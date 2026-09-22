Костадин Костадинов: Българската държава е всичко друго, само не и независима

Лидерът на политическа партия "Възраждане" Костадин Костадинов използва празника на българската независимост, за да критикува остро актуалното състояние на държавата. В свое видеообръщение, публикувано в социалните мрежи, той заяви, че страната се е превърнала в обезправена колония и призова за категорична промяна на предстоящите след месец избори.
Загубен суверенитет
Политикът изрази съжаление, че националният празник днес е лишен от практическо измерение. Днес, за съжаление, българската независимост се е превърнала повече в символ, отколкото в нещо реално съдържимо, нещо, което можем да усетим навсякъде около нас, посочва Костадинов. Според него в настоящия момент държавата е напълно лишена от реална самостоятелност.
Той прави паралел с миналото, отбелязвайки, че предците ни са успели да извоюват независимостта си в период на тежко противопоставяне между Великите сили. Но тогава с умела политика и най-вече с отстояване на българския национален интерес, а не навеждане на Запад, Север, Изток, Юг, българската държава и българската дипломация успяха да постигнат един от най-големите си и най-сериозни успехи, категоричен е председателят на "Възраждане".
Призив за възмездие
Костадинов определя възстановяването на суверенитета като най-голямото предизвикателство пред съвременното поколение българи. Той насочва критиката си към политическата класа, управлявала по време на прехода, обвинявайки я за икономическото и социалното състояние на нацията.
Време е хората, които ни докараха до това състояние, да бъдат изхвърлени от българската политика. Време е тези, които направиха така, че България да се превърне в синоним на бедност, на мизерия и на корупция в Европа, да бъдат изхвърлени от българската политика, призовава лидерът на партията.
Поглед към изборите
В края на своето изявление политикът обвързва историческите дати с предстоящия вот след един месец. Той изразява надежда, че българският народ има силата да промени политическата реалност и да превърне страната в позитивен еталон на европейската сцена. Време е да се събудим. Време е за различен избор. Време е за независима България, завършва обръщението си Костадин Костадинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 анонимен
Коментиран от #4, #28, #31, #49
12:36 22.09.2026
2 Без име
Коментиран от #6
12:36 22.09.2026
3 Доктор Манчев
Коментиран от #33, #35
12:37 22.09.2026
4 ......-
До коментар #1 от "анонимен":Вече сме евроеЙска колония.
Коментиран от #9, #13, #19
12:41 22.09.2026
5 Ъъъ
Българската държава е всичко друго, само не и държава.... Да започнем от там викам... Кое тук е държава? Табелата Република България като изваш от Румъия и Гърция ли? Кое е държавата? Къде е държавата? Може би нашите представи за държава и държавност са различни от вашите, но държава не е територия.... А Българите точно това - територия, от която държавата и държавните и ситуации отдавна са абдикирали!
Коментиран от #61
12:41 22.09.2026
6 анонимен
До коментар #2 от "Без име":България е била независима в поредната българска държава само по времето на Цар Борис трети.
Коментиран от #38, #41
12:42 22.09.2026
7 Трою ЦИНГАРЕЛАТА
12:42 22.09.2026
8 Изопачаване на Историята
Коментиран от #57, #60
12:43 22.09.2026
9 анонимен
До коментар #4 от "......-":Каквато и да я наречете в момента държавата,ако човек учи и работи може да постигне доста повече от времето преди 1989 година. Докато тогава, ако не си в член на партията ,забрави успех.Да не говорим как един е работел, а пет са лежали ,но в края на месеца всички взимат еднакво мизерни заплати.
Коментиран от #21, #29, #52
12:45 22.09.2026
10 Гражданин
12:45 22.09.2026
11 Изхвърлени
Но преди това да върнат откраднатото.
12:46 22.09.2026
12 Тези
12:47 22.09.2026
13 анонимен
До коментар #4 от "......-":Да не забравяме ,че всички ,които управляват от 1989 година включително и в момента ,са от партията майка БКП.
12:48 22.09.2026
14 да си ходи в къщи
12:48 22.09.2026
15 Лъжец
12:48 22.09.2026
16 венсеремос
12:49 22.09.2026
17 лют пипер
Коментиран от #92
12:49 22.09.2026
18 Малий
По онова време тва племе не го е имало
12:50 22.09.2026
19 анонимен
До коментар #4 от "......-":В момента никой не ви кара да сте хомосексуалист,докато преди 1989 година ,са ви карали да харесвате партията.Иначе получавате безплатен еднопосочен билет за Белене.
Коментиран от #27, #32
12:51 22.09.2026
20 Българин
12:52 22.09.2026
21 Дур
До коментар #9 от "анонимен":Кой ти е казал тези неистини? Затова по онова време масовите българи правеха къщи и купуваха апартаменти, имаха и влогове и сигурна работа до пенсиониране.
Коментиран от #30
12:52 22.09.2026
22 венсеремос
12:52 22.09.2026
23 Костадин Костадинов е кандидатът за през
12:53 22.09.2026
24 анонимен
12:54 22.09.2026
25 И с вас държавата
България няма нужда от рунди и от орундени копейки. Не на чугуните!
12:54 22.09.2026
26 Феникс
12:55 22.09.2026
27 гост
До коментар #19 от "анонимен":А сега хомосексуалните сте с привилегии, щом слушкате партията на mърсула.
12:56 22.09.2026
28 изостана била!?!?
До коментар #1 от "анонимен":Третата космическа държава в света, селското ни стопанство изхранваше половина Европа, имахме собствена компютърна индустрия, машиностроене, енергетика, Самодостатъчна Собствена Армия, и 9 милиона население, няма що.."много изостанала" на опашката сред първите..
12:56 22.09.2026
29 Селски,
До коментар #9 от "анонимен":изплати ли си апартамента!😆
Коментиран от #36
12:57 22.09.2026
30 анонимен
До коментар #21 от "Дур":Имаш предвид панелките или къща ,която се строи 10-15 години.Или лада ,която чакаш 10 години.Сигурна е била работата,защото милицията е проверяла по улиците паспорта и ако не работиш някъде те пращат за безплатен труд.Кое от това ,което казвам не е вярно.
Коментиран от #44
12:58 22.09.2026
31 Феникс
До коментар #1 от "анонимен":Ей пиле по времето на този период сме имали една от най силните икономики, армията ни е можела да се мери с тази на Турция, имали сме ядрено оръжие и сме летели в космоса! Никога не сме били официална част от съветският съюз!
Коментиран от #50
12:58 22.09.2026
32 Ъъъ
До коментар #19 от "анонимен":"...докато преди 1989 година ,са ви карали да харесвате партията.
То затова цъфнахме и вързахме след 89-та. Нито една крачка напред! Нито една! Ако Тодор Живков стане от гроба, ще умре още един път....То всъщност не от 89-та, а за последните 150 години нищо не се е променило....Само сме сменили каруците и файтоните с коли и потурите с дънки и анцузи....Иначе Ганчо си е същия до ден днешен.
12:58 22.09.2026
33 защото
До коментар #3 от "Доктор Манчев":езикът му е остър като копие, за разлика от твоя например..
12:58 22.09.2026
34 Тук обаче
Т.е. празнуването на днешния ден на някаква независимост е шизофренно.
12:59 22.09.2026
35 Либераст
До коментар #3 от "Доктор Манчев":Те пък останалите шекелки много независими.
12:59 22.09.2026
36 анонимен
До коментар #29 от "Селски,":С работа всичко се постига ,но не по 168 часа и със средно образование,разбира се.
Коментиран от #47, #51
12:59 22.09.2026
37 като бяхме
Коментиран от #94
13:00 22.09.2026
38 едва ли
До коментар #6 от "анонимен":Фсшистите ни напълниха с фалшиви левове и гък не им казахме..
13:01 22.09.2026
39 Сатана Z
13:01 22.09.2026
40 Само сбърканяк може
13:01 22.09.2026
41 Помним Ньой
До коментар #6 от "анонимен":Кой те излъга.
13:02 22.09.2026
42 Теслатъ
13:02 22.09.2026
43 КОЦКА, ЧАДО
13:03 22.09.2026
44 Дур
До коментар #30 от "анонимен":Панелките не са лоши жилища ако се бяха опазили и след 1989г. Сега може да получиш къща веднага, но трябва да я изплащаш 30 години и не се знае дали пак ще е твоя, защото и работата не сигурна в бъдеще.
Коментиран от #63
13:03 22.09.2026
45 анонимен
13:03 22.09.2026
46 Кирил
Коментиран от #55
13:05 22.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ха ха
13:05 22.09.2026
49 Дърт Вейдър
До коментар #1 от "анонимен":Синко , няма да коментирам поста и изказването ти в него но ще те посъветвам да влезеш в архивите на НРБ и да ги сравниш със ситуацията в РБ сега - индустрия , наука, образование, медицинско обслужване, земеделие ,технологии, селско стопанство и накрая демография!
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави!
Коментиран от #53, #54, #59
13:05 22.09.2026
50 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #31 от "Феникс":Лат сме били толкова велики що ЗАПАДА ни срина без нито един изстрел.
Коментиран от #56
13:06 22.09.2026
51 Селски,
До коментар #36 от "анонимен":така е, НПО - тата добре ви плащат. Висшето образование със зубрене, слушалки или gyxaне си го взе!
13:07 22.09.2026
52 Емигрант
До коментар #9 от "анонимен":Живяю съм по тези времена и мога само да потвърдя думите ти.
Като млад кадър от страх да не им заема позициите, понеже навлязох с по-високо образование от тамошните, по време на отпуск получих известие за уволнение.
Няма лошо. Изнесохме се от територията.
13:07 22.09.2026
53 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #49 от "Дърт Вейдър":Като е било толкова убаво при социализЪма, що днес го нема никъде по света...
13:08 22.09.2026
54 анонимен
До коментар #49 от "Дърт Вейдър":А вие очевидно много четящ знаете кой е Гьобелс .Според всички диктатури всичко е перфектно,но нормално щом медията е една. В момента в Северна Корея е същото.Според хората там те са номер едно.
13:10 22.09.2026
55 пламен
До коментар #46 от "Кирил":Бг политиците са милионери и милиардери. Накрали са се за сто поколения. Ако ги оставят без контрол ще прецакат всичко и ще забегнат по имотите си в чужбина.
Костя да не се прави на по различен. За нула време направи два двореца на морето
13:10 22.09.2026
56 ГОЛЕМ СРАМ
До коментар #50 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Питай корумпираните алчни подлоги, които ни управляваха тогава, питай Зелю цървула.
Коментиран от #66, #69
13:10 22.09.2026
57 Дърт Вейдър
До коментар #8 от "Изопачаване на Историята":„По волята на незабвенния Цар Освободител, великият братски Руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданици на Негово Величество Румънския Крал, и от юначните Българи, на 19 февруарий 1878 година сломи робските вериги...“
Който иска може да го намери в архивите.
13:10 22.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 анонимен
До коментар #49 от "Дърт Вейдър":А вие защо протестирахте и свалихте режима на 10 ноември 1989 година ,щом е било толкова хубаво.Или сте били от партийните членове,които признавам са живеели много много по-добре от сега.
Коментиран от #68
13:12 22.09.2026
60 Ти си
До коментар #8 от "Изопачаване на Историята":А ти чули Йотова на 3ти март да спомене Русия и руски войни в битката на Шипка и за освобождението ни ?
13:12 22.09.2026
61 като питаш, да ти кажа
До коментар #5 от "Ъъъ":Държавата не е само политици и управляващи, а всички ние, цялото българско общество. Никъде по света няма държава само от политици или само от управляващи. Живем в такава държава каквато всички заедно сме си изградили. Дали цялото общество е участвало и участва в изграждането е друга тема, но когато една част доброволно отказват да участват означава, че са склонни да живеят в такава държава, каквато другите им оформят. Когато всеки един съвсем отговорно се включи с каквото е способен в изграждането на обща държава и ред, нещата се получават, но когато масовото население доброволно отказва участие става това, което става.
„Едно от наказанията за отказ от участие в политиката е, че ще бъдете управлявани от по некомпетентни и по-низши от вас хора.“ (Платон)
Коментиран от #65
13:13 22.09.2026
62 Прав Е !
13:14 22.09.2026
63 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #44 от "Дур":Моите родители изплащаха панелката 20 години и то след като ни излязоха ЛИХВОТОЧКИТЕ.....общо 25години.
За нея работеха мама, татко, дядо. Баба ме гледаше.
Москвича го.чакаха 4 години и още толкова го изплащаха.
Коментиран от #72
13:14 22.09.2026
64 анонимен
Коментиран от #71
13:15 22.09.2026
65 А Бе !
До коментар #61 от "като питаш, да ти кажа":Недей Приказва !
На Посоки !
Разгледай Условията !
И Тоганва !
Дрънкай !
Коментиран от #79
13:15 22.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Дърт Вейдър
До коментар #59 от "анонимен":За банани синко за банани протестирахме.
Синко, да те питам пък за теб защо протестирахте миналата зима след като всичко е много добре и никога не сме били по-добре? Ако успееш да да отговориш на този въпрос ще намериш отговора на твоя !
Коментиран от #70, #73
13:19 22.09.2026
69 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #56 от "ГОЛЕМ СРАМ":Зеленски е бил "юноша бледен"
А корумпирани.комумисти е имало колкото щеш.
Коментиран от #85
13:23 22.09.2026
70 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #68 от "Дърт Вейдър":Тва Е ДЕМОКРАЦИЯТА
Всеки протестира за нещо...
При СОЦА протестираш ли...Белене, Скравена.
13:25 22.09.2026
71 Старчок
До коментар #64 от "анонимен":Щото вярвахме на Холивуд . И смятахме , че социализма но пречи всички да сме богати и успели .
13:25 22.09.2026
72 Сега още живееш в панелката
До коментар #63 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Но вместо Москвич, караш Мерцедес втора употреба от 35 години от някой дебел немски задник
Коментиран от #74
13:27 22.09.2026
73 анонимен
До коментар #68 от "Дърт Вейдър":Не ви отива на предявените ви претенции на ужж образован индивид да ми говорите на синко.Освен това да ми отговаряте несериозно на сериозен въпрос.Очевидно не ви харесва отговора, и затова сменяте темата.Сами сте си виновни за всичко.Щом толкова ви харесваше строя на Тодор Живков да не бяхте го махали.За щастие избирателите на БСП намаляват и както се видя от последните избори.Мястото на БСП е извън парламента.
Коментиран от #77, #82
13:31 22.09.2026
74 анонимен
До коментар #72 от "Сега още живееш в панелката":Това е до манталитет.Българинът предпочита да кара старо бмв,но не и да си купи примерно нова дачиа или киа. Защото с бмв може да се прави на интересен.
13:35 22.09.2026
75 Гичето
13:36 22.09.2026
76 Голямата глава
13:37 22.09.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Я по сериозно!
До коментар #65 от "А Бе !":Какви условия бълниваш? Условията ги създаваме всички ние заедно, а когато не го правим и се надяваме някой друг да ни ги наложи насила пък бил той и бивш пилот или друг защитник на чужди интереси, се получава точно това което е при нас. Интересите на политицие са коренно различни от нашите и когато са оставени на спокойствие те првят всичко за да защитават техните, а не нашите. В същото време ние сме се разцепили на агитки до такава степен, че се надпреварваме да защитаваме бъдещето и интересите на една или друга политическа партия (т. е. техните), а нашите няма кой да защитава. Съвсем различно би било ако сме сплотени и единни, като всички заедно ги притискаме да работят в наша полза, а не в тяхна. Много повече сме от тях и заедно бихме били много по силни. Не е демокрацията причина, а самите ние които не правим нищо за да се въведе демокрация в държавата. Да, това у нас не е демокрация, но демокрацията не идва с нови или стари политици, а с активната дейност на гражданско общество. Демокрацията не е обществен строй който насилствено се налага от управляващите на народа, а точно обратното, от народа на назначените от него управляващи и не дава свобода автоматично, както някои зависими от определени кръгове се опитват да ни убеждават в мрежата. Това което дава е възможност с разични мирни средства да се бориш за свободата си. Първо сплотеността в едно общество и защитата заедно на общите за всички бъдеще и интереси е в основата това общество да стане демо
13:42 22.09.2026
80 Българин
1.Сини ли са му венците?
2.Има ли кафеви кръгове/торбички/ под очите?
3. как поднася ръцете си като ги грее на печка?
4.как поднася лъжицата към устата си ядейки супа?
5. Тактува ли с крак при всеки случай когато му пуснеш музика?
6. Жълти ли са му петите?
-май един от показателите ми се губи...както и да е...
Този тест дава по моя преценка до 99,6% точност при разконспириране на цигански произход.....
Коментиран от #90
13:49 22.09.2026
81 Да се знае и помни...
Коментиран от #98
13:50 22.09.2026
82 анонимна
До коментар #73 от "анонимен":Всички партии до ден днешен произлизат от БСП, na4a npocта!
Коментиран от #83
13:51 22.09.2026
83 Тцъ...
До коментар #82 от "анонимна":От БКП.
13:53 22.09.2026
84 Бургас
13:53 22.09.2026
85 Дебил,
До коментар #69 от "ГОЛЕМ СМЕХ":говоря ти за Зелю Зелев цървула, стига с тоя зеленски, с него ставате и с него си лягате mazните подлоги, като толкова го обичате наркомански, отивайте в крайна.
13:54 22.09.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Господин Политик
Коментиран от #91
13:57 22.09.2026
88 Генерал БГ
Властта се подчинява сляпо на Брюксел и Вашингтон и пренебрегва националния интерес и мнението на народа. Слуги на чужди интереси.
Даже и на хартия не сме независими, защото според тяхното тълкуване сме били "длъжни" да изпълняваме каквото ни кажат "съюзниците", а всъщност колонизаторите, в ущърб на България.
На днешния национален празник да помислим как да бъдем наистина суверенна и независима страна, отстояваща своята история, традиции и своя национален интерес.
Днес не виждам повод за празник предвид обстановката, а повод за размисъл.
13:58 22.09.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Шекелкин Мирчев
До коментар #80 от "Българин":По твоята логика аз трябва да съм сиганскинегър.🤣😆
13:58 22.09.2026
91 Само Питам
До коментар #87 от "Господин Политик":Като съборим руските паметници ли ще станем НЕЗАВИСИМИ ?
14:01 22.09.2026
92 За ЕС
До коментар #17 от "лют пипер":Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една от трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.
Коментиран от #96, #97
14:02 22.09.2026
93 ПЪГУОШ
Но не е нужно той да ни я казва , за да могат да я видят и нормалните хората !
14:03 22.09.2026
94 до 1989 г.
До коментар #37 от "като бяхме":бяхме по независими от днес , петроханецо!
Просто защото нямахме чужди военни бази, сега имаме, добивахме си българското злато, сега друг буквално ни го краде, имахме българска национална валута, сега нямаме..
14:03 22.09.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Слоностозъбест Абракадабър
До коментар #92 от "За ЕС":България си е в Европа и преди да ни го "разрешат и дадат " някакви си наши нови "големи БРАТЯ" !
14:05 22.09.2026
97 Квадратен кръг
До коментар #92 от "За ЕС":Компрометиране е много мека дума за това , което е сега ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН ЕВРО-екип !
Отидете в техните държави и чуйте какво мислят хората там за разните Урсули , Рютета , Каласи , Макроновци , Мерцове и техния слугински антураж.
Ама не това , което върви като ПРОПАГАНДА по главните им медии , а това , което говорят хората.
14:09 22.09.2026
98 Зайо Байо
До коментар #81 от "Да се знае и помни...":По тази причина ли бат Бойко е тук и все още жив ? За да е последният правов комун ?
14:11 22.09.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 ужас
14:24 22.09.2026