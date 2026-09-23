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Рахман призова ООН да приеме нелицеприятните истини

Рахман призова ООН да приеме нелицеприятните истини

23 Септември, 2026 04:57, обновена 23 Септември, 2026 04:59 1 088 3

  • халилур рахман-
  • оон-
  • общо събрание-
  • ню йорк-
  • международна политика

Председателят на Общото събрание каза, че доверието в световната организация може да се върне само с по-дълбока трансформация.

Рахман призова ООН да приеме нелицеприятните истини - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Халилур Рахман призова в ООН да бъдат приети „нелицеприятните истини“, за да може да бъде възстановено доверието в световната организация, съобщи БТА.

Председателят на 81-вата сесия на Общото събрание говори в първия ден от общите политически дебати в Ню Йорк. Темата на тазгодишната сесия е „Възстановяване на доверието, управление на трансформацията: Организация на обединените нации, която дава резултати за всички“.

Рахман, който беше избран на поста през юни 2026 г., посочи, че самият факт, че ООН е оцеляла 80 години и е нараснала от 50 страни членки през 1945 г. до 193 днес, не е достатъчен като доказателство за успех.

Той заяви, че глобалните военни разходи доближават 3 трилиона долара, а помощта за развитие е намаляла с 23% на годишна основа. По думите му една трета от Целите за устойчиво развитие на ООН са в застой, а Африка все още няма постоянно място в Съвета за сигурност.

„Не може да продължаваме да лекуваме едно хронично заболяване с временни болкоуспокояващи, при условие че се нуждаем от по-задълбочена диагноза и по-мащабен план за трансформация“, предупреди Рахман.

В заключение той каза, че задачата да бъде възстановено доверието към световната организация „не е лесна, нито може да бъде свършена за един ден“, но трябва да бъде изпълнена, за да може ООН да разгърне „невероятния си потенциал“ през идните десетилетия.

Източници: БТА, ООН


САЩ
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  • 3 Аналена Бербок

    1 0 Отговор
    Какъв е па тоя, че ще ми дава наклон?!

    07:07 23.09.2026