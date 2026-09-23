Зеленски: Русия подготвя нова мащабна атака срещу Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия подготвя нова мащабна атака срещу Украйна. Той направи изявлението след срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„В момента има разузнавателна информация, че Русия подготвя нова масирана атака срещу Украйна“, заяви Зеленски.

По думите му Украйна поддържа постоянен контакт със своите съюзници за осигуряване на допълнителни средства за противовъздушна отбрана. Киев се стреми да укрепи защитата на страната на фона на очакваните нови руски удари.

Зеленски заяви още, че при настоящата ситуация не може да се говори за облекчаване на санкциите срещу Русия. Според него украинското население продължава ежедневно да живее под заплахата от ракетни и безпилотни атаки.

Русия извършва мащабни въздушни удари срещу Украйна, като през последните седмици според информация, цитирана от Ройтерс, е променена и тактиката на атаките. Ударите вече не са ограничени само до нощните часове, а се извършват и през деня.

Москва използва и различни видове безпилотни летателни апарати, което поставя допълнителни предизвикателства пред украинската противовъздушна отбрана. Атаките засягат както критична инфраструктура, така и ежедневието на цивилното население.

На срещите си в Ню Йорк Зеленски обсъжда и възможностите за прекратяване на войната. В разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп двамата са обсъдили възможно прекратяване на ударите срещу енергийни обекти като потенциална първа стъпка към по-широка деескалация.

Украинският президент заяви, че Киев е готов да подкрепи прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура и определи подобна договореност като възможна първа стъпка към по-широко прекратяване на бойните действия.

Междувременно Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин не е постигнал решаващ успех на бойното поле, но според украинския лидер Москва все още не е готова да започне преки преговори за прекратяване на конфликта.

Украйна продължава да настоява за допълнителна военна и финансова подкрепа, включително за укрепване на противовъздушната отбрана преди зимния период.

Източници: БТА, Ройтерс, Уолстрийт джърнъл, Телеграм