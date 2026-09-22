Костадин Костадинов: Българската държава е всичко друго, само не и независима

Лидерът на политическа партия "Възраждане" Костадин Костадинов използва празника на българската независимост, за да критикува остро актуалното състояние на държавата. В свое видеообръщение, публикувано в социалните мрежи, той заяви, че страната се е превърнала в обезправена колония и призова за категорична промяна на предстоящите след месец избори.

Загубен суверенитет

Политикът изрази съжаление, че националният празник днес е лишен от практическо измерение. Днес, за съжаление, българската независимост се е превърнала повече в символ, отколкото в нещо реално съдържимо, нещо, което можем да усетим навсякъде около нас, посочва Костадинов. Според него в настоящия момент държавата е напълно лишена от реална самостоятелност.

Той прави паралел с миналото, отбелязвайки, че предците ни са успели да извоюват независимостта си в период на тежко противопоставяне между Великите сили. Но тогава с умела политика и най-вече с отстояване на българския национален интерес, а не навеждане на Запад, Север, Изток, Юг, българската държава и българската дипломация успяха да постигнат един от най-големите си и най-сериозни успехи, категоричен е председателят на "Възраждане".

Призив за възмездие

Костадинов определя възстановяването на суверенитета като най-голямото предизвикателство пред съвременното поколение българи. Той насочва критиката си към политическата класа, управлявала по време на прехода, обвинявайки я за икономическото и социалното състояние на нацията.

Време е хората, които ни докараха до това състояние, да бъдат изхвърлени от българската политика. Време е тези, които направиха така, че България да се превърне в синоним на бедност, на мизерия и на корупция в Европа, да бъдат изхвърлени от българската политика, призовава лидерът на партията.

Поглед към изборите

В края на своето изявление политикът обвързва историческите дати с предстоящия вот след един месец. Той изразява надежда, че българският народ има силата да промени политическата реалност и да превърне страната в позитивен еталон на европейската сцена. Време е да се събудим. Време е за различен избор. Време е за независима България, завършва обръщението си Костадин Костадинов.