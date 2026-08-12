Левски си гарантира сериозна сума от УЕФА, пробивът в групите може да удвои сумата

Отборът на Левски си гарантира най-малко 9,6 милиона евро от наградния фонд на УЕФА за този сезон, изчисли платформата Football Meets Data.

Това стана, след като тимът на Хулио Веласкес елиминира Кайрат Алмати след втора победа с 1:0 и общ резултат 2:0 в третия кръг на Шампионската лига. "Сините" си гарантираха плейофни мачове срещу гръцкия шампион АЕК Атина, като българският първенец е домакин в първия двубой на Националния стадион "Васил Левски" следващата седмица, а реваншът е в Атина на 25 или 26 август.

До момента Левски вече отстрани Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат Алмати.

Ако успее да пробие за втори път в груповата фаза на Шампионската лига след 20 години - след 2006, българският шампион ще спечели минимум 18 милиона евро от наградния фонд на турнира, без да се броят приходите от продажба на билети, телевизионни права и артикули около всички мачове на "сините" най-малкото до началото на следващата календарна година.