Санчес обвини Мароко за мигрантския натиск към Сеута

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че механизмът за граничен контрол на Мароко се е провалил при масовото влизане на мигранти в испанския анклав Сеута в края на юли. Той съобщи, че е поискал от Рабат обяснения и конкретни действия за предотвратяване на подобен сценарий в бъдеще.

Санчес направи изявлението в интервю за CNN в Ню Йорк, където участва в откриването на новата сесия на Общото събрание на ООН. По думите му Испания трябва да поддържа стратегическите си отношения с Мароко, но очаква от страната да гарантира ефективен контрол по границата.

Масовото преминаване започна на 30 юли, когато хиляди хора се насочиха към Сеута по море и по суша. Испанските власти изпратиха допълнителни полицейски и военни части, за да подпомогнат силите, охраняващи границата. Според последващи оценки десетки хиляди души са успели да достигнат до анклава в рамките на кризата.

Случаят предизвика сериозни политически спорове в Испания. В началото правителството на Санчес отхвърляше твърденията, че мароканските власти умишлено са допуснали масовото преминаване. През септември премиерът заяви пред парламента, че няма доказателства, които да показват, че мароканското правителство е организирало или планирало събитията. В същото време той призна, че за около 10 часа, когато притокът е бил най-интензивен, мароканската жандармерия е позволила на хора да преминават границата.

По-късно бяха публикувани документи, според които испанските разузнавателни и гранични служби са имали предупреждения за възможен масов опит за преминаване още на 29 юли. Испанският Национален разузнавателен център е предупредил както испанските институции, така и своите марокански партньори за активност в социални мрежи и групи за съобщения, свързана с планирано преминаване на границата.

Това постави допълнителни въпроси за подготовката на испанските власти и за начина, по който информацията е била предадена между отделните институции. Самият Санчес впоследствие призна, че държавата трябва да бъде по-добре подготвена за подобни ситуации и определи необходимостта от по-сериозни инвестиции в граничния контрол и инфраструктурата.

Мароко отхвърли обвиненията за участие в организирането на масовото преминаване. Рабат заяви, че няма доказателства за участие на мароканските власти и предупреди, че страната не желае да бъде въвличана във вътрешнополитическите спорове в Испания.

Санчес подчерта, че въпреки случилото се Испания има нужда от положителни отношения с Мароко. Двете държави си сътрудничат по въпросите на миграцията, сигурността и връщането на хора, които нямат право да останат в Испания.

„Сигурността и редът могат да бъдат гарантирани, без това да бъде за сметка на човешкото достойнство“, заяви Санчес, като подчерта, че Испания ще продължи да работи за връщането на хората по законов ред и при спазване на човешките права.

Кризата в Сеута има и по-широко европейско измерение. Испанският анклав се намира на северноафриканското крайбрежие и представлява външна граница на Шенгенското пространство. Испанските власти подчертават, че нелегалното влизане в Сеута не дава автоматично право на човек да пътува до континентална Испания или до други държави от Шенген.

Случаят продължава да поставя въпроси за координацията между Испания и Мароко, ефективността на граничния контрол и готовността на европейските държави да реагират при внезапен и масов миграционен натиск.

Тук умишлено запазих неутрален тон, защото има разминаване между политическите оценки на Мадрид, позицията на Рабат и наличните данни за предварителните предупреждения. Това прави материала по-силен журналистически, без да представяме спорните твърдения като установен факт.

Източници: БТА, ДПА, Ройтерс