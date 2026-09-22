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Унгарската прокуратура поиска имунитета на премиера Мадяр
  Тема: Избори

Унгарската прокуратура поиска имунитета на премиера Мадяр

22 Септември, 2026 20:25, обновена 22 Септември, 2026 20:32 1 538 19

  • унгария-
  • петер мадяр-
  • виктор орбан-
  • европейски парламент-
  • имунитет

Искането идва месеци след като лидерът на ТИСА победи Виктор Орбан на парламентарните избори и пое управлението на страната

Унгарската прокуратура поиска имунитета на премиера Мадяр - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгарската прокуратура поиска от парламента да свали имунитета на премиера Петер Мадяр, с което новото правителство в Будапеща се оказа изправено пред първия сериозен юридически казус около своя лидер.

Искането е свързано с отделно наказателно производство за инцидент от 2024 г. Според унгарската прокуратура става дума за случай, който вече е бил предмет на процедура за сваляне на имунитета на Мадяр, когато той беше евродепутат.

Новото обстоятелство е, че след парламентарните избори през април 2026 г. Мадяр вече не е член на Европейския парламент, а е депутат в унгарското Народно събрание и министър-председател на страната.

От евродепутат до премиер

Петер Мадяр се превърна в основния политически съперник на Виктор Орбан, след като напусна управляващия кръг около „Фидес“ и създаде партията „Тиса“.

На парламентарните избори през април 2026 г. „Тиса“ спечели убедително мнозинство, с което сложи край на 16-годишното управление на Орбан. Мадяр пое премиерския пост през май.

Преди това той вече беше попадал в центъра на спор за парламентарния си имунитет като евродепутат.

Европейският парламент отказа през октомври 2025 г. да го лиши от имунитет по искане на унгарския главен прокурор. Европейските депутати разглеждаха случая във връзка с обвинение за предполагаема кражба на мобилен телефон след инцидент в нощен клуб в Будапеща.

Случаят с мобилния телефон

Според описанието на унгарските власти, цитирано в документите на Европейския парламент, инцидентът е станал през юни 2024 г.

Мъж е заснел Мадяр с телефона си в нощен клуб. След последвал спор политикът взел телефона, сложил го в джоба си и напуснал мястото. По случая е било образувано производство за предполагаема кражба на вещ с малка стойност.

Европейският парламент обаче реши да не сваля имунитета му. В мотивите си институцията посочи, че има основания да се предполага възможен fumus persecutionis — термин, използван за наличие на конкретни индикации, че наказателното производство може да има за цел да засегне политическата дейност на евродепутата.

Това решение не означава, че Европейският парламент е установил невиновност или е разгледал делото по същество. Самият парламент изрично посочва, че процедурата по имунитета не го превръща в съд и че депутатът не може да бъде считан за обвиняем въз основа единствено на тази процедура.

Сега решението е на унгарския парламент

След като Мадяр стана премиер и депутат в националния парламент, правилата вече са различни.

Според унгарското законодателство наказателно производство срещу депутат не може да бъде започнато или продължено без предварително съгласие на Народното събрание, ако имунитетът му не бъде доброволно свален.

Това означава, че настоящото искане на прокуратурата трябва да премине през нова парламентарна процедура.

Случаят следователно не означава автоматично, че срещу Мадяр ще бъде повдигнато обвинение или че той ще бъде отстранен от поста. Първата стъпка е парламентът да реши дали да позволи на прокуратурата да продължи производството.

Новият случай идва на фона на антикорупционна кампания

Искането за имунитета на Мадяр се появява в момент, когато новото правителство провежда серия от разследвания на действия, свързани с управлението на Виктор Орбан.

През септември прокуратурата разследваше предполагаема корупция около обществени поръчки за автобуси. Един от най-богатите унгарски бизнесмени, Даниел Йеленик, беше разпитван във връзка с разследването. Reuters съобщи, че полицията и прокуратурата са извършили обиски на няколко места и са разпитвали заподозрени.

Правителството на Мадяр представя подобни действия като част от усилията си за разкриване на предполагаеми злоупотреби от времето на управлението на Орбан.

В същото време бивши представители на „Фидес“ отхвърлят обвиненията. В друг актуален случай, свързан с бившия външен министър Петер Сиярто, унгарските власти започнаха разследване за използването на частни самолети. Представители на предишното управление заявиха, че пътуванията са били извършени в съответствие с действащите правила.

Политическият контекст остава чувствителен

Случаят с имунитета на Мадяр има значение и заради необичайната политическа трансформация в Унгария.

Само година по-рано той беше основният опозиционен лидер и най-сериозният конкурент на Орбан. Тогава унгарските власти поискаха от Европейския парламент да свали имунитета му, а Мадяр заяви, че процедурите срещу него са политически мотивирани.

Днес ролите са разменени: Мадяр е министър-председател, а Орбан е в опозиция.

Това прави настоящото искане на прокуратурата особено чувствително, тъй като за първи път подобна процедура засяга Мадяр вече като ръководител на правителството.

Какво предстои

След искането на прокуратурата следва парламентарна процедура, при която депутатите трябва да решат дали да суспендират имунитета на премиера.

Самото искане не установява вина. То дава възможност на прокуратурата да продължи наказателното производство, ако парламентът одобри свалянето на имунитета.

За Мадяр това е първото сериозно изпитание, при което новата му власт трябва да се сблъска със собствените институции, които неговото правителство наследи от предишното управление.

Случаят също така показва колко бързо се промени политическият пейзаж в Унгария: човекът, който само преди година беше защитаван от Европейския парламент като опозиционен евродепутат, днес е премиерът, чийто имунитет унгарската прокуратура иска да бъде свален.

Източници: Ройтерс, Европейски парламент


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 111111

    11 1 Отговор
    Крадечник, а?

    20:35 22.09.2026

  • 2 Мадяр изглежда като успешен продукт

    18 4 Отговор
    на нацистката генетика в усилията ѝ да създаде идеалния расов тип.

    Коментиран от #12

    20:36 22.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 3 Отговор
    В СЛУЧАЯ ЗА УНГАРСКИТЕ МЪЖЕ И ЖЕНИ
    Е ПО - ВАЖНО КАКВО Е ЗАСНЕЛ ЧОВЕКА
    В НОЩНИЯ КЛУБ
    ..... ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ ЧЕ И ПЕШО МАДЖАРА Е ОТ
    " ДРУГИЯ БРЯГ" :)

    20:36 22.09.2026

  • 4 Ц А Р Путин

    24 2 Отговор
    Ех таз Урсула ,няма да миряса , преди да сложи за президент на Унгария някой с име Ханс,да я слуша и да дава за украинската кочина

    20:36 22.09.2026

  • 5 сюндюк

    23 4 Отговор
    Следващия път Орбан ще е министър до края на живота си..! Унгарците взеха да се събуждат преди Мадяра да ги е приспал и продал държавата на западните кърлежи..!

    20:37 22.09.2026

  • 6 Евродепутат

    19 1 Отговор
    То и Ленка Крема си прибираше неща от магазините в джоба... Това не е престъпление, ние представляваме народа и по-точно частта от народа, за която е нормално всичко да е общо, а нашето наше!

    20:39 22.09.2026

  • 7 дрън дрън

    6 2 Отговор
    Прокуратурата на прасчо магнитния действа като бухалка и в маджарско по колегиална линия...

    20:40 22.09.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    УНГАРСКИ ВЕЧЕРИ И МЪЖКИ ЛАСКИ
    .....
    ДА НЕ СА ГО СНИМАЛИ МАДЖАРА С АТАНАС ГНОМА, МИРЧЕВ ИЛИ КОКОРЧО ?

    20:42 22.09.2026

  • 9 Цвете

    6 16 Отговор
    ТАКИВА МЪРСОТИИТЕ МОГАТ ДА СЪТВОРЯТ САМО И ЕДИНСТВЕНО ,ТЕЗИ КОИТО СА В СЪЮЗ С РУСИЯ. ДА ЗАПОЧНЕМ ОТНАЧАЛО ???? ПРАВЕНИ ЛИ СА СТЪПКИ ЗА ИМОТОТЕ НА ОРБАН???? ТОЙ Е ВЕЧЕ МИЛИОНЕР ,НО ОТ ЗАПЛАТИТЕ ЛИ СИ И ПОКРАЙ НЕГО ЗЕТ МУ ЗАД " ЗАВЕСАТА " РАЗБИРА СЕ. БИЛ ВЗЕЛ ТЕЛЕФОН НА НЯКОЙ СИ ,ТА И ГО СНИМАЛИ.ТОВА НОВ УНГАРСКИ СЕРИАЛ ЛИ Е? АБСУРД Е СКАЛЪПЕНАТА ИСТОРИЯ, ЗАЩОТО НА МУШКАТА Е НА ХОД ОРБАН МЪРСОТИИТЕ СЕ ВИЖДАТ ОТ ПОЧТИ ВСИЧКИ БИВШИ ИЗТОЧНИ СТРАНИ.А " НАШАТА " ДЕТО ДНЕС Е В АМЕРИКА, ЩЕ РАЗГОВАРЯ ЛИ СЛУЧАЙНО СЪС ЗЕЛЕНСКИ? ПУТИН ЙОТОВА АГРЕСОР ЛИ Е ?????? СЕРИАЛИТЕ ЩЕ ИМАТ ПРОДЪЛЖЕНИЕ ПО ЖЕЛАНИЕТО НА КРЕМЪЛ. СТОП КАДЪР ЗА ДНЕС. 🤫🤔😉

    20:43 22.09.2026

  • 10 Цвете

    4 13 Отговор
    ТАКИВА МЪРСОТИИТЕ МОГАТ ДА СЪТВОРЯТ САМО И ЕДИНСТВЕНО ,ТЕЗИ КОИТО СА В СЪЮЗ С РУСИЯ. ДА ЗАПОЧНЕМ ОТНАЧАЛО ???? ПРАВЕНИ ЛИ СА СТЪПКИ ЗА ИМОТОТЕ НА ОРБАН???? ТОЙ Е ВЕЧЕ МИЛИОНЕР ,НО ОТ ЗАПЛАТИТЕ ЛИ СИ И ПОКРАЙ НЕГО ЗЕТ МУ ЗАД " ЗАВЕСАТА " РАЗБИРА СЕ. БИЛ ВЗЕЛ ТЕЛЕФОН НА НЯКОЙ СИ ,ТА И ГО СНИМАЛИ.ТОВА НОВ УНГАРСКИ СЕРИАЛ ЛИ Е? АБСУРД Е СКАЛЪПЕНАТА ИСТОРИЯ, ЗАЩОТО НА МУШКАТА Е НА ХОД ОРБАН МЪРСОТИИТЕ СЕ ВИЖДАТ ОТ ПОЧТИ ВСИЧКИ БИВШИ ИЗТОЧНИ СТРАНИ.А " НАШАТА " ДЕТО ДНЕС Е В АМЕРИКА, ЩЕ РАЗГОВАРЯ ЛИ СЛУЧАЙНО СЪС ЗЕЛЕНСКИ? ПУТИН ЙОТОВА АГРЕСОР ЛИ Е ?????? СЕРИАЛИТЕ ЩЕ ИМАТ ПРОДЪЛЖЕНИЕ ПО ЖЕЛАНИЕТО НА КРЕМЪЛ. СТОП КАДЪР ЗА ДНЕС. 🤫🤔😉

    20:47 22.09.2026

  • 11 Ц А Р Путин

    9 0 Отговор
    Познайте кой е славянин на снимката

    20:47 22.09.2026

  • 12 12345

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Мадяр изглежда като успешен продукт":

    Честит празник на независимостта, напълно зависими сега българи-руZороби — все пак и вие сте българи, макар това да е невярно, но живеем във времена, които не позволяват вас да прогоним в РуZия, където ви е мястото, а вие нас прогонвате извън България.

    20:48 22.09.2026

  • 13 б сарафов

    5 1 Отговор
    унгарския прокурор ми е колега!

    20:49 22.09.2026

  • 14 Хммм

    5 4 Отговор
    Орбанчетата пак се задействаха. Не искат да ставпь от Софрата!

    20:54 22.09.2026

  • 15 Тренчо

    6 1 Отговор
    Сега свалете имунитета на родните Буда, Шиши, Горанката, Водопада, Мунчо, Томиславчо Кауна и цяла плеяда от крадци в България!

    20:56 22.09.2026

  • 16 Херито

    2 0 Отговор
    До 11,...
    Па славянин е най-големию, па и най-дългию! Носи на ядене, пиене и бой!

    20:59 22.09.2026

  • 17 Няма изненада

    2 0 Отговор
    И в Унгария си имат тяхна кривитура 😁

    21:03 22.09.2026

  • 18 Дедо

    0 1 Отговор
    И там като тук прокуратурата е овладяна от проруския олигарх Орбан , както тук от проруския Дебелян Дубайския Пеефски .

    21:04 22.09.2026

  • 19 Маргарет Тачър

    2 0 Отговор
    ТУК НЕ Е москва

    21:13 22.09.2026

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