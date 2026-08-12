Дронове удариха Новоросийск, 16 руски региона са без бензин

Ситуацията в Руската федерация рязко се обостри през последното денонощие.
В ранните часове на 12 август серия от масирани въздушни удари и разрастващ се дефицит на горива парализираха ключови части от страната, предаде The Moscow Times.
Масиран удар с дронове над Новоросийск
В нощта срещу 12 август пристанищният град Новоросийск бе подложен на интензивна атака от безпилотни летателни апарати (БПЛА) и безпилотни катери, съобщи fontanka.ru. Според официалното изявление на кмета на града Андрей Кравченко, противовъздушната отбрана е работила в продължение на часове, но паднали обломки от дронове са попаднали в шест жилищни сгради, търговски обект и строителна площадка, пише unn.ua. По предварителни данни на Оперативния щаб на Краснодарския край има ранени граждани, на които се оказва медицинска помощ. Движението в централните части на града и по посока Геленджик остава частично блокирано.
Кризата с горивата обхвана 16 руски региона
Успоредно с военните действия, тежка горивна криза парализира 16 региона на Русия, пише Украинская правда. Ограниченията за продажба на бензин и дизел се разшириха в Красноярския край, Башкортостан, Липецка, Саратовска, Ростовска и Смоленска области.
В Ачинския окръг почти една трета от бензиностанциите са затворени, а в Сочи и Липецк властите открито призоваха гражданите да ограничат личните си пътувания и да преминат на градски транспорт поради липса на запаси. Кризата е пряка последица от системните удари срещу руски нефтена рафинерии, намалили капацитета на преработка до нива отпреди две десетилетия, подчертава Obozrevatel.
Черна статистика: Над 600 загинали цивилни в Белгород
Напрежението в пограничната Белгородска област също достигна критични нива. В интервю за ТАСС, временно изпълняващият длъжността губернатор Александър Шуваев съобщи, че за 4,5 години от началото на конфликта в региона са загинали 622 мирни жители, сред които 27 деца. Броят на ранените граждани надхвърля 4700 души. Само от началото на 2026 година до момента жертвите в Белгородска област са 191 души, като атаките с артилерия и FPV-дронове срещу цивилна инфраструктура не стихват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойлер
Коментиран от #4, #8
06:14 12.08.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #17
06:15 12.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Соломон
До коментар #1 от "Бойлер":На червено дръжки. САЩ вече нямат нужда от толкова голям резерв. Защото не зависят от петрола в близкия изток.
06:26 12.08.2026
5 Помни
Коментиран от #9
06:29 12.08.2026
6 Българин
Това е постигнал укротероризма!
Коментиран от #10
06:30 12.08.2026
7 удри,удри
06:35 12.08.2026
8 заднио ти двор
До коментар #1 от "Бойлер":тоже
06:37 12.08.2026
9 на тебе
До коментар #5 от "Помни":през калната вена
06:37 12.08.2026
10 помак
До коментар #6 от "Българин":твоя регион пак ше бъди в анна ватан
06:38 12.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Последния софиянец
06:51 12.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Класикът от Кремъл
06:58 12.08.2026
15 Пак ли?
07:01 12.08.2026
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
07:02 12.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.