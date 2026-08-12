Дронове удариха Новоросийск, 16 руски региона са без бензин

Ситуацията в Руската федерация рязко се обостри през последното денонощие.

В ранните часове на 12 август серия от масирани въздушни удари и разрастващ се дефицит на горива парализираха ключови части от страната, предаде The Moscow Times.

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Масиран удар с дронове над Новоросийск

В нощта срещу 12 август пристанищният град Новоросийск бе подложен на интензивна атака от безпилотни летателни апарати (БПЛА) и безпилотни катери, съобщи fontanka.ru. Според официалното изявление на кмета на града Андрей Кравченко, противовъздушната отбрана е работила в продължение на часове, но паднали обломки от дронове са попаднали в шест жилищни сгради, търговски обект и строителна площадка, пише unn.ua. По предварителни данни на Оперативния щаб на Краснодарския край има ранени граждани, на които се оказва медицинска помощ. Движението в централните части на града и по посока Геленджик остава частично блокирано.

Кризата с горивата обхвана 16 руски региона

Успоредно с военните действия, тежка горивна криза парализира 16 региона на Русия, пише Украинская правда. Ограниченията за продажба на бензин и дизел се разшириха в Красноярския край, Башкортостан, Липецка, Саратовска, Ростовска и Смоленска области.

В Ачинския окръг почти една трета от бензиностанциите са затворени, а в Сочи и Липецк властите открито призоваха гражданите да ограничат личните си пътувания и да преминат на градски транспорт поради липса на запаси. Кризата е пряка последица от системните удари срещу руски нефтена рафинерии, намалили капацитета на преработка до нива отпреди две десетилетия, подчертава Obozrevatel.

Черна статистика: Над 600 загинали цивилни в Белгород

Напрежението в пограничната Белгородска област също достигна критични нива. В интервю за ТАСС, временно изпълняващият длъжността губернатор Александър Шуваев съобщи, че за 4,5 години от началото на конфликта в региона са загинали 622 мирни жители, сред които 27 деца. Броят на ранените граждани надхвърля 4700 души. Само от началото на 2026 година до момента жертвите в Белгородска област са 191 души, като атаките с артилерия и FPV-дронове срещу цивилна инфраструктура не стихват.