезен идиот
09:41 11.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мухахаха
09:42 11.08.2026
49 Софиянец
До коментар #43 от "Реалист":А нищо не стана, само метрото в киif вече е със запазени места за нощувка 🤣
Коментиран от #52
09:43 11.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Лупи
До коментар #44 от "Ха ХаХа":Аааа... значи потвърждаваш, че Русия е агресорът и иска война?
Ето това исках да чуя - не Западът и Украйна са агресорът - Русия е е агресорът! Благодаря за потвърждението!
Коментиран от #69
09:44 11.08.2026
52 Спомени от София
До коментар #49 от "Софиянец":Ти гледай да не спиш в Софийското метро, че Софийското метро не става за бункер.
Коментиран от #70
09:45 11.08.2026
53 Баламата
До коментар #1 от "Последния Софиянец":До последния украинец,тъй ще е.Пъкления план ,в действие
09:45 11.08.2026
54 Путин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сорос.ни нареди да станем "многоходови". Като вас копейките.
Коментиран от #62
09:46 11.08.2026
55 Противник на войната
До коментар #3 от "ПУТИН ЩЯЛ ДА БЯГА":Русия няма голям избор и ще се наложи да отвърне и на враговете си с "Кузкину мать"..
09:46 11.08.2026
56 Това,
До коментар #41 от "Ха ха ха ха":което си написал абсолютно не е вярно. Русия имаше временни проблеми с горивата в някои райони, но те са преодоляни.
Коментиран от #63
09:47 11.08.2026
57 Антирашист 2390
До коментар #8 от "Покажете, покажете!":Нацизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за нацистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #105, #107
09:47 11.08.2026
58 ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ВОЙНАТА
Да познаем ли, кой ще се срине първи и какви ще са последиците?
Да примомним, че СССР харчеше 15% за война и завърши с Горбачов, Перестройка, глад, преврати и разпад.
Коментиран от #67, #172, #181
09:48 11.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Млад русораст
09:49 11.08.2026
61 Е как
А каква стана тя при тази "СВО" развиваща се по плана.
09:49 11.08.2026
62 Щом казваш..
До коментар #54 от "Путин":само, че си пиши своя ник..
09:49 11.08.2026
63 Преодолана мама
До коментар #56 от "Това,":И защо реват тогава руснаците?
09:49 11.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Факт
09:49 11.08.2026
66 Артист
09:50 11.08.2026
67 Имаш разсейки от рака.
До коментар #58 от "ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ВОЙНАТА":Имаш разсейки от рака.
09:50 11.08.2026
68 Антирашист 2392
До коментар #9 от "Наркоман":Зеленски е герой,защитава родината си ! Разните там копейки като не знаят какво е родина дали ще я защитават ?
Коментиран от #72
09:51 11.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ами
Коментиран от #78
09:52 11.08.2026
72 Хихихи
До коментар #68 от "Антирашист 2392":Герой бил?! Понякога и медицината е безсилна за такива дбили като тебе, хахахахах
Такъв герой е, че си е подарул янколко имения и яхти за награда от народа
Коментиран от #76, #106, #118
09:52 11.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 ИСКАНДЕРА ЛЕТИ
До коментар #47 от "Реалист":УКРО....ПА КВИЧИ
НА ДЕБ.....ИЛА И ФАКТИТЕ МУ ПРЕЧАТ
09:53 11.08.2026
76 Го хо
До коментар #72 от "Хихихи":Разбира се, че Зеленски е герой! Яко разковава руската кочина!
09:55 11.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 АМИ НАПЪВАМЕ СЕ
До коментар #71 от "ами":АМА МАЙ СА НАС.....РАХМЕ
АБЕ В УКРАЙНА ИМА ЛИ РАБОТЕЩИ РАФИНЕРИИ
И КО СТАНА С ПРИСТАНИШАТА
А С КОРАБЧЕТАТА
АМА НАПЪВАМЕ СЕ
09:56 11.08.2026
79 Само доказва че е подлога
09:56 11.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Ооооф
09:56 11.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Антирашист 2394
До коментар #25 от "Чорбара":Това рашистко ЩЕ е вече пета година !
09:56 11.08.2026
85 Петгодишна тридневна специална военна оп
09:57 11.08.2026
86 Факти
09:57 11.08.2026
87 Инна
Според сателитно наблюдение на НАСА, големи пожари избухнаха в Киевска област. Пожарите са били засечени близо до завода CAMOZZI, специализиран в производството на хидравлично и пневматично оборудване. Пожари избухнаха и в складовете на Raben Group и в логистичния център Nova Poshta.
В Запорожие е засегната енергийната инфраструктура, оставяйки града частично без електричество.
Пожар избухна и в стоманодобивния завод „Запорожстал“.
Общо около 30-40 експлозии са регистрирани в градовете. Според предварителни данни, при атаките са използвани ракети „Циркон“, „Искандер“ и „Кинжал“. За първи път от няколко седмици от Киев бяха изстреляни прехващачи Patriot PAC-3, за да се опитат да свалят руски ракети.
Регистрирани са най-малко четири изстрелвания. Нашите ракети са се приземили безопасно.
Коментиран от #93, #96
09:57 11.08.2026
88 Напротив
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Браво, Зеленски! Громи яко терористична Русия!
Коментиран от #90
09:58 11.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Цеко
До коментар #88 от "Напротив":Много руска смрадт измре.
10:00 11.08.2026
91 Антирашист 2395
До коментар #50 от "Ха ХаХа":През 2009г пусин отмени честванията на воср ! Още ли ги честваш ?
10:00 11.08.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Факти
До коментар #87 от "Инна":Това кефи ли теКомплексарю?
Това е сигурна гаранция че Путлер си отива
Коментиран от #100
10:01 11.08.2026
94 Да си знаеш
До коментар #80 от "Ха ХаХа":Ако Зеленски не е наркоман, такъв ще се появи в къщата ти. Извикал си го!
Коментиран от #98
10:02 11.08.2026
95 ами
10:02 11.08.2026
96 Яна
До коментар #87 от "Инна":Радвам се, супер новина - само така по укробандеронацистите. Свестен украинец от западната част на Икрайна просто няма. Човек може да стане украинец, но украинец човек никога!
10:02 11.08.2026
97 Атина Палада
10:03 11.08.2026
98 Факти
До коментар #94 от "Да си знаеш":По-хубавото е, че при теб никой няма да дойде вмерисняко
10:03 11.08.2026
99 Хи хи
Коментиран от #112
10:03 11.08.2026
100 ами
До коментар #93 от "Факти":ами да от 5 години си е заотивал от 15 вида рак
10:05 11.08.2026
101 ти можеш
До коментар #34 от "Соломон":лично да отидеш на фронта и да им ги преместиш. Айде, прав ти път.
10:05 11.08.2026
102 Доротрея
Руснаците ще усетят радостта от войната, те от това имат нужда.
10:06 11.08.2026
103 Зеленски е герой
10:07 11.08.2026
104 Той
10:07 11.08.2026
105 Чуеаш ли се..
До коментар #57 от "Антирашист 2390":Нацизъм в страна с повече от 100 народности и гастарбайтери от цял свят...и Шойгу министър на отбраната..
10:07 11.08.2026
106 Антирашист 2396
До коментар #72 от "Хихихи":Като си вемаш путинофин и предозираш с митрофан ще виждаш тройно яхти бедета и дворци !
Коментиран от #111, #113, #115
10:08 11.08.2026
107 Ба бааааа
До коментар #57 от "Антирашист 2390":Русия пак ще спаси света от фашизма и бандерите
10:09 11.08.2026
108 Да де
10:09 11.08.2026
109 Инна
Любопитното е, че тези твърдения напълно опровергават лъжите на Зеленски, с които той се опитва да убеди всички, че „без КНДР Русия не може да изстреля същия брой ракети, както преди“. Не само може, но и ясно ще демонстрира това в близко бъдеще. А информацията за предислоцирането на ракетната бригада на КНДР се обяснява от самото Главно разузнавателно управление като засилване на удара, а не като компенсация.
Снощи руските въоръжени сили нанесоха масиран удар срещу Украйна. Мощни експлозии разтърсиха Киев и временно окупирания град Запорожие. Регистрирани са пожари в промишлени, военни и складови обекти.
Според сателитни данни на НАСА, големи пожари са избухнали в индустриална зона в Киевска област. Предварителните доклади показват, че пожарът е локализиран близо до завода CAMOZZI, който произвежда хидравлично и пневматично оборудване, и складовете на Raben Group. Логистичен център на Нова Поща също е в пламъци.
Видеозаписите от Киев са оскъдни, вероятно поради твърде чувствителната цел. Известно е само, че пожарът е в складове в Шевченковски район. Вероятно там са били доставени някои нови оръжия.
Няколко големи пожара бяха открити в Запорожие след ракетни удари. Съобщава
Коментиран от #143
10:10 11.08.2026
110 Ха ХаХа
До коментар #81 от "Уникално":Господ те е убил още при раждането ти бе укрокьопеко
10:10 11.08.2026
111 Ба бааааа
До коментар #106 от "Антирашист 2396":Бегай ве фентанилажия
10:11 11.08.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Дръта чанта
До коментар #106 от "Антирашист 2396":Аман от изпъздяли бандери
10:12 11.08.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Аеееее
До коментар #106 от "Антирашист 2396":Креслив хей марш на фронта
10:14 11.08.2026
116 Аз съм нещастна ушанка
Коментиран от #119, #126
10:14 11.08.2026
117 Перо
10:14 11.08.2026
118 погледни
До коментар #72 от "Хихихи":нашите политици с нашия бюджет какво си подариха и тогава коментирай Путин и техният бюджет!
10:15 11.08.2026
119 Ха ХаХа
До коментар #116 от "Аз съм нещастна ушанка":От Баба Алино ли квичиш бе вонящ зеленчук
10:15 11.08.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Тоз пак
10:16 11.08.2026
122 Tова са безспорни
До коментар #112 от "Э-аборотное":Факти.
10:16 11.08.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Э-аборотное
До коментар #114 от "Простак":Ами,значи чупливия ти мозък нищо, ама нищо не е разбрал! Роб си и оставаш такъв!
Коментиран от #127, #132, #137
10:16 11.08.2026
125 Зелено човече се "бори" за мир
10:16 11.08.2026
126 Аз съм нещастна укра
До коментар #116 от "Аз съм нещастна ушанка":Тцк ни лови по улиците и на фронта
Коментиран от #129
10:18 11.08.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Тити на Кака
10:19 11.08.2026
129 Ти си един
До коментар #126 от "Аз съм нещастна укра":бо клук
Коментиран от #166
10:20 11.08.2026
130 Хари Потър
10:20 11.08.2026
131 бай Иван
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абсолютно ! Господин Путин , виж как Тръмп и Нетъняху си решават проблемите с терористите и ще разбереш как да действаш!
10:21 11.08.2026
132 Ха ХаХа
До коментар #124 от "Э-аборотное":Предаде българите които Зеленски направи украинци и смени българските имена.Забрани бълг.език в училищата.
Белене те чака предателче....
Коментиран от #140, #151, #204
10:21 11.08.2026
133 идиоти вън
10:21 11.08.2026
134 Това момче не се пречупва
Коментиран от #138, #161
10:21 11.08.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 дяков
Коментиран от #141
10:22 11.08.2026
137 РобРой
До коментар #124 от "Э-аборотное":А ти си слуга на Сорос и евреите и даже не го осъзнаваш. Така е, след като се образовате от пренаписаната история в Гугъл и не знаете къде се намира реалната библиотека!
10:23 11.08.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Зодиак
10:24 11.08.2026
140 Хайде да не лъжем, че е противно
До коментар #132 от "Ха ХаХа":Това го направиха руснаците. Официално в Украйна има българи. Официално в Русия няма българи.
Коментиран от #145
10:25 11.08.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Файър Пойнт
10:26 11.08.2026
143 Нане
До коментар #109 от "Инна":Cyка, нали украинците ви бяха братушки?
Коментиран от #190
10:27 11.08.2026
144 Мурзик
До коментар #135 от "Перо":А Пуси като застане до Вучич изглежда великан.
10:27 11.08.2026
145 Ха ХаХа
До коментар #140 от "Хайде да не лъжем, че е противно":Има българи недоучен помако.
Учат майчин език в училище и никой не го е забранил като в Украйна.
Обади се на българската общност в Крим, Москва, Тула, Екатеринбург.
След това се окачи на клон
Коментиран от #152, #157
10:28 11.08.2026
146 Фори
Коментиран от #187
10:28 11.08.2026
147 млад еврас
10:28 11.08.2026
148 ВЕСЕЛЯК
E па, гутен МОРГЕН, киефс мадафакас енд Лвовс коксукерс.
Как слипинг ин дъ киефс метро? Хев а електричество енд вода? Do Russians ви бият a lot?
хихи
10:28 11.08.2026
149 Орбан
До коментар #141 от "Ха ХаХа":ВСУ не са тръгнали да завладяват блатата на москалите. ВСУ искат в Европа не в Сибир.
Коментиран от #155
10:28 11.08.2026
150 последната укра
10:29 11.08.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Тихо пико4!
До коментар #145 от "Ха ХаХа":Не си компетентен.
Коментиран от #160
10:30 11.08.2026
153 Все по често започват да излизат статии
10:30 11.08.2026
154 Димо
Коментиран от #156
10:30 11.08.2026
155 Ха ХаХа
До коментар #149 от "Орбан":Янукович подписа договор за евроразвитие на Украйна при гаранти Полша,Германия и Франция.
Същата нощ бандеровските нацисти чрез незаконен въоръжен преврат превзеха властта и избиха маса народ.
Защо бе професоре?
Коментиран от #167
10:31 11.08.2026
156 Дън ,сънувах
До коментар #154 от "Димо":Мила майко льо...
10:32 11.08.2026
157 Хайде да не лъжем, че е противно
До коментар #145 от "Ха ХаХа":Няма такова нещо като българска общност в Русия. Няма такава националност. Преди 100 години Крим е бил населен от българи. Къде са сега? В Запорожието затвориха българските училища, забраниха не само украинския, но и българския.
А българите родени в Русия - не говорят български по правило. Колкото съм виждал, нито един от тях не знае български.
Коментиран от #165, #170
10:33 11.08.2026
158 дискотека укрия
10:33 11.08.2026
159 дискотека укрия
Коментиран от #173
10:34 11.08.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Написа ти колегата
До коментар #157 от "Хайде да не лъжем, че е противно":Обади се в Крим където има голяма българска общност.
Няколко предавания имаше по БНТ .
Учат втори език майчин в училище.
В Москва има над 27000 българи.
Недоучен укроглупак си
Коментиран от #169, #182
10:36 11.08.2026
166 Ати си
До коментар #129 от "Ти си един":Голем мусор
10:37 11.08.2026
167 Хайде да не лъжем, че е противно
До коментар #155 от "Ха ХаХа":Ти циганин ли си? Много лъжеш! Първо никой не е вземал властта в Украйна чрез преврат. Имаше едни протести против Янукович. Путин прати на Янукович снайперисти, които започнаха да убиват протестиращите. Тогава нещата загрубяха и Янукович избяга при Путин.
Ако Путин не беше пратил убийци в Киев Янукович можеше и да остане на власт, но кучето се уплаши и избяга. Напусна поста си доброволно без официално да подаде оставка. Другите ви интерпретации са лъжи.
Янукович избяга, така както Радев заряза президентския пост. Сега да не кажеш, че в България е имало преврат срещу Радев, а?
Коментиран от #216
10:37 11.08.2026
168 Инна
„В Запорожие са съобщени няколко големи пожара след ракетни удари. Съобщено е за прекъсване на електрозахранването, което е причинило частично прекъсване на електрозахранването в града. Има и информация за пожар в стоманодобивния завод „Запорожстал“.
Запорожие е градът, където се е намирала улица „Заречная“.
„Запорожстал“ е заводът, където са работили героите от филма „Пролет на улица „Заречная“.
Паметници на героите от филма са издигнати в Запорожие много години след излизането на филма.
Саша Савченко (стоманодобивач, изигран от Николай Рибников) е стоял на булевард „Шевченко“. Скулптурата изобразява героя, седнал на пейка. Когато минувач сяда до него, от високоговорител в стил 50-те години на миналия век започва да се чува песента „Кога ще дойде пролетта - не знам...“.
През 2014 г. паметникът на Саша Савченко, главната героиня във филма „Пролет на улица Заречная“, беше разрушен.
Металната скулптура беше разбита от неизвестни нападатели, викащи „Слава на Украйна“.
Коментиран от #176, #180
10:37 11.08.2026
169 Хайде да не лъжем, че е противно
До коментар #165 от "Написа ти колегата":Още при Сталин българите са премахнати от Крим, както и етническите немци и голяма част от татарите. Това е известен факт.
10:38 11.08.2026
170 Боклук
До коментар #157 от "Хайде да не лъжем, че е противно":И в Запорожие и в Крим има български училища.
Гръмни се
Коментиран от #179
10:38 11.08.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 140 процента
До коментар #58 от "ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ВОЙНАТА":Нещо ти куца математиката май?
10:40 11.08.2026
173 Факти
До коментар #159 от "дискотека укрия":Освен, че си глупав, но ечивдо си и мнооогоТъп. Откъде толкова комплекси събра?
10:41 11.08.2026
174 БЪЛГАРИН
10:41 11.08.2026
175 Моряка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Така е,,ама са много милиони.Как да се реши проблема??Сталин до смърта си не е можал.Путин пък,със своето милосърдие,ептен не може да се справи.Имаш ли предложение?Нови технологии нещо по ново, с по голяма производителност?
Коментиран от #177
10:42 11.08.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 не може да бъде
До коментар #2 от "Наркису":Според Янис Варуфакис бившият м-р на финансите на Гърция/ много специална личност/ наскоро на едно тайно съвещания в Пентагона водещият съвещанието генерал показал някаква карта на присъстващите и казал -Г-да ние вече не управляваме война -управляваме погребение.../погребението на Украйна /..В Гласове има цялата статия на Варуфакис заслужава да се прочете!?
10:44 11.08.2026
179 Хайде да не лъжем, че е противно
До коментар #170 от "Боклук":До руската окупация - имаше. След руската окупация - всичко неруско го забраниха.
10:44 11.08.2026
180 Э-аборотное
До коментар #168 от "Инна":Статуята е отвратитилна, ясно е, а че не бива да се рушат е друг въпрос. Но, хайде да не копаем в историята по идеологически начин! Подобни примери в историята бол. Днес тече грозната война на Путин, помни!
10:44 11.08.2026
181 Борис Джонсън
До коментар #58 от "ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ВОЙНАТА":До последния окраинец
Коментиран от #184
10:45 11.08.2026
182 Хайде да не лъжем, че е противно
До коментар #165 от "Написа ти колегата":В Чикаго има 250 000 чисти българи и не знам, колко още от смесен произход. В Чикаго има и 1.5 милиона руснаци най-малко.
Назови ми имената на български училища в Москва.
Коментиран от #186, #189
10:46 11.08.2026
183 Другия, с магарето
До коментар #17 от "оня с коня":Нали знаеш, че Сталин е излязъл победител?
Коментиран от #185, #188
10:48 11.08.2026
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Нали знаеш
До коментар #183 от "Другия, с магарето":Сталин е избил 30 милиона ватенки.
Коментиран от #200
10:51 11.08.2026
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Натурален акт
До коментар #146 от "Фори":да докажеш?
10:55 11.08.2026
188 Реалист
До коментар #183 от "Другия, с магарето":Да, щото американците и англичаните му спасиха гащите. И едните и другите воюват с Хитлер, Мусолини и Японския император по цял свят на всички континенти, докато Сталин се плюнчи само на своя територия.
После яко надута пропаганда, как СССР сам бил победил. И напълно игнорират англо-американските битки за Африка, Италия, Гърция, а войната в из океаните? А туй че без американски суровини, машини, гориво и храни СССР щеше да се гътне в рамките на година?
Коментиран от #213
10:57 11.08.2026
189 Ха ХаХа
До коментар #182 от "Хайде да не лъжем, че е противно":Цензорът изтри училищата в Москва и Крим.
Защото цензорът си ти
Коментиран от #198
11:00 11.08.2026
190 Инна
До коментар #143 от "Нане":Зададохте много деликатен въпрос.
И така, братя ли са или не? Определено са братя по кръв. Съвременната ДНК генеалогия потвърждава, че значителна част от жителите на европейска Русия и Украйна споделят една и съща хаплогрупа R1a. 43% в Украйна и 46% в Русия, съответно.
Имаме общ език. Всички в Украйна го разбират. Дори най-ревностните националисти говорят руски, когато не им се налага да се правят на тълпа.
Споделяме обща вяра. Фактът, че православните християни съставляват мнозинството, е ясен без никакви цифри. Колкото и да се стараят сепаратистите, Украинската православна църква остава доминираща.
Семейните връзки са толкова тясно преплетени, че всяко украинско семейство неизбежно има руски роднини. Отново, дори сред най-„съзнателните“.
И така, откъде са дошли тези небратя? Споделяме една и съща кръв, вяра, език и история...
И този конфликт не е нов.
Тарас Булба и най-малкият му син, Андрей, са централните фигури в повестта на Н. В. Гогол „Тарас Булба“. Техните герои въплъщават различни ценности и се превръщат в център на остър морален конфликт.
Тарас е казашки полковник, за когото лоялността към Родината, казашката другарска връзка и православната вяра са на първо място.
Ключовият момент в романа е моралният избор на най-малкия син на Тарас, Андрей. Изправен пред дилема: лоялност към семейството, другарите си, дълг към Родината или любов към младата дама, той избира любовта. В разговор с любимата си той изрича известните думи: „Отечеството е
Коментиран от #193
11:01 11.08.2026
191 Хайде да не лъжем, че е противно
До коментар #186 от "Ха ХаХа":Българи в Чикаго има от времето на Алеко.
Иван Иванович Абажер - Много български звучи това име! Супер пример даваш!
И няма как на съветски език да са изписвали "Петър" като "Петър". Иписват го като Петр и го четат Пьотр. Бегай с лъжите си оттука!
Коментиран от #194, #202
11:02 11.08.2026
192 Този коментар е премахнат от модератор.
193 Нане
До коментар #190 от "Инна":Хайде моля ви се, другарко, вашата вяра на е Православно християнство, а Болшевизмът. Болшевиките унищожиха Православното християнство.
11:03 11.08.2026
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 Този коментар е премахнат от модератор.
197 СВО - смяна на путин
11:06 11.08.2026
198 Хайде да не лъжем, че е противно
До коментар #189 от "Ха ХаХа":Нещо взе да изпушваш. Не можеш да докажеш лъжите си и задимя като руско НПЗ след укроинспеция с дрон.
11:07 11.08.2026
199 Този коментар е премахнат от модератор.
200 Сталин 30млн ,путин 3млн
До коментар #185 от "Нали знаеш":путин по примера на Сталин ще спре при избити 3 милона! руски крепостни
11:10 11.08.2026
201 Фатални грешки на Путин
Коментиран от #206
11:12 11.08.2026
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Ти да видиш
11:13 11.08.2026
204 Хайде да не лъжем, че е противно
До коментар #132 от "Ха ХаХа":Срещал съм такива съветски българи още едно време много преди Зеленски, много преди Путин, преди много десетилетия. Срам ги беше да си кажат, че са българи, една дума на български не казваха, само на руски плямпаха.
Заедно с гагаузите тия са русифицирани и затова им нямам доверие от личен опит. Тогава на това не обръщах внимание, защото бяхме още братушки - нямаше Путин, нямаше нацисти.
11:14 11.08.2026
205 Маринов
11:15 11.08.2026
206 Орбан
До коментар #201 от "Фатални грешки на Путин":Фаталната грешка на Путин е, че не мобилизира русофилите да ги прати да превземат Украйна, защото русофилите голям мерак имат да има война. Путин да не се чуе, а да нареди на Радев да му праща 1.4 милиона избиратели на фронта, да ги въоръжи със старите съветски униформи и оръжие, които пазим още като военновременен резерв и което такива като Радев не са успяли да откраднат повреме на служба.
11:15 11.08.2026
207 Е как
До коментар #14 от "Питам":да не усеща. Усеща разбира се, щото работата отдавна е минала този етап и вече е наполовина вътре, ама пък явно му е кеф на човека.
11:16 11.08.2026
208 ха, ха, ха...
11:18 11.08.2026
209 Ами нема лабаво
11:18 11.08.2026
210 Движухаров
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нищо друго освен голям пердах не може да вразуми фашистите на агресора .
11:19 11.08.2026
211 Мдаа
11:20 11.08.2026
212 ПЕНКО
11:32 11.08.2026
213 Според ...
До коментар #188 от "Реалист":...всички статистики , в това число и нАглосаксонските помощта на Запада да СССР е съставлявала 2 до 4 % от разходите на СССР за ВСВ ...или с други думи от всеки 100 танка на бойното поле 4 танка са били помощ от Запада. Останалите 96 танка са си произведени от СССР...не ми звучи , като пешаваща помощ за промяна на ситуацията на бойното поле ...тая мантра с ленд лийза е като мантрата, че при Москва и Ленинград на немците и другите участващи фашета , кано румънци, унгарци, финландци, словаци и даже поляци им е попречила много студената зима....ами тогава през юли 1943г., при Курск и Прохоровка кво им попречи ...сигурно много горещото лято .
Сега фашета вероятно ще ви попречи наличето на атмосферно налягане.
11:45 11.08.2026
214 Този коментар е премахнат от модератор.
215 Японска минджa
11:56 11.08.2026
216 Даже
До коментар #167 от "Хайде да не лъжем, че е противно":и за манипулатор не ставаш,за това се иска акъл,явно при теб не е в достатъчни количества.
Световно известен факт е,че снайперистите бяха грузинци,пратени он глупака Сакашвили,по нареждане на господарите му.
11:57 11.08.2026
217 Хи хи
12:02 11.08.2026
218 Японска минджa
путин не ще види мир!
чака у бункера Бандерата Стьопа
да му потропа!
12:07 11.08.2026
219 Същата поза
12:19 11.08.2026
220 предстои или ....
12:25 11.08.2026