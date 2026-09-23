Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Британският премиер Анди Бърнам: Между мен и Тръмп се получи добра връзка
  Тема: Избори

Британският премиер Анди Бърнам: Между мен и Тръмп се получи добра връзка

23 Септември, 2026 04:59, обновена 23 Септември, 2026 05:03 678 4

  • бърнам-
  • тръмп-
  • ню йорк-
  • диего гарсия-
  • сша

Двамата лидери обсъдиха Украйна, Фолклендските острови, търговията и бъдещето на американско-британската военна база Диего Гарсия

Британският премиер Анди Бърнам: Между мен и Тръмп се получи добра връзка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че между него и президента на САЩ Доналд Тръмп се е получила „добра връзка“ след първата им среща в Ню Йорк в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Двамата лидери разговаряха по редица въпроси, сред които войната в Украйна, статутът на Фолклендските острови и търговските отношения между Великобритания и САЩ. Бърнам определи срещата като конструктивна и подчерта значението на отношенията между двете държави.

„Тези отношения са от голямо значение за нас и ние ще ги развиваме“, заяви британският премиер след разговорите.

Тръмп от своя страна определи Бърнам като човек с „вроден бизнес нюх“. Американският президент заяви, че отношенията между Вашингтон и Лондон според него са в по-добро състояние, отколкото при предишния британски премиер Киър Стармър.

Един от спорните въпроси по време на срещата беше бъдещето на архипелага Чагос и американско-британската военна база на остров Диего Гарсия. Великобритания постигна споразумение с Мавриций за прехвърляне на суверенитета над архипелага, като същевременно запази дългосрочен договор за използване на Диего Гарсия.

Тръмп отново разкритикува споразумението, определяйки го като „ужасна сделка“. Според американския президент Диего Гарсия има голямо стратегическо значение за САЩ и Великобритания.

Бърнам заяви, че ще работи за намиране на решение, което да отчита интересите на различните страни. Законодателните процедури във Великобритания по споразумението с Мавриций бяха спрени на фона на американските възражения.

Друг чувствителен въпрос, обсъден между двамата лидери, беше статутът на Фолклендските острови. Бърнам заяви след срещата, че Великобритания ще защитава правото на жителите на островите на самоопределение и да останат британски.

„Ще стоим твърдо срещу каквито и да било заплахи“, заяви британският премиер, като подчерта, че е искал Тръмп да чуе тази позиция директно от него.

Срещата се проведе на фона на усилията на Лондон и Вашингтон да координират позициите си по международни въпроси, включително войната в Украйна, конфликтите в Близкия изток и търговските отношения.

Първата среща между Бърнам и Тръмп се състоя в момент, когато отношенията между САЩ и Великобритания са изправени пред редица различия по външнополитически и стратегически въпроси. Двамата лидери обаче демонстрираха готовност да продължат диалога и да търсят общи позиции

Източници: Франс прес, Ройтерс, БТА


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    1 0 Отговор
    Нещо от рода на 69.

    Коментиран от #2

    05:21 23.09.2026

  • 2 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    щом не казват кой-кого,сигурно е така!

    06:18 23.09.2026

  • 3 Тити

    1 0 Отговор
    Явно лудите говорят общ език.

    07:10 23.09.2026

  • 4 ВЕСЕЛЯК

    0 0 Отговор
    Честитичко за връзчицата Барни!
    Не че е важно, но кой бе жената?

    07:26 23.09.2026