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„Петрохан“: какво стои зад шестте смъртни случая – разказът на Росен Йорданов ВИДЕО

„Петрохан“: какво стои зад шестте смъртни случая – разказът на Росен Йорданов ВИДЕО

22 Септември, 2026 10:53, обновена 22 Септември, 2026 10:58 1 726 164

  • росен йорданов-
  • криминален психолог-
  • явор дачков-
  • петрохан-
  • калушев

Криминалният психолог, един от авторите на комплексната експертиза по случая, представя пред Явор Дачков и Виктор Блъсков реконструкция на отношенията около Ивайло Калушев, механизмите на контрол в общността и събитията на Петрохан и Околчица

„Петрохан“: какво стои зад шестте смъртни случая – разказът на Росен Йорданов ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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Историята „Петрохан“ може да бъде разказана като криминална хроника – шестима души са мъртви, има оръжия, пожар, хижа в планината и кемпер край Околчица. Но според криминалния психолог Росен Йорданов това би означавало да се види само последният епизод от много по-дълга история.

В двучасов разговор с Явор Дачков и Виктор Блъсков Йорданов представя възстановката на събитията и средата около Ивайло Калушев. Записът е направен на 21 септември 2026 г. в „Ехо Медия Студио“. По думите на психолога и според представянето на разговора реконструкцията се основава на съдебномедицински експертизи, свидетелски показания, видеозаписи от камерите в хижата, аудиозаписи на Калушев и криминално-психологичен анализ.

Това е съществено уточнение. Защото в случая има много версии, предположения и публични спорове. Йорданов обаче представя своя разказ като резултат от работата на експертен екип, а не като свободна криминална хипотеза.

И именно оттам започва най-мрачната част от историята.

Не само последните часове

Според Йорданов, за да бъде разбрана трагедията, трябва да се върнем много преди събитията, завършили със смъртта на шестимата.

В центъра на неговия анализ е Ивайло Калушев и общността, която според експертизата се е формирала около него.

Описанието е на затворена, йерархична среда, в която не всички хора са имали еднакъв достъп до информация. Според представените от Йорданов изводи Калушев е бил фигурата, която е определяла правилата и е разпределяла информацията между останалите.

Това създава специфичен тип зависимост.

Човек не е задължително да бъде държан насила, за да бъде контролиран. Контролът може да минава през принадлежността, доверието, страха да не изгубиш групата, обещанието за по-добър живот или убеждението, че човекът, който стои в центъра на общността, притежава специално знание и способност да решава проблемите на останалите.

Именно такъв механизъм описва Йорданов.

Според него около Калушев се е изградил свят със свои правила, роли и нива на достъп.

Контролът не е бил само психологически

Един от детайлите, които Йорданов поставя във фокуса на разговора, е наличието на предварително подготвяни сценарии за това как членовете на общността да отговарят, ако бъдат питани от полицията по сексуални въпроси.

Това твърдение вече беше публично представено от психолога и преди разговора с Дачков и Блъсков. Според него в материалите са открити сценарии, в които е било обсъждано кой какво да казва при евентуален полицейски разпит. Йорданов определя това като част от модел на „тотален контрол“.

Ако се потвърди в рамките на разследването, подобен детайл е важен не само заради конкретното съдържание на разговорите, а и заради това, което показва за отношенията вътре в групата.

Защото вече не става дума единствено за влияние върху личния живот.

Става дума за предварително управление на поведението в ситуация, в която може да бъде потърсена сметка от институциите.

Най-тежката част – децата

Сред най-сериозните теми в експертизата и разговора са данните за сексуално насилие над деца и подрастващи.

Тук трябва да бъде направено важно разграничение.

Психологическият профил или експертният извод не са равнозначни на съдебна присъда за конкретно престъпление. Именно затова твърденията за сексуално насилие следва да бъдат представяни като данни и изводи, изложени от експерта и съдържащи се в материалите по случая, а не като самостоятелно установени от редакцията факти.

Йорданов публично определя Калушев като човек с профил на преференциален и селективен сексуален насилник, като посочва, че според анализа му влечението към подрастващи се проследява през различни периоди от живота му.

В последващи свои изяви психологът говори и за свидетелски данни за предполагаем сексуален инцидент от юношеските години на Калушев.

Това са твърдения с изключително тежък характер и затова не могат да бъдат превръщани в сензационни подробности.

Но те са съществена част от разказа на Йорданов, защото според него сексуалното поведение, психологическото влияние и контролът върху членовете на общността са свързани елементи от една и съща система.

„Червената стая“

В публичните си изяви около експертизата Йорданов говори и за помещение в хижа „Петрохан“, което според свидетелски разкази е било наричано „червената стая“.

По думите му в разказите за помещението се споменават и психоактивни вещества.CCross.bg

Този детайл е важен именно като част от цялостната картина, която експертът се опитва да изгради – изолирана среда, специални пространства, вътрешни правила и поведение, което според свидетелските данни е оставало извън погледа на външния свят.

Но и тук границата е ясна: свидетелски разказ или експертно обсъждане на такъв разказ не трябва да бъде представяно като доказан факт извън контекста на цялото досъдебно производство.

Какво показват записите

Особено място в разказа на Йорданов заемат аудио- и видеозаписите.

Според представянето на разговора именно записите от камерите в хижата и аудиоматериалите на Калушев са сред източниците, върху които е изградена реконструкцията.

В други свои публични изяви Йорданов разказва и за продължителен разговор между Калушев и родител на момиче, станало свидетел на сексуален епизод, като според психолога записът показва опит за въздействие върху родителя и дискредитиране на момичето.

Тъкмо тук записите придобиват значение, което надхвърля обикновеното документиране.

Те позволяват да се сравняват разказите на различни хора с реално записани разговори и действия.

А това е един от начините, по които експертите могат да проверяват дали дадена версия за отношенията между участниците се вписва в останалите материали.

Петрохан и Околчица

Втората голяма част от разговора е посветена на самата трагична развръзка.

Според представените от прокуратурата заключения и публичните обяснения на експертите тримата мъже, намерени мъртви край хижа „Петрохан“, са се самоубили. За събитията под Околчица публично беше представена версията, че Ивайло Калушев е застрелял Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, след което се е самоубил. Публикуваните данни се позовават на балистични изследвания, барутни натривки, отпечатъци и разположението на телата.

Йорданов отива още по-далеч в интерпретацията на последователността на събитията.

Според него Калушев е бил централната фигура, която е разполагала с цялостната информация, докато останалите членове са получавали само отделни части от нея. В публично представените заключения се описват и различни роли и рангове в общността.

За Петрохан Йорданов представя и конкретна теза за ролите на участниците – според него Калушев е планирал убийствата, а Пламен Статев ги е извършил, докато Дечо Василев е подпалил хижата. Това са експертни твърдения, представени от Йорданов, а не присъди на съд.

Тъкмо това разграничение е важно.

Материалът на експерта може да предложи реконструкция на събитията, но окончателната наказателноправна оценка принадлежи на разследването и съда.

Телефоните и последните неизвестни

В разговора и в предходните си публични изяви Йорданов говори и за информацията от телефоните на участниците.

По думите му устройствата са били върнати към фабричните настройки преди самоубийството, но впоследствие специалисти са успели да възстановят част от информацията. Отделни устройства са изпратени за техническо разкодиране и извличане на данни в рамките на международно сътрудничество.

Това означава, че дори след представянето на основните експертизи не всички информационни източници по случая са били окончателно изчерпани.

Именно цифровите следи могат да дадат допълнителен контекст за комуникациите, контактите и отношенията между участниците.

Въпросът за обществото

Може би най-големият въпрос, който Йорданов поставя, не е свързан непосредствено с оръжието или с последните минути на жертвите.

Той е много по-неудобен:

Как една такава общност е могла да съществува толкова дълго?

Според разказа на психолога около Калушев са се създали отношения на зависимост и контрол. В тази среда, по думите му, са попадали и уязвими хора и деца.

Ако тези данни бъдат потвърдени от разследването, неизбежно възниква въпросът дали и кога са съществували сигнали, които са можели да доведат до намеса.

Тук историята вече не е само криминална.

Тя се превръща и в история за пропуснатите сигнали, за доверието, което обществото предоставя на определени хора, и за границата между личната свобода и ситуацията, в която един човек започва да упражнява разрушително влияние върху други.

И още един въпрос – какво не знаем

Случаят „Петрохан“ е от онези истории, при които количеството информация не означава автоматично, че всички въпроси са получили окончателен отговор.

Напротив.

Колкото повече материали се появяват – експертизи, записи, свидетелски показания, цифрови данни – толкова по-ясно става, че трябва да се различават три неща.

Първото са фактите, установени чрез експертизи и други доказателства.

Второто са експертните реконструкции и психологическите изводи.

И третото са версиите и твърденията, които предстои да бъдат проверени в рамките на разследването и съдебния процес.

Това разграничение е особено важно при обвиненията за сексуално насилие над деца и при твърденията за участие или връзки с други лица.

Защото тежестта на историята не се нуждае от преувеличение.

Историята зад трагедията

Разказът на Росен Йорданов пред Явор Дачков и Виктор Блъсков поставя „Петрохан“ в по-широка рамка.

Не просто като последните часове на шестима души.

А като история за една затворена общност, за влиянието на човек, който според експертния анализ е стоял в нейния център, за психологическите механизми на зависимостта и за данните за сексуално насилие, които са част от материалите по случая.

Това е и причината историята да не може да бъде приключена само с въпроса кой е стрелял и кой е умрял.

Остават въпросите за времето преди трагедията.

За хората, които са били вътре.

За тези, които са били отвън.

За информацията, която е съществувала, но може да не е била видяна.

И за границата, до която една затворена общност може да стигне, преди обществото да разбере какво се случва зад затворените врати.

Именно там, отвъд последните изстрели на Петрохан и Околчица, започва най-трудната част от тази история.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 центавос

    27 15 Отговор
    зад всичко стои гербавия боколизачросен

    Коментиран от #52

    11:01 22.09.2026

  • 2 Мрръсна история

    30 22 Отговор
    Само пппдебе+ и родители сводници виждат калюша като мил ламя.

    11:01 22.09.2026

  • 3 аре ве

    30 21 Отговор
    Тоз Дачков много активен стана откакто е в комитета на Йотова , слОчайност?!

    Коментиран от #23

    11:02 22.09.2026

  • 4 Никоя

    34 9 Отговор
    Престъпна организация не се интересува от личните извращения на членовете си! Или, това че са педофили, няма нищо общо с убийството им! Ако някой си въобразява, че това е самосъздала се престъпна група, при всички доказателства за съдействие на държавата в създаването й, обученията в чужбина, въоръжението и оборудването - значи вместо глава на раменете, има кратуна!

    Коментиран от #9, #19

    11:03 22.09.2026

  • 5 Въпрос

    27 18 Отговор
    Този е ползван като вещо лице. Кой му дава правото да дава оценки? Сигурен съм, че роднините ще го съдят и осъдят.

    11:04 22.09.2026

  • 6 Гласувайте още за

    20 16 Отговор
    Гюрко терзийко мирчо ген ниско и другата пасмина всички са за затвора.
    Това което е правил този лама е отвратително
    А най много се чудя на тези родители и те са за затвора

    Коментиран от #12

    11:08 22.09.2026

  • 7 Какво стои?

    17 10 Отговор
    Кампания по омаскаряване на политическия опонент по Бай Ганьовски и по комунистически! Нищо повече, нищо по-малко!

    11:08 22.09.2026

  • 8 Фен

    19 7 Отговор
    Петрохан се оказа много полезен. Вододел. Всички членове на либералната Секта бяха принудени да вземат позиция, и да се разкрият. Особено слугите им по медиите. Кефи ме водят на говорячките по БНР, например...

    11:10 22.09.2026

  • 9 Детектив

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Никоя":

    Имаш ли документи за твърденията си или мърсуваш като бясно куче?

    11:10 22.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 баи ставри

    19 5 Отговор
    ех истината никога няма да излезе на бял свят всичко се замаза и ни лук яли ни лук мирисали

    11:11 22.09.2026

  • 12 Ха то

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гласувайте още за":

    По кой член?

    11:11 22.09.2026

  • 13 Мамник

    17 10 Отговор
    Ако го публикува като художествена литература, може да кандидатства в някой конкурс за млади таланти в категория криминале или ужаси. Като тв политическа манипулация е доста плоско.

    11:11 22.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Досиетата Х

    13 5 Отговор
    С тез подкасти още повече наливате олио в огъня , и взе да смърди.

    11:12 22.09.2026

  • 16 Калуш

    10 13 Отговор
    Калуша посмъртно да се номинира за Ламата на народа.Искам 20 метрова негова статуя с момченце в ръце. Майката му Майсторова да се обяви за светица Дева Мария

    Коментиран от #53

    11:12 22.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Когато

    15 11 Отговор
    Криминалистите дремят и нехаят се развихрят подобни на този Росен жадни за изяви.Май самият той в за лекар!

    11:13 22.09.2026

  • 19 и.ф. зам главен жужак

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Никоя":

    Групичката на жужетата в прокуратурата е същата работа, дори още по-зле.

    11:14 22.09.2026

  • 20 Васко Боклукчията

    10 10 Отговор
    Само най заклетите лами все още бранят честта на Калушев

    11:14 22.09.2026

  • 21 без коментар

    6 6 Отговор
    Да разлаеме кучетата.

    11:15 22.09.2026

  • 22 Варна 3

    9 9 Отговор
    Само кастрация на всички петроханци ще оправи нещата

    11:16 22.09.2026

  • 23 Явор Д.

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "аре ве":

    Не е хубаво да остарявам беден.Не ми харесва.

    Коментиран от #33

    11:17 22.09.2026

  • 24 .....

    4 4 Отговор
    Кой е този бодил блъсков?

    11:18 22.09.2026

  • 25 Варна 3

    4 2 Отговор
    Петроханският трол също трябва да се кастрира

    Коментиран от #44

    11:19 22.09.2026

  • 26 Мдаа

    15 7 Отговор
    Ако това ни е експертизата в България, закривай тая кочина.

    11:20 22.09.2026

  • 27 Далай Лама - ориентир

    7 7 Отговор
    Значи още когато се разбра ,че на ПеДрохан имало ламаИсти и деца нещо ми се видя тая работа съмнителна и ненормална. Ненормална защото Далай Лама е известен като пИдофил на цял свят от няколко години. После в първите дни показаха една ритуална рисунка на козЕл,която ме шокИра. По Стария Завет това е козЕлът АзазЕл напъден в пустинята и станал предводител на армията на СатанАта. Така още преди експертизите ми стана ясно ,че това са пИдифИли и сатанИсти.

    11:21 22.09.2026

  • 28 Баба Гошка

    6 3 Отговор
    РаздухвайтИ ощИ Петрогейй докат междувременно цените станаха двойни, или същите, ама в Евро докат ви заглавичкват с новини кой на кого бил вкарвал, вкл. на деца, дадени от родителите им за секксуална експлоатация срещу облагги. Керванът към обедняване, деградация, изглупяване, свеждане на хората до ниво животтни без ценности, без идеали, без мисъл си върви

    11:21 22.09.2026

  • 29 Доказателствата са толкова много,

    7 7 Отговор
    обществеността е толкова потресена, че дори жълтопаветниците, които месеци наред защитаваха със зъби и нокти петроханската секта, вече се предадоха и взеха да ги наричат " педофили "!

    11:21 22.09.2026

  • 30 Пълен кеф

    6 5 Отговор
    Пълен кеф е как Калуш ага е измамил толкова много баламурници през годините. Това доказва теорията че човешката простотия е безкрайна.
    Инак хич не е глупав - разчитал е на хахо родители

    11:22 22.09.2026

  • 31 Коко

    13 5 Отговор
    Тоя криминален психолог е психолог колкото баба ми космонавт.По скоро психопат.Ама нали 80%ще му се вържат целта изпълнена.Истината за убийствата излезе много отдавна и е свързана с политици които са купени а причината е че са видяли това което не е трябвало.

    11:22 22.09.2026

  • 32 1944

    13 4 Отговор
    На тези им се плаща от сутрин до вечер да промиват мозъците и да втълпяват ,една и съща теза за някаква педофилска секта ,но истината е съвсем друга и никога няма да позволят да я научим .Жалко за отнетите животи .

    11:22 22.09.2026

  • 33 Мартин К

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Явор Д.":

    Не е хубаво да остарявам беден.

    11:23 22.09.2026

  • 34 ИК за подкрепа

    3 1 Отговор
    На Помилвачката.

    11:24 22.09.2026

  • 35 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 5 Отговор
    Ч0РАПА СИ ИZМИ РЪЦЕТЕ С ......................... ПЕТРОХАНСКАТА ПАРАВОЕННА БАНДА НА ........................ ЧОРАПА С ПЕТРОХАНЦИ .......................... ФАКТ !

    11:26 22.09.2026

  • 36 Варна 3

    3 6 Отговор
    Петроханската хлебарка трябва да се трепе с лопатата

    11:26 22.09.2026

  • 37 фАНТОМасс

    8 3 Отговор
    Нека да видим БЪЛГАРСКИЯ СЪД какво ще каже ! Той е последната институция. Той разглежда факти , свидетелства , показания , експертизи и дава ОКОНЧАТЕЛНАТА си дума !
    Колко време е нужно още ? Какви 12 експертизи се чакат още ? Защо не са направени досега ? Намесена ли е и политиката в този случай ? Има ли пристрастност от различните органи , институции , експерти , специалисти ?

    11:26 22.09.2026

  • 38 Анджо

    13 4 Отговор
    Ако е решил да ги убива ,защо не е изключил камерите , а е трябвало да показва какво ще направи и после ще бяга и ще се самоубива на друго място. Джипиеца на Мерседес показва ,че не са напускали района. Нищо не се връзва с никое обяснение и не чух да казват , че децата са имали сексуален акт с някой, или че и те са имали такива наклонности. Обяснението на МВР са под всякаква критика. Аз мисля ,че някой прикрива много голями престъпления.

    11:26 22.09.2026

  • 39 Сила, Зевс и тн

    4 2 Отговор
    Описанието е на затворена, йерархична среда, в която не всички хора са имали еднакъв достъп до информация. Според представените от Йорданов изводи Калушев е бил фигурата, която е определяла правилата и е разпределяла информацията между останалите.

    Коментиран от #40, #58

    11:27 22.09.2026

  • 40 Име

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Сила, Зевс и тн":

    Пешо, как си?

    11:28 22.09.2026

  • 41 Онуфри

    7 3 Отговор
    с много приказки да не става нищо ясно и съществено , а доста хора са прехранват с празни приказки

    11:28 22.09.2026

  • 42 Двуок ЦИКЛОП

    7 3 Отговор
    Дори и да е прав /евентуално/ , защо Росен прави такива бомбастични разкрития точно сега , преди делото да е завършило ? Това не влияе ли на обществено мнение , на съда , на прокуратурата , на......?

    11:29 22.09.2026

  • 43 Дядо Мраз

    9 4 Отговор
    За съжаление , главните герои са "УДОБНО" мъртви и не могат да кажат своята дума !

    Коментиран от #49

    11:30 22.09.2026

  • 44 Варна Запад

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Варна 3":

    От цветния квартал, както и от по-тъмнозелените квартали, е по-добре да се въздържат от прекалено категорични изцепки, че много са я закъсали с интеграцията и може внезапно да им се прииска да скочат от моста без бънджи.

    11:31 22.09.2026

  • 45 Тоя Росен Йорданов къв е

    6 4 Отговор
    ...че все той разказва "кво стояло" зад поръчани екзекуции на 9 души от политическа свиня, която падна от власт след като държеше стабилно Хаяшито за гушата...ние знаем кво стои , б-ок-луци

    11:32 22.09.2026

  • 46 УнгуТилски ТронгоТап

    2 2 Отговор
    А каква ли е ИСТИНАТА ? И има ли тя няколко различни лица ?
    Кой иска да има монопол над нея ? И за какво я използва тази ИСТИНА ?

    11:33 22.09.2026

  • 47 Къде са му видеата от канерите

    5 4 Отговор
    На тоя нает за лъжеклеветник Росен Йорданов!?

    11:34 22.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Име

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Дядо Мраз":

    Все пак можем да си направим изводи от начина на манипулирани на жертвите, нали Петърчо?

    11:35 22.09.2026

  • 50 Това са глупости

    7 3 Отговор
    Ако хората са били закриляни от службите то опасенията за разпит в полицията отпадат и ако трябваше службите да ги елиминират то такива показни убииства нямаше да се случат а можеше да ги натоварят на лодка и там у морето да я обърнат и да се удавят без kамери и очевидци или да ги водят безследно изчезнали и от време на време да съобщават че са били засечени някъде по тибет и така секо чудо за 3 дни и да се потулят нещата..тоест ако службите е трябвало да ги елиминират щеше да стане по елегантно и приглушено а не така показно и шумно

    Коментиран от #54

    11:35 22.09.2026

  • 51 Полиграф за Росен йорданов

    6 4 Отговор
    Ако не разстрел.. всеки свикна платен от бо--к--луци с власт да храчи по който му падне от хората...

    11:36 22.09.2026

  • 52 Не зная кой стои

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "центавос":

    ама широка медийна трибуна се предоставя на господина.....по същество без право на ответ.
    Обаче си е обида за интелекта по принцип, изказаните аргументи да се приемат за същинската причина за случилото се, независимо че изнесените данни за въпросната хомо-дружинка ги приемам за истина безусловно.
    И колкото повече му се предоставя думата на господина, толкова повече се засилва усещането, че фокуса целенасочено се измества върху безспорно важен проблем за разследване, върху политически акцент, но по отношение на самото събитие, начини и причини то да се случи.....ами май май определено ни водят за носа.

    11:36 22.09.2026

  • 53 Наистина

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Калуш":

    Си просто най-дол...ното същест...во,...наистина в страната ни живеят отре..пки,като теб......питай Митко Кара...тиста....и се гръмни.Киро...росене...или нещо подобно живот...но,купено с много пари.....ужас.....

    11:36 22.09.2026

  • 54 Ами точно ДАНС скриха видеата

    5 4 Отговор

    До коментар #50 от "Това са глупости":

    ..от камерите

    11:37 22.09.2026

  • 55 Ото фон Щирлиц

    7 4 Отговор
    Ще излезе ли наяве ЦЯЛАТА Истина ? Или ще получаваме на порции , само частици от нея. И то толкова колкото решат няколко човека и техните интереси.
    Като виждаме какви хора обвиняват и нападат яростно , като знаем техните пристрастия и предпочитания , на кого са били подчинени и от кого са били зависими , ДОРИ и да КАЗВАТ Иснината , винаги ще се съмняваме в моралната им чистота , колкото и да се хвалят , че са професионалисти , независими , чисти като сълза богоподобни хора !

    11:37 22.09.2026

  • 56 Варна 3

    3 7 Отговор
    Удри с лопатата по петроханската изз.мет

    11:38 22.09.2026

  • 57 Е няма що

    3 3 Отговор
    един метър статия какво знаем ,какво не знаем защо е станало така и онака и на края нищо ново до сега, само едно и също мърморят.
    Сао ще кажа жалко за кучетата те не са имали нищо общо.

    11:38 22.09.2026

  • 58 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Сила, Зевс и тн":

    Пазетете от "приятели", които вместо да бъдат откровени, ви засипват с битовизми!

    11:38 22.09.2026

  • 59 батвесо

    8 3 Отговор
    Този т.н. психолог ми направи крайно неприятно впечатление на пресконференцията, когато викаше "аз няма да позволя, аз няма да позволя...", сякаш е най-важната личност в държавата и всичко зависи от него.

    11:39 22.09.2026

  • 60 Варна 3

    2 5 Отговор
    Всички петроханци при Калушев.Да последват своя гуру.

    Коментиран от #65

    11:40 22.09.2026

  • 61 Трябва

    5 1 Отговор
    Росен и Киро иДруги утайки да минат на полиграв за истина.......но те са толкова долни,че полиграфа ще зе запали......това са кадрите на ГЕПИ....крадат, ипосле живот...ни ,като Ро.сен замазват....срещу милио...ни ....срам за човешкия род.

    11:40 22.09.2026

  • 62 Минувач

    8 2 Отговор
    Не знам какви са ги вършили тия на Петрохан, но Росен е ниско платен изпълнител на политически поръчки.

    11:41 22.09.2026

  • 63 КарабасБарабас

    4 2 Отговор
    Защо с такава жар и желание , не бе разследвано и коментирано например коя е тази пуста Мата Хари , дето влизала в покоите и снимала Чекмеджетата на Вожда ?
    Или пък как полуголомомиче се оказа с цяла къща в Барселона ?
    И защо след като я надушиха там , я скриха още по-дълбоко ?
    Би било една прелюбопитна дискусия и разследване , НАЛИ ?

    11:41 22.09.2026

  • 64 Вимето на народа

    3 3 Отговор
    Само най важният въпрос остава.
    От къде са парите...говорим за много пари?
    Пътя на парите е важен ...там е заровено кучето.
    А че са били извратеняци...това е само върхът на айсберга.

    Коментиран от #69

    11:41 22.09.2026

  • 65 Трябва

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "Варна 3":

    От Варна 3 да се прекръстиш на Лайн...на 3.

    11:42 22.09.2026

  • 66 Васко Боклукчията

    3 0 Отговор
    Ламата се гръмна защото не се разбрахме за колко пари ще опазва Витоша

    11:43 22.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Според мен службите са знаели за хижата

    4 9 Отговор
    И нещо се е случило и това е довело до прекратяване на този начин на живот на групата и това не се е харесало на калушев и е решил че по друг начин няма да живее защото това няма да е неговия живот и е очистил всички около него...защо не се е самоубил само той ли?явно има нещо което го е накарало да избие колегите си било то по лични психо подбуди или да отмъсти на службите за разваляне на света в които са живели

    Коментиран от #72

    11:44 22.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 На снимката

    8 2 Отговор
    Са наредени три..ма боклу..ци,които за пари и май.ка си продават.

    Коментиран от #90

    11:45 22.09.2026

  • 72 Не само че са знаели

    5 5 Отговор

    До коментар #68 от "Според мен службите са знаели за хижата":

    Но са ги и наблюдавали с камера...всички пускани видеа , които ни прожектират са точно от на ДАНС камерата

    Коментиран от #76

    11:45 22.09.2026

  • 73 Дзак

    2 2 Отговор
    Психотестове за работещите с деца и подрастващи!

    11:47 22.09.2026

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  • 81 Кво слагате минуси бе ubiici на 9 души

    4 3 Отговор
    Даже на едно от подбраните видеа,дето го въртяха по Нова, Виктор Николаев все питаше , кой казва на видеото "снимай, снимай"...на камерата, която ги снимаше точно откъм гората и към входа на хижата, от която са видеата с кучетата, видеата и от пожара, и видеото на тия от ДАНС с автоматите от сутринта след убийството, от която камера са 99% от всички видеа , пускани от "разследващите"по телевизията..за id--io--ti ни имате вече , ubiici на деца

    Коментиран от #162

    11:55 22.09.2026

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  • 90 Единят

    5 2 Отговор

    До коментар #71 от "На снимката":

    Продаде и жена си.

    11:59 22.09.2026

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  • 96 Гаджева

    3 2 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    12:01 22.09.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 159 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    ЩОМ ДО РОСЕНЧО Е ЯВОРЧО ....................... ВСИЧКО Е ЯСНО ..................., "ПАМПЕРСИ" НА ЧОРАПА ....................... ФАКТ !

    12:26 22.09.2026

  • 160 Хмм

    3 0 Отговор
    Дачков по-доре да се скрие по време на президентската кампания защото жена му е на сладка службица при йотова

    12:32 22.09.2026

  • 161 Е.С.

    1 1 Отговор
    Заради партийните си интереси, петроханците канонизираха един убиец и педофил!

    12:36 22.09.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Хмм

    1 0 Отговор
    всяко мнение против сектата е нежелателно, точно това е довело до трагичния край

    12:40 22.09.2026

  • 164 Франко Неро

    0 0 Отговор
    В началото имаше информация, че още в средата на декември е имало заличване на лични профили и интернет данни, свързани с организацията. Значи Калушев е знаел, че трябва да затваря фирмата. Всички твърдяха, че е дейставал като таен агент на тема сигурност. Защитавал е устройствата, не е споделялно умишлено пароли.
    Но ... е оставил включени камери, данни по устройства, специални предмети в двете локации, голи снимки и всичко, което би било нужно на един "психолог", за да разплете случая. "Следствието е приключено, забравете"

    12:42 22.09.2026