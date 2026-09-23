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Тръмп поиска санкции срещу 24 наркокартела
  Тема: Икономика

Тръмп поиска санкции срещу 24 наркокартела

23 Септември, 2026 04:55, обновена 23 Септември, 2026 04:56 657 2

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Призивът бе отправен на среща на „Щит на Америките“ в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН.

Тръмп поиска санкции срещу 24 наркокартела - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова страните от обединението „Щит на Америките“ да наложат санкции на 24 наркокартела, които действат на американския континент.

Призивът беше отправен на среща на върха на лидерите от алианса в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк на 23 септември 2026 г.

Тръмп заяви: „Днес призовавам всички страни от американския континент да обявят официално наркотерористите за обща заплаха за стабилността и да приложат строги санкции спрямо 24 чуждестранни терористични организации, които вече са в списъка на САЩ“.

Той добави: „Преди моето идване на власт никой никого не санкционираше. Всеки се оправяше сам, но вече не е така“.

В общо изявление страните от „Щит на Америките“ обявяват намерение да замразят авоари, да въведат имиграционни и визови ограничения за членовете, лицата, свързани с тях, и симпатизантите на посочените картели.

Алиансът планира и наказателно преследване на хората, които оказват материална, включително логистична, подкрепа на тези организации.

Сред групите, посочени от Вашингтон и вече санкционирани от него, са „Мара Салватруча“ от Салвадор и „Трен де Арагуа“ от Венецуела, както и мексикански наркокартели.

Инициативата „Щит на Америките“ беше подета от Тръмп на среща на върха във Флорида и предвижда координация в обмена на информация и сътрудничество в съдебен и полицейски план срещу транснационалната организирана престъпност.

Източници: БТА, Асошиейтед прес


САЩ
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