Британският премиер Анди Бърнам: Между мен и Тръмп се получи добра връзка

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че между него и президента на САЩ Доналд Тръмп се е получила „добра връзка“ след първата им среща в Ню Йорк в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Двамата лидери разговаряха по редица въпроси, сред които войната в Украйна, статутът на Фолклендските острови и търговските отношения между Великобритания и САЩ. Бърнам определи срещата като конструктивна и подчерта значението на отношенията между двете държави.

„Тези отношения са от голямо значение за нас и ние ще ги развиваме“, заяви британският премиер след разговорите.

Тръмп от своя страна определи Бърнам като човек с „вроден бизнес нюх“. Американският президент заяви, че отношенията между Вашингтон и Лондон според него са в по-добро състояние, отколкото при предишния британски премиер Киър Стармър.

Един от спорните въпроси по време на срещата беше бъдещето на архипелага Чагос и американско-британската военна база на остров Диего Гарсия. Великобритания постигна споразумение с Мавриций за прехвърляне на суверенитета над архипелага, като същевременно запази дългосрочен договор за използване на Диего Гарсия.

Тръмп отново разкритикува споразумението, определяйки го като „ужасна сделка“. Според американския президент Диего Гарсия има голямо стратегическо значение за САЩ и Великобритания.

Бърнам заяви, че ще работи за намиране на решение, което да отчита интересите на различните страни. Законодателните процедури във Великобритания по споразумението с Мавриций бяха спрени на фона на американските възражения.

Друг чувствителен въпрос, обсъден между двамата лидери, беше статутът на Фолклендските острови. Бърнам заяви след срещата, че Великобритания ще защитава правото на жителите на островите на самоопределение и да останат британски.

„Ще стоим твърдо срещу каквито и да било заплахи“, заяви британският премиер, като подчерта, че е искал Тръмп да чуе тази позиция директно от него.

Срещата се проведе на фона на усилията на Лондон и Вашингтон да координират позициите си по международни въпроси, включително войната в Украйна, конфликтите в Близкия изток и търговските отношения.

Първата среща между Бърнам и Тръмп се състоя в момент, когато отношенията между САЩ и Великобритания са изправени пред редица различия по външнополитически и стратегически въпроси. Двамата лидери обаче демонстрираха готовност да продължат диалога и да търсят общи позиции

Източници: Франс прес, Ройтерс, БТА