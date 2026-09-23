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Тръмп подкрепи идеята за забрана на износа на американски дизел

Тръмп подкрепи идеята за забрана на износа на американски дизел

23 Септември, 2026 04:49, обновена 23 Септември, 2026 04:51 737 7

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  • сащ

Американският президент заяви, че мярката може да помогне за ограничаване на високите цени на горивата

Тръмп подкрепи идеята за забрана на износа на американски дизел - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подкрепя идеята за забрана на износа на дизелово гориво от страната на фона на рязкото покачване на цените на енергията, предаде БТА.

Тръмп направи изявлението пред журналисти в Ню Йорк, преди срещата си с украинския президент Володимир Зеленски. По думите му Съединените щати произвеждат значителни количества дизел и част от него би могла да остане на американския пазар.

Американският президент заяви, че вече е обсъждал подобна възможност със свои представители. Администрацията проучва дали забраната е практически осъществима и дали би могла да бъде въведена изцяло или само частично.

Цените на дизела в САЩ и Европа се повишават на фона на нарушенията в световните доставки на горива. Конфликтите в Близкия изток и войната в Украйна оказват допълнителен натиск върху енергийния пазар.

Дизеловото гориво има ключово значение за транспорта, земеделието и промишлеността. Поради това продължителното ограничаване на доставките може да има отражение не само върху цените на горивата, но и върху стойността на редица стоки и услуги.

Идеята за ограничаване на американския износ обаче може да има последствия и извън САЩ. Американските рафинерии са важен доставчик на горива за международните пазари, а ограничаването на износа би намалило наличните количества за други държави.

Тръмп свърза високите цени на горивата и с нарушенията на световните енергийни доставки. Той посочи и атаките срещу руски рафинерии като един от факторите, които оказват влияние върху пазара.

Въпросът за износа на американски дизел идва в момент на сериозно напрежение на международните енергийни пазари. Ограниченията върху производството и доставките от ключови производители увеличават опасенията за недостиг и продължаващо поскъпване на горивата.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дизелът

    5 1 Отговор
    Ще му изяде главата.

    04:54 23.09.2026

  • 2 Тръмп

    5 1 Отговор
    ги направи "велики" отново! Голям смях!

    04:57 23.09.2026

  • 3 Ван Дизел

    6 0 Отговор
    получи забрана да напуска страната! 🤣

    Коментиран от #4

    05:39 23.09.2026

  • 4 Вин Дизел

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ван Дизел":

    Корекция

    05:40 23.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 то хубаво,

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "То зимата":

    ама недостигът на керосин е по-драматичен, отколкото този на дизела. Така че е много възможно и да искат, да няма как да излетят. Ще си стоят тук и ще се радват на народната любов, която неизбежно ще ги залее заради късогледите и грешни политики, които водят. Вече и Русия не може да спаси Европа, а зеленото продължава да удря рафинерии с подкрепата на Урсула и Кая. Не мога да ги мисля къде ще се крият.

    06:27 23.09.2026