Рахман призова ООН да приеме нелицеприятните истини

Халилур Рахман призова в ООН да бъдат приети „нелицеприятните истини“, за да може да бъде възстановено доверието в световната организация, съобщи БТА.
Председателят на 81-вата сесия на Общото събрание говори в първия ден от общите политически дебати в Ню Йорк. Темата на тазгодишната сесия е „Възстановяване на доверието, управление на трансформацията: Организация на обединените нации, която дава резултати за всички“.
Рахман, който беше избран на поста през юни 2026 г., посочи, че самият факт, че ООН е оцеляла 80 години и е нараснала от 50 страни членки през 1945 г. до 193 днес, не е достатъчен като доказателство за успех.
Той заяви, че глобалните военни разходи доближават 3 трилиона долара, а помощта за развитие е намаляла с 23% на годишна основа. По думите му една трета от Целите за устойчиво развитие на ООН са в застой, а Африка все още няма постоянно място в Съвета за сигурност.
„Не може да продължаваме да лекуваме едно хронично заболяване с временни болкоуспокояващи, при условие че се нуждаем от по-задълбочена диагноза и по-мащабен план за трансформация“, предупреди Рахман.
В заключение той каза, че задачата да бъде възстановено доверието към световната организация „не е лесна, нито може да бъде свършена за един ден“, но трябва да бъде изпълнена, за да може ООН да разгърне „невероятния си потенциал“ през идните десетилетия.
Източници: БТА, ООН
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2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Аналена Бербок
07:07 23.09.2026