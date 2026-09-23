Тръмп пред ООН: САЩ действат, докато другите само говорят ОБОБЩЕНИЕ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва речта си пред Общото събрание на ООН, за да защити външнополитическия курс на своята администрация и военните действия срещу Иран. В близо 40-минутното си изказване той заяви, че Съединените щати са предотвратили придобиването на ядрено оръжие от Техеран и предупреди, че пред него стои избор между дипломатическо споразумение и още по-мащабни действия срещу Ислямската република.

„Докато другите говореха, аз действах“, заяви Тръмп, представяйки подхода си към международните конфликти. Според американския президент САЩ трябва да използват икономическата и военната си мощ, когато смятат, че националните им интереси и сигурността са застрашени.

Иран беше основният акцент

Значителна част от речта беше посветена на Иран. Тръмп определи страната като основен спонсор на тероризма и заяви, че ядрената програма на Техеран е представлявала заплаха, която не е можела да бъде оставена без отговор.

Американският президент заяви, че има „голямо решение“, което трябва да вземе – дали да бъде постигнато споразумение, което да позволи на Иран да възстанови икономиката си, или САЩ да предприемат действия за унищожаване на Ислямската република.

Тръмп същевременно заяви, че очаква в крайна сметка да бъде постигната сделка с Иран след междинните избори в САЩ през ноември. По-късно той съобщи, че американски представители са провели тричасова среща с иранска делегация в кулоарите на Общото събрание.

Тези две линии – заплахата за нови военни действия и заявената готовност за преговори – бяха сред основните послания на речта.

Украйна: Тръмп обеща да продължи усилията за прекратяване на войната

В речта си Тръмп засегна и войната в Украйна. Той заяви, че САЩ работят с лидерите на Русия и Украйна и че Вашингтон ще продължи усилията за прекратяване на конфликта.

Американският президент не представи нов подробен план за преговорите, но заяви, че смята, че решението може да бъде постигнато по-бързо, отколкото мнозина очакват.

Темата за Украйна беше особено актуална и заради срещата на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски, която беше част от дипломатическата му програма в Ню Йорк.

САЩ и Западното полукълбо

Друг важен акцент беше ролята на САЩ в Западното полукълбо.

Тръмп заяви, че Вашингтон няма да допуска заплахи за американските интереси да се установяват в региона и подчерта готовността си при необходимост да използва военна сила.

Той защити действията на администрацията си във Венецуела и представи американската политика спрямо страната като част от по-широка стратегия за сигурност и борба с наркотрафика. Тръмп говори и за действията срещу наркотрафикантски групировки, които определи като заплаха за сигурността на САЩ.

Гренландия и Арктика

Тръмп засегна и отношенията с Дания и Гренландия. В деня на речта си той подписа с датския премиер и премиера на Гренландия споразумение в областта на сигурността.

Американският президент представи Гренландия като стратегически важна територия за сигурността на Северна Америка, Арктика и Северния Атлантик. Споразумението предвижда разширяване на американското военно присъствие и използването на допълнителни отбранителни зони на острова.

Критики към ООН и глобалното управление

В речта си Тръмп отправи и остри критики към самата Организация на обединените нации.

Американският президент заяви, че не приема идеята за глобално управление и подчерта, че САЩ няма да допуснат създаването на структури, които според него ограничават националния суверенитет.

Той заяви също, че няма да има „глобално правителство“ и „глобални данъци“ при неговото управление.

Миграцията и американският суверенитет

Миграцията беше друга важна тема. Тръмп защити политиката си за контрол на американските граници и заяви, че националният суверенитет трябва да бъде водещ принцип.

Той отправи критики към международни институции, които според него оказват натиск върху САЩ заради имиграционната им политика. Тръмп свърза темата и с борбата срещу престъпността и наркотрафика.

Изкуственият интелект като ново поле на глобална конкуренция

В края на речта си Тръмп отдели значително внимание на изкуствения интелект.

Той заяви, че САЩ трябва да запазят лидерството си в развитието на новите технологии и предложи терминът „изкуствен интелект“ да бъде заменен с „суперинтелигентност“.

Тръмп се противопостави на идеята за международен режим, който според него би могъл да постави прекомерни ограничения върху развитието на технологията. В същото време заяви, че САЩ ще се стремят изкуственият интелект да бъде развиван по безопасен и отговорен начин.

Реч за американската сила

В цялостната си реч Тръмп представи американската мощ – военна, икономическа и технологична – като основен инструмент за постигане на международните цели на Вашингтон.

Основното послание беше, че САЩ няма да разчитат единствено на дипломатически декларации, когато администрацията прецени, че са застрашени американски интереси. Тази позиция беше особено ясно изразена по отношение на Иран и Западното полукълбо.

В същото време Тръмп заяви, че Вашингтон остава готов да преговаря, когато дипломатическите решения са възможни.

Речта очерта външнополитически подход, в който националният суверенитет, военната сила, икономическият натиск и технологичното лидерство заемат централно място. Тя постави Иран в центъра на настоящата международна политика на Вашингтон, но едновременно с това показа, че администрацията разглежда Украйна, Венецуела, Арктика, миграцията и изкуствения интелект като части от по-широката концепция за ролята на САЩ в света.

За „Факти“ бих запазил именно този обобщаващ формат, защото речта е достатъчно мащабна, за да не я свеждаме само до заплахата към Иран. Включих и важния контекст от официалното обобщение на ООН и Белия дом, като отделих твърденията на Тръмп от проверими факти. AP например посочва, че част от твърденията в речта са били неточни или подвеждащи, така че не е добре всички негови заявления да бъдат представяни като установени факти

Източници: Ройтерс, БТА, Белият дом