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23 септември 1947 г. Екзекутират Никола Петков

23 септември 1947 г. Екзекутират Никола Петков

23 Септември, 2026 04:13 17 486 84

  • никола петков-
  • убийство-
  • екзекуция

От 5 до 16 август 1947 г. се провежда съдебният процес срещу водача на демократичната опозиция

23 септември 1947 г. Екзекутират Никола Петков - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 23 септември 1947 г. около 00,15 ч след полунощ е изпълнена смъртната присъда на земеделския водач Никола Петков. Според решението на Народния съд врагът на отечеството трябва да бъде умъртвен чрез обесване, но разсекретени архивни документи от зловещата 1947 показват, че големият демократ е убит зверски с чукове по главата, а след това провесен на въже.

С убийството на земеделския водач България повежда в една черна класация – само за 40 години в една българска фамилия заради политика са убити бащата и двамата му сина. Заради партийните си пристрастия загиват либералът, съратник на Стамболов и министър-председател Димитър Петков, а след това и синовете му - земеделците Петко и Никола.

Никола Петков обаче се оказва враг на два режима - на Борис III и на комунистическата власт, олицетворявана тогава от Георги Димитров.

От 5 до 16 август 1947 г. се провежда съдебният процес срещу водача на демократичната опозиция Никола Петков.

Ликвидирането на Никола Петков е част от унищожаването на политическата опозиция в България, наредено на българските комунисти от съветския диктатор Сталин през 1946 г. Това коментира сайтът Държавна сигурност.

На 5 юни 1947 г. лидерът на обединената опозиция е арестуван в самия парламент, а опозиционният БЗНС, на който е лидер, е разтурен. Никола Петков е обвинен, че е организатор на военната конспирация „Неутрален офицер” и в подкрепа на Военен съюз. Поставената под комунистически контрол прокуратура му приписва създаването на организация, поставила си за цел да събори властта чрез въоръжен преврат.

Преди ареста лидерът на опозицията и лидерът на комунистите Георги Димитров влизат в словесна престрелка. Петков заявява, че ако е бил такъв голям реакционер Георги Димитров е нямало да го търси от Москва, за да влезе в Отечествения фронт. Димитров злобно отговаря, че земеделецът ще получи това, което заслужава. Никола Петков му отвръща, че „с мъст не се управлява”, след което е арестуван заедно с голям брой от депутатите опозиционери (изборът на 23 депутати е касиран).

Никола Петков е подложен на следствие от Държавна сигурност, а в началото на август 1947 г. срещу него започва монтиран политически процес, режисиран по подобие на сталиновите „процеси” в СССР. Обвинен е в шпионаж и организиране на преврат и е признат за виновен. Осъден е на смърт чрез обесване.

На 19 септември Държавният департамент на САЩ информира София, че предстои дипломатическо признаване на НРБ, настоявайки да се отмени смъртната присъда на Никола Петков.

Георги Димитров обаче определя подобна евентуална отстъпка за проява на слабост от страна на режима. След като получава одобрението на Сталин, настоява за бързо изпълнение на присъдата.

Смъртната присъда е изпълнена на 23 септември 1947 г. (72 часа след искането на САЩ). Комунистите не позволяват да бъде организирано публично погребение. И до днес не се знае къде е гробът му.

След краха на тоталитарното комунистическо управление през 1989 г. в градинската пред храма „Свети Седмочисленици” е изграден паметник на Никола Петков.

През януари 2017 г. по предложение на второто правителство на Борисов (ГЕРБ и Реформаторски блок) президентът Росен Плевнелиев удостои посмъртно Никола Петков с орден „Стара планина” – I степен за приноса му в борбата против комунистическата диктатура и за изключителната си гражданска позиция и противопоставяне срещу налагането на комунистическия тоталитарен режим.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НПО лапач

    17 38 Отговор
    Какво да кажем...покрай сухото и мокрото гори.

    07:39 23.09.2019

  • 2 Госあ

    65 19 Отговор
    Преиначиха смисъла на лявото тия мръсни, гнусни болшевики !

    Коментиран от #67

    07:39 23.09.2019

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 !!!

    28 68 Отговор
    Фашистско мекере!

    Коментиран от #5, #6, #17, #36

    08:07 23.09.2019

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Наблюдател

    100 24 Отговор

    До коментар #4 от "!!!":

    Червената руска сган лепи етикет фашисти, на всички неудобни противници.

    Коментиран от #45, #69

    08:09 23.09.2019

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 среднощен

    84 17 Отговор
    Това е истинското лице на "комунизма"..! Това, че след 89-та година същите тези комунисти влязоха в храмовете и станаха "по-вярващи" и от Патриарха, показва до къде могат да стигнат в своята идеологическа хамелеонщина и манипулацията над хората, само и само да бъдат на власт..!?

    Коментиран от #14, #71

    08:17 23.09.2019

  • 10 СссереМ

    48 20 Отговор

    До коментар #8 от "Русороб":

    С удоволствие искам да видя и цялото позитано барабар с троловете си увесени с главите надолу по диреците.

    Коментиран от #12, #16, #72

    08:18 23.09.2019

  • 11 ЗЕВС

    59 25 Отговор
    Публикувано във "Факти.бг"
    :„След краха на тоталитарното комунистическо управление през 1989 г." Продължение: След 1989 г. така наречените "демократи", с помощта на международни организации, Сорос, цветните революции и подписаните с МВФ, грабителски съглашения под формата на финансова „помощ”, от която немалка част отиват в частните сметки на „лидерите”, за да следват курс на доброволна колонизация и заграбване на природните богатства на България, „демократите” бързо обсебиха властта и присвоиха (под формата на така нареченият преход) над 120 млрд. долара материални активи, създадени от същия този комунизъм. Новите капиталисти- олигарси, чрез капитал, корупция и невиждана робска експлоатация на хората, само за десет години постигнаха това, което олигарсите в най- корумпираните капиталистически държави, дори не са си мечтали! Жизненият стандарт на България от 25-то място през 1988 г. се срина до 88 през 2016 г. ⅔ от населението пенсионери, работещи бедни, без осигуровки и мизерно заплащане са подложени на геноцид и принудени да търсят прехраната си в чужбина. Резултата от близо 9 млн. през 1989 г. сега населението е по- малко от 6 млн. човека Факт.

    Коментиран от #15, #51

    08:20 23.09.2019

  • 12 Русороб

    23 9 Отговор

    До коментар #10 от "СссереМ":

    И това ще стане, едно по едно, като начало наследникът на тарабата и форумните тролчета. Мисля че е време администраторите да извадят на показ ип-тата и да се почваме ;)

    08:23 23.09.2019

  • 13 Borislav Popov

    43 15 Отговор
    По заповед на сатрапа Сталин са го премахнали от пътя, по бързата процедура и американците не са могли да го спасят даже, червената терористня на никого не е прощавала. Убийци !

    08:28 23.09.2019

  • 14 Госあ

    30 32 Отговор

    До коментар #9 от "среднощен":

    Аха, а на капитализма масовите убийства на деца и едни от най видните ни поети.

    Коментиран от #24, #77

    08:41 23.09.2019

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Госあ

    19 24 Отговор

    До коментар #10 от "СссереМ":

    Че вие козяците сте най големите тролове бе бате, кви ги пишеш 😆 наглец

    Коментиран от #22

    08:47 23.09.2019

  • 17 Госあ

    14 6 Отговор

    До коментар #4 от "!!!":

    Пак ще напиша коментар - не видя ли че е бил противник и борис ?!?

    08:49 23.09.2019

  • 18 месара

    36 8 Отговор
    тоя "народен съд" що народ е затрил.......

    Коментиран от #21

    08:52 23.09.2019

  • 19 Чегевара

    39 8 Отговор
    През 1990 трябваше да екзекутираме комунистите от рода на Газдов и ЦК,политбюро с доказаните убийци и мъчители.
    Вместо това,сега те станаха капиталисти и продължават да мачкат хората

    08:59 23.09.2019

  • 20 Шаран БГ

    27 4 Отговор
    Така е тръгнало още от времето на Ст.Стамболов - русофили - русофоби , германофили-германофоби........и до ден днешен. Ако коментиращите от №№ 10,12 и 13 си осъществят мераците / нека са абсолютно прави, без капка съмнение/ от другата страна нямат ли близки, роднини, съмишленици или просто симпатизанти? Не можете да избиете половината български народ, например, или по-голяма част от него !! Останалите няма ли да се отвратят от Вас и няма ли злобата им да стане още по-силна от Вашата. Тя по същия начин ще поникне, както Вашата, като плевел, като троскот и нея също няма да я унищожи нито "Раундъп" нито курщум...... И до кога.....сред едно население от има-няма 7 милиона ?? Аз ще обеся съседа, неговите деца - моите.... Гледайте какъв прогрес? Моите внуци - неговите.....И така до Второ пришествие,нали ?? Не оправдавам или защитавам някого за нищо. Само се питам - защо и до кога ???

    09:00 23.09.2019

  • 21 !!!

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "месара":

    Ти кво искаш?Световна война.
    Да се криеш и да предаваш едни,а утре да правиш,че си само наблюдаваш-НЯМА ДА СТАНЕ!

    09:03 23.09.2019

  • 22 СссереМ

    22 11 Отговор

    До коментар #16 от "Госあ":

    Козяшки трол е всеки който не е съгласен с агресивната руска политика и и се противопоставя.Козяшки трол е всеки който защитава интересите на България, не ми пука как ще ни наричат.

    Коментиран от #33, #61

    09:09 23.09.2019

  • 23 Лошо

    26 9 Отговор
    Комунизмът и войните са най-лошите неща за хората.

    09:10 23.09.2019

  • 24 Borislav Popov

    35 6 Отговор

    До коментар #14 от "Госあ":

    Ти си некакъв перко ! Какво общо имат баш пък капиталистите с масовите убийства на деца и поети ? Никола Петков не е бил нито фашист, нито капиталист, земеделец е бил ! Приел е участие в Балканската и в Първата св. война !! Бил е много умен и начетен човек, завършил е университет в Париж, но на комундетата не са им били нужни такива умни и будни хора със западен мироглед и затова са го убили. Но и това не са могли да направят като хората, дет се вика, а взели и го убили с чукове, е гаси извратняците !!

    Коментиран от #26, #32

    09:11 23.09.2019

  • 25 Чума

    29 12 Отговор
    Същият Никола Петков 2 години по рано с чиста съвест се подписва под присъдите на осъдените от народния съд! Трайчо Костов е комунист, но и той е ликвидиран. Та извода - тогавашните герберасти убиваха всички, които им се пречкат да заемат здраво властта и да демонстрират Вечна дружба, тогава с СССР. Сега пак са същите! И преди 9 септември е било същото - хубавите българи са унищожавани методично от агентите на чуждите държави, поставени на власт от самите тях тук. Още при Освобождението са поставени и си стоят до днес. Първо са се писали русофили и русофоби, сетне всякакви ставахаи демократи и народни и фашисти и националистии радикали и комунисти и патриоти и атлантици и антикомунисти. Сега са герберюги!

    Коментиран от #43

    09:21 23.09.2019

  • 26 !!!

    13 10 Отговор

    До коментар #24 от "Borislav Popov":

    Муссолини ИТАЛИАНЦИ го обесиха без колебания!
    Така,че цаката не само "комунистическа"!

    Коментиран от #29

    09:27 23.09.2019

  • 27 Апсурт

    18 7 Отговор
    Какво комунистите?! Те си имат имена. Комунистите проведоха възродителен процес, но това автоматично не води до Корделата, която тогава още не е приета в комсомола! За Крумчо Зарков да не говорим - набор 1986 г.! Точно Буко голямата тиква, както той си призна с кубинки и автомат е вършил тези неща! И сега се изтъпанчил и комунистите, та комунистите! По точно слугините му - Биковци, Гърневци и няколко катастрофирали кресливи гербераскини. Та и за Никола Петков е същото.

    09:27 23.09.2019

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Borislav Popov

    18 8 Отговор

    До коментар #26 от "!!!":

    А бе, те и румънците застреляха Чаушеску и съпругата му направо на шосето, но това са били спонтанни действия от страна на разярената тълпа. Никола Петков не е бил нито Мусолини, нито Чаушеску, че да е заслужил такава смърт, след като така наречения народен съд го е осъдил на смърт чрез обесване.

    09:36 23.09.2019

  • 30 Чук и Гек

    12 17 Отговор
    Преди всичко, на днешната дата се навършват 96 години от славното, първо в света антифашистко въстание! тази дата бе празникът на Българската народна армия и всеки по дрът човек може да си спомни как в трети клас е бил приет в редовете на ДПО ,,Септемврийче" за пионер и са му подарили червена връзка!

    Коментиран от #38

    09:38 23.09.2019

  • 31 Бай Яни

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "Грях голям":

    Тези не бяха комунисти а КРЕМЪЛСКИ ТЕРОРИСТИ. Те са руски граждани а не БЪЛГАРСКИ.. Истинските комунисти ги избиха още в навечерието на тоталитарния сталенски режим в България.

    09:41 23.09.2019

  • 32 Госあ

    3 6 Отговор

    До коментар #24 от "Borislav Popov":

    Е и, да така е и съм съгласен ???? Не те разбирам ? Пишеш към коментар в отговор на друг коментар, който няма нищо общо с Никола Петков. Просто някакъв е обобщил. Аз също съм обобщил. Кое не ти е ясно ?

    Коментиран от #35

    09:47 23.09.2019

  • 33 Госあ

    12 13 Отговор

    До коментар #22 от "СссереМ":

    Бих казал, че козяшки трол е купен каубойски лакей. Точно тези превърнахте България в бананова република ! Виж, че даже и буквално може да се приеме 😆 ееххх тези банани бе 😂

    09:51 23.09.2019

  • 34 Сърп и чук

    14 12 Отговор
    А кога и как са били убити бащата и брата на Никола Петков не се отбелязва! Сигурно защото там няма антируски и антикомунистически елемент. Него поне го е съдил някакъв съд, а другите двама - на улицата без съд и присъда! Между другото, когато е застрелян Петко Д. Петков от едно македонче - някой си Димитър, мекере на фашистката полиция, същия е заловен на място най вече от един студент и присъстващи граждани. Мекерето показало карта на полицейски сътрудник. Както и да е, бил осъден на някакви години затвор, но благолюбивия наш цар Борис го помилвал и след няколко месеца се разхождал из софийските сокаци. Но тези неща не са интересни за БНР! За Стас Гърнето да не говорим!

    Коментиран от #37, #40

    10:05 23.09.2019

  • 35 Borislav Popov

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "Госあ":

    Аз също не те разбирам - Какъв капитализъм те е подгонил и какво общо имат капиталистите с масовите убийства на деца и поети и с Никола Петков ??

    Коментиран от #39

    10:07 23.09.2019

  • 36 хэъгг

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "!!!":

    ти коя държава свързваш с фашизма?

    10:10 23.09.2019

  • 37 хэъгг

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Сърп и чук":

    ти коя държава свързваш с фашизма?

    10:12 23.09.2019

  • 38 хэъгг

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Чук и Гек":

    ти коя държава свързваш с фашизма?

    10:13 23.09.2019

  • 39 Госあ

    3 10 Отговор

    До коментар #35 от "Borislav Popov":

    Аха, ем и аз не го разбрах онзи с обобщенията кое било истинското лице на комунизма и кое не. Та за т'ва му припомних за това как капиталистите са разстрелвали деца и интелектуалци.

    Коментиран от #58

    10:14 23.09.2019

  • 40 Borislav Popov

    9 2 Отговор

    До коментар #34 от "Сърп и чук":

    Е и, какво искаш да кажеш ? Това, че някакъв македонец бил убил брат му, оправдава ли зверскрто убийство на Никола Петров от комунистите-сатрапи ?

    10:26 23.09.2019

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Русия е прокълната кочина на Злото

    9 11 Отговор
    Убийството на Никола Петков е от вечния страх на престъпника от възмездие. Болшевишките мародери се надяваха чрез гнусния си терор да унищожат демократичния свят. Няма как. Създадохме НАТО, ЕС и унищожихме извора на Злото - СССР. Едно жалко лилипутинче в Кремъл плаче за още.

    Коментиран от #49

    10:34 23.09.2019

  • 43 Монгола

    4 11 Отговор

    До коментар #25 от "Чума":

    Трайчо Костов е бил шпионин на фашистите.

    Коментиран от #50

    10:36 23.09.2019

  • 44 Фридман

    8 9 Отговор
    Никола Петков е бил заговорник! В нова Народна Република България не е имало място за заговорници!!

    10:38 23.09.2019

  • 45 нервен ( разбивача на тролове )

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    И на всеки интелигентен и образован човек !!!

    10:41 23.09.2019

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Монгола

    9 7 Отговор
    Никола Петков 1933 е съочередител на ОФ,от тук става интересно защо сороснята се застъпва за един комунист? Историята с Никола Петков си е вътрешно партийна в БКП. По отношение на трайчо Костов обесен 1949г.Трайчо е бил уж партизанин но е бил шпионин на полицията, има един случай в който залавят 5-6 партизани измежду които и Трайчо Костов другарите са му обесени от фашиската полиция преди 9.Септември а само Трайчо оставен жив.!!! Аргумента бил че Трайчо Костов бил много стар за бесен.

    Коментиран от #60

    11:00 23.09.2019

  • 49 !!!

    5 4 Отговор

    До коментар #42 от "Русия е прокълната кочина на Злото":

    Заклаха го бьлгарски рьце сьс собственна подбуда.Така са го преценили.На Сталин този деятел не му се претребвал.И не родил още този в Бьлгария,заради който ще скочи Сталин и др.Това ти мокри сьнеща.
    Та така,-направи равносметка на своето общество!
    Предатели,натягачи,днес едни на власт,утре други.Война помежду си,-а НЯКОЙ ВСЕ ИМ ВИНОВЕН.ГНУС!!!!!!!

    11:00 23.09.2019

  • 50 хьуе

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Монгола":

    коя държава свързваш с фашизма?

    11:11 23.09.2019

  • 51 Хипермен

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "ЗЕВС":

    Точно 120 млрд са,това е цифрата,кво да говорим повече....

    11:23 23.09.2019

  • 52 Палаузов.

    6 6 Отговор
    Смърт на всички Петковисти смърт.

    11:58 23.09.2019

  • 53 Никола Козлев.

    8 7 Отговор
    Смърт смърт за Петковистите.

    12:04 23.09.2019

  • 54 хппрр

    6 1 Отговор
    така си и знаех...всеки който говори за фашисти в коментарите си отказва да назове коя чужда държава свързва с фашизма...пълно е с тролове тук😂

    12:26 23.09.2019

  • 55 Bubbles

    15 10 Отговор
    И днес трябва народен съд за днешните отрепки от Петър Младенов и Филип Димитров та чак до днешната Тиква един не трябва да остане!
    А тоя бил от същото котило, преди 44-та хората извън София са живеели буквално в землянки и не са имали нищо, НИЩО! Виждали са бял хляб само на Великден... ...ЕВЕНТУАЛНО... А тези които са живеели нормално са били само имащите власт. Така че тоя и останалите боклуци с право са били осъдени и убити.

    13:01 23.09.2019

  • 56 Мемфис

    6 7 Отговор
    Комунистите са ИЗРОDi, които нямат аналог!
    Тази измет докато не измре, България няма никакво бъдеще!

    13:16 23.09.2019

  • 57 Нео

    8 5 Отговор
    Това са последствията от "освобождението" на България от СССР!

    13:34 23.09.2019

  • 58 среднощен

    9 1 Отговор

    До коментар #39 от "Госあ":

    Никола Петков е един от последните истински демократи..! Той "закономерно" ,след установяването на "комунистическия режим" от "съветски тип" по нашите земи, става жертва..! Жертвата, колега, винаги говори за правилността и високия идеал на жертващия се..! А това, че комунистите са "човеконенавистна чума" е вече и исторически факт..! Но "кесаревото кесарю"..! Тези които "изтребиха" цвета на нацията си получиха заслуженото..! ПРЕЗРЕНИЕ...!! Нали знаете, че Георги Димитров бе отровен от Кремъл - когато вече бе неудобен..? Така че ако времето не може съвсем да излекува раните на комунизма - смъртта ще стори необходимото..! ФАКТ!! Дано поколенията след нас да помнят уроците на историята и да не вършат повече безумие..!

    Коментиран от #59

    14:12 23.09.2019

  • 59 Госあ

    7 9 Отговор

    До коментар #58 от "среднощен":

    А пък борис от съюзника си фашист/ капиталист ! Кой е осъдил комунизма ? Аз казвам че фашистите/ капиталистите освен деца са избивали интелигенция. За мен писателите са интелигенция,а не търгашите. Комунизма е най хуманната и човеколюбива политическа доктрина и води началото си още от Рим, а не от ленин !

    Коментиран от #63

    14:21 23.09.2019

  • 60 Бесен Язовец

    10 5 Отговор

    До коментар #48 от "Монгола":

    Няма значение какво е съучредил и какъв човек е бил бе, каскет мазен. Никола Петков е бил преди всичко Българин, да именно Българин с голяма буква, сражавал се е за България в две войни и в никакъв случай не е заслужил такава смърт, каквато са му устроили комунистите. А вие сегашните червени мекерета, от 9 кладенеца вода сте готови да донесете, само и само да оправдаете престните действия на червените бандити.

    14:21 23.09.2019

  • 61 трол от капитолия

    8 4 Отговор

    До коментар #22 от "СссереМ":

    " с агресивната руска политика" абе хамерикански гъзолизец а американската политика каква е бе, сигурно за тебе е много хуманна

    17:02 23.09.2019

  • 62 Помнещ

    6 3 Отговор
    А,наследничката на Никола Петков какви ги ,,натвори",а за сподвижникът му Ценко Барев някой спомни ли си след 1989?

    18:55 23.09.2019

  • 63 Ужас

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "Госあ":

    баце ква трева пушиш? мноо слеп те прай

    21:13 23.09.2019

  • 64 1234

    8 6 Отговор
    Както сега се преследват русофилите, така тогава са се преследвали американските подлоги. Ами ако сега комунисти вземат властта и имат над себе си като чадър един Сталин, защо да не резнат зелките на Иван Костов,Филип Димитров , Надежда Михайлова, Тренчев, Луджев.

    22:40 23.09.2019

  • 65 Dessi Damianova

    3 1 Отговор
    Samo den predi tova praznuvane Deniat na Nezavisimostta - i, osven tazi i oste edna- dve hubavi statii - nisto drugo za tozi mucenik za svobodata na Bulgaria i neinata nezavisimost ot Savetska Russia!

    15:38 24.09.2019

  • 66 ДОКО

    3 5 Отговор
    НИКОЛА ПЕТКОВ Е БИЛ ПРЕЧКА ЗА ПАРТИЯ ГЕРБ И ЗА ТОВА Е ЛИКВИДИРАН ..ДА МОЖЕ ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ПРОЦЕС ДА ТРЪГНЕ НЕУДЪРЖИМО..НИКОЛА ПЕТКОВ Е БИЛ ПРОТИВ ЗАКУПУВАНЕТО НА АМЕРИКАНСКИ САМОЛЕТЧЕТА И ЗА ТОВА СЛЕДВА НОЖА..ТОВА Е ТАКА УЧЕТЕ ДЕЦАТА И НЕ ГИ БАЛАМОСВАЙТЕ..

    09:54 25.09.2019

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  • 74 Горски

    8 2 Отговор
    Никола Петков обаче се оказва враг на два режима - на Борис III и на комунистическата власт, олицетворявана тогава от Георги Димитров..."; Сериозна тема за размисъл... Безумието човешко няма край! В основата на всичко не е нито идеологията, нито политическата несъвместимост, а личният интелектуален дефицит на Димитров и неистовата жажда за власт и пари на комунистите... Като гледам какво се случва и днес - нищо не се е променило. Събарял законната власт, после незаконната му видяла сметката. В онези времена е било твърде рисковано да се занимаваш активно с политика и да държиш на убежденията си.Н. Петков е бил смел и достоен човек-не се е изплашил нито от Г.Димитров,нито от Сталин.Да бъде светла паметта му! Само Света Неделя ще напиша като начало на убийствата от комунистите, като се мине през убийствата на хилядите българи убити след девети септември и се стигне хилядите убити в лагерите на смъртта.... и човек разбира, защо е толкова страхлив народа сега от властимащи.

    04:19 23.09.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 за комунягите убийствено крадливи

    5 1 Отговор
    Не забравяйте, как Луканов ги назначи за кaпиталисти, твойте събратя, явно ти си нямал късмет да се уредиш за куфарче.
    Нали си спомняш. Некадърника селянин, назначен за директор на предприятие, като го съсипеше, го назначаваха за шеф на отрасъла... да съсипе и него. После Луканов им раздаде куфарчета (кредити) ги назначи за милионери и вече 30 години доубиват България.
    Ама какво може да се очаква от едни крадци от мандри преди 1944 год. Като видели, че царската полиция не ги търси, слезли от планината и се врекли във вечна вярност на руските окупатори, ако не ги съдят за кражбите. Крадци... от кофтия матриал.

    06:11 23.09.2026

  • 77 Феликс Дж

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Госあ":

    Да не се забравя и братът ПЕТКО Д. ПЕТКОВ. Горският остал без орден от властимеющите.

    06:14 23.09.2026

  • 78 Кирил

    3 1 Отговор
    Той им помогнал да дойдат на власт, те го убили
    Ленин ги е наричал ,, полезни иди оти,,

    06:30 23.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 82 Който се е родил дебил

    4 1 Отговор
    Дебил ще си умре.
    Мухлясала статия от 2019 г.
    Е, срещу простотията не можешьда се бориш!

    06:47 23.09.2026

  • 83 пресолена

    1 0 Отговор
    някои и сега сънуват залпа на аврора.....няма управия с тия ....

    07:33 23.09.2026

  • 84 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    КОМУНОФАШИСТИ УБИЙЦИ ......................... ФАКТ !

    07:34 23.09.2026

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