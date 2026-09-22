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Костадин Костадинов: Българската държава е всичко друго, само не и независима

Костадин Костадинов: Българската държава е всичко друго, само не и независима

22 Септември, 2026 12:34 1 127 101

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • независимост-
  • българия

Лидерът на Възраждане критикува остро съвременното държавно управление

Костадин Костадинов: Българската държава е всичко друго, само не и независима - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на политическа партия "Възраждане" Костадин Костадинов използва празника на българската независимост, за да критикува остро актуалното състояние на държавата. В свое видеообръщение, публикувано в социалните мрежи, той заяви, че страната се е превърнала в обезправена колония и призова за категорична промяна на предстоящите след месец избори.

Загубен суверенитет

Политикът изрази съжаление, че националният празник днес е лишен от практическо измерение. Днес, за съжаление, българската независимост се е превърнала повече в символ, отколкото в нещо реално съдържимо, нещо, което можем да усетим навсякъде около нас, посочва Костадинов. Според него в настоящия момент държавата е напълно лишена от реална самостоятелност.

Той прави паралел с миналото, отбелязвайки, че предците ни са успели да извоюват независимостта си в период на тежко противопоставяне между Великите сили. Но тогава с умела политика и най-вече с отстояване на българския национален интерес, а не навеждане на Запад, Север, Изток, Юг, българската държава и българската дипломация успяха да постигнат един от най-големите си и най-сериозни успехи, категоричен е председателят на "Възраждане".

Призив за възмездие

Костадинов определя възстановяването на суверенитета като най-голямото предизвикателство пред съвременното поколение българи. Той насочва критиката си към политическата класа, управлявала по време на прехода, обвинявайки я за икономическото и социалното състояние на нацията.

Време е хората, които ни докараха до това състояние, да бъдат изхвърлени от българската политика. Време е тези, които направиха така, че България да се превърне в синоним на бедност, на мизерия и на корупция в Европа, да бъдат изхвърлени от българската политика, призовава лидерът на партията.

Поглед към изборите

В края на своето изявление политикът обвързва историческите дати с предстоящия вот след един месец. Той изразява надежда, че българският народ има силата да промени политическата реалност и да превърне страната в позитивен еталон на европейската сцена. Време е да се събудим. Време е за различен избор. Време е за независима България, завършва обръщението си Костадин Костадинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 анонимен

    18 33 Отговор
    За щастие българската държава вече не е съветска изостанала република.

    Коментиран от #4, #28, #31, #49

    12:36 22.09.2026

  • 2 Без име

    37 12 Отговор
    Ами прав е.

    Коментиран от #6

    12:36 22.09.2026

  • 3 Доктор Манчев

    15 30 Отговор
    Що ти викат Копейка, щото си независим ли?!?

    Коментиран от #33, #35

    12:37 22.09.2026

  • 4 ......-

    30 12 Отговор

    До коментар #1 от "анонимен":

    Вече сме евроеЙска колония.

    Коментиран от #9, #13, #19

    12:41 22.09.2026

  • 5 Ъъъ

    26 2 Отговор
    "Българската държава е всичко друго, само не и независима"

    Българската държава е всичко друго, само не и държава.... Да започнем от там викам... Кое тук е държава? Табелата Република България като изваш от Румъия и Гърция ли? Кое е държавата? Къде е държавата? Може би нашите представи за държава и държавност са различни от вашите, но държава не е територия.... А Българите точно това - територия, от която държавата и държавните и ситуации отдавна са абдикирали!

    Коментиран от #61

    12:41 22.09.2026

  • 6 анонимен

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    България е била независима в поредната българска държава само по времето на Цар Борис трети.

    Коментиран от #38, #41

    12:42 22.09.2026

  • 7 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    6 24 Отговор
    Ми не е независима ми със такива руски агенти и шпиони като вас от израждане как да е независима, вие искате да сме под руски ботуш во веки веков.

    12:42 22.09.2026

  • 8 Изопачаване на Историята

    28 2 Отговор
    Падение. По БНТ два пъти четат речта на Фердинанд, без първия абзац, където той благодари на Русия!

    Коментиран от #57, #60

    12:43 22.09.2026

  • 9 анонимен

    7 14 Отговор

    До коментар #4 от "......-":

    Каквато и да я наречете в момента държавата,ако човек учи и работи може да постигне доста повече от времето преди 1989 година. Докато тогава, ако не си в член на партията ,забрави успех.Да не говорим как един е работел, а пет са лежали ,но в края на месеца всички взимат еднакво мизерни заплати.

    Коментиран от #21, #29, #52

    12:45 22.09.2026

  • 10 Гражданин

    8 14 Отговор
    Този за пари прави всичко

    12:45 22.09.2026

  • 11 Изхвърлени

    11 1 Отговор
    от политиката и натикани в Белене!
    Но преди това да върнат откраднатото.

    12:46 22.09.2026

  • 12 Тези

    4 7 Отговор
    И кога Възраждане ще издигненякой за президент-май никога или в последния момент без голямата реклама както преди.От едно и също им казват да не пречат да отнемемат гласовете за Йотова.И Бойко нямаше къде да иде та направи наколко цирка.Големи артисти -всички играят за руснаците.

    12:47 22.09.2026

  • 13 анонимен

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "......-":

    Да не забравяме ,че всички ,които управляват от 1989 година включително и в момента ,са от партията майка БКП.

    12:48 22.09.2026

  • 14 да си ходи в къщи

    7 1 Отговор
    и пенсионерът от Банки да си ходи в къщи. Бюджетарски лапач!

    12:48 22.09.2026

  • 15 Лъжец

    7 11 Отговор
    Този е плевел за политиката в България, не му давайте думата.Това е лъжерусофил.

    12:48 22.09.2026

  • 16 венсеремос

    6 9 Отговор
    Костадинов не може да преглътне,че ПБ му отне всичките избиратели.Така е ,когато си играеш с огъня.България при Румен Радев е НЕЗАВИСИМА ДЪР ЖАВА!!! И ДА! Ще бъде до РУСИЯ и с Вл. Вл. Путин! Ще бъде с ЕС ,но без да губи правото си да не е придатък на файшистките сащ и ЮдеоЧифутландия ,против ЕС и Урсул /Мърсул които се подчиняват на овчарските щати.Няма да стане! Както е казал Н.В. Цар БорисIII ВИНАГИ с Германия,НИКОГА против Русия!!! Румен Радев това ще спазва-Винаги с АзГ ,никога с Мерц.И, ВИНАГИ с РУСИЯ и Путин!!!

    12:49 22.09.2026

  • 17 лют пипер

    15 4 Отговор
    Махнете еврото от България! България си има твърда валута и това е българският лев! Еврото за никакъв чеп не ни трябва. Защо много европейски държави не са приели еврото? Те по-тъпи ли са от нас?!

    Коментиран от #92

    12:49 22.09.2026

  • 18 Малий

    6 14 Отговор
    Сиганин лъжлив да говори за България.
    По онова време тва племе не го е имало

    12:50 22.09.2026

  • 19 анонимен

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "......-":

    В момента никой не ви кара да сте хомосексуалист,докато преди 1989 година ,са ви карали да харесвате партията.Иначе получавате безплатен еднопосочен билет за Белене.

    Коментиран от #27, #32

    12:51 22.09.2026

  • 20 Българин

    6 10 Отговор
    Българите сме живели добре, само когато сме били зависими и други са се грижили за нас! Златния период за нас беше НРБ, когато всички решения за нас се вземаха в Москва! От там ни слагаха управляващи, от там ги махаха, но народа живееше прекрасно! Като на оставиха сами да се оправяме, закъсахме!

    12:52 22.09.2026

  • 21 Дур

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "анонимен":

    Кой ти е казал тези неистини? Затова по онова време масовите българи правеха къщи и купуваха апартаменти, имаха и влогове и сигурна работа до пенсиониране.

    Коментиран от #30

    12:52 22.09.2026

  • 22 венсеремос

    10 5 Отговор
    България винаги ще бъде с Русия и Вл. Вл. Путин.ВИНАГИ!!!

    12:52 22.09.2026

  • 23 Костадин Костадинов е кандидатът за през

    5 3 Отговор
    Костадин Костадинов е кандидатът за президент на "Възраждане"

    12:53 22.09.2026

  • 24 анонимен

    3 10 Отговор
    За съжаление българинът не харесва този строй,защото разкрива колко е ограничен ментално ,завистлив към комшията и мързелив. Преди 1989 година всички са били еднакво имитиращи работа с 168 часа,втори категории до 55 години,еднакво с малки заплати ,но сега си проличава кой колко струва.

    12:54 22.09.2026

  • 25 И с вас държавата

    2 7 Отговор
    ще е зависима. Къде ли не се набутвахте! Китай, Иран, Русия отново и отново!
    България няма нужда от рунди и от орундени копейки. Не на чугуните!

    12:54 22.09.2026

  • 26 Феникс

    15 0 Отговор
    Еми прав е, всички национални празници са превърнати в нещо бутафорно и пошло! Използваме чужда валута, разчитаме на чужди пари и субсидии, чужда военна организация ни пази, обслужваме чужди финансови интереси,за каква независимост иде на реч!

    12:55 22.09.2026

  • 27 гост

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "анонимен":

    А сега хомосексуалните сте с привилегии, щом слушкате партията на mърсула.

    12:56 22.09.2026

  • 28 изостана била!?!?

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "анонимен":

    Третата космическа държава в света, селското ни стопанство изхранваше половина Европа, имахме собствена компютърна индустрия, машиностроене, енергетика, Самодостатъчна Собствена Армия, и 9 милиона население, няма що.."много изостанала" на опашката сред първите..

    12:56 22.09.2026

  • 29 Селски,

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "анонимен":

    изплати ли си апартамента!😆

    Коментиран от #36

    12:57 22.09.2026

  • 30 анонимен

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "Дур":

    Имаш предвид панелките или къща ,която се строи 10-15 години.Или лада ,която чакаш 10 години.Сигурна е била работата,защото милицията е проверяла по улиците паспорта и ако не работиш някъде те пращат за безплатен труд.Кое от това ,което казвам не е вярно.

    Коментиран от #44

    12:58 22.09.2026

  • 31 Феникс

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "анонимен":

    Ей пиле по времето на този период сме имали една от най силните икономики, армията ни е можела да се мери с тази на Турция, имали сме ядрено оръжие и сме летели в космоса! Никога не сме били официална част от съветският съюз!

    Коментиран от #50

    12:58 22.09.2026

  • 32 Ъъъ

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "анонимен":

    "...докато преди 1989 година ,са ви карали да харесвате партията.

    То затова цъфнахме и вързахме след 89-та. Нито една крачка напред! Нито една! Ако Тодор Живков стане от гроба, ще умре още един път....То всъщност не от 89-та, а за последните 150 години нищо не се е променило....Само сме сменили каруците и файтоните с коли и потурите с дънки и анцузи....Иначе Ганчо си е същия до ден днешен.

    12:58 22.09.2026

  • 33 защото

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Доктор Манчев":

    езикът му е остър като копие, за разлика от твоя например..

    12:58 22.09.2026

  • 34 Тук обаче

    6 2 Отговор
    е прав. Обективно българската държавност не отговаря на критериите за независима държавност. Най-малкото се налага чуждо законодателство, което не е национално, а наднационално.
    Т.е. празнуването на днешния ден на някаква независимост е шизофренно.

    12:59 22.09.2026

  • 35 Либераст

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Доктор Манчев":

    Те пък останалите шекелки много независими.

    12:59 22.09.2026

  • 36 анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Селски,":

    С работа всичко се постига ,но не по 168 часа и със средно образование,разбира се.

    Коментиран от #47, #51

    12:59 22.09.2026

  • 37 като бяхме

    3 5 Отговор
    "другари" със ссср , бяхме напълно независими, нали другарю?

    Коментиран от #94

    13:00 22.09.2026

  • 38 едва ли

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "анонимен":

    Фсшистите ни напълниха с фалшиви левове и гък не им казахме..

    13:01 22.09.2026

  • 39 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Дреме ми на хюу ква е Кочината в момента.Всяко стадо си заслужава съдбата.

    13:01 22.09.2026

  • 40 Само сбърканяк може

    3 4 Отговор
    да отъжествява Путин с Русия! Руският народ страда от диктатурата, така както и българският народ. Винаги с хората на демократичните държави и винаги с руския изстрадал народ, но никога с диктаторите!

    13:01 22.09.2026

  • 41 Помним Ньой

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "анонимен":

    Кой те излъга.

    13:02 22.09.2026

  • 42 Теслатъ

    4 0 Отговор
    Коста, не че ти опонирам на твърдението ти, но да ни посочиш поне една Независима държава в света, днес!!! Дори Щатите, Китай и Сев. Корея не могат да се похвалят със 100%-ва независимост, може би, единственно някое племе в джунглите на Амазонка!!!

    13:02 22.09.2026

  • 43 КОЦКА, ЧАДО

    4 4 Отговор
    Къде по света има малка държава като нашата да е независима

    13:03 22.09.2026

  • 44 Дур

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "анонимен":

    Панелките не са лоши жилища ако се бяха опазили и след 1989г. Сега може да получиш къща веднага, но трябва да я изплащаш 30 години и не се знае дали пак ще е твоя, защото и работата не сигурна в бъдеще.

    Коментиран от #63

    13:03 22.09.2026

  • 45 анонимен

    4 6 Отговор
    Няма нужда от разделение между поколенията и българите като цяло.Всеки може да харесва или не Русия или преди 1989 година.Бъдещето на България е в Европа за щастие.

    13:03 22.09.2026

  • 46 Кирил

    4 1 Отговор
    И добре че не е независима. Бг политиците щяха да о. ерат всичко. Добре че има кой да им нарежда отвънка.

    Коментиран от #55

    13:05 22.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ха ха

    5 0 Отговор
    лидерите от миналото са били с вярата че се борят за един народ , сегашните са с разбирането че защитават интересите на някой пореден мафиотски кръг

    13:05 22.09.2026

  • 49 Дърт Вейдър

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "анонимен":

    Синко , няма да коментирам поста и изказването ти в него но ще те посъветвам да влезеш в архивите на НРБ и да ги сравниш със ситуацията в РБ сега - индустрия , наука, образование, медицинско обслужване, земеделие ,технологии, селско стопанство и накрая демография!
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави!

    Коментиран от #53, #54, #59

    13:05 22.09.2026

  • 50 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Феникс":

    Лат сме били толкова велики що ЗАПАДА ни срина без нито един изстрел.

    Коментиран от #56

    13:06 22.09.2026

  • 51 Селски,

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "анонимен":

    така е, НПО - тата добре ви плащат. Висшето образование със зубрене, слушалки или gyxaне си го взе!

    13:07 22.09.2026

  • 52 Емигрант

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "анонимен":

    Живяю съм по тези времена и мога само да потвърдя думите ти.
    Като млад кадър от страх да не им заема позициите, понеже навлязох с по-високо образование от тамошните, по време на отпуск получих известие за уволнение.
    Няма лошо. Изнесохме се от територията.

    13:07 22.09.2026

  • 53 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 6 Отговор

    До коментар #49 от "Дърт Вейдър":

    Като е било толкова убаво при социализЪма, що днес го нема никъде по света...

    13:08 22.09.2026

  • 54 анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Дърт Вейдър":

    А вие очевидно много четящ знаете кой е Гьобелс .Според всички диктатури всичко е перфектно,но нормално щом медията е една. В момента в Северна Корея е същото.Според хората там те са номер едно.

    13:10 22.09.2026

  • 55 пламен

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Кирил":

    Бг политиците са милионери и милиардери. Накрали са се за сто поколения. Ако ги оставят без контрол ще прецакат всичко и ще забегнат по имотите си в чужбина.
    Костя да не се прави на по различен. За нула време направи два двореца на морето

    13:10 22.09.2026

  • 56 ГОЛЕМ СРАМ

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Питай корумпираните алчни подлоги, които ни управляваха тогава, питай Зелю цървула.

    Коментиран от #66, #69

    13:10 22.09.2026

  • 57 Дърт Вейдър

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Изопачаване на Историята":

    „По волята на незабвенния Цар Освободител, великият братски Руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданици на Негово Величество Румънския Крал, и от юначните Българи, на 19 февруарий 1878 година сломи робските вериги...“

    Който иска може да го намери в архивите.

    13:10 22.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 анонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #49 от "Дърт Вейдър":

    А вие защо протестирахте и свалихте режима на 10 ноември 1989 година ,щом е било толкова хубаво.Или сте били от партийните членове,които признавам са живеели много много по-добре от сега.

    Коментиран от #68

    13:12 22.09.2026

  • 60 Ти си

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Изопачаване на Историята":

    А ти чули Йотова на 3ти март да спомене Русия и руски войни в битката на Шипка и за освобождението ни ?

    13:12 22.09.2026

  • 61 като питаш, да ти кажа

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ъъъ":

    Държавата не е само политици и управляващи, а всички ние, цялото българско общество. Никъде по света няма държава само от политици или само от управляващи. Живем в такава държава каквато всички заедно сме си изградили. Дали цялото общество е участвало и участва в изграждането е друга тема, но когато една част доброволно отказват да участват означава, че са склонни да живеят в такава държава, каквато другите им оформят. Когато всеки един съвсем отговорно се включи с каквото е способен в изграждането на обща държава и ред, нещата се получават, но когато масовото население доброволно отказва участие става това, което става.
    „Едно от наказанията за отказ от участие в политиката е, че ще бъдете управлявани от по некомпетентни и по-низши от вас хора.“ (Платон)

    Коментиран от #65

    13:13 22.09.2026

  • 62 Прав Е !

    6 1 Отговор
    До Кога Ще Се Лъжем !

    13:14 22.09.2026

  • 63 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 6 Отговор

    До коментар #44 от "Дур":

    Моите родители изплащаха панелката 20 години и то след като ни излязоха ЛИХВОТОЧКИТЕ.....общо 25години.
    За нея работеха мама, татко, дядо. Баба ме гледаше.
    Москвича го.чакаха 4 години и още толкова го изплащаха.

    Коментиран от #72

    13:14 22.09.2026

  • 64 анонимен

    2 5 Отговор
    Към всички тук ,които очевидно сте живели преди 1989 година и хвалите Тодор Живков.Защо свалихте режима ,щом е било толкова прекрасно???

    Коментиран от #71

    13:15 22.09.2026

  • 65 А Бе !

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "като питаш, да ти кажа":

    Недей Приказва !

    На Посоки !

    Разгледай Условията !

    И Тоганва !

    Дрънкай !

    Коментиран от #79

    13:15 22.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Дърт Вейдър

    8 1 Отговор

    До коментар #59 от "анонимен":

    За банани синко за банани протестирахме.

    Синко, да те питам пък за теб защо протестирахте миналата зима след като всичко е много добре и никога не сме били по-добре? Ако успееш да да отговориш на този въпрос ще намериш отговора на твоя !

    Коментиран от #70, #73

    13:19 22.09.2026

  • 69 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "ГОЛЕМ СРАМ":

    Зеленски е бил "юноша бледен"
    А корумпирани.комумисти е имало колкото щеш.

    Коментиран от #85

    13:23 22.09.2026

  • 70 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #68 от "Дърт Вейдър":

    Тва Е ДЕМОКРАЦИЯТА
    Всеки протестира за нещо...
    При СОЦА протестираш ли...Белене, Скравена.

    13:25 22.09.2026

  • 71 Старчок

    5 0 Отговор

    До коментар #64 от "анонимен":

    Щото вярвахме на Холивуд . И смятахме , че социализма но пречи всички да сме богати и успели .

    13:25 22.09.2026

  • 72 Сега още живееш в панелката

    9 1 Отговор

    До коментар #63 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Но вместо Москвич, караш Мерцедес втора употреба от 35 години от някой дебел немски задник

    Коментиран от #74

    13:27 22.09.2026

  • 73 анонимен

    1 5 Отговор

    До коментар #68 от "Дърт Вейдър":

    Не ви отива на предявените ви претенции на ужж образован индивид да ми говорите на синко.Освен това да ми отговаряте несериозно на сериозен въпрос.Очевидно не ви харесва отговора, и затова сменяте темата.Сами сте си виновни за всичко.Щом толкова ви харесваше строя на Тодор Живков да не бяхте го махали.За щастие избирателите на БСП намаляват и както се видя от последните избори.Мястото на БСП е извън парламента.

    Коментиран от #77, #82

    13:31 22.09.2026

  • 74 анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #72 от "Сега още живееш в панелката":

    Това е до манталитет.Българинът предпочита да кара старо бмв,но не и да си купи примерно нова дачиа или киа. Защото с бмв може да се прави на интересен.

    13:35 22.09.2026

  • 75 Гичето

    5 0 Отговор
    Последно е била независима по времето на цар Шишман🤣😂😂

    13:36 22.09.2026

  • 76 Голямата глава

    1 2 Отговор
    Путтин му е платил 4 милиарда рубли.

    13:37 22.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Я по сериозно!

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "А Бе !":

    Какви условия бълниваш? Условията ги създаваме всички ние заедно, а когато не го правим и се надяваме някой друг да ни ги наложи насила пък бил той и бивш пилот или друг защитник на чужди интереси, се получава точно това което е при нас. Интересите на политицие са коренно различни от нашите и когато са оставени на спокойствие те првят всичко за да защитават техните, а не нашите. В същото време ние сме се разцепили на агитки до такава степен, че се надпреварваме да защитаваме бъдещето и интересите на една или друга политическа партия (т. е. техните), а нашите няма кой да защитава. Съвсем различно би било ако сме сплотени и единни, като всички заедно ги притискаме да работят в наша полза, а не в тяхна. Много повече сме от тях и заедно бихме били много по силни. Не е демокрацията причина, а самите ние които не правим нищо за да се въведе демокрация в държавата. Да, това у нас не е демокрация, но демокрацията не идва с нови или стари политици, а с активната дейност на гражданско общество. Демокрацията не е обществен строй който насилствено се налага от управляващите на народа, а точно обратното, от народа на назначените от него управляващи и не дава свобода автоматично, както някои зависими от определени кръгове се опитват да ни убеждават в мрежата. Това което дава е възможност с разични мирни средства да се бориш за свободата си. Първо сплотеността в едно общество и защитата заедно на общите за всички бъдеще и интереси е в основата това общество да стане демо

    13:42 22.09.2026

  • 80 Българин

    1 2 Отговор
    Като се вгледам в лицето на Костадин Костадинов и се вторача в него, се сещам за 5-6 ключови показателя по които може да се определи един циганин:

    1.Сини ли са му венците?
    2.Има ли кафеви кръгове/торбички/ под очите?
    3. как поднася ръцете си като ги грее на печка?
    4.как поднася лъжицата към устата си ядейки супа?
    5. Тактува ли с крак при всеки случай когато му пуснеш музика?
    6. Жълти ли са му петите?
    -май един от показателите ми се губи...както и да е...

    Този тест дава по моя преценка до 99,6% точност при разконспириране на цигански произход.....

    Коментиран от #90

    13:49 22.09.2026

  • 81 Да се знае и помни...

    0 1 Отговор
    „Знаеш ли, Милке, последният правоверен комунист ще умре в България. И тогава, когато никъде по света няма да има правоверни комунисти, нито дори в болшевишка Русия, тук, у нас, все ще се намери някой. Ах, какъв народ сме ние!...“ ( „На завой“, Димитър Талев 1940г.)

    Коментиран от #98

    13:50 22.09.2026

  • 82 анонимна

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "анонимен":

    Всички партии до ден днешен произлизат от БСП, na4a npocта!

    Коментиран от #83

    13:51 22.09.2026

  • 83 Тцъ...

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "анонимна":

    От БКП.

    13:53 22.09.2026

  • 84 Бургас

    2 1 Отговор
    Не съм фен на Костадинов, но това което казва е факт. Факт е че се превърнахме сами в изпълнители на чужда политика. Само, че Костадин е от същото котило-лакей на руските интереси. У нас в политиката са се завърнали интересчии и обикновени мошеници. Безгръбначни и неморални мижитурки устремени към лично облага

    13:53 22.09.2026

  • 85 Дебил,

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    говоря ти за Зелю Зелев цървула, стига с тоя зеленски, с него ставате и с него си лягате mazните подлоги, като толкова го обичате наркомански, отивайте в крайна.

    13:54 22.09.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Господин Политик

    1 1 Отговор
    С руските паметници ли ще бъде независима?

    Коментиран от #91

    13:57 22.09.2026

  • 88 Генерал БГ

    3 0 Отговор
    Много правилно! Днес не можем да наречем родината си нито независима, нито суверенна.
    Властта се подчинява сляпо на Брюксел и Вашингтон и пренебрегва националния интерес и мнението на народа. Слуги на чужди интереси.

    Даже и на хартия не сме независими, защото според тяхното тълкуване сме били "длъжни" да изпълняваме каквото ни кажат "съюзниците", а всъщност колонизаторите, в ущърб на България.
    На днешния национален празник да помислим как да бъдем наистина суверенна и независима страна, отстояваща своята история, традиции и своя национален интерес.

    Днес не виждам повод за празник предвид обстановката, а повод за размисъл.

    13:58 22.09.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Шекелкин Мирчев

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Българин":

    По твоята логика аз трябва да съм сиганскинегър.🤣😆

    13:58 22.09.2026

  • 91 Само Питам

    1 2 Отговор

    До коментар #87 от "Господин Политик":

    Като съборим руските паметници ли ще станем НЕЗАВИСИМИ ?

    14:01 22.09.2026

  • 92 За ЕС

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "лют пипер":

    Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една от трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.

    Коментиран от #96, #97

    14:02 22.09.2026

  • 93 ПЪГУОШ

    2 1 Отговор
    Костадинов казва ИСТИНАТА за нашата т. нар. НЕзависимост !
    Но не е нужно той да ни я казва , за да могат да я видят и нормалните хората !

    14:03 22.09.2026

  • 94 до 1989 г.

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "като бяхме":

    бяхме по независими от днес , петроханецо!
    Просто защото нямахме чужди военни бази, сега имаме, добивахме си българското злато, сега друг буквално ни го краде, имахме българска национална валута, сега нямаме..

    14:03 22.09.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Слоностозъбест Абракадабър

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "За ЕС":

    България си е в Европа и преди да ни го "разрешат и дадат " някакви си наши нови "големи БРАТЯ" !

    14:05 22.09.2026

  • 97 Квадратен кръг

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "За ЕС":

    Компрометиране е много мека дума за това , което е сега ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН ЕВРО-екип !
    Отидете в техните държави и чуйте какво мислят хората там за разните Урсули , Рютета , Каласи , Макроновци , Мерцове и техния слугински антураж.
    Ама не това , което върви като ПРОПАГАНДА по главните им медии , а това , което говорят хората.

    14:09 22.09.2026

  • 98 Зайо Байо

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Да се знае и помни...":

    По тази причина ли бат Бойко е тук и все още жив ? За да е последният правов комун ?

    14:11 22.09.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ужас

    0 0 Отговор
    Този е 100% копие на Болен Сидеров.

    14:24 22.09.2026

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