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Зеленски: Русия подготвя нова мащабна атака срещу Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия подготвя нова мащабна атака срещу Украйна

23 Септември, 2026 04:31, обновена 23 Септември, 2026 04:36 1 300 19

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • общо събрание на оон-
  • война

Украинският президент заяви, че Киев разполага с разузнавателна информация за подготвян удар и води разговори със съюзниците си за допълнителна противовъздушна отбрана

Зеленски: Русия подготвя нова мащабна атака срещу Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия подготвя нова мащабна атака срещу Украйна. Той направи изявлението след срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„В момента има разузнавателна информация, че Русия подготвя нова масирана атака срещу Украйна“, заяви Зеленски.

По думите му Украйна поддържа постоянен контакт със своите съюзници за осигуряване на допълнителни средства за противовъздушна отбрана. Киев се стреми да укрепи защитата на страната на фона на очакваните нови руски удари.

Зеленски заяви още, че при настоящата ситуация не може да се говори за облекчаване на санкциите срещу Русия. Според него украинското население продължава ежедневно да живее под заплахата от ракетни и безпилотни атаки.

Русия извършва мащабни въздушни удари срещу Украйна, като през последните седмици според информация, цитирана от Ройтерс, е променена и тактиката на атаките. Ударите вече не са ограничени само до нощните часове, а се извършват и през деня.

Москва използва и различни видове безпилотни летателни апарати, което поставя допълнителни предизвикателства пред украинската противовъздушна отбрана. Атаките засягат както критична инфраструктура, така и ежедневието на цивилното население.

На срещите си в Ню Йорк Зеленски обсъжда и възможностите за прекратяване на войната. В разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп двамата са обсъдили възможно прекратяване на ударите срещу енергийни обекти като потенциална първа стъпка към по-широка деескалация.

Украинският президент заяви, че Киев е готов да подкрепи прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура и определи подобна договореност като възможна първа стъпка към по-широко прекратяване на бойните действия.

Междувременно Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин не е постигнал решаващ успех на бойното поле, но според украинския лидер Москва все още не е готова да започне преки преговори за прекратяване на конфликта.

Украйна продължава да настоява за допълнителна военна и финансова подкрепа, включително за укрепване на противовъздушната отбрана преди зимния период.

Източници: БТА, Ройтерс, Уолстрийт джърнъл, Телеграм


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ееее па то

    34 71 Отговор
    Все някога Путин трябва да те довърши... щом нещеш доброволно ша стани доброзорно!!!!

    Коментиран от #5, #12

    04:40 23.09.2026

  • 2 Зеленото

    27 68 Отговор
    пак плаче, рита и проси.

    04:49 23.09.2026

  • 3 И Киев е Руски

    26 68 Отговор
    Много досетливо наркоманче

    05:05 23.09.2026

  • 4 Съдията

    34 68 Отговор
    Зеленото е в паника, западна(лите) са в ступор. От брътвежите за нанасяне на "стратегическа загуба на Русия" и помен не остана. Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #13

    05:08 23.09.2026

  • 5 Да те светна!

    16 29 Отговор

    До коментар #1 от "Ееее па то":

    Путлера няма да доживее до Коледа.

    05:12 23.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И Киев е Руски

    24 44 Отговор
    Катастрофален недостиг на украински войници. Мобилизацията е в застой, дезертьорството се увеличава, а командването на украинските въоръжени сили е принудено да запълва празнините на фронтовата линия с когото и да е, с каквото и да е, , само не и със свои. Защото свършиха

    05:19 23.09.2026

  • 8 Лост

    21 45 Отговор
    И , защо да не подготвя, нали предната седмица се хвалеше,че започнахте контранастъпление?

    05:19 23.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Митре

    15 15 Отговор
    А какво да подготвя, баница ли?

    05:40 23.09.2026

  • 12 Европеец

    5 16 Отговор

    До коментар #1 от "Ееее па то":

    Би било добре да стане това което пишеш... но либералния Путин е циция и продължава да не пуска орешника, А без него трудно ще стане....

    05:41 23.09.2026

  • 13 Стой на сянка, че

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Съдията":

    явно имаш тежки халюцинации!

    05:42 23.09.2026

  • 14 име

    9 1 Отговор
    Наркомана не е бил в Киев от 3 седмици и повече. Явно като е предрусал е решил, че руснаците повече няма да го бомбят. Междувременно всички я имаме тази информация и с нетърпение чакаме да гледаме фойерверки регулярно, всяка седмица по няколко пъти.

    06:01 23.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Зеленски квичи

    7 1 Отговор
    Преди да се му резнали зурлата. Типично за него.

    06:35 23.09.2026

  • 17 Милене, излагаш се

    8 1 Отговор
    В 05ч кой го е еня за поредния вой на Зеленски да си набичил толкова минуси, на несъгласните с него?
    Давай с картечницата. Ще те наградят за най послушен шут

    06:39 23.09.2026

  • 18 Мишел

    9 1 Отговор
    Зеленски е в паника- помощите за Украйна са намалели три пъти.

    06:40 23.09.2026

  • 19 Механик

    3 0 Отговор
    Еййй не така деее! Каква мащабна атака бе Зелинце? Ми ти тъкмо почна пролетната перемога от 23-та и вече беше почти победил?!?! И кво ша прайм сега?

    07:28 23.09.2026

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