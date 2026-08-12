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Дронове удариха Новоросийск, 16 руски региона са без бензин
  Тема: Украйна

Дронове удариха Новоросийск, 16 руски региона са без бензин

12 Август, 2026 06:00, обновена 12 Август, 2026 06:09 1 191 17

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  • новоросийск-
  • бензин

600 цивилни жертви в Белгород от началото на войната

Дронове удариха Новоросийск, 16 руски региона са без бензин - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Руската федерация рязко се обостри през последното денонощие.

В ранните часове на 12 август серия от масирани въздушни удари и разрастващ се дефицит на горива парализираха ключови части от страната, предаде The Moscow Times.

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Масиран удар с дронове над Новоросийск

В нощта срещу 12 август пристанищният град Новоросийск бе подложен на интензивна атака от безпилотни летателни апарати (БПЛА) и безпилотни катери, съобщи fontanka.ru. Според официалното изявление на кмета на града Андрей Кравченко, противовъздушната отбрана е работила в продължение на часове, но паднали обломки от дронове са попаднали в шест жилищни сгради, търговски обект и строителна площадка, пише unn.ua. По предварителни данни на Оперативния щаб на Краснодарския край има ранени граждани, на които се оказва медицинска помощ. Движението в централните части на града и по посока Геленджик остава частично блокирано.

Кризата с горивата обхвана 16 руски региона

Успоредно с военните действия, тежка горивна криза парализира 16 региона на Русия, пише Украинская правда. Ограниченията за продажба на бензин и дизел се разшириха в Красноярския край, Башкортостан, Липецка, Саратовска, Ростовска и Смоленска области.

В Ачинския окръг почти една трета от бензиностанциите са затворени, а в Сочи и Липецк властите открито призоваха гражданите да ограничат личните си пътувания и да преминат на градски транспорт поради липса на запаси. Кризата е пряка последица от системните удари срещу руски нефтена рафинерии, намалили капацитета на преработка до нива отпреди две десетилетия, подчертава Obozrevatel.

Черна статистика: Над 600 загинали цивилни в Белгород

Напрежението в пограничната Белгородска област също достигна критични нива. В интервю за ТАСС, временно изпълняващият длъжността губернатор Александър Шуваев съобщи, че за 4,5 години от началото на конфликта в региона са загинали 622 мирни жители, сред които 27 деца. Броят на ранените граждани надхвърля 4700 души. Само от началото на 2026 година до момента жертвите в Белгородска област са 191 души, като атаките с артилерия и FPV-дронове срещу цивилна инфраструктура не стихват.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойлер

    10 4 Отговор
    А в САЩ резерва е на ЧЕРВЕНО...

    Коментиран от #4, #8

    06:14 12.08.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 12 Отговор
    пак са палили втарая мечка в мире..лоши украинци!,,такива

    Коментиран от #17

    06:15 12.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Соломон

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Бойлер":

    На червено дръжки. САЩ вече нямат нужда от толкова голям резерв. Защото не зависят от петрола в близкия изток.

    06:26 12.08.2026

  • 5 Помни

    9 8 Отговор
    Всичко това излиза през носа на укрите !

    Коментиран от #9

    06:29 12.08.2026

  • 6 Българин

    9 10 Отговор
    В Руската Федерация има 870 региона. От тях, според укропропагандата имало проблеми с бензина в 16 региона!
    Това е постигнал укротероризма!

    Коментиран от #10

    06:30 12.08.2026

  • 7 удри,удри

    6 2 Отговор
    бай Постоле!

    06:35 12.08.2026

  • 8 заднио ти двор

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бойлер":

    тоже

    06:37 12.08.2026

  • 9 на тебе

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Помни":

    през калната вена

    06:37 12.08.2026

  • 10 помак

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    твоя регион пак ше бъди в анна ватан

    06:38 12.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния софиянец

    6 1 Отговор
    Близо до Новоросийск е Геленджик, там удара ще е в сърцето на путин.

    06:51 12.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Класикът от Кремъл

    6 1 Отговор
    Пета година убедително печели тридневната специална военна операция, втората по сила армия в света вика на помощ корейчета, няма бензин, хората се тепат по колонките, върти клечката, гледа уплашено пораженчески

    06:58 12.08.2026

  • 15 Пак ли?

    1 0 Отговор
    Еее, какво толкова? Само няколко обломки. Всичко е свалено и загуби няма.

    07:01 12.08.2026

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    4 0 Отговор
    Поне за бърдея на бункерното ще пускат ли солярка в нужника, казаха ли от бункера‼️

    07:02 12.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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