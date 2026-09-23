23 септември 1947 г. Екзекутират Никола Петков

На 23 септември 1947 г. около 00,15 ч след полунощ е изпълнена смъртната присъда на земеделския водач Никола Петков. Според решението на Народния съд врагът на отечеството трябва да бъде умъртвен чрез обесване, но разсекретени архивни документи от зловещата 1947 показват, че големият демократ е убит зверски с чукове по главата, а след това провесен на въже.
С убийството на земеделския водач България повежда в една черна класация – само за 40 години в една българска фамилия заради политика са убити бащата и двамата му сина. Заради партийните си пристрастия загиват либералът, съратник на Стамболов и министър-председател Димитър Петков, а след това и синовете му - земеделците Петко и Никола.
Никола Петков обаче се оказва враг на два режима - на Борис III и на комунистическата власт, олицетворявана тогава от Георги Димитров.
От 5 до 16 август 1947 г. се провежда съдебният процес срещу водача на демократичната опозиция Никола Петков.
Ликвидирането на Никола Петков е част от унищожаването на политическата опозиция в България, наредено на българските комунисти от съветския диктатор Сталин през 1946 г. Това коментира сайтът Държавна сигурност.
На 5 юни 1947 г. лидерът на обединената опозиция е арестуван в самия парламент, а опозиционният БЗНС, на който е лидер, е разтурен. Никола Петков е обвинен, че е организатор на военната конспирация „Неутрален офицер” и в подкрепа на Военен съюз. Поставената под комунистически контрол прокуратура му приписва създаването на организация, поставила си за цел да събори властта чрез въоръжен преврат.
Преди ареста лидерът на опозицията и лидерът на комунистите Георги Димитров влизат в словесна престрелка. Петков заявява, че ако е бил такъв голям реакционер Георги Димитров е нямало да го търси от Москва, за да влезе в Отечествения фронт. Димитров злобно отговаря, че земеделецът ще получи това, което заслужава. Никола Петков му отвръща, че „с мъст не се управлява”, след което е арестуван заедно с голям брой от депутатите опозиционери (изборът на 23 депутати е касиран).
Никола Петков е подложен на следствие от Държавна сигурност, а в началото на август 1947 г. срещу него започва монтиран политически процес, режисиран по подобие на сталиновите „процеси” в СССР. Обвинен е в шпионаж и организиране на преврат и е признат за виновен. Осъден е на смърт чрез обесване.
На 19 септември Държавният департамент на САЩ информира София, че предстои дипломатическо признаване на НРБ, настоявайки да се отмени смъртната присъда на Никола Петков.
Георги Димитров обаче определя подобна евентуална отстъпка за проява на слабост от страна на режима. След като получава одобрението на Сталин, настоява за бързо изпълнение на присъдата.
Смъртната присъда е изпълнена на 23 септември 1947 г. (72 часа след искането на САЩ). Комунистите не позволяват да бъде организирано публично погребение. И до днес не се знае къде е гробът му.
След краха на тоталитарното комунистическо управление през 1989 г. в градинската пред храма „Свети Седмочисленици” е изграден паметник на Никола Петков.
През януари 2017 г. по предложение на второто правителство на Борисов (ГЕРБ и Реформаторски блок) президентът Росен Плевнелиев удостои посмъртно Никола Петков с орден „Стара планина” – I степен за приноса му в борбата против комунистическата диктатура и за изключителната си гражданска позиция и противопоставяне срещу налагането на комунистическия тоталитарен режим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НПО лапач
07:39 23.09.2019
2 Госあ
Коментиран от #67
07:39 23.09.2019
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 !!!
Коментиран от #5, #6, #17, #36
08:07 23.09.2019
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Наблюдател
До коментар #4 от "!!!":Червената руска сган лепи етикет фашисти, на всички неудобни противници.
Коментиран от #45, #69
08:09 23.09.2019
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 среднощен
Коментиран от #14, #71
08:17 23.09.2019
10 СссереМ
До коментар #8 от "Русороб":С удоволствие искам да видя и цялото позитано барабар с троловете си увесени с главите надолу по диреците.
Коментиран от #12, #16, #72
08:18 23.09.2019
11 ЗЕВС
:„След краха на тоталитарното комунистическо управление през 1989 г." Продължение: След 1989 г. така наречените "демократи", с помощта на международни организации, Сорос, цветните революции и подписаните с МВФ, грабителски съглашения под формата на финансова „помощ”, от която немалка част отиват в частните сметки на „лидерите”, за да следват курс на доброволна колонизация и заграбване на природните богатства на България, „демократите” бързо обсебиха властта и присвоиха (под формата на така нареченият преход) над 120 млрд. долара материални активи, създадени от същия този комунизъм. Новите капиталисти- олигарси, чрез капитал, корупция и невиждана робска експлоатация на хората, само за десет години постигнаха това, което олигарсите в най- корумпираните капиталистически държави, дори не са си мечтали! Жизненият стандарт на България от 25-то място през 1988 г. се срина до 88 през 2016 г. ⅔ от населението пенсионери, работещи бедни, без осигуровки и мизерно заплащане са подложени на геноцид и принудени да търсят прехраната си в чужбина. Резултата от близо 9 млн. през 1989 г. сега населението е по- малко от 6 млн. човека Факт.
Коментиран от #15, #51
08:20 23.09.2019
12 Русороб
До коментар #10 от "СссереМ":И това ще стане, едно по едно, като начало наследникът на тарабата и форумните тролчета. Мисля че е време администраторите да извадят на показ ип-тата и да се почваме ;)
08:23 23.09.2019
13 Borislav Popov
08:28 23.09.2019
14 Госあ
До коментар #9 от "среднощен":Аха, а на капитализма масовите убийства на деца и едни от най видните ни поети.
Коментиран от #24, #77
08:41 23.09.2019
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Госあ
До коментар #10 от "СссереМ":Че вие козяците сте най големите тролове бе бате, кви ги пишеш 😆 наглец
Коментиран от #22
08:47 23.09.2019
17 Госあ
До коментар #4 от "!!!":Пак ще напиша коментар - не видя ли че е бил противник и борис ?!?
08:49 23.09.2019
18 месара
Коментиран от #21
08:52 23.09.2019
19 Чегевара
Вместо това,сега те станаха капиталисти и продължават да мачкат хората
08:59 23.09.2019
20 Шаран БГ
09:00 23.09.2019
21 !!!
До коментар #18 от "месара":Ти кво искаш?Световна война.
Да се криеш и да предаваш едни,а утре да правиш,че си само наблюдаваш-НЯМА ДА СТАНЕ!
09:03 23.09.2019
22 СссереМ
До коментар #16 от "Госあ":Козяшки трол е всеки който не е съгласен с агресивната руска политика и и се противопоставя.Козяшки трол е всеки който защитава интересите на България, не ми пука как ще ни наричат.
Коментиран от #33, #61
09:09 23.09.2019
23 Лошо
09:10 23.09.2019
24 Borislav Popov
До коментар #14 от "Госあ":Ти си некакъв перко ! Какво общо имат баш пък капиталистите с масовите убийства на деца и поети ? Никола Петков не е бил нито фашист, нито капиталист, земеделец е бил ! Приел е участие в Балканската и в Първата св. война !! Бил е много умен и начетен човек, завършил е университет в Париж, но на комундетата не са им били нужни такива умни и будни хора със западен мироглед и затова са го убили. Но и това не са могли да направят като хората, дет се вика, а взели и го убили с чукове, е гаси извратняците !!
Коментиран от #26, #32
09:11 23.09.2019
25 Чума
Коментиран от #43
09:21 23.09.2019
26 !!!
До коментар #24 от "Borislav Popov":Муссолини ИТАЛИАНЦИ го обесиха без колебания!
Така,че цаката не само "комунистическа"!
Коментиран от #29
09:27 23.09.2019
27 Апсурт
09:27 23.09.2019
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Borislav Popov
До коментар #26 от "!!!":А бе, те и румънците застреляха Чаушеску и съпругата му направо на шосето, но това са били спонтанни действия от страна на разярената тълпа. Никола Петков не е бил нито Мусолини, нито Чаушеску, че да е заслужил такава смърт, след като така наречения народен съд го е осъдил на смърт чрез обесване.
09:36 23.09.2019
30 Чук и Гек
Коментиран от #38
09:38 23.09.2019
31 Бай Яни
До коментар #3 от "Грях голям":Тези не бяха комунисти а КРЕМЪЛСКИ ТЕРОРИСТИ. Те са руски граждани а не БЪЛГАРСКИ.. Истинските комунисти ги избиха още в навечерието на тоталитарния сталенски режим в България.
09:41 23.09.2019
32 Госあ
До коментар #24 от "Borislav Popov":Е и, да така е и съм съгласен ???? Не те разбирам ? Пишеш към коментар в отговор на друг коментар, който няма нищо общо с Никола Петков. Просто някакъв е обобщил. Аз също съм обобщил. Кое не ти е ясно ?
Коментиран от #35
09:47 23.09.2019
33 Госあ
До коментар #22 от "СссереМ":Бих казал, че козяшки трол е купен каубойски лакей. Точно тези превърнахте България в бананова република ! Виж, че даже и буквално може да се приеме 😆 ееххх тези банани бе 😂
09:51 23.09.2019
34 Сърп и чук
Коментиран от #37, #40
10:05 23.09.2019
35 Borislav Popov
До коментар #32 от "Госあ":Аз също не те разбирам - Какъв капитализъм те е подгонил и какво общо имат капиталистите с масовите убийства на деца и поети и с Никола Петков ??
Коментиран от #39
10:07 23.09.2019
36 хэъгг
До коментар #4 от "!!!":ти коя държава свързваш с фашизма?
10:10 23.09.2019
37 хэъгг
До коментар #34 от "Сърп и чук":ти коя държава свързваш с фашизма?
10:12 23.09.2019
38 хэъгг
До коментар #30 от "Чук и Гек":ти коя държава свързваш с фашизма?
10:13 23.09.2019
39 Госあ
До коментар #35 от "Borislav Popov":Аха, ем и аз не го разбрах онзи с обобщенията кое било истинското лице на комунизма и кое не. Та за т'ва му припомних за това как капиталистите са разстрелвали деца и интелектуалци.
Коментиран от #58
10:14 23.09.2019
40 Borislav Popov
До коментар #34 от "Сърп и чук":Е и, какво искаш да кажеш ? Това, че някакъв македонец бил убил брат му, оправдава ли зверскрто убийство на Никола Петров от комунистите-сатрапи ?
10:26 23.09.2019
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Русия е прокълната кочина на Злото
Коментиран от #49
10:34 23.09.2019
43 Монгола
До коментар #25 от "Чума":Трайчо Костов е бил шпионин на фашистите.
Коментиран от #50
10:36 23.09.2019
44 Фридман
10:38 23.09.2019
45 нервен ( разбивача на тролове )
До коментар #6 от "Наблюдател":И на всеки интелигентен и образован човек !!!
10:41 23.09.2019
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Монгола
Коментиран от #60
11:00 23.09.2019
49 !!!
До коментар #42 от "Русия е прокълната кочина на Злото":Заклаха го бьлгарски рьце сьс собственна подбуда.Така са го преценили.На Сталин този деятел не му се претребвал.И не родил още този в Бьлгария,заради който ще скочи Сталин и др.Това ти мокри сьнеща.
Та така,-направи равносметка на своето общество!
Предатели,натягачи,днес едни на власт,утре други.Война помежду си,-а НЯКОЙ ВСЕ ИМ ВИНОВЕН.ГНУС!!!!!!!
11:00 23.09.2019
50 хьуе
До коментар #43 от "Монгола":коя държава свързваш с фашизма?
11:11 23.09.2019
51 Хипермен
До коментар #11 от "ЗЕВС":Точно 120 млрд са,това е цифрата,кво да говорим повече....
11:23 23.09.2019
52 Палаузов.
11:58 23.09.2019
53 Никола Козлев.
12:04 23.09.2019
54 хппрр
12:26 23.09.2019
55 Bubbles
А тоя бил от същото котило, преди 44-та хората извън София са живеели буквално в землянки и не са имали нищо, НИЩО! Виждали са бял хляб само на Великден... ...ЕВЕНТУАЛНО... А тези които са живеели нормално са били само имащите власт. Така че тоя и останалите боклуци с право са били осъдени и убити.
13:01 23.09.2019
56 Мемфис
Тази измет докато не измре, България няма никакво бъдеще!
13:16 23.09.2019
57 Нео
13:34 23.09.2019
58 среднощен
До коментар #39 от "Госあ":Никола Петков е един от последните истински демократи..! Той "закономерно" ,след установяването на "комунистическия режим" от "съветски тип" по нашите земи, става жертва..! Жертвата, колега, винаги говори за правилността и високия идеал на жертващия се..! А това, че комунистите са "човеконенавистна чума" е вече и исторически факт..! Но "кесаревото кесарю"..! Тези които "изтребиха" цвета на нацията си получиха заслуженото..! ПРЕЗРЕНИЕ...!! Нали знаете, че Георги Димитров бе отровен от Кремъл - когато вече бе неудобен..? Така че ако времето не може съвсем да излекува раните на комунизма - смъртта ще стори необходимото..! ФАКТ!! Дано поколенията след нас да помнят уроците на историята и да не вършат повече безумие..!
Коментиран от #59
14:12 23.09.2019
59 Госあ
До коментар #58 от "среднощен":А пък борис от съюзника си фашист/ капиталист ! Кой е осъдил комунизма ? Аз казвам че фашистите/ капиталистите освен деца са избивали интелигенция. За мен писателите са интелигенция,а не търгашите. Комунизма е най хуманната и човеколюбива политическа доктрина и води началото си още от Рим, а не от ленин !
Коментиран от #63
14:21 23.09.2019
60 Бесен Язовец
До коментар #48 от "Монгола":Няма значение какво е съучредил и какъв човек е бил бе, каскет мазен. Никола Петков е бил преди всичко Българин, да именно Българин с голяма буква, сражавал се е за България в две войни и в никакъв случай не е заслужил такава смърт, каквато са му устроили комунистите. А вие сегашните червени мекерета, от 9 кладенеца вода сте готови да донесете, само и само да оправдаете престните действия на червените бандити.
14:21 23.09.2019
61 трол от капитолия
До коментар #22 от "СссереМ":" с агресивната руска политика" абе хамерикански гъзолизец а американската политика каква е бе, сигурно за тебе е много хуманна
17:02 23.09.2019
62 Помнещ
18:55 23.09.2019
63 Ужас
До коментар #59 от "Госあ":баце ква трева пушиш? мноо слеп те прай
21:13 23.09.2019
64 1234
22:40 23.09.2019
65 Dessi Damianova
15:38 24.09.2019
66 ДОКО
09:54 25.09.2019
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Горски
04:19 23.09.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 за комунягите убийствено крадливи
Нали си спомняш. Некадърника селянин, назначен за директор на предприятие, като го съсипеше, го назначаваха за шеф на отрасъла... да съсипе и него. После Луканов им раздаде куфарчета (кредити) ги назначи за милионери и вече 30 години доубиват България.
Ама какво може да се очаква от едни крадци от мандри преди 1944 год. Като видели, че царската полиция не ги търси, слезли от планината и се врекли във вечна вярност на руските окупатори, ако не ги съдят за кражбите. Крадци... от кофтия матриал.
06:11 23.09.2026
77 Феликс Дж
До коментар #14 от "Госあ":Да не се забравя и братът ПЕТКО Д. ПЕТКОВ. Горският остал без орден от властимеющите.
06:14 23.09.2026
78 Кирил
Ленин ги е наричал ,, полезни иди оти,,
06:30 23.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Който се е родил дебил
Мухлясала статия от 2019 г.
Е, срещу простотията не можешьда се бориш!
06:47 23.09.2026
83 пресолена
07:33 23.09.2026
84 ЕДГАР КЕЙСИ
07:34 23.09.2026