Френската офанзива продължава с третата генерация на Renault Captur

Френският автомобилен производител Renault вече подготвя почвата за третото поколение на своя изключително успешен компактен кросоувър Captur. Макар официалният му дебют да е насрочен за края на 2027 година, френските инженери и дизайнери вече залагат основите на един значително по-модерен и технологично зрял модел, който ще претърпи пълна визуална и концептуална трансформация.

Сегашната версия на Captur излезе на пазара през 2019-а и получи основно актуализиране през 2024 година. Макар да присъства от няколко години в дилърските салони, моделът удържа стабилни позиции в Европа, поддържайки силни продажби и заемайки твърдо място сред десетте най-продавани автомобила във Франция и най-предпочитаните градски SUV-та на Стария континент. Именно този траен търговски успех позволява на компанията да планира смените си плавно и без излишно бързане.

В конструктивно отношение новата генерация ще стъпи върху добре познатата, но основно модернизирана архитектура CMF-B, използвана и при предстоящото Clio. За разлика от платформеното приемственост, външният вид ще бъде кардинално променен. Задната част ще вземе дизайн от концептуалния студиен модел Renault Emblème от 2024 г., залагайки на изразителни скулптурни извивки и изпъкнали, триизмерни светлинни блокове. Предницата пък ще бъде вдъхновена от прототипа R-Space Lab, с хоризонтално оформени дневни светлини и характерна празнина между предния капак и бронята, предаваща агресивност на излъчването.

Интериорното пространство също ще бъде изцяло препроектирано. Кокпитът ще заимства напредничавата ергономия от електрическите ретро-икони Renault 4 и Renault 5, както и от бъдещото Clio. Шофьорът и пътниците ще разполагат с мултимедийната система openR link с два хоризонтално разположени дисплея и пълна интеграция на вградените дигитални услуги от Google.

Под предния капак ще бъдат заложени предимно ефективни хибридни задвижвания. Задвижващата гама ще бъде оглавена от пълен хибрид с 1,8-литров бензинов двигател и мощност от 160 к.с., последван от версията Eco-G със 120 к.с., пригодена за работа както на бензин, така и на пропан-бутан. Началното ниво вероятно ще разчита на добре познатия 1,2-литров турбобензинов мотор със 115 к.с., макар той да има кратък жизнен цикъл с оглед на стратегията на марката да премине изцяло към електрифицирани гами в Европейския съюз до 2030 г.

Изцяло електрическа версия на Captur не се предвижда, тъй като в портфолиото на марката тази роля е поверена на новото Renault 4 E-Tech. Така Captur продължава да бъде ключов стълб за клиентите, които търсят практичност, ДВГ технология и все още не са готови за пълна електрификация.