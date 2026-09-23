Емирът на Катар: Войната в Иран превърна световната икономика в разменна монета

Емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани заяви пред Общото събрание на ООН, че войната в Иран е превърнала жизненоважни артерии на световната икономика в инструменти за натиск и пазарене.

По думите му, цитирани от БТА, последиците от конфликта вече се усещат далеч извън региона, като повишаването на цените на храните и лекарствата засяга населението по целия свят.

Особено внимание в изказването му беше отделено на Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за международните доставки на енергийни ресурси.

Според катарския лидер продължаващото ограничаване на корабоплаването през протока възпрепятства износа на втечнен природен газ от Катар към световните пазари.

Катар е сред водещите производители и износители на втечнен природен газ в света. Значителна част от неговите доставки преминават през морски маршрути в района на Персийския залив. Затрудненията в корабоплаването могат да окажат влияние върху енергийните пазари и цените на газа в различни части на света.

Емирът на Катар призова кризата в региона да бъде решена по дипломатически път. Според него възстановяването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток и връщането към преговорите са необходими за предотвратяване на по-нататъшна ескалация.

Тамим бин Хамад Ал Тани подчерта ролята на Катар като посредник в международни конфликти. Доха през последните години участва в дипломатически усилия, свързани с различни конфликти в Близкия изток и извън него.

Катар поддържа отношения както със САЩ, така и с Иран. На територията на емирството се намира американската военновъздушна база „Ал Удейд“, която е сред ключовите американски военни съоръжения в региона.

На фона на настоящия конфликт Катар съобщи и за ирански атаки срещу своя територия. Доха заяви, че е предприела действия за защита на въздушното си пространство.

Изказването на катарския лидер пред ООН идва в момент на сериозен натиск върху световните енергийни пазари. Всяко продължително ограничаване на движението през Ормузкия проток може да засегне международните доставки на петрол и природен газ и да окаже влияние върху цените на енергията и редица други стоки.